Germania in allarme dopo il taglio delle truppe USA

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La decisione degli Stati Uniti di ritirare 5.000 soldati dalla Germania scuote gli equilibri strategici europei e alimenta nuove tensioni nei rapporti transatlantici. A lanciare l’allarme è stato Markus Söder, che ha definito il piano USA “un colpo doloroso” per la sicurezza tedesca. Secondo Söder, la Germania si troverebbe oggi davanti a “sfide senza precedenti” sul piano della difesa e il progressivo ridimensionamento della presenza militare statunitense obbligherebbe Berlino a rafforzare rapidamente le proprie capacità strategiche.

Il leader della CSU ha chiesto un deciso aumento della produzione di armamenti e un potenziamento dell’industria bellica nazionale. Attualmente in Germania sono stanziati circa 38.000 militari nordamericani, la più grande presenza USA in Europa. Il Pentagono ha annunciato che il ritiro dei 5.000 soldati sarà completato entro i prossimi sei-dodici mesi, aprendo interrogativi sul futuro della NATO e della sicurezza continentale.

Il tema del ridimensionamento delle truppe statunitensi in Europa era già emerso nelle scorse settimane, quando Donald Trump aveva dichiarato di valutare una riduzione della presenza militare non solo in Germania, ma anche in Italia e Spagna. Dietro la scelta USA sembrano esserci anche crescenti attriti politici con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che aveva criticato la linea di Washington sulla crisi iraniana accusando gli Stati Uniti di mancare di una strategia chiara. Trump, dal canto suo, aveva risposto accusando Merz di considerare “accettabile” un Iran dotato di armi nucleari.

La riduzione della presenza militare USA potrebbe così accelerare il processo di riarmo europeo e rafforzare il dibattito sulla costruzione di una difesa continentale sempre più autonoma dagli Stati Uniti.



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