Sovranisti di cartone: Polonia pronta ad ospitare 'Fort Trump'

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Il ministro della Difesa polacco, secondo quanto riferisce Politico, ha sbandierato il via libera del Pentagono per una base militare statunitense permanente sul proprio suolo. La firma definitiva è attesa per dicembre, con la benedizione diretta di Donald Trump.

Non è un dettaglio tecnico. È una resa geopolitica. Il segretario alla Guerra Usa, il controverso Pete Hegseth, ha speso parole di elogio per l'esercito di Varsavia, definendolo "formidabile". Un complimento avvelenato. Tradotto dal linguaggio imperiale significa: siete il perfetto ariete della Nato, pronti a farsi carico dei costi e dei rischi di una presenza statunitense che, altrove nel continente, potrebbe anche ritirarsi lasciando il campo libero.

L'aspetto più grottesco della vicenda è politico. Questo progetto è l'unico collante rimasto tra il premier Donald Tusk e il presidente Karol Nawrocki. Nemici giurati in patria, divisi su tutto, si sono improvvisamente uniti nell'offerta di ospitalità militare a Washington. Il nome scelto per la base? "Fort Trump". Un marchio di fabbrica che la dice lunga sulla natura della sovranità polacca odierna. Una sovranitàdi cartone che vede uniti, allegramente, sovranisti ed europeisti. Proprio come avviene in Italia.

Intanto, non esiste una vera archittettura di sicurezza europea. Anche solo cercare di immaginare o discutere una nuova architettura di sicurezza nel continente mentre si trasforma il proprio territorio in un avamposto permanente della macchina da guerra a stelle e strisce è una contraddizione in termini.

Ma in quel di Bruxelles va bene così: d'altronde proprio gli europei sono i più guerrafondai pronti a sacrificare l'intero continente nel nome della guerra alla Russia.

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