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Impero in disfacimento: Hezbollah neutralizza il "Grande Israele"

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Impero in disfacimento: Hezbollah neutralizza il "Grande Israele"

 

di Kit Klarenberg - Al Mayadeen

L'8 aprile, l'entità sionista ha sferrato un colpo diabolico al cuore di Beirut, sganciando bombe da 450 kg su zone residenziali densamente popolate, uccidendo innumerevoli civili e ferendone molti altri. Uno dei più efferati massacri in Libano dalla fine dell'aggressione israeliana del 2024, ha segnato la ripresa dell'invasione dichiaratamente genocida di "Israele". Mentre le bombe continuano a piovere senza sosta, anche in concomitanza con i rari colloqui di persona tra le due parti, i coloni sostenuti dalla Forza di Occupazione Sionista si stanno muovendo rapidamente per stabilire una presenza permanente nel sud del Paese.

Qualsiasi improvvisa pausa nella guerra contro l'Iran, dovuta ai blocchi navali contrapposti dello Stretto di Hormuz, deve essere vista nel contesto della ferma determinazione dell'entità sionista ad annettere il territorio libanese, al servizio della "Grande Israele" . L'incursione criminale di Tel Aviv, iniziata il 16 marzo e definita in modo orwelliano dai funzionari come "un'operazione di terra mirata contro obiettivi chiave", è stata solo dieci giorni dopo che i principali organi di informazione si sono degnati di definirla un'invasione. 

Il 23 marzo , il ministro delle finanze di Tel Aviv, Bezalel Smotrich, un autoproclamato fascista , ha reso inequivocabili gli obiettivi di "Israele". Ha esortato la ZOF (Zero Opposition Force) ad annettere formalmente il Libano meridionale. Da allora, oltre un milione di persone sono state sfollate, migliaia uccise e infrastrutture civili rase al suolo in massa. Sebbene una parte significativa del paese sia ora occupata, il costo per Tel Aviv è stato ingente. L'incessante fuoco di Hezbollah ha causato pesanti perdite e perdite record di mezzi e veicoli, tra cui 21 carri armati Merkava in un solo giorno, il 26 marzo . 

Il 2 aprile, i media israeliani hanno pubblicizzato apertamente l'imminente cessate il fuoco nella guerra contro l'Iran. È stato rivelato che l'entità sionista si stava preparando a intensificare la sua campagna aerea contro il Libano, a causa degli enormi danni inflitti alla ZOF (Forza di Difesa Israeliana) dalla Resistenza. Secondo quanto riferito, Tel Aviv intendeva "[ridurre] l'attuale attenzione sull'Iran" al fine di supportare "le forze di terra israeliane che tentano di conquistare il territorio libanese". Se non fosse stato per l'inferno scatenato dal cielo, la ZOF si troverebbe ora in gravi difficoltà.

Il 5 aprile , il capo del Comando Nord delle Forze di Difesa sioniste (ZOF) ha ammesso che Tel Aviv aveva sovrastimato enormemente i danni inflitti a Hezbollah durante l'invasione del Libano dell'ottobre 2024. I vertici politici e militari dell'entità avevano a lungo sostenuto che la fazione della Resistenza fosse stata annientata dall'intervento illegale. Le ZOF stimavano che il 70-80% delle capacità missilistiche di Hezbollah fosse stato distrutto durante la guerra del 2024. Questa illusione è stata completamente infranta dalle centinaia di proiettili del gruppo che hanno colpito Tel Aviv quotidianamente, durante tutta la guerra sionista-americana contro l'Iran.

Non c'è da stupirsi che il conflitto sia ora in sospeso. Hezbollah rimane un avversario temibile, in grado, sia autonomamente che in collaborazione con i suoi compagni della Resistenza, di ostacolare l'annessione del territorio libanese da parte di Tel Aviv e di espellere definitivamente i coloni sionisti dalla Palestina settentrionale. Ciò sconvolgerebbe la costruzione della "Grande Israele", che Benjamin Netanyahu aspira apertamente a diventare la sua eredità politica duratura e la sua vera e propria "carta per uscire di prigione gratis". Pertanto, il Libano meridionale deve essere annesso e Hezbollah neutralizzato. Ma tentare di farlo, come in passato, si concluderà con una catastrofe fatale.

"Espulsioni forzate"

Nel giugno del 1982 , i militanti sionisti invasero il Libano, apparentemente per allontanare i combattenti palestinesi per la libertà dal confine settentrionale rivendicato dall'entità. Ben presto, divenne evidente che la pulizia etnica, i massacri e l'espropriazione di terre erano il vero obiettivo della ZOF. Come rilevato da una valutazione del Consiglio nazionale dell'intelligence statunitense del luglio 1983 , ora declassificata , gli ultra-sionisti allora come oggi auspicavano l'annessione totale del sud del Libano. Il che è esattamente ciò che accadde temporaneamente, fino a quando Hezbollah non cacciò definitivamente la ZOF nel 2000. Lungo il percorso, Tel Aviv non imparò la lezione.

Il Consiglio aveva correttamente previsto che la ZOF avrebbe creato uno stato fantoccio nel sud, per svolgere "alcuni compiti di governo quotidiani", mentre "il potere reale sarebbe rimasto nelle mani di Israele". Pur giudicando i costi "dell'occupazione semi-permanente" "non trascurabili", questi venivano considerati "gestibili", grazie alla "comprovata capacità" dell'entità di reprimere i "disordini" nei territori illegalmente occupati. Si prevedevano "espulsioni forzate, utilizzo di agenti locali e spietate operazioni di controspionaggio" da parte della ZOF, che secondo il NIC avrebbero neutralizzato l'opposizione locale "sempre più" ostile.

"Se, come previsto, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) riusciranno a tenere sotto controllo i guerriglieri nei prossimi sei-dodici mesi, il malcontento interno diminuirà", concluse il NIC. Questa valutazione non avrebbe potuto essere più errata. Senza essere menzionato dal Consiglio, Hezbollah fu fondato rapidamente in seguito all'invasione sionista. Ispirato dalla Rivoluzione Islamica e con l'aiuto del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, il gruppo acquisì rapidamente forza, diffondendo il fervore rivoluzionario tra i cittadini libanesi di ogni fede, fino a epurare con la forza i militanti dello ZOF dal Libano nel maggio 2000.

Il successo di Hezbollah, ripetuto con la disfatta senza precedenti inflitta alle forze d'invasione sioniste nel 2006, ha ispirato nuove generazioni di combattenti della Resistenza, tra cui Hamas. Oggi, questa fazione è la forza politica e sociale più popolare e influente in Libano, sostenuta da cittadini di ogni credo. La caduta di Bashar al-Assad, contrariamente a quanto si crede comunemente, non ha minimamente impedito all'Iran di rifornire e coordinare le proprie azioni con Hezbollah. L'incapacità di comprendere queste scomode verità ha condotto l'entità sionista alla rovina in Libano, ancora una volta.

Il 27 marzo, il capo di stato maggiore della ZOF, Eyal Zamir, ha lanciato un grave avvertimento durante una riunione del gabinetto di sicurezza. Nello specifico, l'esercito "israeliano" "sta per collassare su se stesso" a causa delle "crescenti esigenze operative e della sempre più grave carenza di personale", una situazione che potrebbe rapidamente rivelarsi catastrofica. Un battaglione di fanteria destinato al Libano era già stato dirottato in Cisgiordania per "mantenere la pace", mentre i coloni armati perpetrano attacchi violenti, se non omicidi, contro i palestinesi. La ZOF avrebbe avuto difficoltà a schierare ulteriori forze in quella zona.

Il 3 aprile, la ZOF ha ammesso apertamente che "il suo obiettivo di disarmare Hezbollah... è irrealistico, poiché richiederebbe un'invasione su vasta scala del Libano", operazione che non era in grado di realizzare. In altre parole, Hezbollah era imbattuto e il territorio libanese non poteva essere conquistato. Impegnata in una guerra perpetua su più fronti dal 7 ottobre 2023, l'entità sionista, ormai esausta, non aveva la forza necessaria per raggiungere i suoi obiettivi in ??Libano e, al contempo, colpire l'Iran, in una situazione pericolosamente contraria alle previsioni dell'intelligence, militari e politiche.

'Living Room'

Israele era talmente esploso nel tentativo di muovere guerra alla Resistenza – senza che Ansar Allah si fosse ancora pienamente unito alla lotta – che, secondo alcune fonti, stava prendendo in considerazione una soluzione straordinaria e disperata: invitare il governo estremista siriano, insediato dall'MI6, a combattere contro Hezbollah. Il regime di Ahmad al-Sharaa si mantiene al potere esclusivamente grazie a un brutale e repressivo apparato di sicurezza e militare interno. Non sarebbe stato possibile schierare forze sufficienti per contrastare Hezbollah senza rischiare gravi disordini interni. Tuttavia, il quotidiano israeliano Maariv ha riportato il 5 aprile che questa soluzione inedita era seriamente presa in considerazione.

“Solo due attori vogliono combattere Hezbollah: Israele e il nuovo regime siriano guidato da al-Sharaa. Secondo funzionari israeliani, si tratta di un interesse convergente, anche se non di un'alleanza nel senso classico del termine. Per quanto riguarda Israele, questo è un regime che odia Hezbollah, lo considera un nemico e potrebbe effettivamente diventare un partner di interessi nello scenario libanese... Si formeranno delle intese tra Israele e Siria.”

Sotto l'egida di questi "accordi", la ZOF avrebbe "preso il controllo del Libano meridionale, mentre i siriani avrebbero agito nel Libano settentrionale contro Hezbollah". Tuttavia, secondo quanto riferito, l'Impero "preferiva di gran lunga non arrivare a un simile scenario". Dopotutto, si tratterebbe di un patto faustiano estremamente rischioso, che metterebbe a repentaglio il già fragile governo di al-Sharaa. Sebbene lui e il suo esercito di combattenti dell'ISIS possano detestare Hezbollah, la stragrande maggioranza dei siriani rifiuta un'alleanza con "Israele" in un momento in cui le forze di resistenza locali stanno guadagnando terreno.

Una delle principali cause dell'impopolarità interna di al-Sharaa è la sua incessante e servile ricerca di rapporti cordiali con Tel Aviv. I colloqui a porte chiuse, iniziati dopo la sua presa del potere nel dicembre 2024, sono culminati a gennaio con la firma di un "meccanismo congiunto". Attraverso questo accordo, Siria e "Israele" avrebbero dovuto condividere informazioni di intelligence e risolvere pacificamente le controversie, vecchie e nuove. Questa sorprendente capitolazione di al-Sharaa ha gettato le basi per la normalizzazione formale delle relazioni tra i due Paesi, che i successivi governi siriani si erano ostinatamente rifiutati sin dalla creazione di "Israele".

Tuttavia, durante la sua breve visita a Londra alla fine di marzo, al-Sharaa ha rivelato come, nonostante un dialogo positivo "diretto e indiretto", l'entità sionista "abbia cambiato idea all'ultimo minuto" e la normalizzazione rimanga ancora lontana. Le ragioni di questo improvviso ripensamento non sono state specificate. Una possibile spiegazione potrebbe essere che, nonostante la sua fervida volontà di sottomettere il suo paese e il suo governo a "Israele", al-Sharaa si opponga all'insaziabile espansionismo di Netanyahu. Nel settembre 2025 , al-Sharaa aveva avvertito che altri paesi dell'Asia occidentale avrebbero potuto essere colpiti dai folli progetti di Tel Aviv per una "Grande Israele".

Con Hezbollah presumibilmente smantellato e la Siria finalmente trasformata in un devoto stato fantoccio anglo-americano , il progetto del "Grande Israele" potrebbe avanzare senza ostacoli, o almeno così pensava Netanyahu. In realtà, la "grande opportunità" di cui si vantava dalle alture del Golan dopo la caduta di Bashar al-Assad si è trasformata in una pericolosa trappola. Sebbene il disprezzo di al-Sharaa per Hezbollah renda questo matrimonio di convenienza, affidarsi alla Siria per gestire il gruppo si ritorcerebbe inevitabilmente contro entrambe le parti in modo clamoroso.  

Come la storia, sia antica che recente, dimostra ampiamente, l'Impero e i suoi alleati sionisti sottovalutano Ansar Allah, Hezbollah, l'Iran e la Resistenza in generale, a loro immenso rischio, ma persistono nel farlo. Decenni dopo decenni, le stesse strategie fallimentari sono state applicate senza successo e non sono state successivamente riviste . Le schiaccianti sconfitte subite in passato dall'Impero per mano della Resistenza vengono spacciate per vittorie e/o prontamente dimenticate. Nel frattempo, però, nel mondo reale, la macchina militare sionista-americana si indebolisce progressivamente e la tanto attesa liberazione della Palestina si avvicina inesorabilmente. 

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

 

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