Le inondazioni di Gaza sono una catastrofe pianificata, e l'Occidente è complice

di David Hearst - Middle East Eye

È un momento d'oro per essere un criminale di guerra. Puoi commerciare il tuo oro rubato a Dubai e depositarvi il tuo denaro, senza che nessuno ti faccia domande. Puoi fare gli acquisti di Natale su Oxford Street, o magari andare a vedere un musical nel West End. La Metropolitan Police non ti disturberà.

Quando una guerra finisce, un'altra chiama subito a raccolta. Considerati un commesso viaggiatore. Dallo Yemen al Sudan, e ora fino al Tigray, i tuoi servigi saranno sempre richiesti. Puoi persino ottenere un incarico lucrativo nel «Board of Peace» del presidente statunitense Donald Trump, e i programmi di approfondimento faranno la fila per intervistarti.

Di una cosa puoi star certo: non affronterai mai la giustizia. Il processo di Norimberga e L'Aia sono roba del secolo scorso.

Perdonatemi dunque se pongo una domanda, nel mezzo della tempesta di febbrili speculazioni secondo cui Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu starebbero per essere cacciati rispettivamente dalla Casa Bianca e da Beit Aghion: che cosa è cambiato? Cominciamo a rispondere a questa domanda da una tenda allagata a Gaza.

Nahla al-Majdoub, 48 anni, porta sul corpo una ferita riportata quando le schegge di un missile le hanno dilaniato l'intestino. Soffre di dolori costanti e il freddo non fa che peggiorare la situazione. La sua tenda è stata distrutta dalle recenti tempeste. Le servono 170 sicli (53 dollari) a settimana per pagare le medicine. Sua figlia di sette anni ha il diabete, ha raccontato Majdoub a Middle East Eye. «Mi sono svegliata fradicia. Ho guardato i miei figli, anche loro bagnati e circondati dall'acqua. Abbiamo pianto impotenti, senza sapere cosa fare né come proteggerli», ha detto. Alla fine, il vento ha spazzato via del tutto la sua tenda. «Mi addolora che il più grande sogno della mia famiglia, oggi, sia soltanto avere una tenda robusta che resista alla pioggia battente e ci protegga dal freddo», ha aggiunto.

«Abbiate pietà di noi»

Oppure prendiamo Mansour al-Sakni, 33 anni, che vive con la moglie e i quattro figli in un rifugio di fortuna sul tetto di un edificio nel quartiere al-Tuffah di Gaza City. Sakni aveva appena venduto due barili d'acqua per comprare dei nuovi teli con cui tenersi all'asciutto e al riparo. «Non è servito a nulla», ha detto a MEE. «La scorsa notte siamo stati di nuovo allagati dalla pioggia». Prima della guerra vendeva giornali. Ora dipende dal cibo distribuito da una mensa comunitaria. Non può permettersi di comprare a sua figlia gli occhiali di cui ha bisogno. Un amico gli aveva dato 200 sicli (63 dollari) per acquistarne un paio, ha raccontato, ma lui ha usato quei soldi per comprare del legname con cui rinforzare il rifugio. «Siamo gente povera a Gaza», ha detto Sakni. «Vogliamo vivere. Non vogliamo morire sotto i bombardamenti o per il freddo. Basta. Abbiate pietà di noi». Non si tratta di vittime isolate del maltempo. Circa il 65 per cento della popolazione di Gaza, ovvero circa 1,4 milioni di persone, vive in queste condizioni, secondo i dati delle Nazioni Unite. Ma anche la pietà scarseggia.

L'ultimo assassino dei palestinesi a Gaza non è una calamità naturale, come vengono attualmente dipinte le inondazioni. Questa morte è deliberata. È stata pianificata con cura. Lo scorso dicembre, Israele ha vietato a 37 ONG internazionali, tra cui il Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC), Medici Senza Frontiere e Oxfam, di operare a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Sebbene il divieto sia stato oggetto di un'ingiunzione temporanea, Israele continua a impedire alle organizzazioni umanitarie di introdurre rifornimenti e personale internazionale nel territorio. Insieme al bando emesso contro l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ciò ha fatto sì che la maggior parte degli aiuti per gli alloggi venga introdotta bilateralmente attraverso comitati gestiti dai governi egiziano, qatariota, emiratino e saudita.

