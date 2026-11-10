Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Gli europei si preparano a sconfiggere la Russia sui tablet

608
Gli europei si preparano a sconfiggere la Russia sui tablet

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Vladimir Kornilov - Ria Novosti

Il 9 novembre è iniziata un’altra esercitazione militare presso il poligono di Nowa D?ba (Polonia orientale), dove le truppe europee si addestrano per simulare operazioni contro la Russia. Da un lato, non si tratta di una novità, questo poligono negli ultimi anni ha ospitato numerose esercitazioni militari simili, alcune di portata ben maggiore, come le manovre “Iron Defender” dello scorso anno. Tuttavia, questa non è un’operazione di routine della NATO, bensì la prima esercitazione della “coalizione dei volenterosi” europea, nome in codice “Koalicja 26.2”.

Si! La stessa “coalizione” che prevede il dispiegamento di truppe europee in Ucraina una volta raggiunta la pace o anche solo un cessate il fuoco, per la prima volta passa dalle parole ai fatti. Inoltre, le esercitazioni dovrebbero durare due settimane e coinvolgere 2.800 soldati provenienti da 11 paesi, metà dei quali francesi (1.100 soldati) e britannici (300). È interessante notare che l’operazione sarà guidata dal generale britannico Tom Bateman, che si è già affrettato a rassicurare i media sulla natura “difensiva” dell’esercitazione. Il suo vice sarà il generale francese Armel Diroux, storico militare e autore di un’opera accademica sulle azioni dei partigiani francesi nella guerra franco-prussiana del 1870-1871. Ciò che rende singolare questa coppia è che non molto tempo fa il francese ha ricoperto il ruolo di vicecomandante della 1ª Divisione britannica, proprio nello stesso periodo in cui Bateman la comandava. Si! Questa possibilità esiste già da un po’ di tempo nei rapporti tra Londra e Parigi. Ciò significa che i due s’intendono bene e hanno esperienza di stretta collaborazione.

L’obiettivo ufficiale di queste esercitazioni in Polonia è quello di simulare l’operazione logistica d’introduzione di truppe occidentali in territorio ucraino e la successiva difesa delle linee di comunicazione degli interventisti europei. La difesa – si capisce da chi. Gli europei insistono costantemente sul fatto che le truppe saranno dispiegate solo dopo il raggiungimento di un accordo di pace, e chiedono addirittura espressamente di non chiamarle “forze di pace”: non si frapporranno tra gli eserciti di Russia e Ucraina. Ma ecco la precisazione: alle truppe britanniche sarà consentito aprire il fuoco contro le truppe russe. “No, no, - persuade frettolosamente Londra -  questo accadrà esclusivamente se la Russia attaccherà!”.

Tuttavia la Russia non nasconde il fatto che qualsiasi truppa occidentale sul territorio ucraino diventerà un “nostro obiettivo militare”. Il commento della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, è inequivocabile a questo proposito: “Il dispiegamento di contingenti armati stranieri in Ucraina è categoricamente inaccettabile, sia attraverso la cosiddetta “coalizione dei volenterosi” sia sotto l’egida di qualsiasi altra associazione. Il loro dispiegamento costituirebbe, de facto, un intervento militare e una proiezione deliberata di ulteriori minacce alla sicurezza della Russia... Qualsiasi unità militare in Ucraina è considerata un obiettivo legittimo dalle Forze Armate della Federazione Russa, con tutti i rischi che ne conseguono”.

Cosa non è chiaro in Occidente riguardo a queste parole? Se ammettono che gli inglesi possano sparare contro l’esercito russo significa che si aspettano una reazione. Ma stanno comunque intenzionalmente avvicinando il mondo al punto in cui potrebbe verificarsi uno scambio di attacchi tra potenze nucleari.

In verità, gli stessi giornalisti britannici (in particolare “Sky News”) chiariscono con aria compiaciuta di essere perfettamente consapevoli della posizione della Russia e di essere convinti che Mosca non approverebbe mai uno scenario in cui le truppe NATO vengano schierate in Ucraina, né sotto l’egida dell’alleanza né sotto la bandiera di qualche “coalizione”. Nel frattempo, i media francesi riportano che l’Ucraina avrebbe il diritto sovrano, senza chiedere il permesso a nessuno, d’invitare interventisti.

È chiaro che l’idea stessa di “coalizione dei volenterosi” non era originariamente intesa a garantire la pace in Ucraina, bensì a impedire qualsiasi accordo di pace. Ecco perché gli europei si sono attivati ??ora, nel momento che s’intravede una luce in fondo al tunnel: sono state programmate consultazioni trilaterali ad Abu Dhabi sui parametri di un possibile accordo di pace. Ciò significa che mentre Mosca, Washington e Kiev discutono un piano di soluzione, gli europei, in Polonia, parallelamente elaborano schemi per affossarlo.

La loro disposizione è la solita, tuttavia preoccupa il fatto che le idee folli degli europei stiano portando a prospettive sempre più allarmanti. La facilità con cui i loro vertici militari e politici discutono di uno scontro militare con la Russia, senza nemmeno rendersi conto delle conseguenze, è la prova del completo degrado delle loro élite.

Ad esempio, i media britannici descrivono ora con dovizia di particolari la partecipazione dei loro paracadutisti alle esercitazioni “Rhino Titan”, che si sono svolte un paio di settimane fa in Germania. Ma se prima la NATO evitava di nominare la Russia, designando un generico “avversario convenzionale”, ora ha esplicitamente dichiarato che tali manovre consistevano in “azioni contro i russi”. È vero, i russi erano rappresentati da soldati di un battaglione di fucilieri Gurkha, composto principalmente da nepalesi. Inoltre, a causa della mancanza di equipaggiamento militare russo, le loro azioni sono state simulate su... tablet. E così gli inglesi ci hanno “sconfitto”! Apparentemente convinti che il loro trionfo virtuale fosse del tutto equivalente ai risultati di una vera operazione militare.

Contemporaneamente, “The Times” ha rivelato i segreti della missione “segreta” degli europei per produrre veicoli spaziali militari per attacchi contro il territorio russo. Per assicurarsi che nessuno dubitasse, il giornale ha persino corredato l’articolo con un’illustrazione che mostrava i punti, su una mappa della Russia, verso cui sarebbero state dirette queste armi spaziali. Non si rendono nemmeno conto che questo porterà la Russia alla revoca delle restrizioni che la stessa Russia si è autoimposta, che le impedivano di essere la prima a schierare armi nello spazio. Eppure, mentre riportano con allegria l’esistenza di tali sviluppi, i giornali europei non considerano nemmeno cosa accadrebbe se il nostro Paese utilizzasse una rete di satelliti molto più avanzata contro l’Occidente. La loro risposta standard scatta immediatamente: “E perché proprio noi?!”

Ora i polacchi hanno inviato le loro forze speciali al confine con la regione di Kaliningrad, spiegando con orgoglio che si tratta di un “segnale alla Russia”. Nel frattempo, a Cracovia (per inciso, a soli cento chilometri dal campo di addestramento dove la “coalizione dei volenterosi” si addestrerà questa settimana), un estremista polacco ha sparato a persone disarmate: ecco dove quelle stesse forze speciali, sviate dall’“invio di segnali” ai russi, sarebbero davvero utili!

Tutti questi fatti dimostrano chiaramente che gli europei hanno davvero perso ogni idea di dove finiscano le loro dichiarazioni altisonanti sulla “prontezza a combattere contro i russi” – fatte esclusivamente per motivi d’immagine interna – e dove inizino le mosse pericolose che potrebbero davvero far saltare in aria la fragile pace. I nostri continui e insistenti avvertimenti sul possibile esito delle disastrose avventure europee ormai sono lì considerati come qualcosa di scontato, a cui nemmeno vale la pena prestare particolare attenzione. Ciò rende queste avventure ancora più rischiose, spingendoci tutti rapidamente verso la scala dell’escalation.

(Traduzione di Eliseo Bertolasi)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Al Jazeera: Londra continua ad appaltare milioni a ditte legate alle colonie illegali di Israele

Al Jazeera: Londra continua ad appaltare milioni a ditte legate alle colonie illegali di Israele

10 Novembre 2026 09:00
"Senza limiti geografici". L'Iran e le nuove regole di ingaggio militare

"Senza limiti geografici". L'Iran e le nuove regole di ingaggio militare

10 Novembre 2026 09:00
Russia-USA-Ucraina, nuovo round negoziale: l'Europa resta fuori dal tavolo

Russia-USA-Ucraina, nuovo round negoziale: l'Europa resta fuori dal tavolo

09 Novembre 2026 23:41
Il Papa smonta il neoliberismo di Milei. E l'ombra del Paraguay demolisce il mito libertario

Il Papa smonta il neoliberismo di Milei. E l'ombra del Paraguay demolisce il mito libertario

09 Novembre 2026 16:49
Il delirio di Kallas e le macerie europee: la narrazione NATO-UE travolta dalla realtà geopolitica

Il delirio di Kallas e le macerie europee: la narrazione NATO-UE travolta dalla realtà geopolitica

09 Novembre 2026 15:13
Mélenchon sfida l'UE: il piano della France Insoumise per disobbedire ai trattati e la lezione per l'Italia

Mélenchon sfida l'UE: il piano della France Insoumise per disobbedire ai trattati e la lezione per l'Italia

09 Novembre 2026 10:00
Un accordo in due giorni o "l'inferno": il dilemma che l'Iran pone agli USA

Un accordo in due giorni o "l'inferno": il dilemma che l'Iran pone agli USA

09 Novembre 2026 08:30
Israele, Eisenkot prepara il dopo-Netanyahu: cambia il premier, non il progetto sionista

Israele, Eisenkot prepara il dopo-Netanyahu: cambia il premier, non il progetto sionista

08 Novembre 2026 18:04
ITALIA

IL CAMPO PORNOLARGHISSIMO XXX(L)

19116
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

11359
NORD-AMERICA

Come leggere i risultati delle elezioni USA nel quadro della guerra in Ucraina

10557
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

9942
AMERICA LATINA

I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

9645
AMERICA LATINA

Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

8846
RUSSIA

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

8202
RUSSIA

I frigoriferi di Putin

7521
NORD-AMERICA

Rubio: Israele "è già abbastanza prospero" da poter acquistare armi senza finanziamenti USA

ASIA

L'Iran avverte gli Stati Uniti delle conseguenze sulla mentalità "Israele prima di tutto"

RUSSIA

Lavrov: "L'Occidente sta distruggendo la globalizzazione che ha creato"

EUROPA

Merz minaccia il veto tedesco sugli aiuti all'Ucraina (BLOOMBERG)

EUROPA

I nuovi aiuti Kiev e la cifra del nuovo debito UE secondo Welt

NORD-AMERICA

Dall'assalto al Venezuela alla stretta sui migranti: chi è il falco che guiderà Trump

ASIA

Pechino frena gli USA: la guerra con l'Iran non conviene a nessuno

EUROPA

Özil finisce nella lista di proscrizione di Kiev: la sua colpa è aver denunciato la doppia morale di FIFA e UEFA

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime" di Loretta Napoleoni Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

  • 09 Novembre 2026 22:00
Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari di Fabrizio Verde Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo   Una finestra aperta Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

  • 09 Novembre 2026 08:00
Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

  • 10 Novembre 2026 08:30
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà di Geraldina Colotti Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

  • 07 Novembre 2026 10:00
Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

  • 10 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura di Giuseppe Giannini Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

  • 04 Novembre 2026 15:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti