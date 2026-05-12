Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

L'Ucraina majdanista indica la strada all'Armenia europeista

1689
L'Ucraina majdanista indica la strada all'Armenia europeista

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

 

Il prossimo 7 giugno si svolgeranno le elezioni parlamentari in Armenia e l'attuale primo ministro Nikol Pašinjan non è affatto sicuro che il suo partito Accordo Civile riesca ottenere voti sufficienti a formare una coalizione in grado di sostenere il governo e le scelte europeiste di cui Pašinjan è portatore. Certo, una discreta spinta è arrivata dai muridi delle cancellerie europee riuniti lo scorso 4 maggio a Erevan, insieme a bipedi feliformi di UE e NATO. Ma non è detto che ciò sia bastante.

In ogni caso, tra tutte le ormai quasi abusate dichiarazioni di Vladimir Putin del 9 maggio, pare che solo qualche furfante si sia ricordato - a modo suo, ovviamente - di quella in cui il presidente russo ha paragonato la svolta dell'Armenia verso l'Unione europea alla situazione in Ucraina prima del colpo di stato del 2014 e del successivo sanguinoso conflitto.

Per lo più, i disgustosi media di regime si sono concentrati sulle aperture di Putin e sulla possibilità che Vladimir Zelenskij, solo al momento in cui siano stati raggiunti gli accordi definitivi sulla risoluzione del conflitto, possa incontrarsi con Vladimir Putin per apporre la firma definitiva a quei documenti, anche con l'intermediazione di una terza figura, che il presidente russo ha ipotizzato essere l'ex cancelliere tedesco Gerard Schröder, nel quadro di nuovi accordi di sicurezza per l’Europa.

A quel punto i fogliacci eurocaliginosi non si sono più trattenuti e hanno spalancato le porte a giubili di “vittoria” sul “dittatore russo” costretto a venire a patti con la “resilienza” degli “impavidi” ucraini e coi «leader dell’Unione europea e della Nato che sono rimasti i difensori a spada tratta dell’Ucraina», sbava il Corriere della Sera, aggiungendo, con piglio strafottente, che ora «l'Ucraina è libera di colpire in territorio russo dove e quando lo giudica necessario».

Naturalmente, quegli stessi leader della UE, che «vedono nell’Ucraina il baluardo della sicurezza europea e sono interlocutori indispensabili per definirne le condizioni», non possono accettare che a fare da intermediario sia un “alleato del Cremlino” quale viene proclamato Schröder e allora, in veste di rappresentante UE, arriva da Berlino il nome dell'attuale presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che affiancherebbe nei colloqui lo stesso Schröder. I più si ricorderanno dell'attuale presidente tedesco per la sua iniziativa di dieci anni fa, denominata appunto "Formula Steinmeier" e da lui formulata come ministro degli esteri, che prevedeva un meccanismo per l'attuazione degli Accordi di Minsk, con la road-map per lo status speciale del Donbass. Si prevedeva come primo passo lo svolgimento di elezioni in LNR e DNR, i cui risultati avrebbero dovuto esser riconosciuti da Kiev; quindi il formale ritorno del Donbass all'Ucraina come regione autonoma, con il diritto di bloccare l'adesione alla NATO. Ma né l'ex presidente Petro Porošenko, né Zelenskij hanno mai accolto la proposta di Steinmeier; il quale, d'altra parte, era in carica proprio con la cancelliera Angela Merkel che, in diverse occasioni, ha ripetuto più o meno esplicitamente che gli accordi di Minsk, da lei sottoscritti insieme a Francois Hollande, dovevano servire solo per dar tempo a Kiev di riprendersi dalle batoste di Debaltsevo e Ilovajsk e continuare la guerra in Donbass.

