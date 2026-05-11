Il 'No' di MbS che ha fermato Trump: ecco perché l'Arabia Saudita ha bloccato l'attacco all'Iran

di Martin Jey - Strategic culture

Si dice che solo uno sciocco non cambi mai idea. Ma perché un uomo del genere faccia ciò, ci vogliono grande forza e sicurezza. La storia della cosiddetta guerra con l'Iran è complessa e costellata di menzogne ??e mezze verità, ma recenti rivelazioni hanno dimostrato che il fallimento di Trump nel dare inizio alla sua "Operazione Libertà" – una manovra nel Golfo Persico volta a scortare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz – è dovuto a una figura in Medio Oriente che ha alzato la mano e ha detto: "No, basta".

Quest'uomo è Mohamed bin Salman, spesso chiamato MbS, che ha preso l'iniziativa di recente e ha impedito alle forze statunitensi di utilizzare l'Arabia Saudita per procedere con sortite militari dirette contro l'Iran. Per il principe ereditario saudita, è stata una mossa piuttosto pragmatica, che la storia ricorderà come un momento cruciale per un giovane leader che ha ancora molto da imparare sulla geopolitica. Ma la decisione di fermare Trump con la sua Operazione Libertà – sulla quale i Paesi del CCG non sono stati nemmeno consultati – è stata intelligente e rappresenta una grande leadership in una regione che ne ha un disperato bisogno.

Quella decisione da sola rappresenta un punto di svolta e ha costretto Trump a proseguire con i colloqui con gli iraniani. E nonostante le assurdità che Trump spara ogni giorno nelle conferenze stampa della Casa Bianca – sostenendo che gli iraniani sono disperati per un accordo – la verità è che Trump ne ha più bisogno di Teheran, poiché il crollo dell'economia globale avrà un effetto estremamente negativo sugli Stati Uniti nelle prossime settimane, quando la carenza di beni sarà sostituita da licenziamenti di massa. Trump non solo non ha tempo, ma ha anche sempre meno opzioni a disposizione dopo la decisione di Mohammed bin Salman di bloccare l'utilizzo delle basi aeree statunitensi per bombardare l'Iran.

La recente notizia del rafforzamento dell'alleanza militare tra Emirati Arabi Uniti e Israele potrebbe aver fornito un indizio sulla direzione che Israele intende intraprendere – un'escalation per poi de-escalare, come si dice comunemente tra gli opinionisti dei talk show statunitensi – ma Trump può davvero procedere con una strategia militare di qualsiasi tipo ora che la regione è così divisa e la presenza statunitense nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo appare sempre più inutile, ridotta a una mera mera facciata? In effetti, la presenza simbolica delle forze statunitensi nel GCC potrebbe offrire a Trump la via d'uscita di cui ha bisogno, permettendogli di usare la trovata di Mohammed bin Salman come pretesto per rompere i rapporti con i leader regionali, come pretesto per ritirarsi definitivamente, pur continuando a dire ai giornalisti della Casa Bianca che gli Stati Uniti "hanno vinto".

Al momento, non è una possibilità a breve termine, poiché la trovata di MbS non è ampiamente conosciuta o riportata dai media, e pochi giornalisti negli Stati Uniti comprendono veramente le sfumature e i dettagli della regione e le strategie dei suoi leader. Tuttavia, la posizione iraniana sul ritiro delle forze statunitensi dalla regione si fa ogni giorno meno fantasiosa, mentre sui social media si legge che entrambe le parti sono vicine a un accordo, mentre allo stesso tempo si legge che sono ben lungi dall'intraprendere qualsiasi intesa.

I mercati petroliferi conoscono la vera storia, dato che il prezzo del Brent è sceso sotto i 100 dollari per un certo periodo dopo l'annuncio di Trump secondo cui un accordo avrebbe potuto essere raggiunto entro poche ore, addirittura venerdì 8 maggio, dopo che gli iraniani avevano rimosso dalla loro squadra un negoziatore chiave che bloccava qualsiasi accordo. Ma la realtà è che le richieste degli americani sono irrealistiche, mentre quelle degli iraniani – un risarcimento e il ritiro delle forze statunitensi – potrebbero essere considerate più ragionevoli, visto che sono innanzitutto vittime dell'aggressione statunitense/israeliana. C'è ancora molto da negoziare, e il vero nodo del problema è che semplicemente non ci sono persone competenti dalla parte di Trump che, quantomeno, gli impediscano di fare dichiarazioni così idiote e offensive nei confronti degli iraniani stessi, il che non può certo essere d'aiuto. Dalla parte iraniana, tutti i funzionari sembrano essere accademici con dottorato di ricerca, la cui padronanza della lingua inglese è probabilmente superiore a quella di Trump, Witkoff o Vance.

Eppure, la mossa saudita potrebbe fornirci un indizio su come sbloccare la situazione e raggiungere una pace duratura. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) deve unirsi e non continuare ad avere due fronti opposti nell'affrontare l'Iran, il che non fa altro che alimentare la speranza di Trump che un intervento militare da parte sua sia ancora un'opzione. Come ha commentato un utente dei social media, però: "Se Trump non riesce nemmeno ad assicurarsi la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, come potrebbe mai assicurarsi il controllo dello Stretto?". L'idea che Trump, con o senza Israele, abbia ancora opzioni militari è pura follia.

La decisione del principe ereditario saudita di opporsi a Trump e porre fine alla pazzia di pensare che gli Stati Uniti possano continuare a colpire l'Iran mentre i Paesi del CCG continuano a subire attacchi di rappresaglia è stata fondamentale. Mohammed bin Salman ha dimostrato grinta e leadership, e la sua sfida ora ridefinisce le carte in tavola, anche se è risaputo che inizialmente aveva appoggiato l'iniziativa di Trump di intervenire contro l'Iran. Ha dimostrato grande forza ammettendo di aver sbagliato e che ora deve prevalere il buon senso. Trump può fare lo stesso?

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)