Global Times - Le elezioni rivelano una nuova prospettiva per la governance democratica di Hong Kong

Global Times

 

Recentemente, l'elezione dell'ottavo Consiglio legislativo (LegCo) della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) della Cina si è conclusa con successo nel rispetto della legge, segnando un'altra pietra miliare fondamentale nel progresso di Hong Kong verso una nuova fase di governance e prosperità. Queste elezioni si sono svolte sullo sfondo di un grave incendio senza precedenti dalla fondazione della città. Di fronte all'improvviso disastro e al dolore, il governo della RAS di Hong Kong e tutti i settori della società hanno mantenuto la calma, dimostrando rapidità di risposta e solidarietà nel sostegno reciproco. Le elezioni si sono svolte senza ritardi o rinvii, concludendosi come previsto in modo legale, sicuro, ordinato e competitivo. Tutti i 90 membri del LegCo sono stati eletti legalmente, con un'affluenza alle urne che ha raggiunto il 31,9% nei collegi elettorali geografici, il 40,09% nei collegi elettorali funzionali e un notevole 99,45% nel collegio elettorale del Comitato elettorale, tutti dati superiori a quelli delle precedenti elezioni. 

Si può affermare che queste elezioni, svoltesi senza intoppi in un momento particolare, costituiscono una prova convincente della superiorità del nuovo sistema elettorale e del nuovo slancio nella governance democratica della RAS di Hong Kong. Nel 2021 è stato completato con successo il lavoro di miglioramento del sistema elettorale di Hong Kong. Si tratta delle seconde elezioni del Consiglio legislativo dopo la riforma del sistema elettorale. Un totale di 161 candidati hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale, prendendo parte a oltre 90 forum elettorali e incontri con i candidati, dimostrando pienamente l'ampia rappresentatività, l'inclusività politica, la partecipazione equilibrata e la concorrenza leale delle elezioni.

Durante queste elezioni, il capo dell'esecutivo della RAS di Hong Kong John Lee Ka-chiu e il governo della RAS di Hong Kong hanno adempiuto con serietà alle loro responsabilità primarie di salvaguardare il processo elettorale, organizzando il lavoro in modo legale, conforme e meticoloso. I funzionari pubblici hanno dato l'esempio votando, mentre tutti i settori della società hanno partecipato ampiamente a queste elezioni, creando un forte consenso sull'impegno a favore di un'economia dinamica, dello sviluppo, del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e della promozione delle riforme.

Ciò che è particolarmente lodevole è che, di fronte al disastro, i candidati e i loro team hanno dimostrato un eccezionale acume politico e una grande sensibilità umanitaria, partecipando attivamente alle operazioni di soccorso. Si sta ora delineando una cultura elettorale razionale e costruttiva, in netto contrasto con il caotico clima elettorale del passato, caratterizzato da urla, insulti e attacchi reciproci.

Le elezioni del Consiglio legislativo sono sempre state un evento politico importante a Hong Kong sin dal ritorno della città alla Cina. In passato, le elezioni del Consiglio legislativo della RAS di Hong Kong tendevano a seguire una logica conflittuale di stampo occidentale, che ha portato a un dilagante ostruzionismo e a divisioni sociali, ostacolando gravemente lo sviluppo economico e il benessere della popolazione, nonché il regolare funzionamento dell'ordine costituzionale. Il nuovo sistema elettorale, rafforzando il collegio elettorale del Comitato elettorale, frenando inutili scontri politici e promuovendo una partecipazione equilibrata e razionale, ha permesso il regolare funzionamento del modello di governance guidato dall'esecutivo previsto dalla Legge fondamentale, gettando le basi istituzionali per la ripresa economica, il miglioramento industriale e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. 

Da queste elezioni è evidente che, dopo aver attraversato una fase di ristrutturazione istituzionale e turbolenze sociali, Hong Kong ha gradualmente sviluppato capacità di coordinamento, esecuzione e risposta alle emergenze più solide, passando da una logica di governance frammentata e conflittuale a una nuova fase più stabile e incentrata sul benessere dei cittadini e sull'efficacia della governance, che dimostra le nuove prospettive del quadro “un paese, due sistemi”.

Naturalmente, l'importanza di un'elezione non risiede solo nel suo regolare svolgimento come procedura, ma anche nelle nuove aspettative politiche che riflette all'interno della società di Hong Kong. I membri del nuovo LegCo portano con sé non solo i voti, ma anche le grandi speranze dei compatrioti di Hong Kong per una vita migliore e le aspettative del governo centrale.

La composizione politica di questo LegCo rivela anche nuove tendenze: circa il 44% dei membri sono “nuovi arrivati”, con un notevole miglioramento delle competenze professionali e tecniche. Questo dimostra che, nella premessa della stabilità, la struttura del potere legislativo sta subendo una rapida ottimizzazione e un aggiornamento, evolvendosi verso un modello che pone maggiore enfasi sulla capacità di governance. Hong Kong sta passando da una fase di “stabilità prima di tutto”, in cui è stato ripristinato l'ordine, a quella di “patrioti competenti che governano Hong Kong”, in cui la città è destinata a prosperare. I cittadini di Hong Kong sperano di vedere amministratori professionali, capaci, responsabili e in grado di risolvere i problemi.

Il LegCo è una componente importante del quadro costituzionale della RAS di Hong Kong. La capacità dei suoi membri di svolgere i propri compiti con elevata qualità è strettamente correlata all'efficacia della governance a Hong Kong. Il LegCo non è il “territorio” di alcun settore o gruppo di interesse particolare, ma piuttosto una “piattaforma” per salvaguardare la prosperità e la stabilità di Hong Kong e mantenere la sicurezza nazionale. Si spera che i nuovi membri del LegCo possano sostenere e promuovere la nobile tradizione dell'amore per il Paese e per Hong Kong, adempiere ai propri compiti con elevata qualità ed efficienza, interagire ampiamente con i vari settori della società per comprendere il sentimento e la volontà dell'opinione pubblica, offrire attivamente suggerimenti e consigli e collaborare con il governo della RAS di Hong Kong per guidare Hong Kong nell'approfondimento delle riforme e nel raggiungimento di obiettivi di governance efficaci. 

Oggi, la pratica del principio “un paese, due sistemi” è entrata in una nuova fase. Raggiungere uno sviluppo migliore per Hong Kong e dare un contributo maggiore alla forza nazionale e al rinnovamento della nazione è una missione importante della pratica del principio “un paese, due sistemi” nella nuova era. Cogliendo l'occasione di queste elezioni, il mondo ha potuto vedere l'unità e la resilienza della società di Hong Kong, che lavora insieme per superare le sfide, nonché la determinazione e la volontà dei vari settori della società di Hong Kong di intraprendere un percorso di prosperità attraverso il buon governo. 

Abbiamo motivo di credere che questo LegCo, che porta con sé una missione storica speciale, sarà all'altezza delle aspettative della popolazione. Basandosi sulle solide fondamenta del “governo patriottico di Hong Kong”, rafforzerà ulteriormente le capacità fondamentali di “governo competente”. Unirà il sentimento pubblico affrontando le preoccupazioni della popolazione in materia di sostentamento e amplierà il proprio raggio d'azione integrandosi nel più ampio contesto nazionale, trasformando il bellissimo progetto di buon governo in una realtà tangibile. Lo “spirito di Lion Rock” non solo sarà ereditato nel presente, ma risplenderà anche nel futuro.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

