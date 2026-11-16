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La guerra alla pace (di Marco Travaglio)

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La guerra alla pace (di Marco Travaglio)

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di Marco Travaglio - Fatto Quotidiano, 15 novembre 2026


Ieri abbiamo preso un po’ sottogamba il nuovo negoziato fra Usa, Russia e Ucraina. Poi abbiamo letto il Corriere: ben due editoriali in un solo giorno pieni di bile contro la “trappola russa” ad Abu Dhabi e il “pericoloso vertice a tre” annunciato a Pechino fra Trump, Xi Jinping e Putin. E abbiamo capito che stavolta dev’essere roba seria, altrimenti l’organo ufficiale dei guerrapiattisti non sarebbe così in ambasce. E il Partito della Guerra alla Pace non sfornerebbe tante fake news di sabotaggio. Era già accaduto altre due volte, in questi quattro anni e mezzo, di arrivare vicino a un accordo: nella primavera 2022 con i negoziati di Istanbul e un anno fa col piano Trump seguito al vertice con Putin in Alaska. La prima volta, col tavolo chez Erdogan, i sabotatori inventarono un avvelenamento di Abramovich e una fuga radioattiva da Chernobyl, ingigantirono un ordinario eccidio di guerra a Bucha, poi Boris Johnson piombò a Kiev e intimò a Zelensky di non firmare nulla. La seconda, Zelensky vacillava sul piano di Trump, ma si iniziò a raccontare che l’aveva scritto Putin in cirillico, poi la solita Ue dissuase Kiev illudendola di vincere con le armi che noi le compriamo dagli americani. E ora si ricomincia.

Il tedesco Bild “rivela” che Putin pretende l’uscita della Finlandia dalla Nato e lo smembramento della Moldova in tre Stati. Peccato che Mosca smentisca. Allora, a stretto giro, il NYT “svela” che Putin vuole pure il ritiro della Nato dai tre Stati baltici e dalla Polonia per rientrare nei confini pre-1997. Una posizione che contraddirebbe il realismo di Mosca, abituata a chiedere molto e anche troppo, ma mai l’impossibile: tipo, appunto, il ritorno della Nato a 16 Paesi (dai 32 attuali) come trent’anni fa), quando iniziò a espandersi ancor prima dell’avvento di Putin e contro ogni impegno assunto con Gorbaciov e Eltsin. Ciò che Putin chiede da prima dell’invasione dell’Ucraina è che la Nato la smetta di espandersi verso la Russia, tipo in Ucraina e in Georgia, che devono restare neutrali. E il fatto che Zelensky, attribuendo l’idea agli emissari Usa in contraddizione con la dottrina Trump, torni a ipotizzare l’ingresso di Kiev nella Nato in cambio della rinuncia al Donbass pare un’altra provocazione per uccidere il negoziato nella culla. Anche perché si tratterebbe di un finto scambio: Kiev cederebbe ciò che non ha più (i russi occupano l’intero Lugansk e il 90% del Donetsk), ma otterrebbe ciò che Trump e molti europei escludono ormai in radice (la Nato). E la neutralità dell’Ucraina è da sempre la richiesta numero uno di Putin, prim’ancora di questo o quel territorio. Se qualcuno volesse riaprire quella porta sbarrata, anche questo negoziato finirebbe come tutti gli altri: in fumo. E il Corriere potrebbe respirare e smetterla di frignare.

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