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Elogio alla generazione Z.

Perché non resta in silenzio.

Perché sta mostrando coscienza.

Venerdì 20 novembre 2026, nella giornata di sciopero internazionale studentesco, nelle piazze di tutta Italia studenti e studentesse hanno protestato contro il carovita e le politiche di guerra,

scegliendo di distaccarsi dal corteo della CGIL, firmatario di un accordo con ConfIndustia, appena una settimana prima della manifestazione.

“La nostra rabbia brucia” hanno gridato gli studenti, durante il corteo cui anche io ho preso parte a Bologna.

E dunque i giovani della generazione Z nel provare rabbia non si arrendono, perché sanno perfettamente di non avere nulla da perdere.

“Se ci bloccate il futuro, vi blocchiamo il presente” e “Basta armi, basta fame, vogliamo vivere” sono tra gli slogan di queste giornate di protesta contro le politiche belligeranti.

La guerra del gas in Ucraina e la guerra del petrolio contro l’Iran hanno infatti contribuito a un aumento vertiginoso dei prezzi di energia, trasporti e beni di consumo. Di fronte a tutto questo, gli studenti hanno detto basta.

Basta alle politiche di guerra, basta al carovita ma basta anche, mi sento di aggiungere, all’idiozia massmediatica che per anni ha spacciato per libertà il dramma della precarietà giovanile.

Ebbene, non vi è alcuna libertà nella precarietà digitale, ad esempio, o nell’essere costretti a emigrare, o ad accettare lavori provvisori, instabili, temporanei e senza alcuna tutela.

Eppure per anni lo sfruttamento digitale da casa e i lavori in assenza di diritti e privi di garanzie sono stati venduti, troppo spesso, come la conquista di un sogno e di una nuova forma di flessibilità lavorativa.

Nulla di più falso.

“La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore; è presa di possesso della propria personalità, e conquista di coscienza superiore” affermava Antonio Gramsci e la generazione Z sta mostrando coscienza nella resistenza.

Giunti a questo punto, la sfida sarà quella di unire le “resistenze”, perché esiste un unico filo rosso che lega l’opposizione all’imperialismo e allo sfruttamento dei popoli, nei diversi paesi del Mondo.

Questa generazione, saprà individuare questo filo che ci lega gli uni agli altri. Saprà andare al di là delle differenze tra mondi, popoli e culture?

Il supporto dato dai manifestanti alla resistenza palestinese lascia ben sperare, ma è solo un inizio.

Si va avanti.

Sara Reginella Sara Reginella, psicologa e psicoterapeuta, autrice e documentarista, è testimone del conflitto ucraino dalle sue origini, avendo partecipato a quattro spedizioni nell'arco di otto anni. Dal 2015 è stata attiva in campo documentaristico. È autrice del saggio "Le guerre che ti vendono" (Edizioni Dedalo), oltre che dei reportage narrativi "Il fronte degli invisibili" e "Donbass. La guerra fantasma nel cuore d'Europa" (Exorma Edizioni).