"Gli ebrei sono al di sopra della legge": il video del ministro israeliano che sgombera i palestinesi

Nel deserto del Negev, nel sud di Israele, la macchina della demolizione ha il volto e la voce di un ministro. Un video mostra Itamar Ben-Gvir, figura di spicco dell'estrema destra israeliana e titolare della Sicurezza nazionale, mentre guida personalmente le operazioni di polizia per notificare ordini di demolizione e sfratto a famiglie palestinesi.

Le immagini, diventate virali, ritraggono un uomo palestinese che si confronta con il ministro, pronunciando parole destinate a fare il giro del mondo: “Tu non mi dai il diritto di vivere; restituiscimi il mio diritto di vivere”. Una protesta che si infrange contro la risposta brutale di Ben-Gvir, ripresa in un altro momento del video: “Non mi interessa. Gli ebrei sono al di sopra della legge. Avete due ore per andarvene”.

Mentre le immagini fanno il giro del web, montano le accuse verso la comunità internazionale. Stride il silenzio assordante o l'inerzia di fronte a quello che viene definito uno “scempio” legalizzato, che chiama in causa direttamente la responsabilità di governi come quello italiano guidato da Giorgia Meloni e dell'Unione Europea, di fatto complici per la mancata condanna e per il perdurare di relazioni diplomatiche e commerciali con Israele.

La scena del Negev diventa così l'emblema di una questione molto più ampia: quella dei diritti negati, delle case demolite e del genocidio israeliano nei confronti della popolazione palestinese, portato avanti con il tacito consenso del cosiddetto mondo occidentale dove USA e Israele dettano legge.