Il mese scorso l'NRC ha riferito che le autorità israeliane consentivano l'ingresso a Gaza di appena 15 camion carichi di articoli a duplice uso una volta alla settimana. «Le scorte delle ONG internazionali all'interno di Gaza sono estremamente basse», ha dichiarato a MEE Shaina Low, consulente per la comunicazione dell'NRC in Palestina. «Fa parte del piano di Israele per spingerci fuori, per non permetterci di portare gli aiuti di cui abbiamo bisogno per assistere la popolazione. E così sembrano essere i comitati a riuscire a far entrare più aiuti».

Sofferenza gratuita

La politica di Israele, sostenuta da tutti i suoi partiti sionisti tranne uno, consiste nel rendere le condizioni a Gaza il più invivibili possibile, nel tentativo di costringere la popolazione palestinese ad andarsene. Negare gli aiuti durante le forti tempeste è solo l'ultima arma del loro arsenale e più sofferenza provocano, più si allarga il sorriso sui volti della stragrande maggioranza dei sionisti in Israele. C'è una lunga lista di questioni che rende gli israeliani insoddisfatti di Netanyahu, ma le condizioni a Gaza non rientrano tra queste. Infliggere sofferenze gratuite ai palestinesi è una delle poche cose che unisce le litigiose tribù di Israele.

Inoltre, ormai sanno tutti di poterla fare franca. Ramiz Alakbarov, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, ha dichiarato questa settimana che 150.000 tende caricate su camion di aiuti sono bloccate fuori da Gaza, mentre le scorte di beni essenziali per il riparo e l'inverno all'interno dell'enclave sono esaurite. Israele si rifiuta di far entrare gli aiuti finché Hamas non sarà stato disarmato. Il Board of Peace ha suscitato qualche perplessità emettendo un velato ammonimento, ma tutto finisce lì. Non fa nulla.

La linea politica che consente a Israele di impedire l'ingresso a Gaza di tende, medicinali e forniture umanitarie arriva fino a Chuck Schumer, che attualmente sta lottando per rimanere leader dei democratici al Senato. Schumer si rifiuta di definire genocidio ciò che sta accadendo a Gaza. L'anno scorso ha dichiarato al New York Times: «La critica a Israele e al modo in cui ha condotto la guerra non è antisemitismo. Ma inizia a sfumarvi dentro... E molti degli slogan che la gente usa sono antisemiti o scivolano nell'antisemitismo». «Quello che mi infastidisce di più è la parola genocidio», ha proseguito. «Il genocidio è definito come il tentativo da parte di un Paese o di un gruppo di spazzare via un'intera razza, un'intera nazionalità. Quindi, se Israele non fosse stato provocato e avesse semplicemente invaso Gaza sparando a caso sui palestinesi, sugli abitanti di Gaza, quello sarebbe genocidio. Non è ciò che è accaduto. Anzi, è accaduto l'opposto. E Hamas è molto più vicino a essere genocida di quanto non lo sia Israele».

Schumer evidentemente non conosce il diritto internazionale. Ignora le opinioni degli studiosi dell'Olocausto. Eppure tira dritto imperturbabile e sarà difficile rimuoverlo, persino ora che una nuova ondata di democratici è stata appena eletta con un mandato che rappresenta un totale ripudio della linea politica che egli continua a sostenere.

Il partito della guerra

Le elezioni di medio termine non sono state soltanto un verdetto sulle guerre straniere di Washington. Sono state un verdetto sul suo partito della guerra. È uno schieramento trasversale, che include ogni sfumatura di opinione politica. È anche un gruppo concreto di repubblicani e democratici che hanno sostenuto attivamente le sette guerre in Medio Oriente e in Asia centrale scatenate dal loro Paese dall'11 settembre in poi. E perché mai gente come Schumer non dovrebbe dare per scontato di poter resistere alla tempesta? Lo fanno tutti intorno a lui.

Non occorre aver avuto il dito sul grilletto di un fucile di precisione, né aver pilotato i droni che hanno ucciso migliaia di persone e ne hanno ferite molte altre nei punti di distribuzione degli aiuti a Gaza, per sentirsi rincuorati alla vista delle tende che crollano sotto violente tempeste. Gli affari continuano ad andare a gonfie vele per il Boston Consulting Group (BCG), tra i cui ex dipendenti figurano Netanyahu e James Purnell, capo di gabinetto del primo ministro britannico Andy Burnham.

La società di consulenza con sede a Boston ha contribuito a istituire la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), che gestiva quattro siti di distribuzione degli aiuti dove i palestinesi in cerca di cibo venivano deliberatamente colpiti da soldati israeliani o da contractor privati statunitensi assunti dalla fondazione. L'anno scorso il Financial Times ha rivelato che BCG ha ricevuto oltre 4 milioni di dollari per il suo lavoro con la GHF su un progetto dal nome in codice «Aurora», che ha coinvolto membri di alto livello dell'azienda.

Due mesi dopo che Trump aveva pubblicato la sua visione per la «Trump Gaza», in cui l'enclave sarebbe stata svuotata della sua popolazione e trasformata in una «Riviera del Medio Oriente», BCG ha elaborato un modello dei costi per «ricollocare» centinaia di migliaia di persone fuori da Gaza. Non sorprende affatto, quindi, che Burnham — il quale si era scusato per la politica laburista su Gaza sotto il suo predecessore, Keir Starmer — si rivolga ora a BCG per redigere un piano volto a porre fine al neoliberismo nel Regno Unito. Il suo capo di gabinetto, Purnell, ha lavorato come consulente per BCG dopo essersi dimesso da deputato nel 2010. Zack Polanski, leader del Partito Verde, si è chiesto: «Chissà come hanno ottenuto quell'appalto».

Un'influenza formidabile

Nel frattempo, il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband sta avviando una promettente carriera come influencer su Instagram. Ma non è niente più di questo. L'attuazione delle sanzioni da lui annunciate contro Israele potrebbe richiedere fino a nove mesi, mentre la reazione israeliana è stata immediata. Ha espulso il console britannico e altri 19 diplomatici, declassando il consolato nella Gerusalemme Est occupata a semplice missione diplomatica: un accordo negoziato dal consigliere per la sicurezza nazionale britannico Jonathan Powell. Si presume che Powell sia stato umiliato da quell'intesa, ma d'altro canto è solo un'ipotesi di lavoro. Di questi tempi non si può essere certi da che parte stia chiunque nel governo britannico.

A quanto pare, Miliband sta inoltre incontrando una ferrea resistenza da parte dei «Sir Humphrey Appleby» di Charles Street, determinati a mantenere in vita la linea di sostegno a Israele. Ed è così che il governo britannico ha assegnato appalti pubblici per 10,7 milioni di sterline (14,4 milioni di dollari) ad aziende legate agli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania occupata. E questo dopo l'annuncio della nuova politica di boicottaggio nei confronti di tutte le società impegnate a fornire servizi ai territori occupati illegalmente. E sapete una cosa? Penso che Israele e i suoi sostenitori facciano bene a mantenere la calma e andare avanti, perché sono ben lontani dall'essere messi alla porta.

Continuano a gestire una formidabile operazione di influenza politica a Washington, a Londra e in ogni capitale europea. Non temono le sanzioni né le leggi che vietano la vendita di armi a Israele, perché le loro aziende belliche sono radicate in ciascun complesso militare-industriale. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato questo mese: «Restiamo saldamente al fianco di Israele, assicurando che esista un Paese, uno Stato in cui gli ebrei non siano una minoranza vulnerabile e possano trovare protezione qualora la barbarie dovesse tornare a prevalere nelle loro patrie».

Il fatto che un cancelliere tedesco pronunci queste parole a proposito di uno Stato in cui i palestinesi affrontano la barbarie quotidiana di ebrei che intimano loro di andarsene, con un genocidio che sta entrando nel suo quarto anno, non fa che confermare la sicurezza di Israele nel poter superare la tempesta. Gli architetti e i pianificatori di questo genocidio sanno che chiunque non stia cercando attivamente di fermare la carneficina ne è complice.

Tony Blair e Starmer passeranno alla storia come i primi ministri che furono rispettivamente gli artefici e i sostenitori entusiasti delle guerre in Iraq e a Gaza, causando insieme milioni di morti e infliggendo colpi da cui la regione non ha ancora iniziato a riprendersi. Entrambi sono considerati da Israele delle preziose risorse. A pochi mesi dal suo insediamento, Burnham è sulla buona strada per diventare il terzo primo ministro laburista a svolgere la stessa funzione. Nonostante tutte le sue buone intenzioni, una leadership priva di spina dorsale farà sì che la sua amministrazione sia parte integrante del genocidio tanto quanto lo sono state le precedenti.

Mentre Burnham e Purnell fanno i loro calcoli politici, a Gaza i neonati muoiono assiderati.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)