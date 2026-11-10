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di Vladimir Kornilov - Ria Novosti

Il 9 novembre è iniziata un’altra esercitazione militare presso il poligono di Nowa D?ba (Polonia orientale), dove le truppe europee si addestrano per simulare operazioni contro la Russia. Da un lato, non si tratta di una novità, questo poligono negli ultimi anni ha ospitato numerose esercitazioni militari simili, alcune di portata ben maggiore, come le manovre “Iron Defender” dello scorso anno. Tuttavia, questa non è un’operazione di routine della NATO, bensì la prima esercitazione della “coalizione dei volenterosi” europea, nome in codice “Koalicja 26.2”.

Si! La stessa “coalizione” che prevede il dispiegamento di truppe europee in Ucraina una volta raggiunta la pace o anche solo un cessate il fuoco, per la prima volta passa dalle parole ai fatti. Inoltre, le esercitazioni dovrebbero durare due settimane e coinvolgere 2.800 soldati provenienti da 11 paesi, metà dei quali francesi (1.100 soldati) e britannici (300). È interessante notare che l’operazione sarà guidata dal generale britannico Tom Bateman, che si è già affrettato a rassicurare i media sulla natura “difensiva” dell’esercitazione. Il suo vice sarà il generale francese Armel Diroux, storico militare e autore di un’opera accademica sulle azioni dei partigiani francesi nella guerra franco-prussiana del 1870-1871. Ciò che rende singolare questa coppia è che non molto tempo fa il francese ha ricoperto il ruolo di vicecomandante della 1ª Divisione britannica, proprio nello stesso periodo in cui Bateman la comandava. Si! Questa possibilità esiste già da un po’ di tempo nei rapporti tra Londra e Parigi. Ciò significa che i due s’intendono bene e hanno esperienza di stretta collaborazione.

L’obiettivo ufficiale di queste esercitazioni in Polonia è quello di simulare l’operazione logistica d’introduzione di truppe occidentali in territorio ucraino e la successiva difesa delle linee di comunicazione degli interventisti europei. La difesa – si capisce da chi. Gli europei insistono costantemente sul fatto che le truppe saranno dispiegate solo dopo il raggiungimento di un accordo di pace, e chiedono addirittura espressamente di non chiamarle “forze di pace”: non si frapporranno tra gli eserciti di Russia e Ucraina. Ma ecco la precisazione: alle truppe britanniche sarà consentito aprire il fuoco contro le truppe russe. “No, no, - persuade frettolosamente Londra - questo accadrà esclusivamente se la Russia attaccherà!”.

Tuttavia la Russia non nasconde il fatto che qualsiasi truppa occidentale sul territorio ucraino diventerà un “nostro obiettivo militare”. Il commento della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, è inequivocabile a questo proposito: “Il dispiegamento di contingenti armati stranieri in Ucraina è categoricamente inaccettabile, sia attraverso la cosiddetta “coalizione dei volenterosi” sia sotto l’egida di qualsiasi altra associazione. Il loro dispiegamento costituirebbe, de facto, un intervento militare e una proiezione deliberata di ulteriori minacce alla sicurezza della Russia... Qualsiasi unità militare in Ucraina è considerata un obiettivo legittimo dalle Forze Armate della Federazione Russa, con tutti i rischi che ne conseguono”.

Cosa non è chiaro in Occidente riguardo a queste parole? Se ammettono che gli inglesi possano sparare contro l’esercito russo significa che si aspettano una reazione. Ma stanno comunque intenzionalmente avvicinando il mondo al punto in cui potrebbe verificarsi uno scambio di attacchi tra potenze nucleari.

In verità, gli stessi giornalisti britannici (in particolare “Sky News”) chiariscono con aria compiaciuta di essere perfettamente consapevoli della posizione della Russia e di essere convinti che Mosca non approverebbe mai uno scenario in cui le truppe NATO vengano schierate in Ucraina, né sotto l’egida dell’alleanza né sotto la bandiera di qualche “coalizione”. Nel frattempo, i media francesi riportano che l’Ucraina avrebbe il diritto sovrano, senza chiedere il permesso a nessuno, d’invitare interventisti.

È chiaro che l’idea stessa di “coalizione dei volenterosi” non era originariamente intesa a garantire la pace in Ucraina, bensì a impedire qualsiasi accordo di pace. Ecco perché gli europei si sono attivati ??ora, nel momento che s’intravede una luce in fondo al tunnel: sono state programmate consultazioni trilaterali ad Abu Dhabi sui parametri di un possibile accordo di pace. Ciò significa che mentre Mosca, Washington e Kiev discutono un piano di soluzione, gli europei, in Polonia, parallelamente elaborano schemi per affossarlo.

La loro disposizione è la solita, tuttavia preoccupa il fatto che le idee folli degli europei stiano portando a prospettive sempre più allarmanti. La facilità con cui i loro vertici militari e politici discutono di uno scontro militare con la Russia, senza nemmeno rendersi conto delle conseguenze, è la prova del completo degrado delle loro élite.

Ad esempio, i media britannici descrivono ora con dovizia di particolari la partecipazione dei loro paracadutisti alle esercitazioni “Rhino Titan”, che si sono svolte un paio di settimane fa in Germania. Ma se prima la NATO evitava di nominare la Russia, designando un generico “avversario convenzionale”, ora ha esplicitamente dichiarato che tali manovre consistevano in “azioni contro i russi”. È vero, i russi erano rappresentati da soldati di un battaglione di fucilieri Gurkha, composto principalmente da nepalesi. Inoltre, a causa della mancanza di equipaggiamento militare russo, le loro azioni sono state simulate su... tablet. E così gli inglesi ci hanno “sconfitto”! Apparentemente convinti che il loro trionfo virtuale fosse del tutto equivalente ai risultati di una vera operazione militare.

Contemporaneamente, “The Times” ha rivelato i segreti della missione “segreta” degli europei per produrre veicoli spaziali militari per attacchi contro il territorio russo. Per assicurarsi che nessuno dubitasse, il giornale ha persino corredato l’articolo con un’illustrazione che mostrava i punti, su una mappa della Russia, verso cui sarebbero state dirette queste armi spaziali. Non si rendono nemmeno conto che questo porterà la Russia alla revoca delle restrizioni che la stessa Russia si è autoimposta, che le impedivano di essere la prima a schierare armi nello spazio. Eppure, mentre riportano con allegria l’esistenza di tali sviluppi, i giornali europei non considerano nemmeno cosa accadrebbe se il nostro Paese utilizzasse una rete di satelliti molto più avanzata contro l’Occidente. La loro risposta standard scatta immediatamente: “E perché proprio noi?!”

Ora i polacchi hanno inviato le loro forze speciali al confine con la regione di Kaliningrad, spiegando con orgoglio che si tratta di un “segnale alla Russia”. Nel frattempo, a Cracovia (per inciso, a soli cento chilometri dal campo di addestramento dove la “coalizione dei volenterosi” si addestrerà questa settimana), un estremista polacco ha sparato a persone disarmate: ecco dove quelle stesse forze speciali, sviate dall’“invio di segnali” ai russi, sarebbero davvero utili!

Tutti questi fatti dimostrano chiaramente che gli europei hanno davvero perso ogni idea di dove finiscano le loro dichiarazioni altisonanti sulla “prontezza a combattere contro i russi” – fatte esclusivamente per motivi d’immagine interna – e dove inizino le mosse pericolose che potrebbero davvero far saltare in aria la fragile pace. I nostri continui e insistenti avvertimenti sul possibile esito delle disastrose avventure europee ormai sono lì considerati come qualcosa di scontato, a cui nemmeno vale la pena prestare particolare attenzione. Ciò rende queste avventure ancora più rischiose, spingendoci tutti rapidamente verso la scala dell’escalation.

(Traduzione di Eliseo Bertolasi)