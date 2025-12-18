Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Editoriali

IL SANGUE “LONTANO” E LA COSCIENZA “VICINA”

A margine dell’editoriale di Antonio Polito sul Corriere della Sera, “Cosa ci dice una strage lontana. Come contrastare l’antisemitismo”

638
IL SANGUE “LONTANO” E LA COSCIENZA “VICINA”


di Pasquale Liguori

 

C’è un genere letterario che a queste latitudini si pratica con disciplina: l’editoriale igienico. Funziona così: davanti a un massacro reale, documentato, si cambia scala morale. Si prende un episodio “lontano” - “La strage che arriva da «down there» (da «laggiù»), come gli inglesi chiamano l’Australia perché è dall’altra parte del mondo)” - e lo si usa come grimaldello per rimettere in ordine il discorso pubblico: non per capire, ma per addomesticare.

L’operazione è sempre la stessa: si dichiara di voler combattere l’antisemitismo e intanto si costruisce un campo magnetico dove qualunque critica radicale a Israele viene squalificata, ricondotta a patologia.

Ecco il trucco. Si parte da un fatto e lo si mette in cornice: “una robusta fetta della nostra «società civile» inserisce senza alcun dubbio gli ebrei morti a Sydney nella contabilità generale della guerra di Gaza”. È un rilievo che pretende lo statuto del fatto, ma che resta una generalizzazione presentata come constatazione per orientare l’opinione. In ogni caso, subito dopo, la cornice diventa il quadro. L’antisemitismo non viene trattato per ciò che è - storicamente, socialmente, politicamente - bensì come effetto collaterale della solidarietà con la Palestina. Come se il problema non fosse l’odio antiebraico (che ha una genealogia occidentale lunga e pesante), ma l’eccesso di indignazione per Gaza.

A quel punto, il passo successivo è inevitabile: la rete diventa il tribunale. Polito rastrella frasi con zelo e le monta come un referto: le vittime dell’eccidio australiano diventano “una conseguenza (numericamente irrilevante) della più grande strage nella Striscia”, “Quasi un «danno collaterale» autoinflittosi da Israele”. E il campionario tossico viene convocato come prova regina: “«È nulla in confronto al GENOCIDIO»”; “«Ma prevedibile, dopo 3 anni di genocidio indiscriminato»”.

Da qui si compie il salto logico, spacciandolo per buonsenso: siccome esistono tali post, allora il cuore del movimento a sostegno della Palestina è corresponsabile. È un classico: prendi la scoria e la fai diventare il materiale. E così, guarda caso, la realtà concreta - colonizzazione, apartheid, pulizia etnica, impunità - scivola fuori scena. Troppa realtà: meglio un caso morale.

L’antisemitismo, invece di essere combattuto come fenomeno reale e autonomo, diventa il filtro selettivo attraverso cui far passare - e restringere - ogni critica efficace a Israele.

Il cuore concettuale dell’editoriale è una morale della moderazione, travestita da diagnosi. Polito parla della “peggiore forma di «disumanizzazione»”, del diritto alla “«pietas»”, del passaggio dall’individuo a un indistinto “loro”. E costruisce la simmetria: “Se un tempo tutti gli ebrei furono considerati colpevoli del «deicidio», oggi tutti gli ebrei sono considerati colpevoli del «genocidio»”. È qui che l’editoriale igienico dà il meglio: prende la dinamica dell’identificazione collettivizzante e la mette al servizio di una funzione disciplinare.

Perché il problema non è ciò che dice sul piano astratto. Il problema è ciò che non dice sul piano concreto. La disumanizzazione viene riconosciuta e denunciata solo quando cambia bersaglio. Quando il corpo colpito è ebreo, scatta l’allarme, la pedagogia, la lezione civile. Quando il corpo colpito è palestinese, invece, per mesi (anni) si è assistito a una disumanizzazione infinitamente più sistematica e istituzionale: il palestinese ridotto a numero, a sospetto, a “scudo umano”, a popolazione sacrificabile. Una disumanizzazione non da commenti social, ma da apparati: media, diplomazia, diritto, algoritmi, forniture militari, veto. Questa però non merita l’editoriale igienico: merita deplorazione senza conseguenze, indignazione a bassa intensità.

E qui sta l’ipocrisia più rivelatrice: l’editoriale, nel suo stesso gesto, mostra come funziona la gerarchia delle vite. Il morto ebreo diventa immediatamente occasione di pedagogia pubblica; il morto palestinese resta sfondo, rumore, contesto. Non perché “non importi”: perché è già stato trasformato in normalità.

Il congegno, poi, si chiude con la parola d’ordine: “E invece spezzare quel circolo vizioso che identifica l’intero ebraismo con Israele sarebbe decisivo per contrastare l’antisemitismo di ritorno…”. Frase che serve a suggerire che la critica radicale a Israele è pericolosa quando è troppo netta, troppo incompatibile con l’ordine. È la versione educata del ricatto: parla pure, ma resta nei limiti; indignati, ma con misura; denuncia, ma senza toccare il fondamento; solidarizza, ma senza mettere in crisi chi arma e copre.

E infatti l’editoriale igienico non finisce mai chiedendo l’unica cosa che conti: responsabilità concrete, rotture reali, fine della copertura politica e militare. Finisce chiedendo moderazione. Cioè, obbedienza, mentre la realtà fa il suo lavoro.

Polito chiude con un monito che sembra inattaccabile: “«L’antisemitismo non è iniziato o finito con l’Olocausto»” e conclude che se non sappiamo riconoscerlo “neanche quando uccide gli ebrei a quindicimila chilometri da Gerusalemme… allora vuol dire che è davvero di nuovo tra noi”. D’accordo, ma chiamiamo anche per nome l’uso politico dell’antisemitismo ridotto a sapone mediatico che lava la complicità e, nello stesso gesto, sporca di sospetto chi denuncia l’impunità.

 

Il punto, allora, non è solo denunciare l’antisemitismo ma smascherare il modo in cui esso viene usato come tecnologia discorsiva. Quando l’antisemitismo diventa la lente attraverso cui sorvegliare, filtrare e addomesticare la critica a uno stato coloniale, smette di essere combattuto e comincia a essere gestito. In questa operazione non c’è protezione degli ebrei, ma tutela dell’ordine che rende un genocidio possibile. Non c’è memoria storica, ma amministrazione preventiva del dissenso. Non c’è “pietas”, ma una sua distribuzione selettiva, concessa dall’alto a condizione di non disturbare l’impunità.

L’editoriale igienico serve esattamente a questo: a ripulire la scena mentre il crimine continua, a educare la coscienza pubblica non a vedere di più, ma a indignarsi di meno.

Se davvero si vuole contrastare l’antisemitismo che ritorna, bisogna smettere di usarlo come detergente morale e cominciare a spezzare il circuito che trasforma un genocidio in sfondo e la sua denuncia in colpa. Finché quel circuito resta intatto, il sangue continuerà a essere “lontano”. E la coscienza, comodamente, “vicina”.

_______

 

Pasquale Liguori e' il curatore della versione italiana di:

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Editoriali

Sirte, il giorno in cui le urne erano già piene

Sirte, il giorno in cui le urne erano già piene

17 Dicembre 2025 09:00
Trump e il "corollario Monroe"

Trump e il "corollario Monroe"

08 Dicembre 2025 06:00
"La pagina è a rischio". Facebook censura la pagina (da oltre 200 mila persone) de l'AntiDiplomatico

"La pagina è a rischio". Facebook censura la pagina (da oltre 200 mila persone) de l'AntiDiplomatico

06 Dicembre 2025 08:00
Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

30 Novembre 2025 10:00
Prospettive inquietanti per la pace mondiale e i diritti dei popoli

Prospettive inquietanti per la pace mondiale e i diritti dei popoli

29 Novembre 2025 11:05
Black Friday per Yermak: la tangentopoli ucraina colpisce il numero due di Zelensky

Black Friday per Yermak: la tangentopoli ucraina colpisce il numero due di Zelensky

28 Novembre 2025 11:00
Famiglia nel bosco, la propaganda neoliberista è l'unica vincitrice

Famiglia nel bosco, la propaganda neoliberista è l'unica vincitrice

25 Novembre 2025 06:00
KANAFANI E LA TRAPPOLA DELLO “SCONFITTISMO”

KANAFANI E LA TRAPPOLA DELLO “SCONFITTISMO”

24 Novembre 2025 06:00
EUROPA

Mark Rutte: "Dobbiamo essere pronti a un livello di sofferenza che i nostri nonni hanno vissuto"

14476
EUROPA

"La lista di Kaja": la mezzanotte della democrazia in Europa

12829
EUROPA

Marco Travaglio - Numeri per assassini

12664
EUROPA

Marco Travaglio - E dirlo prima?

12032
EUROPA

Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

11764
EUROPA

Solo uno scivolone dell'interprete? Truppe UE-NATO o cadaveri in Ucraina....

11052

L'oracolo di Bruxelles si è espresso

9322
EUROPA

Marco Travaglio - Chi è causa del suo mal

8317
AMERICA LATINA

Trump minaccia il Venezuela: Sheinbaum invoca intervento ONU

CINA

Pechino ribadisce: Taiwan è una questione interna alla Cina

EUROPA

Orban: l'Ungheria rifiuta la leale cooperazione con l'UE sulla questione dei beni russi

AMERICA LATINA

Il Venezuela replica al blocco petrolifero di Trump

AMERICA LATINA

USA annunciano tre nuovi attacchi nel Pacifico

AMERICA LATINA

Il Venezuela interrompe le forniture di gas a Trinidad e Tobago

EUROPA

Sondaggio: la fiducia degli ucraini nella NATO sta crollando

EUROPA

Il Primo Ministro polacco: l'UE è "ad anni luce" dall'espropriare i beni russi

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
IL SANGUE “LONTANO” E LA COSCIENZA “VICINA” IL SANGUE “LONTANO” E LA COSCIENZA “VICINA”

IL SANGUE “LONTANO” E LA COSCIENZA “VICINA”

  • 18 Dicembre 2025 16:00
Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

  • 04 Dicembre 2025 19:00
Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile di Fabrizio Verde Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile

Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile

  • 15 Dicembre 2025 15:49
"CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa di Giuseppe Masala "CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa

"CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa

  • 12 Dicembre 2025 15:00
La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati di Michelangelo Severgnini La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati

La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati

  • 12 Dicembre 2025 16:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio   Una finestra aperta Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio

Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio

  • 11 Dicembre 2025 11:00
Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

  • 28 Novembre 2025 23:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina? di Francesco Santoianni Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

  • 13 Dicembre 2025 21:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West di Raffaella Milandri Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Anche Caracciolo "filo russo"? di Paolo Desogus Anche Caracciolo "filo russo"?

Anche Caracciolo "filo russo"?

  • 17 Dicembre 2025 13:00
La Dottrina Monroe nell'era della pirateria di Geraldina Colotti La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41
Fulvio Grimaldi - America Latina, la nuova Heartland. EL CONDOR PASA… Y REPASA Fulvio Grimaldi - America Latina, la nuova Heartland. EL CONDOR PASA… Y REPASA

Fulvio Grimaldi - America Latina, la nuova Heartland. EL CONDOR PASA… Y REPASA

  • 16 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo di Alessandro Mariani Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

  • 26 Novembre 2025 16:00
"Tre tedeschi ci stanno portando in un vicolo cieco". Viktor Orbán sugli asset russi di Marinella Mondaini "Tre tedeschi ci stanno portando in un vicolo cieco". Viktor Orbán sugli asset russi

"Tre tedeschi ci stanno portando in un vicolo cieco". Viktor Orbán sugli asset russi

  • 16 Dicembre 2025 06:00
Tecnodistopia di Giuseppe Giannini Tecnodistopia

Tecnodistopia

  • 12 Dicembre 2025 14:00
Il "welfare surrogato" del turismo di massa di Antonio Di Siena Il "welfare surrogato" del turismo di massa

Il "welfare surrogato" del turismo di massa

  • 17 Dicembre 2025 07:00
DELENDA EST di Gilberto Trombetta DELENDA EST

DELENDA EST

  • 12 Dicembre 2025 15:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Paradossi della società italiana di Michele Blanco Paradossi della società italiana

Paradossi della società italiana

  • 15 Dicembre 2025 08:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Legge Fornero: la truffa del governo Meloni di Giorgio Cremaschi Legge Fornero: la truffa del governo Meloni

Legge Fornero: la truffa del governo Meloni

  • 17 Dicembre 2025 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti