Iran “nuovo Vietnam”? La guerra che può cambiare gli equilibri globali

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran sta assumendo contorni sempre più profondi e pericolosi, tanto da evocare paragoni storici con la guerra del Vietnam. A prima vista, le differenze sono evidenti: oggi Washington privilegia attacchi aerei e operazioni mirate, lontane dalle massicce truppe dispiegate nel Sud-Est asiatico. Eppure, la somiglianza più rilevante non è quantitativa, ma strategica. Come accadde in Vietnam, anche l’Iran sembra puntare su una logica di guerra asimmetrica: non vincere ogni battaglia, ma rendere il conflitto insostenibile per l’avversario. Teheran, pur subendo danni, sta aumentando i costi per gli Stati Uniti attraverso leve decisive come la pressione sui mercati energetici e il controllo dello Stretto di Hormuz, trasformando uno scontro regionale in una crisi globale.

Per l’Iran, come per il Vietnam di ieri, la guerra è percepita come una questione esistenziale. Questo eleva enormemente la soglia di resistenza: sopravvivere equivale già a vincere. Da qui deriva una strategia di logoramento che mira a prolungare il conflitto nel tempo, sfruttando la geografia e coinvolgendo indirettamente attori internazionali. Sul piano militare, Teheran rivendica un cambio di dottrina: da difensiva a offensiva. Le autorità iraniane evidenziano di aver colpito basi e interessi statunitensi in tutta la regione, intensificando attacchi con droni e missili e coordinando centinaia di operazioni attraverso l’“Asse della Resistenza”. L’obiettivo dichiarato è chiaro: colpire ovunque si manifesti una minaccia e scoraggiare qualsiasi intervento esterno. Secondo fonti iraniane, la pressione militare avrebbe già costretto gli Stati Uniti a ridimensionare la propria presenza in alcune aree, mentre le perdite umane e materiali continuerebbero ad aumentare su entrambi i fronti.

Anche l’infrastruttura militare israeliana è stata duramente colpita, rispondendo colpo su colpoagli attacchi portati dall’entità sionista contro la Repubblica Islamica. Nel frattempo, lo Stretto di Hormuz si conferma il vero epicentro strategico: il suo blocco parziale rappresenta una leva potentissima, capace di influenzare l’economia globale e mettere sotto pressione non solo Washington, ma anche Europa e Asia. Di fronte a questo scenario, la Casa Bianca si trova intrappolata in un dilemma già visto: escalation o ritiro. Aumentare l’impegno militare significherebbe rischiare un conflitto più ampio e costoso; ritirarsi comporterebbe una sconfitta strategica difficilmente accettabile, soprattutto in un contesto politico interno delicato. Il parallelo con il Vietnam emerge proprio qui: una superpotenza militarmente dominante ma strategicamente vulnerabile, di fronte a un avversario disposto a resistere a lungo. E come allora, il vero campo di battaglia potrebbe non essere quello militare, ma quello politico ed economico.

Se questa dinamica dovesse consolidarsi, il conflitto con l’Iran potrebbe segnare non solo un punto di svolta per gli Stati Uniti, ma anche un’accelerazione verso un ordine mondiale sempre più multipolare, in cui la capacità di resistenza conta quanto, se non più, della superiorità militare.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it