IN AGGIORNAMENTO. Teheran: gli attacchi israeliani contro il Libano violano il cessate il fuoco con gli USA

AGGIORNAMENTI

Ore 17:00 Chi è probabile che partecipi ai colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad?

Funzionari pakistani hanno reso noti i nomi di persone che probabilmente saranno coinvolte nei negoziati per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti. I funzionari hanno dichiarato che i dettagli dei colloqui, previsti per sabato nella capitale Islamabad, sono ancora in fase di definizione e che l'elenco dei partecipanti potrebbe subire variazioni. Pakistan (paese ospitante) Primo Ministro Shehbaz Sharif

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Asim Munir

Il vice primo ministro e ministro degli esteri Ishaq Dar

Il consigliere per la sicurezza nazionale Asim Malik (capo della principale agenzia di intelligence del paese, l'Inter-Services Intelligence o ISI) Delegazione statunitense Vicepresidente JD Vance

L'inviato speciale Steve Witkoff

Jared Kushner, consigliere presidenziale senior

L'ammiraglio Brad Cooper (capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, o CENTCOM; probabilmente parteciperà) Delegazione iraniana Presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf

Ministro degli Esteri Abbas Araghchi

Il viceministro degli Esteri Majid Takht-Ravanchi

Ore 16:30 Il presidente pakistano Sharif parla al primo ministro libanese e condanna gli attacchi israeliani.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo libanese, Nawaf Salam. In un comunicato stampa diffuso dopo la telefonata, l'ufficio del primo ministro pakistano ha affermato che Islamabad "condanna fermamente" i continui attacchi di Israele. Ha aggiunto che il primo ministro libanese aveva "richiesto il sostegno del Pakistan per porre fine immediatamente agli attacchi contro il Libano e il suo popolo". È sorta confusione in merito all'inclusione del Libano nel cessate il fuoco recentemente concordato tra Stati Uniti e Iran. Washington afferma di no, mentre il Pakistan, che media i colloqui, sostiene il contrario. Ore 16:00 Il viceministro degli Esteri iraniano: "Le prossime ore saranno cruciali". Saeed Khatibzadeh ha confermato che la delegazione iraniana si recherà a Islamabad per i colloqui con gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Fars. Ma ha anche posto alcune condizioni prima che si raggiunga un accordo, affermando che gli Stati Uniti devono impedire a Israele di attaccare il Libano. Ha affermato che qualsiasi processo di pace nella regione deve includere il Libano, aggiungendo che "le prossime ore saranno cruciali". Ore 15:30 La Russia evacuerà altro personale dalla centrale nucleare iraniana nonostante il cessate il fuoco. Il capo del colosso nucleare statale russo Rosatom ha dichiarato che la società non ha revocato la decisione di evacuare il proprio personale dalla centrale nucleare iraniana di Bushehr, nonostante il cessate il fuoco. "Non stiamo ancora annullando l'evacuazione... non è ancora il momento di riportare i nostri compagni lì", ha detto ai giornalisti Alexey Likhachev, CEO di Rosatom. "La situazione rimane invariata. Certo, le cose si sono un po' calmate da quando è stato annunciato il cessate il fuoco. Non capiamo come questo cessate il fuoco possa finire, per ovvie ragioni", ha dichiarato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Interfax. Dei 639 dipendenti Rosatom originariamente presenti nello stabilimento, 611 sono stati evacuati attraverso l'Armenia, mentre circa 50 volontari sono rimasti sul posto. Bushehr, l'unica centrale nucleare iraniana ancora funzionante , costruita e gestita dalla Russia, è stata colpita quattro volte dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il 28 febbraio.

Ore 14:30 Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano: Il Libano è "parte inseparabile" del cessate il fuoco

Mohammad Bagher Ghalibaf ha affermato che il Libano è stato un elemento chiave del cessate il fuoco di due settimane con gli Stati Uniti, avvertendo che le violazioni avrebbero comportato gravi conseguenze, in seguito ai devastanti attacchi israeliani contro il Libano. "Il Libano e l'intero Asse della Resistenza, in quanto alleati dell'Iran, costituiscono parte integrante del cessate il fuoco", ha dichiarato Mohammad Bagher Ghalibaf in un post su X. "Le violazioni del cessate il fuoco comportano costi espliciti e risposte RIGIDE", ha aggiunto.

Ore 13:00 Nonostante il cessate il fuoco, il traffico a Hormuz è praticamente bloccato

Cinque navi portarinfuse e una petroliera hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, secondo un'analisi dei dati di tracciamento navale riportata da Reuters. Il traffico attraverso questo canale marittimo di importanza cruciale è rimasto praticamente bloccato dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il 28 febbraio. Le partenze hanno registrato una media di poche imbarcazioni al giorno, rispetto alle 140 imbarcazioni giornaliere prima dell'inizio dei combattimenti.

Ore 12:30 ll capo dell'ADNOC chiede all'Iran di aprire lo Stretto di Hormuz "incondizionatamente".

L'amministratore delegato della Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ha chiesto all'Iran di aprire lo Stretto di Hormuz "incondizionatamente", senza "condizioni". "L'Iran ha chiarito, sia con le sue dichiarazioni che con le sue azioni, che il passaggio è soggetto ad autorizzazioni, condizioni e pressioni politiche. Questa non è libertà di navigazione. Questa è coercizione", ha affermato Sultan Al Jaber in un post su LinkedIn. Lo Stretto non è stato costruito, progettato, finanziato o realizzato da alcuno stato, ha aggiunto il capo dell'ente statale. "Si tratta di un passaggio naturale regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che garantisce il transito come un diritto; non un privilegio da concedere, negare o strumentalizzare", ha affermato. “Lo Stretto deve essere aperto – completamente, incondizionatamente e senza restrizioni. La sicurezza energetica e la stabilità economica globale dipendono da questo. Non si può tollerare che questa vitale via d'acqua venga utilizzata come arma, in qualsiasi forma.”

Ore 12:00 Il bilancio delle vittime in Iran supera le 3.000 unità.

Il capo dell'Autorità forense iraniana, Abbas Masjedi Arani, afferma che gli attacchi israelo-americani durante la guerra hanno causato la morte di oltre 3.000 persone in Iran. Parlando al portale iraniano Mizan Online, Masjedi Arani ha affermato che circa il 40% dei corpi non è stato inizialmente identificabile, aggiungendo che le squadre forensi, in collaborazione con la magistratura, stanno continuando gli sforzi per esaminare e identificare le vittime. Ore 11:30 Kallas, UE: La tregua tra Stati Uniti e Iran dovrebbe estendersi al Libano Il cessate il fuoco dovrebbe includere il Libano, afferma Kaja Kallas, aggiungendo che il gruppo libanese Hezbollah deve disarmarsi. "Le azioni israeliane stanno mettendo a dura prova il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La tregua con l'Iran dovrebbe estendersi al Libano", ha scritto Kallas su X. "I raid israeliani di ieri sera hanno ucciso centinaia di persone, il che rende difficile sostenere che azioni così brutali rientrino nella legittima difesa", ha affermato. Ore 11:00 Il Libano confermaa che 203 persone sono state uccise negli attacchi israeliani di mercoledì. Il bilancio delle vittime dei raid aerei israeliani simultanei su Beirut e altre zone del Libano, avvenuti mercoledì, è salito a oltre 200 morti e almeno 1.000 feriti, secondo quanto dichiarato dal ministro della Sanità libanese Rakan Nassereddine. Prima di partecipare a una riunione di gabinetto, Nassereddine ha dichiarato: "Il bilancio delle vittime è di 203 martiri e oltre 1.000 feriti nell'aggressione contro il Libano di mercoledì". Il ministero aveva precedentemente riportato 182 morti e 890 feriti negli attacchi di mercoledì. Ore 10:30 Il responsabile iraniano per l'energia atomica afferma che l'arricchimento non verrà "ridotto". Mohammad Eslami afferma che il programma di arricchimento dell'uranio del paese non verrà ridotto. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa studentesca iraniana, avrebbe affermato che "il nemico non riuscirà a limitare il programma di arricchimento dell'uranio dell'Iran". Ore 10:00 Colloquio telefonico tra i ministri degli Esteri saudita e iraniano Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, segnando il primo contatto ufficiale tra i due Paesi da quando l'Iran ha iniziato gli attacchi contro gli Stati vicini del Golfo durante la guerra. "Hanno esaminato gli ultimi sviluppi e discusso le modalità per ridurre le tensioni e ripristinare la sicurezza e la stabilità nella regione", ha dichiarato il Ministero degli Esteri saudita in un comunicato.

Ore 09:00 I raid israeliani in Libano distruggono case e provocano un incendio

Abbiamo riportato notizie di un raid israeliano nel sobborgo meridionale di Beirut di Chyah e nella città meridionale di Al Duwair. I video, verificati da Al Jazeera, mostravano edifici ridotti in macerie e danni ad altri, tra cui muri e finestre divelti. Nel frattempo, l'Agenzia Nazionale di Stampa riferisce che il raid su Al Duwair ha preso di mira e distrutto una casa a due piani all'ingresso orientale della città. Il raid ha provocato un incendio, che è stato spento dalle squadre della protezione civile. Le immagini delle conseguenze dell'attacco, verificate da Al Jazeera, mostrano ingenti danni sul luogo. Incursione nella città di Al-Duwair, distretto di Nabatieh Ore 08:30 Delegazione iraniana in partenza per il Pakistan stasera per colloqui: lo ha dichiarato l'ambasciatore iraniano. L'ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ha dichiarato che una delegazione iraniana si recherà a Islamabad questa sera per colloqui basati sul piano di pace in 10 punti proposto dall'Iran. In un post su X, Moghadam ha affermato che la delegazione stava effettuando il viaggio nonostante lo "scetticismo" degli iraniani riguardo ai tentativi del governo israeliano di "sabotare l'iniziativa diplomatica". Ore 08:00 Il Regno Unito afferma che il cessate il fuoco dovrebbe riguardare anche il Libano. La ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha dichiarato che il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran deve includere il Libano, dove Israele ha continuato a perpetrare attacchi mortali. In dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa Reuters, Cooper ha anche affermato che il transito attraverso lo Stretto di Hormuz deve essere esente da pedaggi, respingendo le notizie secondo cui l'Iran avrebbe intenzione di imporre tariffe di transito. Ore 07:00 Riepilogo degli ultimi sviluppi Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che "tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitensi" rimarranno dislocati intorno all'Iran finché il "vero accordo" per un cessate il fuoco con Teheran non sarà "pienamente rispettato", avvertendo che altrimenti si rischierà un nuovo conflitto.

La Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme sui forti aumenti dei prezzi del petrolio, del gas naturale e dei fertilizzanti, che colpiranno soprattutto le popolazioni più vulnerabili del mondo.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato i "massicci attacchi sferrati da Israele in tutto il Libano... che hanno provocato la morte e il ferimento di centinaia di civili, tra cui bambini".

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran "deve valere anche per il Libano", dopo che mercoledì gli attacchi israeliani hanno causato la morte di almeno 254 persone in tutto il Paese.

La nota organizzazione per i diritti dei bambini Defense for Children International – Palestine ha dichiarato di essere stata costretta a cessare le proprie attività a causa della "criminalizzazione mirata da parte di Israele delle organizzazioni palestinesi per i diritti umani".

Secondo quanto riportato dalla Mezzaluna Rossa palestinese, le forze israeliane hanno ferito un bambino palestinese aprendo il fuoco durante un raid nel campo profughi di Arroub, nella Cisgiordania occupata.

Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi contro un insediamento nel nord di Israele nelle prime ore del mattino in risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano.

Il Ministero degli Esteri siriano ha affermato che Israele ha violato il diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario e i principi della Carta delle Nazioni Unite in Libano.

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Ore 23:00 Trump minaccia di imporre dazi del 50% sui paesi che forniscono armi all'Iran.

Trump ha dichiarato che le importazioni dai paesi che forniscono armi all'Iran saranno soggette a dazi immediati del 50%, senza eccezioni, minacciando l'imposizione di nuove tariffe poche ore dopo aver concordato un cessate il fuoco di due settimane con Teheran. "Un Paese che fornisce armi militari all'Iran sarà immediatamente soggetto a dazi del 50% su tutti i beni venduti agli Stati Uniti d'America, con effetto immediato. Non ci saranno esclusioni o esenzioni! Presidente DJT", ha scritto Trump sui social media, senza nominare alcun Paese. Cina e Russia hanno aiutato l'Iran a rafforzare le proprie capacità militari per contrastare le pressioni statunitensi e israeliane, fornendo missili, sistemi di difesa aerea e tecnologie a duplice uso destinate a consolidare la deterrenza. Ore 22:30 Sanchez: Il disprezzo di Netanyahu per la vita e il diritto internazionale è intollerabile Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha accusato Netanyahu di "disprezzo per la vita e per il diritto internazionale" alla luce dell'ondata di attacchi odierni in Libano, che hanno causato oltre 200 morti e più di 1.000 feriti. "Proprio oggi, Netanyahu ha lanciato il suo attacco più duro contro il Libano dall'inizio dell'offensiva", ha scritto Sanchez su X. "Il suo disprezzo per la vita e per il diritto internazionale è intollerabile." «È ora di parlare chiaramente: il Libano deve essere incluso nel cessate il fuoco.» “La comunità internazionale deve condannare questa nuova violazione del diritto internazionale. – L'Unione europea deve sospendere l'accordo di associazione con Israele. – E non ci deve essere impunità per questi atti criminali.” L'accordo di associazione UE-Israele del giugno 2000 costituisce la base giuridica per le relazioni commerciali dell'UE con Israele. Fornisce un quadro giuridico e istituzionale per il dialogo politico e la cooperazione economica tra il blocco e Israele. Ore 22:00 Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di aver "rinunciato" anticipatamente ai termini dell'accordo. Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha pubblicato sui social media un video in cui il portavoce della Casa Bianca, Leavitt, dichiara oggi ai giornalisti che il Libano non fa parte dell'accordo di cessate il fuoco di due settimane. "Se questo non è l'ennesimo caso di ripensamento anticipato da parte degli Stati Uniti, allora cos'è?!" ha scritto Baghaei a corredo del breve video. Baghaei ha inoltre condiviso il post di ieri su X del Primo Ministro pakistano Sharif, in cui si affermava che Iran e Stati Uniti avevano "concordato un cessate il fuoco immediato ovunque, Libano compreso".

Ore 20:00 Araghchi: gli Stati Uniti devono scegliere tra cessate il fuoco o guerra tramite Israele.

Gli Stati Uniti devono scegliere tra continuare la guerra attraverso Israele o un cessate il fuoco, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano. "Le condizioni per un cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti sono chiare ed esplicite: l'America deve scegliere tra il cessate il fuoco e la continuazione della guerra attraverso Israele; le due cose non possono coesistere", ha scritto Araghchi su Telegram. “Il mondo sta assistendo alle uccisioni in Libano. Ora la palla è nel campo degli Stati Uniti, e l'opinione pubblica globale sta osservando per vedere se questo Paese rispetterà o meno i suoi impegni.”

Ore 19:30 Il bilancio delle vittime in Libano sale a 254.

Secondo quanto riportato dalla protezione civile libanese, almeno 254 persone sono state uccise e 1.165 ferite oggi in seguito ad attacchi israeliani in tutto il Libano. Beirut: 92 morti, 742 feriti

Periferia meridionale di Beirut: 61 morti, 200 feriti.

Baalbek: 18 morti, 28 feriti

Hermel: 9 morti, 6 feriti

Nabatieh: 28 morti, 59 feriti

Distretto di Aley: 17 morti, 6 feriti

Sidone: 12 morti, 56 feriti

Tyre: 17 morti, 68 feriti

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha lanciato un "forte" avvertimento agli Stati Uniti e a Israele, affermando che se l'aggressione contro il Libano non verrà fermata, riceveranno una "risposta devastante".

"Avvertiamo con forza gli Stati Uniti, perfidi, e il loro alleato Israele che, se l'aggressione contro l'amato Libano non cesserà immediatamente, faremo il nostro dovere e daremo una risposta schiacciante ai malvagi aggressori nella regione", si legge in una dichiarazione dell'organizzazione.

Ore 19:00 Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano sale a 112.

Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio delle vittime in Libano a seguito dei devastanti attacchi israeliani è salito a 112 morti e 837 feriti. Ore 18:30 Trump afferma che gli Stati Uniti discuteranno alcuni elementi dell'accordo con l'Iran "a porte chiuse". In un post sui social media, Trump sembra attaccare le false affermazioni relative all'accordo con l'Iran, senza però specificare a quali affermazioni si riferisca esattamente. "Numerosi accordi, liste e lettere vengono inviati da persone che non hanno assolutamente nulla a che fare con i negoziati tra Stati Uniti e Iran; in molti casi, si tratta di truffatori, ciarlatani e peggio ancora", ha scritto Trump. "Esiste un solo gruppo di 'PUNTI' significativi che sono accettabili per gli Stati Uniti, e ne discuteremo a porte chiuse durante questi negoziati." “Questi sono i PUNTI su cui si basa il nostro accordo per il CESSATE IL FUOCO. È una cosa ragionevole e di cui si può facilmente fare a meno.” Nel suo post, Trump non specificava nemmeno a quali "punti significativi" si riferisse esattamente. Ore 18:00 Almeno 89 morti e oltre 800 feriti nell'attacco israeliano in Libano di oggi

Almeno 89 persone sono state uccise e oltre 800 ferite negli attacchi israeliani avvenuti oggi in Libano, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese ad Al Jazeera. Ore 17:30 Il primo ministro pakistano: le violazioni del cessate il fuoco "minano il processo di pace". Senza specificare a quali violazioni del cessate il fuoco si riferisca esattamente, il Primo Ministro pakistano Sharif afferma che le infrazioni segnalate "in tutta la zona del conflitto... minano lo spirito del processo di pace". "Esorto vivamente e sinceramente tutte le parti a esercitare moderazione e a rispettare il cessate il fuoco per due settimane, come concordato, affinché la diplomazia possa svolgere un ruolo guida verso una soluzione pacifica del conflitto", ha scritto su X. Delegazioni provenienti da Stati Uniti e Iran arriveranno in Pakistan venerdì per dei colloqui , ha dichiarato il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Tuttavia, circolano notizie contrastanti su chi parteciperà all'incontro. L'agenzia di stampa Reuters, citando due fonti pakistane anonime, ha riferito che il vicepresidente statunitense JD Vance guiderà la delegazione americana e incontrerà il presidente del parlamento iraniano e il ministro degli Esteri iraniano a Islamabad. Tuttavia, i media statunitensi hanno riportato le dichiarazioni del presidente Trump, secondo cui i colloqui di persona con l'Iran si terranno "molto presto", ma che Vance potrebbe non partecipare per motivi di sicurezza. Ore 16:30 Il ministro degli Esteri iraniano discute con il capo dell'esercito pakistano delle "violazioni del cessate il fuoco" da parte di Israele. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di aver discusso delle "violazioni del cessate il fuoco in Iran e Libano" da parte di Israele durante una telefonata con il capo dell'esercito pakistano, il generale Asim Munir. In un resoconto dei colloqui diffuso da Araghchi su Telegram, quest'ultimo ha anche espresso apprezzamento per gli "efficaci sforzi compiuti dal Pakistan per porre fine alla guerra e rafforzare la pace e la sicurezza nella regione".

Ore 16:00 Israele attacca il Libano: cosa sappiamo finora?

Israele ha lanciato un attacco a sorpresa con decine di raid aerei in tutto il Libano, uno dei più grandi assalti militari nella storia del conflitto. I raid aerei hanno preso di mira edifici residenziali, moschee, veicoli e cimiteri in tutto il paese. Mentre le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso, le autorità libanesi stimano che vi siano centinaia di vittime, tra cui decine di morti. Diversi attacchi hanno colpito il centro di Beirut, e un edificio nel quartiere di Corniche al-Mazraa sarebbe stato raso al suolo. Gli attacchi hanno interessato anche i sobborghi meridionali della capitale libanese. Israele ha intensificato i raid aerei anche nel Libano meridionale e orientale, con numerosi attacchi mortali segnalati nelle città costiere di Tiro e Saida. Sebbene non sia ancora disponibile un bilancio definitivo delle vittime, i media libanesi hanno riportato che gli attacchi in tutto il Paese hanno causato numerose morti. Ecco alcuni degli attacchi segnalati: Un raid aereo contro un funerale nel villaggio di Shmestar, nel Libano orientale, ha causato la morte di almeno 10 persone.

Sei persone sono state uccise in un attacco a Saida.

Tre persone sono rimaste uccise in un attacco nella zona occidentale di Beirut.

Tre ragazze sono state uccise nella città costiera di Adloun.

Almeno due persone sono state uccise a Douris, nella valle della Bekaa.

Si sono registrate vittime a Kayfoun, nel Monte Libano.

Ore 15:30 Israele deve cessare i bombardamenti "indiscriminati" del Libano: lo afferma il ministro degli Esteri spagnolo.

Israele deve porre fine ai bombardamenti indiscriminati sul Libano, ha dichiarato ad Al Jazeera José Manuel Albares, ministro degli Esteri spagnolo. "Chiediamo una de-escalation, il ricorso alla diplomazia e il ritorno ai negoziati", ha affermato, aggiungendo: "La guerra deve finire e bisogna garantire che l'Iran e i gruppi ad esso affiliati cessino gli attacchi contro i paesi della regione". "Il Libano deve partecipare al processo di pace e agli accordi in discussione", ha affermato Albares. La Spagna sostiene l'UNIFIL, la missione di pace delle Nazioni Unite in Libano, e gli attacchi contro di essa devono cessare, ha dichiarato Albares ad Al Jazeera. Originariamente, la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) fu creata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel marzo 1978 per confermare il ritiro di Israele dal Libano, ripristinare la pace e la sicurezza internazionali e assistere il governo libanese nel ristabilire la propria autorità effettiva nella regione. Ore 15:00 La Croce Rossa afferma che le sue 100 ambulanze stanno intervenendo in seguito agli attacchi in Libano. La Croce Rossa libanese afferma che le sue 100 ambulanze sono attualmente impegnate nelle zone colpite, trasportando i feriti. Cento ambulanze della Croce Rossa libanese stanno attualmente intervenendo nelle zone colpite e le loro squadre stanno lavorando per trasportare i feriti negli ospedali.

Ore 14:30 Hegseth: La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha raggiunto "ogni singolo obiettivo"

In meno di 40 giorni, utilizzando solo il 10% della potenza di fuoco statunitense, il Paese ha smantellato "uno degli eserciti più grandi del mondo", afferma Hegseth.

Ha affermato che l'Iran si è dimostrato incapace di difendersi, aggiungendo che l'operazione congiunta israelo-americana contro Teheran ha raggiunto "ogni singolo obiettivo nei tempi e nei modi previsti".

Il segretario alla Difesa statunitense ha dichiarato: "La marina iraniana è in fondo al mare... l'Iran non possiede più un sistema di difesa aerea... il suo programma missilistico è di fatto distrutto".

Ore 14:00 L'Iran potrebbe aprire lo Stretto di Hormuz giovedì o venerdì.

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters che Teheran potrebbe riaprire lo Stretto di Hormuz giovedì o venerdì, prima dell'incontro tra il Paese e gli Stati Uniti in Pakistan, qualora si raggiungesse un accordo di cessate il fuoco.

La paralisi dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran durante tutta la guerra ha sconvolto i mercati globali del petrolio e del gas.

Nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco con gli Stati Uniti, Teheran ha accettato di consentire il transito sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il funzionario ha dichiarato a Reuters che la riapertura dello stretto avverrà in coordinamento con l'esercito iraniano.

Ore 13:30 La raffineria petrolifera iraniana di Lavan è stata colpita dopo l'annuncio del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti.

La National Iranian Oil Refining and Distribution Company ha dichiarato in un comunicato che una raffineria di petrolio situata sull'isola iraniana di Lavan è stata colpita questa mattina alle 06:30 GMT.

"Le squadre di sicurezza e antincendio stanno domando e spegnendo l'incendio e mettendo in sicurezza la struttura", si legge nel comunicato dell'azienda, diffuso dall'agenzia di stampa Mehr.

“Fortunatamente, finora non si sono registrate vittime grazie alla tempestiva evacuazione dei dipendenti.”

Ore 13:00 Hezbollah avverte che il cessate il fuoco potrebbe fallire se il Libano non verrà incluso

Hezbollah minaccia che l'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran potrebbe fallire completamente se il fronte libanese non venisse incluso. Ibrahim Moussawi, membro del parlamento e esponente di Hezbollah, ha insistito sul fatto che l'accordo prevede la creazione di un fronte congiunto tra Hezbollah e Israele e che, qualora Israele non si conformasse, la regione, Iran compreso, reagirebbe. L'esercito israeliano ha rilasciato una dichiarazione questa mattina affermando che i combattimenti con Hezbollah e l'invasione di terra continueranno, confermando quanto dichiarato dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ovvero che l'accordo [di cessate il fuoco] non include il Libano. Da quando l'accordo di cessate il fuoco è entrato in vigore, si sono verificati numerosi attacchi israeliani in diverse località del Libano meridionale. Fin dall'inizio del conflitto, l'Iran ha ripetutamente affermato di essere su un unico fronte con il Libano; i due Paesi sono collegati e qualsiasi accordo dovrà necessariamente includere il fronte libanese.

Ore 12:30 Il Pakistan afferma che l'Iran ribadisce la sua partecipazione ai colloqui di Islamabad.

Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha dichiarato a X di aver avuto oggi una conversazione "cordiale e sostanziale" con il Presidente iraniano Pezeshkian. "Ho espresso il mio profondo apprezzamento per la saggezza e la lungimiranza della leadership iraniana nell'accettare l'offerta del Pakistan di ospitare colloqui di pace a Islamabad entro la fine di questa settimana, al fine di lavorare insieme per il ritorno della pace nella regione", ha affermato. "Il presidente Pezeshkian ha ribadito la partecipazione dell'Iran ai prossimi negoziati e ha espresso apprezzamento per gli sforzi del Pakistan, porgendo al contempo i suoi migliori auguri al popolo pakistano", ha aggiunto. Ore 12:00 Vance: "Se gli iraniani non negozieranno in buona fede, scopriranno che Trump non è uno che scherza." Parlando agli studenti universitari in Ungheria, il vicepresidente statunitense JD Vance ha descritto il cessate il fuoco come una "tregua fragile" e ha lanciato un avvertimento esplicito a Teheran in vista dei negoziati che dovrebbero iniziare a Islamabad nel corso di questa settimana. "Se gli iraniani sono disposti in buona fede a collaborare con noi, credo che possiamo raggiungere un accordo", ha detto Vance. "Se invece mentiranno, se cercheranno di imbrogliare, non saranno contenti." Ha affermato che il presidente Trump aveva incaricato l'intera squadra negoziale, compresi il Segretario di Stato Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff, di "negoziare in buona fede", ma aveva avvertito che gli Stati Uniti mantenevano "un'influenza militare, diplomatica e una straordinaria leva economica" se l'Iran non avesse ricambiato. Ore 11:30 Kallas, UE: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran "fa un passo indietro dall'orlo del baratro"

Kaja Kallas, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, afferma che l'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran "crea un'opportunità quanto mai necessaria per attenuare le minacce, fermare il lancio di missili, riavviare i collegamenti marittimi e creare spazio per la diplomazia verso un accordo duraturo". La diplomatica ha affermato di aver parlato con il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar, aggiungendo che la porta alla mediazione deve rimanere aperta poiché le cause profonde della guerra restano irrisolte. Kallas ha dichiarato che avrebbe discusso del conflitto durante il suo viaggio in Arabia Saudita mercoledì. Ore 11:00 L'India accoglie con favore il cessate il fuoco L'India ha accolto con favore il cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran e ha ribadito che la de-escalation, il dialogo e la diplomazia sono essenziali per porre fine al conflitto in tempi brevi. "Il conflitto ha già causato immense sofferenze alla popolazione e ha interrotto le reti globali di approvvigionamento energetico e commerciale. Ci aspettiamo che la libertà di navigazione e il flusso commerciale globale senza ostacoli prevalgano attraverso lo Stretto di Hormuz", ha dichiarato il Ministero degli Esteri indiano in un comunicato. Ore 10:30 La Cina accoglie con favore il cessate il fuoco con l'Iran. Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato di aver accolto con favore il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Nella conferenza stampa quotidiana a Pechino, il portavoce del Ministero degli Esteri ha aggiunto che la Cina ha compiuto i propri sforzi per realizzare una pace duratura in Medio Oriente. Ore 10:00 L'esercito israeliano afferma di aver cessato le operazioni contro l'Iran. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver cessato il fuoco nella campagna contro l'Iran, in conformità con le direttive provenienti dalla dirigenza politica, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran. L'esercito ha aggiunto che in Libano le sue forze continuano a svolgere "combattimenti e operazioni di terra" contro Hezbollah. Ore 09:30 Hezbollah rispetta il cessate il fuoco. Hezbollah ha accettato il cessate il fuoco di due settimane nonostante i continui attacchi di Israele contro il Libano, secondo quanto riferito all'agenzia di stampa Reuters da tre fonti libanesi vicine al gruppo. Il gruppo ha interrotto il fuoco sul nord di Israele e sulle truppe israeliane in Libano nelle prime ore di mercoledì, nell'ambito del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Israele ha continuato i suoi attacchi contro il Libano meridionale e ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per una città del sud, preannunciando un prossimo attacco anche in quella zona, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva dichiarato che il cessate il fuoco di due settimane tra Iran e Stati Uniti non avrebbe incluso il Libano. Ore 09:00 Il Presidente del parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli Esteri statunitense Vance sono attesi ai colloqui di Islamabad venerdì. Secondo l'agenzia di stampa iraniana ISNA, il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, guiderà la delegazione negoziale iraniana nei colloqui di venerdì a Islamabad, capitale del Pakistan, mentre il vicepresidente JD Vance rappresenterà la delegazione statunitense. Secondo il rapporto, la proposta iraniana in 10 punti comprende non solo il programma nucleare e la sicurezza regionale, ma anche le sanzioni primarie e secondarie imposte all'Iran circa 45 anni fa. Ore 08:30 Mosca: Stati Uniti e Israele hanno subito una "sconfitta schiacciante" in Iran. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato "un attacco aggressivo e non provocato" contro l'Iran il 28 febbraio, che ha portato a una "sconfitta schiacciante". "Il nostro Paese, fin dall'inizio, nelle sue prime dichiarazioni, ha affermato che era necessario fermare immediatamente questa aggressione, che non esisteva una soluzione militare a questa situazione né alcun tentativo di ristabilire l'ordine nella regione", ha dichiarato aSputnik. Zakharova ha inoltre ricordato che è necessario avviare immediatamente "un vero e proprio accordo politico e diplomatico, che, naturalmente, si basi su un processo negoziale con una reale considerazione delle posizioni".

Ore 08:00 Ultimi Sviluppi

A Teheran, capitale dell'Iran, si sono registrati festeggiamenti per la notizia di un cessate il fuoco di due settimane, volto a consentire i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. il Consiglio di sicurezza nazionale iraniano ha affermato che, accettando le condizioni negoziali poste da Teheran per concordare un cessate il fuoco di due settimane, Washington e Tel Aviv hanno subito "una sconfitta innegabile, storica e schiacciante". "Il nemico, nella sua guerra ingiusta, illegale e criminale contro la nazione iraniana, ha subito una sconfitta innegabile, storica e schiacciante "

il Consiglio di sicurezza nazionale iraniano ha affermato che, accettando le condizioni negoziali poste da Teheran per concordare un cessate il fuoco di due settimane, Washington e Tel Aviv hanno subito "una sconfitta innegabile, storica e schiacciante". "Il nemico, nella sua guerra ingiusta, illegale e criminale contro la nazione iraniana, L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran "non include il Libano".

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif aveva precedentemente affermato che l'accordo tra Iran, Stati Uniti e alleati includeva "il Libano e altri paesi" ed era immediatamente effettivo.

Trump sembra aver confermato le indiscrezioni secondo cui l'Iran utilizzerà i pedaggi riscossi dalle navi in ??transito nello Stretto di Hormuz per finanziare la ricostruzione del Paese.

La Resistenza islamica in Iraq ha annunciato che osserverà un cessate il fuoco di due settimane in seguito alla cessazione dei combattimenti tra Iran e Stati Uniti.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il primo ministro australiano, Albanese, sono stati tra i leader mondiali che hanno accolto con favore l'annuncio del cessate il fuoco.

I parlamentari democratici statunitensi hanno continuato a chiedere l'impeachment di Trump anche dopo l'annuncio della tregua, citando la retorica "genocida" e "squilibrata" del presidente nei confronti dell'Iran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver concordato un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran , aprendo la strada a una sospensione temporanea degli attacchi israelo-americani in cambio della riapertura dello Stretto di Hormuz.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che anche Teheran ha accettato la tregua, aggiungendo che il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz durante le due settimane sarebbe possibile in coordinamento con le forze armate iraniane.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, che ha mediato l'accordo di cessate il fuoco, ha dichiarato che l'intesa tra Iran e Stati Uniti, insieme ai loro alleati, include anche "il Libano e altri Paesi" ed è immediatamente efficace.

Ha confermato che i colloqui tra Iran e Stati Uniti inizieranno nella capitale del Pakistan, Islamabad.

Decine di parlamentari democratici hanno condannato la retorica minacciosa di Trump nei confronti dell'Iran, chiedendo la sua rimozione dall'incarico.

Il prezzo del petrolio di riferimento statunitense è crollato di oltre il 17% dopo l'annuncio del cessate il fuoco, mentre le principali borse di Giappone e Corea del Sud hanno aperto in rialzo.

Ore 07:00 Maggiori dettagli sul piano in 10 punti dell'Iran per i colloqui di cessate il fuoco con gli Stati Uniti

Come già riportato in precedenza, i colloqui tra Stati Uniti e Iran, previsti per venerdì nella capitale pakistana Islamabad, si baseranno su un piano in 10 punti elaborato da Teheran e accettato da Trump. Ora, secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, sono emersi ulteriori dettagli sui 10 punti. L'agenzia ha citato una fonte informata secondo la quale le proposte includono: L'impegno dell'Iran a non costruire armi nucleari

Disposizioni che aprono la strada alla completa cessazione di qualsiasi aggressione contro l'Iran e i gruppi alleati.

Possibile ritiro delle forze combattenti statunitensi dalla regione e divieto di qualsiasi attacco all'Iran dalle basi regionali

Passaggio giornaliero limitato di navi attraverso lo Stretto di Hormuz per due settimane, in conformità con le disposizioni del Protocollo di Passaggio Sicuro e le norme specifiche dell'Iran.

Revoca di tutte le sanzioni primarie, secondarie e delle Nazioni Unite contro l'Iran.

Coprire le perdite subite dall'Iran a causa della guerra attraverso la creazione di un fondo di investimento e finanziario per il paese.

Accettazione da parte degli Stati Uniti del diritto dell'Iran di arricchire i materiali nucleari e discussione sul livello di arricchimento

Autorizzazione per l'Iran a negoziare trattati di pace bilaterali e multilaterali con i paesi della regione.

Estensione della politica di non aggressione a tutti i gruppi di resistenza nella regione.

Ratifica di tutti gli impegni tramite una risoluzione ufficiale delle Nazioni Unite. ___________________________________________________________________________________________________________________________

01:30 Secondo quanto riportato dai media statunitensi e israeliani, Israele avrebbe accettato un cessate il fuoco.

L'emittente statunitense CNN riferisce che anche Israele ha accettato il cessate il fuoco, citando un funzionario anonimo della Casa Bianca, in un servizio ripreso anche dall'emittente pubblica israeliana Kannada. Non c'è stata alcuna conferma ufficiale da parte di funzionari israeliani o statunitensi.

O1:00 Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano conferma l'accordo di cessate il fuoco.

In una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa Mehr, il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano ha confermato l'accordo di cessate il fuoco di due settimane negoziato dal Pakistan. Nel comunicato si precisa che l'accordo di cessate il fuoco è stato raggiunto con l'approvazione della nuova Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ecco il testo del comunicato: Questi negoziati inizieranno a Islamabad in un clima di totale sfiducia nei confronti della parte americana, e l'Iran dedicherà due settimane a tali trattative. Questo periodo potrà essere prorogato previo accordo tra le parti. È necessario mantenere la piena unità nazionale durante questo periodo e continuare con vigore le celebrazioni della vittoria. Le trattative in corso sono di carattere nazionale e rappresentano la continuazione del lavoro sul campo; è necessario che tutte le persone, le élite e i gruppi politici abbiano fiducia e sostengano questo processo, che si svolge sotto la supervisione dei leader rivoluzionari e dei più alti livelli del sistema, ed evitino rigorosamente qualsiasi dichiarazione divisiva. Se la resa del nemico sul campo si rivelerà un risultato politico decisivo nei negoziati, celebreremo insieme questa grande vittoria storica; altrimenti, combatteremo fianco a fianco sul campo fino a quando non saranno soddisfatte tutte le richieste della nazione iraniana. Abbiamo le mani sul grilletto e, non appena il nemico commetterà il minimo errore, risponderemo con tutta la nostra forza. Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale

00:30 La Casa Bianca condivide la dichiarazione di Trump

L'account ufficiale della Casa Bianca su X ha ora condiviso il post di Trump su TruthSocial riguardante l'Iran come dichiarazione ufficiale.

Ore 23:00 Cosa sappiamo della proposta dell'ultimo minuto del Pakistan per estendere la scadenza fissata da Trump

Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha lanciato un appello di 11 ore a Trump affinché posticipi di due settimane la scadenza fissata per l'Iran, esortando al contempo l'Iran ad aprire lo Stretto di Hormuz nello stesso periodo come "gesto di buona volontà".

Né gli Stati Uniti né l'Iran hanno rilasciato una risposta ufficiale, a meno di quattro ore dalla scadenza del termine, ma entrambe le parti avrebbero confermato di aver ricevuto la proposta.

Reuters ha citato un alto funzionario iraniano rimasto anonimo, secondo il quale Teheran sta valutando positivamente la proposta.

La portavoce di Trump, Karoline Leavitt, ha dichiarato ad Axios che Trump " è stato informato della proposta e che seguirà una risposta".

Ore 22:30 "Distruggere una civiltà sarebbe il crimine di guerra più grave"

Jan Egeland, a capo del Consiglio norvegese per i rifugiati, afferma che "qualunque cosa accada stanotte in Iran e nei dintorni: i civili devono essere protetti". "Non si tratta di una raccomandazione, ma di diritto internazionale umanitario", ha scritto su X.

Ore 21:30 L'esercito iraniano avverte di "sorprese" se Trump darà seguito alle minacce.

L'agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), ha citato una fonte militare iraniana secondo la quale l'Iran avrebbe delle "sorprese" se Trump dovesse dare seguito alle sue minacce contro il Paese. L'Iran non esiterà a imporre costi elevati agli Stati Uniti e ai loro partner, ha affermato la fonte. Ore 21:00 Il responsabile ONU per i diritti umani condanna minacce e retorica "ripugnanti". Il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha condannato "la raffica di retorica incendiaria utilizzata nelle ultime due settimane da tutte le parti coinvolte nella guerra in Medio Oriente, comprese le recenti minacce di annientare un'intera civiltà e di colpire le infrastrutture civili". “Questo è ripugnante. Mettere in atto simili minacce equivale ai più gravi crimini internazionali”, ha dichiarato Turk in un comunicato, chiedendo la fine della diffusione di “paura e terrore tra i civili”. “Secondo il diritto internazionale, attaccare deliberatamente i civili e le infrastrutture civili è un crimine di guerra. Chiunque sia responsabile di crimini internazionali deve essere chiamato a risponderne davanti a un tribunale competente”, ha affermato.

Secondo il Times of Israel, l'esercito israeliano ha ammesso di essere responsabile dell'attacco che ha danneggiato una sinagoga a Teheran nella giornata di oggi. Il comunicato afferma che l'attacco mirava a un alto comandante iraniano e che si rammarica per i "danni collaterali" arrecati alla sinagoga. In risposta a una domanda del Times of Israel, l'esercito ha affermato di aver colpito un alto comandante di Khatam al-Anbiya, il comando militare di emergenza iraniano. Ore 19:30 Le reazioni degli inviati delle Nazioni Unite al voto sulla risoluzione di Hormuz al Consiglio di Sicurezza Gli ambasciatori delle Nazioni Unite hanno tenuto discorsi al Consiglio di Sicurezza dopo che una bozza di risoluzione sullo Stretto di Hormuz non è stata approvata. Ecco un breve riepilogo di alcune delle cose che sono state dette: L'inviato russo Vassily Nebenzia ha affermato che, sebbene Mosca sostenga la libera navigazione in tutto il mondo, "l'adozione di una risoluzione così unilaterale minerebbe qualsiasi prospettiva di ripresa dei negoziati", ostacolando al contempo "importanti e utili iniziative di pace attualmente in corso da parte di diversi Stati".

L'ambasciatore cinese presso le Nazioni Unite, Fu Cong, ha affermato che Pechino non approva la chiusura dello Stretto di Hormuz e comprende le preoccupazioni sollevate dai sostenitori della risoluzione. Tuttavia, ha aggiunto che la bozza "non riesce a cogliere le cause profonde e il quadro completo del conflitto" e "contiene condanne e pressioni unilaterali".

«Sappiamo da tempo che questi Paesi [Russia e Cina] sono in grado di paralizzare il Consiglio attraverso l'ostruzionismo e la creazione di confusione artificiale. Il veto odierno segna un nuovo punto più basso», ha dichiarato l'inviato statunitense Mike Waltz .

L'ambasciatore pakistano presso le Nazioni Unite, Asim Iftikhar Ahmad , che si è astenuto dal voto, ha affermato che, pur concordando il Pakistan "sull'urgenza della situazione" nello Stretto di Hormuz, "bisogna concedere tempo e spazio agli sforzi diplomatici in corso per facilitare un ritorno al dialogo e al confronto".

Ore 19:00 ll Pakistan accusa Israele di "sviluppi pericolosi" nel contesto dei colloqui tra Stati Uniti e Iran.

Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha accusato Israele di aver tentato di sabotare gli sforzi di Islamabad per facilitare i colloqui di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran attaccando Teheran quando "entrambe le parti erano in procinto di sedersi al tavolo delle trattative". "Eravamo molto ottimisti [sui colloqui] prima di lunedì sera", ha detto Dar ai parlamentari del Senato pakistano, secondo l'emittente locale Geo News, aggiungendo che Iran e Stati Uniti avevano concordato sulla facilitazione da parte del Pakistan, con entrambe le parti che avevano accettato che i colloqui si tenessero a Islamabad. Il Pakistan, ha aggiunto, ha inoltre consegnato all'Iran le 15 condizioni poste dagli Stati Uniti e ha a sua volta consegnato a Washington le 5 condizioni poste da Teheran. Secondo l'agenzia di stampa statale IRNA, l'Iran ha comunicato la sua risposta a una proposta statunitense tramite il Pakistan, dopo due settimane di consultazioni ad alto livello. Ore 18:30 Casa Bianca: "Solo Trump sa a che punto siamo" con l'Iran La Casa Bianca ha ribadito la richiesta di Trump che l'Iran raggiunga un accordo entro le prossime sette ore, affermando che solo il presidente degli Stati Uniti sa come reagirà se Teheran non si adeguerà. "Il regime iraniano ha tempo fino alle 20:00 ora della costa orientale [00:00 GMT] per cogliere l'occasione e raggiungere un accordo con gli Stati Uniti", ha dichiarato ad Al Jazeera la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. “Solo il presidente sa a che punto siamo e cosa farà.”

Ore 18:00 Teheran la "forza bruta" non prevarrà.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, ha diffuso un messaggio che sembra essere di sfida in risposta alle minacce di Trump. "Il potere della cultura, della logica e della fede nella giusta causa di una nazione 'civilizzata' prevarrà senza dubbio sulla logica della forza bruta", ha scritto Baghaei in un post su X. “Una nazione che ripone piena fiducia nella rettitudine del proprio cammino deve impiegare tutte le sue capacità e risorse per salvaguardare i propri diritti e i propri legittimi interessi.”

Ore 17:00 Foto: Le conseguenze degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Università di Tecnologia Sharif di Teheran

Ore 16:30 "Persona estremamente malata": i legislatori statunitensi rispondono alle minacce di Trump

I legislatori del Partito Democratico hanno reagito alla minaccia di Trump di distruggere la "civiltà" iraniana se il Paese non rispetterà la scadenza da lui fissata per la riapertura completa dello Stretto di Hormuz: Il leader democratico al Senato, Chuck Schumer : "Questa è una persona estremamente malata. Ogni repubblicano che si rifiuta di unirsi a noi nel votare contro questa guerra insensata e arbitraria si assume la piena responsabilità di tutte le conseguenze di questa follia."

Il leader democratico alla Camera, Hakeem Jeffries : "Il Congresso deve porre immediatamente fine a questa sconsiderata guerra di scelta contro l'Iran prima che Donald Trump ci trascini nella Terza Guerra Mondiale. È ora che ogni singolo repubblicano metta il dovere patriottico al di sopra del partito e fermi questa follia. Basta."

Il deputato Jason Crow : "Chiedere l'eliminazione di una civiltà è un crimine di guerra. Come ho ripetutamente affermato, le nostre forze armate devono solo eseguire ordini legittimi. Ogni americano di buona coscienza deve ripudiare questo atteggiamento."

Il deputato Jim McGovern : "Questo è puro male. La minaccia genocida del Presidente degli Stati Uniti di commettere crimini di guerra è illegale secondo il diritto federale e internazionale." Ore 16:00 I media iraniani riferiscono del rilascio di due cittadini francesi nell'ambito di uno scambio di prigionieri. L'agenzia di stampa statale iraniana IRNA riferisce che il rilascio da parte dell'Iran di due cittadini francesi incarcerati con l'accusa di spionaggio fa parte di un accordo in base al quale la Francia ha liberato un cittadino iraniano e ha ritirato una denuncia contro l'Iran presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Mahdieh Esfandiari, condannata in Francia per "apologia del terrorismo" a causa di presunti commenti sui social media, è stata condannata a un anno di carcere e rilasciata a febbraio dopo aver scontato la pena. L'agenzia di stampa IRNA ha affermato che il suo rilascio è avvenuto "in conformità con un accordo tra Teheran e Parigi". A settembre, la Corte Internazionale di Giustizia ha annunciato di aver archiviato, su richiesta della Francia, il caso relativo alla detenzione in Iran dei due cittadini francesi. Ore 15:30 Cronologia delle minacce e degli ultimatum di Trump Trump ha ripetutamente minacciato di sferrare attacchi devastanti contro l'Iran, prendendo di mira in modo generalizzato le sue infrastrutture civili, qualora i suoi leader non accettassero un accordo da lui ritenuto soddisfacente. Ecco un riepilogo delle sue minacce in continua evoluzione, inclusi gli ultimatum con scadenze diverse: 21 marzo : Trump lancia un ultimatum di 48 ore all'Iran, intimandogli di aprire lo Stretto di Hormuz o di affrontare attacchi statunitensi contro le sue centrali elettriche.

23 marzo : Trump posticipa di cinque giorni la scadenza, citando progressi nei presunti negoziati con Teheran.

26 marzo : Trump annuncia una nuova scadenza di 10 giorni, fissata alle 20:00 del 6 aprile (00:00 GMT del 7 aprile).

4 aprile : Trump afferma che l'Iran ha 48 ore per raggiungere un accordo, ribadendo la scadenza del 6 aprile.

5 aprile : Trump sembra posticipare la scadenza di un altro giorno, alla sera del 7 aprile, affermando che l'Iran "non avrà più centrali elettriche... [né] ponti in piedi" se i suoi leader "non faranno qualcosa" entro quella data.

Più tardi, il 5 aprile, Trump comunica quella che sembra essere una scadenza precisa, scrivendo sui social media: "Martedì, ore 20:00, ora della costa orientale!".

6 aprile : Trump dichiara ai giornalisti che la sua ultima scadenza è definitiva ed è "altamente improbabile" che la posticipi. Afferma che l'Iran può essere "eliminato" in "una notte".

7 aprile : Trump inasprisce la sua retorica, affermando che "un'intera civiltà morirà stanotte" in un post pubblicato circa 12 ore prima della scadenza.

Ore 15:00 Foto: Un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele distrugge la sinagoga Khorasaniha a Teheran.

Ore 14:30 L'ultima minaccia di Trump all'Iran: "Un'intera civiltà morirà stanotte".

Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un'ulteriore minaccia all'Iran, mentre si avvicina la scadenza per l'apertura dello Stretto di Hormuz. "Un'intera civiltà morirà stanotte, per non tornare mai più in vita", esordisce in un post sulla sua piattaforma Truth Social. “Non vorrei che accadesse, ma probabilmente succederà. Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, in cui prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse può accadere qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso”, ha continuato. “CHI LO SA? Lo scopriremo stasera, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell'Iran!”.

Ore 14:00 IRCG interverranno anche al di fuori della regione se gli USA oltrepasseranno le "linee rosse

I media iraniani hanno riportato una dichiarazione delle Guardie Rivoluzionarie, nella quale si afferma che non esiteranno a rispondere per le rime se gli Stati Uniti attaccheranno obiettivi civili.

Il presidente degli Stati Uniti afferma che colpirà centrali elettriche e ponti iraniani nel giro di poche ore se l'Iran non accetterà di aprire lo Stretto di Hormuz.

"Faremo alle infrastrutture dell'America e dei suoi partner ciò che priverà loro e i loro alleati del petrolio e del gas della regione per molti anni", si legge nella dichiarazione.

"I leader americani non sono in grado di calcolare le risorse critiche che si troverebbero alla portata dei nostri combattenti se attaccassero le nostre infrastrutture", ha aggiunto. "La nostra risposta si estenderà oltre la regione se l'esercito statunitense oltrepasserà le nostre linee rosse".

Ore 13:30 Crolli di edifici a Petah Tikva, danni segnalati anche nella parte centrale di Israele

Secondo quanto riportato da Israel Hayom, un edificio è crollato a Petah Tikva in seguito al lancio di razzi da parte dell'Iran che ha colpito la parte centrale di Israele. Danni sono stati segnalati anche a Givat Shmuel.

Il quotidiano Maariv ha riportato le dichiarazioni del sindaco di Petah Tikva, secondo il quale dall'inizio della guerra, il 28 febbraio, sono stati registrati circa 150 siti colpiti in città. Più di 1.000 appartamenti sono stati danneggiati, due persone sono morte e circa 160 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case.

L'agenzia di stampa Kann ha segnalato tre siti di impatto nella città costiera settentrionale di Nahariya, a seguito di attacchi provenienti dal Libano. Un veicolo ha preso fuoco, senza causare vittime.

Ore 13:00 Servizi ferroviari sospesi a Mashhad, in Iran, a seguito di una minaccia israeliana.

Secondo quanto riportato dai media iraniani, il governatore di Mashhad ha annunciato la sospensione immediata di tutti i servizi ferroviari in partenza dalla stazione centrale della città. Secondo l'agenzia di stampa Mehr, la cancellazione di tutti i treni in programma è una misura precauzionale che rimarrà in vigore "fino a nuovo avviso". Ciò avviene dopo che Israele ha emesso avvisi ai civili iraniani affinché evitino le linee ferroviarie. Ore 12:30 IRCG rivendicano gli attacchi agli impianti petrolchimici dell'Arabia Saudita come rappresaglia per gli attacchi a Shiraz. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato gli attacchi contro impianti petrolchimici nella regione di Jubail, in Arabia Saudita, affermando che si trattava di rappresaglie per i precedenti attacchi israeliani contro l'impianto petrolchimico di Shiraz. Funzionari iraniani avevano ripetutamente avvertito che qualsiasi attacco contro centrali elettriche e ponti iraniani avrebbe ricevuto una risposta analoga con attacchi simili contro le infrastrutture in tutta la regione, dopo che Trump aveva fissato per martedì la scadenza per l'apertura dello Stretto di Hormuz , pena un'escalation degli attacchi. Le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato di aver preso di mira, con missili e droni, aziende americane a Jubail, tra cui Sadra, ExxonMobil e Dark Chemical. Ha inoltre affermato di aver preso di mira un complesso petrolchimico a Juaymah, appartenente alla società americana Shourdan Phillips, utilizzando missili a medio raggio e droni.

Ore 12:00 Israele: 133 persone sono state ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore, mentre proseguono gli attacchi di Iran e Hezbollah.

Il ministero della Salute israeliano ha dichiarato il giorno X che delle 133 persone ricoverate in ospedale tra le 7:00 di ieri mattina (04:00 GMT) e le 7:00 di questa mattina, cinque sono in condizioni moderate, 127 in condizioni lievi e una in condizioni critiche. Gli attacchi missilistici e con droni iraniani continuano a colpire le città israeliane nelle regioni centrali del Paese, mentre Hezbollah prosegue i bombardamenti nel nord di Israele. Ore 11:30 Pezeshkian si dichiara pronto a "sacrificarsi" per l'Iran. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato: "Finora oltre 14 milioni di coraggiosi iraniani hanno dichiarato la propria disponibilità a sacrificare la propria vita per difendere l'Iran". "Anch'io ho sacrificato la mia vita per l'Iran, lo sto facendo e continuerò a farlo", ha scritto su X. Dall'inizio della guerra, il 24 febbraio, Israele ha compiuto diversi assassinii di alto profilo, tra cui quello dell'ex Guida Suprema Ali Khamenei e di Ali Larijani , il potente segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. In Iran sono state uccise almeno 2.076 persone e 26.500 sono rimaste ferite. Ore 11:00 Due bambini tra le 18 vittime degli attacchi israelo-americani nella provincia di Alborz, in Iran. I media statali iraniani riferiscono che gli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro zone residenziali nella provincia di Alborz hanno causato la morte di 18 persone, tra cui due bambini. Secondo l'agenzia di stampa statale Fars, il vice governatore della provincia di Alborz ha confermato i decessi, aggiungendo che altre 24 persone sono rimaste ferite. Ore 10:30 L'aeroporto iraniano di Khorramabad è stato colpito da un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Israele. Secondo quanto riportato dai media statali, l'aeroporto di Khorramabad, nell'Iran occidentale, è stato colpito da un attacco aereo statunitense-israeliano. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr, le autorità provinciali stanno attualmente valutando l'entità dei danni. Ore 10:00 Israele rivendica l'attacco aereo contro l'impianto petrolchimico di Shiraz. L'esercito israeliano afferma di aver colpito un ulteriore complesso petrolchimico a Shiraz, nel sud-ovest dell'Iran. In una dichiarazione, l'organizzazione ha affermato di aver "colpito un impianto petrolchimico dove veniva prodotto acido nitrico per le forze armate del regime terroristico iraniano". "L'impianto era uno degli ultimi complessi rimasti a produrre componenti chimici fondamentali per esplosivi e materiali per lo sviluppo di missili balistici in Iran", si legge nel documento, senza però fornire prove. Ore 09:30 Danni segnalati nel centro di Israele a seguito di un attacco iraniano. I media israeliani segnalano danni nel centro di Israele dopo che l'Iran ha lanciato diversi proiettili, alcuni dei quali sono stati intercettati. L'emittente israeliana Kan ha segnalato diversi punti d'impatto. Un veicolo si è ribaltato, ma non si sono registrati feriti. Il Times of Israel ha citato i servizi di soccorso, secondo i quali i danni sarebbero stati causati da submunizioni a grappolo lanciate da un missile balistico iraniano. Secondo quanto riportato, Rosh Haayin e Ramat Hasharon sono tra le zone colpite nell'Israele centrale.

Ore 09:00 Almeno 15 persone sono rimaste uccise negli attacchi notturni contro l'Iran.

Secondo quanto riportato dai media locali, almeno 15 persone sono rimaste uccise negli attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Israele in Iran. Sei corpi sono stati recuperati dalle macerie di alcuni edifici nella città di Pardis, a est di Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, nove persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano che ha colpito un quartiere residenziale di Shahriar, nella parte occidentale della provincia di Teheran. Ore 08:30 I legislatori statunitensi invocano il 25° emendamento per chiedere la rimozione di Trump. I legislatori statunitensi stanno esortando i membri dell'amministrazione del presidente Donald Trump a rimuoverlo dall'incarico invocando il 25° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che prevede il trasferimento del potere qualora il presidente non sia in grado di svolgere le proprie funzioni. La deputata dell'Arizona Yassamin Ansari è l'ultima ad aver chiesto che il 25° emendamento venga invocato contro Trump. "Trump sta intensificando una guerra devastante e illegale, minacciando crimini di guerra su vasta scala e prendendo di mira le infrastrutture civili in Iran. Solo nelle ultime 48 ore, la retorica ha superato ogni limite", ha scritto Ansari su X. In precedenza, anche la deputata Ilham Omar del Minnesota aveva reagito alla minaccia di Trump contro le infrastrutture civili in Iran, affermando: "Questo non è accettabile. Invocate il 25° emendamento. Mettetelo sotto accusa. Rimuovetelo. Questo pazzo squilibrato deve essere rimosso dall'incarico". Anche la deputata Melanie Stansbury del New Mexico è intervenuta dicendo: "È ora del #25°emendamento. Il Congresso e il Gabinetto devono agire". Anche l'ex deputato repubblicano dell'Illinois Joe Walsh ha detto di Trump: "Rimarrà per sempre una macchia su questo Paese. E sul mondo. 25° emendamento. Subito." Anche il senatore democratico Chris Murphy ha scritto su X: "Se fossi nel gabinetto di Trump, passerei la Pasqua a telefonare agli avvocati costituzionalisti a proposito del 25° emendamento. È completamente, totalmente folle. Ha già ucciso migliaia di persone. Ne ucciderà altre migliaia."

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Ore 12:00 Teheran definisce il piano statunitense in 15 punti "estremamente ambizioso e illogico".

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che Teheran ha finalizzato le sue richieste in seguito alle recenti proposte per porre fine alla guerra, ma le renderà pubbliche solo al momento opportuno. Il portavoce Esmail Baghaei ha sottolineato che l'Iran non cederà alle pressioni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa IRNA. "Qualche giorno fa, hanno presentato delle proposte tramite intermediari, e il piano statunitense in 15 punti è stato recepito dal Pakistan e da alcuni altri paesi amici", ha affermato. Ha aggiunto che "tali proposte sono estremamente ambiziose, insolite e illogiche". Baghaei ha sottolineato che l'Iran ha un proprio quadro di riferimento. "Sulla base dei nostri interessi, sulla base delle nostre considerazioni, abbiamo codificato l'insieme delle richieste che avevamo e che abbiamo", ha aggiunto Baghaei. Il portavoce del ministero degli esteri ha respinto l'idea che il coinvolgimento dei mediatori sia un segnale di debolezza. “Il fatto che la Repubblica islamica dell'Iran esprima le proprie opinioni in modo rapido e coraggioso in risposta a un piano non deve essere considerato un segno di resa al nemico.” “Fin dal momento in cui è stata sollevata la questione, abbiamo formulato le nostre risposte. Se necessario, vi informeremo in modo chiaro.” Ore 11:30 L'Iran critica la risposta dell'AIEA dopo l'attacco all'impianto nucleare di Bushehr. L'inazione dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite "incoraggia l'aggressione" contro impianti nucleari come la centrale di Bushehr, ha dichiarato il capo dell'energia atomica iraniana Mohammad Eslami in una lettera indirizzata al direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Eslami ha affermato che l'unica centrale nucleare iraniana ancora funzionante è stata finora presa di mira quattro volte, con l'attacco più recente avvenuto nelle sue vicinanze il 4 aprile, che ha causato la morte di un membro del personale di sicurezza e il ferimento di altri. Ha avvertito che tali attacchi potrebbero comportare il rischio di rilascio di materiale radioattivo da un reattore in funzione e potrebbero avere "conseguenze irreparabili" per le persone, l'ambiente e i paesi limitrofi. Ha descritto gli attacchi come una chiara violazione del diritto internazionale e ha criticato quella che ha definito la "mancanza di azione decisiva" dell'agenzia, affermando che le semplici espressioni di preoccupazione erano insufficienti e avrebbero incoraggiato ulteriori attacchi. Ore 11:00 Un raid aereo statunitense-israeliano ha ucciso 15 persone nella capitale iraniana. Un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Israele, diretto contro il distretto di Baharestan a Teheran, ha causato la morte di 15 persone e il ferimento di molte altre, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim. Secondo il rapporto, quattro unità abitative sono state distrutte e oltre 40 altre case e veicoli hanno subito danni significativi. Ore 10:30 L'Iran comunica di aver colpito le forze statunitensi sull'isola di Bubiyan, in Kuwait. L'Iran ha preso di mira le forze statunitensi sull'isola di Bubiyan, in Kuwait, ha dichiarato il portavoce del quartier generale centrale iraniano Khatam al-Anbiya in un video diffuso dai media statali. Ebrahim Zolfaqari ha affermato che i droni iraniani hanno preso di mira apparecchiature satellitari e munizioni sull'isola, aggiungendo che le forze statunitensi si erano trasferite lì dal campo di Arifjan dopo che quella base era stata ripetutamente colpita dall'Iran. L'isola di Bubiyan, situata nella parte nord-occidentale del Golfo, è la più grande dell'arcipelago costiero del Kuwait. Sei persone sono rimaste ferite dalla caduta di detriti in una zona residenziale nel nord del Kuwait in seguito a un attacco iraniano, ha dichiarato in precedenza il ministero della Salute del Kuwait.

Ore 10:00 Riepilogo:

Secondo i media iraniani, gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele in Iran hanno causato la morte di almeno 13 persone, tra cui sei bambini nella contea di Baharestan e quattro nella zona orientale di Teheran. Altre cinque persone sono state uccise a Qom.

I media israeliani riportano esplosioni e "luoghi di schianto" nel centro e nel nord di Israele in seguito agli attacchi missilistici iraniani. I soccorritori hanno estratto due corpi dalle macerie di un edificio colpito ad Haifa.

Secondo Axios, i mediatori pakistani, egiziani e turchi stanno compiendo un ultimo sforzo per ottenere un cessate il fuoco di 45 giorni tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Alcuni detriti provenienti da un'intercettazione aerea sono caduti su un edificio ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, ferendo una persona. Anche il Kuwait ha risposto alle minacce di missili e droni.

Un alto funzionario iraniano avverte che le rotte energetiche globali al di là dello Stretto di Hormuz potrebbero essere a rischio se gli Stati Uniti intensificassero gli attacchi contro l'Iran.

Un numero crescente di politici democratici ha condannato l'avvertimento di Trump riguardo alle centrali elettriche e ai ponti iraniani, definendoli minacce di crimini di guerra.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato per martedì la scadenza entro cui l'Iran dovrà aprire lo Stretto di Hormuz, altrimenti affronterà "l'inferno", affermando che gli Stati Uniti colpiranno le centrali elettriche e i ponti iraniani.

L'Iran afferma che risponderà "con la stessa moneta" a qualsiasi attacco alle sue infrastrutture, e alti funzionari hanno condannato le dichiarazioni del presidente statunitense definendole un "incitamento ai crimini di guerra".

Trump ha confermato che le forze statunitensi hanno tratto in salvo un secondo aviatore, il cui jet F-15E era stato abbattuto in Iran, mentre i media iraniani hanno affermato che almeno nove persone sono rimaste uccise nei raid aerei nella zona in cui si è svolta l'operazione di salvataggio.

Secondo i media israeliani, un missile iraniano ha colpito un edificio residenziale ad Haifa, ferendo quattro persone e lasciandone altre quattro disperse.

Gli attacchi iraniani nel Golfo continuano, con centrali elettriche, impianti di desalinizzazione dell'acqua e stabilimenti petroliferi colpiti in Kuwait e un impianto petrolifero preso di mira in Bahrein.

Israele continua i suoi incessanti bombardamenti su Beirut e sul Libano meridionale, uccidendo almeno quattro persone e ferendone altre 39 in un attacco al quartiere di Jnah, nella capitale.

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Ore 12:00 Le Guardie Rivoluzionarie affermano che le forze iraniane hanno distrutto due aerei C-130 e due elicotteri Black Hawk.

In precedenza avevamo riportato che i media iraniani avevano affermato che un aereo C-130 era stato distrutto durante l'operazione statunitense per il salvataggio di un membro dell'equipaggio di un F-15 abbattuto. Ora, un portavoce delle Guardie Rivoluzionarie afferma che le forze iraniane hanno distrutto due aerei militari C-130 e due elicotteri Black Hawk statunitensi nella zona meridionale di Isfahan. Ore 11:30 ll direttore generale dell'OMS esprime preoccupazione per gli attacchi israelo-americani contro siti nucleari in Iran. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lanciato l'allarme sulla sicurezza degli impianti nucleari in Iran a seguito degli attacchi israelo-americani nelle vicinanze della centrale nucleare di Bushehr. L'attacco "è un monito inequivocabile: un attacco potrebbe innescare un incidente nucleare, con conseguenze sanitarie devastanti per intere generazioni. Con il passare dei giorni di questo conflitto in escalation, la posta in gioco e le minacce si alzano sempre di più", ha dichiarato Tedros a X. Le sue dichiarazioni giungono dopo che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha riferito che un proiettile ha colpito un'area vicina alla centrale nucleare e che un membro del personale del sito è rimasto ucciso dalla caduta di detriti. La centrale di Bushehr è l'unica centrale nucleare operativa in Iran. Si trova nella città di Bushehr, che conta 250.000 abitanti ed è uno dei più importanti centri industriali e militari del Paese.

Ore 11:00 ll ministro degli Esteri egiziano discute della de-escalation regionale con l'inviato statunitense e la sua controparte iraniana.

Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha avuto colloqui separati per discutere proposte di de-escalation regionale con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e con le controparti regionali, tra cui il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, ha dichiarato il ministero in un comunicato. Egitto, Turchia e Pakistan sono emersi come intermediari attivi nella guerra in corso, con Islamabad che ha recentemente ospitato un incontro per discutere la de-escalation regionale e le proposte per la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Ore 09:30 Israele afferma di aver effettuato 120 attacchi contro le difese aeree e i missili iraniani nelle ultime 24 ore.

L'esercito israeliano ha rilasciato una dichiarazione in merito agli attacchi condotti in Iran nei giorni scorsi. "L'aeronautica militare ha colpito più di 120 obiettivi del regime terroristico iraniano nell'Iran centrale e occidentale", si legge in un comunicato diffuso il giorno X. “Tra gli obiettivi attaccati figurano i siti di lancio dei missili balistici delle Guardie Rivoluzionarie, i siti di stoccaggio e lancio dei droni e le postazioni di difesa aerea.” Ore 09:00 Israele annuncia che una nuova ondata di missili è stata lanciata dall'Iran L'esercito israeliano afferma che altri missili sono stati lanciati dall'Iran verso il territorio israeliano. In un comunicato, l'esercito ha affermato che i sistemi di difesa aerea sono operativi per intercettare l'attacco. Ore 08:30 Incendi divampano nello stabilimento di Borouge ad Abu Dhabi, le attività sono sospese. Le autorità di Abu Dhabi affermano di essere intervenute per domare diversi incendi scoppiati nell'impianto petrolchimico di Borouge, causati dalla caduta di detriti provenienti da un'intercettazione. "Le attività presso l'impianto sono state immediatamente sospese in attesa di una valutazione dei danni", si legge in un comunicato stampa diffuso dall'ufficio stampa di Abu Dhabi. Finora non sono stati segnalati feriti, ha aggiunto. Ore 08:00 L'Iran afferma che l'aereo statunitense abbattuto a Isfahan era un C-130 Abbiamo riportato le affermazioni iraniane secondo cui avrebbero abbattuto un aereo statunitense impiegato nella missione di ricerca del pilota americano disperso. L'agenzia di stampa Fars riferisce ora che l'aereo è stato distrutto da un'unità di commando della polizia chiamata Faraj Rangers e che si trattava di un velivolo di classe C-130. Ha aggiunto che l'aereo stava "rifornindo di carburante i malvagi invasori della sacra terra della patria". Ore 07:30 Bahrein: Bapco annuncia che un serbatoio in un impianto di stoccaggio di petrolio ha preso fuoco in seguito a un attacco iraniano. La società Bapco Energies del Bahrein ha dichiarato che un serbatoio di petrolio presso uno dei suoi impianti di stoccaggio ha preso fuoco in seguito a un attacco iraniano e che le fiamme sono state ora domate. È stato precisato che nessuno è rimasto ferito nell'incidente e che i danni sono in fase di valutazione. Bapco è la compagnia petrolifera nazionale del Bahrein. In precedenza, il Ministero dell'Interno aveva segnalato l'incendio senza specificare il punto esatto in cui era scoppiato. Ore 07:00 Ultimi aggiornamenti Trump conferma il salvataggio di un ufficiale statunitense disperso in Iran, affermando che il colonnello ha riportato delle ferite ma si riprenderà completamente.

Un funzionario del governo statunitense ha dichiarato ad Al Jazeera che il salvataggio è avvenuto dopo intensi scontri a fuoco e ha coinvolto centinaia di forze speciali. L'Iran non ha ancora rilasciato commenti.

Il Kuwait afferma che gli attacchi dei droni iraniani hanno causato gravi danni a un complesso governativo nella città di Kuwait, nonché a due impianti di produzione di energia e di desalinizzazione dell'acqua.

Il Bahrein afferma che un attacco iraniano ha provocato un incendio in una struttura, mentre anche gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito di aver risposto a una minaccia missilistica.

L'Iran afferma che un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele ha causato sei morti e sei feriti nella provincia nord-occidentale di Ardabil. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 22:00 L'esercito iraniano avverte: "l'intera regione si trasformerà in un inferno" per Stati Uniti e Israele se intensificheranno la guerra.

Un portavoce del Comando Centrale Khatam al-Anbiya dell'esercito iraniano ha avvertito Stati Uniti e Israele che qualsiasi ulteriore escalation provocherà una grave reazione a livello regionale. “Non dimenticate che se l’aggressione si estenderà, l’intera regione si trasformerà in un inferno per voi”, ha affermato il portavoce iraniano. “L’illusione di sconfiggere la Repubblica islamica dell’Iran si è trasformata in una palude in cui affonderete”. Come abbiamo già riportato, Trump ha rinnovato il suo ultimatum all'Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, affermando che affronterà "l'inferno" se non lo farà entro lunedì. Ore 21:30 Foto: Protesta contro la guerra a Tel Aviv

Ore 21:00 Israele afferma che colpirà il valico di frontiera tra Siria e Libano utilizzato dagli sfollati.

Secondo una dichiarazione del portavoce in lingua araba Avichay Adraee, l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione per il valico di frontiera di Masnaa, tra Libano e Siria. In un post sui social media, Adraee ha avvertito che l'esercito intende effettuare attacchi aerei sul valico, sostenendo che venga utilizzato da Hezbollah per scopi militari e per il trasferimento di armi. Israele non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione. Il valico è stato utilizzato da migliaia di civili libanesi sfollati in fuga dalla guerra verso la Siria. Adraee ha affermato che le persone presenti nella zona, comprese quelle che viaggiano sull'autostrada M30, dovrebbero evacuare immediatamente. Secondo il diritto internazionale umanitario, gli attacchi alle infrastrutture civili costituiscono un crimine di guerra.

Ore 20:30 Il senatore statunitense Lindsey Graham appoggia la scadenza di 48 ore fissata da Trump per l'intervento sull'Iran.

Graham, un noto falco guerrafondaio e alleato di Trump che da tempo sostiene l'intervento militare in Iran, afferma di "appoggiare pienamente" la minaccia di Trump all'Iran di aprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore o affrontare "l'inferno". "Dopo aver parlato con il presidente Trump stamattina, sono assolutamente convinto che userà una forza militare schiacciante contro il regime se continueranno a ostacolare lo Stretto di Hormuz e a rifiutare una soluzione diplomatica per raggiungere i nostri obiettivi militari", ha scritto Graham in un post su X. "Se per l'Iran e gli altri Paesi non è ancora chiaro che il presidente Trump intende ciò che dice, non so quando mai lo diventerà." Ore 20:00 Netanyahu rivendica: Israele ha colpito le fabbriche petrolchimiche iraniane. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma che Israele ha condotto oggi attacchi contro gli stabilimenti petrolchimici iraniani, che descrive come una delle principali fonti di finanziamento per il governo iraniano. In un videomessaggio pubblicato sul suo account X, Netanyahu ha affermato che gli attacchi agli impianti petrolchimici sono avvenuti dopo che Israele ha colpito gli impianti siderurgici iraniani. Ha sostenuto che Israele ha "distrutto il 70% della capacità [dell'Iran] di produrre acciaio". "Continueremo a colpirli, come promesso", ha aggiunto. Ore 19:30 Il bilancio dei feriti di guerra in Israele sale a 6.771 Secondo il Ministero della Salute israeliano, dall'inizio della guerra 6.771 persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale. Ha inoltre aggiunto che 134 persone rimangono ricoverate in ospedale, di cui due in condizioni critiche. Ore 18:00 Ultimi aggiornamenti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto, tramite un post sui social media, che l'Iran apra lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, altrimenti "si scatenerà l'inferno".

Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, una persona è rimasta uccisa da frammenti di proiettili in seguito agli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro una località vicina alla centrale nucleare iraniana di Bushehr .

SecondoAl Jazeera Arabic, i raid aerei israeliani hanno colpito diverse città e villaggi nel Libano meridionale.

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea hanno reagito oggi al lancio di 23 missili balistici e 56 droni provenienti dall'Iran.

Le forniture di gas dall'Iran al sud dell'Iraq si sono completamente interrotte, riferisce Al Jazeera Arabic, citando una dichiarazione del Ministero dell'Elettricità iracheno.

Ore 17:30 Foto: L'Università Shahid Beheshti in rovina dopo i raid aerei israelo-americani su Teheran

Ore 17:00 Fico: l'UE dovrebbe le sanzioni sul petrolio e sul gas russi durante la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

L'Unione Europea dovrebbe porre fine alle sanzioni sulle importazioni di petrolio e gas dalla Russia, adottare misure per ripristinare i flussi di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba e porre fine alla guerra in Ucraina per combattere la crisi energetica derivante dalla guerra in Iran, ha dichiarato il Primo Ministro slovacco Robert Fico in una dichiarazione rilasciata dopo una telefonata con il Primo Ministro ungherese Viktor Orban. Il petrolio russo si sta affermando come uno dei principali beneficiari della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, dopo la decisione di Trump di allentare temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo esportato, al fine di rallentare la conseguente crisi energetica e l'aumento dei prezzi. Altri due importanti produttori di energia non OPEC che potrebbero trarne vantaggio sono la Norvegia e il Canada, secondo gli esperti. Tuttavia, ciò dipenderà in larga misura dalla loro capacità di aumentare la produzione.

Ore 16:30 La Russia definisce "malvagio" l'attacco alla centrale nucleare di Bushehr.

La Russia ha condannato duramente l'attacco congiunto statunitense-israeliano contro la centrale nucleare iraniana di Bushehr, sferrato nella giornata di oggi, e ha chiesto la cessazione immediata di tali attacchi contro gli impianti nucleari. "Condanniamo fermamente questo atto malvagio, che ha provocato la perdita di vite umane", ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Gli attacchi contro gli impianti nucleari iraniani, compresa la centrale nucleare di Bushehr, devono cessare immediatamente", ha aggiunto. Come abbiamo riportato, la compagnia nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato di aver avviato oggi l'evacuazione di 198 dipendenti dalla centrale di Bushehr in seguito all'attacco.

Ore 16:00 Trump intima all'Iran di aprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, altrimenti "si scatenerà l'inferno".

Trump ha ribadito la richiesta all'Iran di aprire lo Stretto di Hormuz, fissando, a suo dire, un ultimatum di 48 ore. "Ricordate quando diedi all'Iran dieci giorni per FARE UN ACCORDO o APERRE LO STRETTO DI HORMUZ?", ha scritto Trump in un post sulla sua piattaforma Truth Social. "Il tempo sta per scadere: 48 ore prima che si scateni l'inferno su di loro." Ore 15:30 Il presidente turco Erdogan sollecita maggiori sforzi per porre fine alla guerra con l'Iran nei colloqui con Rutte Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato al segretario generale della NATO Mark Rutte che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha creato quella che lui definisce una "situazione di stallo geostrategico" e ha chiesto un maggiore impegno internazionale per porre fine al conflitto. In una dichiarazione, la Direzione delle Comunicazioni della Turchia ha affermato che Erdogan e Rutte hanno discusso di sviluppi regionali e globali e di questioni relative alla NATO durante una telefonata. Erdogan ha affermato che il sostegno della NATO alla difesa aerea della Turchia durante la guerra ha dimostrato la capacità di deterrenza e la solidarietà dell'alleanza. Ha inoltre dichiarato che la Turchia continua a impegnarsi per una soluzione pacifica del conflitto tra Ucraina e Russia. Ore 15:00 Foto: Le conseguenze dell'attacco missilistico iraniano nel centro di Israele.

Ore 14:30 Tel Aviv conferma l'attacco nella zona centrale di Israele

L'esercito israeliano ha confermato l'invio di squadre di ricerca e soccorso in una località del centro di Israele, a seguito di segnalazioni di un attacco con un proiettile. L'esercito ha diramato un appello urgente alla popolazione affinché eviti di riunirsi nelle aree colpite o nelle loro vicinanze, al fine di consentire alle squadre di soccorso di operare. Ore 14:00 l Pakistan accoglie con favore il "chiarimento" dell'Iran in merito alle notizie diffuse dai media statunitensi. In precedenza, il ministro degli Esteri iraniano aveva affermato che i resoconti dei media statunitensi avevano "travisato" la posizione dell'Iran sugli sforzi del Pakistan per porre fine alla guerra. Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha accolto con favore il chiarimento di Araghchi.

Ore 13:30 l ministro degli esteri iraniano afferma che il sito nucleare di Bushehr è stato colpito quattro volte da Stati Uniti e Israele.

In un altro articolo su X, Araghchi avverte che gli attacchi statunitensi e israeliani avvenuti oggi vicino alla centrale nucleare di Bushehr rappresentano rischi significativi per l'Iran e per l'intera regione del Golfo. Araghchi ha affermato che l'impianto di Bushehr è stato colpito quattro volte e ha criticato quella che ha definito una mancanza di attenzione per la sua sicurezza, soprattutto se paragonata all'attenzione riservata alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. "Gli attacchi ai nostri impianti petrolchimici perseguono obiettivi concreti", ha affermato. Ore 13:00 Il presidente del parlamento iraniano: Teheran è aperta alla diplomazia bilaterale con i paesi vicini. Il presidente dell'Assemblea consultiva iraniana, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha rilasciato un'intervista ai nostri colleghi di Al Jazeera Arabic. Ecco un riassunto di quanto ha affermato: L'Iran si è preparato a questo confronto e ha dimostrato la sua capacità di difendersi.

Questa guerra è la guerra di Israele, e il conseguente collasso della sicurezza e le perdite subite hanno avuto ripercussioni sul mondo intero.

L'Iran è stato costretto a prendere di mira le basi e gli interessi statunitensi nella regione per preservare la propria presenza.

L'escalation delle tensioni contro l'Iran incontrerà una risposta decisa e decisa contro gli interessi statunitensi nella regione.

Il mantenimento della sicurezza regionale è nell'interesse dei paesi che ne fanno parte, e la sicurezza sostenibile è una priorità per l'Iran.

I paesi della regione possono tutelare i propri interessi attraverso accordi di sicurezza bilaterali e multilaterali, senza interferenze straniere.

È necessario eliminare le principali cause di insicurezza nella regione e costruire la sicurezza senza il coinvolgimento di Stati Uniti e Israele.

Ore 12:30 Il ministro degli Esteri iraniano chiede accordi "definitivi e duraturi" per porre fine alla guerra.

Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che i media statunitensi stanno travisando la posizione dell'Iran. Abbas Araghchi ha sottolineato che il governo rimane profondamente grato al Pakistan e non ha mai rifiutato di visitare Islamabad. In un post su X, Araghchi ha affermato che l'obiettivo principale dell'Iran è quello di definire le condizioni per una fine definitiva e duratura della "guerra illegale". "Ciò che ci interessa sono le condizioni per una FINE definitiva e duratura della guerra illegale che ci viene imposta", ha affermato. Ore 12:00 L'Iran autorizza il transito umanitario attraverso lo Stretto di Hormuz Le autorità iraniane hanno rilasciato permessi alle navi che trasportano beni di prima necessità e aiuti umanitari per transitare nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim. Secondo quanto riportato, l'autorizzazione si applica specificamente alle navi destinate ai porti iraniani o a quelle situate nel Mar d'Oman.

Ore 11:30 Le Guardie Rivoluzionarie negano qualsiasi coinvolgimento nell'attacco all'ambasciata statunitense a Riyadh.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha negato ogni responsabilità per l'attacco con droni contro l'ambasciata statunitense a Riyadh, avvenuto il 3 marzo, affermando che l'attacco è stato condotto da Israele. La dichiarazione è giunta dopo che il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo in cui si affermava che l'attacco iraniano era stato più devastante di quanto ammesso dalle autorità saudite. Il giornale ha affermato che, sebbene il Ministero della Difesa saudita avesse parlato di un incendio circoscritto e di danni lievi, in realtà le fiamme avevano imperversato per ore, causando ingenti distruzioni. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha condannato l'articolo del Journal e ha affermato che l'attacco "non ha assolutamente nulla a che fare con le forze armate iraniane" e che, data la strategia israeliana nella regione, è stato "certamente opera di sionisti". Il comunicato ha poi messo in guardia i paesi musulmani dalla "sedizione del regime sionista nella regione" e ha affermato che era essenziale che i paesi vicini rimanessero "vigili contro l'intento sedizioso del movimento sionista americano di destabilizzare e distruggere la regione".

Ore 08:00 Ultimi aggiornamenti:

L'esercito statunitense continua le operazioni di ricerca e soccorso per un pilota disperso dopo che le forze iraniane hanno abbattuto un aereo da guerra nel sud-ovest dell'Iran.

Attacchi missilistici iraniani hanno provocato un incendio in un sito industriale nella zona meridionale di Beersheba e in un'abitazione a Rosh Haayin, causando inoltre danni in tutto il centro di Israele.

Le autorità di Dubai affermano che i detriti di un proiettile intercettato sono caduti su un edificio utilizzato dalla società tecnologica statunitense Oracle e su un altro nella zona di Marina, senza causare feriti.

Israele ha lanciato raid aerei su Beirut, mentre Hezbollah rivendica ulteriori attacchi contro le truppe israeliane nel Libano meridionale.

Altre esplosioni si sono udite nella capitale iraniana, Teheran, mentre il bilancio delle vittime dell'attacco congiunto statunitense-israeliano a un ponte di Karaj sale a 13.

L'Iran afferma di aver abbattuto due aerei da guerra statunitensi: il primo nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, e il secondo precipitato nel Golfo Persico. Due membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo.

L'esercito iraniano afferma che gli attacchi dimostrano che le sue forze sono ancora in grado di combattere contro Stati Uniti e Israele, mentre gli iraniani scendono in piazza a Teheran per festeggiare.

I contrattacchi iraniani contro Israele provocano un incendio in un sito industriale nel Negev meridionale e danneggiano edifici nelle zone centrali di Rosh Haayin e Petah Tikvah.

Israele dà seguito alle minacce e fa saltare in aria due ponti strategici sul fiume Litani in Libano, mentre le forze israeliane espandono la loro occupazione nel sud del paese.

Negli Emirati Arabi Uniti, una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite dopo essere state colpite da detriti caduti a seguito di un'intercettazione della difesa aerea, mentre proseguono gli attacchi iraniani nel Golfo. Altre quattro persone sono rimaste ferite in seguito all'intercettazione di un drone nel vicino Bahrein.

Il governo pakistano ha annunciato che ridurrà il prezzo della benzina di 30 centesimi al litro per far fronte all'aumento dei costi legati alla guerra contro l'Iran, il giorno dopo che un rincaro dei prezzi del carburante ha scatenato proteste di massa.

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Ore 20:00 Come Stati Uniti e Israele stanno conducendo una guerra contro i medicinali e i vaccini iraniani

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto numerosi attacchi contro strutture mediche nel corso della loro guerra contro l'Iran. Giovedì, il presidente iraniano Pezeshkian ha lanciato un appello alle organizzazioni sanitarie internazionali affinché intervengano in seguito agli attacchi contro le strutture mediche in Iran, tra cui l'Istituto Pasteur di Teheran, un centro chiave che, secondo le autorità iraniane, era stato preso di mira quel giorno. In Iran, almeno 2.076 persone sono state uccise e 26.500 ferite dall'inizio degli attacchi missilistici lanciati da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Ore 19:30 Un pilota recuperato da un aereo statunitense abbattuto. L'agenzia di stampa Reuters, citando un funzionario statunitense rimasto anonimo, riferisce che uno dei piloti del jet precipitato è stato tratto in salvo. Non c'è ancora alcuna conferma da parte delle autorità statunitensi in merito all'incidente. Ore 19:00 Gli iraniani promettono di ricostruire il ponte di Karaj danneggiato dall'attacco statunitense. Al Jazeera ha visitato il ponte di Karaj, in Iran, che secondo Trump sarebbe stato distrutto dagli Stati Uniti. Il ponte era nelle fasi finali di costruzione e l'inaugurazione ufficiale era prevista per il prossimo giugno. Grandi gru sono ancora presenti intorno al ponte. "Il progetto doveva essere inaugurato a breve e servire la nostra gente. Rappresenta la massima espressione del know-how iraniano, e questo sembra essere il motivo che ha fatto infuriare i nemici", ha dichiarato ad Al Jazeera Abolfazl Rahmani, dipendente della Northern Freeway Construction Company. “Il ponte non ha alcuna funzione militare. Questo fatto è confermato da immagini aeree e mappe. A differenza di quanto affermato da Trump, ricostruiremo il ponte.” Nell'attentato sono morte otto persone e circa 100 sono rimaste ferite; la maggior parte delle vittime risiedeva in un villaggio situato nei pressi del ponte. Ore 18:30 Un attacco in Iran costringe alla chiusura un importante impianto di alluminio negli Emirati Arabi Uniti. Emirates Global Aluminium ha dichiarato che gli attacchi iraniani hanno costretto alla chiusura del suo stabilimento di Al Taweelah ad Abu Dhabi, e che il ripristino completo potrebbe richiedere fino a 12 mesi. Il mese scorso, l'azienda aveva già segnalato "danni significativi" all'impianto, che avevano portato all'interruzione delle attività in una delle più grandi fonderie di alluminio della regione. L'impianto di Al Taweelah è una componente fondamentale dell'approvvigionamento globale di alluminio e si prevede che la sua chiusura avrà un impatto più ampio sulla produzione e sulle catene di approvvigionamento. Ore 18:00 Cosa sappiamo di un aereo da combattimento statunitense che sarebbe stato abbattuto sopra l'Iran Secondo i media statali iraniani, è in corso un'operazione di ricerca e soccorso statunitense nell'Iran centrale, dopo che l'esercito iraniano ha abbattuto un aereo da caccia americano.

Funzionari statunitensi, rimasti anonimi, hanno confermato la notizia a Reuters.

L'agenzia di stampa iraniana Mehr riferisce che anche un elicottero statunitense impegnato in una missione di ricerca è stato colpito da un proiettile.

Ci sono notizie contrastanti sul tipo di velivolo abbattuto. Secondo fonti iraniane potrebbe trattarsi di un F-35, mentre negli Stati Uniti si tratterebbe di un F-15.

Il governatore delle province di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad ha dichiarato che chiunque catturi o uccida l'equipaggio "riceverà un encomio speciale".

I media iraniani affermano che è stata offerta una ricompensa a chiunque sia in grado di localizzare un membro dell'equipaggio statunitense.

L'emittente statunitense CBS News riferisce ora, citando fonti anonime, che un membro dell'equipaggio è stato tratto in salvo.

Ore 17:30 Sono in corso le ricerche dell'equipaggio del jet precipitato, ha dichiarato un funzionario statunitense a Reuters.

È in corso un'operazione di soccorso per i superstiti di un aereo da caccia abbattuto, ha dichiarato alla Reuters un funzionario statunitense, confermando apparentemente le notizie diffuse dai media iraniani. Reuters ha riferito che il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato, non ha fornito ulteriori dettagli. Da parte sua, l'agenzia di stampa iraniana Mehr riferisce che anche un elicottero statunitense, impegnato in una missione di ricerca del jet presumibilmente abbattuto in Iran, è stato colpito. Ore 17:00 Quali aerei da combattimento e droni ha abbattuto l'Iran? Le notizie relative all'abbattimento di un aereo da caccia statunitense sopra l'Iran hanno riacceso i riflettori sulle affermazioni di Teheran riguardanti gli attacchi contro velivoli occidentali. I media statali iraniani hanno affermato che un aereo statunitense è stato abbattuto e che è in corso un'operazione di ricerca. Un funzionario statunitense, rimasto anonimo, ha confermato all'agenzia di stampa Reuters che un velivolo americano è stato abbattuto. Dall'inizio della guerra, le perdite hanno riguardato principalmente i droni statunitensi. Secondo le prime informazioni di inizio aprile, almeno 16 droni MQ-9 Reaper sarebbero stati abbattuti o persi durante il conflitto.

In precedenza, nel corso della guerra, tre aerei F-15 statunitensi erano andati persi in un incidente di fuoco amico che aveva coinvolto i sistemi di difesa aerea regionali.

Secondo quanto riferito, un caccia F-35 è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in una base aerea statunitense in Medio Oriente dopo aver subito dei danni.

Ore 16:30 Un aereo da combattimento statunitense è stato abbattuto sopra l'Iran, secondo quanto riportato dai media statali iraniani.

Secondo i media statali iraniani, un aereo da caccia statunitense è stato abbattuto. Si afferma che l'esercito statunitense sta tentando di condurre un'operazione di ricerca e salvataggio e che è stata offerta una ricompensa a chiunque trovi il pilota. Ore 16:00 Trump chiede un aumento di 1.500 miliardi di dollari per la difesa in un contesto di crescenti tensioni con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al Congresso di aumentare la spesa per la difesa di ben 1.500 miliardi di dollari. Sebbene la decisione arrivi nel pieno della guerra con l'Iran, Trump e il suo gabinetto intransigente hanno a lungo spinto gli alleati ad aumentare i loro bilanci per la difesa, e lui stesso ha affermato di voler incrementare ulteriormente la spesa militare statunitense. Ore 15:30 Pezeshkian definisce la minaccia di Trump "dell'età della pietra" un tentativo di commettere "enormi crimini di guerra". Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è unito ad altri funzionari iraniani nel rispondere alla minaccia del presidente statunitense Donald Trump di riportare l'Iran "all'età della pietra", definendola un'ammissione di intenti a commettere un "enorme crimine di guerra". "Questa è la domanda che ho posto al mio omologo finlandese, che è un giurista", ha aggiunto, riferendosi ad Alexander Stubb. "La storia è piena di persone che hanno pagato un prezzo altissimo per il loro silenzio di fronte ai criminali", ha affermato.

Ore 14:00 Papa Leone ha esortato il presidente israeliano Herzog a porre fine alla guerra, afferma il Vaticano.

Papa Leone XIV, in una telefonata avvenuta venerdì mattina, ha esortato il presidente israeliano Isaac Herzog a perseguire la via diplomatica per porre fine al conflitto in corso in Medio Oriente. Il Vaticano ha affermato che l'appello pasquale si è concentrato sulla necessità di "riaprire tutti i possibili canali di dialogo diplomatico" al fine di perseguire "una pace giusta e duratura in tutto il Medio Oriente". Ore 13:30 L'Iran condanna l'"attacco israeliano" all'impianto di desalinizzazione in Kuwait. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) condanna quello che definisce un attacco israeliano "non convenzionale e illegittimo" contro centrali elettriche e impianti di desalinizzazione in Kuwait. Il dipartimento di pubbliche relazioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche accusa Israele di prendere di mira infrastrutture civili. "L'attacco non convenzionale e illegittimo del regime sionista contro gli impianti di desalinizzazione del Kuwait è un segno della viltà e della bassezza degli occupanti sionisti, e le Guardie Rivoluzionarie condannano questo atto disumano e dichiarano che le basi e il personale militare americani nella regione, così come i centri militari e di sicurezza del regime sionista nei territori palestinesi occupati, sono i nostri obiettivi prioritari."

Ore 12:30 Ultimi aggiornamenti

Il Kuwait afferma che un impianto di desalinizzazione dell'acqua e una raffineria di petrolio sono stati presi di mira dall'Iran, mentre le nazioni del Golfo continuano a subire attacchi da Teheran. Anche un impianto del gas negli Emirati Arabi Uniti è stato colpito venerdì mattina. L'Iran ha inoltre lanciato missili contro Israele, dove case e automobili sono state danneggiate.

L'emittente iraniana Press TV ha pubblicato un filmato in cui il portavoce dell'esercito, Ebrahim Zolfaghari, avverte che, se gli Stati Uniti continueranno a minacciare attacchi contro le centrali elettriche iraniane, Teheran prenderà di mira le infrastrutture energetiche regionali e le società di telecomunicazioni e informatica con azionisti americani.

L'ex ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif ha esortato il suo Paese a "dichiarare vittoria e raggiungere un accordo che ponga fine a questo conflitto e ne impedisca l'insorgere di un altro".

La Guardia Internazionale di Ferro (IGRC) afferma di aver abbattuto un secondo F-35 americano mentre il velivolo sorvolava l'Iran centrale. L'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim ha ora diffuso immagini di un aereo da caccia statunitense, pur non ribadendo le precedenti affermazioni secondo cui si trattava di un F-35.

Secondo la società di intelligence marittima Windward, un numero maggiore di navi sta attraversando lo Stretto di Hormuz: mercoledì ne sono transitate fino a 16, registrando il terzo aumento giornaliero consecutivo.

Il petrolio Brent, il benchmark internazionale, è salito di circa l'8% venerdì, superando i 109 dollari al barile.

Ore 12:00 Senatore statunitense: è probabile che i generali abbiano detto a Hegseth che i piani per l'Iran sono "irrealizzabili".

Il senatore democratico statunitense Chris Murphy, membro della Commissione per le relazioni estere del Senato, ha espresso il suo punto di vista sui motivi per cui, a suo avviso, i generali statunitensi vengono destituiti dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth.

Ore 11:30 L'ONU avverte dell'aumento dei costi alimentari nel contesto della guerra con l'Iran.

Secondo le Nazioni Unite, i prezzi alimentari mondiali sono aumentati per il secondo mese consecutivo a marzo, raggiungendo il livello più alto da dicembre. L'indice dei prezzi alimentari della FAO, che monitora un paniere di materie prime scambiate a livello globale, si è attestato in media a 128,5 punti il ??mese scorso, in aumento del 2,4% rispetto a febbraio. L'organismo delle Nazioni Unite ha inoltre rivisto al rialzo le sue previsioni sulla produzione globale di cereali per il 2025, portandole al livello record di 3,036 miliardi di tonnellate, quasi il 6% in più rispetto all'anno precedente. Questi dati emergono mentre le Nazioni Unite e altre organizzazioni hanno ripetutamente avvertito che la guerra in Ucraina continua a esercitare pressione sulle catene di approvvigionamento alimentare globali. Ore 11:00 Intelligence USA: l'Iran conserva i lanciamissili nonostante gli attacchi. Secondo recenti valutazioni dell'intelligence statunitense, l'Iran conserva ancora circa la metà dei suoi lanciamissili, nonostante settimane di continui attacchi da parte di Stati Uniti e Israele, stando a fonti citate dalla CNN. Le valutazioni suggeriscono inoltre che Teheran continua a possedere migliaia di droni d'attacco a senso unico, con circa il 50% della sua capacità di droni ancora intatta, hanno affermato le fonti. I risultati sembrano contraddire le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, il quale ha affermato che la capacità dell'Iran di lanciare missili e droni è stata drasticamente ridotta e che le sue fabbriche di armi e i suoi lanciarazzi vengono distrutti, ne sono rimasti pochissimi. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato il mese scorso che "gli attacchi missilistici balistici contro le nostre forze sono diminuiti del 90% dall'inizio del conflitto, così come gli attacchi con droni unidirezionali, pensiamo ai droni kamikaze, anch'essi diminuiti del 90%". Ore 10:30 Dalle università ai siti patrimonio dell'UNESCO: elenco dei siti civili attaccati da Stati Uniti e Israele In un post su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di intensificare gli attacchi contro le infrastrutture civili iraniane, affermando che l'esercito non aveva "nemmeno iniziato a distruggere ciò che resta in Iran" e avvertendo: "Poi i ponti, poi le centrali elettriche". Prendere di mira ospedali, università, ponti e altre infrastrutture civili costituisce una violazione delle Convenzioni di Ginevra, le norme che regolano il diritto bellico. Questi sono alcuni dei siti che sono stati presi di mira da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato la guerra il 28 febbraio. Istituto Pasteur: Fondato nel 1920, secondo le autorità iraniane è la struttura sanitaria "più antica e prestigiosa" del Paese. Ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo dei vaccini in Iran, Paese sottoposto a sanzioni da decenni.

Ponte B1: considerato il ponte più lungo dell'Iran. Il ponte, ancora in costruzione, avrebbe dovuto collegare la capitale Teheran con la città di Karaj.

Università iraniana di scienza e tecnologia: un'università con sede a Teheran specializzata in ingegneria.

Masjed-e Jame: la più antica moschea iraniana dove si prega il venerdì, e sito patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2012.

Palazzo Golestan : un palazzo situato nel centro di Teheran, costruito durante il periodo della dinastia Qajar nella storia dell'Iran.

Palazzo Chehel Sotoun: un palazzo del XVII secolo costruito durante l'epoca safavide nella città storica di Isfahan.

Ore 10:00 Il direttore generale dell'OMS mette in guardia contro l'intensificarsi degli attacchi al sistema sanitario iraniano.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha verificato oltre 20 attacchi contro strutture sanitarie in Iran a partire dal 1° marzo. Almeno nove persone sono state uccise, tra cui un membro della Mezzaluna Rossa iraniana. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che uno degli attacchi ha colpito l'Istituto Pasteur di Teheran, un'istituzione centenaria. La struttura è stata resa "incapace di continuare a fornire servizi sanitari", così come un ospedale psichiatrico e uno stabilimento per la produzione di farmaci contro il cancro e la sclerosi multipla.

Ore 08:00 L'Iran afferma di aver abbattuto un secondo caccia F-35.

Le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver abbattuto un secondo F-35 americano mentre il velivolo sorvolava l'Iran centrale. Un messaggio su Telegram dell'agenzia di stampa Fars, affiliata alla Croce Rossa islamica, affermava che il jet era "completamente distrutto e precipitato" e che non erano disponibili informazioni sul pilota a causa dei gravi danni subiti dal velivolo. L'agenzia di stampa iraniana Mehr ha affermato che era improbabile che il pilota fosse riuscito a eiettarsi a causa della "violenta esplosione" provocata dall'incidente. Il Comando Centrale degli Stati Uniti non ha risposto immediatamente ai post, ma ha contestato una precedente affermazione della Croce Rossa Internazionale secondo cui avrebbe abbattuto un aereo da caccia statunitense. Ore 07:30 Che cosa sono i "colloqui" tra Iran e Oman? L'Iran è in trattative con l'Oman per la gestione congiunta dello Stretto di Hormuz. L'agenzia di stampa statale IRNA ha affermato che le discussioni hanno lo scopo di redigere un "protocollo" per lo stretto corso d'acqua che rappresenta una linfa vitale per l'economia globale. L'Iran e l'Oman si trovano sulle sponde opposte dello stretto, attraverso il quale transita, in tempo di pace, un quinto del petrolio e del gas mondiale. Tuttavia, dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il 28 febbraio, l'Iran ha di fatto bloccato il passaggio alla maggior parte delle navi, ad eccezione di quelle provenienti da alcuni paesi che hanno negoziato accordi con Teheran. Si sa poco del protocollo Iran-Oman. Non è chiaro, inoltre, se un accordo sarebbe accettabile per gli altri Paesi, sia nella regione che al di fuori di essa. Di recente, altri paesi del Golfo hanno insistito per essere inclusi in qualsiasi piano per il futuro dello Stretto di Hormuz, da cui dipendono le loro esportazioni energetiche. Ore 07:00 Ecco alcuni dei principali sviluppi della scorsa giornata: La Casa Bianca ha annunciato che Trump fornirà un "importante aggiornamento sull'Iran" in un discorso alla nazione alle 21:00 (01:00 GMT).

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha scritto una lettera aperta al pubblico statunitense affermando che l'Iran "non ha mai iniziato una guerra" e che dipingerlo come un aggressore non corrisponde alla storia.

Il Ministero della Salute libanese afferma che finora 1.318 persone sono state uccise negli attacchi israeliani.

Le forze statunitensi e israeliane hanno continuato ad attaccare l'Iran, e un funzionario iraniano ha affermato che un dipartimento di ricerca farmaceutica è stato distrutto, infliggendo un "duro colpo alla catena di approvvigionamento medico nazionale".

L'Iran continua a lanciare droni e missili nella regione, e alcune schegge hanno ucciso una persona del Bangladesh in una fattoria negli Emirati Arabi Uniti.

Il Ministero della Difesa del Qatar afferma che un missile lanciato dall'Iran ha colpito una petroliera nelle acque economiche del Paese.

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Ore 22:00 Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver abbattuto un aereo da guerra sul Golfo.

Secondo i media statali, le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano che le loro difese aeree hanno colpito con successo un "aereo da combattimento nemico a sud dell'isola di Qeshm". Il comunicato non specificava a quale paese appartenesse il jet. Dopo essere stato colpito, il caccia è precipitato nel Golfo tra l'isola di Hengam e l'isola di Qeshm, ha aggiunto. Ore 21:30 Foto: Conseguenze di un attacco iraniano a Petah Tikva, in Israele.

Ore 21:00 Le Guardie Rivoluzionarie rivendicano l'attacco al data center di Oracle a Dubai.

Secondo i media statali, il comando navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniane ha affermato di aver lanciato un attacco contro un centro dati appartenente alla società tecnologica statunitense Oracle a Dubai. In precedenza, le Guardie Rivoluzionarie avevano affermato di aver preso di mira un centro di cloud computing di Amazon in Bahrein. Ore 20:30 Araghchi: gli attacchi statunitensi alle infrastrutture sono un segno di "collasso morale". Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che i recenti attacchi statunitensi contro infrastrutture civili non costringeranno l'Iran a fare marcia indietro. "Colpire le strutture civili, compresi i ponti incompiuti, non costringerà gli iraniani ad arrendersi", ha affermato Araghchi in un post su X, accompagnato da un'immagine di un ponte distrutto. Ha affermato che tali azioni, al contrario, "comunicano la sconfitta e il crollo morale di un nemico allo sbando". Nella giornata di oggi, un attacco congiunto statunitense-israeliano ha colpito il ponte B1 a Karaj, a ovest di Teheran, uccidendo almeno due persone e ferendone diverse altre.

Ore 20:00 I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano attacchi missilistici contro obiettivi israeliani.

In precedenza, avevamo riportato la notizia secondo cui l'esercito israeliano aveva rilevato il lancio di un missile dal territorio yemenita. Il gruppo Houthi ha ora rilasciato una dichiarazione in merito agli attacchi perpetrati contro obiettivi israeliani, come riportato dal media Al Masirah, affiliato agli Houthi: Ha condotto un'operazione militare utilizzando una raffica di missili balistici contro "obiettivi vitali del nemico israeliano".

L'operazione è stata condotta in coordinamento con gruppi in Iran e Hezbollah in Libano, e ha raggiunto con successo i suoi obiettivi.

L'intervento militare in questa "battaglia importante ed eccezionale" è graduale.

Non ci fermeremo all'attuale livello di intervento e risponderemo agli sviluppi futuri.

Ore 19:30 Ultimi sviluppi

Dal 28 febbraio, almeno 2.076 persone sono state uccise e 26.500 ferite in Iran a seguito di attacchi israelo-americani.

L'esercito israeliano afferma di aver rilevato un missile lanciato dallo Yemen verso il territorio israeliano, il quarto attacco di questo tipo dall'inizio della guerra.

Gli Stati Uniti stanno attuando una politica di "massima pressione" contro l'Iran, che include sanzioni e restrizioni sui gruppi armati, ha dichiarato ad Al Jazeera Tommy Pigott, portavoce del Dipartimento di Stato americano.

Pigott ha affermato che gli obiettivi di Trump sono stati "chiarissimi": l'Iran non può possedere un'arma nucleare.

Secondo il capo della Croce Rossa nel Paese, in Iran le esigenze mediche di emergenza sono in forte aumento e le scorte di kit di pronto soccorso e altre attrezzature potrebbero esaurirsi se la guerra dovesse continuare.

Il Ministero degli Esteri iraniano afferma che oltre 600 scuole e centri educativi sono stati danneggiati negli attacchi statunitensi e israeliani.

Ore 18:00 La Russia chiederà a Stati Uniti e Israele di cessare il fuoco mentre evacua il personale dalla centrale nucleare iraniana.

La Russia chiederà agli Stati Uniti e a Israele di garantire un cessate il fuoco mentre evacua altro personale russo dalla centrale nucleare di Bushehr in Iran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa RIA. "Gli itinerari saranno comunicati alle autorità competenti in Israele e negli Stati Uniti e useremo tutti i canali per richiedere il rigoroso rispetto del cessate il fuoco durante il transito del convoglio", ha dichiarato Alexei Likhachev, capo della società nucleare statale russa Rosatom, secondo quanto riportato da RIA. Likhachev ha affermato che una "fase finale di evacuazione", che coinvolgerà circa 200 persone, è provvisoriamente prevista per la prossima settimana. La Russia ha costruito il reattore nucleare iraniano di Bushehr e il personale di Rosatom sta lavorando lì alla costruzione di unità aggiuntive. Ore 17:30 L'Iran afferma che aerei statunitensi di stanza in una base in Giordania sono stati presi di mira da un attacco con droni. L'Iran afferma di aver condotto un attacco con droni contro aerei da combattimento statunitensi presso la base di al-Azraq in Giordania. Ore 17:00 Una coalizione di 40 paesi guidata dal Regno Unito promette interventi per sbloccare il traffico nello Stretto di Hormuz. Il Regno Unito sta riunendo i ministri degli esteri di 40 paesi per discutere le opzioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz, una rotta marittima vitale che è stata di fatto bloccata dall'Iran in risposta alla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il vertice virtuale di giovedì, presieduto dal ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper, "valuterà tutte le misure diplomatiche e politiche praticabili" per ripristinare il corso d'acqua. Gli attacchi di rappresaglia dell'Iran contro le navi mercantili, e la minaccia di ulteriori attacchi, hanno bloccato quasi tutto il traffico nello stretto che collega il Golfo al resto degli oceani del globo, interrompendo una via cruciale per il flusso mondiale di petrolio e facendo impennare i prezzi dei greggi. Gli Stati Uniti non figurano tra i paesi partecipanti all'incontro, che si svolge dopo che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la sicurezza della via navigabile non è compito del suo paese. Ore 16:30 L'Italia chiede un "corridoio umanitario" per i fertilizzanti a Hormuz. Il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato di aver chiesto la creazione di un "corridoio umanitario" per fertilizzanti e altri beni di prima necessità attraverso lo Stretto di Hormuz, al fine di evitare una catastrofe alimentare in Africa. Antonio Tajani, che ha partecipato in videoconferenza a una riunione sull'Iran coordinata dal Regno Unito, ha dichiarato in un comunicato che "garantire il trasporto di fertilizzanti e altri beni umanitari attraverso lo Stretto di Hormuz è di vitale importanza". "Tajani, insieme a colleghi come il Ministro olandese e il Vice Ministro degli Emirati Arabi Uniti, ha sostenuto la necessità di collaborare con le Nazioni Unite per istituire al più presto un 'corridoio umanitario', principalmente per i fertilizzanti e tutti gli altri beni necessari a prevenire una nuova crisi alimentare, in particolare nei paesi africani", si legge nella dichiarazione. Ore 16:00 In Libano aumenta il numero delle vittime. Il Ministero della Salute pubblica libanese ha annunciato che 1.345 persone sono state uccise e 4.040 ferite negli attacchi israeliani contro il Paese a partire dal 2 marzo. Nel suo rapporto giornaliero diffuso dal Centro operativo per le emergenze sanitarie, il ministero ha affermato che tra i deceduti ci sono 125 bambini e 91 donne. Il rapporto aggiungeva che solo nelle ultime 24 ore, 27 persone erano state uccise e altre 105 ferite. Ore 15:30 Ultimi aggiornamenti Ecco cosa devi sapere: Il portavoce del Ministero della Salute iraniano, Hossein Kermanpour, ha dichiarato che l'Istituto Pasteur dell'Iran, un centro di ricerca medica fondato nel 1920, è stato oggetto di un attentato che lo ha gravemente danneggiato.

Attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito un ponte autostradale che collega Teheran alla città occidentale di Karaj. Il vice governatore della provincia di Alborz ha dichiarato all'agenzia di stampa iraniana ISNA che l'attacco ha causato due morti.

Due dei più grandi impianti siderurgici iraniani – la Khuzestan Steel Company nella città di Ahvaz e la Mobarakeh Steel Company nella provincia centrale di Isfahan – affermano di essere stati costretti a chiudere in seguito a una serie di attacchi statunitensi e israeliani .

Il corrispondente di Al Jazeera sul posto riferisce che i raid aerei israeliani hanno preso di mira le città di Sultaniyeh, Aita al-Jabal, al-Jumayjimah e Tibnin, nel Libano meridionale.

Il Qatar ha dichiarato di aver inviato un'altra lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, condannando gli attacchi iraniani sul suo territorio.

In un aggiornamento pubblicato su X, il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato 19 missili balistici e 26 droni.

Ore 14:30 La sicurezza nello Stretto è una "priorità urgente" dell'UE, ha dichiarato Kallas al ministro degli Esteri cinese.

L'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha discusso con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi di economia globale e sicurezza energetica. “Gli attacchi iraniani contro navi civili, e la minaccia di ulteriori attacchi, hanno quasi completamente bloccato il traffico nello Stretto di Hormuz”, ha scritto Kallas su X in un riassunto della conversazione. “Per questo motivo, ripristinare la libertà di navigazione sicura e senza pedaggi nello Stretto, in conformità con il diritto del mare, è una priorità urgente”. I due hanno anche discusso delle relazioni tra UE e Cina, ha aggiunto Kallas. Ore 14:00 Diversi feriti negli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro il ponte Teheran-Karaj. Un attacco a un ponte autostradale, noto come "il ponte più alto del Medio Oriente", che collega la capitale Teheran alla città di Karaj, ha causato numerosi feriti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Fars. Gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele hanno preso di mira anche altre zone di Karaj, situata a ovest di Teheran. Ore 13:30 Gli attacchi contro le infrastrutture civili iraniane costituiscono "crimini di guerra", affermano gli esperti. Come abbiamo riportato in precedenza, Trump ha minacciato di attaccare su vasta scala le infrastrutture civili critiche dell'Iran, tra cui centrali elettriche e impianti di desalinizzazione, se Teheran non accetterà un accordo con Washington. Tale azione, che si aggiungerebbe agli oltre 113.000 siti civili già presumibilmente attaccati durante la guerra, ha suscitato aspre critiche da parte di esperti e organizzazioni per i diritti umani, i quali affermano che si tratterebbe di sfacciati crimini di guerra. Stephen J. Rapp, ex ambasciatore statunitense per le questioni relative ai crimini di guerra, ha affermato che qualsiasi attacco agli impianti di desalinizzazione "sarebbe senza dubbio un crimine di guerra... non ci sono molti dubbi al riguardo". Il Consiglio per le relazioni americano-islamiche ha esortato il Congresso a tagliare i finanziamenti necessari a Washington per "intensificare" la guerra e ad avviare un'indagine sul segretario alla Difesa di Trump, Pete Hegseth, per crimini di guerra. Gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran coincidono con gli attacchi israeliani dichiarati contro le infrastrutture civili nel Libano meridionale, dove l'esercito israeliano ha annunciato l'intenzione di distruggere tutte le case vicino al confine con Israele. L'organizzazione Medical Aid for Palestinians ha accusato Israele di tentare di esportare in Libano il suo "modello di Gaza", sfollando con la forza gran parte della popolazione. Ore 13:00 Aumenta il numero tra i siti civili e storici dell'Iran colpiti dall'aggressione di USA e Israele In precedenza, come avevamo riportato, il Ministero della Salute iraniano aveva affermato che un attacco aveva preso di mira l'Istituto Pasteur dell'Iran, un centro di ricerca medica centenario, causando gravi danni. Si tratta dell'ultimo di numerosi attacchi contro le infrastrutture civili e i siti storici dell'Iran, che secondo Teheran costituiscono un "brutale schema di guerra illegale". Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, gli attacchi statunitensi e israeliani hanno danneggiato almeno 113.000 siti civili durante la guerra. Tra questi, 90.063 abitazioni, 21.059 strutture commerciali e 760 centri educativi. Gli attacchi hanno colpito anche siti del patrimonio culturale iraniano, tra cui 56 musei e monumenti storici, secondo il Ministero della Cultura e del Turismo iraniano. Tra i siti danneggiati figurano il Palazzo Chehel Sotoun di Isfahan, risalente al XVII secolo, e la Masjed-e Jame, la più antica moschea congregazionale dell'Iran. Il ministro iraniano della Cultura e del Turismo, Reza Salehi Amiri, ha affermato che tali aggressioni fanno parte di un "attacco deliberato e consapevole" all'identità iraniana, privo di fondamento giuridico. "Quello a cui assistiamo oggi è un crollo totale delle regole morali e legali che un tempo regolavano i conflitti", ha dichiarato Amiri.

Ore 12:30 La Russia afferma di essere pronta ad aiutare a risolvere il conflitto con l'Iran.

La Russia è pronta a contribuire alla risoluzione del conflitto con l'Iran e il presidente Vladimir Putin continua a dialogare con i leader regionali, ha dichiarato giovedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Il presidente sta mantenendo questi contatti e, se i nostri servizi dovessero essere in qualche modo necessari, siamo ovviamente pronti a dare il nostro contributo per garantire che la situazione militare si risolva il prima possibile in modo pacifico", ha dichiarato Peskov ai giornalisti. Ore 12:00 Putin ospiterà il ministro degli Esteri egiziano, la guerra con l'Iran sarà all'ordine del giorno Il presidente russo Vladimir Putin ospiterà giovedì il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty per colloqui incentrati sulla guerra con l'Iran e sulla situazione più ampia in Medio Oriente, nonché sulle relazioni bilaterali, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Ore 11:30 Storico Centro di ricerca medica a Teheran attaccato: lo annuncia il Ministero della Salute iraniano. Il portavoce del Ministero della Salute iraniano, Hossein Kermanpour, ha dichiarato che l'Istituto Pasteur dell'Iran, un centro di ricerca medica fondato nel 1920, è stato oggetto di un attacco che lo ha gravemente danneggiato. In un post su X, Kermanpour ha definito l'attacco al "pilastro centenario della salute globale" di Teheran un "attacco diretto alla sicurezza sanitaria internazionale". Ha pubblicato immagini dal luogo dell'incidente che mostravano l'edificio gravemente danneggiato, con parti della struttura ridotte in macerie.

Ore 09:00 I punti chiave del Discorso alla Nazione del Presidente degli USA, Donald Trump

“Gli Stati Uniti non importano quasi petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz e non ne importeranno nemmeno in futuro. Non ne abbiamo bisogno… E i paesi del mondo che ricevono petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz devono prendersi cura di quel passaggio. Devono custodirlo. Devono sfruttarlo e preservarlo.”

“In ogni caso, quando questo conflitto sarà finito, lo stretto si aprirà naturalmente. Si aprirà semplicemente in modo naturale. Vorranno poter vendere petrolio, perché è l'unica risorsa che hanno per cercare di ricostruire. Il flusso riprenderà e i prezzi del gas scenderanno rapidamente. I prezzi delle azioni risaliranno rapidamente.”

“Grazie ai progressi che abbiamo fatto, posso dire stasera che siamo sulla buona strada per raggiungere a breve, molto presto, tutti gli obiettivi militari americani. Li colpiremo duramente nelle prossime due o tre settimane. Li riporteremo all'età della pietra, dove appartengono. Nel frattempo, le discussioni sono in corso.”

“Il cambio di regime non era il nostro obiettivo. Non abbiamo mai parlato di cambio di regime. Un cambio di regime si è verificato a causa della morte di tutti i loro leader originali. Sono tutti morti. Il nuovo gruppo è meno radicale e molto più ragionevole.”

"Tuttavia, se in questo periodo non si raggiungerà un accordo, abbiamo già messo gli occhi su obiettivi chiave. Se non ci sarà un accordo, colpiremo duramente, e probabilmente simultaneamente, ciascuna delle loro centrali elettriche."

"Non abbiamo colpito i loro giacimenti petroliferi, anche se quello sarebbe l'obiettivo più facile di tutti, perché non darebbe loro nemmeno una minima possibilità di sopravvivenza o di ricostruzione. Ma potremmo colpirli, e sparirebbero, e non ci sarebbe niente che potrebbero fare al riguardo."

“Il Paese è stato svuotato e, in sostanza, non rappresenta più una vera minaccia.”

“Nelle ultime quattro settimane, le nostre forze hanno conseguito vittorie rapide, decisive e schiaccianti sul campo di battaglia.”

“La mia prima scelta è sempre stata la via diplomatica, eppure il regime ha continuato la sua incessante ricerca di armi nucleari e ha respinto ogni tentativo di accordo.”

"Avevano delle armi che nessuno credeva possedessero. Lo abbiamo scoperto, le abbiamo neutralizzate, le abbiamo eliminate tutte, in modo che nessuno osasse più fermarli."

“I nostri obiettivi sono molto semplici e chiari. Stiamo smantellando sistematicamente la capacità dei regimi di minacciare l'America o di proiettare la propria potenza al di fuori dei loro confini. Ciò significa eliminare la marina iraniana, che ora è completamente distrutta, danneggiare la loro aviazione e il loro programma missilistico a livelli mai visti prima e annientare la loro base industriale della difesa. Abbiamo fatto tutto questo. La loro marina non c'è più, la loro aviazione non c'è più. I loro missili sono quasi esauriti o distrutti.”

“Nel loro insieme, queste azioni paralizzeranno l'esercito iraniano, annienteranno la sua capacità di sostenere gruppi terroristici per procura e gli impediranno di costruire una bomba nucleare. Le nostre forze armate sono state straordinarie. Non c'è mai stato niente di simile in ambito militare.”

"Questa sera, sono lieto di annunciare che questi obiettivi strategici fondamentali sono in fase di completamento."

"Porteremo a termine il lavoro, e lo faremo molto velocemente. Ci stiamo avvicinando. Voglio ringraziare i nostri alleati in Medio Oriente: Israele, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrein. Sono stati fantastici e non permetteremo che vengano danneggiati o delusi in alcun modo." Riepilogo degli ultimi sviluppi Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che l'Iran ha chiesto un cessate il fuoco, poche ore prima del suo discorso televisivo. Teheran nega l'affermazione.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera al pubblico americano, affermando che il suo Paese non nutre alcuna ostilità nei confronti dei cittadini degli Stati Uniti, dell'Europa o dei Paesi vicini.

Le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato l'Iran, uccidendo nove persone a Larestan e Mianeh nelle ultime ore e danneggiando infrastrutture in tutto il paese, tra cui un aeroporto a Isfahan e i moli a Hormozgan.

Alla vigilia della festività ebraica di Pesach, i contrattacchi iraniani hanno causato feriti e danni nel centro di Israele.

Israele e Hezbollah si scambiano colpi d'arma da fuoco, mentre il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano sale a 1.318 persone.

In Kuwait, i vigili del fuoco hanno spento un incendio che ha colpito dei serbatoi di carburante presso il principale aeroporto del Paese, a seguito di un presunto attacco iraniano, mentre anche Bahrein, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti segnalano l'intercettazione di missili e droni.

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Ore 23:00 Hezbollah rivendica ulteriori attacchi contro le forze e gli insediamenti israeliani.

Il gruppo libanese afferma che i suoi combattenti hanno lanciato un attacco contro l'insediamento di Nahariyya, nel nord di Israele, con un lancio di razzi, e contro un assembramento di soldati e veicoli israeliani nell'insediamento di Shomera, colpendoli con colpi di artiglieria. Il gruppo ha inoltre affermato di aver preso di mira per due volte un altro assembramento di truppe israeliane nella città di al-Bayyadah, nel Libano meridionale, con un lancio di razzi e un drone. Ore 22:30 Pezeshkian sollecita un cambio di rotta rispetto allo scontro, definendolo "inutile". Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sollecitato un allontanamento dallo scontro con Teheran, mettendo in discussione sia le priorità politiche degli Stati Uniti sia il "meccanismo di disinformazione" sul suo Paese. "Il principio 'America First' è davvero tra le priorità del governo statunitense di oggi?", ha chiesto Pezeshkian. Ha inoltre invitato gli americani a giudicare l'Iran in base alle esperienze di coloro che hanno visitato il Paese, che conta circa 90 milioni di abitanti, e ai successi degli immigrati iraniani. «Osservate i numerosi e brillanti immigrati iraniani – formatisi in Iran – che ora insegnano e conducono ricerche nelle università più prestigiose del mondo, o contribuiscono alle aziende tecnologiche più all'avanguardia dell'Occidente. Queste realtà corrispondono alle distorsioni che vi vengono raccontate sull'Iran e sul suo popolo?», ha chiesto. Pezeshkian ha affermato che "il mondo si trova a un bivio" e ha sostenuto che continuare su una strada di ostilità verso l'Iran è "più costoso e inutile che mai". Ha descritto la scelta tra confronto e dialogo come "reale e di grande importanza", avvertendo che il suo esito "plasmerà il futuro per le generazioni a venire". Ore 22:00 Pezeshkian: Gli iraniani non nutrono "alcun rancore" verso gli americani o altre nazioni. Il presidente Pezeshkian ha sottolineato che i cittadini americani comuni non sono considerati nemici, nonostante decenni di ostilità. "Il popolo iraniano non nutre alcuna ostilità verso altre nazioni, compresi i popoli dell'America, dell'Europa o dei paesi limitrofi", ha scritto nella sua lettera. «Pur di fronte a ripetuti interventi e pressioni straniere nel corso della loro gloriosa storia, gli iraniani hanno sempre tracciato una netta distinzione tra i governi e i popoli che governano. Questo è un principio profondamente radicato nella cultura e nella coscienza collettiva iraniana, non una posizione politica temporanea.» Ore 21:30 Trump "minaccia di bloccare" le forniture di armi all'Ucraina a meno che l'Europa non si unisca alla coalizione di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha "minacciato di interrompere" la fornitura di armi all'Ucraina per fare pressione sugli alleati europei affinché si uniscano a una "coalizione dei volenterosi" per riaprire lo Stretto di Hormuz, riferisce il Financial Times, citando persone informate sulle discussioni. Secondo il rapporto, Trump avrebbe minacciato di interrompere le forniture all'Ucraina nell'ambito dell'iniziativa NATO per l'approvvigionamento di armi, finanziata da paesi europei. Martedì, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ad Al Jazeera che è stato "molto deludente" che alleati della NATO come la Spagna abbiano bloccato l'uso del loro spazio aereo e delle loro basi per la guerra israelo-americana contro l'Iran. Ha avvertito che Washington rivaluterà il valore della NATO al termine della guerra. Ore 21:00 Ultimi aggiornamenti Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che il presidente iraniano ha chiesto un cessate il fuoco, ma il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dichiara che il Paese non ha avanzato alcuna proposta di cessate il fuoco .

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, il vice governatore della provincia iraniana di Isfahan ha dichiarato che l'aeroporto passeggeri di Kashan è stato attaccato dalle forze statunitensi e israeliane.

Il Ministero della Difesa del Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno intercettato tre missili da crociera iraniani e 15 droni nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto riferito da medici israeliani, 14 persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico iraniano vicino a Tel Aviv.

Stasera Trump terrà un discorso sulla guerra con l'Iran, il suo primo discorso in prima serata dall'inizio del conflitto.

Ore 17:30 Zelenskyy afferma che l'Ucraina sta collaborando "sostanzialmente" con gli stati del Golfo in materia di sicurezza.

Il presidente ucraino afferma che Kiev sta collaborando "sostanzialmente" con diversi paesi del Golfo e del Medio Oriente in materia di cooperazione per la sicurezza. In una dichiarazione su Telegram, Zelenskyy ha affermato che la situazione nella regione ha rilevanza globale, influenzando i mercati mondiali, il costo della vita e ponendo sfide tecnologiche che richiedono una risposta coordinata. "Ad oggi, stiamo già collaborando concretamente con l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. I lavori proseguono con la Giordania. Siamo inoltre in contatto con il Bahrein, il Kuwait e l'Iraq", ha affermato. “La nostra competenza militare sta già dando risultati. I nostri intercettori stanno già dando risultati. Abbiamo già diversi accordi a lungo termine di cooperazione e mutuo supporto, e stiamo preparando nuove soluzioni.” Ore 17:00 Teheran: Stati Uniti sono entrati in guerra a causa di un "errore di valutazione" israeliano Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha affermato che gli Stati Uniti sono stati trascinati nel conflitto a causa di un errore di valutazione e di una provocazione da parte di Israele, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana IRNA, che cita un'intervista al quotidiano Al-Masry Al-Youm. "Nessuno al mondo può più fidarsi della diplomazia americana. Usano la diplomazia e i negoziati solo come preludio per imporre le proprie richieste o ricorrere alla forza", ha affermato. Ha inoltre affermato che il nuovo leader iraniano, Mojtaba Khamenei , gode di ottima salute e che non è apparso in pubblico a causa della guerra in corso. Baghaei ha affermato che l'opinione pubblica iraniana non è pronta a discutere di negoziati o diplomazia con gli Stati Uniti, che hanno utilizzato i negoziati precedenti come preludio per imporre le proprie richieste e ricorrere alla forza. Ha affermato che l'attacco alla scuola femminile Shajareh Tayyebeh a Minab , che ha causato la morte di almeno 170 persone, è solo un esempio delle atrocità commesse dagli Stati Uniti nell'ultimo mese. Ore 16:30 Araghchi: non è stata presentata alcuna proposta di cessate il fuoco. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che il Paese non ha avanzato alcuna proposta di cessate il fuoco. L'agenzia di stampa iraniana IRIB ha riferito che Aragachi ha definito il piano in cinque punti, presumibilmente proposto dall'Iran, una "speculazione" dei media. Secondo alcune fonti, avrebbe anche affermato che la guerra continuerà finché "l'aggressore non sarà punito e all'Iran non sarà corrisposto un risarcimento completo". Ore 16:00 Il Libano comuncia che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani ha raggiunto quota 1.318. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 1.318 persone sono state uccise e 3.935 ferite a seguito dell'invasione e degli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo.

Ore 15:00 Trump afferma che il presidente iraniano ha chiesto un cessate il fuoco.

Trump ha affermato che il presidente iraniano desidera un cessate il fuoco prima del discorso che il presidente statunitense terrà stasera agli americani.

Ore 14:30 La NATO "non è stata concepita" per le operazioni nello Stretto di Hormuz

Dichiarazioni di Alice Rufo, viceministra dell'esercito francese. «Permettetemi di ricordarvi cos'è la NATO. È un'alleanza militare che si occupa della sicurezza della regione euro-atlantica. Non è stata concepita per condurre operazioni nello Stretto di Hormuz, il che costituirebbe una violazione del diritto internazionale», ha dichiarato Rufo a Parigi. In precedenza, avevamo riportato che il presidente Trump aveva dichiarato al quotidiano britannico The Telegraph di stare valutando la possibilità di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO. In passato, aveva definito gli alleati della NATO "codardi" per essersi rifiutati di partecipare alle operazioni militari nello Stretto.4 Ore 14:00 Oltre 115.000 unità civili danneggiate negli attacchi contro l'Iran La Mezzaluna Rossa iraniana ha fornito un aggiornamento sui danni alle infrastrutture civili in Iran. Secondo quanto riportato dal gruppo in un aggiornamento su Telegram, oltre 115.000 unità civili sono state danneggiate o distrutte nei recenti attacchi, tra cui abitazioni, strutture mediche, istituti scolastici e centri di soccorso. Una “quota significativa” delle unità si trova nella provincia di Teheran. Almeno 1.526 persone sono state tratte in salvo dalle macerie, ha aggiunto. Ore 13:00 La guerra di Trump contro l'Iran sta rendendo "tutto più costoso" negli Stati Uniti. Il senatore democratico Chris Coons afferma che la "guerra di scelta" di Trump contro l'Iran ha reso tutto più costoso. "Non si tratta solo del prezzo della benzina. Si tratta di spesa alimentare, bollette e persino mutui", ha affermato Coons in un post su X. Il senatore, membro della Commissione per le relazioni estere del Senato, ha affermato che sono le famiglie americane "a pagare il prezzo" della guerra. In precedenza, Coons aveva criticato la mancanza di chiarezza da parte dell'amministrazione Trump sui motivi per cui la guerra era stata iniziata o su quando sarebbe finita.

Ore 12:30 L'esercito iraniano dichiara di aver voluto colpire l'aeroporto Ben Gurion e i siti di intercettazione negli Emirati Arabi Uniti.

L'esercito iraniano afferma che i suoi attacchi di questa mattina hanno preso di mira la posizione di un aereo statunitense adibito al rifornimento in volo presso l'aeroporto Ben Gurion di Israele. L'esercito ha inoltre affermato di aver preso di mira siti di intercettazione e di guerra con droni negli Emirati Arabi Uniti, senza fornire ulteriori dettagli. Ore 12:00 LA guida suprema dell'Iran Khamenei elogia Hezbollah per aver "guidato questo movimento". La nuova Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha inviato un messaggio di gratitudine al capo di Hezbollah, Naim Qassem. In una dichiarazione scritta diffusa dall'agenzia di stampa statale iraniana ISNA, Khamenei ha affermato che i leader di Hezbollah rappresentano "rettitudine, fermezza e pazienza" contro "i peggiori nemici del mondo islamico". Ore 11:30 Secondo l'IRCG nell'ultima ondata di attacchi sono stati utilizzati almeno 100 missili e droni d'attacco. Secondo le Guardie Rivoluzionarie iraniane, l'ultima ondata di attacchi perpetrata dall'Iran e dai suoi "fronti di resistenza" alleati ha impiegato oltre 100 missili pesanti e droni d'attacco, oltre ad almeno 200 razzi. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira diverse località in Israele, nonché posizioni militari statunitensi nel Golfo, tra cui una base che ospita forze statunitensi in Bahrein e un'unità di elicotteri statunitensi presso la base di al-Adiri in Kuwait, dove sostiene che un elicottero sia stato distrutto. Gli attacchi continueranno con "piena intensità e potenza", ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) in un comunicato diffuso dall'emittente iraniana IRIB. Ore 11:00 AIE: La guerra ha causato una perdita di 12 milioni di barili di petrolio al giorno Le interruzioni nell'approvvigionamento di petrolio dovute alla situazione in corso saranno due volte più gravi ad aprile rispetto a marzo, e l'impatto si farà sentire presto in Europa, afferma il direttore generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Finora, la guerra ha causato una perdita di circa 12 milioni di barili al giorno di approvvigionamento petrolifero, danneggiando al contempo circa 40 infrastrutture energetiche regionali chiave, ha dichiarato Birol in un podcast con Nicolai Tangen, capo del fondo sovrano norvegese. “Il problema più grande oggi è la mancanza di carburante per aerei e di gasolio. “Lo stiamo vedendo in Asia, ma presto, penso, ad aprile o maggio, arriverà anche in Europa.” Ore 10:30 Trump afferma di stare seriamente valutando la possibilità di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO. Parlando con il quotidiano britannico The Telegraph, il presidente Trump ha minacciato di abbandonare la NATO. "Oh sì, direi che non c'è più possibilità di riconsiderarlo", ha affermato. "Non mi sono mai lasciato convincere dalla NATO. Ho sempre saputo che era una tigre di carta, e anche Putin lo sa, tra l'altro." Trump ha ripetutamente attaccato gli alleati della NATO per la loro mancanza di sostegno alla guerra, definendoli "codardi" per essersi rifiutati di inviare truppe nello Stretto di Hormuz. Ha ribadito tali lamentele al Telegraph, sostenendo che il sostegno "dovrebbe essere automatico" e apparentemente paragonando la guerra contro l'Iran alla guerra della Russia contro l'Ucraina. «Siamo sempre stati lì, Ucraina compresa. L'Ucraina non era un nostro problema», ha detto. «Era una prova, e noi eravamo lì per loro, e lo saremmo sempre stati. Loro non erano lì per noi». Ore 10:00 Ultimi sviluppi Almeno sette persone sono state uccise e 26 ferite in un attacco israeliano a Jnah, a sud di Beirut.

In Israele, gli attacchi di questa mattina hanno ferito almeno 25 persone. Gli Houthi yemeniti affermano di aver lanciato missili contro il sud di Israele insieme all'Iran e a Hezbollah.

Tre missili sono stati lanciati dall'Iran verso il Qatar. Due sono stati intercettati, mentre il terzo ha colpito una petroliera noleggiata da QatarEnergy nelle acque territoriali del Qatar.

Una serie di attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele ha colpito l'Iran meridionale, prendendo di mira un impianto meteorologico nella provincia di Bushehr e le città di Kerman e Sirjan.

Il primo ministro britannico Starmer ha promesso che il suo Paese non si lascerà trascinare nella guerra contro l'Iran, ma ha riunito 35 nazioni in un'iniziativa volta a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Trump ha nuovamente attaccato i suoi alleati della NATO, affermando di stare seriamente valutando la possibilità di ritirare gli Stati Uniti dall'organizzazione.

La compagnia aerea di Dubai afferma che ai cittadini iraniani non è consentito entrare o transitare negli Emirati Arabi Uniti.

Ore 09:00 Il numero dei feriti in Israele durante la guerra sale a 6.286

Il Ministero della Salute israeliano riferisce che nelle ultime 24 ore 104 persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale, escludendo le ultime vittime nel centro di Israele. Secondo il ministero, il numero totale di israeliani feriti durante la guerra sale così a 6.286, di cui 100 sono tuttora ricoverati in ospedale. Ore 08:30 Foto: Le conseguenze dell'attacco missilistico iraniano nel centro di Israele.

Ore 08:00 Riepilogo

Il Kuwait afferma che un attacco iraniano ha provocato un "vasto incendio" presso i serbatoi di carburante del suo aeroporto, mentre il Bahrein dichiara che le squadre della protezione civile stanno spegnendo un incendio presso la struttura di un'azienda.

Israele afferma di aver effettuato ulteriori attacchi su Teheran, mentre i media iraniani riportano esplosioni in città come Ahvaz, Shiraz, Isfahan, Karaj, Kermanshah e Bandar Abbas.

Un funzionario iraniano ha dichiarato che le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato gli stabilimenti di Tofigh Daru, che producevano materie prime farmaceutiche a Teheran, distruggendo il dipartimento di ricerca e sviluppo e infliggendo un "duro colpo alla catena di approvvigionamento medica nazionale".

Israele continua gli attacchi contro Beirut, causando sette morti e decine di feriti, mentre Hezbollah denuncia "violenti scontri" nel Libano meridionale.

L'esercito statunitense nega ogni responsabilità per l'attacco che ha ucciso 15 persone in una palestra di Lamerd e afferma che le munizioni riprese nei video dell'attacco erano missili iraniani.

La Casa Bianca ha annunciato che Trump si rivolgerà alla nazione alle 21:00 di oggi (01:00 GMT) e fornirà "un importante aggiornamento sull'Iran".

Il presidente statunitense Donald Trump afferma che Teheran non deve necessariamente raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e che gli Stati Uniti lasceranno l'Iran entro due o tre settimane.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato ad Al Jazeera di non avere fiducia nei colloqui con gli Stati Uniti e ha affermato che, pur avendo ricevuto messaggi da Washington, non sono in corso negoziati.

Gli attacchi statunitensi e israeliani continuano in tutto l'Iran, colpendo aziende farmaceutiche e acciaierie a Isfahan e Farokhshahr.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che le case nel sud del Libano saranno demolite e che a centinaia di migliaia di sfollati libanesi non sarà permesso di tornare.

Le autorità irachene affermano che un giornalista straniero è stato rapito nella capitale, Baghdad.

Cina e Pakistan hanno presentato un'iniziativa in cinque punti per ristabilire la pace in Medio Oriente, mentre lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani del Qatar e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, tengono colloqui sulla guerra contro l'Iran e sugli sforzi per ristabilire la stabilità.

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Ore 00:00 Un senatore statunitense afferma che se gli Houthi yemeniti bloccheranno il Canale di Suez, la situazione diventerà drammatica.

Il senatore statunitense Chris Murphy afferma che se gli Houthi yemeniti bloccheranno il Canale di Suez, l'economia globale ne risentirà ancora di più. "L'economia globale sta collassando perché l'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz", ha dichiarato Murphy in un post sui social media. In tempo di pace, circa il 20% del petrolio mondiale transita attraverso la strategica via navigabile che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano. "Immaginate quanto peggiorerebbe la situazione se gli Houthi, alleati dell'Iran, riuscissero effettivamente a chiudere il Canale di Suez", ha affermato Murphy. Il Canale di Suez collega il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso, offrendo la rotta più veloce tra Asia ed Europa. Facilita circa il 15% del commercio globale e circa il 30% del traffico container.

Ore 23:30 Trump dichiara che la guerra all'Iran sta per finire.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato alla NBC che la guerra contro l'Iran "sta per finire". Trump ha affermato che "stiamo andando alla grande", dicendo di aspettarsi che i combattimenti si concludano, ma senza specificare una tempistica. Ore 23:00 Putin chiede la fine delle ostilità in una telefonata con gli Emirati Arabi Uniti. Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan hanno avuto un colloquio telefonico oggi per discutere della situazione in Medio Oriente. Secondo la dichiarazione, i due leader hanno espresso "profonda preoccupazione" per il peggioramento della situazione militare e politica, comprese le vittime civili e i danni alle infrastrutture. La dichiarazione ha sottolineato la necessità di cessare le ostilità il prima possibile e di intensificare gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto, nel rispetto di quelli che sono stati definiti i legittimi interessi degli Stati della regione. Ore 22:30 Papa Leone esorta Trump a trovare una via d'uscita dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Papa Leone XIV ha esortato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a cercare una "via d'uscita" per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, in un insolito appello diretto del pontefice al presidente per porre fine al conflitto regionale in espansione. «Mi è stato riferito che il presidente Trump ha recentemente dichiarato di voler porre fine alla guerra», ha affermato Leone, il primo papa statunitense. «Spero che stia cercando una via d'uscita», ha detto il Papa ai giornalisti fuori dalla sua residenza di Castel Gandolfo, vicino Roma. «Spero che stia cercando un modo per ridurre la violenza». Ore 22:00 Araghchi: Il livello di fiducia tra Iran e Stati Uniti è "pari a zero". Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera che il suo Paese al momento non vede alcun motivo per fidarsi degli Stati Uniti. "Non abbiamo alcuna fiducia che i negoziati con gli Stati Uniti porteranno a risultati. Il livello di fiducia è pari a zero", ha affermato. “Non vediamo onestà.” Ore 21:30 La chiusura del terminale di Hormuz dimezza le esportazioni globali di fertilizzanti, avverte la Russia. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha bloccato circa la metà delle esportazioni globali di fertilizzanti, con un aumento del 30% dei prezzi degli integratori azotati, secondo quanto affermato dal Consiglio di sicurezza russo. Il vicesegretario Alexander Venediktov ha affermato che l'interruzione potrebbe compromettere la campagna di semina in Asia, dato che le forniture di petrolio verso l'Europa e l'Asia sono già diminuite del 40% rispetto ai livelli previsti. Lo stretto è attraversato da circa un terzo di tutto il commercio mondiale di fertilizzanti trasportati via mare. Non essendoci all'orizzonte una soluzione alternativa a breve termine, la Russia, il più grande esportatore mondiale di fertilizzanti, afferma di non poter colmare il vuoto. L'organismo commerciale delle Nazioni Unite ha avvertito il mese scorso che nazioni come il Sudan, che si rifornisce per oltre la metà del proprio fabbisogno attraverso questa via navigabile, si trovano ad affrontare le carenze più gravi.

Ore 20:00 Usa: "Stiamo negoziando con le bombe"

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth afferma che gli Stati Uniti stanno "negoziando con le bombe" e sollecita l'Iran a raggiungere un accordo di pace o ad affrontare un'intensificazione degli attacchi.

Ore 19:30 Risposta dell'Iran contro Israele, 9 feriti

Almeno nove persone sono rimaste ferite a Tel Aviv a seguito degli attacchi missilistici condotti dall'Iran nella zona centrale di Israele.

Ore 19:00 ONU: l'applicazione della legge israeliana sulla pena di morte costituirebbe un "crimine di guerra".

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha condannato l'approvazione da parte del parlamento israeliano di una nuova legge sulla pena di morte "profondamente discriminatoria", avvertendo che la sua applicazione nei territori palestinesi occupati "costituirebbe un crimine di guerra". La nuova legge, che renderebbe la pena di morte la punizione predefinita per i palestinesi nella Cisgiordania occupata da Israele riconosciuti colpevoli di aver intenzionalmente compiuto attacchi mortali considerati "atti di terrorismo" da un tribunale militare israeliano, "è palesemente incompatibile con gli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale", ha dichiarato Volker Turk in un comunicato. "La sua applicazione ai residenti dei territori palestinesi occupati costituirebbe un crimine di guerra", ha affermato. L'Associazione per i diritti civili in Israele, una delle principali organizzazioni israeliane per i diritti umani, ha presentato un ricorso alla Corte Suprema del Paese per contestare il disegno di legge. Il gruppo afferma che la sua contestazione del disegno di legge si basa sul fatto che Israele non ha il diritto di "legiferare per la Cisgiordania" e che la legge è incostituzionale, in quanto "viola i diritti protetti dalla Legge fondamentale israeliana sulla dignità umana e la libertà".

Ore 18:30 Infantino: L'Iran "sarà presente ai Mondiali"

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha dichiarato che l'Iran "sarà presente ai Mondiali" dopo l'incertezza sulla possibilità che la squadra si rechi negli Stati Uniti, dove sono in programma la maggior parte delle partite della fase a gironi. All'inizio di questo mese, Trump ha affermato che non sarebbe stato " opportuno " per l'Iran partecipare, per la propria vita e sicurezza. L'Iran sta cercando di spostare i suoi giochi in Messico. La scorsa settimana il ministero dello sport iraniano ha vietato alle sue squadre di recarsi in paesi considerati ostili, sebbene il provvedimento non menzionasse direttamente i Mondiali di calcio. Ore 18:00 Il direttore generale dell'OMS conferma gli attacchi hanno colpito la zona vicino alla sede di Teheran, ma il personale è rimasto illeso. Nelle ultime due notti, le aree vicine alla sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Teheran sono state colpite da scioperi, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un post sui social media. "Fortunatamente tutti i colleghi dell'ufficio dell'OMS in Iran sono stati rintracciati e nessuno è rimasto ferito", ha aggiunto.

Ore 17:30 La Francia si dice "sorpresa" dalle critiche di Trump sull'uso dello spazio aereo.

L'ufficio del presidente francese Emmanuel Macron ha espresso sorpresa per le critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti della Francia, sottolineando che la posizione del Paese sui sorvoli militari statunitensi non è cambiata. "La Francia non ha cambiato posizione fin dal primo giorno", ha affermato la presidenza. "Siamo sorpresi da questo tweet", si legge nel comunicato, riferendosi al post di Trump sui social media in cui accusava la Francia di essere "molto poco collaborativa" nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e di non consentire agli aerei che trasportavano rifornimenti militari di "sorvolare il territorio francese".

Ore 17:00 L'Iran minaccia di prendere di mira le aziende tecnologiche statunitensi e sollecita le evacuazioni.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha minacciato di prendere di mira le aziende tecnologiche statunitensi che operano nella regione, esortando i dipendenti e le persone che vivono nelle vicinanze ad evacuare immediatamente. "Dato che l'elemento principale nella progettazione e nel tracciamento degli obiettivi terroristici sono le aziende americane del settore ICT e dell'intelligenza artificiale... d'ora in poi, queste istituzioni principali saranno i nostri obiettivi legittimi", si legge in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato che più di 15 aziende saranno prese di mira, tra cui Boeing, Tesla, Meta, Google e Apple, a partire dalle 20:00 ora locale di domani. Ore 16:30 L'Iran condanna Israele per aver preso di mira le aziende farmaceutiche. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha condannato Israele per gli attacchi aerei contro le aziende farmaceutiche presenti nel Paese. "I criminali di guerra in Israele ora bombardano apertamente e senza vergogna le aziende farmaceutiche. Le loro intenzioni sono chiare", ha affermato Araghchi in un post sui social media. Ha inoltre rivolto un avvertimento a Israele. "Il loro errore è quello di non considerare i civili palestinesi indifesi. Le nostre potenti forze armate puniranno severamente gli aggressori."

Ore 15:00 Trump accusa la Francia di negare lo spazio aereo ai velivoli da guerra statunitensi diretti in Israele.

Il presidente Trump afferma che la Francia si è rifiutata di consentire il transito nel suo spazio aereo di aerei militari statunitensi diretti in Israele che riforniscono il Paese. In un post sui social media, Trump ha affermato che la Francia si era dimostrata "molto poco collaborativa" in relazione a quella che ha definito l'eliminazione di un'importante figura iraniana. In precedenza, Reuters, citando fonti anonime, aveva riferito che il rifiuto era avvenuto durante il fine settimana ed era la prima volta che la Francia lo faceva dall'inizio del conflitto in Iran.

Ore 14:30 Hegseth: I prossimi giorni saranno decisivi nella guerra con l'Iran

Il segretario alla Difesa statunitense afferma che i prossimi giorni saranno decisivi nella guerra contro l'Iran.

Ore 14:00 Un video mostra l'impatto di un proiettile nel nord di Israele.

Un video pubblicato dai media israeliani e verificato da Al Jazeera mostra il momento in cui un proiettile è caduto nella comunità di Avivim, al confine settentrionale di Israele, a meno di un chilometro dalla Linea Blu con il Libano.

Ore 13:30 Il bilancio delle vittime della guerra genocida israeliana contro Gaza raggiunge quota 72.285.

Secondo quanto riferito da fonti mediche all'agenzia di stampa Wafa, almeno 72.285 palestinesi sono stati uccisi e 172.028 feriti dagli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre 2023. Nelle ultime 24 ore, almeno cinque persone sono state uccise e 14 ferite, aggiunge il rapporto. Dall'11 ottobre, data del "cessate il fuoco", Israele ha ucciso almeno 709 palestinesi e ne ha feriti 1.928. Ore 13:00 Trump attacca i Paesi che si sono rifiutati di partecipare alla guerra contro l'Iran. Il presidente Trump ha nuovamente attaccato i paesi che si sono rifiutati di unirsi alla guerra contro l'Iran. "A tutti quei paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell'Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio, andate allo Stretto e prendetevelo", ha scritto sui social media. In un successivo intervento, Trump ha puntato il dito contro la Francia in particolare, affermando che era stata "MOLTO INUTILIZZABILE" nel rifiutarsi di consentire agli aerei carichi di rifornimenti di sorvolare il territorio francese. Ore 12:30 In Iran, oltre 300 centri sanitari e 760 scuole sono stati danneggiati. La Mezzaluna Rossa iraniana afferma che gli attacchi israelo-americani in tutto il paese hanno causato danni: 90.063 unità abitative

307 strutture sanitarie e mediche

760 scuole

Ore 12:00 Lavrov: Gli Stati Uniti e Israele non vogliono la normalizzazione

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov afferma che gli Stati Uniti e Israele non cercano la normalizzazione dei rapporti tra l'Iran e i suoi vicini. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, Lavrov ha aggiunto che i "cambi di regime" in corso mirano ad ottenere un maggiore controllo sulle risorse petrolifere e del gas e che la crisi mediorientale potrebbe degenerare in un conflitto più ampio. Ore 11:30 Israele mira a controllare il Libano meridionale fino al fiume Litani, afferma Katz. Israele prevede di istituire una zona cuscinetto nel Libano meridionale e di mantenere il controllo dell'intera area fino al fiume Litani, ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ai media locali. Ha aggiunto che i 600.000 residenti del Libano meridionale costretti a fuggire non potranno tornare finché non sarà garantita la sicurezza del nord di Israele. Tutte le case vicino al confine saranno distrutte, ha affermato. Ore 11:00 L'Iran denuncia che un impianto per la produzione di farmaci antitumorali è stato colpito da attacchi israeliani e statunitensi. Javad Zarif, ex ministro degli Esteri iraniano e fondatore dell'Istituto di ricerca Payab, afferma che gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito una delle più grandi aziende farmaceutiche del Paese, produttrice di farmaci antitumorali, anestetici e altri medicinali. Ha affermato che "attentatori disperati, non essendo riusciti a realizzare le loro fantasie malvagie", hanno preso di mira un'azienda produttrice di farmaci utilizzati per curare i malati di cancro. L'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA ha riportato le sue dichiarazioni, aggiungendo che "dopo un mese di crimini di guerra, oggi è stata presa di mira la società di ricerca ingegneristica Tawfiq Darou". Ore 10:30 Foto: Le conseguenze dell'attacco iraniano a Bnei Brak, nell'Israele centrale.

Ore 10:00 Il responsabile energetico dell'UE avverte del rischio di prolungate interruzioni di fornitura energetica.

Il commissario europeo per l'energia, Dan Jorgensen, ha avvertito i governi europei che dovrebbero prepararsi a "prolungate interruzioni" dei mercati energetici a causa della guerra con l'Iran. L'agenzia di stampa Reuters ha riportato la notizia prima della riunione d'emergenza, prevista per oggi, dei ministri dell'energia dell'UE, convocata per coordinare la risposta alla crisi energetica. Jorgensen ha affermato che, sebbene le ripercussioni sulle forniture energetiche europee siano attualmente contenute, i governi sono "incoraggiati a prepararsi tempestivamente in previsione di un'interruzione potenzialmente prolungata". Secondo quanto riferito, Jorgensen avrebbe consigliato agli Stati membri di valutare la possibilità di ridurre il consumo di gas e petrolio astenendosi "dall'adottare misure che possano aumentare il consumo di carburante, limitare la libera circolazione dei prodotti petroliferi o disincentivare la produzione delle raffinerie dell'UE". Ore 09:30 Le Guardie Rivoluzionarie rivendicano gli attacchi contro una nave israeliana e obiettivi statunitensi nel Golfo. In una dichiarazione diffusa dall'IRNA, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) afferma: Le sue forze navali hanno colpito una nave portacontainer israeliana con un missile balistico nel Golfo.

Droni iraniani hanno preso di mira un gruppo di marine statunitensi sulla costa degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi di una base militare.

Droni iraniani hanno distrutto un sistema anti-drone della Quinta Flotta statunitense di stanza vicino all'aeroporto di Manama, in Bahrein.

I droni hanno inoltre distrutto due radar di difesa aerea di allarme precoce avanzati presso una base statunitense in Kuwait.

Ore 09:00 Pezeshkian ringrazia il popolo iracheno per essere rimasto "al fianco dell'Iran".

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha espresso la sua gratitudine al popolo iracheno dopo che le autorità iraniane hanno accolto un convoglio di forze paramilitari irachene nel Paese all'inizio di questa settimana. "Il popolo musulmano iracheno si è schierato coraggiosamente al fianco dell'Iran in questa guerra ingiusta; questa posizione non è dovuta a vincoli geografici, ma alla storia, all'identità e ai valori religiosi condivisi", ha scritto Pezeshkian su X. "Stringo calorosamente la mano al popolo iracheno, ai funzionari e ai combattenti". Filmati diffusi online sabato e domenica da media iraniani e iracheni mostravano un convoglio di combattenti delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), filo-iraniane, entrare in Iran. I media iraniani hanno descritto il movimento come "il primo convoglio di aiuti umanitari del popolo iracheno". Ore 08:30 Foto: Conseguenze dell'attacco iraniano a Petah Tikva, Israele

Ore 08:00 Raid aerei israeliani nel sud del Libano provocano un morto e distruggono delle case.

L'agenzia di stampa nazionale libanese riferisce che durante la notte i raid aerei israeliani hanno colpito diverse zone di Nabatieh, provocando un morto e distruggendo alcune abitazioni. Un attacco aereo sulla città di Abba, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha ucciso Shadi Hassan Moallem, dopo che aerei da guerra avevano preso di mira la sua abitazione. Anche Doueir fu colpita da pesanti bombardamenti, e un'abitazione nel quartiere di Al-Rous venne completamente distrutta. Ulteriori attacchi hanno preso di mira l’area di Al-Samouqa tra Jebchit e Abba, nonché il quartiere di Al-Mashaa a Deir Zahrani, mentre gli attacchi si intensificavano in tutto il Libano meridionale. Ore 07:30 Nessuna perdita di petrolio, nessun ferito dopo l'attacco alla petroliera kuwaitiana. L'ufficio stampa di Dubai ha fornito un nuovo aggiornamento sulla petroliera kuwaitiana colpita questa mattina. "Le autorità di Dubai confermano che le squadre di intervento hanno contenuto con successo l'incidente che ha coinvolto la petroliera kuwaitiana nelle acque di Dubai, senza perdite di petrolio e senza feriti", si legge nel comunicato diffuso su X. Ore 07:00 Foto: Attacchi israeliani e statunitensi distruggono edifici residenziali a Teheran

Ore 06:30 Ultimi sviluppi

Israele afferma che quattro soldati sono stati uccisi e due feriti in combattimento nel Libano meridionale, portando il totale dall'inizio dell'invasione a 10.

I vigili del fuoco di Dubai hanno spento un incendio a bordo di una petroliera kuwaitiana a pieno carico, colpita da un attacco iraniano, e hanno dichiarato di essere impegnati nella valutazione dei danni.

Le forze statunitensi e israeliane continuano a bombardare l'Iran, con enormi esplosioni registrate nel centro di Isfahan e interruzioni di corrente a Teheran a seguito dei danni subiti da una sottostazione elettrica.

Le borse asiatiche hanno subito un forte calo nelle prime fasi di contrattazione, in risposta alle turbolenze in Medio Oriente, e il won sudcoreano ha toccato il minimo degli ultimi 17 anni.

L'Arabia Saudita ha intercettato otto missili balistici, mentre fonti irachene hanno segnalato attacchi contro le forze curde a Sulaymaniyah e contro gruppi paramilitari filo-iraniani nelle province di Babil e Anbar.

La Kuwait Petroleum Corporation afferma che un attacco iraniano contro la gigantesca petroliera Al-Salmi nel porto di Dubai ha provocato un incendio e avverte che potrebbe causare una fuoriuscita di petrolio.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ad Al Jazeera che il Presidente Donald Trump "preferisce sempre la diplomazia", ??ma ha avvertito l'Iran di "reali conseguenze" per la chiusura parziale dello Stretto di Hormuz.

Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, nega l' esistenza di colloqui con gli Stati Uniti e afferma che Teheran ha ricevuto, tramite mediatori, solo quelle che ha definito "richieste di colloqui".

La più grande raffineria di petrolio israeliana, Bazan, nella città di Haifa, è stata colpita per la seconda volta, provocando un incendio , in un attacco rivendicato da Hezbollah libanese.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, l'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e il re di Giordania Abdullah II hanno condannato gli attacchi iraniani contro le infrastrutture civili regionali in seguito a un vertice tenutosi nella città di Gedda.

La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in risposta all'uccisione di tre caschi blu dell'ONU in Libano nelle ultime 24 ore.

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Ore 23:30 Le Guardie Rivoluzionarie abbattono due droni Reaper sopra l'Iran.

Nelle ultime ore, due droni MQ-9 Reaper sono stati abbattuti da un "nuovo sistema di difesa avanzato", secondo quanto riferito dall'ufficio stampa delle Guardie Rivoluzionarie. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars, i velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulla provincia di Isfahan dal sistema di difesa "sotto il controllo della rete integrata di difesa aerea del Paese". Il drone MQ-9 Reaper è utilizzato principalmente dalle forze armate statunitensi, ma anche i loro alleati ne hanno accesso. Né gli eserciti statunitensi né quelli israeliani hanno rilasciato commenti immediati in merito alla notizia. Ore 23:00 Il prezzo del petrolio greggio statunitense chiude sopra i 100 dollari per la prima volta dal 2022. I prezzi del petrolio continuano a salire mentre la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran entra nella sua quinta settimana. I futures del West Texas Intermediate (WTI) statunitense sono aumentati di oltre il 3%, chiudendo sopra i 100 dollari al barile per la prima volta da luglio 2022. Anche il petrolio Brent, benchmark internazionale, ha registrato un rialzo, chiudendo a 112,78 dollari al barile. I prezzi del petrolio sono schizzati alle stelle dopo che il presidente Trump ha minacciato di distruggere le centrali elettriche e i pozzi petroliferi iraniani. Gli operatori di mercato stanno inoltre monitorando la continua instabilità dello Stretto di Hormuz. Anche i mercati azionari statunitensi hanno registrato un calo durante la seduta di lunedì, con l'S&P 500 e il Nasdaq che hanno chiuso entrambi in ribasso. Ore 22:30 Hamas: La legge israeliana sulla pena di morte dimostra "disprezzo per tutte le norme umanitarie" L'approvazione da parte del parlamento israeliano di una legge che autorizza l'esecuzione di palestinesi condannati per attentati mortali riflette quella che Hamas ha definito la politica israeliana di "uccisione e terrorismo". L'approvazione del disegno di legge "riflette la natura sanguinaria dell'occupazione e la sua politica basata su uccisioni e terrorismo", ha affermato Hamas in un comunicato. “Questa decisione ribadisce il disprezzo dell'occupazione e dei suoi leader per il diritto internazionale e il loro disprezzo per tutte le norme e convenzioni umanitarie.” La Knesset ha approvato il disegno di legge lunedì.

Ore 22:00 L'esercito israeliano afferma di aver effettuato nuovi attacchi su Teheran.

In un breve aggiornamento, l'esercito ha dichiarato di aver condotto un'altra ondata di attacchi aerei sulla capitale iraniana. Secondo quanto riportato, l'attacco aveva come obiettivo le infrastrutture iraniane a Teheran, e ulteriori dettagli sarebbero stati forniti in seguito.

Ore 21:30 La Knesset israeliana approva la pena di morte per i palestinesi condannati per l'omicidio di israeliani.

La Knesset israeliana ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per l'omicidio di israeliani. L'approvazione del disegno di legge ha rappresentato un'importante vittoria per l'estrema destra israeliana, che si è battuta con forza per questa misura. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu si è recato personalmente in aula per votare "sì". La legge prevede la pena di morte per impiccagione come pena predefinita per i palestinesi della Cisgiordania occupata condannati per omicidio. La legge conferisce inoltre ai tribunali israeliani l'autorità di infliggere la pena di morte o l'ergastolo ai propri cittadini. Non ha effetto retroattivo e si applicherà solo ai casi futuri. Il provvedimento è stato duramente condannato da gruppi israeliani e palestinesi per i diritti umani, che lo definiscono razzista, draconiano e improbabile che scoraggi gli attacchi da parte di terroristi palestinesi. Si prevede che dovrà affrontare ricorsi legali presso la Corte Suprema israeliana.

Ore 21:00 Gli stati del Golfo, la Giordania e la Russia discutono di una guerra in Medio Oriente

Si è tenuto un incontro online con i ministri degli esteri dei Paesi del Golfo: Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Oman, oltre a Giordania e Russia. All'incontro, presieduto dal ministro degli Esteri del Bahrein Abdullatif bin Rashid Al Zayani, hanno partecipato il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) Jasem Mohamed Albudaiwi e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "L'incontro si è concentrato sulla discussione delle aggressioni iraniane contro gli Stati del CCG e la Giordania, nonché sull'esame degli ultimi sviluppi nella regione", si legge in una dichiarazione del CCG. Ore 20:30 Casa Bianca: Il presidente Trump è interessato a chiedere agli stati arabi di contribuire a finanziare la guerra contro l'Iran La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che il presidente statunitense Donald Trump sarebbe interessato a chiedere ai paesi arabi di farsi carico dei costi della guerra in Iran. "È un'idea che so che ha in mente e credo che ne sentirete parlare ancora", ha dichiarato Leavitt in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta alla domanda di un giornalista sulla possibilità che i paesi arabi contribuissero a finanziare la guerra. "Penso che sia una cosa che il presidente sarebbe molto interessato a chiedere loro di fare", ha detto Leavitt.

Ore 20:00 La Federal Reserve statunitense aspetterà e osserverà come la guerra contro l'Iran influenzerà l'economia.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha affermato che la banca centrale statunitense può attendere per vedere come la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran influirà sull'economia e sull'inflazione, sottolineando che i responsabili delle politiche monetarie in genere non tengono conto di shock come l'aumento dei prezzi del petrolio. "Riteniamo che la nostra politica sia sufficientemente solida da permetterci di aspettare e vedere come si evolverà la situazione", ha affermato Powell durante una presentazione a un corso di macroeconomia all'Università di Harvard. Mentre la guerra con l'Iran entra nel secondo mese e i prezzi della benzina negli Stati Uniti raggiungono una media di circa 4 dollari al gallone, la Federal Reserve si trova potenzialmente in difficoltà nel conciliare i suoi due mandati di piena occupazione e stabilità dei prezzi. "Le aspettative di inflazione sembrano essere ben ancorate anche oltre il breve termine", ha affermato Powell. "Tuttavia, è una questione per la quale potremmo dover affrontare prima o poi la questione di cosa fare. Non ci troviamo ancora ad affrontarla perché non conosciamo gli effetti economici, ma certamente terremo conto del contesto più ampio quando prenderemo una decisione."

Ore 19:30 Rubio: "Siamo sulla buona strada, in anticipo sui tempi previsti"

Il segretario di Stato americano Marco Rubio afferma che gli impianti di produzione di armi dell'Iran saranno completamente distrutti durante la guerra. "Distruggeremo le fabbriche che producono quei missili e quei droni che usano per attaccare i loro vicini, gli Stati Uniti e la nostra presenza nella regione", ha dichiarato in un'intervista ad Al Jazeera. "Siamo a buon punto, o addirittura in anticipo sui tempi previsti... Poi ci troveremo di fronte alla questione dello Stretto di Hormuz, e spetterà all'Iran decidere", ha affermato Rubio. "Se sceglieranno di tentare di bloccare lo stretto, dovranno affrontare conseguenze concrete, non solo da parte degli Stati Uniti, ma anche dai paesi della regione e dal mondo intero." Ore 19:00 FMI: La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran offusca le prospettive di molte economie La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha causato gravi perturbazioni alle economie dei paesi in prima linea e sta offuscando le prospettive di molte economie che avevano appena iniziato a riprendersi da crisi precedenti, ha avvertito il Fondo Monetario Internazionale. In un blog pubblicato dai principali economisti dell'istituto di credito globale, il FMI ha affermato che la guerra stava causando uno shock globale, ma asimmetrico, e portando a condizioni finanziarie più restrittive. Ore 18:30 L'UNIFIL conferma che due caschi blu sono stati uccisi nel sud del Libano. Secondo una dichiarazione della Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), i caschi blu sono rimasti uccisi quando "un'esplosione di origine sconosciuta ha distrutto il loro veicolo vicino a Bani Hayyan". "Un terzo soldato delle forze di pace è rimasto gravemente ferito e un quarto è rimasto ferito", si legge nel comunicato. Le ultime morti giungono a meno di un giorno di distanza da un'altra esplosione, avvenuta domenica, in cui ha perso la vita un soldato indonesiano delle forze di pace. "Gli attacchi deliberati contro i caschi blu costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza, e possono configurarsi come crimini di guerra", ha dichiarato l'UNIFIL, chiedendo la fine delle violenze. Ore 18:00 Il Libano comunica che gli attacchi israeliani hanno ucciso più di 1.240 persone dal 2 marzo Il Ministero della Salute afferma che almeno 1.247 persone sono state uccise e 3.680 ferite dall'inizio dell'invasione israeliana del Libano meridionale e dei raid aerei, il 2 marzo. Oltre 1,2 milioni di civili libanesi sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. Le organizzazioni per i diritti umani hanno lanciato l'allarme sugli ordini di sfollamento forzato emessi da Israele, sottolineando che molte famiglie non hanno un posto dove andare poiché i centri di accoglienza in Libano sono pieni.

Ore 17:30 La Turchia afferma che le difese della NATO hanno abbattuto un quarto missile.

Il missile balistico è entrato nello spazio aereo turco prima di essere abbattuto dalle difese aeree della NATO schierate nel Mediterraneo orientale. L'attacco è stato il quarto dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, dopo tre precedenti intercettazioni da parte di sistemi NATO avvenute questo mese, che hanno spinto Ankara a protestare e a lanciare un avvertimento a Teheran. Teheran ha negato qualsiasi coinvolgimento nei tre incidenti precedenti, affermando di non aver autorizzato tali lanci. Il Ministero della Difesa turco ha dichiarato che tutte le misure necessarie vengono adottate "con decisione e senza esitazione" contro qualsiasi minaccia diretta al suo territorio. Ore 17:00 Rubio ad Al Jazeera: la NATO non esiste senza gli Stati Uniti. Il segretario Rubio ha criticato la NATO affermando che l'alleanza militare "non esiste senza gli Stati Uniti". "E questo lo sanno tutti", ha detto. Il presidente Trump ha criticato duramente la NATO per non aver "aiutato" nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. I paesi della NATO sono "CODARDI e NON DIMENTICHEREMO!", ha scritto venerdì sulla sua piattaforma Truth Social. Ore 16:30 L'UE ha annunciato la proroga di un anno delle sanzioni contro l'Iran in materia di diritti umani. Il Consiglio dell'Unione europea ha annunciato la proroga, fino al 13 aprile 2027, delle misure restrittive adottate dal blocco contro le gravi violazioni dei diritti umani in Iran. "Queste misure consistono nel divieto di viaggio e nel congelamento dei beni, nonché nel divieto di esportazione verso l'Iran di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e di apparecchiature per il monitoraggio delle telecomunicazioni", si legge in una dichiarazione. Ai cittadini e alle aziende dell'UE è "vietato mettere a disposizione fondi alle persone fisiche e giuridiche elencate", si legge nel comunicato, che aggiunge che la lista comprende "un totale di 262 persone fisiche e 53 entità" dopo la rimozione di una persona deceduta. L'UE ha introdotto per la prima volta un regime di sanzioni per gravi violazioni dei diritti umani in Iran nel 2011 e da allora lo ha prorogato annualmente. Ore 16:00 Foto: Le conseguenze di un attacco congiunto statunitense-israeliano contro un edificio residenziale a Teheran.

Ore 15:30 Il Regno Unito non invierà truppe in Iran: lo ha dichiarato il Primo Ministro Starmer.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha escluso l'invio di truppe in Iran, prendendo le distanze da un coinvolgimento diretto del Regno Unito nel conflitto. "Questa non è la nostra guerra e non abbiamo intenzione di lasciarci coinvolgere", ha detto. Starmer ha affermato che il Regno Unito sta adottando "misure difensive" per proteggere "le vite britanniche, gli interessi britannici e, naturalmente, i nostri alleati nella regione". Ha aggiunto che la Gran Bretagna continuerà a impegnarsi per contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma ha sottolineato: "Non ci faremo trascinare in questa guerra". Il Regno Unito, tuttavia, ha approvato l'utilizzo di basi britanniche da parte degli Stati Uniti per attacchi contro siti iraniani collegati alle minacce nello Stretto di Hormuz. Il Regno Unito ha inoltre schierato aerei da combattimento per intercettare i proiettili iraniani.

Ore 15:00 Il presidente libanese Joseph Aoun: "La mano che turba la pace verrà tagliata"

Il presidente libanese Joseph Aoun ha messo in guardia contro qualsiasi tentativo di destabilizzare il Paese, affermando che le autorità agiranno con decisione, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. Aoun ha dichiarato che "la mano che si protende per turbare la pace civile verrà recisa", sottolineando che le forze di sicurezza stanno adottando misure decise, tra cui arresti e sequestri di armi. Ha aggiunto che "nessuno in Libano desidera una guerra civile e che chiunque cerchi di sfruttare la situazione non ci riuscirà". Aoun ha inoltre sottolineato il peggioramento della situazione nel sud, definendola "tragica a causa delle gravi violazioni commesse da Israele", pur rilevando che sono in corso sforzi internazionali per promuovere i negoziati.

Ore 14:30 L'esercito israeliano afferma di aver colpito un'università a Teheran.

L'esercito israeliano afferma di aver colpito un'università a Teheran, sostenendo che l'istituto fosse gestito come un "complesso militare". Ore 14:00 L'UE appoggia la diplomazia mentre il Pakistan intensifica gli sforzi per mediare i colloqui sulla guerra con l'Iran Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha dichiarato di aver avuto una "buona conversazione" con il primo ministro pakistano Sharif per discutere della guerra in Iran e della diplomazia regionale. Ha aggiunto che "l' UE è seriamente preoccupata per il prolungamento della guerra e per il suo crescente impatto a livello globale". Il Pakistan afferma di prepararsi a ospitare nei prossimi giorni "colloqui significativi" volti a porre fine al conflitto.

Ore 12:30 Foto: Il fumo si alza da una raffineria di petrolio in seguito dopo gli attacchi su Haifa

Ore 12:00 Zelenskyy elogia gli accordi di difesa "storici" con i paesi del Medio Oriente.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha salutato con favore gli accordi di difesa "storici" firmati con i paesi mediorientali durante una visita nella regione. La scorsa settimana, l'Ucraina ha firmato accordi di difesa con Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Il contenuto degli accordi non è stato reso pubblico, ma Zelenskyy ha affermato che includono la competenza ucraina nell'abbattimento dei droni. "Credo che questi siano accordi storici. Stiamo raggiungendo un'intesa sulla cooperazione strategica nel settore della tecnologia militare e in altri ambiti. Stiamo parlando di accordi decennali", ha dichiarato ai giornalisti. L'Ucraina ha proposto di scambiare i suoi intercettori per droni, relativamente economici, con i costosi missili di difesa aerea che i Paesi del Golfo utilizzano attualmente per abbattere i droni iraniani.

Ore 11:30 L'Iran nega colloqui diretti con gli Stati Uniti e respinge le richieste "irragionevoli".

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che Teheran "non ha avuto finora alcun negoziato diretto con gli Stati Uniti". "Ciò di cui si è discusso sono messaggi che abbiamo ricevuto tramite intermediari, secondo i quali gli Stati Uniti vogliono negoziare", ha dichiarato Baghaei, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim. «Mi chiedo quante persone in America prendano sul serio le affermazioni della diplomazia americana! Il nostro compito è chiaro, a differenza dell'altra parte, che continua a cambiare posizione.» "Fin dall'inizio l'Iran ha espresso chiaramente la sua posizione e noi conosciamo benissimo il quadro di riferimento che stiamo prendendo in considerazione. Le richieste che ci sono state presentate sono eccessive e irragionevoli." “Gli incontri che il Pakistan organizza rappresentano un quadro di riferimento che hanno stabilito autonomamente e al quale noi non abbiamo partecipato. È positivo che i Paesi della regione si preoccupino di porre fine alla guerra, ma dovrebbero fare attenzione a chi l'ha iniziata.” Ore 11:00 Colpita raffineria di petrolio ad Haifa Un video pubblicato dai media israeliani e verificato da Al Jazeera mostra del fumo nero proveniente da una raffineria di petrolio ad Haifa, colpita da un attentato.

Ore 10:30 Attacchi israeliani nel sud del Libano provocano diversi morti e feriti.

L'agenzia di stampa nazionale libanese riferisce che aerei israeliani hanno colpito la città di Barashit, nel distretto di Bint Jbeil, uccidendo una persona e ferendone un'altra. In un aggiornamento separato, l'agenzia ha affermato che i jet israeliani hanno effettuato altri due raid su Hanawiya, portando a quattro il numero totale degli attacchi nella zona. Gli attacchi hanno provocato numerose vittime. Ore 10:00 Ultimi sviluppi Le forze israeliane hanno lanciato numerosi raid aerei sui sobborghi di Beirut e in altre zone del Libano.

Israele afferma che sei soldati sono rimasti feriti in tre distinti incidenti nel sud del Libano.

Almeno tre palestinesi sono stati uccisi e molti feriti in un attacco aereo israeliano a sud-est di Gaza City.

Il Primo Ministro australiano ha chiesto al Presidente Trump indicazioni più chiare sugli obiettivi della guerra in Iran, pur sollecitando una de-escalation.

La società vietnamita Binh Son Refining and Petrochemical ha dichiarato di essere in trattative con partner russi per l'acquisto di petrolio greggio e di essere inoltre interessata ad acquistarlo da Africa, Stati Uniti e Sud-est asiatico.

Il petrolio Brent è salito del 2,98% a 115,93 dollari al barile alle 00:00 GMT di lunedì, portando i suoi guadagni a oltre il 62% rispetto al 27 febbraio.

Ore 08:30 E'tornata la corrente a Teheran e nella regione di Alborz dopo l'interruzione.

L'intera rete elettrica nazionale iraniana rimane stabile, mentre l'energia elettrica a Teheran e nella vicina provincia di Alborz è stata ripristinata dopo l'attacco israelo-americano di ieri sera, ha dichiarato il viceministro dell'energia iraniano. In un'intervista con l'emittente nazionale IRIB, Mostafa Rajabi Mashhadi avrebbe dichiarato che l'interruzione di corrente in diverse zone di Teheran e dell'Alborz, inclusa la città di Karaj, è stata "risolta rapidamente grazie a una manovra sulla rete elettrica". Mashhadi non ha specificato quale fosse l'obiettivo principale degli Stati Uniti e di Israele nell'attacco. In precedenza, era stato riferito che le schegge degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele avevano danneggiato un traliccio dell'alta tensione nella provincia di Alborz e la sottostazione di Dooshan Tapeh, provocando l'interruzione di corrente. Diverse sottostazioni di trasmissione sono state colpite dall'incidente, ma l'energia elettrica è stata infine ripristinata, ha dichiarato Mashhadi. Ore 08:00 Almeno 3 palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano a sud di Gaza City. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Wafa, almeno tre palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in un attacco aereo israeliano a sud-est di Gaza City. Fonti mediche hanno riferito che l'attacco è avvenuto vicino alla moschea di al-Shafi nel quartiere di Zeitoun, a sud di Gaza City. Ore 07:30 Trump ribadisce di voler "impadronirsi del petrolio iraniano". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato al Financial Times di voler "impadronirsi del petrolio" iraniano e ha affermato che Washington potrebbe conquistare il centro di esportazione iraniano sull'isola di Kharg. Trump ha paragonato la potenziale mossa all'approccio statunitense in Venezuela, dove, a suo dire, Washington intende controllare l'industria petrolifera "a tempo indeterminato" dopo il rapimento del presidente Nicolás Maduro a gennaio. "A dire il vero, la cosa che preferisco è impossessarmi del petrolio iraniano, ma alcuni stupidi negli Stati Uniti mi chiedono: 'Perché lo fai?' Ma sono solo degli stupidi", ha affermato. «Forse conquisteremo l'isola di Kharg, forse no. Abbiamo molte opzioni», ha detto Trump al Financial Times. «Significherebbe anche che dovremmo rimanere lì [sull'isola di Kharg] per un certo periodo». Interrogato sullo stato delle difese iraniane sull'isola di Kharg, ha risposto: "Non credo che abbiano alcuna difesa. Potremmo conquistarla molto facilmente". Ore 07:00 Riepilogo ultimi avvenimenti Trump afferma di ritenere che un accordo per porre fine alla guerra sia vicino, ma aggiunge anche che le sue truppe potrebbero impadronirsi del centro di esportazione petrolifera iraniana sull'isola di Kharg.

Israele intensifica gli attacchi contro l'Iran, con esplosioni segnalate a Teheran e Rey, mentre l'esercito iraniano e Hezbollah continuano a lanciare missili e razzi contro il territorio israeliano.

L'Australia dimezza le tasse sui carburanti a fronte di un nuovo aumento dei prezzi del petrolio, con il greggio Brent che ha superato i 116 dollari al barile.

Alcuni razzi hanno colpito la base statunitense Victory Base, vicino all'aeroporto di Baghdad, incendiando un aereo delle forze speciali irachene.

Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti segnalano attacchi missilistici e con droni.

Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l'Iran: un impianto petrolchimico a Tabriz è stato colpito e parte della rete elettrica è stata danneggiata dalle schegge, causando blackout in alcune zone della capitale, Teheran.

L'Iran ha preso di mira una zona industriale nel sud di Israele, appiccando un incendio in un impianto chimico e provocando per un breve periodo il panico per una possibile fuga di materiale pericoloso.

L'esercito israeliano afferma di aver intercettato due droni lanciati dallo Yemen, il giorno dopo l'ingresso degli Houthi nel conflitto in Medio Oriente.

Un soldato delle forze di pace delle Nazioni Unite è stato ucciso nel sud del Libano e un altro è rimasto gravemente ferito quando un proiettile, proveniente da una fonte sconosciuta, ha colpito la loro base vicino ad Adchit Al Qusayr.

Il Kuwait afferma che un lavoratore indiano è stato ucciso in un attacco iraniano contro un impianto di produzione di energia e desalinizzazione, mentre Bahrein, Giordania, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver intercettato droni e missili.

I ministri degli Esteri di Pakistan, Egitto, Turchia e Arabia Saudita si sono incontrati a Islamabad e hanno dichiarato il loro impegno a spianare la strada a una de-escalation nel conflitto tra Stati Uniti e Israele.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle sue truppe di conquistare altro territorio nel Libano meridionale. _____________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 22:30 L'AIEA conferma i "gravi danni" subiti dall'impianto nucleare iraniano.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha confermato che l'impianto iraniano di produzione di acqua pesante di Khondab "ha subito gravi danni e non è più operativo". "L'impianto non contiene materiale nucleare dichiarato", ha aggiunto. Israele ha confermato di aver bombardato il reattore di Khondab venerdì. L'AIEA ha basato le sue conclusioni su un'analisi indipendente di immagini satellitari e sulla propria conoscenza dell'impianto.

Ore 22:00 Il ministro degli esteri iraniano denuncia gli attacchi presi di mira da Stati Uniti e Israele contro le università.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato gli Stati Uniti e Israele di credere che "la conoscenza possa essere distrutta dai bombardamenti". "Questo si riflette negli omicidi di scienziati iraniani e negli attacchi ai siti nucleari iraniani, e ora anche alle università", ha affermato su X. Ha aggiunto che le loro azioni letali non avrebbero fatto altro che incoraggiare gli iraniani a perseguire una maggiore conoscenza. Ore 21:30 Il leader supremo dell'Iran ringrazia l'Iraq per il sostegno militare. La nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei ha ringraziato il popolo iracheno per il sostegno offerto nella guerra contro gli Stati Uniti e Israele. In un messaggio scritto, Khamenei "ha espresso il suo apprezzamento alla suprema autorità religiosa [in Iraq] e al popolo iracheno per la loro chiara posizione contro l'aggressione all'Iran e per il loro sostegno al nostro Paese", ha riferito l'agenzia di stampa ISNA, riferendosi al Grande Ayatollah Ali Sistani, residente in Iraq e una delle figure più venerate dell'Islam sciita. La mancata apparizione di Khamenei di persona ha alimentato intense speculazioni sulle sue condizioni e sulla sua ubicazione, ma la televisione di stato e alcuni funzionari iraniani hanno indicato che si sta riprendendo dalle ferite riportate in un attacco aereo. Mojtaba Khamenei è la terza Guida Suprema dalla rivoluzione islamica del 1979, succeduto a suo padre, il fondatore della rivoluzione, l'Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ore 21:00 L'energia elettrica è stata ripristinata nella maggior parte di Teheran e Karaj. L'agenzia di stampa iraniana Fars riferisce che l'elettricità è stata ripristinata nella maggior parte delle zone della capitale e della provincia di Karaj. "Le squadre operative del settore elettrico stanno ancora lavorando per ripristinare l'energia elettrica nelle poche aree ancora senza corrente il più rapidamente possibile", ha aggiunto. Il Ministero dell'Energia ha dichiarato che alcune schegge hanno colpito una parte della rete elettrica nella provincia di Alborz, causando interruzioni di corrente in alcune zone del Paese. Ore 20:30 A Teheran si segnalano interruzioni di corrente dovute alla caduta di detriti. Secondo quanto riportato dai media iraniani, alcune zone di Teheran stanno subendo interruzioni di corrente in seguito agli attacchi israelo-americani. Il Ministero dell'Energia ha dichiarato che alcune schegge hanno colpito parte della rete elettrica nella provincia di Alborz, causando interruzioni di corrente nella capitale e a Karaj. Il viceministro dell'energia iraniano, Mostafa Rajabi Mashhadi, ha dichiarato che diverse sottostazioni di trasmissione elettrica sono state colpite, ma si prevede che l'elettricità a Teheran e Karaj venga ripristinata entro poche ore, aggiungendo che non c'è motivo di preoccupazione, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim. Ore 20:00 l bilancio delle vittime continua a salire in Libano durante l'invasione israeliana. Secondo le autorità libanesi, oltre 1.200 persone sono state uccise nelle ultime quattro settimane. Il bilancio delle vittime comprende 124 bambini e oltre 3.500 feriti, ha dichiarato il Ministero della Salute in un comunicato. Solo tra sabato e domenica, 49 persone hanno perso la vita, tra cui 10 soccorritori e tre giornalisti. Crescono i timori di ulteriori vittime dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele è "determinato a cambiare radicalmente la situazione nel nord". Hezbollah "possiede ancora la capacità residua di lanciarci razzi", ha affermato. Ore 19:30 Attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele hanno ucciso 250 studenti e insegnanti iraniani. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, almeno 250 studenti e insegnanti sono stati uccisi e 600 istituti scolastici sono stati presi di mira. Hossein Sadeghi, capo del Centro per l'informazione e le pubbliche relazioni del Ministero dell'Istruzione iraniano, ha dichiarato all'agenzia di stampa IRNA che negli attacchi sono rimasti feriti anche 184 studenti e insegnanti. A Teheran, ha detto, sono stati uccisi 16 studenti e cinque insegnanti, mentre otto studenti e cinque educatori sono rimasti feriti. Secondo Sadeghi, circa 200 strutture amministrative, culturali e didattiche sono state danneggiate dal 28 febbraio. Ore 19:00 Una fabbrica chimica israeliana è stata attaccata da un missile iraniano. Un impianto chimico nel sud di Israele è stato colpito da un missile iraniano e le autorità hanno avvertito i residenti nelle vicinanze di rimanere in casa per timore di una pericolosa fuga di sostanze chimiche. La zona industriale di Neot Hovav, oggetto dell'attacco, si trova a 9 km (6 miglia) a sud della città di Beersheba. I servizi di emergenza hanno riferito che una persona è rimasta ferita nell'attacco. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i residenti della zona di Neot Hovav devono rimanere in casa e tenere le finestre chiuse poiché l'impianto contiene materiali pericolosi.

Ore 18:30 I ministri degli esteri di Pakistan, Arabia Saudita, Turchia ed Egitto si sono riuniti a Islamabad.

Il Ministero degli Esteri pakistano ha annunciato l'avvio a Islamabad delle consultazioni tra i quattro ministri degli esteri. I loro quattro paesi sono emersi come mediatori tra gli Stati Uniti e l'Iran.

Ore 18:00 Foto: Le conseguenze dell'attacco congiunto statunitense-israeliano contro la sede di Al Araby TV a Teheran.

Ore 17:30 Il bilancio delle vittime in Iran raggiunge quota 2.076.

Il Ministero della Salute iraniano ha diffuso i seguenti dati: Vittime: 2.076, tra cui 216 bambini

Feriti: 26.500, di cui 1.767 bambini

Centri sanitari e di pronto soccorso danneggiati: 336

Ore 12:00 Foto: Si svolgono i funerali dei giornalisti libanesi uccisi da un attacco israeliano.

Ore 11:30 L'Iran non ha iniziato la guerra, ma ha subito "perdite significative".

Fatemeh Mohajerani, portavoce del governo iraniano, afferma che l'Iran non ha iniziato la guerra in cui il Paese ha subito "perdite significative", sia in termini di vittime umane che di abitazioni e infrastrutture civili. Ha affermato che il risarcimento è una delle richieste che dovrebbero essere discusse in qualsiasi negoziato, aggiungendo che il controllo sullo Stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni sono altre questioni chiave da prendere in considerazione. "Siamo disposti a muoverci verso una pace duratura", ha affermato. Ore 10:30 Ultimi sviluppi L'esercito israeliano afferma di aver completato un'altra ondata di attacchi contro le infrastrutture governative iraniane a Teheran e in altre aree.

Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che le forze iraniane sono pronte a un potenziale attacco di terra statunitense, accusando Washington di dare segnali di apertura ai colloqui mentre in realtà pianifica un'escalation.

L'emittente radiotelevisiva israeliana riferisce che l'Iran ha lanciato tre missili verso il sud di Israele, due dei quali sono stati intercettati e uno è atterrato in un'area aperta.

La missione navale dell'UE afferma di stare monitorando il crescente sostegno degli Houthi all'Iran e ha emesso delle linee guida in materia di navigazione.

Secondo NetBlocks, l'accesso a Internet in Iran è sceso a circa l'1% dei livelli normali, mentre il blackout entra nel trentesimo giorno.

La Siria e gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato l'attacco alla residenza del presidente della regione curda semiautonoma del nord dell'Iraq, Nechirvan Barzani.

L'agenzia di stampa nazionale libanese riferisce che due persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano contro un'abitazione nel governatorato di Nabatieh, nel sud del Paese.

In tutta la regione del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti affermano di aver intercettato missili e droni, mentre in Kuwait e Bahrein sono risuonate le sirene d'allarme e l'Arabia Saudita riferisce di aver abbattuto 10 droni.

Gli Houthi yemeniti hanno condotto un secondo attacco missilistico e con droni contro Israele, promettendo di continuare l'operazione finché Israele non "cesserà i suoi attacchi e le sue aggressioni".

Gli Stati Uniti e Israele continuano ad attaccare l'Iran, uccidendo una famiglia di quattro persone nella provincia di Bushehr e colpendo un impianto idrico nella provincia del Khuzestan, mentre le Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) minacciano attacchi di rappresaglia contro università statunitensi e israeliane in Medio Oriente.

A Tel Aviv, la polizia israeliana si è scontrata con centinaia di manifestanti contro la guerra, mentre milioni di persone si sono radunate in diverse città degli Stati Uniti per le proteste "No King" contro il presidente americano Donald Trump, molte delle quali contrarie alla guerra contro l'Iran.

Il Qatar e l'Ucraina firmano un trattato di difesa , che prevede lo scambio di competenze in materia di contrasto a missili e droni, mentre attacchi iraniani danneggiano impianti di alluminio in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti.

I manifestanti libanesi sono scesi in piazza a Beirut dopo che le forze israeliane hanno ucciso tre giornalisti nel sud del Libano.

I ministri degli Esteri di Egitto e Turchia sono giunti nella capitale del Pakistan per un incontro sulla situazione regionale, mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian elogia Islamabad per la sua mediazione volta a fermare l'"aggressione" israelo-americana contro il suo Paese. ________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 22:30 Il ministero degli Esteri iraniano accusa Stati Uniti e Israele di aver colpito "deliberatamente" le università.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver attaccato "deliberatamente" "numerose università e centri di ricerca" durante la guerra, tra cui l'Università di Tecnologia di Isfahan e l'Università di Scienza e Tecnologia di Teheran. "L'aggressione americano-israeliana contro l'Iran continua a rivelare il suo vero obiettivo: paralizzare le fondamenta scientifiche e il patrimonio culturale del nostro Paese prendendo di mira sistematicamente università, centri di ricerca, monumenti storici e scienziati di spicco", ha affermato Baghaei in un post su X. Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, almeno 600 istituti scolastici in Iran sono stati danneggiati o distrutti dalla guerra.

Ore 22:00 Gli Houthi yemeniti affermano di aver condotto una "seconda operazione militare" contro Israele.

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha annunciato che il gruppo yemenita ha condotto una "seconda operazione militare" contro Israele utilizzando missili da crociera e droni. In una dichiarazione, Saree ha affermato che gli Houthi continueranno a condurre operazioni militari nei prossimi giorni finché Israele non "cesserà i suoi attacchi e la sua aggressione". Gli Houthi hanno attaccato Israele oggi con una raffica di missili balistici, i primi attacchi di questo tipo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, un mese fa. Ore 21:30 Il presidente iraniano Pezeshkian elogia il Pakistan per la mediazione volta a fermare l'"aggressione" di Stati Uniti e Israele. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha elogiato gli sforzi di mediazione del Pakistan per fermare la guerra israelo-americana contro il suo paese. Secondo quanto riferito dalla presidenza, durante una telefonata con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, Pezeshkian "ha ringraziato il Pakistan per gli sforzi di mediazione volti a fermare l'aggressione contro la Repubblica islamica". La telefonata è avvenuta mentre i ministri degli esteri di Arabia Saudita, Egitto e Turchia si preparano a incontrare i funzionari pakistani a Islamabad per colloqui sulla guerra. Ore 21:00 La polizia israeliana disperde una grande protesta contro la guerra all'Iran a Tel Aviv. La polizia israeliana ha disperso un folto gruppo di persone riunite a Tel Aviv per protestare contro la guerra. "La polizia ha disperso violentemente 1.500 manifestanti contro la guerra e contro il governo", ha dichiarato Alon-Lee Green, co-direttore del gruppo di attivisti ebraico-palestinesi Standing Together, in un post sui social media. Green ha promesso che le azioni della polizia “non ci fermeranno. Continueremo a lottare per porre fine alla guerra eterna e per rovesciare il governo della morte”.

Ore 20:30 I ministri degli Esteri egiziano e turco sono in Pakistan per un incontro sulla situazione regionale.

Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan sono arrivati ??a Islamabad per partecipare a un incontro sulla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e sulla situazione generale in Medio Oriente. La riunione è stata convocata dal vice primo ministro del Pakistan, Ishaq Dar. Il Pakistan afferma di star mediando colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran volti a porre fine alla guerra, e i funzionari confermano che i negoziati sono in corso.

Ore 20:00 Israele afferma di aver colpito 250 obiettivi questo fine settimana in Iran e Libano.

Un portavoce dell'esercito ha dichiarato che negli ultimi giorni sono stati colpiti 100 obiettivi in ??Iran e 170 in Libano, nell'ambito delle duplici campagne militari condotte in entrambi i paesi. In Iran, Israele afferma di aver attaccato siti di produzione di missili balistici, rampe di lancio e sistemi di difesa aerea. Ore 19:30 Riepilogo ultimi avvenimenti Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele, segnando il loro primo ingresso nel conflitto.

Secondo le autorità degli Emirati Arabi Uniti, gli attacchi missilistici iraniani hanno causato ingenti danni e numerosi feriti nella zona economica Khalifa di Abu Dhabi .

Israele ha condotto una serie di attacchi mortali nel Libano meridionale. Tra le vittime, secondo le prime ricostruzioni, figurano cinque agricoltori siriani e tre giornalisti libanesi.

Un attacco congiunto statunitense-israeliano nella provincia di Bushehr, nel sud dell'Iran, ha causato la morte di una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim.

Il Qatar e l'Ucraina hanno firmato un trattato di difesa che prevede lo scambio di competenze in materia di contrasto ai missili e ai sistemi di droni.

Milioni di persone sono scese in piazza in tutti gli Stati Uniti per le proteste "No King" contro il presidente Trump. Molti manifestanti esprimono la loro opposizione alla guerra in Iran, come riporta Teresa Bo di Al Jazeera da Washington, DC.

Ore 18:30 Il Libano pronto a presentare una denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per l'uccisione dei giornalisti.

Il ministro dell'Informazione libanese Paul Morcos ha dichiarato che il suo ministero e il ministero degli Esteri si stanno preparando a presentare una denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per le persecuzioni israeliane contro i giornalisti. In precedenza, avevamo riportato che un attacco israeliano aveva ucciso un giornalista che lavorava per l'emittente televisiva Al-Manar di Hezbollah e un altro per il canale filo-Hezbollah Al Mayadeen nel Libano meridionale, oltre a un terzo giornalista che lavorava come cameraman. Morcos ha "sottolineato che il Libano non considererà normali tali attacchi ed è impegnato a favore dell'unità nazionale", ha affermato in una dichiarazione. Marcos ha inoltre "chiesto di riaffermare e rafforzare le tutele internazionali per i giornalisti e ha messo in guardia contro qualsiasi tentativo di indebolire tali garanzie". Ore 18:00 Nelle ultime 24 ore, 142 persone sono rimaste ferite in Israele: lo rivela il Ministero della Salute. Il Ministero della Salute israeliano riferisce che nelle ultime 24 ore sono state ricoverate in ospedale 142 persone, portando il totale dei feriti di guerra in Israele a 5.689. Secondo il ministero, dei feriti, 132 rimangono ricoverati in ospedale, 15 dei quali in gravi condizioni e uno in condizioni critiche. Ore 17:30 Attacco di USA e Israele causa la morte di una famiglia di quattro persone nella provincia iraniana di Bushehr Un funzionario della sicurezza nella provincia meridionale iraniana di Bushehr ha dichiarato che un attacco condotto da Stati Uniti e Israele ha causato la morte di quattro membri di una famiglia nella zona di Dashti. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha citato un funzionario secondo il quale un proiettile avrebbe colpito la tenda della famiglia, che conduce uno stile di vita nomade, uccidendo i due genitori e i loro figli.

Ore 17:00 Il Libano afferma che più di 1.180 persone sono state uccise negli attacchi israeliani dal 2 marzo

Il Ministero della Salute libanese afferma che almeno 1.189 persone sono state uccise e altre 3.427 ferite negli attacchi israeliani contro il Paese a partire dal 2 marzo. Ore 16:30 Zelenskyy: Gli accordi di difesa tra l'Ucraina e gli stati del Golfo prevedono una "cooperazione decennale" Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che gli accordi firmati con i Paesi del Golfo durante un tour regionale prevedono una cooperazione decennale nel settore della difesa, compresa la creazione di linee di produzione congiunte. "Stiamo parlando di una cooperazione decennale. Abbiamo già firmato un accordo in tal senso con l'Arabia Saudita, ne abbiamo appena firmato uno simile con il Qatar, anch'esso della durata di 10 anni, e ne firmeremo uno con gli Emirati Arabi Uniti", ha dichiarato Zelenskyy durante una conferenza stampa. "In questi 10 anni, ci impegneremo nella coproduzione, costruendo impianti in entrambi i paesi: linee di produzione sia in Ucraina che in questi altri paesi", ha aggiunto. Ore 16:00 Foto: Impatto dei missili iraniani su Israele

Ore 15:30 Rosatom: la situazione presso la centrale nucleare iraniana di Bushehr continua a peggiorare.

La situazione presso la centrale nucleare iraniana di Bushehr continua a deteriorarsi e gli attacchi rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza nucleare, ha dichiarato il capo della società nucleare statale russa Rosatom dopo un altro attacco nei pressi dell'impianto. Ieri, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha dichiarato che l'Iran l'aveva informata di un altro attacco nei pressi di Bushehr, il terzo incidente di questo tipo in 10 giorni, senza danni al reattore in funzione e senza rilascio di radiazioni. Ore 15:00 Il vicepresidente statunitense Vance afferma che gli Stati Uniti si ritireranno presto dall'Iran. Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha parlato della guerra contro l'Iran durante un'intervista con il podcaster conservatore Benny Johnson. Vance ha affermato che, sebbene gli Stati Uniti abbiano raggiunto la maggior parte dei loro obiettivi militari, Trump intende continuare la guerra "ancora per un po'" per garantire che il governo iraniano sia gravemente ostacolato. "Il presidente continuerà a insistere ancora per un po' per assicurarsi che, una volta usciti dal Paese, non dovremo più ripetere questa operazione per molto, molto tempo", ha detto Vance. "Dobbiamo neutralizzare il governo iraniano per un periodo lunghissimo, e questo è l'obiettivo." Vance ha ammesso che i prezzi della benzina sono aumentati a causa del conflitto, ma ha affermato che presto scenderanno. "Si tratta di una reazione molto, molto temporanea a quello che in definitiva sarà un conflitto di breve durata". "Credo che il presidente sia stato molto chiaro al riguardo: non ci interessa rimanere in Iran tra un anno o due", ha detto Vance. "Stiamo portando a termine il nostro compito, ce ne andremo presto e i prezzi del gas torneranno a scendere." Ore 14:30 Il presidente libanese definisce l'attacco israeliano contro i giornalisti un "crimine palese". Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato l'attacco israeliano che ha ucciso un giornalista dell'emittente televisiva Al Manar di Hezbollah e un altro del canale filo-Hezbollah Al Mayadeen, nel sud del Libano. "Ancora una volta, l'aggressione israeliana viola le regole più elementari del diritto internazionale, del diritto internazionale umanitario e delle leggi di guerra, prendendo di mira i giornalisti, che in definitiva sono civili che svolgono un dovere professionale", ha dichiarato Aoun in un comunicato stampa diffuso dalla presidenza. “Si tratta di un crimine palese che viola tutte le norme e i trattati in base ai quali i giornalisti godono di protezione internazionale in tempo di guerra.” Anche il Sindacato della Stampa Libanese ha condannato l'attacco israeliano contro i due giornalisti, definendolo un "crimine efferato".

Ore 14:00 Le forze iraniane colpiscono gli Emirati Arabi Uniti con 20 missili balistici e 37 droni.

Secondo il Ministero della Difesa iraniano, almeno 20 missili balistici e 37 droni hanno preso di mira gli Emirati Arabi Uniti. Tutti sono stati intercettati, ha affermato il ministero. Gli attacchi di sabato portano a 398 il numero totale di missili balistici lanciati contro il Paese del Golfo, di cui 15 missili da crociera e 1.872 droni, dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. I lanci missilistici hanno causato la morte di due membri delle forze armate, un civile marocchino al soldo delle forze armate e otto persone di nazionalità pakistana, nepalese, bengalese, palestinese e indiana. Almeno 178 persone sono rimaste ferite. Ore 13:30 Video mostra l'impatto dell'attacco iraniano a Tel Aviv. Un video diffuso sui social media e verificato da Al Jazeera mostra l'impatto di munizioni a grappolo su un edificio di Tel Aviv durante un attacco iraniano avvenuto nella notte.

Ore 13:00 L'Iran rivendica gli attacchi contro le forze statunitensi a Dubai.

Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale Khatam al-Anbiya delle Guardie Rivoluzionarie, ha dichiarato: "Le forze iraniane hanno colpito con missili e droni due località a Dubai dove si nascondevano oltre 500 soldati statunitensi, infliggendo loro pesanti perdite". In dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, ha aggiunto: "Avevamo già avvertito che l'aggressivo esercito americano si era dato alla fuga e si era nascosto fuori dalle sue basi a causa della potente invasione delle forze armate e della distruzione delle sue basi nella regione". Ha aggiunto: "Trump e i vertici militari americani devono rendersi conto che la regione si trasformerà in un cimitero per i soldati americani e che non avranno altra scelta che arrendersi".

Ore 12:30 Pezeshkian avverte: ci saranno forti ritorsioni se le infrastrutture o l'economia di Teheran verranno prese di mira.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran reagirà "fortemente" se le nostre infrastrutture o i nostri centri economici saranno presi di mira. Ha inoltre ribadito un messaggio condiviso da diversi funzionari militari e politici iraniani, rivolgendosi ai paesi della regione: "Se volete sviluppo e sicurezza, non permettete ai nostri nemici di condurre la guerra dai vostri territori". L'Iran ha insistito sul fatto di attaccare solo gli interessi statunitensi nella regione, ma i funzionari dei paesi del Golfo hanno ripetutamente respinto tale affermazione, sostenendo che sono state colpite anche infrastrutture civili, tra cui hotel, aeroporti e zone residenziali.

Ore 09:30 I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele.

Gli Houthi hanno appena confermato di aver lanciato un attacco contro Israele, il primo dall'inizio della guerra, che dura ormai da un mese. Il gruppo ha affermato di aver lanciato una raffica di missili balistici contro siti militari israeliani situati nel sud della Cisgiordania occupata. In precedenza, l'esercito israeliano aveva dichiarato di aver rilevato un missile lanciato dallo Yemen. In una dichiarazione, il gruppo filo-iraniano ha affermato che l'attacco è avvenuto alla luce degli attacchi alle infrastrutture e dell'uccisione di civili in Libano, Iran, Iraq e Palestina. Il gruppo ha inoltre affermato che la sua operazione "continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi dichiarati... e fino a quando non cesserà l'aggressione contro tutti i fronti della resistenza". Ore 09:00 L'esercito israeliano conferma che nove dei suoi soldati sono rimasti feriti nel Libano meridionale. Le vittime sono state segnalate in due attacchi separati, ha dichiarato l'esercito israeliano in un comunicato stampa diffuso il giorno X. Venerdì, un soldato israeliano è rimasto gravemente ferito e un altro in modo non grave a seguito dell'esplosione di un missile anticarro durante gli scontri nel Libano meridionale.

In un altro incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, un soldato israeliano è rimasto gravemente ferito e altri sei hanno riportato ferite di media gravità a seguito del lancio di razzi contro le forze impegnate nel Libano meridionale. Ciò avviene mentre l'esercito israeliano si spinge sempre più in profondità nel territorio libanese, avanzando fino a 7 km (4,3 miglia) in alcune zone. Hezbollah sta reagendo. Sebbene la dichiarazione dell'esercito non specifichi il luogo degli attacchi, giunge poche ore dopo che Hezbollah avrebbe teso un'imboscata alle truppe israeliane nella città meridionale di Taybeh, a circa 6 km dal confine. Ore 08:30 Proteste "No Kings" previste in tutti gli Stati Uniti per opporsi a Trump e alla guerra in Iran. Il movimento di protesta "No Kings" sta pianificando un ritorno in campo sabato con oltre 3.000 manifestazioni previste in tutti gli Stati Uniti per opporsi al presidente Trump. Il movimento di protesta dal basso ha organizzato manifestazioni a giugno e ottobre 2025, attirando cinque milioni di persone, seguite da sette milioni, a migliaia di eventi in tutti gli Stati Uniti. Gli organizzatori affermano che questo sabato potrebbe essere una delle giornate di protesta più imponenti nella storia degli Stati Uniti, con una vasta gamma di rivendicazioni in mostra, dalla stretta sull'immigrazione di Trump alla sua guerra contro l'Iran. Si prevedono importanti proteste a Washington DC, Minneapolis, Chicago e San Francisco. Secondo il Burlington Free Press, nel piccolo stato del Vermont, che conta appena 646.000 abitanti, si prevedono oltre 40 proteste. Ore 08:00 Ultimi Sviluppi Il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno "schiacciando l'Iran", criticando al contempo gli alleati della NATO e sostenendo che non dovrebbero aspettarsi che gli Stati Uniti siano "al loro fianco" poiché non hanno contribuito alla guerra contro l'Iran.

Un attacco israeliano ha ucciso un paramedico e ferito altre quattro persone nella città libanese di Kfar Tebnit.

L'agenzia di stampa iraniana ISNA ha riferito che cinque persone sono rimaste uccise in un attacco a un condominio nella città di Zanjan.

L'agenzia di stampa Reuters, citando un funzionario statunitense anonimo, ha riferito che 12 soldati americani sono rimasti feriti in un attacco iraniano contro la base aerea del principe Sultan in Arabia Saudita.

L'Iran ha continuato ad attaccare i paesi del Golfo, compresi gli Emirati Arabi Uniti, dove cinque persone sono rimaste ferite dai detriti caduti dai missili intercettati.

L'esercito israeliano ha affermato che il Paese è stato colpito da un missile lanciato dallo Yemen.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa iraniane, attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele hanno causato la morte di decine di persone in Iran, tra cui una donna incinta nella provincia di Kermanshah.

Un attacco missilistico iraniano ha causato un morto a Tel Aviv, secondo quanto riferito da medici israeliani.

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato che Teheran non ha ancora deciso se rispondere alla proposta statunitense di colloqui di pace a causa degli attacchi subiti alle sue infrastrutture industriali e nucleari.

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha avvertito che i continui attacchi nei pressi della centrale nucleare iraniana di Bushehr rischiano di provocare un "grave incidente radiologico".

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva precedentemente affermato che Israele avrebbe ampliato i suoi obiettivi in ??Iran, avvertendo Teheran di "smettere di lanciare missili contro la popolazione civile in Israele".

Le forze israeliane hanno inoltre ucciso diverse persone nel Libano meridionale, tra cui una donna incinta, e tre persone nella Cisgiordania occupata.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti possono raggiungere i loro obiettivi in ??Iran "senza truppe di terra", nonostante il dispiegamento di migliaia di soldati nella regione.

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Ore 20:30 L'Iran afferma che "farà pagare un prezzo salato" all'attacco israeliano contro siti strategici.

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran "farà pagare un prezzo salato" a un eventuale attacco israeliano contro diverse importanti infrastrutture del Paese. "Israele ha colpito due delle più grandi acciaierie iraniane, una centrale elettrica e siti nucleari civili, tra le altre infrastrutture", ha dichiarato Araghchi in un post sui social media. I siti presi di mira includono l'impianto di trattamento delle acque pesanti di Khondab, l'impianto di produzione di yellowcake di Ardakan e i principali stabilimenti siderurgici del Khuzestan e di Mobarakeh. "Israele afferma di aver agito in coordinamento con gli Stati Uniti. L'attacco contraddice la scadenza prorogata dal Presidente degli Stati Uniti per la diplomazia. L'Iran farà pagare un prezzo salatissimo per i crimini israeliani."

Ore 20:00 AIEA: non si è registrato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito in seguito all'attacco israeliano ad Ardakan.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) afferma che non si è registrato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito in seguito all'attacco israeliano contro l'impianto iraniano di produzione di yellowcake nella provincia di Yazd. "L'AIEA è stata informata dall'Iran che l'impianto di produzione di torta gialla Shahid Rezayee Nejad nella provincia di Yazd (nota anche come Ardakan) è stato attaccato oggi", ha affermato l'AIEA in un post su X. "Non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito. L'AIEA sta esaminando il rapporto. Il direttore generale dell'AIEA, Rafael M. Grossi, ribadisce l'appello alla moderazione militare per evitare qualsiasi rischio di incidente nucleare", ha aggiunto.

Ore 19:00 Araghchi, ministro degli Esteri iraniano: Chiudere lo Stretto di Hormuz alle navi statunitensi e israeliane è una "misura legittima"

Secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri iraniano, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha confermato, durante una telefonata con il suo omologo russo Sergey Lavrov, che la chiusura dello Stretto di Hormuz alle navi statunitensi e israeliane è una "misura legittima". Araghchi ha inoltre affermato che il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz avviene in coordinamento con le autorità iraniane competenti. Durante la telefonata, Araghchi ha anche accusato gli Stati Uniti e Israele di aver attaccato obiettivi civili, scuole, ospedali e siti storici, affermando che l'Iran continuerà a difendersi con fermezza.

Ore 18:30 Arabia Saudita e Ucraina firmano un memorandum d'intesa sugli appalti per la difesa.

Il Ministero della Difesa dell'Arabia Saudita ha firmato un memorandum d'intesa con il Ministero della Difesa ucraino a Gedda, riguardante gli accordi relativi agli appalti per la difesa, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale saudita SPA. Durante una visita a sorpresa nel Golfo, Zelenskyy spera di rafforzare il sostegno all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia, giunta ormai al quinto anno, mentre il conflitto con l'Iran alimenta l'incertezza sulla possibilità che Washington limiti le forniture militari al Paese. Questo mese, Kiev ha anche inviato più di 220 esperti ucraini per fornire consulenza a diversi paesi del Medio Oriente su come intercettare gli attacchi dei droni che hanno causato gravi danni alle infrastrutture energetiche in tutta la regione. Ore 18:00 Rubio: la guerra probabilmente finirà in "settimane, non in mesi" e non richiederà l'impiego di truppe di terra. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti possono raggiungere i loro obiettivi in ??Iran "senza truppe di terra", affermando che l'operazione dovrebbe concludersi in "settimane, non in mesi". Parlando con i giornalisti dopo un vertice del G7 in Francia, Rubio ha affermato che garantire che lo Stretto di Hormuz rimanga aperto alla navigazione rappresenterà probabilmente una "sfida immediata" anche dopo che gli Stati Uniti avranno raggiunto i loro obiettivi militari in Iran. Ha affermato che gli Stati Uniti cercheranno la cooperazione internazionale per un piano che mantenga lo stretto aperto anche dopo la fine delle ostilità. “Non solo è illegale, è inaccettabile. È pericoloso per il mondo”, ha detto Rubio in merito alla possibilità che l'Iran cerchi di limitare il traffico attraverso lo stretto. “Ed è importante che il mondo abbia un piano.” Rubio ha anche affermato che l'Iran potrebbe decidere di istituire un sistema di pedaggio per lo Stretto di Hormuz. Giovedì, i media iraniani hanno riferito che il parlamento del paese sta cercando di approvare una legge per riscuotere pedaggi per le navi che transitano lungo il corridoio petrolifero più importante del mondo. Nel frattempo, gli Stati Uniti sono in attesa di ulteriori chiarimenti su chi saranno i loro interlocutori nei negoziati con l'Iran. Ha anche affermato che le armi destinate all'Ucraina non vengono dirottate verso la guerra contro l'Iran, "ma ciò potrebbe accadere". Ore 17:30 L'ONU creerà un nuovo meccanismo per il commercio nello Stretto di Hormuz Le Nazioni Unite hanno istituito una task force per creare un nuovo meccanismo per lo Stretto di Hormuz al fine di facilitare il commercio di fertilizzanti e la circolazione delle materie prime correlate, ha dichiarato il portavoce dell'ONU Stephane Dujarric. Ore 17:00 La Francia condivide l'obiettivo degli Stati Uniti di riaprire lo Stretto di Hormuz Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha dichiarato che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha suggerito che l'obiettivo di Washington fosse distruggere le capacità balistiche dell'Iran e che Parigi condividesse gli stessi obiettivi per quanto riguarda il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. "Non intendo parlare a nome di Marco Rubio e mi limiterò a fare riferimento alle sue recenti dichiarazioni pubbliche, che corrispondono alle conversazioni avute oggi riguardo agli obiettivi militari dichiarati dagli Stati Uniti, ovvero la neutralizzazione delle capacità balistiche dell'Iran", ha affermato Barrot a margine di un vertice del G7 in Francia. Interrogato in merito a eventuali richieste avanzate dagli Stati Uniti riguardo allo Stretto di Hormuz, Barrot ha affermato che la Francia condivide gli stessi obiettivi degli Stati Uniti e che un sistema di scorta per le petroliere verrà istituito una volta superata la fase più acuta delle ostilità nella regione. In tempo di pace, circa il 20% del petrolio mondiale transita attraverso la strategica via navigabile che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano. Ore 16:30 Il ministro degli Esteri tedesco chiede all'Iran di avviare "negoziati seri" con gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha affermato che l'Iran farebbe "bene" ad avviare "seri negoziati" per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. "Ci sono i primi segnali che indicano che tali colloqui dovrebbero avere luogo", ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli, ha detto Wadephul dopo un incontro con i suoi omologhi del G7 in Francia, tra cui il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Giovedì, Trump ha annunciato il rinvio degli attacchi pianificati contro le infrastrutture energetiche iraniane al 6 aprile, dopo aver affermato che i colloqui con l'Iran stavano procedendo "molto bene". Tuttavia, i funzionari iraniani hanno definito la proposta statunitense per porre fine al conflitto "unilaterale e ingiusta". Ore 16:00 Secondo le autorità iraniane, oltre 120 musei e monumenti sono stati danneggiati negli attacchi di Teheran. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ISNA, almeno 120 musei e monumenti storici sono stati danneggiati nei recenti attacchi a Teheran, secondo il Comitato per il patrimonio culturale del Consiglio comunale di Teheran. "Tra queste opere figurano edifici di rilievo come il Palazzo Golestan, l'ex edificio della Gendarmeria, la stazione di polizia di Baharestan, il cinema Shokofeh, il Palazzo di Marmo e il complesso del Palazzo Saadabad", ha affermato l'agenzia. "La distruzione e il danneggiamento di questi edifici costituiscono un chiaro crimine contro la memoria storica e il patrimonio civile dell'Iran, nonché una chiara violazione della Convenzione dell'Aia per la salvaguardia del patrimonio culturale in tempo di conflitto armato", ha aggiunto. Ore 15:30 Aumenta il numero delle vittime degli attacchi israeliani in Libano. Il Ministero della Salute libanese afferma che 1.142 persone sono state uccise e 3.315 ferite negli attacchi israeliani contro il Paese a partire dal 2 marzo.

Ore 15:00 "Non è un compito facile": la Cina sollecita negoziati tra Stati Uniti e Iran su Hormuz

Avviare colloqui di pace nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran "non è un compito facile", ma "contribuirà a ripristinare la normale navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz", ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Wang ha rilasciato queste dichiarazioni durante una telefonata con il suo omologo pakistano. Secondo un riassunto della telefonata diffuso dal Ministero degli Esteri cinese, i due Paesi "hanno concordato di promuovere congiuntamente un cessate il fuoco e la cessazione delle ostilità, nonché la ripresa dei colloqui di pace per garantire la sicurezza degli obiettivi non militari e delle vie navigabili". La Cina appoggia il ruolo del Pakistan come mediatore, ha detto Wang a Ishaq Dar, ministro degli esteri pakistano. Ore 14:30 La Germania accusa la Russia di aiutare l'Iran a identificare gli obiettivi Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha accusato la Russia di aiutare l'Iran a identificare potenziali obiettivi per gli attacchi, sostenendo che il presidente Vladimir Putin spera di usare la guerra tra Stati Uniti e Israele come diversivo per la sua invasione dell'Ucraina. Parlando con i giornalisti durante un vertice del G7 in Francia, Wadephul ha anche affermato di aver parlato con il Segretario di Stato americano Marcio Rubio per illustrare la posizione della Germania, ovvero la sua disponibilità a svolgere un ruolo nello Stretto di Hormuz una volta terminate le ostilità. «Putin spera cinicamente che l'escalation in Medio Oriente distolga la nostra attenzione dai suoi crimini in Ucraina», ha affermato Wadephul. «Questo calcolo non deve avere successo. Vediamo molto chiaramente quanto strettamente i due conflitti siano intrecciati. La Russia sta evidentemente supportando l'Iran fornendo informazioni su potenziali obiettivi». Ore 14:00 Impennata nell'utilizzo delle criptovalute durante la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha assistito a ingenti flussi di criptovalute. Gli analisti affermano che queste vengono utilizzate per eludere le sanzioni imposte al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniane, nonché per fornire un rifugio finanziario ai civili colpiti dall'inflazione galoppante. Secondo la società di analisi dati Chainalysis, tra il 28 febbraio – il primo giorno degli attacchi aerei israeliani-americani – e il 2 marzo si è registrato un movimento di criptovalute di entità insolitamente elevata, con un valore superiore a 10 milioni di dollari che ha abbandonato le piattaforme di scambio iraniane. Secondo Chainalysis, diversi portafogli digitali utilizzati durante questa impennata di attività legate alle criptovalute sono direttamente collegati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Lo scorso anno, i portafogli associati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) sono stati finanziati con oltre 3 miliardi di dollari in criptovalute, rappresentando più della metà dei flussi di criptovalute del paese, una quota che continua a crescere, ha aggiunto. Ore 13:30 Più di 1.900 morti in Iran dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele. In Iran, dall'inizio degli attacchi statunitensi e israeliani, sono state uccise più di 1.900 persone e almeno 20.000 sono rimaste ferite. Maria Martinez, della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha fornito i dati. Ha affermato che la Mezzaluna Rossa iraniana continua a essere l'unica organizzazione umanitaria a livello nazionale operativa in tutto il paese durante l'escalation del conflitto.

Ore 13:00 Il ministro degli Esteri pakistano si confronta con il suo omologo cinese sugli sforzi di mediazione.

Ishaq Dar, vice primo ministro e ministro degli esteri del Pakistan, ha parlato con il ministro degli esteri cinese Wang Yi, nell'ambito degli sforzi di Islamabad per facilitare i colloqui tra Stati Uniti e Iran. All'inizio di questa settimana, il Pakistan ha trasmesso all'Iran una proposta in 15 punti avanzata dagli Stati Uniti, relativa alle condizioni poste da Washington per un cessate il fuoco. L'Iran ha respinto tali richieste definendole "massimaliste" e ha presentato le proprie. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver posticipato di 10 giorni, fino al 6 aprile, i piani per attaccare le centrali elettriche iraniane, al fine di dare spazio agli sforzi diplomatici. "Abbiamo ribadito la necessità di ripristinare la pace e la stabilità in Medio Oriente e nella regione in generale. Abbiamo concordato di sostenere tutti gli sforzi volti a garantire la cessazione immediata delle ostilità, la ripresa dei colloqui di pace, la protezione dei non combattenti, la sicurezza delle rotte marittime e il rispetto della Carta delle Nazioni Unite", ha scritto Dar il 18. Il Ministro degli Esteri Wang Yi ha espresso l'apprezzamento e il sostegno della Cina al Pakistan per i suoi continui sforzi in tal senso.

Ore 12:30 L'Iran afferma che 120 siti culturali sono stati danneggiati negli attacchi statunitensi e israeliani.

Secondo quanto riferito da funzionari iraniani, gli attacchi statunitensi e israeliani hanno colpito almeno 120 musei e siti storici in tutto il paese dall'inizio della guerra, suscitando preoccupazioni per i danni al patrimonio culturale. Ahmad Alavi, capo della commissione per il patrimonio culturale del consiglio comunale di Teheran, ha affermato che numerosi siti sono stati colpiti direttamente. "Almeno 120 musei, edifici storici e siti culturali in diverse province sono stati presi di mira direttamente e hanno subito gravi danni strutturali", ha affermato. Tra i luoghi citati figuravano il Palazzo Golestan, il Palazzo Saadabad, il Palazzo di Marmo e la Casa Teymourtash, nota anche come Museo della Guerra.

Ore 12:00 Riepilogo:

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha avvertito le navi di non utilizzare lo Stretto di Hormuz per raggiungere i porti degli alleati di Stati Uniti e Israele, affermando che la rotta è "chiusa ai nemici".

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha inoltre esortato i civili in Medio Oriente ad evitare le zone in cui sono stanziate truppe statunitensi, suggerendo che tali luoghi potrebbero essere bersaglio di attacchi iraniani.

Gli attacchi con droni e missili hanno continuato a colpire le infrastrutture del Golfo, incluso il principale porto commerciale del Kuwait, Shuwaikh.

Israele ha lanciato una nuova minaccia di sfollamento per il villaggio di Sajd, nel sud del Libano, mentre prosegue la sua offensiva di terra.

Il Segretario di Stato Marco Rubio si è unito agli alleati del G7 in Francia per colloqui incentrati sull'Iran, dopo che il Presidente Trump aveva criticato i Paesi della NATO per essersi rifiutati di aiutare nell'attacco israelo-americano contro l'Iran.

Ore 11:30 Ministro Difesa francese: La guerra in Medio Oriente "non è nostra"

Catherine Vautrin afferma inoltre che la posizione della Francia durante la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran è strettamente difensiva. Vautrin ha affermato che la strategia francese in Medio Oriente si basa su un approccio diplomatico per evitare qualsiasi escalation nella regione. "L'obiettivo, lo ripeto, è davvero quello di agevolare il percorso diplomatico", ha dichiarato a Europe 1 e CNews. Riferendosi al blocco dello Stretto di Hormuz, Vautrin ha affermato: "L'obiettivo è proprio questo approccio diplomatico, che è l'unico in grado di garantire il ritorno alla pace. Molti Paesi sono preoccupati ed è assolutamente essenziale trovare una soluzione". Ore 11:00 UNICEF: L'invasione israeliana ha causato lo sfollamento di 370.000 bambini in Libano L'UNICEF ha lanciato l'allarme sul doloroso tributo che i raid aerei e l'invasione di terra israeliana in Libano stanno facendo pagare ai bambini. Il rappresentante dell'organizzazione in Libano, Marcoluigi Corsi, ha affermato che gli attacchi intensificati di Israele contro il Paese questo mese hanno ucciso almeno 121 bambini e ne hanno feriti altri 399. Secondo Corsi, oltre 370.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case, mentre Israele ha lanciato minacce di sfollamento che interessano circa il 14% del territorio libanese. Ore 10:30 Il Regno Unito afferma che l'Iran tiene in ostaggio l'economia mondiale. I ministri degli esteri dei Paesi del G7, tra cui il Segretario di Stato americano Marco Rubio e la Ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper, si stanno incontrando in Francia per colloqui che si prevede saranno dominati dalla guerra contro l'Iran. Intervenendo all'incontro, Cooper ha chiesto una "rapida risoluzione" del conflitto, accusando l'Iran di tenere "in ostaggio l'economia globale" restringendo lo Stretto di Hormuz. "Siamo assolutamente convinti della necessità di una rapida risoluzione di questo conflitto che ripristini la stabilità regionale", ha affermato Cooper. Riferendosi alle azioni dell'Iran nello stretto, ha aggiunto: "Francamente, l'Iran non può permettersi di tenere in ostaggio l'economia globale a causa di uno stretto che riguarda le rotte marittime internazionali e la libertà di navigazione". Ore 10:00 IRCG vieta le spedizioni da e verso i porti degli alleati di Stati Uniti e Israele Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) dichiara di vietare le spedizioni "da e verso i porti degli alleati e dei sostenitori dei nemici israelo-americani" attraverso qualsiasi corridoio o verso qualsiasi destinazione. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha aggiunto che lo Stretto di Hormuz è chiuso e che qualsiasi imbarcazione in transito attraverso il canale sarà soggetta a "misure severe", secondo quanto riportato in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa iraniana Fars. Secondo quanto riportato, oggi è stato impedito l'ingresso nello stretto a tre navi portacontainer di diverse nazionalità, a seguito degli avvertimenti delle forze navali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

Ore 09:30 L'Iran denuncia che 250 studenti e insegnanti sono stati uccisi durante la guerra tra Stati Uniti e Israele.

Secondo il responsabile del centro relazioni pubbliche del Ministero dell'Istruzione iraniano, gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran hanno finora causato la morte di un totale di 250 insegnanti e studenti. Gli attacchi hanno anche danneggiato 723 strutture educative e culturali, ha dichiarato Hossein Sadeghi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana IRNA. Secondo il viceministro della Sanità iraniano Ali Jafarian, il bilancio totale delle vittime in Iran dall'inizio della guerra, il 28 febbraio, ha raggiunto almeno 1.937 morti. Ore 09:00 L'Iran avverte che gli hotel del Medio Oriente che ospitano truppe statunitensi saranno presi di mira. L'esercito iraniano ha avvertito che gli hotel che ospitano soldati statunitensi nella regione saranno obiettivi della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. "Quando tutte le forze americane si riuniscono in un hotel, dal nostro punto di vista quell'hotel diventa americano", ha dichiarato alla televisione di stato il portavoce delle forze armate Abolfazl Shekarchi. «Dovremmo semplicemente restare a guardare e lasciare che gli americani ci attacchino? Se reagiamo, è naturale che dobbiamo colpire ovunque si trovino.» Giovedì, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato i soldati statunitensi di utilizzare i cittadini dei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) come "scudi umani". "Fin dall'inizio di questa guerra, i soldati statunitensi sono fuggiti dalle basi militari del GCC per nascondersi in hotel e uffici", ha affermato in un post su X, invitando gli hotel della regione a negare loro le prenotazioni. Ore 08:30 La Germania ritiene che Stati Uniti e Iran potrebbero incontrarsi direttamente per negoziare. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato che gli Stati Uniti e l'Iran hanno già avuto contatti indiretti e si stanno preparando per colloqui diretti. Intervenendo alla radio Deutschlandfunk, Wadephul ha dichiarato che sono in corso i preparativi per un incontro tra i rappresentanti di entrambe le parti, che dovrebbe tenersi a breve in Pakistan. "In base alle mie informazioni, ci sono stati contatti indiretti e sono stati fatti preparativi per un incontro diretto. A quanto pare, questo avverrà molto presto in Pakistan", ha affermato.

Ore 08:00 L'India riduce le tasse sui carburanti a seguito dello shock petrolifero causato dalla guerra tra Israele e Stati Uniti.

L'India ha ridotto le tasse sui carburanti a causa della guerra tra Israele e Stati Uniti, che sta sconvolgendo le forniture energetiche globali e facendo aumentare i prezzi. Il governo ha inoltre imposto dazi all'esportazione su gasolio e carburante per aviazione per garantire l'approvvigionamento interno. L'India, che importa oltre l'85% del suo petrolio greggio, con la Russia come principale fornitore, sta risentendo della pressione dovuta all'impennata dei prezzi. Le autorità insistono sul fatto che le scorte rimangono stabili, ma gli acquisti dettati dal panico hanno provocato lunghe code ai distributori di benzina. Le autorità hanno esortato il pubblico a "non lasciarsi ingannare" dalla disinformazione, mentre si diffondono i timori di carenze. Ore 07:30 Riepilogo degli ultimi avvenimenti Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che l'Iran ha il diritto legale di bloccare le "navi nemiche" nello Stretto di Hormuz.

Un attacco congiunto statunitense-israeliano avrebbe ucciso sei persone nella città iraniana di Qom, mentre un altro attacco avrebbe "completamente distrutto" quattro edifici residenziali a Urmia, nella provincia iraniana dell'Azerbaigian Occidentale.

Israele ha dichiarato di aver lanciato una "ondata di attacchi su vasta scala" su Teheran, dove la Mezzaluna Rossa iraniana ha segnalato a sua volta degli attacchi e si sta adoperando per aiutare i sopravvissuti.

Il Ministero delle Finanze vietnamita ha sospeso una tassa per la protezione ambientale e un'imposta speciale sui consumi di carburante, a causa della carenza di approvvigionamento provocata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz.

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha avvertito che attacchi nei pressi della centrale nucleare iraniana di Bushehr potrebbero causare un "grave incidente radiologico".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'Iran "implorava di raggiungere un accordo" e ha dichiarato di aver rinviato al 6 aprile la sua minaccia di attaccare gli impianti energetici iraniani.

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha avvertito che attacchi nei pressi della centrale nucleare iraniana di Bushehr potrebbero causare un "grave incidente radiologico".

Gli attacchi statunitensi e israeliani hanno finora causato la morte di oltre 1.900 persone in Iran, mentre i bombardamenti israeliani sul Libano hanno provocato almeno 1.116 vittime.

L'Iran ha continuato gli attacchi contro i paesi vicini del Golfo e contro Israele, dove si è registrato un morto e decine di feriti.

Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha chiesto alle Nazioni Unite di intervenire contro i ministri israeliani che hanno minacciato di " occupare l'area a sud del fiume Litani" in Libano, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'invasione avrebbe lo scopo di creare una "zona cuscinetto". ___________________________________________________________________________

Ore 22:00 Gli attacchi continuano in tutto il Medio Oriente, mentre il bilancio delle vittime aumenta.

Forti boati si sono uditi in tutto Israele, ripetutamente bersagliato da bombardamenti provenienti dall'Iran. Il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom ha riferito che un uomo di circa 30 anni è rimasto ucciso nella zona di Nahariya, la città costiera più settentrionale del Paese.

Negli Emirati Arabi Uniti, due persone sarebbero morte a causa delle schegge di un missile intercettato sopra Abu Dhabi.

Dall'inizio della guerra, più di 1.900 persone sono state uccise in Iran, ha dichiarato ad Al Jazeera il viceministro della Salute Ali Jafarian.

Almeno 18 persone sono morte in Israele, mentre tre soldati israeliani sono stati uccisi in Libano.

Almeno 13 soldati americani sono stati uccisi e decine feriti.

Oltre una dozzina di civili sono morti nelle zone occupate della Cisgiordania e negli stati arabi del Golfo.

Ore 21:30 L'esercito iraniano rivendica attacchi contro navi israeliane e serbatoi di carburante per aerei da combattimento ad Haifa.

Il quartier generale militare iraniano afferma di aver preso di mira "vari tipi di navi militari israeliane nel Mediterraneo orientale", nonché "i serbatoi di carburante dei caccia israeliani nel porto di Haifa". "Siamo determinati a colpire con forza la fonte di ogni aggressione e di ogni male, con la grazia di Dio", ha dichiarato il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, portavoce delle Guardie Rivoluzionarie, secondo quanto riportato dai media statali. Ore 21:00 Trump proroga la scadenza per colpire i siti energetici iraniani Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una sospensione di 10 giorni, fino al 6 aprile, degli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane, affermando che la decisione è stata richiesta da Teheran. Ha affermato che i colloqui stanno procedendo "molto bene". Gli iraniani non hanno confermato se condividono questa opinione. Lunedì Trump aveva annunciato che avrebbe sospeso la sua minaccia di attaccare gli impianti nucleari iraniani fino a venerdì, ora che la scadenza è stata nuovamente prorogata. "I colloqui sono in corso e, nonostante le affermazioni errate in senso contrario diffuse dai media che diffondono notizie false e da altri, stanno procedendo molto bene", ha scritto su Truth Social. Ore 20:30 Rubio: "una quantità crescente di energia" sta fluendo attraverso Hormuz. Il segretario di Stato americano Marco Rubio afferma che i paesi intermediari stanno "trasmettendo messaggi e che sono stati compiuti progressi" nei colloqui con l'Iran. "C'è una quantità crescente di energia che sta fluendo attraverso lo stretto, non tanta quanta dovrebbe, ma in parte è aumentata", ha detto ai giornalisti. "Sono stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda lo scambio di messaggi, ma si tratta di un processo in continua evoluzione e non di uno che intendiamo negoziare o di cui parleremo con i media." Rubio ha affermato che lo Stretto di Hormuz "potrebbe essere riaperto domani se l'Iran smettesse di minacciare la navigazione globale". "Tutti questi Paesi che tengono al diritto internazionale dovrebbero fare qualcosa al riguardo", ha aggiunto. Ore 20:00 L'1% più ricco sta traendo profitto dalla guerra all'Iran L'uno per cento più ricco sta traendo profitto dalla guerra, mentre voi vi ritroverete a pagare bollette più salate. Mentre i profitti derivanti dal petrolio e dal gas aumentano vertiginosamente durante i conflitti globali, i più ricchi americani stanno registrando i guadagni maggiori. Allo stesso tempo, l'aumento dei costi energetici significa che le cose stanno per diventare più care per tutti gli altri. Di seguito trovate la nostra analisi dettagliata della situazione:

Ore 18:00 Il capodelle forze armate francesi ha tenuto una videoconferenza con 35 nazioni su Hormuz.

Il capo delle forze armate francesi ha tenuto una videoconferenza con 35 paesi sulle modalità per riaprire lo Stretto di Hormuz. Il Ministero della Difesa francese non ha reso noto quali paesi abbiano aderito all'appello. "Questa iniziativa, indipendente dalle operazioni militari in corso nella regione, è di natura strettamente difensiva. Il suo scopo è quello di organizzare la ripresa della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz una volta cessate le ostilità", si legge in un comunicato.

Ore 17:30 Zelenskyy arriva in Arabia Saudita per "importanti incontri".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si trova in Arabia Saudita e ha dichiarato che terrà "importanti incontri" per rafforzare i legami con i paesi coinvolti nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. “Arrivato in Arabia Saudita. Sono previsti incontri importanti. Apprezziamo il sostegno e sosteniamo coloro che sono pronti a collaborare con noi per garantire la sicurezza”, ha scritto Zelenskyy su X. Rustem Umerov, capo del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina, ha accompagnato il presidente durante la visita. Kiev sta offrendo la sua esperienza in materia di difesa aerea e la sua tecnologia dei droni ai paesi della regione duramente colpiti dagli attacchi iraniani. In cambio, spera di ottenere sostegno nella sua guerra contro la Russia, ha dichiarato Zelenskyj. L'Ucraina ha inviato squadre di esperti in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Il leader ucraino ha recentemente affermato di volere "denaro e tecnologia" in cambio di tale assistenza.

Ore 17:00 Trump: l'Iran ha permesso il passaggio di 10 petroliere come "regalo"

Secondo il presidente statunitense Donald Trump, l'Iran ha permesso il passaggio di 10 petroliere attraverso lo strategico Stretto di Hormuz come "regalo" per dimostrare la sua serietà nei negoziati volti a porre fine alla guerra. Riferendosi ad alcuni commenti criptici rilasciati all'inizio di questa settimana riguardo a un "regalo" di Teheran, Trump ha affermato che l'Iran ha permesso a otto "grandi navi cisterna" di transitare attraverso il corso d'acqua all'inizio della settimana, seguite da altre due in seguito. Ore 16:30 "Segnali forti" che gli Stati Uniti possano convincere l'Iran a firmare un accordo di pace L'inviato statunitense Steve Witkoff afferma che ci sono "forti segnali" che l'Iran potrebbe essere convinto a raggiungere un accordo di pace, confermando che Washington ha trasmesso a Teheran un piano in 15 punti tramite il mediatore Pakistan. "Vedremo dove ci porterà la situazione e se riusciremo a convincere l'Iran che questo è il punto di svolta, senza valide alternative se non ulteriore morte e distruzione. Abbiamo forti segnali che questa sia una possibilità", ha dichiarato Witkoff durante una riunione di gabinetto. L'inviato statunitense ha attribuito la colpa all'Iran per aver "bloccato i colloqui" e respinto ripetutamente le richieste americane di avviare negoziati, affermando che l'Iran sta cercando una "via d'uscita" dalla guerra. Witkoff ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno "molteplici contatti con la regione e con altri Paesi che desiderano svolgere un ruolo nella risoluzione pacifica di questo conflitto". L'Iran ha inoltre comunicato ai negoziatori statunitensi di possedere una quantità di uranio arricchito sufficiente – 460 kg – per fabbricare 11 armi nucleari, ha affermato. L'Iran nutre forti sospetti nei confronti dei negoziati con gli Stati Uniti, essendo stato bombardato due volte da questi ultimi nell'ultimo anno durante i colloqui di pace, compresi gli attacchi del 28 febbraio che hanno dato inizio all'attuale guerra. Ore 16:00 L'Iran definisce la proposta statunitense "unilaterale" L'Iran ha definito la proposta statunitense per porre fine alla guerra "unilaterale e ingiusta", ma ha lasciato intendere che una via d'uscita potrebbe ancora emergere. Un alto funzionario iraniano, rimasto anonimo, ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters che la proposta è stata esaminata dai massimi funzionari, tra cui un rappresentante della Guida Suprema Khamenei. "In sintesi, la proposta suggerisce che l'Iran rinuncerebbe alla sua capacità di difendersi in cambio di un vago piano per la revoca delle sanzioni", ha affermato. Ha aggiunto che mancavano i requisiti minimi per il successo e che "non esiste ancora alcun accordo per i negoziati", senza che si intravedano colloqui realistici. Turchia e Pakistan stanno lavorando per "trovare un terreno comune". Ore 15:30 La Germania chiede alla NATO e agli Stati Uniti di "sviluppare una posizione comune" sull'Iran. Il ministro degli Esteri tedesco ha esortato gli alleati della NATO ad allinearsi con gli Stati Uniti nella guerra israelo-americana contro l'Iran, sottolineando la necessità di una rapida conclusione del conflitto. "Naturalmente, ora è importante, insieme ai nostri più stretti alleati all'interno della NATO, in particolare agli Stati Uniti, sviluppare una posizione comune", ha dichiarato Johann Wadephul alla vigilia del vertice del G7 in Francia. Germania, Francia e Gran Bretagna condividono una posizione unitaria, ha affermato, aggiungendo che i colloqui con il Segretario di Stato americano Marco Rubio saranno fondamentali. Wadephul ha inoltre chiesto la riapertura dello Stretto di Hormuz e ha avvertito l'Iran di non minacciare altri Paesi. Ore 15:00 L'UE afferma che la Russia ha fornito all'Iran informazioni di intelligence per "uccidere gli americani" in Medio Oriente. Il massimo diplomatico dell'UE ha accusato la Russia di fornire supporto di intelligence all'Iran nella guerra in Medio Oriente per "uccidere gli americani", esortando gli Stati Uniti ad aumentare la pressione su Mosca. "Constatiamo che la Russia sta aiutando l'Iran con informazioni di intelligence per colpire gli americani, per ucciderli, e ora sta anche supportando l'Iran con i droni affinché possano attaccare i paesi vicini e anche le basi militari statunitensi", ha dichiarato Kaja Kallas ai giornalisti durante un vertice del G7 in Francia. "Queste guerre sono strettamente interconnesse... Se l'America vuole che la guerra in Medio Oriente finisca, che l'Iran smetta di attaccarla, dovrebbe anche fare pressione sulla Russia affinché non possa aiutarla in questo", ha aggiunto, riferendosi all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. La Russia ha negato tale sostegno all'Iran , e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato in precedenza: "I media diffondono tantissime menzogne... Non prestate loro attenzione".

Ore 14:30 Trump: la NATO non ha fatto "assolutamente nulla" sull'Iran

Gli alleati NATO degli Stati Uniti non hanno fatto "assolutamente nulla" per aiutarci contro la "nazione folle, ora militarmente decimata" dell'Iran, ha dichiarato giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Gli Stati Uniti non hanno bisogno di nulla dalla NATO, ma 'non dimenticate mai' questo momento storico importantissimo", ha dichiarato Trump in un post sulla sua piattaforma social Truth Social. Negli ultimi giorni, Trump ha esortato sia gli alleati che i rivali, inclusa la Cina, a contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, una rotta commerciale vitale, poiché le interruzioni in quella zona hanno fatto aumentare i prezzi globali del petrolio.

Ore 14:00 Ultimi sviluppi

Il viceministro della Sanità iraniano Ali Jafarian ha dichiarato ad Al Jazeera che almeno 1.937 persone sono state uccise in Iran durante la guerra tra Stati Uniti e Israele.

Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, ha chiesto una "soluzione diplomatica" per porre fine agli attacchi iraniani contro gli Stati del Golfo, affermando che Teheran ha oltrepassato "tutte le linee rosse" con i suoi attacchi e la chiusura dello Stretto di Hormuz.

L'esercito giordano afferma che l'Iran ha lanciato tre missili contro il Paese nell'arco di 24 ore, e che tutti sono stati abbattuti.

In un post sui social media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato i funzionari iraniani impegnati nei colloqui per cercare di porre fine alla guerra, affermando: "Farebbero meglio a fare sul serio presto, prima che sia troppo tardi, perché una volta che ciò accadrà, NON CI SARÀ PIÙ POSSIBILITÀ DI TORNARE INDIETRO, e non sarà una bella cosa!".

Il ministro degli Esteri pakistano Mohammad Ishaq Dar afferma che Islamabad ha svolto un ruolo di intermediario tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi di mediazione.

Il Primo Ministro Anwar Ibrahim ha dichiarato che alle navi malesi è stato concesso il transito attraverso lo Stretto di Hormuz a seguito di colloqui con i leader di Iran, Egitto, Turchia e altri paesi della regione.

Ore 12:30 L'Egitto conferma il proprio coinvolgimento nella mediazione tra Stati Uniti e Iran.

Il ministro degli Esteri egiziano Abdelatty ha inoltre affermato che l'Egitto, insieme a Turchia e Pakistan, sta contribuendo a trasmettere messaggi tra Stati Uniti e Iran ed è impegnato in più ampi sforzi di mediazione volti alla de-escalation regionale.

Ore 12:00 Il segretario generale del GCC chiede una "soluzione diplomatica" per porre fine agli attacchi iraniani.

A livello internazionale, ha affermato al-Budaiwi, la chiusura dello Stretto di Hormuz ha un impatto economico che, a lungo termine, influenzerà la crescita economica globale.

Gli attacchi iraniani contro le infrastrutture energetiche del Consiglio di Cooperazione del Golfo rappresentano una "brutale aggressione" all'economia mondiale.

Le principali raffinerie in Arabia Saudita e Kuwait sono state prese di mira da attacchi iraniani.

Sostiene che la situazione sia una "responsabilità internazionale" e che "quella che oggi è una minaccia è destinata a crescere", con la conseguente necessità di proteggere le catene di approvvigionamento petrolifero.

Il messaggio dei paesi del CCG, ha spiegato, è a favore di una “soluzione diplomatica” per la cessazione degli attacchi.

“Il nostro messaggio principale ai nostri partner nel mondo è quello di inviare un messaggio internazionale, un messaggio unitario all'Iran, affinché cessi immediatamente e incondizionatamente i suoi attacchi contro i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo.”

Sostiene che l'obiettivo del GCC non fosse quello di "distruggere" l'Iran, bensì di instaurare con esso una "buona relazione".

“Il deterioramento della situazione nel Golfo Persico sarà un campanello d'allarme che andrà ben oltre i confini della regione.”

Ore 11:30 L'Iran afferma che il bilancio delle vittime della guerra sale a 1.937.

Il viceministro della Sanità iraniano Ali Jafarian ha dichiarato ad Al Jazeera che almeno 1.937 persone sono state uccise durante la guerra. Ha aggiunto che 240 delle vittime erano donne e 212 bambini. Inoltre, Jafarian ha aggiunto che oltre 24.800 persone sono rimaste ferite, tra cui circa 4.000 donne e 1.621 bambini. Ore 11:00 Trump esorta i negoziatori iraniani a "fare sul serio". Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio sui social media, criticando i funzionari iraniani che, a suo dire, sono impegnati in sforzi di mediazione. Trump sostiene che i negoziatori iraniani ci stiano "supplicando" di raggiungere un accordo, nonostante le loro dichiarazioni pubbliche secondo cui "stanno solo 'valutando la nostra proposta'". Il Pakistan afferma di aver condiviso con l'Iran un piano in 15 punti elaborato dagli Stati Uniti, e che l'Iran lo sta prendendo in considerazione. Ore 10:30 La Russia smentisce le notizie sull'invio di droni all'Iran Il Cremlino ha smentito le notizie secondo cui starebbe inviando droni al suo alleato, l'Iran. Rispondendo alla domanda di un giornalista sull'argomento, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: "I media diffondono tantissime bugie... Non prestate loro attenzione". Ore 10:00 Aumento dei danni materiali e dei feriti nella parte centrale di Israele dopo l'attacco missilistico. I media israeliani segnalano feriti e danni in tutto il centro di Israele a seguito dell'ennesimo lancio di missili da parte dell'Iran. Il canale 12 israeliano riferisce di diversi siti colpiti a Tel Aviv e nella regione di Sharon. Ha pubblicato la foto di un'auto avvolta da fumo e fiamme. Il servizio di emergenza medica israeliano ha riferito che due persone sono rimaste ferite a Tel Aviv, tra cui una donna colpita da schegge. Ore 09:00 Edificio danneggiato, auto ribaltate a Kfar Qasim, in Israele.

Possiamo ora fornirvi maggiori aggiornamenti sugli sviluppi a Kfar Qasim, nell'Israele centrale, dove l'impatto di un attacco missilistico iraniano ha causato il ferimento di almeno cinque persone e danni materiali. Le immagini della città mostrano detriti che circondano un edificio danneggiato e diverse auto ribaltate in strada.

Ore 08:30 Una petroliera gestita dalla compagnia turca è stata colpita da un drone nel Mar Nero.

Il ministro dei Trasporti turco Abdulkadir Uraloglu ha dichiarato che una petroliera gestita da una compagnia turca, con a bordo 27 membri dell'equipaggio di nazionalità turca, è stata presa di mira da un drone nel Mar Nero. Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, non si sono registrate vittime. Il canale televisivo turco NTV ha riferito che la nave è di proprietà della compagnia turca Besiktas e batte bandiera della Sierra Leone. Secondo quanto riportato, citando i dati di tracciamento navale, la nave era partita dal porto russo di Novorossiysk con circa un milione di barili di petrolio greggio. Ore 08:00 Ingorgo di traffico marittimo osservato nel Golfo dell'Oman Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz è rimasto bloccato durante la terza settimana di guerra, sebbene, secondo il servizio di intelligence marittima Windward, siano stati osservati alcuni movimenti limitati. Nonostante la chiusura dello Stretto, nel Golfo sono presenti 686 navi.

La maggior parte di esse – 400 – si trova nel Golfo dell'Oman.

Windward ha affermato che questo accumulo suggerisce che "molti operatori hanno scelto di mantenere una posizione al di fuori di Hormuz piuttosto che impegnarsi immediatamente in una riorganizzazione delle rotte a lungo raggio".

Tra il 15 e il 22 marzo, nello Stretto di Hormuz sono stati osservati solo 16 transiti di navi con il sistema di identificazione automatica (AIS) attivo.

Windward ha inoltre osservato la presenza di otto "navi scure" di lunghezza superiore a 290 metri (950 piedi) che operavano nello Stretto con il sistema AIS disattivato.

Tra le navi non segnalate figurava una nave sanzionata dal Dipartimento del Tesoro statunitense, avvistata il 16 marzo vicino al porto di Khor Fakkan negli Emirati Arabi Uniti, un importante snodo per le petroliere, prima che disattivasse il suo sistema AIS.

Ore 07:30 La Cina intravede un "barlume di speranza" se Stati Uniti e Iran avviano negoziati.

Secondo quanto riportato dal suo ufficio, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha discusso con i suoi omologhi egiziano e turco della guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, auspicando un impegno globale per promuovere il dialogo tra le parti in conflitto. Nella sua conversazione con il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, Wang ha affermato che sia gli Stati Uniti che l'Iran stavano "segnalando la volontà di negoziare", offrendo "un barlume di speranza per la pace". Ha aggiunto che "la comunità internazionale dovrebbe promuovere attivamente il dialogo tra le parti in conflitto" e che "finché inizieranno i colloqui, ci sarà speranza di pace". Wang ha ribadito tali concetti durante la sua telefonata con il diplomatico turco Hakan Fidan, affermando a entrambi che la Cina sostiene gli sforzi del Cairo e di Ankara per mediare tra le parti in conflitto e porre fine alla guerra.

Ore 07:00 Riepilogo

Secondo il nostro corrispondente, gli attacchi israelo-americani contro l'Iran stanno "aumentando in numero e intensità", con Israele che ha annunciato vasti raid sul centro di Isfahan.

Hezbollah afferma che i suoi combattenti continuano a scontrarsi con le truppe israeliane nel sud del Libano, mentre Israele dichiara che un altro soldato è rimasto "gravemente ferito" nella stessa zona mercoledì.

Trump ribadisce che i leader iraniani "desiderano ardentemente raggiungere un accordo", ma hanno paura di dirlo "perché temono di essere uccisi dalla propria gente".

Bahrein, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita segnalano di aver intercettato un numero crescente di missili e droni.

Secondo quanto riportato dai media statali, il parlamento iraniano sta preparando una legge per introdurre pedaggi per il transito attraverso lo Stretto di Hormuz, mentre l'amministratore delegato della compagnia petrolifera statale di Abu Dhabi ha definito tali misure "terrorismo economico".

Gli Stati Uniti lanciano un nuovo avvertimento, chiedendo all'Iran di accettare la sconfitta o di affrontare attacchi ancora più brutali, mentre Teheran respinge i negoziati e giura di continuare a difendere il Paese.

Un funzionario iraniano definisce il piano statunitense in 15 punti per porre fine alla guerra "massimalista e irragionevole", mentre la televisione di stato delinea cinque condizioni per la pace, tra cui garanzie contro futuri conflitti e riparazioni di guerra.

Gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran continuano, con missili iraniani che prendono di mira il centro e il nord di Israele.

Le forze israeliane bombardano il Libano mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che Israele sta ampliando quella che definisce una zona cuscinetto nel Libano meridionale.

Sei paesi del Medio Oriente esortano l'Iraq a impedire ai gruppi armati sostenuti dall'Iran di lanciare attacchi nella regione.

Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti intercettano missili e droni iraniani, mentre le Nazioni Unite lanciano l'allarme sulle conseguenze di una prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz.

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Ore 22:00 Gli Stati Uniti schiereranno 2.500 soldati in Medio Oriente

Gli Stati Uniti hanno ordinato il dispiegamento in Medio Oriente di circa 2.500 soldati americani dell'82ª Divisione Aviotrasportata, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da un funzionario del Dipartimento della Difesa. Secondo quanto affermato dal funzionario, le forze destinate al dispiegamento includono comandanti ed elementi di supporto logistico della 1ª Brigata di combattimento della divisione. Ore 21:30 Riepilo delle dichiarazioni del Minsitro degli Esteri iraniano, di Araghchi Gli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere i loro principali obiettivi di guerra contro l'Iran, tra cui una rapida vittoria militare e un cambio di regime a Teheran.

I paesi confinanti dovrebbero prendere le distanze dagli Stati Uniti.

La risposta dell'Iran ha dimostrato al mondo che nessun Paese può minacciare la sua sicurezza.

Non sono in corso negoziati con Washington, in quanto i messaggi inviati dagli Stati Uniti tramite mediatori non costituiscono colloqui.

L'Iran non cerca la guerra, desidera una soluzione definitiva al conflitto e chiede un risarcimento per i danni causati.

Le massime autorità di Teheran stanno esaminando le proposte di pace, ma insistono sul fatto che non vi è alcuna intenzione di avviare colloqui diretti con gli Stati Uniti. Ha accusato Washington di non essere riuscita a proteggere gli stati regionali nonostante la sua presenza militare.

Lo Stretto di Hormuz non è completamente chiuso, solo ai "nemici", e non c'è motivo di permettere il passaggio alle navi dei nemici e dei loro alleati.

Le forze iraniane garantiscono il passaggio sicuro alle navi provenienti da nazioni amiche.

Questa guerra non è né iraniana né statunitense, ma è una guerra in cui Israele ha spinto gli Stati Uniti.

La priorità degli Stati Uniti è la sicurezza di Israele, e per questo motivo sono state istituite basi statunitensi nella regione per proteggere Tel Aviv. Washington è disposta a sacrificare tutto per raggiungere questo obiettivo.

Israele sta portando avanti un progetto di "Grande Israele" che prevede il controllo di territori in diversi paesi della regione.

Ore 21:00 Un parlamentare repubblicano si dichiara contrario al dispiegamento di truppe in Iran.

La deputata statunitense Nancy Mace, un'importante esponente repubblicana, ha dichiarato a X di aver partecipato a un briefing sulla sicurezza relativo alla guerra in Iran, nell'ambito delle sue funzioni presso la Commissione per le Forze Armate della Camera, e che in quell'occasione gli obiettivi militari presentati dai funzionari dell'amministrazione Trump ai legislatori non corrispondevano alle giustificazioni fornite all'opinione pubblica americana per la guerra. "Non sosterrò l'invio di truppe sul terreno in Iran, tanto meno dopo questo briefing", ha scritto Mace, senza fornire ulteriori dettagli sulle presunte lacune informative. Mace, una delle poche repubblicane a opporsi pubblicamente alla guerra israelo-americana contro l'Iran, ha anche dichiarato ai giornalisti fuori da Capitol Hill che si sarebbe opposta a qualsiasi nuovo finanziamento che prevedesse l'invio di truppe statunitensi sul terreno. Gli Stati Uniti hanno speso oltre 11,3 miliardi di dollari solo nei primi sei giorni di guerra. Il Pentagono ne chiede altri 200 miliardi.

Ore 20:30 La Casa Bianca afferma che se i colloqui con l'Iran falliranno, Trump "colpirà più duramente".

La Casa Bianca ha inviato un messaggio forte all'Iran, affermando che il presidente Donald Trump predilige una via pacifica, ma è pronto a ricorrere all'escalation militare se necessario. "La preferenza del presidente è sempre la pace. Non c'è bisogno di altra morte e distruzione", ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Ma se l'Iran non accetterà la realtà del momento attuale – se non comprenderà di essere stato sconfitto militarmente e di continuare ad esserlo – il presidente Trump farà in modo che venga colpito più duramente di quanto non sia mai stato colpito prima." Ore 20:00 Riepilogo ultimi avvenimenti Una fonte diplomatica di alto livello ha confermato ad Al Jazeera che l'Iran ha ricevuto il piano in 15 punti degli Stati Uniti per porre fine alla guerra, ma lo ha definito "estremamente massimalista e irragionevole".

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma che le forze armate del suo Paese stanno ampliando una "zona cuscinetto" nel Libano meridionale, mentre l'esercito prosegue la sua offensiva contro il gruppo libanese Hezbollah.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che l'esercito israeliano ha "superato la soglia delle 15.000 munizioni" in Iran dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il mese scorso.

Secondo l'agenzia di stampa statale russa RIA, la società nucleare statale russa Rosatom ha evacuato altri 163 dipendenti dalla centrale nucleare iraniana di Bushehr.

Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 1.094 persone sono state uccise e altre 3.119 ferite dall'inizio dell'offensiva israeliana, il 2 marzo.

Ore 18:00 Le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran: attaccato Dimona e Haifa, città israeliane, in risposta alle minacce di Trump.

Majid Mousavi, comandante delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha avvertito il presidente Donald Trump che "ogni minaccia e ultimatum contro l'Iran fa parte di un atto di guerra". Mousavi ha dichiarato a X che i recenti attacchi a Dimona e Haifa, in Israele, rappresentavano "un chiaro messaggio in risposta alle minacce americane di due e cinque giorni", riferendosi agli ultimatum del presidente statunitense sull'apertura dello Stretto di Hormuz. Ore 17:30 Circa 2.000 navi e 20.000 marittimi bloccati nello Stretto di Hormuz: lo afferma il capo dell'IMO. Secondo Arsenio Dominguez, segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la situazione attuale nello Stretto di Hormuz si è rivelata "una vera sfida" per il settore marittimo globale. "Abbiamo 20.000 marittimi bloccati nello Stretto di Hormuz e circa 2.000 navi impossibilitate a navigare", ha dichiarato Dominguez ad Al Jazeera. "Naturalmente, più a lungo quelle navi restano lì, più a lungo gli equipaggi continuano a soffrire a livello mentale e di affaticamento, oltre alla riduzione di tutte le provviste necessarie al funzionamento delle navi", ha aggiunto. Il capo dell'IMO ha affermato che le compagnie assicurative si rifiutano di farsi carico degli oneri o dei costi dei sinistri. La maggior parte ha annullato i contratti o sta applicando premi elevati. Al momento, grazie agli aiuti umanitari forniti dai paesi che si affacciano sullo stretto, si sta scongiurando una crisi umanitaria a bordo di quelle navi, ha dichiarato Dominguez, aggiungendo che l'IMO sta promuovendo la creazione di un corridoio umanitario per consentire alle navi di lasciare l'area. Nel frattempo, ha affermato, il piano del presidente statunitense Donald Trump di scortare le navi attraverso lo stretto è semplicemente "insostenibile", perché non vi è alcuna garanzia che i viaggi dei mercantili non vengano presi di mira e che i marinai innocenti non vengano uccisi.

Ore 17:00 L'esercito statunitense pubblica un video di 19 secondi degli attacchi contro le "infrastrutture militari" dell'Iran.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato che le sue forze stanno conducendo attacchi contro quelle che ha definito "le infrastrutture e le capacità militari del regime iraniano", che rappresentano una minaccia per i soldati e i partner statunitensi nella regione. Ha pubblicato i commenti su X insieme a un video di 19 secondi che alludeva ad attacchi contro l'Iran.

Ore 13:00 Israele afferma di aver sganciato più di 15.000 bombe sull'Iran.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che l'esercito israeliano ha "superato la soglia delle 15.000 munizioni" in Iran dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il 28 febbraio. Si tratta di un numero quattro volte superiore rispetto ai 12 giorni di ostilità del giugno dello scorso anno, ha aggiunto il ministro. Nel corso di un briefing congiunto con Eyal Zamir, capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Katz ha dichiarato che Tel Aviv ha approvato una nuova serie di obiettivi per gli attacchi in Iran e Libano.

Ore 12:30 Il presidente iraniano elogia la posizione della Turchia contro Israele.

Il presidente iraniano Pezeshkian ha elogiato la "ferma posizione" del presidente turco Erdogan contro il "regime sionista aggressivo", definendola "lodevole" e affermando che Ankara svolge un "ruolo importante" nella solidarietà con il mondo islamico.

Ore 12:00 La Turchia conferma di fare da tramite tra Iran e Stati Uniti.

Harun Armagan, vicepresidente per gli affari esteri del partito AKP, al governo in Turchia, ha dichiarato a Reuters che Ankara ha "svolto un ruolo di intermediario" tra Teheran e Washington. Armagan ha affermato che l'obiettivo è quello di allentare le tensioni e spianare la strada a negoziati diretti. La Turchia intrattiene forti legami con funzionari statunitensi e iraniani e ha cercato di proporsi, insieme ad altri Paesi, come possibile mediatore. Ore 11:30 Ultimi Sviluppi L'ambasciatore iraniano in Pakistan afferma che non sono in corso colloqui diretti o indiretti con gli Stati Uniti, ma aggiunge che "paesi amici" stanno tenendo consultazioni con entrambe le parti.

Secondo un funzionario del Ministero dell'Istruzione iraniano, almeno 243 studenti e insegnanti sono stati uccisi dall'inizio della guerra.

Il Ministero della Salute israeliano afferma che 204 feriti sono stati trasportati in ospedale nelle ultime 24 ore.

Il blocco di internet in Iran ha raggiunto il 26° giorno, secondo quanto riferito dall'organizzazione di monitoraggio della connettività Netblocks.

Secondo il Ministero della Difesa iracheno, sette soldati iracheni sono stati uccisi e tredici feriti in un attacco aereo contro una postazione appartenente alle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) nella provincia di Anbar.

L'ex primo ministro del Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ha affermato che gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) devono avere un ruolo in qualsiasi negoziato tra Stati Uniti e Iran. Ore 08:00 Almeno 243 studenti e insegnanti sono stati uccisi in Iran dall'inizio della guerra.

Secondo un funzionario del Ministero dell'Istruzione iraniano, almeno 243 studenti e insegnanti sono stati uccisi dall'inizio della guerra, il 28 febbraio. Ore 07:30 Un missile iraniano fa scattare l'allarme nel sud di Israele. Secondo i media israeliani, l'Iran ha lanciato missili verso il sud di Israele, facendo scattare le sirene d'allarme nelle regioni del Negev, dell'Arava e del Mar Morto. Secondo quanto riportato da Ynet News, il bombardamento è stato intercettato e non si sono registrate vittime. Ore 07:00 Foto: l'Iran lancia attacchi missilistici contro Israele Ore 06:00 Riepilogo L'esercito iraniano respinge le affermazioni di Trump riguardo a possibili colloqui e dichiara che non ci sarà alcun ritorno ai prezzi del petrolio prebellici o all'ordine prebellico finché le sue forze armate non lo diranno.

I media statunitensi, citando funzionari anonimi, affermano che Turchia, Egitto e Pakistan stanno spingendo per un incontro tra Stati Uniti e Iran a Islamabad entro 48 ore.

Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Teheran, mentre i missili iraniani hanno costretto gli israeliani a rifugiarsi nei bunker situati nelle regioni centrali e settentrionali del Paese.

L'Arabia Saudita ha riferito di aver intercettato un missile balistico e diversi droni, dopo che il Kuwait ha dichiarato che un attacco con droni ha causato un incendio nel suo aeroporto internazionale.

Il Consiglio di sicurezza nazionale iracheno concede ai gruppi di combattenti il ??diritto di rispondere agli attacchi statunitensi dopo che un assalto a una base paramilitare nella provincia di Anbar ha causato la morte di 15 soldati.

Il presidente statunitense Donald Trump ha ribadito che sono in corso colloqui con l'Iran, dopo che Teheran aveva definito le affermazioni sui negoziati "notizie false" volte a manipolare i mercati finanziari e petroliferi.

Nonostante si parli di un possibile accordo, gli attacchi statunitensi e israeliani continuano a colpire diverse città iraniane, e un attacco nella zona sud di Teheran ha provocato almeno 12 morti e 28 feriti.

L'Iran e Hezbollah hanno lanciato una nuova ondata di missili contro Israele, prendendo di mira Tel Aviv e il nord del Paese, uccidendo almeno una persona e ferendone almeno una dozzina.

Israele continua a bombardare il Libano meridionale dopo aver delineato i piani per occupare la regione fino al fiume Litani. Almeno 33 persone sono rimaste uccise nelle ultime 24 ore.

Gli Emirati Arabi Uniti affermano che un civile marocchino che collaborava con le loro forze armate in Bahrein è stato ucciso in un attacco iraniano. Diversi soldati sono rimasti feriti.

QatarEnergy dichiara la forza maggiore sui contratti di GNL, inclusi quelli con clienti in Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 22:00 L'Iran afferma di aver preso di mira l'impianto di produzione di armi Rafael ad Haifa.

Le forze armate iraniane affermano di aver condotto attacchi con droni contro un impianto della società israeliana di armamenti Rafael nella città settentrionale di Haifa. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, un portavoce del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya ha affermato che le forze iraniane hanno lanciato missili e droni contro obiettivi tra cui Eilat, Dimona e aree intorno a Tel Aviv, nonché contro quelle che ha descritto come basi militari statunitensi nella regione. L'Iran ha aggiunto che la sua difesa aerea ha intercettato missili da crociera e droni nelle regioni centrali e meridionali del Paese. In precedenza, avevamo segnalato che gli attacchi avevano preso di mira anche impianti aerospaziali vicino all'aeroporto Ben Gurion e aerei in fase di rifornimento presso la stessa struttura. Israele non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a queste affermazioni.

Ore 21:30 L'Iran annuncia che le navi non ostili possono transitare nello Stretto di Hormuz previo coordinamento.

L'Iran ha comunicato agli Stati membri dell'Organizzazione marittima internazionale che le "navi non ostili" possono transitare nello Stretto di Hormuz, a condizione che si coordinino con le autorità iraniane, secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita una lettera. Al Jazeera non è stata in grado di verificare immediatamente la notizia. In tempo di pace, circa il 20% del petrolio mondiale transita attraverso la strategica via navigabile che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano. Ore 21:00 Trump ripete che gli Stati Uniti sono attualmente in trattative con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti afferma che i negoziati con l'Iran per porre fine alla guerra sono in corso "proprio ora", sostenendo che Teheran desidera "disperatamente" raggiungere un accordo. "Siamo in fase di negoziazione proprio ora", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale, aggiungendo che il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato Steve Witkoff e suo genero Jared Kushner erano coinvolti. Ore 20:30 Un proiettile ha colpito il terreno della centrale nucleare di Bushehr, in Iran. L'Organizzazione iraniana per l'energia atomica ha riferito che un proiettile ha colpito il terreno della centrale nucleare di Bushehr, a seguito di quelle che ha definito continue azioni ostili da parte delle forze statunitensi e israeliane, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa IRNA. L'attacco avvenuto questa notte non ha causato perdite tecniche o umane, e non ha provocato danni ai vari settori dell'impianto. L'AEOI ha affermato che gli attacchi contro impianti nucleari pacifici costituiscono una "chiara violazione delle norme internazionali riguardanti l'immunità di tali centri da azioni militari", avvertendo di "pericolose conseguenze per la sicurezza regionale, in particolare per i paesi che si affacciano sul Golfo Persico". Ore 20:00 Secondo quanto riportato dai media iraniani legati allo stato, le Guardie Rivoluzionarie avrebbero preso di mira i sistemi satellitari militari israeliani. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver preso di mira le stazioni di ricezione satellitare al servizio dell'esercito israeliano nell'ambito della loro ultima ondata di attacchi. Secondo l'agenzia di stampa iraniana ISNA, le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato che gli attacchi sono stati condotti utilizzando missili a lungo e medio raggio, nonché droni, in quella che hanno definito la 79ª ondata della loro operazione in corso. Israele non ha rilasciato commenti immediati in merito all'affermazione. Ore 19:30 Secondo i medici israeliani, tre persone sono rimaste ferite nell'attacco avvenuto nel centro di Israele. Il servizio di ambulanze israeliano, Magen David Adom, afferma che i tre sono rimasti feriti a Bnei Brak da razzi diretti verso il centro di Israele. Secondo il rapporto, tra le vittime figurano un uomo di 23 anni con ferite da schegge, una donna di 80 anni e un bambino di sette anni in condizioni lievi con ferite da schegge di vetro. I media israeliani riferiscono che l'attacco, perpetrato dall'Iran, ha causato il crollo di un edificio a Bnei Brak, nella zona di Tel Aviv.

Ore 18:30 La Turchia afferma che non ci sono problemi con il flusso di gas dall'Iran.

Il ministro dell'Energia turco Alparslan Bayraktar ha dichiarato ai giornalisti al termine di una riunione di gabinetto che non ci sono problemi con il flusso di gas naturale dall'Iran e che i depositi di stoccaggio del paese sono pieni al 71%. I media turchi hanno riportato le parole di Bayraktar, il quale avrebbe affermato: "Non ci sono problemi con il flusso di gas dall'Iran". Queste dichiarazioni giungono dopo che in precedenza alcuni media avevano riportato l'interruzione dei flussi. Ore 18:00 Erdogan: la Turchia sta lavorando per stabilire la pace nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia continuerà a impegnarsi con tutte le sue risorse per raggiungere la pace nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che, a suo dire, ha colpito l'economia turca e il mondo intero. Erdogan ha inoltre affermato che il governo sta valutando diverse misure per proteggere l'economia dalla guerra, che ha travolto la regione e fatto impennare i prezzi dell'energia. Ore 17:30 Pezeshkian: sempre più paesi della regione "esprimono disgusto" per Stati Uniti e Israele. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che sempre più paesi della regione e dei paesi limitrofi condannano gli Stati Uniti e il loro alleato Israele per i loro "crimini". "I popoli di Pakistan, Turchia, Iraq, Libano, Egitto e dei paesi arabi stanno esprimendo a gran voce il loro disgusto per l'America, Israele e i loro crimini", ha affermato Pezeshkian in un post sui social media. “I cuori dei popoli liberi del mondo non sono con i sionisti.” Ha aggiunto che garantire la stabilità nella regione è possibile solo attraverso la cooperazione e il rispetto della volontà delle nazioni. Ore 17:00 Il ministro degli Esteri cinese sollecita colloqui di pace rapidi in una telefonata con il suo omologo iraniano. Secondo quanto riportato in un comunicato del Ministero degli Esteri cinese, Wang Yi ha esortato le parti a cogliere ogni opportunità per avviare al più presto colloqui di pace, durante una telefonata con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. Parlare è sempre meglio che combattere, ha detto Wang ad Araghchi, aggiungendo che "tutte le questioni critiche dovrebbero essere risolte attraverso il dialogo e la negoziazione, non con l'uso della forza". Araghchi ha detto a Wang che "la parte iraniana è impegnata a raggiungere una soluzione definitiva al conflitto, non solo un cessate il fuoco temporaneo", e ha ringraziato la Cina per l'assistenza umanitaria, si legge nella dichiarazione. Secondo il ministero, la telefonata si è svolta "su richiesta" della parte iraniana. La Cina rimane un partner chiave dell'Iran, ma ha affermato di "non appoggiare" gli attacchi di Teheran contro gli stati del Golfo che ospitano basi statunitensi e ha sollecitato un cessate il fuoco. Ore 16:00 Ecco un riepilogo degli ultimi sviluppi: Secondo quanto riportato da Press TV, il portavoce del comando militare iraniano, Ali Abdollahi Aliabadi, ha affermato che le forze armate del Paese continueranno a combattere "fino alla vittoria completa".

L'esercito iraniano afferma di aver condotto attacchi con droni contro infrastrutture presso l'aeroporto Ben Gurion di Israele e nell'area di Haifa.

I media iraniani riportano forti esplosioni nel centro e nell'ovest di Teheran, così come a Isfahan, mentre la Mezzaluna Rossa iraniana afferma che oltre 82.000 edifici civili sono stati danneggiati o distrutti negli attacchi delle forze statunitensi e israeliane.

I raid aerei israeliani sul Libano hanno colpito diverse zone, tra cui la città cristiana di Sahel Alma a nord di Beirut e alcune località di Tiro, mentre il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che un adolescente e due paramedici sono rimasti uccisi.

Nell'ultimo aggiornamento, il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che almeno 1.072 persone sono state uccise e altre 2.966 ferite negli attacchi israeliani a partire dal 2 marzo.

Ulteriori raid israeliani hanno preso di mira le città meridionali di Kfar Tebnit e Mahrouna. Un soldato israeliano è rimasto ferito durante le operazioni nel Libano meridionale, secondo quanto riportato dall'emittente radiotelevisiva israeliana.

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che un cittadino marocchino, che lavorava come collaboratore civile per le forze armate, è stato ucciso in Bahrein da un attacco missilistico iraniano, aggiungendo di aver intercettato cinque missili balistici e 17 droni lanciati dall'Iran.

Ore 13:00 Gli Stati del Golfo e l'Iran devono "trovare il modo di convivere", afferma il portavoce del ministro degli Esteri del Qatar.

Interrogato sulle future relazioni tra gli stati del Golfo e l'Iran, il primo ministro del Qatar, al-Ansari, ha affermato che tutti i popoli della regione hanno legami profondi e che i loro paesi dovranno trovare un modo per coesistere. “L’Iran è qui da millenni. Le popolazioni di questa regione sono qui da millenni. Nessuno se ne andrà. L’annientamento totale non è un’opzione”, ha affermato al-Ansari. “Vivremo fianco a fianco, saremo vicini per il futuro dell'umanità e dobbiamo trovare il modo di convivere.” Ore 12:30 L'Iran nomina un nuovo capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale. L'Iran ha nominato Mohammad Bagher Zolghadr nuovo segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa IRNA, che cita l'ufficio del presidente. Zolghadr subentra ad Ali Larijani, assassinato la settimana scorsa. Ore 12:00 La Russia esprime preoccupazione per il rischio che la guerra con l'Iran si estenda al Mar Caspio. La Russia considererebbe "estremamente negativamente" qualsiasi estensione del conflitto con l'Iran nel Mar Caspio, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La scorsa settimana, Israele ha dichiarato che il suo esercito ha condotto attacchi contro la marina iraniana nel Mar Caspio, colpendo decine di obiettivi, tra cui motovedette missilistiche. Russia e Iran, che hanno firmato un trattato di partenariato strategico lo scorso anno, si affacciano entrambi sul Mar Caspio. Ore 11:30 "Disposti a ospitare colloqui tra Stati Uniti e Iran": lo dichiara il Ministero degli Esteri pakistano ad Al Jazeera. Il Ministero degli Esteri pakistano ha dichiarato ad Al Jazeera che Islamabad è pronta a ospitare colloqui tra Stati Uniti e Iran per cercare una soluzione negoziata al conflitto, qualora le parti in conflitto lo desiderino. "Se le parti lo desiderano, Islamabad è sempre disposta a ospitare colloqui", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Tahir Andrabi. "Ha sempre sostenuto il dialogo e la diplomazia per promuovere la pace e la stabilità nella regione". Il commento di Andrabi è arrivato un giorno dopo che Trump aveva sospeso, per cinque giorni, la sua minaccia di bombardare le centrali elettriche iraniane e aveva affermato che Stati Uniti e Iran erano impegnati in negoziati "molto buoni". L'Iran ha negato di essere impegnato in negoziati con gli Stati Uniti, ma diverse fonti mediatiche statunitensi e israeliane hanno suggerito che un gruppo di paesi – Pakistan, Egitto e Turchia – abbia agito da intermediario negli ultimi giorni, veicolando messaggi tra Teheran e Washington nel tentativo di mediare una via d'uscita. Alcune fonti hanno ipotizzato un possibile incontro tra i negoziatori statunitensi e iraniani a Islamabad nei prossimi giorni, sebbene nessuna delle due parti abbia confermato tale incontro. Il capo dell'esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, ha parlato con Trump domenica. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha telefonato al presidente iraniano Masoud Pezeshkian il giorno successivo. A ciò hanno fatto seguito le telefonate separate del ministro degli Esteri Ishaq Dar con i suoi omologhi iraniano e turco. Ore 11:00 Ultimi sviluppi I missili iraniani hanno colpito diverse zone di Tel Aviv, causando ingenti danni agli edifici e almeno quattro vittime.

Israele ha condotto attacchi in tutto il Libano, uccidendo due persone nella città di Bshamoun.

Il ministro dell'energia iraniano ha minimizzato le minacce di Trump di colpire le centrali elettriche iraniane, affermando che le infrastrutture possono essere ricostruite e modernizzate rapidamente.

Un gasdotto presso la centrale elettrica di Khorramshahr, in Iran, è stato attaccato, ma non ha causato vittime né disagi, secondo quanto riferito da un funzionario locale.

Ore 08:30 Ursula von der Leyen chiede l'apertura dello stretto di Hormuz.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha esortato Stati Uniti e Iran a sedersi al tavolo dei negoziati e a porre immediatamente fine alla chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz e alla guerra. Von der Leyen ha affermato che i tentativi dell'Iran di bloccare la strategica via navigabile "devono essere condannati", aggiungendo che la fine della guerra è necessaria per fermare la crescente perturbazione economica globale. "L'Iran deve cessare immediatamente le minacce, la posa di mine, gli attacchi con droni e missili e altri tentativi di bloccare lo stretto alla navigazione commerciale", ha dichiarato martedì a Canberra. “Tutti noi risentiamo delle ripercussioni sui prezzi del gas e del petrolio… ma è di fondamentale importanza giungere a una soluzione negoziata che ponga fine alle ostilità che vediamo in Medio Oriente.” Ore 08:00 Il ministro dell'energia iraniano afferma che le centrali elettriche possono essere ricostruite rapidamente. Abbas Aliabadi ha minimizzato la minaccia di attacchi alle centrali elettriche iraniane, affermando che il Paese ha decentralizzato la produzione di energia elettrica e ha in programma di ricostruire rapidamente qualsiasi impianto qualora venisse colpito. "La popolazione non deve preoccuparsi affatto; se le centrali elettriche vengono colpite, saranno ricostruite e modernizzate rapidamente", ha dichiarato il ministro, secondo quanto riportato dall'emittente statale IRIB. Ore 07:30 Hezbollah afferma di aver lanciato 5 attacchi contro posizioni israeliane. Hezbollah afferma di aver lanciato attacchi contro cinque obiettivi israeliani nelle prime ore di martedì. In una serie di dichiarazioni, il gruppo ha affermato di aver preso di mira, all'alba, assembramenti di truppe israeliane, una caserma, una postazione radar e postazioni di artiglieria. Secondo quanto riportato, tra i bersagli dei razzi figuravano anche soldati israeliani presso la Porta di Fatima, nella città di Kfar Kila, nel Libano meridionale. Hezbollah ha affermato di aver utilizzato droni e razzi anche per colpire una postazione radar vicino a Ma'alot-Tarshiha e postazioni di artiglieria negli insediamenti di Sasa e Ein HaKovshim, nel nord di Israele. Ore 07:00 Le immagini mostrano ingenti danni in una strada di Tel Aviv. Le immagini trasmesse in diretta da Israele mostrano ingenti danni in una parte di Tel Aviv a seguito dell'ultimo attacco missilistico iraniano. In un punto, soccorritori e polizia sono radunati in una strada affollata e disseminata di detriti, con diverse auto gravemente danneggiate: una ribaltata su un fianco e altre completamente distrutte.

Ore 06:30 L'Iran afferma che 208 bambini sono stati uccisi negli attacchi statunitensi e israeliani.

Il capo del servizio di emergenza ha dichiarato che il numero di bambini uccisi in Iran dall'inizio della guerra, il 28 febbraio, è salito a 208. In una dichiarazione video pubblicata dall'emittente statale IRIB, Jafar Miadfar ha affermato che dei 208 bambini uccisi, 168 erano vittime degli attacchi missilistici statunitensi contro la scuola femminile di Minab all'inizio della guerra. Miadfar ha aggiunto che 13 dei bambini uccisi avevano meno di cinque anni e il più piccolo aveva solo tre giorni. Secondo il governo iraniano, finora oltre 1.500 civili sono stati uccisi in tutto il paese.

Ore 06:00 Riepilogo ultimi avvenimenti

I media e i funzionari iraniani hanno continuato a smentire le affermazioni del presidente statunitense Donald Trump secondo cui sarebbero in corso colloqui di pace con Teheran.

L'Iran ha segnalato attacchi contro infrastrutture energetiche nelle regioni di Isfahan e Khorramshahr.

L'Arabia Saudita ha intercettato un'ondata di oltre 20 droni nella parte orientale del Paese durante diverse ore di incursioni notturne, mentre il Kuwait ha risposto ad attacchi di droni e missili e in Bahrein sono state attivate le sirene d'allarme.

Israele ha intensificato gli attacchi contro il Libano: almeno due persone sarebbero morte e cinque ferite in un raid contro una città a sud della capitale, Beirut.

Sono stati emessi nuovi avvisi di viaggio, mentre la Cina ha nuovamente esortato i suoi cittadini a lasciare Israele "il prima possibile" e l'ambasciata statunitense in Mauritania ha avvertito di un elevato rischio di "attacchi terroristici".

La Corea del Sud è l'ultimo Paese ad aver fatto appello all'Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, mentre il primo ministro sudcoreano ha annullato un viaggio in Cina per concentrarsi sulle ripercussioni economiche della guerra a livello nazionale.

Un alto dirigente petrolifero europeo ha affermato che l'impatto della guerra con l'Iran sui mercati energetici globali potrebbe superare quello della guerra in Ucraina, mentre il prezzo del petrolio Brent è risalito a oltre 100 dollari al barile.

L'Iran nega di aver preso di mira con missili una base militare congiunta gestita da Stati Uniti e Regno Unito sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, respingendo l'accusa come un "attacco sotto falsa bandiera israeliano".

L'Iran ha fermamente smentito le notizie di negoziati con gli Stati Uniti, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato una sospensione di cinque giorni degli attacchi alle centrali elettriche iraniane, affermando che Washington e Teheran avevano avuto "conversazioni molto positive e produttive riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente".

I mercati azionari hanno registrato un rialzo e i prezzi del petrolio sono calati dopo l'annuncio di Trump relativo ai colloqui tra Stati Uniti e Iran.

L'Iran utilizzerà "ogni mezzo a sua disposizione per garantire la sicurezza", ha dichiarato il portavoce delle forze armate del Paese, Ebrahim Zolfaghari, mentre le esplosioni continuavano a scuotere Teheran durante la notte.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sta negoziando una bozza di risoluzione presentata dal Bahrein per autorizzare gli Stati a utilizzare "tutti i mezzi necessari" per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz .

Aerei da guerra israeliani hanno lanciato almeno tre attacchi contro i sobborghi meridionali di Beirut, dopo che l'esercito israeliano ha emesso ulteriori ordini di evacuazione forzata per i residenti della capitale libanese.

Secondo le Nazioni Unite, 1,2 milioni di persone in Libano , ovvero circa una persona su cinque, sono state costrette a fuggire dalle proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi israeliani a partire dal 2 marzo.

Le autorità irachene affermano che un attacco aereo ha colpito una base militare utilizzata dalle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), allineate con l'Iran, nella parte orientale della città di Ramadi, nella provincia occidentale di Anbar. Un altro attacco, nella provincia di Babil, ha causato il ferimento di circa quattro persone.



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Ore 22:30 I mercati azionari statunitensi registrano un rialzo dopo che Trump ha rinviato l'attacco alle centrali elettriche iraniane.

I tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso tutti in rialzo di oltre l'1%, grazie al calo dei prezzi del petrolio dopo che Trump ha annunciato di aver ordinato all'esercito di rinviare gli attacchi contro le centrali elettriche iraniane. Dopo il calo della scorsa settimana, i mercati azionari statunitensi hanno registrato una netta ripresa in seguito alle affermazioni del presidente secondo cui gli Stati Uniti avrebbero avuto "conversazioni produttive" con Teheran, un'affermazione che l'Iran ha respinto. Con i prezzi del petrolio in calo di oltre il 10% nella giornata odierna, i tre principali indici azionari di Wall Street hanno registrato i maggiori guadagni percentuali giornalieri dal 6 febbraio.

Ore 22:00 L'Iran utilizzerà "ogni mezzo a sua disposizione per garantire la sicurezza"

L'Iran "utilizzerà ogni mezzo a sua disposizione per garantire la sicurezza, se necessario", ha dichiarato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale di Khatam Al Anbiya. Intervenendo alla televisione di stato, Zolfaghari ha sottolineato che l'Iran "controlla lo Stretto di Hormuz in modo molto intelligente ed efficace" e che "i paesi extraregionali non hanno il diritto di interferire". Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Zolfaghari ha anche affermato: Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha condotto "attacchi su vasta scala" a Erbil, in Iraq.

Le forze hanno preso di mira anche le forze statunitensi presso la base aerea di al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti e la base Prince Sultan in Arabia Saudita, nonché la Quinta Flotta della Marina statunitense.

L'Iran ha lanciato missili contro le città di Ashkelon, Tel Aviv, Haifa e la zona di Gush Dan in Israele.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ribadisce che il comportamento "ingannevole" di Trump non indurrà l'Iran a "trascurare il fronte di guerra e la lotta contro l'avversario, perché le operazioni psicologiche del nemico sono ormai evidenti".

Gli Stati Uniti e Israele continueranno a ritirarsi.

Ore 21:30 Un cacciatorpediniere britannico arriva nel Mediterraneo orientale.

Secondo il Ministero della Difesa britannico, la HMS Dragon è giunta nel Mediterraneo orientale ed è pronta ad "iniziare l'integrazione operativa nelle difese di Cipro". La nave da guerra ha lasciato il Regno Unito l'11 marzo e ha il compito di difendere una base aerea britannica a Cipro, recentemente colpita da un drone di fabbricazione iraniana. "I caccia Typhoon e F-35 della Royal Air Force hanno continuato le loro missioni difensive durante la notte, sorvolando anche Cipro, Giordania, Qatar e Bahrein", ha dichiarato il ministero. Ore 21:00 Più di 9.000 attacchi lanciati contro l'Iran Il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma di aver attaccato più di 9.000 obiettivi in ??Iran e di aver danneggiato e distrutto 140 navi iraniane dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio. Nonostante le dichiarazioni del presidente Trump secondo cui sono in corso colloqui con l'Iran per porre fine alle ostilità, il CENTCOM ha affermato che gli attacchi continuano. "Le forze statunitensi continuano a colpire con aggressività obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione", si legge in un post su X. Ore 20:30 Netanyahu afferma che Trump vede la possibilità di un accordo con l'Iran Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver parlato con Trump, il quale intravede la possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ritiene possibile sfruttare “gli straordinari successi ottenuti [dall'esercito israeliano] e da quello statunitense per realizzare gli obiettivi della guerra attraverso un accordo, un accordo che tuteli i nostri interessi vitali”, ha dichiarato Netanyahu in un videomessaggio diffuso dal suo ufficio. "Parallelamente, continuiamo ad attaccare sia l'Iran che il Libano", ha dichiarato Netanyahu, aggiungendo: "Stiamo smantellando metodicamente il programma missilistico e quello nucleare e continuiamo a colpire duramente Hezbollah". Netanyahu ha inoltre affermato che "solo pochi giorni fa abbiamo eliminato altri due scienziati nucleari".

Ore 19:30 Smotrich, ministro degli Esteri israeliano, afferma che il "nuovo confine israeliano" in Libano dovrebbe essere il fiume Litani.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha dichiarato che l'escalation militare di Israele in Libano "deve concludersi con una realtà completamente diversa, sia con la decisione di Hezbollah, sia con la modifica dei confini di Israele". Parlando a un programma radiofonico israeliano, Smotrich ha proseguito: "Lo dico qui in modo definitivo... in ogni stanza e in ogni discussione: il nuovo confine israeliano deve essere il fiume Litani". Le dichiarazioni di Smotrich sono giunte dopo che Israele ha abbattuto i ponti sul fiume Litani, isolando di fatto alcune zone del Libano meridionale dal resto del Paese. Il presidente libanese Joseph Aoun ha definito gli attacchi un "preludio all'invasione di terra". Ore 19:00 Il Libano comunica che gli attacchi israeliani hanno ucciso più di 1.030 persone dall'inizio della guerra. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 1.039 persone sono state uccise e altre 2.876 ferite dall'inizio dell'offensiva israeliana, il 2 marzo. Almeno 10 persone sono state uccise e altre 90 ferite in tutto il Libano nelle ultime 24 ore, ha aggiunto il ministero. Ore 18:30 Il ministro degli Esteri russo esorta il suo omologo iraniano Araghchi a "porre fine immediatamente alle ostilità". Abbiamo maggiori dettagli sulla telefonata avvenuta tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. Lavrov "ha sottolineato l'urgente necessità di porre fine immediatamente alle ostilità e di procedere verso una soluzione politica e diplomatica", ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo in un comunicato stampa relativo alla telefonata. Ha inoltre sottolineato l'"inaccettabilità degli attacchi contro le infrastrutture nucleari iraniane", facendo eco al portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che in precedenza aveva condannato gli attacchi israelo-americani vicino alla centrale nucleare iraniana di Bushehr definendoli "estremamente pericolosi". Entrambi i funzionari hanno espresso preoccupazione per la possibilità che il conflitto si estenda al Mar Caspio, si legge nella dichiarazione. Ore 18:00 Trump ha ribadito di avere "ottimi colloqui" con l'Iran. Nonostante le smentite dell'Iran, Trump ha ribadito che Stati Uniti e Iran sono in trattative. "Ora stiamo avendo delle ottime discussioni. Sono iniziate ieri sera, o meglio, un po' anche la sera prima", ha detto. "Vogliono la pace. Hanno concordato di non dotarsi di armi nucleari." Ha aggiunto di sperare che "possiamo raggiungere un accordo che sia vantaggioso per tutti", compresi gli alleati mediorientali e Israele. Ore 17:30 L'Iran annuncia che è in corso la "77esima ondata" di attacchi contro Israele e la regione del Golfo. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha annunciato di aver lanciato la sua 77esima ondata di attacchi contro Israele e le basi militari statunitensi in Medio Oriente. Gli attacchi "hanno preso di mira il nord, il centro e il sud" di Israele "utilizzando sistemi superpesanti e a puntamento rapido, droni Khyber Shaken e droni distruttivi", ha dichiarato un portavoce in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato di aver preso di mira anche le basi statunitensi di Ali Al Salem in Kuwait, Prince Sultan in Arabia Saudita e al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti. "Il comportamento contraddittorio di Trump non ci indurrà a trascurare il fronte di guerra e a continuare la battaglia", si legge nel comunicato.

Ore 17:00 Il presidente del parlamento iraniano: "non si sono tenuti negoziati".

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha ribadito la dichiarazione del ministero degli Esteri secondo cui l'Iran non ha avuto colloqui con gli Stati Uniti. "Non si sono tenuti negoziati con gli Stati Uniti e le fake news vengono utilizzate per manipolare i mercati finanziari e petroliferi e per uscire dal pantano in cui sono intrappolati Stati Uniti e Israele", ha scritto su X. L'Iran esige "una punizione completa e severa per gli aggressori", ha affermato il portavoce in un secondo messaggio. I funzionari iraniani "sostengono fermamente la loro Guida Suprema e il loro popolo fino al raggiungimento di questo obiettivo". Ore 16:30 Il ministero degli esteri iraniano nega che si siano svolti colloqui con gli Stati Uniti Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha negato che l'Iran abbia avuto colloqui con gli Stati Uniti, affermando che la posizione di Teheran sullo Stretto di Hormuz e le condizioni per la fine della guerra non sono cambiate. In dichiarazioni diffuse dall'agenzia di stampa statale IRNA, Baghaei ha affermato che "sono pervenuti messaggi da alcuni paesi amici in merito alla richiesta degli Stati Uniti di avviare negoziati per porre fine alla guerra". L'Iran ha risposto lanciando avvertimenti sulle "gravi conseguenze di qualsiasi attacco alle infrastrutture vitali dell'Iran", ha affermato Baghaei. Come abbiamo già riportato, il presidente statunitense Trump aveva precedentemente affermato che gli Stati Uniti avevano parlato con alti funzionari iraniani e che erano stati gli iraniani a prendere l'iniziativa. Ore 16:00 La portavoce dell'UE Kallas accoglie con favore la decisione di Trump di rinviare gli attacchi alle centrali elettriche iraniane. Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, ha accolto con favore l'annuncio di Trump secondo cui non ci saranno attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane. Kallas ha affermato che gli attacchi alle infrastrutture stavano causando il caos nella regione e aggravando ulteriormente la guerra. Ore 15:30 Il Cremlino monitora i "segnali contrastanti" sulla situazione in Iran. Il Cremlino afferma di stare monitorando quelle che definisce dichiarazioni contraddittorie sulla situazione in Iran, ma spera che il conflitto si risolva rapidamente, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale TASS. «Oggi sono state rilasciate diverse dichiarazioni, alcune anche contraddittorie. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e speriamo che presto torni a un corso pacifico», ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS. Ore 15:00 Quali sono i punti salienti del discorso di Trump? Gli Stati Uniti hanno avuto colloqui intensi con gli iraniani, e sono stati raggiunti importanti punti di accordo.

Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, hanno avuto colloqui con gli iraniani.

Gli Stati Uniti non vogliono che l'Iran possieda armi nucleari.

Gli Stati Uniti hanno parlato con stimati alti dirigenti iraniani.

Entrambe le parti vogliono raggiungere un accordo.

È molto probabile che le due parti si scambieranno messaggi telefonicamente oggi.

Trump non ha ricevuto alcuna notizia dal nuovo leader supremo e afferma di non essere sicuro che sia ancora vivo.

Ritiene che Israele sarebbe contento di un accordo con l'Iran.

Se si raggiungesse un accordo, sarebbe un ottimo inizio sia per l'Iran che per la regione.

Di recente ha parlato con Israele dell'Iran.

Non può garantire che si raggiungerà un accordo con l'Iran.

Gli iraniani hanno chiamato Trump. Lui non ha chiamato loro.

Vuole che gli Stati Uniti abbiano quanto più petrolio possibile.

Se Stati Uniti e Iran raggiungeranno un accordo, sarà molto facile ottenere uranio arricchito.

Se gli Stati Uniti non avessero colpito l'Iran con i bombardieri B-2, quest'ultimo avrebbe sviluppato un'arma nucleare entro due settimane da utilizzare contro Israele.

Ci sono 15 punti di accordo con l'Iran.

Forse l'amministrazione Trump troverà in Iran qualcuno con cui trattare che assomigli al presidente ad interim del Venezuela. Ore 14:00 Media iraniani: nessun contato diretto o indiretto con Trump, sostenendo che quest'ultimo abbia "fatto marcia indietro".

L'agenzia di stampa iraniana Fars, citando una fonte iraniana a consizione di anonimato, ha riferito che non c'è stato alcun contatto diretto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, "nemmeno tramite un intermediario". La fonte ha affermato che Trump "ha fatto marcia indietro" dopo essere stato avvertito che l'Iran avrebbe preso di mira le centrali elettriche nel Golfo e in Israele. Il rapporto aggiungeva che Trump aveva affermato che erano in corso colloqui con l'Iran, nonostante la fonte avesse negato qualsiasi comunicazione di questo tipo. Le affermazioni non hanno potuto essere verificate in modo indipendente e non vi è stato alcun commento immediato da parte dei funzionari iraniani.

Ore 13:30 L'AIEA e la Russia discutono di "segnalazioni preoccupanti" sugli attacchi nei pressi della centrale nucleare iraniana di Bushehr.

Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), ha avuto una conversazione telefonica con Alexey Likhachev, capo della società nucleare statale russa Rosatom, per discutere delle "recenti e preoccupanti notizie riguardanti attività militari nei pressi della centrale nucleare di Bushehr, in Iran". Rosatom ha costruito la prima unità da 1 gigawatt dell'unica centrale nucleare iraniana a Bushehr e sta costruendo ulteriori unità nella stessa zona. In una dichiarazione su X, l'AIEA ha affermato che "in conformità con i sette pilastri imprescindibili della sicurezza nucleare, il Direttore Generale Grossi ha ricordato che nessuna azione militare dovrebbe mettere a rischio l'integrità fisica e la sicurezza delle centrali nucleari e del loro personale operativo, che deve essere in grado di svolgere il proprio lavoro vitale in condizioni di sicurezza".

Ore 13:00 Il prezzo del petrolio Brent scende a 96 dollari dopo che Trump ha ordinato il rinvio dell'azione militare contro l'Iran.

I prezzi del petrolio sono crollati di oltre il 13% dopo che Trump ha dichiarato che avrebbe ordinato all'esercito di rinviare qualsiasi attacco contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane. I future sul petrolio Brent erano scesi di circa 17 dollari, ovvero del 15%, raggiungendo un minimo di sessione di 96 dollari al barile alle 11:08 GMT, mentre il West Texas Intermediate statunitense era sceso di 13 dollari, ovvero di circa il 13,5%, a un minimo di sessione di 85,28 dollari. Ciò avviene dopo che i prezzi del petrolio sono schizzati oltre i 100 dollari al barile, in seguito agli attacchi dell'Iran contro le navi che hanno di fatto chiuso lo Stretto di Hormuz.

Ore 12:30 Trump afferma che gli Stati Uniti hanno avuto colloqui "molto buoni e produttivi" con l'Iran sulla fine della guerra.

Il presidente degli Stati Uniti afferma che la sua amministrazione ha avuto "conversazioni molto positive e produttive riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente" con l'Iran negli ultimi due giorni. "In base al tenore e al tono di queste conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive, che proseguiranno per tutta la settimana, ho dato istruzioni al dipartimento della guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso", ha dichiarato in maiuscolo sulla sua pagina Truth Social. Ore 12:00 Il Cremlino mette in guardia gli Stati Uniti contro attacchi "estremamente pericolosi" nei pressi della centrale nucleare di Bushehr in Iran. Gli attacchi statunitensi e israeliani vicino alla centrale nucleare di Bushehr in Iran sono estremamente pericolosi e la Russia ha condiviso le sue preoccupazioni con gli Stati Uniti, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che tali attacchi potrebbero avere conseguenze irreparabili. "Riteniamo che gli attacchi contro gli impianti nucleari siano potenzialmente estremamente pericolosi... Pertanto, la parte russa, assumendo una posizione estremamente responsabile su questo tema, ha ripetutamente espresso le proprie preoccupazioni", ha affermato Peskov. Il portavoce del Cremlino ha affermato che il conflitto in Iran, "fino a ieri", avrebbe dovuto essere incanalato verso una soluzione politica e diplomatica. “Questa è l’unica cosa che può effettivamente contribuire a disinnescare la situazione di tensione catastrofica che si è ormai creata nella regione.” Il 17 marzo, la società nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato che un attacco è stato effettuato "sul territorio adiacente all'edificio del servizio meteorologico, situato nel sito della centrale nucleare di Bushehr, in prossimità dell'unità di produzione di energia in funzione". Ore 11:30 L'aeroporto Ben Gurion di Israele è stato evacuato e le persone sono state trasferite in rifugi Secondo quanto riportato dai media israeliani, i passeggeri dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sono stati evacuati nei rifugi dopo che le sirene d'allarme sono risuonate in seguito al lancio di un missile da parte dell'Iran. L'emittente israeliana Canale 12 ha riferito che si sono udite delle esplosioni nel centro di Israele durante i tentativi di intercettare un missile in arrivo. Tutti i passeggeri dell'aeroporto Ben Gurion sono stati trasferiti nei rifugi in seguito agli allarmi, ha aggiunto l'emittente. Il quotidiano Haaretz ha affermato che il missile potrebbe aver trasportato munizioni a grappolo. In un altro attacco, il quotidiano Israel Hayom ha riferito che detriti missilistici hanno danneggiato un edificio nella città meridionale di Ashkelon. Il giornale ha aggiunto che frammenti sono caduti anche nella comunità di Yad Mordechai, nel sud di Israele, senza causare feriti né danni materiali. Ore 11:00 Ecco gli ultimi sviluppi: Il Consiglio di Difesa Nazionale iraniano afferma che qualsiasi tentativo di attaccare la costa o le isole iraniane comporterà il "minamento di tutte le linee di comunicazione nel Golfo Persico".

Majid Farshi, direttore generale del dipartimento per la gestione delle crisi nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale, ha dichiarato che almeno sei persone sono rimaste uccise in due attacchi alla città di Tabriz.

L'agenzia di stampa nazionale libanese riferisce che un civile è rimasto ucciso in un raid aereo nel distretto di Shahabiya, a Tiro, nel sud del Libano.

La Cina ha esortato tutte le parti coinvolte nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran a porre fine alle operazioni militari per evitare un "circolo vizioso" e a tornare ai negoziati.

Il prezzo spot dell'oro è sceso del 6% a 4.214,89 dollari l'oncia (28,3 grammi), estendendo le perdite per la nona seduta consecutiva.

Ore 09:00 L'esercito israeliano ha colpito diverse località nel Libano meridionale.

Secondo quanto riportato da Al Jazeera Arabic ci sono notizie di un attacco israeliano che ha preso di mira diverse località dall'alba di oggi. Hanno segnalato attacchi in: La città di Kfarsir, nel Libano meridionale, appena a nord del fiume Litani.

La città di Kfar Tebnit, a sud-est della città meridionale di Nabatieh.

Aerei da guerra israeliani hanno distrutto il ponte di Qaqaiya, che collega le due sponde del fiume Litani: si tratta di uno dei cinque ponti principali che uniscono le due rive del fiume.

Ore 08:30 Il portavoce militare iraniano schernisce il presidente degli Stati Uniti: "Ehi, Trump! Sei licenziato!"

Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale iraniano Khatam al Anbiya, ha rilasciato una nuova dichiarazione in cui schernisce Trump, mentre si avvicina la scadenza fissata dal presidente statunitense per la riapertura completa dello Stretto di Hormuz. "Ehi Trump, SEI LICENZIATO! Conosci bene questa frase. Grazie per l'attenzione che hai dedicato a questa questione", ha detto Zolfaghari in un video in inglese. L'Iran ha promesso di lanciare attacchi di rappresaglia punitivi se gli Stati Uniti daranno seguito alla minaccia di colpire la rete energetica del paese qualora lo Stretto di Hormuz rimanesse bloccato.

Ore 08:00 Le raffinerie statali cinesi valutano accordi petroliferi con l'Iran dopo la deroga statunitense

Secondo Bloomberg, le raffinerie statali cinesi stanno valutando un accordo con l'Iran per l'acquisto di petrolio, dopo che gli Stati Uniti hanno concesso una deroga di 30 giorni alle sanzioni, nel tentativo di alleviare la crisi globale dell'offerta. Il media statunitense ha citato fonti a conoscenza dei fatti. È stato inoltre riferito che i rappresentanti della Compagnia petrolifera nazionale iraniana e i commercianti che fungono da intermediari hanno sondato discretamente i potenziali acquirenti tra queste e altre raffinerie asiatiche. La deroga statunitense riguarda il petrolio iraniano trasportato via mare per un mese, e Washington stima che la revoca delle sanzioni aggiungerebbe circa 140 milioni di barili di greggio al mercato petrolifero. Ciò fa seguito all'allentamento di sanzioni analoghe sul petrolio russo. Prima della guerra, la Cina era il principale acquirente di petrolio iraniano, acquistando oltre l'80% della fornitura totale esportata. Secondo Kpler, lo scorso anno la Cina ha acquistato in media 1,38 milioni di barili al giorno di petrolio iraniano. Ciò rappresentava circa il 13,4% dei 10,27 milioni di barili al giorno di petrolio importati via mare. Ore 07:30 Riepilogo: Israele lancia attacchi "su vasta scala" contro l'Iran, con potenti esplosioni segnalate a Teheran e un bambino ucciso nella città di Khorramabad.

Una persona è rimasta uccisa a Bandar Abbas, mentre si segnalano vittime e danni nella città di Urmia. Incendi sono stati inoltre avvistati nella città di Karaj.

Fatih Birol, direttore generale dell'AIE, avverte che la situazione in Medio Oriente è "molto grave" e peggiore delle due crisi energetiche degli anni '70 messe insieme.

Le borse asiatiche crollano, con il won sudcoreano che tocca il minimo degli ultimi 17 anni a causa delle minacce di una guerra prolungata tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e della chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz .

L'Arabia Saudita afferma di aver intercettato un missile balistico diretto verso Riyadh, mentre gli Emirati Arabi Uniti annunciano che un cittadino indiano è rimasto ferito dalla caduta di detriti ad Abu Dhabi. L'Iran afferma che chiuderà completamente lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti attaccheranno le sue centrali elettriche e avverte di possibili attacchi di rappresaglia contro gli impianti regionali di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua.

Le forze israeliane hanno fatto saltare in aria il ponte di Qasimiyah, nel sud del Libano, in un attacco che, secondo il presidente libanese Joseph Aoun, rappresenta un "preludio all'invasione di terra".

Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, le forze statunitensi e israeliane continuano a bombardare l'Iran, danneggiando oltre 81.000 unità civili dal 28 febbraio.

La difesa aerea israeliana intercetta altri missili iraniani, mentre il Primo Ministro Benjamin Netanyahu promette di distruggere l'Iran dopo l'attacco che ha ferito più di 180 persone nelle città di Arad e Dimona.

Raid aerei hanno preso di mira il quartier generale delle Forze di Mobilitazione Popolare, allineate con l'Iran, a Baghdad, in Iraq, dopo gli attacchi contro un diplomatico statunitense e un centro logistico presso il principale aeroporto della città.

Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti segnalano l'intercettazione di missili e droni, mentre il consigliere presidenziale emiratino Anwar Gargash afferma che gli attacchi dell'Iran contro i Paesi del Golfo "consolidano la minaccia iraniana come pilastro centrale del pensiero strategico del Golfo" e porteranno al "rafforzamento delle nostre partnership di sicurezza con Washington".

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Ore 20:00 L'Iran afferma che la "tensione" nello Stretto di Hormuz è colpa degli Stati Uniti e di Israele.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha insistito sul fatto che lo Stretto di Hormuz non è bloccato, attribuendo la responsabilità del "pericolo crescente" nella via navigabile direttamente agli Stati Uniti e a Israele. L'Iran ha "adottato una serie di misure per garantire che gli aggressori e i loro sostenitori non possano abusare dello Stretto di Hormuz per perseguire i loro obiettivi aggressivi contro l'Iran", ha dichiarato il ministero in un comunicato, sottolineando che lo Stretto "non è chiuso e il traffico marittimo... non è stato interrotto". "La responsabilità di qualsiasi interruzione, insicurezza e crescente pericolo in questa via navigabile e nella regione circostante ricade direttamente sul regime statunitense e sul regime sionista", prosegue la dichiarazione. Il ministero ha concluso che il “pieno ripristino della sicurezza” nello Stretto “richiede la fine dell’aggressione militare, la cessazione delle minacce, l’arresto delle azioni destabilizzanti… e il pieno rispetto dei legittimi interessi dell’Iran”.

Ore 19:30 Il Libano ospita oltre 134.000 sfollati

Le autorità libanesi hanno fornito un aggiornamento sul numero di persone ospitate nei rifugi statali a seguito dei continui attacchi israeliani. Stando a quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa libanese, un totale di 134.377 persone si trovano attualmente in 644 rifugi, secondo quanto affermato dall'Unità per la Gestione del Rischio di Disastri, che opera sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La cifra comprende un totale di 34.074 famiglie. In Libano, quasi una persona su cinque – oltre un milione di persone – è stata sfollata in seguito alla ripresa degli attacchi israeliani contro il Paese.

Ore 19:00 Il presidente del parlamento iraniano minaccia di prendere di mira coloro che acquistano titoli del Tesoro statunitensi.

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha avvertito che "gli enti finanziari che finanziano il bilancio militare statunitense sono obiettivi legittimi". "I titoli del Tesoro statunitensi sono intrisi del sangue degli iraniani. Acquistateli e vi comprerete un attacco al vostro quartier generale e ai vostri beni", ha scritto Ghalibaf su X. «Monitoriamo i vostri portafogli», ha aggiunto l'oratore. «Questo è il vostro ultimo avviso». Come abbiamo già riportato, Ghalibaf aveva precedentemente minacciato che l'Iran avrebbe colpito infrastrutture e impianti energetici in tutta la regione dopo che Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero attaccato le centrali elettriche iraniane se Teheran non avesse riaperto completamente lo Stretto di Hormuz.

Ore 18:30 L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti afferma che metterà l'Iran "in ginocchio".

Yechiel Leiter, ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, ha promesso ritorsioni in seguito ai due attacchi missilistici iraniani contro le città israeliane di Dimona e Arad. "La risposta sarà quella di continuare questa campagna finché non metteremo in ginocchio questo regime", ha detto Leiter alla CNN. "Non possiamo più convivere con un Paese maligno, che ha l'intento di distruggerci, che dichiara continuamente di volerci distruggere e che ora lancia missili balistici contro tutti i suoi vicini". Quando gli è stato chiesto come spiegare gli attacchi alla luce delle affermazioni del presidente statunitense Donald Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui le capacità missilistiche dell'Iran sarebbero state distrutte, Leiter ha rigirato la domanda all'Iran, dicendo: "Gli iraniani mentono... questi sono assassini che mentono". «Dicevano di non possedere missili balistici intercontinentali», ha continuato. «Beh, ora hanno dimostrato di possederli». Ore 18:00 L'Iran afferma che risponderà in modo proporzionato a qualsiasi attacco contro infrastrutture vitali. Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi è l'ultimo alto funzionario ad essersi espresso contro la minaccia di Trump di colpire le centrali elettriche iraniane, affermando che Teheran risponderebbe a qualsiasi attacco di questo tipo "con una risposta proporzionata". In dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa iraniana Mehr, Gharibabadi ha affermato che le minacce contro le "centrali elettriche e le infrastrutture vitali" dell'Iran equivalgono a minacce contro obiettivi civili che non dovrebbero essere presi di mira in tempo di guerra. "Considerato il fallimento del Consiglio di Sicurezza [dell'ONU] nel rispettare il proprio dovere di affrontare l'aggressione e porre fine alle violazioni, e tenuto conto del diritto intrinseco dell'Iran all'autodifesa, qualsiasi attacco alle infrastrutture vitali dell'Iran riceverà una risposta proporzionata", ha affermato Gharibabadi. "La piena responsabilità legale e tutte le conseguenze di un'eventuale ulteriore escalation ricadranno su coloro che l'hanno iniziata." Ore 17:30 Segretario al Tesoro USA, Bessent: ci sono "soldi a sufficienza" per la guerra contro l'Iran. Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che Washington può finanziare agevolmente la guerra contro l'Iran senza dover aumentare le tasse. Intervenendo al programma Meet the Press della NBC News, Bessent ha dichiarato: "Abbiamo fondi a sufficienza per finanziare questa guerra", aggiungendo che la richiesta di bilancio supplementare avanzata dal Pentagono – che si aggirerebbe intorno ai 200 miliardi di dollari – sarebbe destinata alle future capacità militari. "Il presidente Trump ha potenziato le forze armate, come ha fatto durante il suo primo mandato e come sta facendo ora nel suo secondo, e vuole assicurarsi che le forze armate siano ben rifornite anche in futuro", ha affermato Bessent senza confermare la cifra di 200 miliardi di dollari. Tale richiesta di finanziamenti supplementari incontra una forte opposizione al Congresso, con i Democratici e persino alcuni Repubblicani che mettono in dubbio la necessità di tali fondi, visti gli ingenti stanziamenti per la difesa dello scorso anno. Ore 17:00 L'esercito iraniano delinea una possibile risposta in caso di attacchi statunitensi alle centrali elettriche. L'Iran ha risposto al "presidente terrorista degli Stati Uniti" dopo che Trump ha minacciato di attaccare le sue centrali elettriche se l'Iran non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro lunedì. "Abbiamo ripetutamente affermato che lo Stretto di Hormuz è chiuso solo al nemico e al traffico pericoloso", ha dichiarato il portavoce dell'esercito Ebrahim Zolfaghari alla televisione di stato. "Non è ancora stato completamente chiuso ed è sotto il nostro controllo intelligente, e il transito non pericoloso – nel rispetto di regolamenti specifici che garantiscono la nostra sicurezza e i nostri interessi – è consentito." “Tuttavia, se gli Stati Uniti daranno seguito alle loro minacce contro le centrali elettriche iraniane, verranno immediatamente adottate le seguenti misure punitive: Lo Stretto di Hormuz sarà completamente chiuso e non riaprirà finché le nostre centrali elettriche danneggiate non saranno ricostruite.

"Tutte le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche e informatiche di Israele saranno oggetto di attacchi su vasta scala."

"Tutte le società simili nella regione che hanno azionisti americani saranno completamente distrutte."

"Le centrali elettriche situate nei paesi della regione che ospitano basi statunitensi saranno considerate obiettivi legittimi."

Ore 16:30 Il bilancio delle vittime in Libano dall'inizio della guerra sale a 1.029.

Il Ministero della Salute pubblica libanese ha diffuso un nuovo bilancio delle vittime. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa, dal 2 marzo gli attacchi israeliani hanno causato 1.029 morti e 2.786 feriti.

Ore 16:00 Pezeshkian: "affronterà le minacce sul campo di battaglia".

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che "le minacce e il terrorismo" contro l'Iran non fanno altro che unire il Paese, dopo che Trump ha minacciato di attaccare le centrali elettriche iraniane se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto. In un post su X, Pezeshkian ha affermato che l'Iran "affronterà con fermezza le minacce deliranti sul campo di battaglia". Lo Stretto di Hormuz "è aperto a tutti, tranne a coloro che violano il nostro territorio", ha aggiunto.

Ore 15:30 Gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso 210 bambini in Iran dall'inizio della guerra

L'emittente statale iraniana IRIB ha riportato le dichiarazioni del ministro della Salute Mohammad Reza Zafarghandi, secondo cui la guerra tra Stati Uniti e Israele avrebbe causato la morte di 210 bambini e il ferimento di altri 1.510. Il ministro ha aggiunto che gli attacchi hanno finora danneggiato 300 centri sanitari, di cura e di emergenza.

Ore 15:00 Gli ultimi sviluppi:

Almeno sette persone sono morte in un incidente di elicottero in Qatar. Tra le vittime figurano un soldato turco, due addetti alla sicurezza dell'azienda di difesa turca Aselsan e quattro membri delle forze armate del Qatar.

Secondo il Ministero della Salute israeliano, almeno quattro persone sono rimaste uccise nei raid aerei israeliani nel sud del Libano.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che lui e il primo ministro Benjamin Netanyahu hanno ordinato all'esercito di accelerare la demolizione delle case libanesi nei "villaggi in prima linea" per porre fine alle minacce alle comunità israeliane.

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato di aver intercettato oggi quattro missili balistici e 25 droni.

Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, oltre 81.000 edifici civili sono stati danneggiati nei raid aerei statunitensi e israeliani in tutto l'Iran.

Secondo quanto riportato dai media israeliani, il Ministero del Welfare e della Sicurezza Sociale israeliano sta fornendo assistenza a oltre 2.700 persone costrette ad evacuare le proprie case a causa degli attacchi iraniani.

Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, avverte che gli attacchi alle centrali elettriche del paese sarebbero "immediatamente" contrastati con attacchi di rappresaglia contro le infrastrutture energetiche e petrolifere in tutta la regione.

Ore 10:00 I vigili del fuoco israeliani combattono contro le fiamme che hanno avvolto dei veicoli in seguito a un attacco missilistico proveniente dal Libano.

Un filmato, pubblicato dai media israeliani e verificato da Al Jazeera, mostra i vigili del fuoco israeliani intenti a spegnere un incendio che ha avvolto dei veicoli, causato da un attacco missilistico proveniente dal Libano nella zona di Misgav Am, nel nord di Israele.

Ore 09:30 Almeno 180 feriti negli attacchi iraniani contro Arad e Dimona, città israeliane: Ministero

Come abbiamo riportato ieri sera, due distinti attacchi missilistici iraniani hanno colpito la città meridionale israeliana di Dimona, sede del principale impianto nucleare del paese, e la vicina Arad, in una delle più drammatiche escalation dall'inizio della guerra. La televisione di stato iraniana ha presentato gli attacchi come una "risposta" a quello che ha definito un attacco al complesso di arricchimento nucleare iraniano di Natanz , avvenuto in mattinata. Ora il Ministero della Salute israeliano ha aggiornato il numero delle vittime dei due raid. Ad Arad, almeno 116 persone sono rimaste ferite, sette delle quali in gravi condizioni.

A Dimona, almeno 64 persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni. Il ministero afferma che almeno 4.564 persone sono state evacuate e ricoverate in ospedale dall'inizio della guerra. Di queste, 124 sono attualmente ricoverate, tra cui una in condizioni critiche e 13 in condizioni gravi. Ore 09:00 Un senatore democratico afferma che Trump ha "perso il controllo" della guerra contro l'Iran. Secondo il senatore democratico statunitense Chris Murphy, il presidente Trump ha "perso il controllo della guerra" contro l'Iran ed è in preda al panico. Murphy, membro di spicco della Commissione per le relazioni estere del Senato, è uno dei numerosi legislatori che criticano la condotta dell'operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele in Iran, giunta alla sua quarta settimana. Trump aveva minacciato di "distruggere" le centrali elettriche iraniane se il governo del Paese non avesse provveduto alla riapertura dello Stretto di Hormuz. In precedenza, Murphy aveva anche descritto l'operazione militare come "la guerra folle di Trump" e aveva affermato che stava iniziando a contrarre l'intera economia statunitense a seguito di un forte aumento dei prezzi del carburante. Ore 08:30 Un sottomarino britannico a propulsione nucleare arriva nel Mar Arabico Secondo un tabloid britannico, il sottomarino a propulsione nucleare HMS Anson è arrivato nel Mar Arabico, in un contesto in cui gli Stati Uniti minacciano di intensificare le operazioni militari contro l'Iran. Secondo il Daily Mail, il sottomarino ha lasciato la città australiana di Perth il 6 marzo e si ritiene che si stia posizionando nella parte settentrionale del Mar Arabico, in un'area vicino allo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato, la HMS Anson è equipaggiata con missili da crociera Tomahawk Block IV con una gittata di 1.600 km (1.000 miglia) e siluri pesanti Spearfish. L'arrivo della nave nella regione mediorientale coincide inoltre con l'accordo raggiunto dal Primo Ministro britannico Keir Starmer, che ha autorizzato gli Stati Uniti a utilizzare le basi militari britanniche per lanciare attacchi contro obiettivi iraniani. Ore 08:00 le navi straniere possono transitare nello Stretto di Hormuz con l'approvazione dell'Iran. Il rappresentante dell'Iran presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) afferma che le navi straniere possono ancora attraversare lo Stretto di Hormuz, a condizione che il governo iraniano si coordini per garantire la sicurezza. Ali Mousavi, che è anche l'inviato iraniano nel Regno Unito, ha dichiarato all'agenzia di stampa Mehr che gli obblighi internazionali devono essere accompagnati dal rispetto per "l'integrità territoriale e i diritti dell'Iran". Ha aggiunto che l'Iran è pronto a collaborare con l'IMO e con altri Paesi per migliorare la sicurezza marittima e proteggere i marittimi. Lo Stretto di Hormuz è chiuso solo ai “nemici” dell’Iran, ha affermato Mousavi, aggiungendo che la guerra tra Stati Uniti e Israele è alla “radice della situazione attuale” nel Golfo e nello Stretto di Hormuz. Ore 07:30 Gli ultimi sviluppi L'Iran ha risposto alla minaccia di Trump di attacchi contro le centrali elettriche iraniane avvertendo di possibili attacchi di rappresaglia contro siti regionali legati all'energia, all'acqua e all'informatica, connessi agli Stati Uniti e ai loro alleati.

Israele lancia nuovi attacchi contro Teheran, con esplosioni segnalate nella parte orientale della città, in seguito agli attacchi missilistici iraniani contro il sud di Israele.

A seguito degli attacchi iraniani, il numero di persone ricoverate in ospedale nella città israeliana di Arad è salito a 88, di cui 10 in gravi condizioni.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che sono in corso le ricerche dopo che uno dei suoi elicotteri ha subito un guasto tecnico ed è precipitato nelle acque territoriali del Paese.

Il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi ha dichiarato che uno dei due cittadini giapponesi detenuti in Iran è stato rilasciato e farà presto ritorno in Giappone.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di distruggere le centrali elettriche iraniane se l'Iran non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro 48 ore.

L'Iran ha attaccato il sud di Israele, ferendo decine di persone nelle città di Dimona e Arad; il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito l'accaduto una "difficile serata di battaglia".

Gli attacchi statunitensi e israeliani continuano in tutto l'Iran, comprese Teheran, Karaj, Isfahan e Natanz, e l'Organizzazione per l'energia atomica del Paese ha affermato che anche l'impianto nucleare di Natanz è stato colpito.

L'Arabia Saudita ha dichiarato persona non grata diversi membri del personale dell'ambasciata iraniana, tra cui l'addetto militare, ordinando loro di lasciare il Paese entro 24 ore.

Un gruppo di nazioni europee e del Golfo, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, il Regno Unito, la Francia e la Germania, ha condannato gli attacchi dell'Iran contro navi e infrastrutture nel Golfo.

Il Regno Unito ha accusato l'Iran di aver lanciato missili balistici contro la base congiunta anglo-americana di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, ma afferma che l'attacco non ha avuto successo. Un alto funzionario iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera che l'Iran non è responsabile dell'attacco. _______________________________________________________________________________________________________________

Ore 20:00 Cosa sappiamo dell'attacco a Dimona, in Israele?

Un missile iraniano ha colpito la città di Dimona, nel sud di Israele, per la quinta volta in 24 ore.

È una città ben sorvegliata e sede dell'impianto nucleare israeliano.

Diversi punti sono stati colpiti, tra cui un edificio di tre piani, che è crollato.

Almeno 39 persone sono rimaste ferite.

Secondo i media iraniani, l'attacco sarebbe una risposta all'attacco israeliano all'impianto di arricchimento nucleare di Natanz.

Ore 18:30 Crolli di edifici nel sud di Israele in seguito a un attacco missilistico iraniano

I media israeliani segnalano un impatto nella città meridionale di Dimona a seguito di un attacco missilistico iraniano. Secondo quanto riportato da Israel Hayom, un edificio è crollato nella zona, ferendo tre persone. Il Times of Israel afferma che le squadre di soccorso si stanno dirigendo sul posto. Ore 18:00 Cinque feriti nel nord di Israele in seguito a un attacco missilistico Un video pubblicato oggi mostra i danni a un edificio residenziale a Ma'alot-Tarshiha, nel nord di Israele, a seguito di un attacco missilistico proveniente dal Libano e della caduta di detriti intercettati. Cinque persone sono rimaste leggermente ferite dopo che un razzo ha colpito un'abitazione nella città, secondo quanto riferito dai medici e riportato dal Times of Israel. Il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom ha dichiarato che le ferite sono state causate dalle schegge in seguito all'impatto. Ore 17:30 Il Regno Unito esclude l'utilizzo di basi a Cipro per attacchi contro l'Iran Il Regno Unito non utilizzerà le sue basi militari a Cipro per operazioni offensive legate alla crisi con l'Iran, ha dichiarato un portavoce del governo cipriota. Le dichiarazioni sono seguite a una telefonata tra il Primo Ministro britannico Starmer e il Presidente cipriota Christodoulides. Il Regno Unito mantiene la sovranità su due basi sull'isola, tra cui la RAF Akrotiri, che in passato è stata presa di mira dai droni durante l'attuale escalation. Ore 17:00 Pezeshkian esorta i BRICS a "svolgere un ruolo" nel fermare gli attacchi contro l'Iran. Proseguendo la sua telefonata con il Primo Ministro indiano Modi, il presidente iraniano ha affermato che l'alleanza BRICS, attualmente presieduta dall'India, dovrebbe "svolgere un ruolo indipendente per fermare le aggressioni contro l'Iran". Pezeshkian ha inoltre proposto la creazione di un quadro di sicurezza regionale composto dai paesi dell'Asia occidentale, "mirato a garantire la pace e la stabilità nella regione attraverso la cooperazione regionale, senza interferenze straniere". Ore 16:30 L'Iran afferma che oltre 20.000 persone sono rimaste ferite dall'inizio della guerra. Il Ministero della Salute iraniano afferma che almeno 20.984 persone sono rimaste ferite dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro il Paese. In un comunicato, hanno aggiunto che sette ospedali sono stati evacuati e 36 ambulanze danneggiate. Ore 16:00 Ultimi sviluppi L'esercito israeliano afferma di aver colpito diversi obiettivi in ??Iran durante la notte, tra cui un complesso delle Guardie Rivoluzionarie e diverse strutture per la produzione e lo stoccaggio di missili.

Un raid aereo congiunto tra Stati Uniti e Israele ha preso di mira l'impianto di arricchimento nucleare iraniano di Natanz. Teheran ha comunicato all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che il sito di Natanz è stato attaccato sabato, ma non è stata rilevata alcuna fuga radioattiva.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) afferma che la sua difesa aerea ha abbattuto un aereo da caccia israeliano nello spazio aereo iraniano, il terzo incidente di questo tipo segnalato durante la guerra.

Nel nord di Israele, due edifici sono stati danneggiati da detriti missilistici in seguito a un attacco lanciato dal Libano.

Diversi paesi, tra cui Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Regno Unito, Francia e Germania, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano gli attacchi iraniani contro navi commerciali e infrastrutture nel Golfo.

Il presidente Pezeshkian ha affermato che l'Iran non cerca il conflitto con i vicini stati del Golfo e con gli altri paesi musulmani, definendoli "fratelli".

La Gran Bretagna ha condannato "gli attacchi sconsiderati dell'Iran" dopo che le sue forze armate hanno lanciato missili contro la base aerea anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano.

L'Iran ha informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica che il sito di arricchimento nucleare di Natanz è stato attaccato sabato senza causare una fuga di radiazioni, afferma l'agenzia su X.

L'esercito israeliano afferma che "durante un'attività operativa dell'aeronautica israeliana nello spazio aereo iraniano, è stato rilevato il lancio di un missile terra-aria contro un aereo israeliano".

Teheran afferma di aver "gravemente compromesso" i voli e il rifornimento di carburante degli aerei militari israeliani con attacchi di droni contro i serbatoi di carburante e i jet cisterna all'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv.

Secondo il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, nella giornata di sabato sono stati intercettati tre missili balistici e otto droni lanciati dall'Iran.

Ore 12:30 L'Iran informa l'AIEA dell'attacco al sito nucleare di Natanz

L'Iran ha informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica che il sito di arricchimento nucleare di Natanz è stato attaccato sabato, afferma l'agenzia su X. Non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito, ha affermato l'agenzia nucleare delle Nazioni Unite, aggiungendo di star esaminando il rapporto. Ore 12:00 L'Iran afferma di aver interrotto i voli militari israeliani con attacchi di droni. Teheran afferma di aver "gravemente compromesso" i voli e il rifornimento di carburante degli aerei militari israeliani con attacchi di droni contro i serbatoi di carburante e i jet cisterna all'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv. In una dichiarazione, l'esercito ha affermato che gli attacchi condotti dall'esercito iraniano e dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche contro obiettivi militari hanno costretto Israele a evacuare un certo numero di militari. Gli attacchi "continueranno con forza" finché la minaccia per l'Iran non sarà "eliminata", si legge nel comunicato. L'aeroporto Ben Gurion, situato a pochi chilometri a sud-est di Tel Aviv, ospita unità speciali dell'esercito israeliano e si trova accanto a strutture di manutenzione e riparazione per i caccia israeliani. Ore 11:30 "Attacchi criminali": l'impianto nucleare iraniano di Natanz nuovamente nel mirino. Natanz, il principale sito di arricchimento dell'uranio in Iran, è stato nuovamente attaccato. Era già stato colpito nella prima settimana di guerra e, stando alle immagini satellitari dell'epoca, diversi edifici risultavano danneggiati. L'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran ha affermato che l'impianto di arricchimento Shahid Ahmadi Roshan a Natanz è stato colpito nell'ambito di quelli che ha definito "attacchi criminali" da parte di Stati Uniti e Israele. L'attacco di sabato viola le leggi e gli impegni internazionali, tra cui il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e altre normative sulla sicurezza nucleare, ha aggiunto. L'impianto nucleare, situato a 220 km a sud-est di Teheran, è stato bersaglio di attacchi aerei israeliani durante la guerra di 12 giorni tra Iran e Israele nel giugno 2025, e successivamente anche degli Stati Uniti. La guerra, che dura da tre settimane, non accenna a placarsi: Israele ha affermato che l'Iran ha continuato a lanciare missili contro il Paese nelle prime ore di sabato, mentre l'Arabia Saudita ha dichiarato di aver abbattuto 20 droni in poche ore nella regione orientale, sede di importanti impianti petroliferi. Ore 11:00 Putin: "Mosca resta un'amica leale e un partner affidabile di Teheran" Secondo quanto riportato dal Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i leader iraniani per il Nowruz e ha affermato che Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile per Teheran. "Vladimir Putin ha augurato al popolo iraniano di superare con dignità le dure prove e ha sottolineato che in questo momento difficile Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile di Teheran", ha dichiarato il Cremlino. La Russia afferma che gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran hanno spinto l'intero Medio Oriente nell'abisso e innescato una grave crisi energetica globale, descrivendo al contempo l'uccisione della Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, come un omicidio "cinico". Ore 10:30 Hacker legati all'Iran rivendicano l'attacco a un alto generale israeliano Secondo quanto riportato da Press TV, un gruppo di hacker legato all'Iran ha rivendicato l'attacco informatico all'account di posta elettronica del generale di brigata israeliano Eran Ortal. Press TV ha riportato le dichiarazioni di Handala, secondo cui l'emittente avrebbe ottenuto 100.000 "e-mail riservate" che descrivono in dettaglio quelle che vengono definite "politiche genocidarie e strategie militari" di Israele. Ortal, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di comandante del centro Dado dell'esercito israeliano, un'unità di studi militari presso lo Stato Maggiore, viene definito da Handala come l'"architetto" della "nuova dottrina della brutalità" del Paese. Il generale attualmente dirige il programma militare presso il Centro Begin-Sadat per gli studi strategici dell'Università Bar-Ilan ed è visiting scholar presso l'American Foreign Policy Council. Ore 10:00 L'Iran garantisce il passaggio sicuro alle navi nello Stretto di Hormuz Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito le precedenti dichiarazioni secondo cui lo Stretto di Hormuz è aperto, a condizione che i Paesi collaborino con Teheran. "Non abbiamo chiuso questo stretto. A nostro avviso, questo stretto è aperto. È chiuso solo per le navi appartenenti ai nostri nemici, ai paesi che ci attaccano. Per gli altri paesi, le navi possono attraversare lo stretto", ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa giapponese Kyodo News venerdì. "Siamo pronti a garantire loro un passaggio sicuro in caso di contatto... Tutto ciò che devono fare è contattarci per discutere di come avverrà questo percorso", ha dichiarato Araghchi, secondo la trascrizione dell'intervista condivisa sul suo account Telegram. Ore 09:30 L'attacco alla base di Diego Garcia dimostra che la continuazione della guerra comporta "rischi sempre più elevati". In precedenza avevamo riportato che l'Iran aveva lanciato due missili balistici contro la base militare anglo-americana di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, dimostrando la portata del suo arsenale. Uno sarebbe stato intercettato, mentre l'altro si sarebbe guastato a mezz'aria. Elijah Magnier, analista politico e militare con sede a Bruxelles, ha affermato che l'attacco riflette un'intensificazione della risposta iraniana alla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. "Il campo di battaglia si sta espandendo geograficamente e, se ciò accade, il controllo dell'escalation – che gli americani desiderano – diventa molto più difficile perché nuovi elementi e nuove aree diventano vulnerabili", ha dichiarato Magnier ad Al Jazeera. "Ecco perché gli americani dovranno ripensare tutta la loro strategia, perché l'Iran non sta cercando di vincere una guerra convenzionale – non può, perché gli americani sono molto più potenti – ma sta cercando di cambiare le carte in tavola." "Minacciare un obiettivo distante è un segnale che qualsiasi prosecuzione della guerra comporterà rischi sempre più elevati."

Ore 09:00 Si sono svolti i funerali del portavoce delle Guardie Rivoluzionarie, Ali Mohammad Naini.

Secondo l'agenzia di stampa studentesca iraniana (ISNA), migliaia di persone hanno partecipato alle preghiere funebri e al corteo per il generale di brigata Ali Mohammad Naini , comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), ucciso in un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele. I funerali di Naini si sono svolti a Teheran, la capitale iraniana, mentre in tutto il paese si celebravano le festività di Eid al-Fitr e Nowruz, il Capodanno persiano. Il funzionario militare di 68 anni è stato ucciso in attacchi notturni condotti congiuntamente da Stati Uniti e Israele, ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), l'ultimo di una crescente serie di alti ufficiali assassinati dall'inizio della guerra. Ore 08:30 Un'altra ondata di missili iraniani lanciati verso Israele L'esercito israeliano ha emesso un nuovo allarme di attacco missilistico – almeno il quarto dall'inizio di sabato mattina – invitando la popolazione a rifugiarsi nei bunker e a rimanervi fino a quando la minaccia non sarà cessata. L'esercito ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea sono operativi per intercettare i missili, lanciati dall'Iran poco fa. Ore 08:00 Le raffinerie in India e in altre parti dell'Asia puntano ad acquistare petrolio iraniano dopo che gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni. Le raffinerie indiane prevedono di riprendere l'acquisto di petrolio iraniano dopo che l'amministrazione Trump ha temporaneamente revocato le sanzioni per alleviare la carenza di approvvigionamento energetico, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, che cita tre fonti del settore energetico in India. Venerdì, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha concesso una deroga di 30 giorni alle sanzioni per l'acquisto di petrolio iraniano già in mare, autorizzando così l'acquisto. Secondo l'Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri (OFAC), la deroga si applica al petrolio caricato su qualsiasi nave, comprese le petroliere soggette a sanzioni, entro il 20 marzo e scaricato entro il 19 aprile. Secondo Emmanuel Belastrino, responsabile senior dei dati sul mercato del petrolio greggio presso Kepler, si stima che circa 170 milioni di barili di petrolio greggio iraniano si trovino attualmente in mare a bordo di navi sparse tra il Medio Oriente e le acque vicine alla Cina. Un commerciante con sede a Singapore ha tuttavia avvertito che, anche con la deroga, le aziende hanno comunque bisogno di tempo per completare le procedure di conformità, amministrative e bancarie, quindi ci vuole comunque tempo prima che le consegne di petrolio vengano completate. Ore 07:30 Due persone sono morte a causa dei bombardamenti nel nord dell'Iran. Secondo quanto riportato dai nostri colleghi di Al Jazeera Arabic, due persone sono state uccise dai bombardamenti su una zona residenziale del villaggio di Dastak, a Kiashahr, nel nord dell'Iran, stando alle dichiarazioni del governatore della provincia di Gilan. Ore 07:00 L'Iran consente il passaggio limitato attraverso lo Stretto di Hormuz In precedenza, il portale di notizie del settore marittimo Lloyd's List aveva riferito che l'Iran aveva permesso a una nave portarinfuse di proprietà greca di transitare nello Stretto di Hormuz con il sistema di identificazione automatica (AIS) acceso, un evento senza precedenti dal 2 marzo. Ora, il Financial Times riporta che l'Iran ha permesso il passaggio di un numero limitato di navi mercantili anche mentre l'attacco di Stati Uniti e Israele è ancora in corso. Secondo i dati di navigazione, almeno sei navi hanno scaricato il loro carico nel porto di Khomeini, nella provincia iraniana del Khuzestan, a nord del Golfo Persico, e hanno attraversato lo Stretto di Hormuz tra il 15 e il 16 marzo. Ore 06:30 Riepilogo ultimi avvenimenti Gli attacchi continuano a colpire la capitale iraniana, Teheran, e le zone limitrofe, tra cui Karaj, Shahrak-e Mahallati, Shahrak-e Pardis e Shahr-e-Ray, mentre il Paese celebra il primo giorno del Nowruz, il capodanno persiano.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita diverse fonti ufficiali statunitensi, l'Iran avrebbe lanciato due missili balistici a medio raggio contro Diego Garcia, senza però colpire le basi militari anglo-americane situate sull'isola nell'Oceano Indiano.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane afferma di aver colpito più di 55 località in Medio Oriente nella sua 70ª ondata di attacchi contro interessi statunitensi e israeliani nella regione.

L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sta valutando una strategia per "mettere in sicurezza o estrarre" il materiale nucleare iraniano , secondo quanto riportato dall'emittente statunitense CBS.

Secondo il portale di notizie del settore marittimo Lloyd's List, una nave portarinfuse di proprietà greca è diventata la prima nave di questo tipo ad attraversare lo Stretto di Hormuz dal 2 marzo con il sistema di identificazione automatica (AIS) attivato.

L'Arabia Saudita ha espresso la sua "più ferma condanna" nei confronti di Israele per la sua "sfacciata aggressione" e per i nuovi attacchi lanciati contro la Siria.

Israele ha emesso nuovi ordini di evacuazione forzata in Libano, compresa la zona meridionale di Beirut, mentre continuava a perpetrare nuovi attacchi in tutto il Paese.

L'Iran ha minacciato un attacco alla città portuale di Ras al-Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, qualora le isole controllate dall'Iran vicino allo Stretto di Hormuz venissero nuovamente prese di mira.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti di non volere un cessate il fuoco in Iran, salvo poi scrivere su Truth Social che gli Stati Uniti sono "molto vicini" a raggiungere i propri obiettivi in ??Iran e stanno valutando la possibilità di "ridurre gradualmente" l'azione militare.

L'esercito israeliano ha affermato di aver ucciso Esmail Ahmadi, capo dei servizi segreti iraniani Basij, e un altro alto funzionario dell'intelligence all'inizio di questa settimana.

Secondo quanto riferito dalle autorità, gli attacchi israeliani hanno causato almeno altri 20 morti e 57 feriti in Libano, portando a 1.021 il numero totale delle vittime dall'inizio degli attacchi israeliani contro il Paese, il 2 marzo.

L'Iran ha continuato gli attacchi con droni e missili contro Israele e i Paesi del Golfo, e un incendio è scoppiato nella raffineria di petrolio di Mina Al-Ahmadi in Kuwait dopo essere stata colpita da droni .

Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato la revoca temporanea, per 30 giorni, delle proprie sanzioni sul petrolio iraniano, a causa dell'impennata dei prezzi globali del carburante dovuta alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e agli attacchi nel Golfo.

La NATO ha temporaneamente ritirato tutto il personale dalla sua missione in Iraq, a causa dei continui attacchi di gruppi filo-iraniani contro siti statunitensi nel Paese. ____________________________________________________________________________________________________________

Ore 18:00 Il presidente Pezeshkian: l'Iran non cerca di dotarsi di armi nucleari.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha diffuso un messaggio in occasione del Nowruz affermando che il suo Paese non cerca la guerra con i Paesi vicini. Ha ribadito che il suo Paese non desidera acquisire armi nucleari, secondo quanto riportato dai media statali. «Le nostre difficoltà sono il risultato dell'ingerenza dei nemici», ha affermato. «Cari vicini che ci circondate, voi siete i nostri fratelli... siamo venuti per risolvere tutte queste divergenze con voi». L'Iran ha proposto "per stabilire la pace e la stabilità nella regione, si dovrebbe formare una struttura di sicurezza regionale composta da paesi islamici", ha aggiunto. “Non abbiamo bisogno della presenza di estranei nella regione.” Pezeshkian ha sottolineato che la Guida Suprema, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha dichiarato che le armi nucleari sono proibite dalla religione e che nessun funzionario è autorizzato a perseguire piani per ottenerle.

Ore 17:30 Il ministro degli Esteri britannico mette in guardia l'Iran dal prendere di mira "direttamente" le basi britanniche.

Secondo una dichiarazione, la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha messo in guardia il suo omologo iraniano Abbas Araghchi, durante una telefonata, "dal prendere di mira direttamente basi, territori o interessi del Regno Unito". La dichiarazione è giunta in risposta a una nota diffusa dal Ministero degli Esteri iraniano, nella quale si affermava che Araghchi aveva detto a Cooper che qualsiasi utilizzo da parte degli Stati Uniti di basi militari britanniche per attacchi sarebbe stato considerato "partecipazione all'aggressione" contro la Repubblica islamica. "Le operazioni difensive del Regno Unito nella regione sono state una risposta all'aggressione iraniana contro i partner del Golfo", ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico. Aggiungendo che Cooper "ha chiarito che il Regno Unito desidera una rapida risoluzione di questo conflitto". Ore 17:00 Reuters: Gli Stati Uniti invieranno migliaia di soldati aggiuntivi in ??Medio Oriente Secondo quanto riferito a Reuters da tre funzionari statunitensi, l'esercito americano sta inviando migliaia di soldati aggiuntivi in ??Medio Oriente. Uno dei funzionari, che ha parlato a condizione di anonimato, ha affermato che la USS Boxer, insieme alla Marine Expeditionary Unit, partirà dalla costa occidentale degli Stati Uniti con tre settimane di anticipo rispetto al previsto. Ore 16:30 Khamenei: i nemici dell'Iran hanno commesso un errore di valutazione e sottolinea l'unità nazionale. Nella sua dichiarazione, la Guida Suprema iraniana afferma che Stati Uniti e Israele credevano che dopo uno o due giorni di attacchi il popolo iraniano avrebbe rovesciato il governo, ma questo è stato un "grave errore di valutazione". L'ayatollah Mojtaba Khamenei ha affermato che la guerra è stata lanciata sulla base dell'"illusione che se i vertici del regime e alcune figure militari influenti fossero caduti in martirio, ciò avrebbe instillato paura e disperazione nel nostro amato popolo... e attraverso questo mezzo, si sarebbe realizzato il sogno di dominare l'Iran e successivamente smembrarlo". Al contrario, ha affermato, si è formata una “strana unità” tra gli iraniani “nonostante tutte le differenze di origine religiosa, intellettuale, culturale e politica”, mentre “nel nemico si è creata una frattura”. Ore 16:00 Pechino: Cina e Francia dovrebbero collaborare per risolvere la crisi in Medio Oriente Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato al consigliere presidenziale francese Emmanuel Bonne che entrambi i paesi dovrebbero collaborare per risolvere la crisi in Medio Oriente. "Nonostante le difficoltà, la via giusta per uscire dalla crisi rimane il dialogo e il negoziato", ha affermato Wang durante una telefonata con Bonne, aggiungendo che "Cina e Francia dovrebbero collaborare a tal fine". La Cina ha adottato una risposta pragmatica , privilegiando la stabilità regionale e i propri interessi economici rispetto a un intervento diretto. Pur avendo affermato che gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran violavano il diritto internazionale, non ha fornito supporto militare diretto al suo alleato Teheran, concentrandosi invece sulla mediazione diplomatica e sollecitando un cessate il fuoco. Ore 15:30 L'Iran mostrerà "zero moderazione" se le infrastrutture verranno colpite di nuovo. In un altro post su X, il ministro degli Esteri iraniano afferma che il suo Paese possiede informazioni di intelligence che indicano che Israele sta pianificando un altro attacco alle sue infrastrutture, dopo l' attacco al giacimento di gas di South Pars avvenuto all'inizio di questa settimana. Ha ribadito l'avvertimento di Teheran, secondo cui non mostrerà "alcuna moderazione" se le sue infrastrutture verranno prese di mira.

Ore 15:00 L'Iran afferma di aver aperto un corridoio di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.

Decine, se non centinaia, di navi sono ancorate all'imboccatura dello Stretto di Hormuz, impossibilitate a proseguire a causa della minaccia di un attacco iraniano, riferisce Inzamam Rashid, un giornalista che si trova nei pressi del canale. Mentre gli Stati Uniti e Israele hanno condotto operazioni notturne vicino alla costa iraniana nel tentativo di mettere in sicurezza lo stretto, l'Iran afferma di aver istituito un corridoio di navigazione approvato attraverso lo stretto, ha affermato. "Hanno affermato di consentire il passaggio di alcune imbarcazioni selezionate nelle acque al largo della costa iraniana. Devono però ottenere l'approvazione preventiva delle Guardie Rivoluzionarie", aggiunge. Secondo Rashid, i dati mostrano che almeno nove navi sono transitate lungo questa rotta, dove le Guardie Rivoluzionarie stanno effettuando controlli sulle imbarcazioni. Ore 14:30 Trump definisce "codardi" gli alleati della NATO per la loro riluttanza a unirsi alla guerra contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato duramente gli altri membri dell'alleanza militare NATO, definendoli "codardi" per non essersi uniti alla guerra contro l'Iran o per non aver schierato forze a supporto della sicurezza dello Stretto di Hormuz. "Senza gli Stati Uniti, la NATO è una tigre di carta!", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. "Non hanno voluto unirsi alla lotta per fermare un Iran dotato di armi nucleari." Ha poi aggiunto: "Ora che la battaglia è stata vinta militarmente, con pochissimi rischi per loro, si lamentano degli alti prezzi del petrolio che sono costretti a pagare, ma non vogliono contribuire all'apertura dello Stretto di Hormuz, una semplice manovra militare che è l'unica ragione degli alti prezzi del petrolio". "È stato così facile per loro farlo, con così poco rischio. CODARDI, e noi non dimenticheremo!", ha detto Trump. Ore 14:00 La NATO sta "modificando" la missione in Iraq La missione NATO in Iraq si è temporaneamente ritirata dal Paese, secondo quanto riferito all'agenzia di stampa AFP da due funzionari della sicurezza irachena. "Non c'è alcun disaccordo" con il governo iracheno, ha dichiarato un funzionario all'AFP a condizione di anonimato. "Si tratta di un ritiro temporaneo. Sono preoccupati a causa della situazione", ha aggiunto. Un altro funzionario ha affermato che "l'intera missione NATO si è ritirata", fatta eccezione per un piccolo numero di personale. Venerdì, un portavoce della NATO ha confermato che l'alleanza militare sta "modificando" la sua missione in Iraq, ha aggiunto l'AFP. La missione ha il suo quartier generale in una base militare irachena nella Zona Verde di Baghdad, vicino all'ambasciata statunitense, che, dall'inizio della guerra, è stata bersaglio di numerosi attacchi. Ore 13:30 L'Iran avverte i funzionari israeliani e statunitensi che "non sono al sicuro in tutto il mondo" dopo gli attacchi Il portavoce militare iraniano ha avvertito che "parchi, aree ricreative e destinazioni turistiche" in tutto il mondo non saranno luoghi sicuri per i nemici di Teheran. Il generale Abolfazl Shekarchi ha dichiarato, in un comunicato pubblicato online dalla televisione di stato iraniana: "D'ora in poi, in base alle informazioni in nostro possesso su di voi, nemmeno parchi, aree ricreative e destinazioni turistiche in qualsiasi parte del mondo saranno più sicure per voi".

Ore 13:00 La Svizzera blocca le esportazioni di armi verso gli Stati Uniti a causa della guerra con l'Iran.

La Svizzera ha sospeso le autorizzazioni per l'esportazione di armi verso gli Stati Uniti, adducendo come motivazione la propria neutralità nel contesto della guerra in corso tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran. In una dichiarazione rilasciata venerdì, il governo ha affermato che "l'esportazione di materiale bellico verso i paesi coinvolti nel conflitto armato internazionale con l'Iran non può essere autorizzata per tutta la durata del conflitto". "Al momento non è possibile autorizzare l'esportazione di materiale bellico verso gli Stati Uniti", aggiunge il comunicato.

Ore 12:30 Il segretario all'energia statunitense Chris Wright: la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano potrebbe consentire l'approvvigionamento dell'Asia entro "tre o quattro giorni".

La revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano bloccato consentirebbe di rifornire l'Asia entro tre o quattro giorni, ha dichiarato il segretario all'Energia statunitense Chris Wright. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato giovedì che gli Stati Uniti potrebbero presto revocare le sanzioni sul petrolio iraniano bloccato sulle petroliere in mare, nel tentativo di arginare l'impennata dei prezzi causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran. "Entro pochi giorni, entro tre o quattro giorni, il petrolio inizierà ad arrivare nei porti", ha dichiarato Wright in un'intervista a Fox Business Network. Ore 12:00 I voli a lungo raggio in Europa subiscono un duro colpo a causa della guerra in Medio Oriente che blocca le compagnie aeree del Golfo. La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha perturbato il traffico aereo sui principali hub di Dubai, Doha e Abu Dhabi, mettendo in luce la forte dipendenza dell'Europa dalle compagnie aeree del Golfo per i voli a lungo raggio verso l'Asia. Decine di migliaia di cancellazioni hanno lasciato a terra milioni di passeggeri, evidenziando la dipendenza del settore da Emirates, Qatar Airways ed Etihad. L'amministratore delegato di Air France-KLM, Benjamin Smith, l'ha definita una "sveglia", con 600 aerei a terra, di cui 100 diretti in Europa. L'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, avverte che l'Europa sta perdendo il controllo sulle rotte, citando un effettivo isolamento da Manila. Le compagnie aeree europee stanno aumentando i voli diretti tra Europa e Asia per ridurre la dipendenza dai vettori del Golfo. Ore 11:30 Trump pianifica l'occupazione dell'isola di Kharg per fare pressione sull'Iran riguardo a Hormuz. Secondo quanto riportato dal media statunitense Axios, che cita quattro fonti anonime, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando la possibilità di occupare o bloccare l'isola iraniana di Kharg per fare pressione sull'Iran affinché riapra lo Stretto di Hormuz. "Ci occorre circa un mese per indebolire ulteriormente gli iraniani con gli attacchi, conquistare l'isola e poi prenderli in pugno e usare la situazione a proprio vantaggio nei negoziati", ha dichiarato una delle fonti ad Axios. Gli attacchi statunitensi e israeliani sull'isola, snodo cruciale per il 90% delle esportazioni petrolifere iraniane, hanno preso di mira installazioni militari; tuttavia, un'invasione di terra ha permesso alle truppe statunitensi di raggiungere il raggio d'azione degli attacchi iraniani. L'esercito statunitense ha già approvato il dispiegamento di ulteriori truppe nella regione nel contesto della guerra contro l'Iran. "Se [Trump] decidesse di procedere a un'invasione costiera, ciò avverrebbe. Ma questa decisione non è stata ancora presa", ha dichiarato ad Axios un alto funzionario dell'amministrazione Trump, in merito ai piani per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Ore 11:00 La situazione nello Stretto di Hormuz rimane tesa. Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto operazioni notturne vicino alla costa iraniana nel tentativo di mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz, riferisce Inzamam Rashid, in collegamento dalle vicinanze del canale. Ha dichiarato ad Al Jazeera che la situazione rimane tesa, con decine di navi ancora ancorate all'imboccatura del canale, impossibilitate a passare a causa delle continue minacce provenienti dall'Iran. "Durante la notte abbiamo sentito il rumore di aerei da combattimento fino a tarda notte. Gli Stati Uniti avevano inviato aerei d'attacco a bassa quota sulle acque vicino alla costa iraniana. Hanno colpito navi militari iraniane e impiegato elicotteri Apache per abbattere i droni iraniani su quelle acque", ha affermato. Ore 10:30 L'aumento dei prezzi del carburante, dovuto alla guerra, sta colpendo duramente la maggior parte delle famiglie statunitensi Secondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos, l'aumento dei prezzi della benzina sta iniziando a pesare sulle finanze delle famiglie americane. Secondo il sondaggio, la maggior parte degli americani prevede che i costi del carburante continueranno a salire a causa delle restrizioni imposte dalla guerra con l'Iran sull'offerta globale di petrolio. Dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio, i prezzi della benzina sono aumentati di quasi 1 dollaro al gallone. Ecco cosa ha rivelato l'indagine: Il 55% afferma che le finanze familiari hanno subito un duro colpo a causa dell'aumento dei costi del carburante.

L'87% prevede un ulteriore aumento dei prezzi nei prossimi mesi.

Il 63% disapprova la gestione del costo della vita da parte del presidente Trump.

Il 35% ha affermato che Trump sta gestendo bene l'economia statunitense.

Ore 10:00 L'esercito israeliano conferma l'uccisione del portavoce delle Guardie Rivoluzionarie.

L'esercito israeliano ha confermato l'uccisione del generale Ali Mohammad Naeini, portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC). L'esercito ha affermato che Naeini è stato ucciso in un attacco aereo notturno. In precedenza, i media statali iraniani avevano annunciato che Naini era rimasto ucciso in un attacco missilistico israeliano-statunitense.

Ore 09:30 Riepilogo degli ultimi sviluppi

Il generale Ali Mohammad Naeini, portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), è stato ucciso in quello che Israele ha definito un attacco aereo avvenuto nella notte.

La Kuwait Petroleum Corporation sta combattendo un incendio presso la raffineria di Mina Al-Ahmadi, colpita da attacchi di droni.

Le squadre della protezione civile del Bahrein hanno spento un incendio divampato in un magazzino aziendale a causa delle schegge cadute durante un attacco iraniano.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, raid aerei israeliani all'alba hanno ucciso almeno due persone in un'abitazione a Bafliyeh, vicino a Tiro.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito infrastrutture militari nel sud della Siria, tra cui un centro di comando e un deposito di armi.

Israele impedisce ai palestinesi di accedere alla moschea di Al-Aqsa durante l'Eid al-Fitr, costringendo centinaia di persone a pregare davanti ai suoi cancelli e nelle strade circostanti.

I prezzi del petrolio calano mentre i paesi europei e il Giappone si offrono di unire gli sforzi per garantire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz.

Ore 08:00 Israele ha colpito il Libano meridionale durante la notte, mentre il bilancio delle vittime supera quota 1.000.

Israele ha colpito alcune città del Libano meridionale, causando numerosi feriti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. "Aerei da combattimento nemici israeliani hanno colpito all'alba, prendendo di mira le città di Bafliyeh e Hanine nei distretti di Tiro e Bint Jbeil", ha riferito l'agenzia NNA, aggiungendo che le forze israeliane hanno colpito altre cinque città nel sud del Paese. Negli ultimi due giorni, gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira Beirut, capitale del Libano, Baalbek a est e Sidone a sud. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 1.001 persone in Libano dal 2 marzo, tra cui 79 donne, 118 bambini e 40 operatori sanitari. Più di 2.584 persone sono rimaste ferite. Ore 07:30 Il Primo Ministro britannico: le famiglie sono sotto pressione a causa dei prezzi elevati dovuti al conflitto in Medio Oriente. Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di comprendere le difficoltà che l'aumento dei costi sta causando alle famiglie, poiché il conflitto in Medio Oriente minaccia di far salire ulteriormente i prezzi. Starmer ha affermato che il suo governo sta lavorando per proteggere i bilanci familiari e contenere i costi, avvertendo che un conflitto prolungato farebbe aumentare ulteriormente le spese di sostentamento e che una soluzione negoziata con l'Iran è la migliore. Ore 07:00 I prezzi del petrolio calano mentre i paesi si offrono di aiutare a sbloccare lo Stretto di Hormuz I prezzi del petrolio sono calati dopo che le principali nazioni europee e il Giappone si sono offerti di unire gli sforzi per garantire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz e gli Stati Uniti hanno delineato misure per aumentare l'offerta di petrolio. Venerdì mattina, i future sul Brent sono scesi dell'1,3%, attestandosi a 107,29 dollari al barile. Giovedì i prezzi del petrolio erano schizzati a quasi 119 dollari al barile, per poi stabilizzarsi intorno ai 109 dollari al barile. Ore 06:30 Gli Stati Uniti inviano più navi da guerra e truppe in guerra Il sito di notizie statunitense Newsmax riporta che le forze militari statunitensi si stanno preparando a inviare diverse navi da guerra insieme a 4.000 marines e marinai per "rinforzare le truppe impegnate nella lotta contro l'Iran", citando quattro funzionari anonimi. Secondo Newsmax, il Boxer Amphibious Ready Group, che viene schierato dalla costa occidentale degli Stati Uniti, comprende anche caccia F-35, missili e veicoli anfibi utilizzabili per effettuare invasioni terrestri. L'ultimo rapporto giunge dopo che gli Stati Uniti hanno inviato circa 2.500 marines e la nave d'assalto anfibio USS Tripoli in Medio Oriente. Ore 06:00 Riepilogo ultimi avvenimenti Le sirene d'allarme hanno risuonato per tutta la notte in Israele, mentre l'Iran annunciava il lancio di una nuova ondata di attacchi.

Alla vigilia del Capodanno persiano, sono stati segnalati attacchi aerei a Teheran, mentre Israele annunciava un massiccio bombardamento.

Un incendio è scoppiato in una raffineria in Kuwait in seguito ad attacchi notturni con droni e missili.

Attacchi aerei sono stati segnalati anche in Giordania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Secondo quanto riferito, la Germania ha ritirato il proprio sostegno a Israele nel caso di genocidio a Gaza portato avanti dal Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia.

L'Australia sta valutando l'introduzione di una tassa sulle esportazioni di gas, a causa dell'impennata dei prezzi dovuta alla guerra contro l'Iran. L'Iran ha dichiarato di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e le basi statunitensi nella regione, e Israele ha riferito che la sua raffineria di petrolio di Haifa è stata colpita .

Il bilancio delle vittime in Libano ha superato le 1.000 persone dall'intensificarsi degli attacchi israeliani il 2 marzo.

I leader di diversi paesi europei, così come quelli di Canada e Giappone, hanno dichiarato che contribuiranno agli "sforzi volti a garantire il passaggio sicuro" attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il suo Paese non ha avuto nulla a che fare con gli attacchi israeliani al giacimento di gas iraniano di South Pars e di aver dato istruzioni al primo ministro israeliano Netanyahu di cessare gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane.

QatarEnergy ha dichiarato che circa il 17% della capacità di esportazione di gas naturale liquefatto del Qatar è andata distrutta a causa di un attacco iraniano, causando una perdita di entrate annuali stimata in 20 miliardi di dollari.

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Ore 23:00 L'Iran afferma di aver preso di mira il ministero della sicurezza interna israeliano con dei droni.

L'esercito iraniano afferma di aver attaccato con droni il ministero della sicurezza interna israeliano a Gerusalemme Ovest, in rappresaglia per l'uccisione di alcuni suoi alti funzionari e di decine di marinai. Gli attacchi sono stati "una risposta al sangue degli eroi" della nave da guerra IRIS Dena e al ministro dell'Intelligence Esmail Khatib, si legge in un comunicato. Non è chiaro se si siano verificati danni o se ci siano state vittime. Oltre 80 membri della marina iraniana sono rimasti uccisi il 4 marzo quando gli Stati Uniti hanno silurato la IRIS Dena a sud dello Sri Lanka, mentre rientrava da esercitazioni in India. Khatib è stato ucciso in un attacco aereo israeliano all'inizio di questa settimana. Ore 22:30 La Mezzaluna Rossa iraniana afferma che 204 bambini sono stati uccisi in Iran. La Mezzaluna Rossa iraniana ha riferito che più di 204 bambini sono stati uccisi dall'inizio della guerra, di cui 53 di età inferiore ai cinque anni. Anche due donne incinte sono state uccise. "Quando bambini e donne incinte vengono presi di mira, non si tratta più di un incidente militare, ma piuttosto del segno di una grave violazione della dignità umana", ha affermato la Mezzaluna Rossa. Oltre 18.000 civili sono rimasti feriti. Inoltre, 498 scuole, 251 centri medici e 17 centri della Mezzaluna Rossa sono stati danneggiati dai raid aerei a partire dall'8 marzo, con oltre 70.000 unità civili danneggiate in totale. "Ci aspettiamo che tutte le istituzioni internazionali, in particolare le organizzazioni attive nel campo dei diritti umani, non rimangano in silenzio di fronte a queste flagranti violazioni", si legge nella dichiarazione. Ore 22:00 la Cina chiede la fine della guerra contro l'Iran La Cina ha chiesto la fine del conflitto in Medio Oriente e afferma che la sicurezza delle vie navigabili non deve essere compromessa. Secondo gli analisti, Pechino teme l'incertezza del mercato energetico globale, soprattutto perché ha bisogno delle risorse accumulate dalla fine degli anni 2000 per alimentare il settore manifatturiero che sostiene la sua economia. All'inizio di questo mese Pechino ha vietato le esportazioni cinesi di gasolio, benzina e carburante per aerei. La Cina sta inoltre limitando le esportazioni di fertilizzanti, che dipendono dai sottoprodotti della raffinazione del petrolio e del gas, per proteggere il proprio mercato interno. "La situazione in Medio Oriente ha sconvolto la sicurezza energetica globale", ha dichiarato Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, durante una conferenza stampa. “I paesi coinvolti dovrebbero cessare immediatamente le operazioni militari per evitare che l'instabilità regionale abbia un impatto maggiore sullo sviluppo economico globale.” La chiusura dello Stretto di Hormuz evidenzia la relativa affidabilità delle energie rinnovabili rispetto alla dipendenza dai combustibili fossili del Golfo, tra cui l'energia nucleare e altri settori delle energie verdi in cui Pechino è leader mondiale, ha affermato Wang Jin, ricercatore senior presso il Beijing Club for International Dialogue, un think tank sotto l'egida del Ministero degli Esteri cinese. "La Cina auspica di sviluppare relazioni molto positive, sane e costanti con tutti, in particolare nel settore energetico", ha affermato Wang.

Ore 21:30 Sondaggio: La maggior parte degli americani crede che Trump invierà truppe in Iran, ma non appoggia l'idea:

Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos conclusosi oggi, circa il 65% degli americani ritiene che il presidente statunitense Donald Trump ordinerà l'invio di truppe in Iran per una guerra di terra su vasta scala, ma solo il 7% appoggia tale idea. Il sondaggio, condotto nell'arco di tre giorni, ha mostrato che il gradimento generale di Trump presso l'opinione pubblica rimane sostanzialmente invariato al 40%, in aumento di un punto percentuale rispetto a un sondaggio Reuters/Ipsos effettuato nelle ore successive all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran alla fine di febbraio. Il sondaggio, che ha raccolto le risposte di 1.545 adulti statunitensi a livello nazionale, ha un margine di errore di circa tre punti percentuali. I membri del Partito Repubblicano di Trump appoggiano in larga misura la guerra così come si è svolta finora, con il 77% che si dichiara favorevole agli attacchi statunitensi contro l'Iran, rispetto al 6% dei Democratici e al 28% degli indipendenti. Secondo il sondaggio, circa il 37% degli americani in generale approva la guerra. Il 59% la disapprova, compreso circa un quinto dei repubblicani. Circa il 63% dei repubblicani – e il 34% degli americani in generale – ha dichiarato di essere favorevole all'invio di un piccolo contingente di forze speciali in Iran. Il 55% degli intervistati si è invece dichiarato contrario all'invio di qualsiasi truppa di terra, indipendentemente dalla portata delle operazioni.

Ore 21:00 Netanyahu: Israele non colpirà più il principale giacimento di gas iraniano dopo la telefonata di Trump.

Il primo ministro afferma che Israele ha "agito da solo" colpendo il giacimento di gas iraniano di South Pars e che la guerra con l'Iran potrebbe finire "più velocemente di quanto si pensi". Netanyahu ha dichiarato che Israele sospenderà qualsiasi ulteriore attacco al gigantesco giacimento di gas naturale iraniano su richiesta di Trump. Il leader israeliano ha anche affermato che qualsiasi tentativo iraniano di chiudere lo Stretto di Hormuz fallirebbe.

Ore 20:00 Il direttore generale dell'AIEA sottolinea la necessità di tornare ai negoziati sul nucleare iraniano.

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, afferma che una volta terminata la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, "erediteremo comunque una serie di problemi importanti", tra cui le riserve di uranio arricchito iraniano, che si ritiene siano sepolte sotto le macerie. In un'intervista a Face the Nation della CBS, ha dichiarato: "L'attenzione della campagna non sembra essere focalizzata specificamente sugli impianti nucleari ". Alla domanda su quanto sarebbe difficile per gli Stati Uniti intervenire e rimuovere il materiale arricchito dall'Iran, Grossi ha risposto: "Stiamo parlando di bombole contenenti gas di esafluoruro di uranio altamente contaminato al 60%, quindi è molto difficile da gestire". Potrebbero esserci anche delle esche, ha aggiunto. Sebbene l'Iran abbia l'obbligo contrattuale di consentire l'ingresso agli ispettori delle Nazioni Unite, "non può succedere nulla finché cadono le bombe". Grossi ha affermato che gran parte del programma nucleare iraniano è sopravvissuto. "Hanno le capacità, hanno le conoscenze, hanno le capacità industriali. Ecco perché dobbiamo tornare al tavolo delle trattative." Ore 19:30 L'Iran chiede "chiarezza" alla Germania sulla base aerea statunitense di Ramstein. Teheran ha chiesto a Berlino di chiarire il ruolo della base aerea di Ramstein nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha dichiarato l'ambasciatore israeliano in Germania, Majid Nili. "Abbiamo chiesto loro di chiarire o spiegare il ruolo di Ramstein", ha detto Nili, aggiungendo che "il ruolo di Ramstein non ci è ufficialmente chiaro". "Finora non abbiamo avuto alcuna risposta", ha detto. Ore 19:00 L'organismo marittimo delle Nazioni Unite sollecita la creazione di un "corridoio marittimo sicuro" nel Golfo. L'organismo marittimo delle Nazioni Unite ha chiesto la creazione di un "corridoio" di navigazione sicuro nel Golfo per evacuare le navi e i marittimi rimasti bloccati, a seguito di una riunione di emergenza che ha anche condannato l'Iran per i suoi attacchi. A seguito di due giorni di colloqui urgenti tenutisi a Londra a causa della guerra in Medio Oriente, l'Organizzazione marittima internazionale ha dichiarato che il "corridoio marittimo sicuro" dovrebbe essere istituito come "misura provvisoria e urgente". L'agenzia delle Nazioni Unite, responsabile della regolamentazione della sicurezza della navigazione internazionale, ha aggiunto che il passaggio deve "facilitare l'evacuazione in sicurezza delle navi mercantili dalle aree ad alto rischio e colpite verso un luogo sicuro". Ore 18:30 Le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver attaccato e danneggiato un aereo da combattimento F-35 statunitense. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha affermato di aver attaccato e "danneggiato" un aereo da caccia F-35 statunitense. Il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato alla CNN che un aereo stava "svolgendo una missione di combattimento sull'Iran" quando è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza. "L'aereo è atterrato in sicurezza e il pilota è in condizioni stabili", ha dichiarato Hawkins. Ore 18:00 Trump elogia il sostegno del Giappone ai colloqui di Hormuz; critica la NATO Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che discuterà con il Giappone della cooperazione necessaria per la riapertura dello Stretto di Hormuz, elogiando il Paese per il suo "enorme" sostegno. Ha criticato nuovamente la NATO per non aver aiutato gli Stati Uniti ad aprire la via navigabile attraverso la quale transita un quinto del petrolio mondiale. "Si stanno assumendo le proprie responsabilità", ha detto Trump riferendosi al Giappone. "A differenza della NATO". Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che non intende schierare "truppe da nessuna parte" e che l'operazione militare contro l'Iran è "in anticipo sui tempi". Trump ha ribadito affermazioni già fatte in passato, tra cui quella secondo cui gli Stati Uniti potrebbero impadronirsi dell'isola iraniana di Kharg "in qualsiasi momento". L'isola è un minuscolo lembo di terra nella parte settentrionale del Golfo Persico, da cui viene esportato il 90% del petrolio greggio iraniano. Ore 17:30 Mosca: l'attacco che ha ferito la troupe televisiva in Libano non è stato "accidentale". La Russia ha condannato l'attacco aereo israeliano che ha ferito una troupe televisiva dell'emittente statale libanese RT, definendolo non "accidentale". L'agenzia video Ruptly, una sussidiaria di RT, ha pubblicato un filmato che mostra un'esplosione e colonne di fumo che si alzano a diversi metri di distanza dal giornalista di RT Steve Sweeney, il quale indossava un giubbotto antiproiettile con la scritta "Press" mentre effettuava un servizio in diretta. Sweeney e il suo cameraman "sono rimasti feriti in un attacco israeliano nel Libano meridionale mentre stavano realizzando un reportage", ha dichiarato Ruptly su Telegram, aggiungendo che entrambi "sono coscienti e stanno ricevendo assistenza medica". "Considerato l'uccisione di 200 giornalisti a Gaza, gli eventi odierni non possono essere definiti accidentali", ha dichiarato su Telegram Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, senza nominare esplicitamente Israele. "Il razzo non ha colpito una 'struttura militare strategica critica', bensì il luogo in cui è stato redatto un rapporto", ha aggiunto Zakharova. L'ambasciata russa in Libano ha dichiarato che "gli attacchi contro i giornalisti impegnati in incarichi editoriali sono inaccettabili" e ha chiesto un'indagine approfondita sull'accaduto. L'esercito israeliano afferma regolarmente di "non aver mai preso di mira, e di non voler mai prendere di mira, i giornalisti in modo deliberato".

Ore 17:00 Raffineria petrolifera di Haifa colpita da un attacco missilistico in Israele

La raffineria di petrolio del gruppo Bazan è stata colpita da un attacco missilistico ad Haifa. Il servizio nazionale di ambulanze israeliano, Magen David Adom, ha riferito che una persona è rimasta leggermente ferita. Il ministro dell'Energia israeliano Eli Cohen ha dichiarato che non si sono registrati danni significativi alle infrastrutture. Ha aggiunto che l'energia elettrica è stata ripristinata nella maggior parte delle abitazioni rimaste senza corrente e che lo sarà a breve anche nelle restanti zone interessate. Giovedì l'Iran ha intensificato gli attacchi contro gli impianti petroliferi e del gas naturale intorno al Golfo, alzando la posta in gioco in una guerra che sta scuotendo l'economia globale. Ore 16:30 Il ministro degli Esteri turco: all'Iran è stato chiesto di evitare di "diffondere la guerra" in tutto il Medio Oriente. Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha parlato in una conferenza stampa con il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Ecco alcune delle sue osservazioni: La Turchia è in contatto con gli Stati Uniti e l'Iran per comprendere la loro posizione nella guerra in Medio Oriente e continuerà a impegnarsi per porre fine al conflitto.

Turkiye ha trasmesso all'Iran consigli "amichevoli" per evitare di estendere ulteriormente la guerra con gli Stati Uniti e Israele in Medio Oriente.

Gli attacchi di Teheran contro i paesi della regione sono "inaccettabili".

Israele è il principale responsabile della guerra in Medio Oriente, ma l'Iran ha una "responsabilità storica" ??a non attaccare le nazioni confinanti.

Ore 16:00 BCE: la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran rende le prospettive "significativamente più incerte".

La Banca Centrale Europea afferma che la guerra in Medio Oriente "ha reso le prospettive significativamente più incerte", con il rischio di un'inflazione più elevata e di una crescita economica inferiore. "Avrà un impatto significativo sull'inflazione a breve termine attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia", si legge nel comunicato. "Le sue implicazioni a medio termine dipenderanno sia dall'intensità e dalla durata del conflitto, sia da come i prezzi dell'energia influiranno sui prezzi al consumo e sull'economia." Ore 15:30 Gli attacchi iraniani distruggono il 17% della capacità di GNL del Qatar per i prossimoi 5 anni L'amministratore delegato di QatarEnergy, Saad al-Kaabi, afferma che gli attacchi iraniani hanno danneggiato impianti che producono il 17% delle esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL) della società e che ci vorranno dai tre ai cinque anni per ripararli. "Non avrei mai immaginato, nemmeno nei miei sogni più sfrenati, che il Qatar – e la regione – potessero subire un attacco del genere, soprattutto da parte di un Paese musulmano fratello, nel mese di Ramadan, attaccandoci in questo modo", ha dichiarato a Reuters. Secondo quanto affermato da al-Kaabi, la compagnia statale QatarEnergy potrebbe dover dichiarare la forza maggiore sui contratti a lungo termine, della durata massima di cinque anni, per le forniture di GNL destinate a Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina, a causa dei danni subiti. "Intendo dire che si tratta di contratti a lungo termine per i quali dobbiamo dichiarare la forza maggiore. Lo abbiamo già fatto, ma si trattava di un periodo più breve. Ora varrà per qualsiasi durata", ha affermato. Secondo al-Kaabi, la costruzione delle infrastrutture danneggiate è costata circa 26 miliardi di dollari. Ore 15:00 Gabbard: Gli obiettivi di guerra di Stati Uniti e Israele in Iran non sono gli stessi La direttrice dell'intelligence nazionale statunitense, Tulsi Gabbard, dichiara alla Commissione Intelligence della Camera dei Rappresentanti che gli Stati Uniti e Israele hanno obiettivi diversi nella guerra contro l'Iran. "Gli obiettivi che il presidente ha delineato sono diversi da quelli che il governo israeliano ha delineato", ha affermato Gabbard. «Dalle operazioni condotte si evince chiaramente che il governo israeliano si è concentrato sull'indebolimento della leadership iraniana. Il presidente ha dichiarato che i suoi obiettivi sono distruggere la capacità di lancio di missili balistici dell'Iran, la sua capacità di produzione di missili balistici e la sua marina», ha aggiunto. Ore 14:30 Reuters: L'attacco israeliano al giacimento di gas iraniano è stato "coordinato con gli Stati Uniti" Tre funzionari israeliani, a condizione di anonimato, hanno dichiarato all'agenzia Reuters che l'attacco di Israele contro gli impianti di gas iraniani di South Pars è stato coordinato con gli Stati Uniti, ma che probabilmente non verrà ripetuto. Queste dichiarazioni giungono dopo che Trump ha affermato che Washington "non sapeva nulla di questo particolare attacco". L'attacco israeliano ha scatenato una serie di attacchi iraniani nella regione, compresi quelli contro l'impianto di gas naturale liquefatto di Ras Laffan in Qatar e le infrastrutture energetiche negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, sollevando serie preoccupazioni in merito all'approvvigionamento energetico globale.

Ore 14:00 Hegseth: gli Stati Uniti devono raggiungere una serie di obiettivi chiari.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth si è rifiutato di fornire una tempistica precisa per la fine dell'operazione congiunta israelo-americana in Iran. Parlando a una nuova conferenza al Pentagono, ha affermato che Washington sta esaminando attentamente i parametri della guerra e li sta comunicando al presidente e al team per la sicurezza nazionale. "Siamo perfettamente in linea con i piani, ed è per questo che voglio rivolgermi al popolo americano qui presente. Si sente molto parlare di allargamento e si specula molto su cosa dovremmo o non dovremmo fare. Ma esiste una serie di obiettivi chiari e il presidente ci ha fornito tutte le risorse necessarie per raggiungerli", ha aggiunto. Diversi leader mondiali e osservatori hanno criticato gli Stati Uniti per l'attacco all'Iran, affermando che Washington non si trovava sotto una minaccia imminente. Ore 13:30 "Questa è la guerra dell'America", dice il ministro degli Esteri iraniano Araghchi Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato ad Al Jazeera che gli Stati Uniti sono responsabili della guerra che sta sconvolgendo la regione. Ha negato di aver preso di mira i civili, ha difeso la rappresaglia iraniana e ha avvertito che la presenza militare statunitense nel Golfo rende inevitabile un'escalation. Araghchi ha inoltre accennato alla possibilità di nuove regole per la navigazione nello Stretto di Hormuz, respingendo al contempo un cessate il fuoco a favore di una fine definitiva della guerra. Ore 13:00 Scott Bessent, Segretario del Tesoro: Gli Stati Uniti potrebbero allentare le restrizioni sul petrolio iraniano Gli Stati Uniti potrebbero allentare le restrizioni sul petrolio iraniano già presente in mare, ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent a Fox Business, nell'ambito degli sforzi di Washington per stabilizzare l'offerta globale. Ha aggiunto che gli Stati Uniti potrebbero anche procedere a un rilascio unilaterale delle riserve petrolifere. Bessent ha dichiarato all'inizio di questa settimana che le petroliere iraniane hanno già lasciato lo Stretto di Hormuz con la consapevolezza degli Stati Uniti, contribuendo così a rifornire i mercati globali. Ore 12:30 Merz accoglie con favore il "segnale" della disponibilità di Trump a porre fine ai combattimenti Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ringraziato Donald Trump per quelli che ha definito segnali di una possibile fine degli attacchi contro l'Iran. "Sono espressamente grato che il presidente degli Stati Uniti abbia inviato ieri sera un segnale in tal senso, indicando la sua disponibilità a porre fine ai combattimenti", ha dichiarato Merz ai giornalisti prima di un vertice UE a Bruxelles. Ha aggiunto che l'Europa era pronta a contribuire alla stabilizzazione del Medio Oriente una volta cessati i combattimenti. Le sue dichiarazioni sono giunte dopo che Trump aveva affermato su Truth Social che Israele aveva "reagito violentemente" con l'attacco al campo iraniano di South Pars, all'insaputa di Washington, e che non ci sarebbero stati ulteriori attacchi israeliani in quel campo.

Ore 12:00 Al Jazeera: Decine di imbarcazioni arenate al largo dello Stretto di Hormuz

Decine, se non centinaia, di imbarcazioni sono ancorate nel Golfo dell'Oman "in attesa di un qualche tipo di via libera per attraversare" lo Stretto di Hormuz, riferisce il giornalista Inzamam Rashid, dall'esterno del canale navigabile. L'Iran esercita di fatto il controllo sullo stretto, ora definito "pericoloso", ha dichiarato ad Al Jazeera. "Le acque in queste zone, in particolare intorno allo Stretto di Hormuz, rimangono molto pericolose", ha affermato. “Non stiamo assistendo solo a una guerra militare… È anche una guerra energetica ed economica. E gran parte di essa è alimentata dalle attività qui nello Stretto di Hormuz”, ha aggiunto. “L'impennata dei prezzi del petrolio che stiamo osservando – la più alta da giugno 2022 – si verifica a causa della chiusura di questa via navigabile strategica”. Ore 11:30 Macron condanna la "sconsiderata escalation" dopo gli attacchi ai siti energetici nel Golfo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo in guardia contro una "sconsiderata escalation" in Medio Oriente, mentre gli attacchi israeliani e iraniani si estendono alle principali infrastrutture energetiche. Macron ha affermato che il conflitto ha iniziato a prendere di mira i siti di produzione di idrocarburi in tutta la regione, segnando una nuova fase pericolosa. "Diversi paesi del Golfo sono stati colpiti per la prima volta nelle loro capacità produttive, nello stesso modo in cui è stato colpito l'Iran", ha affermato. Macron ha chiesto colloqui "diretti" tra Stati Uniti e Iran per prevenire un'ulteriore escalation e stabilizzare la regione. Ore 11:00 "La vita continua": l'Iran si prepara al Nowruz sotto i bombardamenti statunitensi e israeliani. Gli iraniani si preparano ad accogliere Nowruz, il Capodanno persiano, venerdì, all'ombra dei bombardamenti statunitensi e israeliani. Nel contesto della guerra, il trambusto del Gran Bazar di Teheran infonde un senso di normalità. Sadra Nori, residente a Teheran, ha raccontato ad Al Jazeera com'è la sua vita quotidiana. Passeggiando in una delle strade più antiche di Teheran, "la vita continua", ha detto Nori, "anche se le persone vivono da 18 giorni con il rumore di missili ed esplosioni". Nel filmato che ha inviato, si vedono persone nel mercato affollato come di consueto. «Nonostante gli incidenti avvenuti in questa zona e il bazar colpito dai raid aerei degli Stati Uniti e di Israele, l'atmosfera, lo stato d'animo delle persone e la folla che vedo non trasmettono paura, impotenza o ansia», ha affermato Nori. «La gente è venuta a comprare cibo, generi alimentari e articoli festivi per la fine dell'anno».

Ore 10:30 "Un grave errore": l'Iran mette in guardia contro gli attacchi alle infrastrutture energetiche.

Un portavoce del quartier generale centrale delle Guardie Rivoluzionarie, Khatam al-Anbiya, ha dichiarato che la risposta dell'Iran agli attacchi alle sue infrastrutture energetiche "non è ancora conclusa". In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa ISNA, il portavoce ha affermato che, qualora gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane si ripetessero, la risposta sarebbe "molto più severa". "Avvertiamo il nemico che avete commesso un grave errore attaccando le infrastrutture energetiche dell'Iran", ha affermato. "Se ciò si ripeterà, i prossimi attacchi alle vostre infrastrutture energetiche e a quelle dei vostri alleati non si fermeranno fino alla loro completa distruzione". Ore 10:00 Nel Regno Unito i prezzi del gas aumentano del 140%, raggiungendo il livello più alto dal 2023. Nel Regno Unito, i prezzi all'ingrosso del gas sono schizzati a 171,34 pence per therm (2,29 dollari) a causa dello sconvolgimento dei flussi energetici globali provocato dalla guerra tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran. I prezzi non raggiungevano questo livello da gennaio 2023. Dall'inizio della guerra contro l'Iran, il 28 febbraio, il prezzo all'ingrosso del gas nel Regno Unito è aumentato di circa il 140%, passando da 71,13 pence per therm (1,33 dollari). Alcuni attacchi missilistici hanno incendiato parte del complesso di gas naturale liquefatto di Ras Laffan, in Qatar, danneggiando uno dei più grandi hub del gas al mondo. Il Regno Unito rimane fortemente dipendente dall'energia importata, in particolare dal gas proveniente dal Medio Oriente e dal Qatar. Ore 09:30 Un ministro israeliano definisce la guerra "un'enorme benedizione per Israele". Il ministro Ze'ev Elkin ha affermato che le discussioni sulla guerra non dovrebbero concentrarsi su quando finirà, ma su "come possiamo estendere e aggravare i danni". "Ogni giorno della campagna è un'enorme benedizione per lo Stato di Israele", ha dichiarato Elkin in alcune dichiarazioni riportate dalla radio dell'esercito israeliano. Ieri, il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che l'esercito israeliano ha l'autorizzazione a colpire qualsiasi alto funzionario iraniano nel proprio mirino. La guerra ha causato la morte di almeno 1.444 persone in Iran, 968 in Libano e almeno 17 in Israele. Ore 09:00 L'Iran boicotta gli Stati Uniti, ma non i Mondiali di calcio. L'Iran prevede di partecipare ai Mondiali di calcio che si terranno entro la fine dell'anno, ma "boicotterà gli Stati Uniti", dove si disputeranno le partite della fase a gironi, ha dichiarato il presidente della federazione calcistica iraniana. "Ci prepareremo per i Mondiali. Boicotteremo gli Stati Uniti, ma non i Mondiali", ha dichiarato Mehdi Taj mercoledì in un video diffuso dall'agenzia di stampa iraniana Fars. L'ambasciatore e l'ambasciata iraniani a Città del Messico hanno dichiarato che l'Iran sta negoziando con la FIFA per spostare potenzialmente in Messico le sue tre partite della fase a gironi, dopo che Trump ha affermato di non ritenere "appropriato" che i giocatori iraniani si recassero negli Stati Uniti "per la loro stessa vita e sicurezza". A partire da giugno, la Coppa del Mondo si svolgerà in 16 città tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ore 08:30 Pechino: riunificazione pacifica risolverà la crisi energetica di Taiwan nel contesto della guerra con l'Iran. La Cina ha affermato che la riunificazione pacifica risolverebbe i problemi di approvvigionamento energetico di Taiwan causati dalla guerra israelo-americana contro l'Iran. Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan di Pechino, ha affermato che Taiwan trarrebbe vantaggio dalle "risorse energetiche, sostenute da una madrepatria forte". "L'abbondante fornitura di energia elettrica della Cina continentale è più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico delle aziende di Taiwan e può garantire che le famiglie di tutta l'isola siano esentate dagli inconvenienti e dalle preoccupazioni causati dalle carenze e dalle interruzioni di corrente durante i periodi di picco", ha affermato. Taiwan acquista il 70% del suo petrolio greggio e oltre il 30% del suo gas naturale dal Medio Oriente.

Ore 08:00 Riepilogo degli ultimi avvenimenti

Il Qatar afferma che un attacco missilistico balistico iraniano contro il suo complesso di gas di Ras Laffan ha causato tre incendi e ingenti danni.

Trump avverte l'Iran che farà saltare in aria il giacimento di gas di South Pars se attaccherà il Qatar, e afferma che Israele non attaccherà più il sito.

Gli attacchi contro le Forze di Mobilitazione Popolare irachene, un gruppo paramilitare che comprende diverse formazioni filo-iraniane, hanno causato la morte di almeno due combattenti e il ferimento di molti altri.

L'Iran ha condotto diversi attacchi contro Israele, facendo scattare le sirene antiaeree, poche ore dopo un attentato che ha causato la morte di quattro persone a Tel Aviv e nella Cisgiordania occupata.

Bahrein, Kuwait e Arabia Saudita segnalano di aver intercettato altri droni, mentre alcuni proiettili hanno colpito due imbarcazioni al largo delle coste del Qatar e degli Emirati Arabi Uniti.

Il Qatar ha ordinato agli addetti alla sicurezza e militari iraniani di lasciare il Paese dopo che missili iraniani hanno colpito il suo principale impianto di gas a Ras Laffan.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso gli impianti di gas di Habshan ad Abu Dhabi in seguito a un attacco iraniano, mentre l'Arabia Saudita ha dichiarato che anche due delle sue raffinerie a Riyadh sono state attaccate.

Questi sviluppi sono giunti dopo che Israele ha attaccato la marina iraniana nella parte settentrionale di Bandar Anzali e nel giacimento di gas di South Pars, con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian che ha avvertito di "conseguenze incontrollabili" che potrebbero "coinvolgere il mondo intero".

Gli attacchi di rappresaglia dell'Iran contro Israele hanno causato la morte di quattro persone a Tel Aviv e nella Cisgiordania occupata.

Le forze israeliane continuano a bombardare Beirut e il Libano meridionale, mentre il bilancio delle vittime degli attacchi sale ad almeno 968.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che un attacco israeliano ha ucciso il ministro dell'intelligence iraniano, Esmail Khatib.

La direttrice dell'intelligence nazionale statunitense, Tulsi Gabbard, ha dichiarato alla Commissione Intelligence del Senato che il governo iraniano "sembra essere intatto, ma ampiamente indebolito".

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Ore 23:00 Soldati israeliani si fanno fotografare mentre saccheggiano nel sud del Libano, proprio come facevano a Gaza.

Ore 22:30 L'Iran avverte che distruggerà il settore energetico del Golfo se il suo Paese verrà attaccato di nuovo.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno avvertito che le forze iraniane distruggeranno l'industria petrolifera e del gas dei paesi vicini del Golfo, qualora il loro settore energetico venisse nuovamente attaccato. "Vi avvertiamo ancora una volta che avete commesso un grave errore attaccando le infrastrutture energetiche della Repubblica islamica, e stiamo attuando una risposta", si legge in una dichiarazione diffusa dai media iraniani. “Se ciò dovesse ripetersi, gli ulteriori attacchi alle vostre infrastrutture energetiche e a quelle dei vostri alleati non si fermeranno finché non saranno completamente distrutte, e la nostra risposta sarà molto più severa degli attacchi di questa sera.” In precedenza, i media statali iraniani avevano riferito di un attacco agli impianti di gas naturale associati al giacimento offshore di South Pars, il più grande giacimento di gas al mondo, situato al largo della costa della provincia di Bushehr, nel sud dell'Iran. Subito dopo, le Guardie Rivoluzionarie hanno minacciato di attaccare le infrastrutture petrolifere e del gas in Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Più tardi, nel corso della giornata, un attacco missilistico iraniano ha causato ingenti danni all'impianto di gas di Ras Laffan in Qatar, suscitando la ferma condanna del Paese del Golfo. Ore 22:00 Il bilancio delle vittime del raid aereo israeliano nel Libano orientale sale a sei. Secondo l'Agenzia Nazionale di Stampa, il bilancio delle vittime del raid aereo israeliano contro un'abitazione nella città di Chaat, nel Libano orientale, è salito a sei. Ore 21:30 Il Qatar dichiara persona non grata i militari, gli addetti alla sicurezza e il personale dell'ambasciata iraniana. Abbiamo ricevuto una dichiarazione dal Ministero degli Esteri del Qatar che dichiara persona non grata gli addetti militari e della sicurezza, insieme al loro personale. Il ministero ha dichiarato di aver chiesto loro di lasciare il Qatar entro 24 ore, aggiungendo che la decisione è stata presa a seguito dei ripetuti attacchi dell'Iran. Ore 21:00 L'Oman condanna l'attacco al giacimento di gas iraniano di South Pars. L'Oman ha definito gli attacchi contro le infrastrutture energetiche nel sud dell'Iran una "pericolosa escalation" e una "minaccia diretta alla sicurezza e all'approvvigionamento energetico della regione". In una dichiarazione che faceva eco alla condanna espressa in precedenza dagli Emirati Arabi Uniti, Muscat ha chiesto il rispetto del diritto internazionale e l'astensione dal prendere di mira strutture e infrastrutture civili. Ore 20:30 Pezeshkain: un attacco alle infrastrutture energetiche potrebbe portare a "conseguenze incontrollabili" Massoud Pezeshkain ha dichiarato a X di "condannare fermamente" gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane, dopo che in mattinata sono stati colpiti i giacimenti di gas di South Pars . "Tali azioni aggressive non porteranno alcun beneficio al nemico sionista americano e ai suoi sostenitori. Al contrario, complicheranno la situazione e potrebbero avere conseguenze incontrollabili che si ripercuoteranno sul mondo intero", ha affermato. Ore 20:00 I prezzi del petrolio e del gas aumentano in seguito all'attacco di un giacimento di gas in Iran. Oggi i prezzi del petrolio hanno continuato a salire, mentre i mercati azionari globali sono calati. I futures del petrolio Brent, il benchmark per i prezzi globali, sono balzati a 108,51 dollari al barile, con un aumento del 4,92%. Il prezzo del petrolio greggio statunitense è salito a 98 dollari al barile, con un aumento dell'1,86%. Gli aumenti sono seguiti al colpo ricevuto dal giacimento di gas iraniano di Pars, dopo il quale Teheran ha avvertito Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar che i loro impianti petroliferi e del gas sarebbero stati presi di mira nelle ore successive. Anche i prezzi del gas naturale in Europa sono aumentati del 6,6%, raggiungendo quasi 55 euro (circa 63 dollari) per MWh. Ore 19:30 Ultimi sviluppi L'Iran ha confermato l'uccisione del ministro dell'intelligence Esmaeil Khatib, il terzo assassinio in due giorni, insieme al capo della sicurezza Ali Larijani e al comandante Basij Gholamreza Soleimani.

Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell'Iran, ha dichiarato che i "criminali assassini" devono pagare per l'uccisione di Larijani.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno promesso di reagire agli attacchi contro le infrastrutture energetiche nel sud dell'Iran, emettendo avvisi di evacuazione per le persone che vivono vicino a cinque impianti petroliferi in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

L'Arabia Saudita afferma che la sua difesa aerea ha intercettato con successo quattro missili balistici lanciati verso la capitale, Riyadh.

Hezbollah e Israele continuano a scambiarsi colpi d'arma da fuoco: il gruppo libanese ha affermato di aver preso di mira le forze israeliane in Libano e in Israele, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato alcune stazioni di servizio in Libano che presumibilmente finanziano Hezbollah.

Ore 19:00 La guida suprema dell'Iran: i "criminali assassini" devono pagare per l'uccisione di Larijani.

Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell'Iran, ha rilasciato una dichiarazione pubblica quasi un giorno dopo che le autorità hanno confermato l'assassinio del capo della sicurezza iraniana Ali Larijani. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, Khamenei ha affermato di aver appreso la notizia della morte di Larijani con "grande rammarico", definendolo un "individuo intelligente e impegnato" e una figura di spicco nell'establishment politico iraniano. "L'assassinio di una figura di tale calibro dimostra indubbiamente la portata della sua importanza e l'odio che i nemici dell'Islam nutrono nei suoi confronti", ha proseguito la Guida Suprema. "Gli anti-islamisti devono sapere che versare questo sangue ai piedi dell'albero del sistema islamico non fa altro che rafforzarlo, e naturalmente, ogni sangue ha un prezzo che i criminali assassini dei martiri dovranno presto pagare", ha affermato. “Ogni sangue ha un prezzo, che i criminali assassini dei martiri dovranno pagare presto.”

Ore 18:30 La rete del gas iraniana è "stabile" dopo l'attacco di South Pars: lo afferma la Compagnia Nazionale del Gas Iraniana.

La Compagnia Nazionale Iraniana del Gas afferma che "parte delle unità di raffinazione" sono state danneggiate nell'attacco odierno contro gli impianti del gas nel sud dell'Iran. "Le forze [della Compagnia] sono pienamente presenti nella regione e stanno gestendo la situazione e ripristinando la normalità", ha dichiarato la compagnia in un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim. "La produzione di gas è attualmente in corso con tutte le precauzioni di sicurezza del caso e anche la rete del gas del Paese è in uno stato stabile". L'incendio presso l'impianto di South Pars è stato spento e sono in corso le operazioni di raffreddamento delle apparecchiature, si legge nel comunicato. Ore 18:00 CENTCOM: Più di 7.800 obiettivi colpiti in Iran Il comando militare statunitense responsabile delle operazioni in Medio Oriente, noto anche come CENTCOM, ha diffuso un aggiornamento sulla guerra contro l'Iran, affermando di aver colpito oltre 7.800 obiettivi e danneggiato o distrutto più di 120 navi iraniane. "Le forze del CENTCOM stanno colpendo obiettivi per smantellare l'apparato di sicurezza del regime iraniano, dando priorità ai luoghi che rappresentano una minaccia imminente", si legge nel comunicato.

Ore 17:30 Tre aerei danneggiati da frammenti di missili all'aeroporto Ben Gurion

Secondo quanto riferito dall'Autorità aeroportuale israeliana, tre aerei privati ??hanno subito gravi danni dopo essere stati colpiti da detriti missilistici all'aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv. I danni si sono verificati negli ultimi giorni. Uno degli aerei ha preso fuoco. Ore 17:00 Gli Emirati avvertono: L'attacco di Israele al giacimento di gas iraniano di South Pars rappresenta una "pericolosa escalation" Il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha condannato l'attacco israeliano al giacimento di gas iraniano di South Pars, in una rara condanna dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che prendere di mira gli impianti energetici "costituisce una pericolosa escalation" che "rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza energetica globale, nonché alla sicurezza e alla stabilità della regione e dei suoi abitanti". "Lo Stato ha sottolineato la necessità di evitare in qualsiasi circostanza di prendere di mira infrastrutture vitali, evidenziando l'importanza del rispetto del diritto internazionale", si legge nella dichiarazione. Ore 16:30 Le Guardie Rivoluzionarie iraniane lanciano un "avvertimento fermo e chiaro" dopo l'attacco alle infrastrutture energetiche. Un portavoce del quartier generale di Khatam al-Anbiya delle Guardie Rivoluzionarie ha promesso che "le infrastrutture di carburante, energia e gas" di coloro che hanno attaccato gli impianti energetici e petroliferi iraniani "saranno bruciate e ridotte in cenere alla prima occasione utile". "Questo è un avvertimento fermo e chiaro ai criminali che hanno attaccato parte delle infrastrutture energetiche e petrolifere dell'Iran nel sud del Paese", si legge nella dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa iraniana Mehr. «Dichiariamo al vile e aggressivo esercito della criminale America e al barbaro regime sionista assassino di bambini che dovrete gettare i vostri soldati in acqua e gettare al vento la vostra dignità», aggiunge il comunicato. Ore 16:00 La Russia afferma che la navigazione nello Stretto di Hormuz può riprendere attraverso i negoziati. La Russia ritiene che il ritorno del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz si possa raggiungere solo attraverso negoziati, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Il traffico marittimo attraverso questa vitale via d'acqua è stato completamente sospeso a causa delle minacce e degli attacchi iraniani contro le navi. Ore 15:30 Merz: La Germania aveva consigliato agli Stati Uniti di non attaccare l'Iran La Germania avrebbe consigliato agli Stati Uniti di non attaccare l'Iran se fosse stata consultata in anticipo, ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Berlino continua ad avere "molti interrogativi" sulla strategia alla base della campagna lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, ha dichiarato Merz alla camera bassa del parlamento, il Bundestag, a Berlino. "Ad oggi, non esiste un piano convincente su come questa operazione possa avere successo", ha affermato. "Washington non ci ha consultato e non ha ritenuto necessario l'aiuto europeo", ha affermato Merz, che negli ultimi giorni ha inasprito la sua retorica dopo aver inizialmente evitato di condannare gli attacchi israelo-americani, avvenuti durante i negoziati in corso sul programma nucleare iraniano. "Signore e signori, avremmo sconsigliato di intraprendere questa linea d'azione nel modo in cui è stata intrapresa", ha affermato Merz. Merz ha inoltre ribadito il suo rifiuto di inviare navi da guerra tedesche nello Stretto di Hormuz, dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva chiesto agli alleati della NATO di contribuire a proteggere il traffico marittimo commerciale nello stretto braccio di mare dagli attacchi iraniani, che hanno fatto impennare i prezzi globali del petrolio. Ore 15:00 L'Iran individua obiettivi per l'estrazione di petrolio e gas in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Le autorità iraniane hanno indicato cinque impianti petroliferi e del gas in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar che, a loro dire, saranno presi di mira nelle prossime ore. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, sono stati citati la raffineria SAMREF e il complesso petrolchimico di Jubail in Arabia Saudita, il giacimento di gas di Al Hosn negli Emirati Arabi Uniti e la raffineria di Ras Laffan e il complesso petrolchimico di Mesaieed con la relativa holding in Qatar. Ore 14:30 Rutte: Gli alleati della NATO stanno lavorando per trovare il modo di riaprire lo Stretto di Hormuz Gli alleati della NATO stanno discutendo collettivamente su come riaprire lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. «Siamo tutti d'accordo, ovviamente, sul fatto che il commercio debba riaprire. E quello che so è che gli alleati stanno lavorando insieme, discutendo su come farlo. Stanno lavorando collettivamente su questo, per trovare una via d'uscita», ha detto Rutte ai giornalisti durante una visita in Norvegia. Queste dichiarazioni giungono poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scagliato contro i paesi della NATO per essersi rifiutati di inviare le proprie marine nello Stretto di Hormuz.

Ore 14:00 La Russia condanna l'omicidio di Larijani

"Condanniamo fermamente le azioni volte a nuocere alla salute e, ancor più, a uccidere i leader di un Iran sovrano e indipendente. Condanniamo tali azioni", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante il consueto briefing quotidiano. Oltre all'uccisione di Larijani martedì, capo della sicurezza iraniana, Israele ha ucciso anche il comandante delle forze paramilitari Basij, Soleimani. Ore 13:30 Il bilancio delle vittime a Beirut sale a 10 dopo gli attacchi israeliani notturni. Il Ministero della Salute libanese ha comunicato che il bilancio delle vittime dei raid aerei israeliani all'alba nei quartieri di Basta e Zuqaq al-Blat a Beirut è salito a 10, con 27 feriti. Ore13:00 L'Iran prenderà di mira le "infrastrutture nemiche" dopo gli attacchi ai siti del gas. L'Iran intende rispondere agli attacchi contro i suoi impianti del gas ad Asaluyeh prendendo di mira "infrastrutture nemiche che in precedenza si ritenevano sicure", riferisce l'agenzia di stampa Fars, citando fonti militari iraniane. Secondo quanto riportato da Fars, le fonti hanno affermato che l'attacco agli impianti del gas è stato un "crimine di guerra" che non resterà impunito. Ore 12:30 Trump minaccia di "finire ciò che resta" dell'Iran Il presidente Trump ha suggerito di "eliminare" ciò che resta dello "Stato terrorista iraniano" e ha esortato i paesi che dipendono dallo Stretto di Hormuz ad assumersi le proprie responsabilità, criticando gli alleati "non collaborativi". Teheran ha chiuso lo Stretto di Hormuz dal 1° marzo, costringendo Trump a sollecitare gli alleati degli Stati Uniti, così come la Cina, ad aiutare a riaprire la strategica via navigabile.

Ore 12:00 La Cina continuerà a insistere per un cessate il fuoco in Medio Oriente, ha dichiarato il ministro degli Esteri.

La Cina continuerà a mediare per promuovere un cessate il fuoco e la fine dei combattimenti in Medio Oriente, ha dichiarato il ministro degli Esteri Wang Yi. In un intervento tenutosi a Pechino con l'inviato speciale del presidente degli Emirati Arabi Uniti in Cina, Yi ha affermato che la guerra non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha motivo di continuare, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Ministero degli Esteri. Ha inoltre espresso il suo sostegno agli Emirati Arabi Uniti nella salvaguardia della loro sovranità e sicurezza. Ore 11:30 Foto: Le conseguenze di un attacco iraniano a Ramat Gan, in Israele.

Ore 11:00 Il ministro della difesa israeliano afferma che il ministro dell'intelligence iraniano è stato ucciso.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che il ministro dell'Intelligence iraniano Esmail Khatib è stato ucciso in un attacco israeliano avvenuto nella notte. Finora non c'è stato alcun commento da parte dell'Iran. Ore 10:30 L'emittente televisiva Al-Manar annuncia che un suo direttore è stato ucciso nell'attacco israeliano a Beirut. L'emittente televisiva Al-Manar, affiliata a Hezbollah, ha dichiarato che il direttore dei suoi programmi politici è stato ucciso insieme alla moglie in un attacco israeliano nel centro di Beirut. In un comunicato, l'emittente ha affermato che "il direttore dei programmi politici del canale, Mohammad Shari, e sua moglie" sono stati uccisi "nel raid sionista nella zona di Zuqaq al-Blat a Beirut". Secondo Al-Manar, i suoi figli e nipoti sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in seguito all'attacco. Ore 10:00 L'intelligence iraniana arresta spie statunitensi e smantella le cellule filo-monarchiche Il Ministero dell'Intelligence iraniano ha dichiarato di aver smantellato decine di "cellule monarchiche" dell'opposizione e di aver arrestato quattro presunte spie al soldo degli Stati Uniti, nell'ambito di un'operazione di sicurezza su scala nazionale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim. Il ministero ha annunciato che 111 persone sono state identificate e arrestate in 26 province durante la notte, aggiungendo che è stato sequestrato un numero "significativo" di armi. "Inoltre, quattro spie del regime statunitense e dei suoi servizi per procura sono state identificate e arrestate nelle province di Hamadan e dell'Azerbaigian occidentale", ha aggiunto. “Queste spie traditrici riferivano al nemico l'ubicazione dei quartier generali, delle attrezzature e del dispiegamento delle forze di sicurezza.” Ore 09:30 Dodici morti e 41 feriti nell'attacco israeliano al centro di Beirut. Almeno 12 persone sono state uccise e 41 ferite negli attacchi israeliani contro il centro di Beirut. Ore 09:00 Hamas: "Un attacco a tradimento" ha ucciso Larijani Hamas ha condannato l'uccisione di Ali Larijani, il massimo responsabile della sicurezza iraniana, in un attacco israeliano a Teheran. Hamas ha espresso le sue condoglianze al popolo iraniano, definendo le azioni di Israele contro l'Iran "un crimine che colpisce l'intera regione" e un "attacco traditore".

Ore 08:00 Questa è la guerra dell'America", afferma il ministro degli Esteri iraniano Araghchi.

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha dichiarato ad Al Jazeera che gli Stati Uniti sono responsabili della guerra che sta sconvolgendo la regione. Nega di aver preso di mira i civili, difende la rappresaglia iraniana e avverte che la presenza militare statunitense nel Golfo rende inevitabile un'escalation. Araghchi ha inoltre accennato alla possibilità di nuove regole per la navigazione nello Stretto di Hormuz, respingendo al contempo un cessate il fuoco a favore di una fine definitiva della guerra. Ore 07:30 Israele ha ucciso 4 persone nella valle della Bekaa, in Libano. Almeno quattro persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano che ha preso di mira quattro case nella città di Sahmar, nella valle della Bekaa, in Libano. Secondo il Ministero della Salute, gli attacchi israeliani in Libano hanno causato la morte di 912 persone e il ferimento di altre 2.221 a partire dal 2 marzo. Ore 07:00 Riepilogo Israele bombarda il cuore di Beirut, capitale del Libano, poche ore dopo aver ucciso almeno sei persone in attacchi contro edifici residenziali.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi afferma che il sistema politico di Teheran rimane solido e che l'uccisione di Larijani da parte di Israele non danneggerà il governo del Paese.

L'Iran lancia nuovi attacchi contro Israele, causando ingenti danni materiali, dopo che un precedente raid a Ramat Gan aveva provocato la morte di due persone.

Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti segnalano l'intercettazione di droni e missili, mentre Riad si prepara per una riunione ministeriale sulla sicurezza regionale.

Diverse esplosioni hanno scosso Baghdad, mentre altri attacchi hanno preso di mira l'ambasciata statunitense. Si è registrato anche un attacco a una base di caccia nella città nord-orientale di Kirkuk.

L'Iran conferma l'uccisione del suo capo della sicurezza, Ali Larijani , e del comandante delle forze Basij Gholamreza Soleimani dopo che Israele ha dichiarato di aver effettuato entrambi gli omicidi.

L'Iran ha lanciato altri attacchi contro il centro di Israele, e almeno due persone sarebbero morte a causa di gravi ferite da schegge.

Bahrein, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti segnalano l'intercettazione di missili e droni, mentre gli attacchi iraniani nel Golfo continuano.

Diverse esplosioni hanno scosso Baghdad, la capitale irachena, in un contesto di notizie di attacchi missilistici e con droni contro l'ambasciata statunitense.

Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense, Joe Kent, si è dimesso a causa della guerra contro l'Iran, affermando che Teheran non rappresentava "una minaccia imminente".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scagliato contro i paesi della NATO per essersi rifiutati di inviare le proprie marine nello Stretto di Hormuz e ha affermato che le dimissioni di Kent sono state una "cosa positiva".

Israele avverte gli abitanti della città di Tiro, nel sud del Libano, di mettersi in salvo mentre lancia ulteriori attacchi aerei sul Paese, un giorno dopo aver intensificato la sua offensiva di terra. ________________________________________________________________________

Ore 22:00 L'Iran conferma la morte del capo della sicurezza Ali Larijani

In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr, il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale del Paese ha confermato l'assassinio di Larijani, dopo che Israele aveva rivendicato in mattinata l'uccisione dello stesso in attacchi mirati. "Dopo una vita dedicata all'elevazione dell'Iran e della Rivoluzione Islamica, ha finalmente realizzato il suo desiderio a lungo coltivato, ha risposto alla chiamata della verità e ha raggiunto con orgoglio il nobile traguardo del martirio sul fronte del servizio", si legge in una dichiarazione del consiglio diffusa da Mehr.

Ore 21:00 L'Iran afferma che un "proiettile nemico" ha colpito un punto vicino alla centrale nucleare di Bushehr.

Il Centro di diplomazia pubblica e informazione dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana afferma che un "proiettile nemico" ha colpito l'area circostante la centrale nucleare di Bushehr, nel sud dell'Iran. "Fortunatamente, non si sono registrati danni finanziari, tecnici o umani e nessuna parte della centrale elettrica ha subito danni", ha dichiarato il centro, come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il centro ha condannato l'attacco, affermando che "tali azioni sono contrarie a tutte le normative internazionali in materia di immunità dagli attacchi militari contro gli impianti nucleari e possono avere conseguenze irreparabili per l'intera regione, compresi i paesi del Golfo Persico". Bushehr è la prima centrale nucleare iraniana, entrata in funzione nel 2011.

Ore 20:30 Il ministro degli Esteri iraniano plaude alle dimissioni dell'alto funzionario antiterrorismo statunitense.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha commentato le dimissioni del direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense Joe Kent. Araghchi ha ripubblicato la lettera di dimissioni di Kent, scrivendo che "un numero crescente di voci", tra cui funzionari europei e statunitensi, "esclamano che la guerra contro l'Iran è ingiusta". “Altri membri della comunità internazionale dovrebbero seguire l'esempio”, ha aggiunto. “L’ondata di ripercussioni globali è appena iniziata e colpirà tutti, indipendentemente dalla ricchezza, dalla fede o dalla razza. Il nostro nemico è uno solo”.

Ore 20:00 Le Guardie Rivoluzionarie iraniane confermano l'uccisione del comandante delle forze Basij: lo confermano i media statali.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha confermato la morte del comandante delle forze Basij, Gholamreza Soleimani. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato che Soleimani è stato ucciso in un "attacco da parte del nemico americano-sionista". Soleimani, che ha guidato i Basij negli ultimi sei anni e ha supervisionato le operazioni di sicurezza interna, "ha svolto un ruolo strategico e senza precedenti nell'ammodernare la struttura popolare e jihadista dei Basij, nello sviluppare movimenti costruttivi, nell'eliminare le privazioni e nel fornire assistenza ai gruppi oppressi e vulnerabili", ha continuato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). “Questo vile assassinio dimostra l'importanza e il ruolo dei Basij nella lotta a tutto campo contro l'esercito terrorista americano, il regime sionista e i suoi mercenari, soprattutto nella recente guerra.”

Ore 19:30 Gli ultimi sviluppi.

Gli attacchi missilistici e con droni contro l'ambasciata statunitense e una sede diplomatica in Iraq sono ripresi dopo una serie di attacchi avvenuti in mattinata.

Joe Kent, direttore del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti, si è dimesso a causa della guerra intrapresa da Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha annunciato di aver completato il suo 59° ciclo di attacchi, mirati a zone di Beit Shemesh (Israele), Tel Aviv e Gerusalemme occupata.

Secondo il Ministero della Salute pubblica del Libano, il bilancio delle vittime dei raid israeliani sul Paese è salito ad almeno 912 morti e 2.221 feriti dal 2 marzo.

Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia non prenderà mai parte alle operazioni per sbloccare lo Stretto di Hormuz durante la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, mentre il primo ministro polacco Tusk ha affermato che il suo Paese non invierà truppe a partecipare al conflitto.

Ore 17:00 La NATO sta commettendo un "errore molto sciocco" rifiutandosi di partecipare alle operazioni statunitensi.

Trump sta parlando in diretta dalla Casa Bianca, dove sta esprimendo ulteriori lamentele nei confronti della NATO. "Non vogliono aiutarci, il che è incredibile, incredibile", ha detto a proposito della richiesta ai paesi di inviare truppe nello Stretto di Hormuz. Il presidente ha anche affermato: "Non abbiamo bisogno di alcun aiuto". "La NATO sta commettendo un errore molto sciocco", ha aggiunto. Ore 16:30 Le Guardie Rivoluzionarie conducono la 59ª ondata di attacchi. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha annunciato di aver completato l'ultima serie di attacchi. Gli attacchi, iniziati all'alba di oggi, hanno preso di mira aree di Beit Shemesh, Tel Aviv e Gerusalemme occupata in Israele, ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) in un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA. Gli attacchi hanno preso di mira anche le forze statunitensi presso la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait, a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti e a Erbil in Iraq, si legge nel comunicato. In precedenza, le Guardie Rivoluzionarie avevano promesso che "la spina dorsale dell'arroganza sarebbe stata spezzata nelle strade e nelle piazze" attraverso le operazioni odierne. Ore 16:00 Il presidente messicano si dichiara disponibile a ospitare le partite dei Mondiali di calcio in Iran. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato che il suo Paese non avrebbe alcun problema a ospitare le partite dell'Iran ai Mondiali del 2026, qualora la FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, desse il suo consenso. La federazione calcistica iraniana ha chiesto alla FIFA di spostare le partite dei Mondiali dagli Stati Uniti al Messico, a causa delle preoccupazioni per la sicurezza dei suoi giocatori in seguito ai raid aerei congiunti lanciati dagli Stati Uniti sul Paese. Ore 15:30 Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano sale a 912. Dal 2 marzo, gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 912 persone in Libano e il ferimento di altre 2.221, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute pubblica del Paese nel suo ultimo aggiornamento. Il bilancio delle vittime, aggiornato a lunedì, era di 886. Ore 15:00 Macron: La Francia non prenderà mai parte alle operazioni per sbloccare lo Stretto di Hormuz in caso di ostilità Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia non prenderà mai parte alle operazioni per sbloccare lo Stretto di Hormuz e che sta continuando a lavorare per preparare una coalizione che possa garantire la libertà di navigazione una volta terminate le ostilità. «Non siamo parte in causa nel conflitto e pertanto la Francia non prenderà mai parte alle operazioni per aprire o liberare lo Stretto di Hormuz nel contesto attuale», ha dichiarato Macron all'inizio di una riunione di gabinetto per discutere dei conflitti in Medio Oriente. Ore 14:30 Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense si dimette a causa della guerra contro l'Iran. Il capo del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti, Joe Kent, si è dimesso a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "Non posso in coscienza appoggiare la guerra in corso in Iran", ha scritto Kent in una lettera a Donald Trump pubblicata su X. "L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana."

Il Ministero dell'Intelligence iraniano afferma di aver sequestrato centinaia di sistemi Starlink, in grado di connettersi a Internet tramite una rete di satelliti, sostenendo che siano stati introdotti clandestinamente nel Paese dagli Stati Uniti e da Israele. In una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, il ministero ha affermato che continuerà a rintracciare i sistemi Starlink illegali fino a quando "tutti i terminali internet satellitari al servizio del nemico non saranno completamente identificati". Ha aggiunto che acquisire o utilizzare i sistemi Starlink è un "crimine" punibile con "le pene più severe" in tempo di guerra, soprattutto per coloro che sono "collegati al nemico o agiscono per conto del nemico".

Ore 12:00 Israele afferma di aver ucciso il capo della sicurezza iraniana Larijani e il comandante Basij

Israele ha affermato di aver ucciso Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, e Gholamreza Soleimani, comandante della milizia interna Basij, ma finora non vi è stata alcuna conferma o smentita da parte dell'Iran.

Nel frattempo, i media statali iraniani hanno pubblicato un biglietto scritto a mano da Larijani, sebbene non sia chiaro se intendesse dimostrare la sopravvivenza dell'alto funzionario. Il biglietto di Larijani, pubblicato sulle sue pagine social, commemora gli 84 marinai iraniani, i cui funerali sono previsti per martedì, uccisi nell'attacco statunitense alla loro nave militare in acque internazionali.

Se confermata, la morte di Larijani rappresenterebbe la vittima di più alto rango in questa guerra dai tempi degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele, che hanno ucciso l'ex Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei e diversi membri della sua famiglia il primo giorno del conflitto, il 28 febbraio.

Larijani è stata vista in pubblico l'ultima volta venerdì, quando ha partecipato alla manifestazione per la Giornata di Al-Quds a sostegno dei palestinesi a Teheran, insieme al presidente Masoud Pezeshkian.

È stato per anni una figura politica chiave nella gerarchia iraniana, guidando in passato i negoziati sul nucleare con l'Occidente. In precedenza, è stato anche presidente del parlamento iraniano.

Ore 11:30 L'inviato iraniano a Mosca nega che la nuova Guida Suprema stia ricevendo cure mediche in Russia.

L'ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, ha smentito una notizia diffusa dai media secondo cui la nuova Guida Suprema del Paese, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, starebbe ricevendo cure mediche a Mosca, come riportato dall'agenzia di stampa statale TASS. Secondo quanto riportato, il 56enne, che sarebbe rimasto gravemente ferito in un attacco aereo israelo-americano in cui è morto suo padre, sarebbe stato trasferito a Mosca per cure mediche su invito personale del presidente Putin. Il Cremlino ha rifiutato di commentare la notizia riportata inizialmente dai media. Ore 11:00 L'Iran afferma di aver preso di mira i centri di cybertecnologia e gli impianti di produzione di armi di Israele. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando l'esercito iraniano, riferisce che l'Iran ha "preso di mira centri di tecnologia informatica e impianti di produzione di armi appartenenti alla polizia israeliana". Il rapporto afferma che l'esercito "ha preso di mira i centri di tecnologia informatica del regime sionista e il complesso di produzione di armi Rafael con attacchi di droni a partire da questa mattina". Ore 10:30 Riepilogo L'esercito israeliano ha condotto una nuova serie di attacchi aerei nel Libano meridionale, tra cui uno che ha ferito cinque soldati libanesi.

I detriti degli attacchi hanno ucciso un cittadino pakistano ad Abu Dhabi e ferito due paramedici in Kuwait, mentre Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait segnalano di aver intercettato missili e droni.

L'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha dichiarato che " nessuno è disposto a mettere a rischio la propria incolumità" nello Stretto di Hormuz, dopo che Trump aveva lanciato un appello per una coalizione navale internazionale al fine di garantire la sicurezza del canale.

Ore 09:00 Il governatore di Teheran afferma che 12.000 edifici sono stati danneggiati o distrutti nella capitale.

Secondo il governatore della città, Mohammad Sadegh Motamadian, almeno 12.000 unità abitative a Teheran hanno subito danni parziali o totali a causa degli attacchi in corso da parte di Stati Uniti e Israele. L'agenzia di stampa Mehr ha riportato le dichiarazioni di Motamadian, secondo cui i residenti di Teheran colpiti possono presentare le loro richieste di risarcimento presso l'ufficio comunale. Ore 08:30 L'Iran afferma che oltre 50 siti del patrimonio culturale sono stati danneggiati negli attacchi statunitensi e israeliani. Secondo il ministero del patrimonio culturale iraniano, almeno 56 musei, monumenti storici e siti culturali in Iran sono stati danneggiati a causa dei continui attacchi statunitensi e israeliani nel paese. L'agenzia di stampa della Repubblica Islamica (IRNA) ha citato il ministero, secondo il quale, del totale dei siti danneggiati, almeno 19 si trovavano nella capitale Teheran, tra cui il Palazzo Golestan, il Bazar di Teheran e l'ex edificio del Senato. Precedenti rapporti indicavano che anche siti storici nella città centrale di Isfahan, tra cui parti della moschea dell'Imam Shah situata nel sito storico UNESCO di Piazza Nagsh-e-Jahan, erano stati danneggiati. Ore 08:00 Israele afferma che 3.530 persone sono rimaste ferite dall'inizio della guerra. Il Ministero della Salute israeliano afferma che 3.530 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale dall'inizio della guerra. Attualmente ci sono 86 persone ricoverate in ospedale, di cui otto in gravi condizioni, secondo quanto riferito dal ministero. Ore 07:30 L'Iran sta negoziando con la FIFA per spostare tutte le partite dei Mondiali in Messico In una dichiarazione pubblicata su X dall'ambasciata iraniana in Messico, il presidente della federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, avrebbe affermato che il Paese sta "attualmente negoziando" con la FIFA per spostare in Messico tutte le partite dei Mondiali che coinvolgono giocatori iraniani. L'Iran si è qualificato per i Mondiali di calcio, che si terranno congiuntamente negli Stati Uniti, in Canada e in Messico a partire dall'11 giugno, e due delle sue partite sono in programma a Los Angeles e a Seattle. La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che non sarebbe opportuno che la nazionale di calcio iraniana partecipasse ai Mondiali , "per la loro stessa vita e sicurezza". "Dato che Trump ha esplicitamente dichiarato di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana, certamente non andremo in America. Stiamo attualmente negoziando con la FIFA affinché le partite dell'Iran ai Mondiali si svolgano in Messico", ha affermato Taj.

Ore 07:00 Quattro morti a Baghdad durante uno scontro a fuoco tra forze statunitensi e gruppi sostenuti dall'Iran.

Secondo testimoni e fonti della sicurezza, diverse esplosioni hanno scosso Baghdad, capitale dell'Iraq, provocando la morte di almeno quattro persone in un raid aereo contro un edificio utilizzato da un gruppo sostenuto dall'Iran e in attacchi con droni contro l'ambasciata statunitense. Il micidiale attacco nel quartiere di Jadiriya a Baghdad è avvenuto in seguito al rumore di un'esplosione nei pressi del complesso dell'ambasciata statunitense nella Zona Verde, area altamente fortificata della città. Video e foto, verificati da Al Jazeera, mostrano fumo e fiamme che si alzano nei pressi dell'ambasciata statunitense, mentre altri filmati mostrano la difesa aerea che intercetta diversi droni nei cieli vicino al complesso. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, il sistema di difesa aerea C-RAM dell'ambasciata ha abbattuto almeno due droni nelle prime ore del mattino, mentre un terzo ha colpito all'interno del complesso. Citando un testimone, l'agenzia ha affermato che il fuoco e il fumo visti nella zona provenivano dall'interno del complesso. Ore 06:30 Ultimi Sviluppi Un attacco aereo contro un'abitazione nel quartiere di Jadriya a Baghdad ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di diverse altre, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da una fonte della sicurezza.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che un missile è stato intercettato e, successivamente, i soccorritori della protezione civile sono intervenuti per domare un "incendio di lieve entità" in una zona industriale, causato dalla caduta di detriti missilistici.

Un portavoce del Ministero della Difesa saudita ha dichiarato che dodici droni sono stati intercettati nella regione orientale del regno.

Secondo quanto riportato da fonti e da Al Jazeera, diversi razzi e droni hanno colpito il complesso diplomatico statunitense vicino all'aeroporto di Baghdad. Non si sono registrate vittime nell'immediato.

Il governo di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, afferma che un incendio è scoppiato nella sua zona industriale petrolifera dopo essere stata presa di mira da droni.

Un portavoce della Guardia Nazionale del Kuwait ha dichiarato che un drone è stato abbattuto nell'ambito degli "sforzi in corso per rafforzare la sicurezza" e "proteggere i siti vitali".

Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che una persona è rimasta ferita in un attacco aereo israeliano nella zona di Aaramoun, nel governatorato del Monte Libano, mentre l'esercito israeliano continua a colpire Beirut e altre aree del sud e dell'est del Paese, nel contesto di un'incursione di truppe di terra israeliane.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha affermato che, nel contesto della crisi in corso in Medio Oriente, è necessario considerare lo scenario peggiore in materia energetica, auspicando un impegno diplomatico volto a individuare fonti energetiche alternative stabili.

Il capo dell'esecutivo di Hong Kong, John Lee, ha avvertito che il centro finanziario asiatico, insieme al resto dell'Asia, subirà shock e instabilità a causa dell'interruzione delle forniture di petrolio e dell'impennata dei prezzi.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha difeso il diritto dell'Iran all'autodifesa, affermando che il Paese non ha iniziato la guerra con gli Stati Uniti e Israele e che Teheran non si arrenderà ai "prepotenti".

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che lo strategico Stretto di Hormuz rimane aperto, "ma chiuso ai nostri nemici... a coloro che hanno perpetrato questa vile aggressione contro di noi e ai loro alleati".

I leader europei hanno respinto le richieste del presidente statunitense Donald Trump di partecipare alle operazioni militari per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), circa 200 soldati statunitensi sono rimasti feriti finora nella guerra contro l'Iran, di cui 10 in modo grave.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che la difesa aerea del Paese ha intercettato e distrutto con successo 13 dei 14 missili balistici lanciati dall'Iran, mentre il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha affermato di aver condotto attacchi contro Israele e la base aerea di Al Udeid a Doha.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, gli ultimi raid aerei israeliani nel Libano meridionale hanno ferito almeno 11 persone, mentre l'invasione di terra israeliana del Libano meridionale si espande.

Il Ministero dell'Interno del Kuwait ha annunciato l'arresto di 16 persone – 14 kuwaitiani e due libanesi – affiliate a Hezbollah, accusate di aver pianificato un "complotto di sabotaggio" nel Paese del Golfo. _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 22:00 Trump: "Attaccare l'Iran ha evitato la terza guerra mondiale"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca, prendendo di mira la deputata Ilhan Omar prima di passare alla guerra contro l'Iran. Di seguito alcune delle sue osservazioni: Trump ha affermato di non aver decimato il programma nucleare iraniano: "Avrebbero avuto un'arma nucleare entro un mese da quel bombardamento e l'avrebbero usata prima contro Israele e poi contro il Medio Oriente".

"Una guerra nucleare che si sarebbe trasformata nella Terza Guerra Mondiale, e cosa ancora più importante, questa è una guerra in cui non sarebbe rimasto nulla", ha detto Trump, aggiungendo che "abbiamo fatto una cosa grandiosa".

“L'Iran non dovrebbe avere un'arma nucleare. Non dovrebbe averla. Non ha una marina, non ha un'aeronautica. Non ha armi antiaeree. Non ha una leadership.

“Il mio problema più grande è che non ho la minima idea di con chi stiamo parlando, perché nessuno ha mai sentito parlare di queste persone, sono tutte morte.”

"Abbiamo svolto un lavoro per il mondo, non per noi, ma per il mondo intero."

Ore 21:30 L'UE sta valutando misure immediate per alleviare i costi energetici nel contesto della guerra con l'Iran.

Il commissario per l'energia Dan Jorgensen ha dichiarato che i ministri dell'energia dell'UE si sono riuniti a Bruxelles per discutere misure mirate e temporanee volte a ridurre le bollette per le imprese e le famiglie più vulnerabili. Ha affermato che il blocco intensificherà gli sforzi sulle energie pulite e sulla produzione interna nel lungo termine per ridurre la dipendenza dai volatili mercati globali, facendo riferimento all'impegno dell'UE per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca nel 2022. "Ora l'Europa si trova di nuovo di fronte a una scelta esistenziale: rimanere dipendente dai volatili mercati energetici globali o finalmente prendere il controllo del proprio futuro energetico", ha affermato Jorgensen.

Ore 21:00 L'Iran condanna il "militarismo sconsiderato" di Stati Uniti e Israele

Ali Bahreini, ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che Teheran non si sottometterà a "coercizione, intimidazione o aggressione illegale", accusando gli attacchi statunitensi e israeliani di aver messo a rischio milioni di vite. Intervenendo al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, Bahreini ha affermato che la questione più urgente in materia di diritti umani in Iran è la minaccia che incombe su 90 milioni di persone a causa dei continui attacchi militari. Ha accusato gli Stati Uniti e Israele di prendere di mira civili e siti culturali, citando oltre 1.300 morti e 7.000 feriti dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio. Ignorare un simile “militarismo sconsiderato” crea un pericoloso precedente, ha affermato, aggiungendo che l’Iran non sarà l’ultimo Paese a soffrire se “prevarrà l’indifferenza”. “In tali circostanze, cosa ci si aspetta esattamente che faccia l’Iran?”, ha chiesto. “L’Iran non è una nazione che si sottomette alla coercizione, all’intimidazione o all’aggressione illegale.”

Ore 20:30 Gli Stati Uniti affermano che almeno 200 soldati sono rimasti feriti nella guerra con l'Iran

Secondo il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, circa 200 soldati americani sono rimasti feriti durante la guerra contro l'Iran, di cui 10 in modo grave. Ha affermato che 180 militari sono già tornati in servizio. Le ferite riportate includono ustioni, lesioni cerebrali traumatiche e ferite da schegge. Secondo quanto riferito da funzionari militari, molti degli attacchi sono stati compiuti con droni iraniani "a senso unico". Il generale Dan Caine, presidente del Joint Chiefs of Staff, ha dichiarato la scorsa settimana che tali droni sono stati responsabili della maggior parte delle vittime. Almeno 13 soldati statunitensi sono stati uccisi dall'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran, il 28 febbraio.

Ore 20:00 Gli ultimi sviluppi:

Le autorità di Abu Dhabi stanno intervenendo per domare un incendio divampato nel giacimento petrolifero e di gas di Shah, causato da un attacco di un drone.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato alcuni Paesi per la mancanza di "entusiasmo" nell'aiutare a garantire la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.

La guerra in Iran non ha nulla a che vedere con la NATO, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco, mentre il Regno Unito ha affermato che non si lascerà coinvolgere in una guerra più ampia in Medio Oriente.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz non sarà aperto a nessun Paese che intenda attaccare l'Iran.

Il portavoce militare israeliano Nadav Shoshani ha dichiarato che esistono piani operativi dettagliati per la guerra contro l'Iran per le prossime tre settimane, insieme a ulteriori piani per estendere le operazioni in futuro.

Ore 18:00 Il bilancio delle vittime in Libano a causa degli attacchi israeliani sale a quasi 900.

Gli attacchi israeliani in tutto il Libano hanno causato almeno 886 morti e 2.141 feriti dal 2 marzo, data in cui Israele ha ripreso la guerra contro il Paese. Nel suo ultimo aggiornamento quotidiano, il Ministero della Salute ha segnalato il crescente numero di vittime a seguito del proseguimento dell'offensiva aerea e terrestre israeliana contro il Libano. La violenza ha colpito anche il settore sanitario, con membri del personale medico tra le vittime e i feriti intervenuti in risposta agli attacchi, si legge nel comunicato. Almeno 38 operatori sanitari sono stati uccisi e 69 feriti nello stesso periodo. Ore 17:30 Papa Leone esorta i giornalisti a raccontare la guerra "attraverso gli occhi delle vittime". Papa Leone ha esortato i giornalisti a raccontare la guerra attraverso gli occhi delle vittime, sottolineando la responsabilità della stampa di garantire che le informazioni non diventino fonte di narrazioni false. «Nelle drammatiche circostanze della guerra, l'informazione deve guardarsi dal rischio di trasformarsi in propaganda», ha scritto il capo della Chiesa cattolica su X. Il Papa ha aggiunto che i giornalisti hanno il dovere di verificare attentamente le informazioni per non diventare portavoce di chi detiene il potere. "Devono mostrare la sofferenza che la guerra porta sempre alle popolazioni, il che implica mostrare il volto della guerra e raccontarla attraverso gli occhi delle vittime", ha affermato. Ore 17:00 Le navi restano bloccate a causa del traffico ridotto nello Stretto di Hormuz Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ha subito un forte rallentamento, con decine, forse centinaia, di navi in ??attesa vicino alle sue imboccature, mentre le tensioni interrompono una delle rotte energetiche più vitali al mondo. Il giornalista Inzamam Rashid, in collegamento dalle vicinanze dello stretto, ha affermato che la via navigabile, che normalmente trasporta circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio, sta registrando solo una frazione del suo traffico abituale. "Quello che abbiamo visto, infatti, è che l'Iran prende di mira imbarcazioni e navi, sia quelle che tentano di attraversare il confine, sia quelle che non sono affiliate agli Stati Uniti e ai loro alleati", ha affermato Rashid. “Proprio l'altro giorno, abbiamo visto una portaerei battente bandiera thailandese essere colpita da un missile balistico iraniano. Ciò ha comportato l'evacuazione di 20 membri dell'equipaggio, tre dei quali risultano ancora dispersi in mare.” Ore 16:30 Trump afferma di non voler danneggiare le infrastrutture in Iran. Trump sostiene che gli Stati Uniti stiano cercando di evitare di causare danni ingenti alle infrastrutture iraniane. "Ho lasciato molte infrastrutture a Teheran perché, se le avessi costruite da zero, ci sarebbero voluti anni", ha detto Trump durante un'intervista telefonica con la PBS. “Potrei mettere fuori uso le centrali elettriche in un'ora... ma se lo facessi, ci vorrebbero anni per ricostruirle e sarebbe un trauma. Quindi cerco di evitare cose del genere.” L'Iran aveva minacciato di far precipitare l'intera regione nell'oscurità in caso di attacco alla sua rete elettrica. Trump ha anche affermato che le forze statunitensi non hanno colpito gli oleodotti quando hanno attaccato l'isola di Kharg pochi giorni fa. "L'isola di Kharg è fuori servizio, fatta eccezione per le tubature, che ho lasciato intatte. Non volevo danneggiare le tubature perché, sapete, ci sono voluti anni di lavoro per realizzarle", ha dichiarato Trump. Le autorità iraniane affermano che gli attacchi statunitensi e israeliani stanno causando ingenti danni a siti civili, tra cui edifici residenziali, scuole e ospedali. Ore 16:00 Larijani alle nazioni musulmane: "Da che parte state?" Il capo della sicurezza iraniana, Ali Larijani, ha inviato un messaggio al mondo musulmano affermando che l'Iran rimane "fermo" nella sua lotta contro gli Stati Uniti e Israele. Larijani ha espresso delusione per quella che ha definito una mancanza di sostegno da parte dei paesi a maggioranza musulmana quando l'Iran è stato attaccato. "Alcune nazioni si sono spinte ancora oltre, dichiarando l'Iran un loro avversario semplicemente perché ha preso di mira basi americane, nonché interessi americani e israeliani, situati nei loro territori", ha affermato Larijani. Sebbene l'Iran sottolinei di colpire solo gli interessi statunitensi in Medio Oriente, i suoi droni e missili hanno preso di mira siti civili, tra cui hotel e impianti energetici nella regione del Golfo. Larijani ha affermato che non ci si può aspettare che l'Iran "resti inerte con le mani legate" mentre le basi statunitensi si trovano nei paesi limitrofi. «Lo scontro odierno è, in realtà, tra l'America e Israele da una parte, e l'Iran musulmano e le forze della resistenza dall'altra. Da che parte state, dunque?» ha detto il funzionario iraniano. Larijani ha auspicato l'unità dei musulmani, sottolineando che l'Iran non aspira all'"egemonia" sulla regione. "Sapete benissimo che l'America non ha lealtà e che Israele è, di fatto, vostro nemico", ha affermato. Ore 15:30 Le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver condotto attacchi contro l'esercito israeliano e un deposito di armi. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) afferma di aver preso di mira il Comando Meridionale dell'esercito israeliano e gli impianti della società israeliana di armamenti Rafael, nell'ambito della 56ª ondata di attacchi nella guerra in corso. Le Guardie Rivoluzionarie hanno aggiunto di aver colpito la base aerea di Al Udeid in Qatar e che la loro unità di droni ha anche colpito posizioni di gruppi armati di opposizione a Erbil, nella regione curda semi-autonoma dell'Iraq.

15:00 Scontri tra Israele e Hezbollah vicino al confine

Sono in corso scontri tra Hezbollah e le forze israeliane di invasione nel Libano meridionale, secondo quanto riportato dall'Agenzia nazionale di stampa libanese (NNA). Un corrispondente dell'NNA ha riferito che gli scontri si stanno verificando sull'asse Odaisseh-Taybeh, un'area strategica che ha visto una significativa attività militare durante l'invasione israeliana del Libano. "Il nemico sta tentando di entrare in territorio libanese sotto un intenso bombardamento e colpi d'arma da fuoco", ha riferito l'agenzia di stampa NNA. “Sono stati inoltre avvistati diversi veicoli militari ostili in avvicinamento alle città di confine meridionali di Yaroun e Maroun al-Ras.”

Ore 14:30 Israele afferma di avere in programma almeno altre tre settimane di guerra contro l'Iran.

Il portavoce militare israeliano Nadav Shoshani ha dichiarato ai giornalisti che esistono piani operativi dettagliati per la guerra con l'Iran per le prossime tre settimane, oltre a ulteriori piani che si estendono oltre. L'esercito ha definito i propri obiettivi come limitati all'indebolimento della capacità dell'Iran di minacciare Israele colpendo le sue infrastrutture missilistiche balistiche, gli impianti nucleari e l'apparato di sicurezza. "Vogliamo assicurarci che questo regime sia il più debole possibile e che vengano indebolite tutte le sue capacità, tutte le sue componenti e tutti i reparti del suo apparato di sicurezza", ha dichiarato il tenente colonnello Shoshani. L'esercito ha dichiarato di avere ancora migliaia di obiettivi da colpire all'interno dell'Iran. La settimana scorsa, Trump ha affermato che in Iran non c'era "praticamente più nulla" da colpire. Ore 14:00 Si registrano vittime in seguito a un attacco aereo israeliano su Teheran. Secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, alcuni civili sono rimasti uccisi e feriti in un raid aereo israeliano contro un edificio del dipartimento dell'energia elettrica a est di Teheran. Ore 13:30 Lo Stretto di Hormuz è "chiuso ai nostri nemici" Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha ribadito che lo Stretto di Hormuz è "chiuso ai nostri nemici". "Dopo 15 giorni di guerra, si sono rivolti ad altri per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, contattando coloro che fino a ieri consideravano nemici", ha affermato Araghchi. «Stanno chiedendo ad altri Paesi di venire ad aiutarli affinché lo stretto rimanga aperto. Dal nostro punto di vista, lo stretto è aperto, ma è chiuso ai nostri nemici, chiuso a coloro che hanno perpetrato questa vile aggressione contro di noi e ai loro alleati.» Ha aggiunto che gli attacchi israelo-americani hanno dato inizio a "una guerra che il nemico ha iniziato chiedendo la resa incondizionata".

Ore 13:00 Cosa sta succedendo al diciassettesimo giorno degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran?

Iran: Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi su Teheran mentre la guerra entrava nel suo 17° giorno, e i media iraniani hanno riferito che la difesa aerea ha risposto a "obiettivi ostili" sopra la capitale.

Golfo Persico: Un incendio è scoppiato vicino all'aeroporto di Dubai a seguito di quello che le autorità hanno descritto come un "incidente legato a un drone" che ha interessato un serbatoio di carburante, causando temporaneamente disagi ai voli. Un incendio è stato segnalato anche nella zona industriale di Fujairah dopo un attacco di un drone.

Stati Uniti: Il presidente Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno prendendo di mira le fabbriche di droni in Iran, sostenendo che la capacità produttiva del Paese è stata "decimata".

Israele: Le sirene antiaeree sono risuonate nel centro di Israele dopo il lancio di un missile dall'Iran.

Iraq: Un raid aereo ha colpito il quartier generale delle Forze di Mobilitazione Popolare nella zona di Jurf al-Sakhar, in Iraq, ferendo tre persone. La difesa aerea irachena ha inoltre risposto alla presenza di droni vicino all'ambasciata statunitense a Baghdad e alla base aerea di Balad.

Libano: Israele ha lanciato nuove incursioni nel Libano meridionale e ha dichiarato di star conducendo operazioni di terra limitate contro Hezbollah, con il bilancio delle vittime in Libano salito a 850, tra cui oltre 100 bambini.

Ore 12:30 Lo Stretto di Hormuz è "chiuso ai nostri nemici", afferma il ministro degli Esteri iraniano.

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz è "chiuso ai nostri nemici". "Dopo 15 giorni di guerra, si sono rivolti ad altri per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, contattando coloro che fino a ieri consideravano nemici", ha affermato Araghchi. «Stanno chiedendo ad altri Paesi di venire ad aiutarli affinché lo stretto rimanga aperto. Dal nostro punto di vista, lo stretto è aperto, ma è chiuso ai nostri nemici, chiuso a coloro che hanno perpetrato questa vile aggressione contro di noi e ai loro alleati.» Ha aggiunto che gli attacchi israelo-americani hanno dato inizio a "una guerra iniziata dal nemico, che ha chiesto la resa incondizionata". Ore 12:00 Starmer: Il Regno Unito non si lascerà trascinare in una guerra più ampia in Medio Oriente Il Regno Unito non si lascerà trascinare in una guerra più ampia, ha dichiarato il Primo Ministro Keir Starmer dopo che Trump ha avvertito che il futuro della NATO potrebbe essere a rischio se gli alleati, incluso il Regno Unito, non forniranno supporto militare nella regione. Starmer ha affermato che la priorità del Regno Unito rimane la protezione dei propri cittadini nella regione, adottando al contempo le misure necessarie per difendere se stesso e i propri alleati. Ha aggiunto che la Gran Bretagna non si lascerà trascinare in un conflitto più ampio e continuerà a lavorare per una rapida risoluzione volta a ripristinare la sicurezza e la stabilità nella regione. Ore 11:30 Germania e Grecia escludono un coinvolgimento militare nelle operazioni nello Stretto di Hormuz La guerra in Iran non ha nulla a che vedere con la NATO, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco, aggiungendo che la Germania non prenderà parte alla guerra né al mantenimento dello Stretto di Hormuz aperto con mezzi militari. "Finché questa guerra continuerà, non ci sarà alcuna partecipazione, nemmeno in alcun tentativo di mantenere aperto lo Stretto di Hormuz con mezzi militari", ha dichiarato il portavoce. La Grecia non intraprenderà alcuna operazione militare nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato il portavoce del governo greco Pavlos Marinakis. Ore 11:00 L'Iran afferma di non aver mai avuto fiducia negli Stati Uniti nei negoziati. Baghaei afferma che l'Iran non si è mai fidato degli Stati Uniti durante i colloqui. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che i negoziati si sono svolti con piena consapevolezza da parte di Teheran e con assoluta diffidenza nei confronti dell'altra parte, aggiungendo che l'Iran ha dimostrato di non esitare a impegnarsi in colloqui nonostante quelli che ha definito crimini statunitensi rappresentino una macchia sulla storia. Ore 10:30 Quasi 900 edifici civili danneggiati negli attacchi israelo-americani nella provincia iraniana del Khuzestan Secondo quanto riferito da un funzionario provinciale citato dall'agenzia di stampa Mehr, almeno 869 edifici civili sono stati danneggiati nella provincia sud-occidentale iraniana del Khuzestan dall'inizio degli attacchi israelo-americani contro il Paese. Il funzionario ha dichiarato che gli edifici danneggiati comprendevano 847 unità residenziali e 22 unità commerciali. Ore 10:00 Il ministro degli esteri tedesco non vede alcun ruolo per la NATO nella sicurezza dello Stretto di Hormuz. Il ministro degli Esteri Johann Wadephul afferma che la Germania non vede un ruolo per l'alleanza di difesa NATO nell'affrontare il blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran. “Non mi sembra che la NATO abbia preso alcuna decisione in tal senso o che possa assumersi la responsabilità dello Stretto di Hormuz. Se così fosse, gli organi della NATO se ne occuperebbero di conseguenza”, ha dichiarato Wadephul prima di una riunione del Consiglio Affari Esteri dell'UE a Bruxelles. Trump ha intensificato la pressione sugli alleati europei affinché contribuiscano a proteggere lo stretto, avvertendo che la NATO si troverà ad affrontare un futuro "molto brutto" se i suoi membri non verranno in aiuto di Washington. Ore 09:30 Esercito iraniano: I centri logistici e di supporto per la USS Ford sono considerati "obiettivi" Secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale iraniano Khatam al-Anbiya, ha affermato che la presenza della portaerei statunitense USS Gerald R. Ford nel Mar Rosso è considerata una minaccia per l'Iran. Ha affermato che ciò significa che i centri logistici e di supporto al servizio del gruppo navale nel Mar Rosso sono considerati "obiettivi" delle forze armate iraniane.

Ore 09:00 Il ministro israeliano afferma che la guerra con l'Iran "molto probabilmente" durerà ancora diverse settimane.

Il ministro israeliano della Cultura e dello Sport, Miki Zohar, ha invitato il suo Paese a prepararsi a un'escalation "nei prossimi giorni", aggiungendo che è "molto probabile" che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran si protragga per diverse settimane. «Sappiamo che nei prossimi giorni potrebbe esserci un'escalation. Tutto lo Stato di Israele, tutti noi, dobbiamo essere più preparati nei prossimi giorni. È molto probabile che la guerra durerà ancora diverse lunghe settimane», ha dichiarato all'emittente israeliana Radio 103FM.

Ore 08:30 Almeno cinque morti negli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele nella provincia iraniana di Markazi

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, almeno cinque persone sono state uccise e altre sette ferite in seguito ad attacchi separati condotti dalle forze statunitensi e israeliane nella provincia iraniana di Markazi. Nel primo attacco, una zona residenziale nei pressi della città di Arak è stata colpita, causando la morte di almeno quattro persone, secondo quanto riportato da un funzionario della provincia di Markazi. Il rapporto afferma che esiste la possibilità che il numero delle vittime possa aumentare. Nel secondo attentato , un edificio residenziale nella città di Mahallat, nella provincia di Markazi, è stato colpito, provocando un morto e sette feriti.

Ore 08:00 Scuola attaccata all'alba nella città iraniana di Khomein.

L'agenzia di stampa iraniana Fars riporta quello che descrive come un attacco statunitense-israeliano alla scuola maschile Shahid Khomeini all'alba di oggi, allegando diverse foto che mostrano una significativa distruzione dell'edificio. In seguito, l'agenzia di stampa Mehr ha citato un vice governatore della provincia iraniana di Markazi, il quale ha affermato che una scuola nella città di Khomein è stata attaccata senza causare vittime, ma diverse case nei dintorni della struttura sono state danneggiate. In un post su Telegram, la Mezzaluna Rossa iraniana ha condiviso le stesse foto precedentemente pubblicate da Fars con la didascalia: "Attacco aereo su una scuola a Khomein". Ore 07:30 Israele annuncia operazioni di terra nel Libano meridionale L'esercito israeliano afferma che la sua 91ª Brigata ha avviato operazioni di terra nel Libano meridionale per "espandere" la sua "zona di difesa avanzata". In un post su X, l'esercito ha affermato che l'obiettivo dell'operazione – avviata "nei giorni scorsi" – era distruggere le infrastrutture di Hezbollah, "eliminare le minacce" e creare un "ulteriore livello di sicurezza" per i residenti israeliani che vivono vicino al confine con il Libano. Secondo il ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani contro il Paese a partire dal 28 febbraio hanno causato la morte di almeno 850 persone, tra cui 66 donne, 107 bambini e 32 operatori sanitari. Altre 2.105 persone sono rimaste ferite, mentre oltre 800.000 sono state sfollate. Ore 05:00 Riepilogo ultimi sviluppi

Colonne di fumo sono state avvistate sopra Teheran dopo che Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi sulla capitale iraniana. Una clinica della Mezzaluna Rossa è stata danneggiata.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che l'Iran vuole "negoziare male" e chiede agli alleati della NATO di contribuire a mantenere aperto lo Stretto di Hormuz.

Le autorità hanno sospeso i voli all'aeroporto internazionale di Dubai dopo che un attacco di un drone ha provocato un incendio nelle vicinanze.

L'Arabia Saudita ha intercettato almeno 60 droni nella parte orientale del Paese.

Il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, e il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, hanno chiesto l'immediata cessazione delle azioni di escalation nel Golfo.

Fonti della sicurezza irachena affermano che attacchi con droni hanno preso di mira l'ambasciata statunitense a Baghdad e la base aerea di Balad. Hanno aggiunto che tre persone sono rimaste ferite in un attacco a una base delle Forze di Mobilitazione Popolare filo-iraniane.

Australia e Giappone hanno dichiarato che non invieranno navi da guerra a scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz.

Le forze statunitensi e israeliane continuano a bombardare l'Iran, colpendo città come Teheran, Hamadan e Isfahan.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha respinto l'affermazione del presidente statunitense Donald Trump secondo cui Teheran vorrebbe colloqui per la tregua, dichiarando che l'Iran continuerà a difendersi.

Israele lancia nuove ondate di attacchi contro il Libano meridionale, ammassando carri armati e forze al confine. Il bilancio delle vittime in Libano è salito a 850, tra cui oltre 100 bambini.

Il segretario all'Energia statunitense Chris Wright ha dichiarato di aspettarsi la fine della guerra contro l'Iran entro "le prossime settimane", in un apparente tentativo di rassicurare i mercati, mentre il direttore del Consiglio economico nazionale Kevin Hassett ha affermato che il Pentagono stima un periodo compreso tra quattro e sei settimane.

L'Iran continua gli attacchi contro Israele, e si segnalano feriti e danni causati dalle schegge in diverse città, tra cui Tel Aviv.

Razzi e droni hanno preso di mira l'aeroporto internazionale di Baghdad, che ospita una missione diplomatica statunitense, mentre Bahrein, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita segnalano di aver intercettato droni e missili.



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Ore 22:00 Hezbollah combatte contro l'avanzata delle truppe israeliane mentre i raid copliscono i villaggi nel sud del Libano.

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale libanese, raid aerei e colpi di artiglieria israeliani stanno colpendo diverse città nel sud del Libano. Secondo il rapporto, i raid aerei hanno colpito la città di Mefdoun, nel Libano meridionale, e l'area circostante tra Mefdoun e Zawtar al-Sharqiyah. Contemporaneamente, pesanti bombardamenti di artiglieria presero di mira le città vicine, tra cui Zawtar, Yahmar, Arnoun e Mefdoun. Parallelamente, le forze israeliane hanno tentato di avanzare ad Aita al-Shaab, dove si sono uditi spari e bombardamenti. Secondo il rapporto, i combattenti di Hezbollah hanno risposto lanciando missili guidati contro le truppe israeliane in avanzamento.

Ore 21:30 Foto: Gli iraniani subiscono gli attacchi statunitensi e israeliani mentre la guerra entra nella terza settimana

Ore 21:00 Almeno 10.000 complessi residenziali in Iran sono stati danneggiati o distrutti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA, il governatore di Teheran, Mohammad Sadegh Motamadian, ha affermato che almeno 10.000 abitazioni sono state "danneggiate o completamente distrutte" a causa degli attacchi israelo-americani. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato in precedenza che, dall'inizio della guerra, sono stati colpiti oltre 15.000 "obiettivi nemici", più di 1.000 al giorno. Israele aveva precedentemente affermato che la sua aviazione aveva colpito più di 200 obiettivi nelle ultime 24 ore, tra cui lanciamissili, sistemi di difesa e siti di produzione di armi. Ore 20:30 Le Guardie Rivoluzionarie iraniane avvertono gli Stati Uniti di trasferire le industrie fuori dalla regione Secondo i media statali iraniani, le Guardie Rivoluzionarie hanno avvertito gli Stati Uniti di trasferire le proprie industrie fuori dal Medio Oriente e hanno esortato la popolazione a tenersi alla larga dalle fabbriche in cui le aziende statunitensi detengono partecipazioni. L'avvertimento giunge dopo gli scioperi delle ultime 48 ore che hanno causato la morte di diversi lavoratori civili in fabbriche non militari in Iran, secondo quanto riportato da Press TV. Ore 20:00 Un attacco di droni ha bloccato le operazioni in una raffineria a Erbil, in Iraq Le attività della raffineria di Lanaz, nella città di Erbil, nel nord dell'Iraq, sono state sospese dopo che un attacco di un drone ha provocato un incendio nell'impianto, secondo quanto riferito da funzionari provinciali citati da Reuters. Funzionari del Ministero delle Risorse Naturali della regione semi-autonoma curda dell'Iraq hanno dichiarato che le attività presso la raffineria rimarranno sospese fino allo spegnimento dell'incendio e alla valutazione dell'entità dei danni. La raffineria è stata colpita da un drone sabato, hanno dichiarato i funzionari. Ore 19:30 L'Iran annuncia che un alto comandante dell'esercito è stato ucciso in un attacco israeliano L'esercito iraniano afferma che il generale di brigata Abdullah Jalali Nasab è stato ucciso in un attacco israeliano. Nasab "è caduto martire difendendo il Paese in seguito a un attacco da parte dell'entità sionista", si legge in un comunicato. L'Iran ha confermato la morte di diversi comandanti militari di alto rango dall'inizio della guerra, tra cui: Abdolrahim Mousavi: capo di stato maggiore delle forze armate iraniane

Aziz Nasirzadeh: ministro della difesa e vice capo di stato maggiore delle forze armate

Mohammad Pakpour: comandante in capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche

Ore 19:00 Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: "non ci sono problemi" con la Guida Suprema nonostante il suo ferimento

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che non ci sono "problemi" con la nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, dopo che funzionari statunitensi avevano riferito del suo ferimento. Venerdì, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato di ritenere che Khamenei "sia ferito e probabilmente sfigurato". Araghchi ha dichiarato a MS NOW: "Non c'è alcun problema con il nuovo leader supremo. Ha inviato il suo messaggio ieri e svolgerà i suoi doveri." Nel suo primo discorso da Guida Suprema, Khamenei ha affermato che lo Stretto di Hormuz sarebbe rimasto di fatto chiuso. Ha inoltre minacciato l'apertura di nuovi fronti qualora la guerra tra Stati Uniti e Israele contro il suo Paese dovesse proseguire. Ore 18:30 Trump respinge i tentativi di avviare colloqui per un cessate il fuoco nella guerra con l'Iran L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha respinto i tentativi degli alleati mediorientali di avviare negoziati diplomatici volti a porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele, secondo quanto riportato da Reuters citando tre fonti a conoscenza della vicenda. L'Iran, da parte sua, ha respinto la possibilità di qualsiasi cessate il fuoco fino alla fine degli attacchi statunitensi e israeliani, hanno riferito all'agenzia di stampa due fonti iraniane di alto livello, aggiungendo che diversi Paesi hanno cercato di mediare per porre fine al conflitto. Secondo Reuters, un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato che Trump ha respinto i tentativi di avviare colloqui per il cessate il fuoco ed è concentrato sul proseguire la guerra per indebolire ulteriormente le capacità militari di Teheran. "Al momento non gli interessa, e noi continueremo la missione senza sosta. Forse un giorno accadrà, ma non adesso", avrebbe detto il funzionario. "Il presidente Trump ha affermato che i nuovi potenziali leader in Iran hanno indicato di voler dialogare e che alla fine lo faranno. Per ora, l'operazione Epic Fury prosegue senza sosta", ha dichiarato a Reuters un secondo alto funzionario della Casa Bianca. Una terza fonte avrebbe riferito che il massimo responsabile della sicurezza iraniana, Ali Larijani, e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi avevano cercato di utilizzare l'Oman come canale per colloqui di cessate il fuoco che avrebbero coinvolto il vicepresidente statunitense JD Vance. Tuttavia, tali colloqui non si sono concretizzati.

Ore 18:00 L'Iran esorta le nazioni del Medio Oriente a "espellere" i militari statunitensi.

Il ministro degli Esteri iraniano ha rivolto un appello ai Paesi del Golfo e ad altre nazioni del Medio Oriente affinché "espellano gli aggressori stranieri", mentre gli attacchi reciproci si ripercuotono in tutta la regione. "Il tanto decantato ombrello di sicurezza statunitense si è rivelato pieno di falle e, anziché scoraggiare i problemi, li ha incoraggiati", ha scritto Abbas Araghchi. "Gli Stati Uniti stanno implorando altri, persino la Cina, di aiutarli a mettere in sicurezza Hormuz. L'Iran fa appello ai paesi fratelli affinché espellano gli aggressori stranieri, soprattutto perché la loro unica preoccupazione è Israele."

Ore 17:30 L'inviato iraniano definisce "una barzelletta" il sostegno dell'Ucraina agli Stati Uniti e ai Paesi del Golfo

L'inviato iraniano in Ucraina, Shahriar Amouzegar, ha minimizzato il sostegno offerto da Kiev agli Stati Uniti e ai suoi alleati del Golfo, vantando la propria competenza nella distruzione di droni di progettazione iraniana lanciati dalla Russia. "Per quanto riguarda le azioni che l'Ucraina sta intraprendendo in Medio Oriente contro i droni, le consideriamo essenzialmente nient'altro che uno scherzo e una mossa di facciata", ha dichiarato Amouzegar all'AFP. Ore 17:00 Un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele a Isfahan ha provocato 15 morti, secondo quanto riportato dai media iraniani Un attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro la città industriale di Isfahan, nell'Iran centrale, ha provocato 15 morti e numerosi feriti. L'agenzia di stampa Fars ha riferito che l'attacco ha colpito la città, sebbene non siano stati immediatamente disponibili ulteriori dettagli sull'obiettivo o sulle vittime.

Ore 16:30 Il bilancio delle vittime dei raid israeliani in Libano supera quota 826

Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani ha raggiunto quota 826, con 2.009 feriti dal 2 marzo, mentre gli attacchi continuano a intensificarsi in tutto il Paese. Almeno 65 donne e 106 bambini sono stati uccisi dai raid israeliani.

Il ministero ha dichiarato che il numero dei paramedici deceduti è salito a 31, dopo che due operatori sanitari dispersi sono stati recuperati dalle macerie di un centro di assistenza sanitaria di base a Burj Qalawiya.

Il rapporto afferma inoltre che cinque ospedali sono stati costretti a chiudere a causa di attacchi diretti o minacce alla sicurezza. Le autorità hanno avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente, poiché le squadre di soccorso continuano a perlustrare le aree danneggiate e le infrastrutture mediche rimangono sotto pressione. Ore 16:00 Le basi statunitensi rappresentano una minaccia per la sicurezza del Medio Oriente Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha nuovamente criticato aspramente la presenza delle forze statunitensi negli stati del Golfo. "Questa guerra ha dimostrato una cosa in modo molto chiaro: le basi americane nella nostra regione non proteggono nessuno, sono una minaccia", ha scritto su X. "L'America sacrifica tutti per Israele e non si preoccupa di nessuno tranne che di Israele." Ha poi aggiunto: "Chiunque indossi abiti statunitensi è letteralmente NUDO!" Ore 15:30 Gli attacchi alle filiali di banche statunitensi negli stati del Golfo sono stati una rappresaglia Sardar Naini, portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, afferma che gli attacchi dell'Iran contro le filiali di banche statunitensi negli stati del Golfo sono stati una rappresaglia. "L'attacco alle filiali di banche americane è stato una risposta all'attacco del nemico [USA] contro due banche iraniane", ha dichiarato Naini, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Ha avvertito: "Se il nemico ripeterà questa azione, tutte le filiali delle banche americane nella regione saranno un nostro obiettivo legittimo". Due scioperi consecutivi nella zona del Dubai International Financial Centre hanno provocato l'evacuazione di importanti società finanziarie statunitensi presenti a Dubai, tra cui Citigroup e Standard Chartered, e l'adozione di misure di lavoro da casa. Nel frattempo, HSBC ha chiuso le sue filiali in Qatar e ha implementato politiche di lavoro a distanza per il personale della regione. Ore 15:00 Trump promette di bombardare "senza pietà" la costa dello Stretto di Hormuz Nel suo ultimo post su Truth Social, il presidente Donald Trump afferma che "molti Paesi, soprattutto quelli colpiti dal tentativo dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra" in collaborazione con gli Stati Uniti "per mantenere lo Stretto aperto e sicuro". Il presidente ha ribadito le precedenti affermazioni sulla distruzione delle capacità militari dell'Iran, ma ha riconosciuto che "per loro è facile inviare uno o due droni, sganciare una mina o lanciare un missile a corto raggio" in quella cruciale via d'acqua. "Spero che la Cina, la Francia, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e gli altri Paesi colpiti da questa restrizione artificiale invieranno navi nella zona, in modo che lo Stretto di Hormuz non rappresenti più una minaccia da parte di una nazione che è stata completamente decapitata", ha dichiarato Trump. Nel frattempo, gli Stati Uniti "bombarderanno senza pietà la costa", ha promesso il presidente, aggiungendo che aprirà lo Stretto "in un modo o nell'altro". Ore 14:30 Reza Pahlavi si dichiara pronto per la transizione dell'Iran sotto la sua guida. Il figlio in esilio dell'ultimo scià dell'Iran, deposto dalla rivoluzione del 1979, afferma di essere pronto a guidare una transizione "non appena la Repubblica islamica cadrà". In un messaggio pubblicato sui suoi canali social, Reza Pahlavi, residente negli Stati Uniti, ha affermato di aver già avviato la selezione di individui, sia all'interno che all'esterno dell'Iran, per far parte di quello che ha definito un "Sistema di transizione". Pahlavi è a capo di uno dei numerosi movimenti di opposizione con sede fuori dall'Iran, ma la sua notorietà è cresciuta dopo le proteste di gennaio contro il governo, con alcuni manifestanti che chiedevano il ritorno della monarchia. Pahlavi ha affermato che Saeed Ghasseminejad, consulente senior per l'Iran e l'economia finanziaria presso la Foundation for Defense of Democracies, un think tank con sede negli Stati Uniti fortemente critico nei confronti del governo iraniano, sta guidando il processo di selezione dei membri di un organismo di transizione. "Sono state individuate e valutate persone competenti, sia all'interno che all'esterno del Paese, per guidare diverse sezioni del Sistema di transizione", ha affermato. “Il Sistema di Transizione, sotto la mia guida, sarà pronto ad assumere il governo del Paese non appena la Repubblica Islamica cadrà e, nel più breve tempo possibile, a instaurare ordine, sicurezza, libertà e le condizioni per la prosperità e lo sviluppo dell'Iran.” Ore 14:00 Esplosioni udite su Gerusalemme dopo che l'esercito ha rilevato missili provenienti dall'Iran Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa AFP, si sono udite delle esplosioni su Gerusalemme Ovest, poco dopo che l'esercito israeliano aveva segnalato il rilevamento di missili in arrivo dall'Iran. Mentre la guerra in Medio Oriente, scatenata dagli attacchi israeliani e statunitensi contro Teheran, entrava nella sua terza settimana, l'esercito ha dichiarato che il suo "sistema di difesa è operativo per intercettare la minaccia". Ore 13:30 L'Iran lancia una nuova ondata di missili Le forze iraniane stanno lanciando l'ultima serie di missili, secondo quanto riportato dai media locali iraniani, che non forniscono ulteriori dettagli. L'Iran si è impegnato ad aumentare l'utilizzo di armi modernizzate, in particolare missili balistici e altri missili con maggiore potere distruttivo, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa. Teheran ha continuato a lanciare attacchi missilistici e con droni su vasta scala contro Israele e i vicini stati del Golfo, e ha di fatto chiuso lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita un quinto del petrolio commercializzato a livello mondiale, mentre aerei da guerra statunitensi e israeliani bombardano obiettivi militari e di altro genere in tutto l'Iran. Ore 13:00 Ecco gli ultimi aggiornamenti: Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) afferma che gli attacchi statunitensi contro l'isola iraniana di Kharg hanno distrutto 90 obiettivi militari, tra cui depositi di mine navali e bunker per lo stoccaggio di missili.

In seguito all'attacco all'isola di Kharg, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha avvertito gli Emirati Arabi Uniti che le installazioni statunitensi presenti sul loro territorio sono "obiettivi legittimi".

Gli Emirati Arabi Uniti affermano che la loro difesa aerea ha intercettato nove missili balistici e 33 droni lanciati dall'Iran solo nella giornata di sabato, mentre la Giordania dichiara di aver intercettato 79 degli 85 droni iraniani nel corso dell'ultima settimana.

Un attacco israeliano vicino a Beirut ha provocato almeno un morto, mentre Hezbollah rivendica una serie di attacchi contro Israele e le sue truppe avvenuti nella notte in Libano.

La Francia è pronta a facilitare i colloqui a Parigi tra Libano e Israele, ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron.

Le esportazioni dall'isola di Kharg, così come le attività delle compagnie petrolifere, sono proseguite senza interruzioni dopo gli attacchi di venerdì, ha dichiarato un funzionario iraniano.

Ore 10:00 L'Iran segnala danni ingenti a 56 siti culturali a seguito di attacchi statunitensi e israeliani.

Secondo il Ministero della Cultura iraniano, almeno 56 siti culturali in Iran, tra cui musei e monumenti storici, hanno subito "gravi danni strutturali" a causa degli attacchi israelo-americani dall'inizio della guerra. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa ISNA, il ministero ha anche affermato che la provincia di Teheran è in cima alla lista, con 19 monumenti danneggiati. Ha inoltre aggiunto che dodici importanti monumenti sono stati danneggiati nella provincia iraniana del Kurdistan.

Ore 09:30 Un neonato tra i sei membri di una famiglia uccisi negli attacchi israelo-americani contro l'Iran occidentale

Secondo quanto riportato dai media iraniani, sei membri della stessa famiglia, tra cui un neonato di sei mesi, sono rimasti uccisi in un attacco israeliano-statunitense contro un edificio residenziale nella città di Eyvan, nella provincia di Ilam, nell'Iran occidentale. Secondo quanto riportato, un funzionario locale avrebbe affermato che i soccorritori sono ancora sul luogo dell'impatto, impegnati nella rimozione delle macerie.

Ore 09:00 Hezbollah rivendica una serie di attacchi contro Israele e le truppe israeliane in Libano

In una serie di dichiarazioni rilasciate nella notte, Hezbollah ha rivendicato diversi attentati. Ecco quanto affermato dal gruppo libanese: Ha lanciato una raffica di razzi contro Kiryat Shmona, una città israeliana vicino al confine con il Libano, e due ondate di attacchi contro la città di Metula, anch'essa nel nord di Israele.

Ha lanciato una salva di missili contro la base di Ein Zeitim, vicino alla città israeliana di Safad.

L'attacco ha preso di mira soldati israeliani in due occasioni nel villaggio di confine libanese di Odaisseh.

In un attacco separato, ha preso di mira soldati israeliani nella città di confine libanese di Blida.

L'attacco ha preso di mira soldati israeliani nei pressi di un centro di detenzione nella città libanese di Khiam.

Ore 08:30 Hamas esorta l'Iran a smettere di "prendere di mira i paesi vicini"

Il gruppo palestinese afferma che, pur riconoscendo il diritto dell'Iran a rispondere all'aggressione israelo-americana "con tutti i mezzi disponibili, nel rispetto delle norme e delle leggi internazionali", Hamas "invita i nostri fratelli in Iran a non prendere di mira i paesi vicini e invita tutti i paesi della regione a cooperare per fermare questa aggressione e preservare i legami di fratellanza tra di loro".

Ore 08:00 Foto: Protesta a Times Square a New York contro la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran



Ore 07:30 Riepilogo

Funzionari iracheni hanno affermato che un missile ha colpito un eliporto presso l'ambasciata statunitense a Baghdad.

L'agenzia di stampa iraniana Fars ha riferito che una densa colonna di fumo si levava dall'isola iraniana di Kharg dopo che Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avevano attaccato le forze militari iraniane presenti sull'isola.

Un portavoce militare iraniano ha dichiarato che, qualora le infrastrutture petrolifere iraniane venissero danneggiate, l'Iran attaccherebbe gli impianti petroliferi legati agli Stati Uniti in tutta la regione.

Diversi paesi del Golfo hanno riferito di aver intercettato attacchi aerei provenienti dall'Iran durante la notte, tra cui Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Anche Israele ha riferito di essere stato oggetto di attacchi e di aver intercettato più volte razzi e missili.

L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito che un bambino di tre anni è rimasto ucciso in un attacco missilistico nella provincia iraniana del Khuzestan.

Un attacco israeliano contro un centro sanitario nel sud del Libano ha causato la morte di 12 operatori sanitari, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'esercito americano ha bombardato installazioni militari sull'isola iraniana di Kharg, avvertendo che gli impianti petroliferi dell'isola potrebbero essere i prossimi a essere colpiti se l'Iran continuerà a bloccare lo Stretto di Hormuz.

Un attacco israeliano contro un centro sanitario nel sud del Libano ha ucciso 12 operatori sanitari, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese. Gli attacchi israeliani in tutto il Libano hanno finora causato la morte di 773 persone, tra cui 103 bambini, hanno dichiarato venerdì le autorità libanesi.

Un attacco missilistico israeliano ha ucciso sei persone in un villaggio nella provincia centrale iraniana di Markazi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Fars.

Secondo alcune fonti, gli Stati Uniti invieranno nella regione 2.500 marines, navi da guerra e 10.000 droni intercettori.

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti non mostreranno "nessuna pietà, nessuna tregua per il nemico", suscitando preoccupazioni riguardo a possibili ordini illegali da parte del deputato democratico Eugene Vindman.

Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato che il suo gruppo è pronto a un "lungo confronto" con Israele.

L'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e il sultano dell'Oman, Haitham bin Tariq, hanno chiesto una de-escalation e il dialogo in una telefonata dopo che due persone sono rimaste uccise dalla caduta di droni in Oman.

Il Canada ha annunciato che contribuirà con 23,6 milioni di barili di petrolio a un rilascio di emergenza coordinato organizzato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), in un momento in cui i prezzi del petrolio sono alle stelle a causa del conflitto in Medio Oriente.

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Ore 21:00 Larijani: i leader iraniani sono con il popolo, mentre quelli statunitensi si trovano sull'"isola di Epstein".

Ali Larijani ha ridicolizzato l'affermazione del capo del Pentagono Hegseth secondo cui i leader iraniani si nascondono "come topi", sottolineando che diversi alti funzionari, tra cui il presidente Pezeshkian, hanno partecipato pubblicamente a una manifestazione a Teheran. «Signor Hegseth! I nostri leader sono stati, e sono tuttora, tra la gente. Ma i suoi leader? Sull'isola di Epstein!» ha scritto l'alto funzionario iraniano su X, riferendosi al defunto molestatore sessuale che aveva stretti legami con persone ricche e potenti negli Stati Uniti.

Ore 20:30 Ex inviato USA Abrams: Trump probabilmente "annullerà" la guerra tra due settimane

Elliot Abrams, che ha ricoperto il ruolo di inviato speciale per il Venezuela e l'Iran durante il primo mandato di Trump, afferma che Trump ha due opzioni per porre fine alla guerra in Iran. «O ci sarà una sorta di rivolta contro il regime, oppure, probabilmente entro una o due settimane, il presidente annullerà tutto. Dirà che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e che ora è finita», ha affermato Abrams durante un'intervista con Christiane Amanpour della CNN. "Penso che sia più probabile che semplicemente rinunci", ha detto Abrams, che è stato anche ricercatore senior per gli studi sul Medio Oriente presso il Council on Foreign Relations. Abrams ha affermato che questa era l'opzione più probabile perché, a suo dire, sebbene "il popolo iraniano odi profondamente [l'attuale governo iraniano], ciò non ci dice se cadrà tra una settimana o tra cinque anni".

Ore 20:00 Il presidente ucraino Zelenskyy incontra il figlio dell'ex monarca iraniano Pahlavi

Il presidente ucraino Zelenskyy ha incontrato a Parigi Reza Pahlavi, figura di spicco dell'opposizione iraniana, con il quale ha discusso della situazione in Iran e delle operazioni statunitensi contro il "regime terroristico". In un post su X, Zelenskyy ha affermato che Pahlavi, alleato di Israele e figlio dell'ultimo monarca iraniano deposto dalla rivoluzione islamica del 1979, e il suo team lo hanno informato sui "segnali che stanno ricevendo dall'interno del Paese". "La gerarchia del regime ha già subito perdite significative, ed è fondamentale che il regime iraniano non ne tragga alcun vantaggio e che il popolo iraniano goda di maggiore protezione per la propria vita e di maggiori opportunità di determinare il proprio destino", ha scritto Zelenskyy. Zelenskyy aveva affermato in precedenza che la guerra nella regione non porta "nulla di buono" all'Ucraina.

Ore 19:30 L'ala militare di Hamas elogia gli attacchi iraniani contro Israele

Abu Obeida, portavoce delle Brigate al-Qassam di Hamas, rende omaggio alle manifestazioni che si sono tenute in Iran per mostrare sostegno alla causa palestinese in occasione della Giornata di Gerusalemme. "Lodiamo gli attacchi missilistici lanciati dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane contro l'entità nemica sionista nell'ambito delle operazioni di bombardamento in corso contro di essa, che hanno utilizzato munizioni avanzate e a grappolo che hanno lenito il dolore del nostro popolo affranto", ha dichiarato Abu Obeida. In precedenza Hamas aveva appoggiato Hezbollah nella lotta in corso contro Israele, ma si era astenuta dal dichiarare apertamente il proprio sostegno all'Iran, che ha lanciato attacchi missilistici e con droni in tutta la regione del Golfo. Ore 19:00 Hezbollah: «Le minacce del nemico non ci spaventano» Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, afferma che il suo gruppo è pronto a un "lungo confronto" con Israele, mentre la guerra continua. «Se Dio vuole, (gli israeliani) saranno colti di sorpresa sul campo di battaglia», ha dichiarato Qassem in un discorso televisivo, aggiungendo che «le minacce del nemico non ci spaventano». "Questa è una battaglia esistenziale, non una battaglia limitata o semplice", ha affermato. Qassem ha aggiunto che le minacce israeliane di assassinarlo sono "prive di valore". Ore 18:30 Erdogan: la Turchia non si lascerà trascinare in una guerra regionale Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan afferma che Ankara non si lascerà coinvolgere nella guerra israelo-americana contro l'Iran, anche se le tensioni si stanno avvicinando ai suoi confini. Parlando durante una cena per la rottura del digiuno del Ramadan, Erdogan ha affermato che le autorità turche hanno intercettato un terzo missile balistico iraniano diretto verso il territorio turco, sottolineando che Ankara rimane in stato di allerta. "Durante questo processo, stiamo adottando tutte le misure preventive contro qualsiasi minaccia al nostro spazio aereo, proprio come abbiamo fatto ieri sera", ha dichiarato Erdogan. Ha aggiunto che l'obiettivo principale del governo è impedire che la Turchia venga trascinata nella crescente guerra regionale. "La nostra priorità principale è tenere il nostro Paese lontano da questa fossa di fuoco", ha affermato. Ore 18:00 Gli Stati Uniti invieranno 2.200 marines in Medio Oriente nel contesto dell'escalation della guerra. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, gli Stati Uniti intendono inviare un'unità di spedizione dei Marines in Medio Oriente, mentre la guerra con l'Iran continua ad intensificarsi. ABC News ha riferito che Washington intende schierare nella regione una forza di circa 2.200 marines a bordo di tre navi. Un funzionario della difesa statunitense ha dichiarato ad Al Jazeera che l'unità partirà dalla base dei Marine di Okinawa, in Giappone, a supporto delle operazioni militari in corso. Il funzionario ha affermato che la forza è composta da circa 2.500 persone e si sposterà a bordo di navi militari. Il funzionario ha aggiunto che l'unità è in grado di condurre missioni di evacuazione, nonché operazioni di sbarco anfibio, se necessario.

Ore 17:30 Le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver lanciato attacchi contro Israele in collaborazione con Hezbollah

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) annuncia che l'esercito iraniano ha lanciato missili e droni contro Israele in coordinamento con Hezbollah, alleato libanese di Teheran. "L'operazione... ha preso di mira obiettivi nemici americano-sionisti utilizzando un gran numero di missili 'Kheibar Shekan' a guida di precisione e a propellente solido", hanno affermato le Guardie Rivoluzionarie in un comunicato. Le Guardie hanno aggiunto che l'operazione faceva parte della loro annuale Giornata di al-Quds, che ha lo scopo di mostrare sostegno alla causa palestinese. Ore 17:00 Merz: La guerra "non avvantaggia nessuno e danneggia molti" Il cancelliere tedesco Friedrich Merz afferma che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran dovrebbe finire "il prima possibile", poiché il conflitto "non avvantaggia nessuno e danneggia economicamente molti, compresi noi". Interrogato sulla possibilità che gli europei contattassero direttamente l'Iran per chiedere la riapertura dello Stretto di Hormuz, Merz ha risposto: "Stiamo facendo tutto il possibile per porre fine a questa guerra... stiamo utilizzando tutti i canali diplomatici". Merz ha affermato che, pur sostenendo l'obiettivo di rimuovere l'attuale governo iraniano al potere, ha anche sottolineato la necessità di pianificare per il "giorno dopo". La Germania è sempre stata una convinta sostenitrice degli Stati Uniti e di Israele. Durante l'attacco israeliano non provocato contro l'Iran dello scorso anno, Merz affermò che Israele stava svolgendo il "lavoro sporco" per "tutti noi". Ore 16:30 Trump: Putin potrebbe aiutare l'Iran? "un pochino" Trump ha insinuato che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe offrire un sostegno limitato all'Iran durante la guerra in corso tra Washington e Teheran. In un'intervista a Fox News, al presidente degli Stati Uniti è stato chiesto se Mosca stesse fornendo aiuto all'Iran. "Penso che li stia aiutando un po', sì, immagino", ha detto Trump. "E probabilmente pensa che stiamo aiutando l'Ucraina, giusto?" Queste dichiarazioni giungono mentre Washington è sottoposta a un crescente controllo a seguito di notizie secondo cui la Russia potrebbe aver condiviso con l'Iran informazioni di intelligence che potrebbero essere utilizzate contro le forze americane. La Casa Bianca ha precedentemente minimizzato tali affermazioni. L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff ha dichiarato all'inizio di questa settimana che Mosca nega le accuse, aggiungendo che "possiamo credergli sulla parola". Le dichiarazioni di Trump giungono inoltre mentre gli Stati Uniti si apprestano ad allentare le sanzioni sul petrolio russo, in un contesto di aumento dei prezzi dei carburanti a causa della guerra in Medio Oriente. Ore 16:00 Portavoce militare iraniano"Sarete sepolti sotto il fuoco e le macerie" Il portavoce del Comando centrale di Khatam al-Anbiya afferma che durante la 43ª ondata dell'"Operazione Promessa della Verità 4", l'esercito iraniano ha condotto attacchi contro la Quinta Flotta statunitense, basi nella regione e Israele. Secondo il portavoce, gli attacchi sono stati effettuati con missili Khorramshahr con testate da due tonnellate, Qadr con testate a grappolo, Emad, Kheibar Shekan e droni distruttivi. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, il portavoce ha affermato che gli attacchi "hanno distrutto gli obiettivi del regime sionista nei territori settentrionali occupati, Kiryat Shmona, Hadera, Haifa, nonché la Quinta Flotta statunitense e altre basi dell'esercito terrorista americano". "Ovunque vi troviate nella regione, soprattutto nelle zone residenziali, industriali e nei rifugi sotterranei, sarete sepolti sotto il fuoco e le macerie", ha aggiunto. Ore 15:30 Pezeshkian: sraele e gli Stati Uniti vogliono smembrare il Paese Pezeshkian afferma che Stati Uniti e Israele mirano a smembrare l'Iran nella loro guerra contro la Repubblica islamica. "L'America e il regime sionista perseguono intenzioni e obiettivi sinistri per indebolire e causare la disgregazione dell'Iran e dei principali paesi islamici", ha affermato. Ore 15:00 Una nave di proprietà turca ha attraversato lo Stretto di Hormuz "con il permesso dell'Iran" Una nave di proprietà turca è riuscita ad attraversare lo Stretto di Hormuz con il permesso dell'Iran, ha dichiarato il ministro dei Trasporti turco Abdulkadir Uraloglu. "Abbiamo 15 navi nello Stretto di Hormuz e siamo riusciti a farne passare una dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità iraniane", ha detto Uraloglu ai giornalisti. Circa il 20% del petrolio mondiale transita attraverso la strategica via navigabile che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano. Ore 14:30 773 persone uccise negli attacchi israeliani contro il Libano dal 2 marzo Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese, almeno 773 persone sono state uccise negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Il ministero ha aggiunto che 1.933 persone sono rimaste ferite, tra cui 103 bambini. Ore 14:00 Confermata la morte di tutti e sei i membri dell'equipaggio dell'aereo statunitense precipitato in Iraq Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha confermato la morte di tutti e sei i membri dell'equipaggio a bordo del velivolo cisterna KC-135 precipitato nell'Iraq occidentale. In un post su X, si affermava che le circostanze dell'incidente erano ancora oggetto di indagine, ma che la perdita del velivolo "non era dovuta a fuoco ostile o fuoco amico". Si legge nel comunicato, le identità dei membri dell'equipaggio non saranno rese note fino a 24 ore dopo che le famiglie saranno state informate. Nella giornata di oggi, l'esercito statunitense ha confermato la morte di quattro membri dell'equipaggio nell'incidente e l'avvio delle operazioni di soccorso per i due dispersi. Ore 13:30 Israele afferma di aver lanciato 7.600 attacchi in Iran e 1.100 in Libano L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato circa 7.600 attacchi aerei contro l'Iran e 1.100 in Libano. Le cifre mettono in luce la distruzione che Israele sta scatenando su entrambi i paesi, soprattutto sul Libano, un paese oltre 150 volte più piccolo dell'Iran.

Ore 13:00 Esplosioni vicino a Teheran. Marcia per la Giornata di al-Quds in solidarietà con i palestinesi.

Una persona è rimasta uccisa in seguito a diverse esplosioni udite nei pressi della marcia per la Giornata di Gerusalemme nella capitale iraniana, dove migliaia di persone partecipavano alle manifestazioni annuali di solidarietà con i palestinesi, mentre gli attacchi israeliani e statunitensi in tutto il Paese continuavano per il quattordicesimo giorno di guerra .

Una forte esplosione avvenuta venerdì a mezzogiorno ha scosso una piazza di Teheran gremita di manifestanti che partecipavano all'evento annuale, secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana.

Ore 12:30 L'attacco israeliano a Sidone ha causato la morte di 8 persone.

Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che otto persone sono state uccise e nove ferite in un attacco israeliano contro un edificio residenziale a Sidone, nel sud del Libano, avvenuto oggi, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa. Come avevamo già riportato, l'attacco nella zona di al-Fouar, nella periferia orientale di Sidone, la terza città più grande del Libano, ha causato ingenti danni a un edificio residenziale di cinque piani. Ore 12:00 Merz:La Germania "non vuole essere coinvolta" nella guerra con l'Iran Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che non vi è alcun motivo per cui Berlino dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di fornire protezione militare al traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, in seguito agli attacchi iraniani nei pressi di questa via d'acqua di importanza strategica. "La Germania non fa parte di questa guerra e non vogliamo diventarne parte", ha affermato durante una visita in Norvegia. Ore 11:30 Almeno 1.444 persone sono state uccise negli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. Secondo il Ministero della Salute iraniano, almeno 1.444 persone sono state uccise e 18.551 ferite a seguito degli attacchi israelo-americani contro l'Iran a partire dal 28 febbraio. Ore 11:00 La Turchia conferma il lancio di un terzo missile dall'Iran nel suo spazio aereo Il Ministero della Difesa turco ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che le difese aeree della NATO dislocate nel Mediterraneo orientale hanno intercettato un missile balistico lanciato dall'Iran nello spazio aereo turco. In un post su X, si affermava che l'azienda si stava consultando con l'Iran "per chiarire tutti gli aspetti dell'incidente". Il missile, i cui frammenti sono caduti nei pressi della città di Adana, è il terzo lanciato dall'Iran verso la Turchia dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tutti sono stati intercettati dalla difesa aerea della NATO. Ore 10:30 Ultimi sviluppi I media iraniani hanno riportato una serie di attacchi nell'area di Teheran, tra cui uno avvenuto vicino a una grande manifestazione nelle principali vie della capitale, che ha causato almeno un morto.

Due lavoratori stranieri sono morti in Oman dopo che un drone è stato abbattuto nella provincia di Sohar.

Anche l'Arabia Saudita riferisce di aver abbattuto numerosi droni, tra cui uno che tentava di avvicinarsi al quartiere diplomatico di Riyadh, mentre l'Iran continua gli attacchi di rappresaglia negli stati del Golfo con l'ausilio di risorse statunitensi.

Nonostante l'Iran affermi di colpire solo obiettivi statunitensi nei Paesi del Golfo, "abbiamo assistito a numerosi attacchi contro infrastrutture civili", riferisce Malik Traina di Al Jazeera da Doha.

L'esercito israeliano ha rivendicato l'attacco a un ponte sul fiume Litani, nel sud del Libano.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che ci saranno ulteriori attacchi alle infrastrutture civili se il governo libanese non disarmerà Hezbollah.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato che quattro dei sei membri dell'equipaggio sono morti nello schianto di un aereo cisterna statunitense nell'Iraq occidentale.

Ore 08:00 Israele lancia una "ondata di attacchi su vasta scala" contro Teheran