Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • EUROPA

Come le zanzare d’estate in bassa Padania - ALBERTO BRADANINI

Il mondo incantato delle menzogne, sempre quello

1258
Come le zanzare d’estate in bassa Padania - ALBERTO BRADANINI


di Alberto Bradanini[i]

3 febbraio 2026

 

Le menzogne di regime sono come le zanzare d’estate in bassa Padania, ti aggrediscono da ogni lato: non se ne può più! Secondo la campana della verità nordamericana, che inizia all’alba e ci accompagna fino a notte fonda e il cui suono echeggia – ça va sans dire - in ogni contrada europea, le cose del mondo starebbero così:

a.  l’attuale presidente degli Stati Uniti è persona fine, avveduta, talora un po’ risoluto nei modi, ma nemico della guerra - insignito non a caso del Nobel per la Pace 2025 da tale Maria Corina Machado, invece che dal Comitato norvegese per il Nobel, ma questo dettaglio potrà essere corretto nell’anno di grazia 2026. Certo, si è visto costretto a bombardare sette o otto paesi solo nel suo primo anno di mandato, ma che volete, bisogna pur mettere ordine in un mondo altrimenti destinato alla deriva. Nei modi, poi, è persona gradevole, corretto con ogni interlocutore, di cui rispetta la libertà di scegliere la posizione del missionario o quella a novanta gradi. Il presidente è inoltre scrupoloso del diritto internazionale: mai minaccerebbe, che so, la Danimarca, il Venezuela, Cuba o Panama, men che meno l’Iran, la Cina o la Russia, solo perché non assecondano i suoi capricci e non s’inchinano al suo passaggio. Quanto ai paesi alleati, non si sognerebbe nemmeno lontanamente di imporre dazi pesanti o condizioni insostenibili, tipo il 5% del pil in armi da comprare soprattutto negli Usa. Mai e poi mai farebbe una cosa del genere. E beninteso rispetta pienamente la costituzione del suo paese, anche se non proprio al 100%, come ad esempio ottenere il via libera del Congresso per fare la guerra e imporre dazi al resto del mondo. Ma, signori miei, nessuno è perfetto e poi l’urgenza impone di agire in fretta;


b.  il presidente venezuelano Nicolás Maduro è affiliato al narcoterrorismo, crimine sinora ignoto alla civiltà giuridica del mondo ma non all’effervescenza giurisprudenziale dell’esimio inquilino della Casa cosiddetta Bianca. Del resto, chi potrebbe sorprendersi se per far soldi N. Maduro - fino al 3 gennaio scorso legittimo presidente di un paese che possiede le più ingenti riserve di petrolio del pianeta - invece di rotolarsi su milioni di barili di petroli, preferisce vendere cocaina colombiana sul mercato statunitense? Nessuno beninteso. E la ragione di tale scombinata preferenza, di tutta evidenza, non può essere che il noto rimbambimento cognitivo che colpisce chi si avventura sulla strada del socialismo bolivariano;

c.  alcuni avanzano il sospetto che la profondità etica dell’ottuagenario D. Trump sia il retaggio del tempo trascorso in un convento di carmelitani scalzi protestanti, lontano da ogni tentazione della carne. Impossibile, dunque, prestare credito alle insinuazioni che lo dipingono quale oggetto di ricatto da parte di qualche servizio segreto mediorientale che vuole convincerlo a bombardare l’Iran;


d.  le stesse insinuazioni che dipingono il suo animo sensibile interessato soprattutto al petrolio iraniano (oltre che ad accontentare le guerre israeliane di conquista), mentre tutti sanno che ciò che gli sta a cuore è solo il benessere dei manifestanti di quel paese, come dimostra – per simmetria - la sua sofferta partecipazione alla tragedia delle vittime massacrate a Gaza. Se poi dovesse vedersi costretto a lanciare qualche altra bomba etica sul popolo iraniano (dopo quelle del giugno 2025) - come gli chiederebbero a gran voce milioni di iraniani sondati da Gallup, felici di vedere il proprio paese devastato - il menzionato Trump ne sarebbe profondamente dispiaciuto, ma - che si vuole? - per diffondere democrazia e diritti umani non si può andare troppo per il sottile;


e.  passando alla cosiddetta Unione Europea, abbiamo apprezzato la coraggiosa resistenza dei ricchi funzionari di Bruxelles davanti alle minacce Usa alla Groenlandia, la cui saga è tuttora in corso, mentre l’aggressione reale contro l’Iran (giungo 2025) e il Venezuela (gennaio 2026), le intimidazioni contro Cuba e la guerra imperiale bipartisan contro la Russia per interposta Ucraina, l’emancipazione politica dell’ex tagliagole siriano al-Jolani e via dicendo devono ritenersi legittime e morali, essendo dettate dal suo intento, genuino anche se incompreso, di preservare pace e stabilità. I governi europei, che hanno studiato dalle suore, non oserebbero mai importunare i timpani del padrone del mondo sussurrandogli di contenere le sue ambizioni di conquistador. Le medesime illuminate classi dirigenti si preoccupano giustamente di cose più urgenti, come impedire del tutto l’import di gas russo dal 2027, con l’apprezzato obiettivo di affossare l’economia europea che come noto cresce a un tasso troppo elevato;

f.  i manifestanti americani di Minneapolis sono dei terroristi, mentre coloro che protestano contro il governo iraniano sono combattenti per la libertà (del resto ce l’hanno inciso sulla fronte, come testimoniano gli infiltrati del Mossad (lo riferiscono apertis verbis l’ex segretario di stato e direttore Cia, Mike Pompeo, e il Jerusalem Post: https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-8817339);


g.  l’arresto di Netanyahu - ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità – sarebbe impensabile per i governi europei o figuriamoci per quello statunitense, il cui presidente nel febbraio 2025 (ordine esecutivo n. 14203) ha imposto sanzioni pesanti contro il procuratore capo, Karim Khan, e i due vice[1], non escludendo nemmeno – secondo alcuni burloni – l’invasione militare dell’Olanda se un cittadino Usa o israeliano dovesse essere arrestato dalla Corte medesima. Sarebbe invece cosa ammissibile, o addirittura raccomandabile, dal momento che quel governo non piace ai padroni del mondo, organizzare un regime change in Iran, perché che volete che sia violare la Carta delle Nazioni Unite e ogni possibile norma internazionale;

h.  i media occidentali, non dobbiamo ripeterlo ogni volta, riportano fatti oggettivi realmente avvenuti. Come si fa a dubitarne, anche solo per un istante?


i.  Hamas ha decapitato 40 bambini. Lo dice l’esercito israeliano, un’organizzazione come noto apprezzata persino nel più lontano pianeta della nostra galassia, per trasparenza, umanità e comportamento etico;


l.  le tante manifestazioni che hanno luogo in Europe e altrove a favore della Palestina sono espressione di razzismo antisemitico, mentre il divieto d’ingresso negli Usa di cittadini di sei paesi islamici – assoluto (Afghanistan, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen) e parziale (Siria e Chad), oltre che di cittadini di Haiti, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Myanmar e Venezuela – sono invece azioni di vicinanza affettiva nei riguardi di chi soffre;

m.  sotto gli ospedali di Gaza si nascondono basi terroristiche, e dunque tali ospedali vanno giustamente bombardati;

n.  nelle democrazie occidentali la volontà del popolo influenza le azioni del governo, la cui autorevolezza è basata su professionalità, cultura, rispetto per i principi etici e attenzione ai bisogni del popolo. La loro elevata qualità umana e valoriale è confermata dal loro disinteresse per la carriera e dall’impegno quotidiano a proteggere gli interessi dei propri cittadini;


o.  se gli Stati Uniti (insieme ai paesi europei, quando ritenuti utili allo scopo) fanno la guerra è perché devono tutelare beni superiori, difendere i confini dall’invasione di eserciti stranieri, ad esempio la Russia che vuole arrivare a Lisbona o in Sicilia (le residue perplessità a costruire il ponte di Messina sarebbero dovute ai rischi che ciò faciliterebbe l’invasione dell’isola). Mai farebbero la guerra per depredare risorse altrui e vivere di privilegi rubati;

 

p.  certo, è inevitabile che ogni tanto anche i nostri alleati - vengono in mente, a caso, gli Stati Uniti - commettano qualche errore, ma le loro intenzioni sono buone, e in ogni caso sempre meglio obbedire agli Stati Uniti che a chi sa chi, men che meno provare a diventare indipendenti, obbedendo alla Legge e perseguendo i propri legittimi interessi, non sia mai;

 

q.  I ricchi sono ricchi perché hanno una marcia in più e si sono impegnati più degli altri. Come noto, la maggioranza della popolazione è composta da scansafatiche con un basso quoziente d’intelletto;

r.  il capitalismo non sarà perfetto, ma è il meglio che siamo riusciti a realizzare. Del resto, funziona per tutti o quasi (o no?);


s.  la tecnologica e gli algoritmi non vanno contestati. La mano invisibile del mercato e il sostegno del governo a quella mano invisibile sono le nostre ancore di salvezza, essendo entrambi nelle mani delle persone migliori che la società riesce ad esprimere;

t.  è evidente che i problemi del paese sono responsabilità dei partiti di governo, o di quelli d’opposizione. In questo momento siamo esitanti. In ogni caso, basta mandare questi ultimi al governo e tutto si sistema;


Epilogo

Non si può consentire che i cittadini dicano quello che vogliono sul governo e sui suoi alleati. Il successo consiste nel far soldi, possedere molti beni e guadagnarsi il rispetto delle persone che contano.

Quel che vediamo intorno a noi va considerato normale. Sofferenza, morte, distruzione, guerra, caos, sfruttamento, ingiustizia, povertà e abusi di ogni genere sono normali. Le persone che vogliono cambiare le cose sono anomale, vanno viste con sospetto, dovrebbero farsi aiutare.

Viviamo in una civiltà costruita sulle menzogne, fatta di menzogne, alimentata dalle menzogne. Se queste crollano, tutto crolla. Il sistema di potere inizia a inculcarci menzogne da bambini e non smette più fino alla morte. Possiamo forse stupirci se siamo frastornati, infelici, folli?

Uscire dal territorio colonizzato dalla menzogna, riconquistando la sovranità mentale significa tornare a guardare percepire il mondo con gli aperti è un processo necessario, se si vuole ricostruire un ponte tra verità e realtà, lasciandoci accompagnare ancora una volta dalle parole sublimi di Carlos Castaneda (scrittore peruviano): “La maggior parte dell’umanità è predisposta alla sottomissione. È inconsapevole, gestita da altri. Chi ha capito non ha bisogno di consigli, chi non ha capito non capirà mai. Non biasimo costoro, essi sono strutturati per vivere e basta. Respirare, mangiare, bere, andare in ristorante il sabato sera, partorire, guardare la TV, assistere a una partita di calcio. Il loro mondo finisce qui, non percepiscono altro. Esiste poi un esiguo gruppo di esseri umani, che sono difetti di fabbricazione, sono sfuggiti al controllo qualità della linea di produzione. Sono pochi, sono eretici, sono guerrieri”.

 

[1] Nell'agosto 2025 sono state imposte ulteriori sanzioni Usa contro i giudici Kimberly Prost, Nicolas Yann Guillou, Nazhat Shameem Khan e Mame Mandiaye Niang.  Congelamento dei beni in Usa e divieto d’ingresso. Nel dicembre 2025, Trump ha poi sanzionato altri due giudici, Gocha Lordkipanidze ed Erdenebalsuren Damdin, per aver respinto l'appello di Israele a invalidare i mandati di arresto, mentre il segretario di stato, Marco Rubio, ha affermato che le azioni della CPI erano politicamente motivate, oltre che una violazione della sovranità statunitense e israeliana

 

[i] Ex-diplomatico. Già Ambasciatore d’Italia in Cina (2013-15), Coordinatore del Comitato Governativo Italia-Cina (2007-09), Console Generale d’Italia a Hong Kong (1996-98), Consigliere Commerciale all’Ambasciata d’Italia a Pechino (1991-96), Ambasciatore d’Italia a Teheran (2008-12), attualmente Presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea (Reggio Emilia, Italia). Alberto Bradanini è autore di diversi saggi e libri, tra cui “Oltre la Grande Muraglia” (2018); “Cina, l’irresistibile ascesa” (2022) e “Lo sguardo di Nenni e le sfide della Cina”

 

 

Alberto Bradanini

Alberto Bradanini

Alberto Bradanini è un ex-diplomatico. Tra i molti incarichi ricoperti, è stato anche Ambasciatore d’Italia a Teheran (2008-2012) e a Pechino (2013-2015). È attualmente Presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Israele bombarda violentemente il sud del Libano e lancia "sostanze chimiche sconosciute"

Israele bombarda violentemente il sud del Libano e lancia "sostanze chimiche sconosciute"

03 Febbraio 2026 09:00
Le compagnie petrolifere cinesi si rivolgono all'Iran per sostituire il greggio venezuelano

Le compagnie petrolifere cinesi si rivolgono all'Iran per sostituire il greggio venezuelano

03 Febbraio 2026 09:00
Gli Stati Uniti non sono pronti per un attacco all’Iran - WSJ

Gli Stati Uniti non sono pronti per un attacco all’Iran - WSJ

03 Febbraio 2026 07:00
Addio al gas russo, stoccaggi in affanno: l’allarme del Financial Times

Addio al gas russo, stoccaggi in affanno: l’allarme del Financial Times

03 Febbraio 2026 07:00
Neocolonialismo e destabilizzazione in Africa: Mosca accusa Parigi

Neocolonialismo e destabilizzazione in Africa: Mosca accusa Parigi

03 Febbraio 2026 07:00
Solidarietà da salotto e disgusto per la piazza

Solidarietà da salotto e disgusto per la piazza

02 Febbraio 2026 20:00
Le "tesi" di Javier Cercas: l'ultima trovata di chi non si arrende ad una possibile pace

Le "tesi" di Javier Cercas: l'ultima trovata di chi non si arrende ad una possibile pace

02 Febbraio 2026 20:00
L’anomalia del diritto e il dogma dell’impero: lo “Stato Profondo” dietro i decreti contro Cuba e Venezuela

L’anomalia del diritto e il dogma dell’impero: lo “Stato Profondo” dietro i decreti contro Cuba e Venezuela

02 Febbraio 2026 20:00

Lavrov spiega perché gli USA attaccano l’Iran

24137
ITALIA

Frana di Niscemi: il prezzo della subalternità agli USA e del MUOS

21944
EUROPA

Quando un giornalista chiede all'UE se condanna la morte di Alex Pretti... (VIDEO)

16236
EUROPA

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

15267
EUROPA

Italiani frustrati, cattivi e patetici. Cosa ci sta succedendo?

13957
EUROPA

Il salto di qualità bellico di Cavo Dragone

13946
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - Le balle di Minneapolis che stanno abrogando la Costituzione negli Usa  

11456
CINA

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

11404
MEDITERRANEO

I lavoratori portuali di decine di porti del Mediterraneo coordinano l'azione contro le spedizioni di armi israeliane

ASIA

USA e Iran pronti per un colloquio a Istanbul, in un contesto di crescenti tensioni militari

Trump: Modi ha accettato di interrompere l'acquisto del petrolio russo

MEDITERRANEO

UNRWA: Israele sta portando avanti una "guerra silenziosa" nella Cisgiordania occupata

ASIA

L'Iran ricorda agli USA il potenziale dei suoi missili: "Sono stati testati in una vera guerra"

MEDITERRANEO

Il valico di Rafah a Gaza "riapre" da entrambi i lati sotto la supervisione dell'UE

ASIA

«Abbiamo il dito sul grilletto»: l’avvertimento del capo militare iraniano agli USA

ASIA

L'Iran classifica gli eserciti europei come "organizzazioni terroristiche" in risposta all'inserimento nella lista nera dell'IRGC

Cina–USA: quando "Democrazia" fa rima con guerra - FABIO MASSIMO PARENTI (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Cina–USA: quando "Democrazia" fa rima con guerra - FABIO MASSIMO PARENTI (VIDEO)

Cina–USA: quando "Democrazia" fa rima con guerra - FABIO MASSIMO PARENTI (VIDEO)

  • 30 Gennaio 2026 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Come cambierà la politica monetaria della FED con Kevin Warsh - LORETTA NAPOLEONI di Loretta Napoleoni Come cambierà la politica monetaria della FED con Kevin Warsh - LORETTA NAPOLEONI

Come cambierà la politica monetaria della FED con Kevin Warsh - LORETTA NAPOLEONI

  • 01 Febbraio 2026 13:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro di Giuseppe Masala Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

  • 02 Febbraio 2026 17:30
La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi di Michelangelo Severgnini La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi

La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi

  • 03 Febbraio 2026 12:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo   Una finestra aperta Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

  • 22 Gennaio 2026 11:30
Cina, a Lanzhou si utilizza la tecnologia acustica per monitorare e proteggere l'avifauna Cina, a Lanzhou si utilizza la tecnologia acustica per monitorare e proteggere l'avifauna

Cina, a Lanzhou si utilizza la tecnologia acustica per monitorare e proteggere l'avifauna

  • 29 Gennaio 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
E le deportazioni di Obama e Biden? di Francesco Santoianni E le deportazioni di Obama e Biden?

E le deportazioni di Obama e Biden?

  • 29 Gennaio 2026 19:12
ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia di Raffaella Milandri ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

  • 28 Gennaio 2026 16:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica di Paolo Desogus La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

  • 14 Gennaio 2026 15:53
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO

Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO

  • 03 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Lettera aperta al Prof. Giovanni Rezza di Alessandro Mariani Lettera aperta al Prof. Giovanni Rezza

Lettera aperta al Prof. Giovanni Rezza

  • 29 Gennaio 2026 19:17
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
Che fine ha fatto la democrazia? di Giuseppe Giannini Che fine ha fatto la democrazia?

Che fine ha fatto la democrazia?

  • 24 Gennaio 2026 16:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense di Michele Blanco Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

  • 29 Gennaio 2026 11:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti