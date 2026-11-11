La Russia sta per attaccare l’Europa: vero o falso?

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Nelle ultime settimane sempre più i Media Mainstream europei allarmano sul “pericolo Russia” . Ma la certezza, di fatto, non c’è. Di fronte agli episodi verificatisi recentemente in Italia e in Europa (attacchi ai siti istituzionali, blocchi informatici, allarmi nei trasporti e nella catena logistica, etc...), si scontrano dunque due scuole di pensiero: i Russofobici, terrorizzati dalla minaccia che i Cosacchi vengano ad abbeverare i cavalli a San Pietro e i Russofili, i quali negano ostinatamente che Putin abbia velleità espansionistiche.

Per interpretare in modo maggiormente obiettivo e rigoroso il fenomeno che la cronaca definisce “guerra ibrida”, è necessario analizzare la vicenda separando il piano tecnico-investigativo, il piano geopolitico-militare e il ruolo dei media.

Innanzitutto cerchiamo di definire cos'è una “guerra ibrida” e come funziona la pratica dell’“Attribuzione” . Una minaccia ibrida unisce strumenti non convenzionali — come attacchi cyber (DDoS, ransomware), disinformazione, manomissioni di infrastrutture o falsi allarmi — a obiettivi politici o strategici.

In questo ambito il problema centrale è l’Attribuzione, cioè stabilire con certezza chi sia il responsabile delle azioni. Così facendo ci si trova, malgrado l’impegno, in un’area confusa e inesplorabile, detta di “Plausibile smentibilità” (Plausible Deniability). A differenza di una guerra convenzionale con truppe sul campo, le operazioni ibride utilizzano spesso intermediari, gruppi hacker “hacktivisti” (come Noname057(16) o Cadet Blizzard), proxy informatici o anche mercenari che rispondono solo alle loro visioni e interessi personali. Questo permette a un eventuale “Stato sponsor” di negare qualsiasi coinvolgimento diretto. A questo aspetto di “anonimità” va aggiunta la Difficoltà di prova digitale ovvero l’impossibilità di identificare l’origine di un server o l’identità di chi ha compiuto l’attacco. Spesso anche i migliori servizi di intelligence, sebbene sostenuti da buone analisi, si rivelano impotenti .

Il fenomeno pertanto, in ossequio al Principio di Indeterminazione applicato al Cyberspazio, giustifica diverse chiavi di lettura. Quella che sta diventando dominante, secondo le intelligence UE e NATO, è la tesi della “strategia di destabilizzazione” che dà per scontata una vera e propria campagna coordinata dai Falchi Post Sovietici. Secondo gli 007 europei l’obiettivo non sarebbe distruggere fisicamente l’Europa, ma generare pressione psicologica, insicurezza nella popolazione, costi economici ed erodere la fiducia nelle Istituzioni per incrinare il sostegno materiale e politico all’Ucraina. L’azione sarebbe mantenuta “sotto soglia” volutamente, cioè al di sotto del limite che farebbe scattare una risposta militare diretta della NATO prevista dall’Articolo 5 della difesa collettiva.

In questa scena, che diventa sempre più drammatica e pericolosa, la posizione di Mosca diventa un elemento fondamentale. Le autorità russe smentiscono sistematicamente qualsiasi addebito, sostenendo che le accuse siano il frutto di una “psicosi antirussa” o di una narrazione “politicamente orientata” da parte dell'Occidente.

Molti attacchi – sostiene il Cremlino – sono rivendicati da gruppi di hacker indipendenti o da criminali informatici comuni, i quali sono motivati da fini economici o di visibilità. Su questi il Governo russo dichiara di non avere alcun controllo. Date le posizioni di netta contrapposizione però, la versione di Putin and Co. è considerata semplicemente “falsa” dalle Elites europee.

Esiste una terza riflessione che riguarda il modo in cui i media e i governi occidentali gestiscono la comunicazione. Secondo alcuni analisti si sta verificando un fenomeno definibile “attribuzione prematura”, ovvero la tendenza dei media a etichettare immediatamente ogni disservizio o allarme come “attacco russo”, anche in assenza di prove forensi conclusive. In tal modo però si rischia di banalizzare l’analisi scientifica della sicurezza informatica. Ci sarebbe poi: l’amplificazione dell’effetto desiderato. Se l’obiettivo di un attacco ibrido dei “terroristi” è generare panico e senso di insicurezza, la copertura mediatica sensazionalistica finisce paradossalmente per fare il gioco dei responsabili, amplificando la portata di incidenti talvolta minori.

Trovare il giusto equilibrio non è facile, specialmente quando, come si suol dire: “In guerra la prima a morire è la Verità”. Quindi per orientarsi nell’enorme massa di notizie e narrazioni, senza cadere nel riduzionismo o nell’allarmismo, è utile applicare alcuni criteri di analisi.

Innanzitutto distinguere tra hackers indipendenti e Stati. Esiste un’ampia “zona grigia” tra gruppi ideologici filorussi o filoiraniani o filopalestinesi, che agiscono autonomamente sui Social Media (in particolare su Telegram) e operazioni condotte direttamente dai servizi segreti militari (come il GRU, l’FSB o il Mois/Vevak). Poi bisogna saper pesare la gravità dei fatti. Un attacco DDoS (che intasa temporaneamente un sito aziendale o ministeriale senza rubare dati) è una azione dimostrativa a basso costo; un sabotaggio a un’infrastruttura energetica o bancaria è un atto grave di penetrazione. E infine è bene guardare alle evidenze ufficiali e verificare se l’Attribuzione proviene da documentati report tecnici della Cybersecurity National Authority (ACN in Italia, CERT-EU a livello europeo) o da dichiarazioni di parte frettolose e orientate da interessi politici, che talvolta possono essere anche personali.

I fatti mostrano che la vulnerabilità digitale e infrastrutturale dell'Europa esiste ed è una realtà sfruttata da diversi attori; tuttavia, l’Attribuzione di ogni singolo episodio richiede un approccio basato sulle evidenze d’analisi informatica e non sulla semplice speculazione mediatica gestita dagli Editori finanziati prevalentemente dalla Pubblicità. Non si può certo negare che la narrazione e valutazione mediatica hanno degli effetti pesanti sull’Opinione Pubblica e soprattutto è evidente che una “titolazione forte” incrocia e interferisce con la reazione politica e militare gestite dalle Élite e dai Guerrieri. Vediamo dunque come reagiscono questi Soggetti.

In questo complesso scenario l’Unione Europea e la NATO affrontano le minacce ibride adottando un modello di “divisione del lavoro e complementarità”. Poiché questi attacchi si manifestano nello spazio grigio tra pace e guerra, le due Istituzioni hanno integrato i rispettivi punti di forza: l’UE agisce sulla regolamentazione, sulla resilienza economica, normativa e sociale; la NATO garantisce la deterrenza militare, la cyber-difesa avanzata e la sicurezza collettiva.

In dettaglio la strategia dell’UE punta ad aumentare i “costi d'ingresso” per gli aggressori e a rendere la società dura da scalfire (hardening the target). Per far ciò l’UE ha approvato un quadro normativo condiviso che consente risposte coordinate e intersettoriali. In caso di attacchi informatici o ingerenze straniere, l’UE può imporre sanzioni mirate (blocco dei beni, divieti di viaggio, sanzioni economiche a entità statali o proxy). Con le Direttive NIS2 e CER si sono imposti standard stringenti di cyber security e resilienza fisica a settori chiave come energia, trasporti, finanza, salute e reti digitali. Grazie invece al Digital Services Act – DSA, l’UE utilizza la regolamentazione, applicata alle piattaforme digitali e ai Creatori di Contenuti, per contrastare le campagne di disinformazione e le ingerenze elettorali condotte da attori statali stranieri . (Su quanto onestamente tale “contrasto” avvenga mi sono espresso più volte su queste pagine).

La NATO approccia la “minaccia ibrida” inserendola nella propria architettura di difesa e sicurezza collettiva addirittura con un’integrazione dell’Articolo 5 (Difesa Collettiva) con la quale ha formalizzato che attacchi ibridi o cyber-attacchi sistematici — anche senza l’uso di armi convenzionali — possono raggiungere la soglia di un attacco armato e far scattare la clausola di mutua assistenza (Articolo 5). E inoltre ha predisposto squadre di esperti civili e militari, che vengono inviate nei Paesi alleati su richiesta, per assistere le autorità locali nella risposta a crisi ibride in corso. In sostanza: il settore informatico e lo spazio extra atmosferico sono riconosciuti dalla NATO come veri e propri domini di operazione militare, al pari di terra, mare e cielo.

Per evitare sovrapposizioni e buchi informativi, le due Istituzioni lavorano con canali e aree condivise, esiste infatti uno scambio in tempo reale di indicatori di minaccia (Early Warning) tra il Cyber Defense Centre della NATO e l’agenzia europea per la sicurezza informatica (ENISA / CERT-EU). Ed esiste anche un Centro di Eccellenza per il Contrasto alle Minacce Ibride situato a Helsinki, che funge da hub di ricerca, simulazione e formazione strategica, sia per gli Stati membri dell'UE sia per gli Alleati NATO.

I Vertici Europei si dedicano anche a esercitazioni congiunte, realizzate con test e simulazioni periodiche, in cui leadership politiche e comandi militari affrontano scenari complessi di attacchi simultanei (sabotaggi a cavi sottomarini, disinformazione di massa e blocchi cibernetici). L’ultimo ciclo specialistico di esercitazioni che ha coinvolto 5.000 esperti di cyber sicurezza, si è svolto il 10 e 11 giugno 2026. In questi due giorni l’agenzia ENISA ha condotto in rete, con sede principale in Grecia, la simulazione Cyber Europe 2026 incentrata specificamente su cyber-attacchi sistematici e sabotaggi digitali rivolti alle infrastrutture critiche dei trasporti marittimi e ferroviari dell’Unione.

E l’Italia, in questo “videogioco horror”, come si sta comportando? Il Bel Paese ha riorganizzato la propria architettura di sicurezza cibernetica nel 2021, istituendo l’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), nata proprio per superare la frammentazione istituzionale ed erigere un’unica regia civile in grado di raccordarsi con l’EU Cyber Toolbox e il Cyber Defense Command della NATO.

Il ruolo dell’ACN si articola, nel quadrante di difesa nazionale e nell’integrazione con lo scudo europeo ed atlantico, attraverso quattro pilastri strategici, noti come il modello del “Quadrilatero di Difesa”: 1) La protezione delle infrastrutture civili, della Pubblica Amministrazione e delle imprese strategiche. 2) Le azioni di difesa e risposta militare in ambito NATO. 3) la prevenzione delle attività di spionaggio o interferenza da parte di attori statali stranieri. 4) Il perseguimento dei reati informatici sul territorio.

L’ACN è l’Autorità Nazionale competente per l’applicazione delle direttive europee (in primis la NIS2) e del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.

Tra le sue missioni :

obbliga le infrastrutture critiche (energia, trasporti, finanza, salute, TLC) ad adottare stringenti requisiti di sicurezza e a segnalare tempestivamente qualsiasi incidente;

analizza, attraverso il CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team), gli attacchi in tempo reale e condivide le analisi con la rete degli CSIRT europei ;

si interfaccia direttamente con le strutture civili di crisi: ENISA e EU-CyCLONe;

partecipa ai gruppi di lavoro dell’UE sulle minacce ibride per identificare le campagne di manipolazione informativa (Foreign Information Manipulation and Interference) condotte da attori ostili;

opera in stretta sinergia con la Difesa per garantire la risposta agli attacchi sotto la soglia di scontro convenzionale;

invia tempestivamente “indicatori di compromissione” (IoC) al Cyber Defence Centre della NATO per comporre il quadro informativo comune degli alleati.

partecipa alle esercitazioni NATO (come la Locked Shields) per testare la capacità di risposta rapida in caso di attacco simulato a reti energetiche, bancarie o di telecomunicazione italiane ed europee.

In sintesi: l’ACN garantisce che un incidente cibernetico rilevato in Italia venga immediatamente contestualizzato a livello europeo e integrato nei meccanismi di deterrenza della NATO, qualora la minaccia assuma i contorni di una vera e propria operazione di guerra ibrida.

Come si può verificare, purtroppo, anche a causa degli “Al lupo, al lupo” lanciati dai Media Mainstream, le Élite con potere decisionale e i guerrieri europei stanno perfezionando ogni minima infrastruttura di “attacco – difesa”, nella previsione in cui si debba trasformare la “guerra ibrida” in “guerra tout court”.

La Società Civile (e il Popolo in genere) è pertanto chiamata a esercitare il proprio ruolo di vigilanza e difesa dell’informazione non conformista. Il tempo dei dibattiti, delle analisi e delle chiacchere è finito. Chi non vuole la Guerra deve darsi da fare affinché si inverta l’insensata tendenza al riarmo che è in corso.

di Glauco Benigni

Glauco Benigni Glauco Benigni è un giornalista professionista e scrittore romano. Laureato in Sociologia delle Comunicazioni di Massa, ha insegnato Global Communication in diverse università pubbliche e private. È giornalista professionista dal 1981 e dirige la web tv “Homo Sapiens”; è inoltre segretario del Patto per la difesa della libera informazione “Julian Assange”. Tra le sue opere: Do you speak televisionese, Re Media, Apocalypse Murdoch, YouTube – The story, Gli Angeli Custodi del Papa e la quadrilogia Web Nostrum.