

Global Times





Di recente, alcuni organi di stampa hanno riferito che il Ministero degli Affari Esteri della Lituania sta spingendo per modificare la denominazione dell'«Ufficio di rappresentanza di Taiwan». Dall'inizio di quest'anno, la Lituania ha lasciato trapelare segnali riguardo a un possibile «ripristino delle relazioni diplomatiche con la Cina». Il Presidente lituano Gitanas Naus?da ha ammesso che l'istituzione dell'«Ufficio di rappresentanza di Taiwan» è stata un errore, e il nuovo governo si è posto l'obiettivo di normalizzare i rapporti diplomatici con Pechino. Tuttavia, al di là di questo, finora non si sono visti passi concreti da parte della Lituania per migliorare la situazione.

Cinque anni fa, il precedente governo lituano ha oltrepassato la «linea rossa» tracciata dalla Cina sulla questione di Taiwan. Ignorando le proteste ufficiali di Pechino, ha consentito apertamente alle autorità taiwanesi di istituire un cosiddetto ufficio di rappresentanza sotto il nome di «Taiwan», creando deliberatamente la falsa impressione di una realtà basata sul principio di «una Cina, una Taiwan». Tale mossa ha gravemente compromesso le basi politiche delle relazioni sino-lituane, rendendo la Lituania un caso isolato tra gli Stati membri dell'Unione Europea nei loro rapporti con la Cina. Vilnius, tuttavia, ha sottovalutato notevolmente la capacità della Cina di adottare contromisure strategiche. Prima del deterioramento delle relazioni bilaterali nel 2021, la cooperazione economica e commerciale concreta aveva mantenuto gli scambi su un trend di crescita costante, raggiungendo nel 2020 un massimo storico. In seguito al peggioramento dei rapporti, la cooperazione economica e commerciale ha invece subito un netto declino. La dura realtà degli ultimi cinque anni ha dimostrato che abbandonare il principio di «unica Cina» e sostenere apertamente le autorità di Taiwan non ha portato alcun beneficio alla Lituania; al contrario, ha danneggiato la sua economia e l'ha posta in una condizione di svantaggio sul piano diplomatico.

È evidente che l'attuale governo lituano non intende continuare a farsi carico del peso di questa eredità disastrosa. Tuttavia, permane un atteggiamento di esitazione e indecisione nell'affrontare la questione fondamentale: porre rimedio ai propri errori. Ad esempio, pur auspicando di "riportare le relazioni bilaterali sui binari giusti", il governo sostiene al contempo che sia "troppo presto" per discutere di un eventuale cambio di denominazione del cosiddetto "Ufficio di rappresentanza di Taiwan". In una certa misura, il desiderio dell'attuale esecutivo di ricucire i rapporti con la Cina è dettato dalla difficile situazione economica interna e dagli orientamenti dell'opinione pubblica lituana. Un sondaggio condotto quest'anno in Lituania rivela che quasi il 60% dei cittadini ha compreso l'illusorietà e gli enormi costi del tentativo di "usare Taiwan per contenere la Cina", auspicando che il governo ripristini le relazioni con Pechino e abbandoni manovre politiche opportunistiche.

Ciononostante, Vilnius continua a coltivare illusioni, alimentate da vuote promesse di alcuni attori occidentali e dall'etichetta di "democrazia" – un appellativo lusinghiero – che le è stata attribuita. È per questo che la Lituania continua a tenersi stretta questa "patata bollente" politica, nonostante i disagi che ne derivano. Ciò suggerisce, inoltre, che il Paese potrebbe non essere ancora pronto per una normalizzazione delle relazioni con la Cina.

Il principio dell'unica Cina è una norma ampiamente riconosciuta che disciplina le relazioni internazionali e costituisce un vasto consenso all'interno della comunità globale. Esso rappresenta, altresì, il fondamento politico delle relazioni tra Cina e Lituania, nonché tra Cina e Unione Europea. Le forze anti-cinesi in Occidente hanno cercato di trasformare la Lituania in una pedina strategica nelle loro manovre geopolitiche, incoraggiandola a giocare la "carta di Taiwan" per provocare Pechino. Tali tattiche subdole, che legano gli interessi di nazioni più piccole alle rivalità tra grandi potenze a esclusivo vantaggio di terzi, finiscono inevitabilmente per ricadere su quegli stessi Paesi, costretti a pagarne le conseguenze e a subirne le ripercussioni negative. La lunga e onerosa deviazione intrapresa dalla Lituania ha reso questa realtà ancora più evidente agli occhi della comunità internazionale.

È opportuno sottolineare che la modifica della denominazione dell'ufficio di rappresentanza legato a Taiwan rappresenta una tendenza inevitabile; tale cambiamento costituirebbe soltanto un primo passo – e non la meta finale – nell'ambito degli sforzi della Lituania per correggere i propri errori. Anche qualora la Lituania dovesse modificare l'erronea denominazione del cosiddetto "Ufficio di rappresentanza di Taiwan", ciò non significherebbe che le sue relazioni con la Cina possano immediatamente "tornare al passato". Vilnius, inoltre, non dovrebbe tentare di utilizzare tale modifica come merce di scambio nei negoziati con la Cina. La questione di Taiwan è un affare interno cinese e costituisce il nucleo degli interessi fondamentali della Cina: non vi è alcuno spazio per compromessi o concessioni. Ciò che la Lituania deve fare è allineare pienamente la propria politica estera al principio dell'unica Cina. Solo in tal modo le relazioni bilaterali potranno potenzialmente riprendere una cooperazione concreta e solo allora la Lituania potrà realmente superare il dilemma strategico in cui si è trovata in passato.

Il principio dell'unica Cina costituisce un vincolo imprescindibile, non una scelta opzionale. Qualsiasi tentativo separatista di giocare la "carta di Taiwan" o di ricorrere a giochi di parole sulle denominazioni si scontrerà inevitabilmente contro il solido muro rappresentato dal principio dell'unica Cina: più alto è il salto, più duro sarà l'impatto. Tutte le parti devono avere una chiara comprensione di questa realtà: ogni tentativo di sfruttare la "carta di Taiwan" per ottenere vantaggi politici opportunistici, o di impegnarsi in azzardi politici, è destinato al fallimento.

La Cina è aperta al dialogo, ma anche la Lituania deve dimostrare l'atteggiamento corretto nei confronti di tale confronto. Auspichiamo che la Lituania corregga quanto prima i propri errori, rispetti gli impegni politici assunti nel comunicato sull'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e torni sulla retta via, aderendo al principio dell'unica Cina. È necessario che la Lituania traduca la dichiarata volontà di migliorare i rapporti bilaterali in azioni concrete, creando così le condizioni per la normalizzazione delle relazioni tra Cina e Lituania. In particolare, alcuni politici lituani dovrebbero astenersi da ogni opportunismo politico su una questione di principio così fondamentale. In caso contrario, per quanti segnali possano inviare esprimendo il "desiderio di ripristinare le relazioni", tali dichiarazioni rimarranno nient'altro che gesti vuoti.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)