Ma, si diceva dell'Armenia. I soliti ciarlatani torquemadisti de Linkiesta si sono concentrati sulle parole spese da Putin a proposito del paese caucasico e, di beceraggine in villania, ecco che “rivelano” che «per minacciare l’Armenia il Cremlino si è fatto scappare la verità: a causare l’invasione è stato il desiderio ucraino di entrare nell’Ue», così che, pacifici e celestiali europei, aspettatevi che il cinico “autocrate russo”, se le elezioni del 7 giugno dovessero dare la vittoria al beneamato candidato Pašinjan, si dia a invadere l'Armenia. Qui, anche a voler chiudere entrambi gli occhi, risulta evidente il gioco verbale degli impostori di cotanto giornalaccio. La disputa sull'adesione alla UE, per la quale l'allora presidente Viktor Janukovic aveva chiesto quantomeno di non affrettare i tempi, è antecedente e non di poco al colpo di stato criminale attuato nel 2014 dalle bande nazi-nazionaliste a Kiev e patrocinato apertamente da USA-UE-NATO. La cosiddetta “invasione” di cui blaterano a Linkiesta risale al 2022. Il cosiddetto “desiderio ucraino di entrare nella UE” non era altro che la macchinazione messa a punto proprio dai mascalzoni di Bruxelles per aver mano libera alla schieramento di forze armate USA-NATO in Ucraina. Per quegli impostori torquemadisti che, come la maggior parte dei media, pensano di poter contrabbandare per “verità” le proprie trivialità, non ci sarebbe alcun «accerchiamento della Nato, genocidio nel Donbas, persecuzioni contro i russofoni» e, da parte russa, si tratterebbe solo di un «campionario di falsità e fesserie da cui siamo tempestati regolarmente sulla stampa e nei talk show. Putin lo ha detto nel modo più chiaro qual è stato il vero motivo, e c’è da credergli, perché l’unica reale minaccia al suo potere è lo spettacolo di una democrazia libera e prospera proprio di fronte ai suoi confini, che dimostri ogni giorno ai russi il costo esorbitante della cleptocrazia putiniana». Qui basti dire solo che se quei terroristi mediatici, scrivendo di “democrazia libera e prospera” intendono quel moderno Konzentrationslager in cui i dettami di Banca Mondiale, FMI, UE e USA hanno trasformato quella che un tempo era una repubblica ucraina industrialmente sviluppata, allora ci si deve chiedere cosa le masse europee debbano attendersi dalla “ucrainizzazione” dell'Europa, oggi in fase così avanzata.

In Ucraina, afferma il ministro per le politiche sociali, della famiglia e dell'unità, Denis Uljutin, cresce a ritmo «catastrofico il numero di poveri e disoccupati; aumenta spaventosamente il numero di famiglie il cui reddito è appena sufficiente solo per cibo, alloggio e medicine e c'è un numero crescente di persone per le quali i sussidi sociali rappresentano l'unica fonte di reddito». Ecco l'Ucraina del majdan: disoccupazione, dimezzamento della popolazione, volgare sfoggio di lussi stratosferici di fronte a milioni di ucraini ridotti alla fame, scorrerie di bande terroristiche e accalappiamento per strada di carne da mandare al macello. Già: il futuro macello che sembra attendere anche i giovani europei che verranno arruolati a forza per la programmata guerra contro la Russia. Una guerra di cui i complessi militar-industriali euroatlantici non possono fare a meno. Lo ha dichiarato chiaro e tondo al canale UkrLife l'ex comandante USA in Europa Ben Hodges: per investire nella produzione militare i produttori occidentali di armi hanno bisogno che la guerra continui ancora per almeno cinque anni. Si parla, ha detto Hodges, di importanti produttori di mezzi altamente complessi, che richiedono «catene di approvvigionamento altrettanto complesse e una forza lavoro ben addestrata. Quindi, se si vuole incrementare la produzione, è necessario dare alle aziende la certezza... che si tratti di un impegno a lungo termine». Se per caso, dunque, in Ucraina dovesse raggiungersi una tregua, è indispensabile aprire altri fronti.

Ma, di nuovo, si diceva dell'Armenia e del paragone fatto da Vladimir Putin tra la situazione della Repubblica caucasica e quella dell'Ucraina ante-golpe. In effetti, riporta il corrispondente di PolitNavigator da Erevan, tutto ricorda davvero Kiev prima del 2014; si sente ancora molto parlare russo, si trovano prodotti russi sugli scaffali, ma molte persone attribuiscono la perdita del Karabakh non al tradimento di Nikol Pašinjan, ma al Cremlino. È probabile che Pašinjan vinca le elezioni: la sua propaganda ha scaricato la colpa della sconfitta del Karabakh sulla Russia e una popolazione stremata è pronta a credere nella "normalizzazione" con l'Azerbajdžan, accettare l'apertura delle frontiere con la Turchia e il "corridoio di Trump". Ovunque la pubblicità del partito di Pašinjan, coi colori UE. L'incognita è se il partito di Pašinjan riuscirà a raccogliere voti sufficienti per formare autonomamente un governo. La campagna elettorale dell'opposizione è debole; non viene sollevata la questione della scelta geopolitica tra UE e Russia; non si parla delle sicure differenze delle tariffe sull'energia importata dalla Russia, prima e dopo l'uscita dall'Unione Economica Eurasiatica. Ovunque, invece, manifesti e cartelli che proclamano "ristrutturato nell'ambito del programma del Dipartimento di Stato americano", "restauro finanziato con fondi UE" e così via.

Sembra che gli errori dell'Ucraina, commenta PolitNavigator, non abbiano insegnato nulla agli armeni. «Come è iniziato tutto?» si è domandato Putin; con «l'ingresso, o il tentativo di ingresso, dell'Ucraina nella UE... Tutto ciò ha poi portato al colpo di stato, alla questione della Crimea, alla situazione dell'Ucraina sudorientale e ai combattimenti».

Dunque, afferma Mikhail Pavliv su Ukraina.ru, Nikol Pašinjan si sta trasformano per la Russia in un “secondo Zelenskij”, tanto più che lo stesso primo ministro armeno ha dichiarato non è dalla parte della Russia nella questione ucraina. È chiaro che la strada intrapresa da  Pašinjan conduce esattamente allo stesso punto in cui Vladimir Zelenskij ha condotto l'Ucraina. Non si facciano ingannare coloro che ancora guardano allo status formale dell'Armenia nella ODKB e nell'Unione Economica Eurasiatica. Non ha alcuna possibilità, dice Pavliv di «vincere le elezioni... Il che significa che cercheranno di aggrapparsi al potere con altri mezzi: falsificazioni, manipolazioni, pressioni sull'opposizione, tentativi di mettere al bando gli oppositori.

E, purtroppo, credo che anche che non sia escluso l'uso della forza per mantenere il potere».

In sostanza, il  Pašinjan di oggi è lo Zelenskij del 2019-2020, che a Parigi partecipava al “Formato Normandia”, parlava con Putin, firmava le tabelle di marcia per una soluzione pacifica in Donbass. l'ex addetta stampa di Zelenskij, Julija Mendel, conversando con Tucker Carlson, rivela oggi di aver assistito all'incontro Zelenskij-Putin a Parigi nel 2019, durante il quale prometteva che l'Ucraina non sarebbe mai entrata nella NATO. Addirittura, Zelenskij diceva di accettare la perdita del Donbass in cambio dell'inclusione del resto dell'Ucraina nella NATO, pur sapendo in anticipo che ciò era impossibile e che, di conseguenza, la guerra sarebbe continuata e il governo di Kiev non sarebbe cambiato.

Era quella l'epoca, ricorda ancora Mikhail Pavliv, in cui si discuteva ancora di questioni specifiche: la "Formula Steinmeier", per l'appunto e la sua attuazione, i compromessi e le possibili opzioni. Poi però Zelenskij torna a Kiev e imbocca la stessa strada che Pašinjan sta «percorrendo ora a tutta velocità... La strada verso la guerra. E tutti questi discorsi sull'integrazione europea sono, ovviamente, dipinti con colori rosei, discorsi su un futuro europeo, democrazia, riforme e tutte queste "mutandine di pizzo e UE". Ma il risultato di questo autoinganno è ben più brutto».

Tutti questi “sogni rosei e illusioni su un paradiso europeo” e un'Ucraina indipendente non sono iniziati nel 2014; la storia risale almeno al 2004 e culminò con la caduta di Janukovic nel 2014. Il resto è quello che si è definito un nuovo  Konzentrationslager e che probabilmente attende ora le masse armene, con Pašinjan che rischia di trascinare l'Armenia verso la guerra esattamente nello stesso modo di Zelenskij. E tutte le stesse terribili cose, dice Mikhail Pavliv, che stanno accadendo oggi nel sito dell'ex Repubblica Socialista Sovietica Ucraina potrebbero benissimo accadere nel sito dell'antica Armenia, guidata da compradores, agenti di influenza straniera, che agiscono non nell'interesse delle masse armene, ma dei loro padroni e dei propri interessi egoistici.

Proprio come è successo in Ucraina. Perché Zelenskij avrebbe «potuto porre fine a questa guerra già nel 2022. Poi avrebbe potuto farlo nel 2025. E persino nel 2026... Ma non lo fa, perché la sua sopravvivenza personale, la sua avidità, la sua bramosia e il suo orgoglio si sono dimostrati più importanti della vita di migliaia e migliaia di persone. Sono proprio questi interessi egoistici che ora stanno conducendo Pašinjan nello stesso identico abisso».

Lo stesso, ci permettiamo di aggiungere, che attende anche le masse europee, alle prese con canaglie guerrafondaie che irridono con sufficienza alle aperture di Moskva, biascicando di «progressi militari di Kiev» (Milano Finanza) e di una Russia che «si trova in una posizione più debole che mai: sta perdendo molte vite sul campo di battaglia, c’è un crescente malcontento nella società e il sostegno alla guerra sta diminuendo» (Kaja-Fredegonda-Kallas).

Ma davvero considerano le masse europee così tonte?

 

https://politnavigator.news/berlin-khochet-otpravit-na-peregovory-k-putinu-odnogo-iz-avtorov-obmana-rossii-s-minskimi-soglasheniyami.html

https://politnavigator.news/zapadnye-magnatam-nuzhny-garantii-chto-vojjna-prodlitsya-eshhjo-pyat-let-minimum.html

https://politnavigator.news/po-ukrainskim-grablyam-armeniya-pered-vyborami.html

https://politnavigator.news/zelenskijj-lichno-poobeshhal-putinu-chto-ukraina-nikogda-ne-vstupit-v-nato.html

https://ukraina.ru/20260510/pochemu-pashinyan-stanovitsya-vtorym-zelenskim-dlya-rossii-1078796972.html

 

 

 

Fabrizio Poggi

Fabrizio Poggi

Ha collaborato con “Novoe Vremja” (“Tempi nuovi”), Radio Mosca, “il manifesto”, “Avvenimenti”, “Liberazione”. Oggi scrive per L’Antidiplomatico, Contropiano e la rivista Nuova Unità.  Autore di "Falsi storici" (L.A.D Gruppo editoriale)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

"Non l'abbiamo mai fatto prima": il piano disperato del Sud-est asiatico per condividere l'energia

"Non l'abbiamo mai fatto prima": il piano disperato del Sud-est asiatico per condividere l'energia

12 Maggio 2026 12:30
Addio Eurovision: Spagna, Irlanda e Slovenia oscurano Israele

Addio Eurovision: Spagna, Irlanda e Slovenia oscurano Israele

12 Maggio 2026 12:30
Germania in allarme dopo il taglio delle truppe USA

Germania in allarme dopo il taglio delle truppe USA

12 Maggio 2026 07:00
L’Iran risponde a Trump: “Washington ha perso sul campo”

L’Iran risponde a Trump: “Washington ha perso sul campo”

12 Maggio 2026 07:00
Il Wall Street Journal scopre il mal d'Europa. Dmítriev: “L'ora della verità si avvicina”

Il Wall Street Journal scopre il mal d'Europa. Dmítriev: “L'ora della verità si avvicina”

11 Maggio 2026 18:05
L'assassinio di Saif al-Islam, il caso giudiziario e le prospettive politiche

L'assassinio di Saif al-Islam, il caso giudiziario e le prospettive politiche

11 Maggio 2026 15:30
Oltre il blocco di Hormuz: il Pakistan apre le porte all'Iran con sei nuove rotte terrestri

Oltre il blocco di Hormuz: il Pakistan apre le porte all'Iran con sei nuove rotte terrestri

11 Maggio 2026 09:00
Gaza, il calvario del dottor Abu Safia: 'Irriconoscibile dopo le torture nelle carceri israeliane'

Gaza, il calvario del dottor Abu Safia: 'Irriconoscibile dopo le torture nelle carceri israeliane'

11 Maggio 2026 09:00
EUROPA

Il fantasma dell’invasione "preventiva": un nuovo 22 giugno contro la Russia?

15637
RUSSIA

Dalla CNN al Messaggero: come un singolo centro commerciale vuoto (ma scelto ad arte) viene trasformato nella “foto della Russia in crisi”

11329
MEDITERRANEO

The Sea e lo spettatore antisemiotico

10753

Drone navale "kamikaze" ucraino scoperto in una grotta al largo di Lefkada, in Grecia: la posizione strategica a poche miglia dall'Italia

9836
ASIA

Crisi Hormuz: la mossa a sorpresa di Teheran per rompere lo stallo con gli Stati Uniti

9612
ASIA

Battaglia nello Stretto di Hormuz: l’Iran rivendica una pesante sconfitta USA

9130
EUROPA

Erevan come Kiev: la "coalizione dei volenterosi" prepara l’ucrainizzazione dell’Armenia

8855
ASIA

Carlson: L'Iran controlla Hormuz ed è in grado di divorare Israele in 20 minuti

8100
EUROPA

L'UE accetta di ripristinare pienamente i rapporti commerciali con la Siria

NORD-AMERICA

Robert Kiyosaki prevede un collasso economico globale nel 2026

NORD-AMERICA

Scorte di armi all'osso dopo l'Iran: il senatore Kelly avverte che gli USA non sono pronti per la Cina

MEDITERRANEO

Altra vittima ad Al-Manara: salgono a 18 i soldati israeliani uccisi da Hezbollah da marzo

ASIA

Da Crasso a Trump. il messaggio di Teheran sulle 'legioni' USA bloccate nel Golfo

EUROPA

Euractiv: la visita di Fico a Mosca irrita i leader UE. Bruxelles avverte Bratislava su fondi agricoli

EUROPA

Ria Novosti: "Kiev coinvolge i militari nel reclutamento di bambini e adolescenti"

RUSSIA

Merz rimprovera Fico per la visita a Mosca. Il Cremlino: «L'Europa si auto-organizza in un campo di concentramento»

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT di Alessandro Bartoloni Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

  • 11 Maggio 2026 15:59
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il regista Bayoudh a l'AntiDiplomatico: “L’Algeria nel mirino degli Usa per colpire UE e Cina” di Loretta Napoleoni Il regista Bayoudh a l'AntiDiplomatico: “L’Algeria nel mirino degli Usa per colpire UE e Cina”

Il regista Bayoudh a l'AntiDiplomatico: “L’Algeria nel mirino degli Usa per colpire UE e Cina”

  • 08 Maggio 2026 15:00
L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono di Fabrizio Verde L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

  • 11 Maggio 2026 19:00
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi” di Michelangelo Severgnini Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

  • 01 Maggio 2026 11:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

  • 02 Maggio 2026 17:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

  • 12 Maggio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
«Brave Germany». L'inquietante visita di Pistorius a Kiev (fa tremare tutta l'Europa) di Marinella Mondaini «Brave Germany». L'inquietante visita di Pistorius a Kiev (fa tremare tutta l'Europa)

«Brave Germany». L'inquietante visita di Pistorius a Kiev (fa tremare tutta l'Europa)

  • 11 Maggio 2026 21:00
La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente di Giuseppe Giannini La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

  • 01 Maggio 2026 07:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra di Michele Blanco Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra

Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra

  • 09 Maggio 2026 12:00
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti