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Oltre il blocco di Hormuz: il Pakistan apre le porte all'Iran con sei nuove rotte terrestri

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Oltre il blocco di Hormuz: il Pakistan apre le porte all'Iran con sei nuove rotte terrestri

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di FM Shakil - The Cradle

Quando oltre 3.000 container diretti in Iran iniziarono ad accumularsi nei porti di Karachi, la crisi dello Stretto di Hormuz si era già estesa oltre il mare. Ora premeva sui moli, sulle autorità doganali e sui valichi di frontiera del Pakistan. Poco dopo, Islamabad annunciò un meccanismo di transito terrestre per le merci provenienti da paesi terzi che attraversavano il Pakistan e si dirigevano verso l'Iran.

Questo cambiamento si verifica mentre l'influenza di Washington sui paesi del Golfo Persico e dell'Asia occidentale continua a declinare, portando a nuovi aggiustamenti geostrategici in tutta la regione, con ripercussioni su porti, oleodotti e diplomazia della difesa.

La sicurezza energetica, la cooperazione militare e le rotte commerciali sono oggetto di rivalutazione, mentre Cina e Russia promuovono silenziosamente alternative che riducano l'influenza statunitense e aprano nuovi collegamenti regionali.

Secondo gli analisti, il modello emergente è visibile negli appelli a una forza musulmana congiunta, negli sforzi degli stati del Golfo e arabi per ridurre la dipendenza da Washington e nella crescente spinta a sostituire il dollaro nelle transazioni energetiche. Ciascuna tendenza indica una regione che sta mettendo alla prova i propri limiti rispetto al vecchio ordine guidato dagli Stati Uniti.

Per il Pakistan, il calcolo è anche interno.

Il commercio di transito promette entrate doganali, attività portuale e influenza in un momento in cui Islamabad è schiacciata dal debito, dai costi energetici e dalle pressioni sulla sicurezza lungo il suo confine occidentale. Un corridoio che serva l'Iran può anche sostenere l'ambizione del Pakistan di diventare un collegamento tra il Mar Arabico, l'Asia centrale e la Cina occidentale.

Un corridoio terrestre per l'Iran

In linea con questi sviluppi regionali, il mese scorso il Pakistan ha compiuto una mossa sorprendente e audace consentendo all'Iran di trasportare le sue merci commerciali attraverso sei rotte terrestri, con capolinea al valico di frontiera di Taftan con l'Iran.

Il 25 aprile, il Ministero del Commercio del Pakistan ha emanato l'"Ordinanza sul transito delle merci attraverso il territorio del Pakistan n. 2026", designando tre importanti porti marittimi – il porto di Karachi, il porto di Qasim e il porto di acque profonde di Gwadar – per la ricezione e la spedizione di merci destinate all'Iran e, successivamente, agli stati dell'Asia centrale.

I media hanno presentato la decisione come un modo per l'Iran di aggirare il blocco statunitense legato allo Stretto di Hormuz, sebbene Islamabad abbia evitato di presentarla in termini apertamente conflittuali.

All'inizio del mese scorso, il Pakistan ha inviato una spedizione di carne bovina congelata in Uzbekistan attraverso l'Iran, aprendo una nuova rotta terrestre attraverso il valico di frontiera di Gabd-Rimdan tra Iran e Pakistan. Si trattava di una spedizione di prova e, secondo le autorità, il corridoio iraniano faciliterà gli scambi commerciali tra l'Iran e l'Asia centrale attraverso i porti pakistani di Karachi e Gwadar.

I media internazionali hanno ipotizzato che il nuovo accordo potrebbe vanificare gli sforzi degli Stati Uniti per bloccare le spedizioni di merci iraniane, una strategia volta principalmente a limitare le esportazioni di petrolio iraniano, soprattutto verso la Cina, e ad aumentare la pressione sull'economia di Teheran.

Parlando con The Cradle, Mushahid Hussain Syed, ex ministro dell'informazione e capo della commissione Difesa del Senato pakistano, afferma:

"L'ingiusto blocco ha lasciato migliaia di container iraniani bloccati nei porti di Karachi, rendendo più difficile per la popolazione iraniana l'approvvigionamento di beni di consumo. Tuttavia, non concordo con le notizie diffuse dai media secondo cui i corridoi terrestri con l'Iran renderebbero tecnicamente inefficace il blocco statunitense di Hormuz. I media, intenzionalmente o meno, hanno presentato questa infrastruttura come un modo per aiutare l'Iran a eludere il blocco statunitense, sebbene si tratti di una questione puramente commerciale e non abbia nulla a che fare con il peggioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Teheran."

Syed afferma che la creazione di sei corridoi di transito terrestri verso l'Iran avrà importanti conseguenze politiche, economiche e diplomatiche. Il corridoio, aggiunge, ha acquisito importanza a seguito del blocco dello Stretto di Hormuz da parte della Marina statunitense, in vigore dal 13 aprile.

La conseguenza immediata delle nuove normative pakistane è il potenziale sdoganamento di circa 3.000 container iraniani bloccati a Karachi, dopo che le restrizioni imposte alle navi in ??viaggio da e per l'Iran avevano lasciato fermi nel porto pakistano beni alimentari e di consumo essenziali.

Il tacito consenso di Washington?

Gli Stati Uniti hanno permesso al Pakistan di fornire all'Iran vie di terra per aggirare il blocco dello Stretto di Hormuz? Il blocco è diventato meno efficace ora che le merci iraniane possono transitare attraverso il Pakistan?

Queste domande circolano sui social media da quando The Economic Times of India ha pubblicato il titolo "Il doppio gioco di Asim Munir: il Pakistan apre una falla legale nel blocco navale statunitense di Hormuz" il 27 aprile.

Alcuni osservatori vedono questo sviluppo come la prova che i colloqui di pace informali stanno producendo risultati. Secondo questa interpretazione, Washington ha accettato un parziale allentamento della pressione, aspettandosi al contempo che l'Iran riapra lo Stretto, riducendo così la probabilità di un'escalation più ampia.

Il 1° maggio, un giornalista ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump se fosse a conoscenza dell'apertura di vie di terra tra il Pakistan e l'Iran. Trump ha risposto affermativamente, esprimendo al contempo rispetto per il feldmaresciallo Asim Munir e il primo ministro Shehbaz Sharif.

Majyd Aziz, presidente della Federazione dei datori di lavoro del Pakistan, dichiara a The Cradle :

"Il senso comune e le analisi di mercato suggeriscono che Cina e Russia abbiano avuto un ruolo nella formulazione di questa politica. Tuttavia, il buon senso indica che tale agevolazione non sarebbe stata offerta senza l'approvazione tacita di Washington. L'aspetto positivo è che, nonostante le sanzioni economiche delle Nazioni Unite, un sistema di contrabbando costante e un confine di 900 chilometri, il commercio bilaterale ha il potenziale per diventare un canale normale vantaggioso per entrambi i paesi."

Aziz spiega che, nel caso della Cina, l'accordo consentirebbe con ogni probabilità gli scambi commerciali tra Cina e Iran attraverso il Corridoio Economico Cina-Pakistan ( CPEC ) piuttosto che attraverso i paesi dell'Asia centrale. La Russia, da sempre alla ricerca di accessi a porti in acque calde, vedrebbe inoltre la posizione geografica del Pakistan come un'opportunità per aggirare le sanzioni statunitensi ed europee.

Egli sostiene:

"La vicinanza geografica di Cina, Russia, Iran e Pakistan è ideale per agevolare i trasporti via terra. Pertanto, la Cina avrebbe potuto svolgere un ruolo di facilitatore nel convincere il Pakistan a fornire tutto il supporto diplomatico necessario, data la sua massa critica in grado di resistere a qualsiasi reazione negativa da parte degli Stati Uniti o persino dell'Europa."

Aziz aggiunge che un ostacolo fondamentale all'attuazione del progetto rimane la riluttanza delle banche commerciali pakistane a sostenere il commercio di transito con l'Iran a causa delle sanzioni statunitensi. Senza lettere di credito, copertura assicurativa e canali bancari, il corridoio potrebbe rimanere una stretta via di emergenza anziché l'arteria commerciale più ampia che i suoi sostenitori immaginano.

L'Iran sta sradicando le sue infrastrutture logistiche dal Golfo Persico per spostare il suo commercio marittimo, gestito principalmente dagli Emirati Arabi Uniti, verso il corridoio terrestre del Pakistan.

Il movimento di un ingente quantitativo di merci collegate all'Iran, per un valore di decine di miliardi di dollari, dai principali snodi commerciali degli Emirati Arabi Uniti, in particolare il porto di Jebel Ali a Dubai, verso porti come Gwadar, Karachi e Port Qasim, indica un chiaro cambiamento nel panorama commerciale regionale, determinato dall'aumento delle tensioni geopolitiche.

L'Iran dipende da tempo dai sistemi di riesportazione degli Emirati Arabi Uniti, gestendo importazioni per circa 22 miliardi di dollari nel 2025. Il volume totale degli scambi bilaterali è aumentato fino a circa 27 miliardi di dollari.

Tuttavia, a causa di significative preoccupazioni per la sicurezza, tra cui la necessità di evitare potenziali sanzioni e interruzioni delle rotte marittime, nonché la crescente instabilità nella regione che potrebbe influire sul commercio, questo sistema si sta gradualmente spostando verso le rotte terrestri.

In una serie di articoli pubblicati su X, il Tehran Times, il principale quotidiano internazionale iraniano, ha affermato che il Paese ha sostituito il porto di Jebel Ali degli Emirati Arabi Uniti con porti marittimi pakistani.

Il giornale sosteneva che la sostituzione della rotta degli Emirati Arabi Uniti con il corridoio terrestre pakistano potrebbe accelerare il trasporto merci, ridurre i costi e avvicinare l'Iran alla rete CPEC da 60 miliardi di dollari e alla Belt and Road Initiative (BRI), posizionando il Pakistan come ponte tra l'Asia meridionale e l'Eurasia in un periodo di contesa per il predominio marittimo.

"La creazione di sei corridoi terrestri, come quelli di Gwadar e Taftan, è una mossa intelligente che aiuterà sia l'Iran che il Pakistan. L'obiettivo principale di questo corridoio è risolvere il problema delle merci iraniane bloccate e facilitare l'ingresso in Iran, attraverso il Pakistan, delle merci provenienti da altri Paesi", afferma Syed.

Soluzione temporanea o corridoio permanente?

Quanto durerà la crisi di Hormuz? Potrebbe ancora degenerare in carenze di petrolio, gas e altre materie prime, aggravando l'instabilità globale? Negli ambienti commerciali pakistani, la domanda ora è cosa accadrà al meccanismo di transito terrestre con l'Iran se lo Stretto verrà riaperto alla navigazione regolare. Aziz rivela:

"Il dibattito su queste variabili continua, poiché lo Stretto è diventato una polveriera, esacerbando i costi di trasporto marittimo iniziali. Una sospensione delle ostilità, l'apertura dello Stretto e la ripresa del traffico di petrolio, gas e materie prime allenterebbero infine la pressione sull'economia globale. Tuttavia, le sei vie di terra verso l'Iran rimarranno intatte e diventeranno permanenti, anche se la guerra dovesse finire. Ciò non solo genererà entrate considerevoli, ma, si spera, consentirà al gasdotto Iran-Pakistan, a lungo ritardato, di entrare in funzione."

Aggiunge che il problema di fondo rimane l'approccio conflittuale di Tel Aviv, radicato nella notevole e incrollabile influenza di Israele su Washington.

"Netanyahu non si sentirebbe a suo agio se gli Stati Uniti facessero marcia indietro e l'Iran acconsentisse a un compromesso ragionevole; pertanto, la battaglia continuerà in una fase di alternanza tra momenti di tensione e momenti di calma", osserva Aziz.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

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