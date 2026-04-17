Il Libano come campo di prova del nuovo ordine mediorientale

A poche ore dall’entrata in vigore della tregua tra Libano e Israele, il fragile equilibrio costruito a Washington appare già incrinato. Mentre migliaia di civili libanesi tornano verso le proprie case nel sud del Paese, l’esercito di Beirut lancia un allarme netto: il cessate il fuoco sarebbe già stato violato da nuove azioni militari israeliane. In un comunicato ufficiale, le Forze Armate libanesi hanno invitato la popolazione a non rientrare nelle aree meridionali, segnalando “numerose violazioni dell’accordo” e bombardamenti intermittenti ancora in corso. Un messaggio che contrasta con le immagini che arrivano dal terreno, dove si registra invece un imponente flusso di ritorno verso villaggi e città evacuate nelle settimane precedenti.

La tregua, annunciata a Washington dal presidente statunitense Donald Trump, prevede uno stop alle ostilità di dieci giorni dopo oltre sei settimane di combattimenti intensi sul territorio libanese. Un accordo che, secondo diverse fonti, sarebbe stato possibile anche grazie alla pressione esercitata da Iran, che avrebbe legato il cessate il fuoco alla fine delle operazioni israeliane in Libano. Nonostante l’intesa formale, la realtà sul campo racconta una storia più complessa. Le principali arterie che conducono al sud del Libano sono state invase da colonne di veicoli, autobus e famiglie in movimento. Il ritorno dei civili ha raggiunto il picco già nelle prime ore successive all’entrata in vigore della tregua, trasformandosi in una vera e propria “onda umana” diretta verso le aree colpite. Questo movimento di massa avviene però in un contesto infrastrutturale profondamente compromesso. I bombardamenti israeliani hanno distrutto ponti strategici, in particolare lungo il fiume Litani, con l’obiettivo di isolare il sud del Paese. L’esercito libanese è intervenuto rapidamente per riaprire vie di comunicazione essenziali, consentendo il passaggio dei civili, ma la situazione resta precaria. Anche nella periferia sud di Beirut, uno dei simboli della recente escalation, si assiste a un ritorno graduale alla vita.

Le strade si riempiono di traffico, clacson e segnali di una quotidianità che tenta di riaffermarsi dopo settimane di bombardamenti. Tuttavia, dietro questa apparente normalità, permane un clima di incertezza. Le autorità iraniane, tra cui il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, hanno rivendicato il cessate il fuoco come un risultato della “resistenza” e dell’unità del cosiddetto asse regionale. Allo stesso tempo, hanno invitato alla cautela, sottolineando che la tregua rappresenta solo una fase intermedia e non una conclusione del conflitto. Il quadro che emerge è quello di una tregua estremamente fragile, sospesa tra esigenze umanitarie e tensioni geopolitiche irrisolte. Da un lato, la popolazione civile spinge per tornare alla normalità; dall’altro, gli attori militari e politici continuano a muoversi in un contesto di diffidenza reciproca e interessi strategici divergenti. In questo scenario, il cessate il fuoco rischia di trasformarsi più in una pausa tattica che in un reale passo verso la stabilizzazione.

Ancora una volta, il terreno libanese si conferma non solo teatro di scontro diretto, ma anche nodo cruciale di una più ampia partita regionale, in cui ogni tregua appare temporanea e ogni equilibrio, inevitabilmente, provvisorio.



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