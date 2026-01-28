Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • EUROPA

L’alleanza transatlantica ha passato il Rubicone

1600
L’alleanza transatlantica ha passato il Rubicone


di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

È vero, Kiev sta gelando, ma non ci sono alternative alla guerra: questa la sostanza delle declamatorie pronunciate dal Segretario NATO Mark Rutte alla commissione affari esteri del Parlamento europeo. Nei fatti, nonostante la catastrofe umanitaria in alcune città ucraine, l’Occidente continua a pompare con armi e soldi la junta nazigolpista, insistendo nel proseguire la guerra.

I combattimenti si svolgono in prima linea, ha detto Rutte, ma la Russia colpisce anche le principali città, attaccando le infrastrutture e lasciando gli ucraini letteralmente al freddo, senza calore, luce e acqua, ha finto di lacrimare Rutte. E mentre racconta che «Donald Trump e la sua squadra stanno facendo ogni sforzo per fermare lo spargimento di sangue», mente consapevolmente, sproloquiando che «gli europei li sostengono», quando, al contrario, Bruxelles e le cancellerie europee fanno di tutto perché la guerra vada avanti. Del resto, si sbugiarda subito, dicendo che la «coalizione di paesi guidata da Gran Bretagna e Francia sta lavorando per fornire forti garanzie di sicurezza, compreso lo stazionamento di truppe sul suolo ucraino dopo l'accordo di pace». Questo, quando tra le poche indiscrezioni filtrate sui due giorni di colloqui a Abu Dhabi, c'è proprio anche il punto determinante del rifiuto di qualsiasi forza di paesi NATO in territorio ucraino. 

D'altronde, Rutte non può esimersi dal ripetere la stantia omelia euroatlantica delle “garanzie” che sarebbero «importanti affinché Putin, dopo aver concluso l'accordo di pace, non tenti mai più di attaccare l’Ucraina»: come se quello di “attaccare l'Ucraina” fosse uno dei passatempi preferiti al Cremlino, in cui impegnarsi di tempo in tempo e non fosse invece la conseguenza delle scelte espansioniste proprio di quella congrega bellicista di cui oggi è a capo il signor Rutte. Del resto, quanto desiderio di «una pace duratura» emerga dalle capitali europee, è lo stesso bellimbusto olandese a confermarlo, quando dice che «continua il sostegno militare della NATO, anche attraverso l’iniziativa PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) per riempire di armi il regime nazigolpista di Kiev: in questo momento, dice Rutte «in Ucraina stanno arrivando attrezzature militari americane per miliardi di dollari, pagate da alleati e partner. E questo flusso di rifornimenti è vitale affinché l’Ucraina possa continuare a combattere. Semplicemente non c’è alternativa».

Quanto all'Europa, ha detto ancora il Segretario NATO, deve urgentemente aumentare la spesa per il complesso militare-industriale, in particolare per dotare l’Ucraina di sistemi di difesa aerea: «Abbiamo deciso di investire il 5% del PIL annuo nella difesa entro il 1935 e di accelerare la produzione e l'innovazione nel settore della difesa». Poi, quasi a lanciare l'allarme per un “Annibal ante portas”, strepita che «dobbiamo farlo, e in fretta. La situazione della sicurezza lo richiede». E a questo punto arriva la questione centrale, sulla dipendenza europea dagli USA, perché, dice «è finito il tempo in cui ci sentivamo a nostro agio nel cedere la responsabilità della nostra sicurezza comune agli Stati Uniti», perciò mettete mano alla borsa con prodigalità e non lesinate «nell'acquisto di sistemi di difesa aerea per l'Ucraina... L’efficacia dell’intercettazione è diminuita perché alcuni sistemi NASAMS non hanno abbastanza intercettori per respingere gli attacchi. E i sistemi Patriot richiedono una fornitura costante di missili». Dunque, ammonisce Rutte, attingete pure alle vostre riserve di armi, signori europei, perché la sconfitta dell'Ucraina sarebbe una vera catastrofe per voi stessi.

Proprio in questo senso, lo storico e politologo russo Igor Šiškin ammonisce che non è il caso di sperare che l’Europa cessi di sostenere l’Ucraina, dal momento che ne va della sua stessa prosperità: «Non dovremmo sperare che gli europei si dimentichino dell'Ucraina. Non possono farlo: essi non stanno aiutando l'Ucraina, stanno combattendo per la propria esistenza. Sono stati gli egemoni del mondo per cinque secoli. Dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale, l’Europa era tornata nell'arena della grande politica solo perché gli USA ne avevano bisogno nel confronto con l'URSS. Sono stati rianimati artificialmente. E ora l'Europa ha solo una via d'uscita: la sconfitta strategica della Russia... Scrivono addirittura nei documenti ufficiali che il loro obiettivo è la “decolonizzazione della Russia”». I mascalzoni di Bruxelles sono ben consapevoli che uno scontro militare diretto con la Russia significherebbe la loro fine, ragion per cui continuano a sostenere il regime di Kiev, riempiendolo di armi, nella speranza che la Russia non regga lo scontro: sono entrati in questo conflitto «con la speranza che la Russia fosse un colosso dai piedi d’argilla e nella speranza che entro il 2030 saranno in grado di sviluppare la loro economia militare» per arrivare a uno scontro diretto.

Ma, in sostanza, quali sono oggi le prospettive che si affacciano di fronte all'Alleanza atlantica? Al termine del forum di Davos, i leader della UE si sono riuniti per un vertice d’emergenza per decidere come sopravvivere, scrive Politico: «si sono resi conto che l’alleanza transatlantica aveva passato il Rubicone... Non c'è alcun ritorno alle vecchie relazioni con gli USA. Le minacce di Trump alla Groenlandia sono state una terapia shock, che ha mostrato all’Europa la sua vulnerabilità». Ecco quindi che quei “leader” hanno riconosciuto che né UE né NATO potranno più fare affidamento sull’America, almeno durante il periodo in cui Donald sarà ancora al potere. In concreto, l'Europa non combatterà certo con gli Stati Uniti, anche se gli yankee arrivassero davvero in armi in Groenlandia. Al più, potrebbe aversi qualche avvisaglia di limitazione della cooperazione militare. The Economist scrive che la Germania starebbe valutando la possibilità di chiudere le basi militari americane a Ramstein e Stoccarda; a Berlino si sono affrettati a smentire, lasciando però intendere che potrebbero aumentare significativamente l'affitto. Il quotidiano tedesco Handelsblatt riporta un'altra “facezia”, per cui «per far dispetto agli Stati Uniti», si dovrebbe dar vita a un proprio ombrello nucleare per l'Europa, al posto di quello americano, sulla base degli arsenali di Gran Bretagna e Francia. 

Sempre a Davos, il presidente finlandese Alexander Stubb ha proposto la creazione di «una NATO nuova e più forte, con cui l’Europa possa difendersi senza gli Stati Uniti». In sostanza, si pensa di prendere come base la famigerata “coalizione dei volenterosi”, la masnada originariamente creata per “sostenere” l’Ucraina, che ora si andrebbe trasformando in una sorta di quartier generale in cui le cancellerie europee e i ras di Kiev coordinerebbero le loro azioni senza riguardo a Washington.

L'idea viene sempre più spesso ventilata: l'esercito ucraino potrebbe costituire la spina dorsale delle “forze armate unite” d’Europa. Per realizzare un tale piano, commenta però Komsomol'skaja Pravda, è quantomeno necessario por fine al conflitto in Ucraina; altrimenti, gli stessi paesi europei sarebbero coinvolti nelle ostilità. Per di più, questa nuova alleanza sarebbe in contrapposizione sia alla Russia che agli Stati Uniti e il Vecchio Continente non è pronto per una lotta su due fronti. Altra questione importante: chi andrò a capo del nuovo blocco? Francia e Gran Bretagna, potenze nucleari? Oppure la Germania, che non nasconde ambizioni revansciste? Tutte e tre le capitali si aspettano di assicurarsi la leadership.

Ma, in sostanza, afferma l'americanista Dmitrij Drobnitskij, senza gli Stati Uniti, l'esistenza della NATO è in linea di principio impossibile. Inoltre, l’Unione Europea nella sua forma attuale, senza il sostegno militare e finanziario degli Stati Uniti, crollerà all’istante; nello stesso settore energetico è ormai completamente legata agli americani. In definitiva, nessuno lascerà l'Alleanza; «tutti i discorsi sulla creazione di un esercito paneuropeo, e ancor più sul proprio ombrello nucleare, sono una frase vuota. Non ci sono abbastanza risorse. L’attuale strategia degli europei si riduce a una cosa sola: sopravvivere al “regno” di Donald Trump e lasciare gli Stati Uniti nell’area euro-atlantica. Non hanno altra scelta per sopravvivere.

E Trump? «Non abbiamo bisogno della NATO» dice, ricordando a modo suo l'Afghanistan e sollevando le urla degli alleati europei. Ma nelle parole di Trump ci sono numeri e dettagli precisi: trenta stati europei hanno versato circa un terzo della quota totale di spesa nel bilancio generale. Washington ha coperto il resto. In numeri assoluti: 845 miliardi di dollari dal Tesoro statunitense, contro 559 miliardi di dollari europei.

Gli europei, scrive Elena Karaeva su RIA Novosti, per tutti i decenni del dopoguerra, hanno suonato un’unica melodia: “i russi vengono per schiavizzarci, quindi, americani, proteggeteci e dateci più soldi”, ammiccando al Patto di Varsavia che, di fatto, era invece un'alleanza difensiva, creata sei anni dopo la NATO per contenere l'espansione militaristica occidentale. In tutti questi anni, sono stati in gioco la psicosi dei baltici, la paranoia polacca e i dolori fantasma di altri paesi dell’Europa orientale. L’opzione ucraina, dice Karaeva e «lo schema “L’Ucraina è Europa” è entrata in gioco come “avamposto per la difesa dei valori europei”. Per preservare la NATO, gli atlantisti europei hanno ucciso centinaia di migliaia di ucraini. Hanno distrutto le infrastrutture di quello che una volta era il paese più ricco e hanno portato le sue finanze in un abisso di debiti».

Ma ora l’America di Trump non vuole più sponsorizzare tali pii desiderii europeisti: a Washington si sono resi conto che sarebbe stato più facile raggiungere un accordo direttamente con la Russia. Ecco allora che i membri europei della NATO, i principali beneficiari della crisi ancora irrisolta nel Donbass, capiscono che nessuno ha più bisogno di loro. L'America non ha bisogno di loro. La Russia nemmeno e la Cina non ne ha bisogno. Il Sud del mondo non ne ha bisogno. 

Quindi, l’Europa ha due opportunità per rimanere sulla mappa geopolitica del mondo. Una è rappresentata dall'Ucraina quale fonte di incomodo per la Russia. L'altra è quella di organizzare un “circo con le foche” in Groenlandia, per mostrare muscoli militari. 

Pare che nessuna delle due opzioni sia alla portata delle cancellerie europee.

 

https://politnavigator.news/da-kiev-zamerzaet-no-alternativy-vojjne-net-gensek-nato.html

https://politnavigator.news/ehffektivnost-perekhvata-snizilas-ryutte-trebuet-ot-evropy-raskoshelitsya-na-pvo-dlya-ukrainy.html

https://politnavigator.news/porazhenie-ukrainy-stanet-dlya-es-katastrofojj-iz-kotorojj-uzhe-ne-vybratsya-shishkin.html

https://www.kp.ru/daily/27753.5/5201034/

https://ria.ru/20260126/nato-2070201248.html?in=t

Fabrizio Poggi

Fabrizio Poggi

Ha collaborato con “Novoe Vremja” (“Tempi nuovi”), Radio Mosca, “il manifesto”, “Avvenimenti”, “Liberazione”. Oggi scrive per L’Antidiplomatico, Contropiano e la rivista Nuova Unità.  Autore di "Falsi storici" (L.A.D Gruppo editoriale)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA La guerra fredda dentro la NATO: europeisti contro atlantisti, Rutte sceglie Trump

La guerra fredda dentro la NATO: europeisti contro atlantisti, Rutte sceglie Trump

  • 28 Gennaio 2026 18:06

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si trova a gestire non solo il ritorno di Donald Trump, ma il peso di un’istituzione che sopravvive a sé stessa. Il suo incarico fondamentale...

AMERICA LATINA "Il Venezuela non accetta ordini esterni": la replica di Delcy Rodríguez alle parole del Tesoro USA

"Il Venezuela non accetta ordini esterni": la replica di Delcy Rodríguez alle parole del Tesoro USA

  • 27 Gennaio 2026 19:10

La presidente venezuelana incaricata, Delcy Rodríguez, ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di ingerenza statunitense, affermando che il suo governo "non accetta ordini da nessun fattore esterno"...

AMERICA LATINA Cuba denuncia la guerra economica degli USA e la sua doppia morale

Cuba denuncia la guerra economica degli USA e la sua doppia morale

  • 27 Gennaio 2026 18:29

Il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez, ha condannato il doppio standard degli Stati Uniti, denunciando la contraddizione tra la difesa retorica della "libera impresa" e le azioni concrete...

NORD-AMERICA Linea rossa sull’Artico: il messaggio di Copenaghen a Washington

Linea rossa sull’Artico: il messaggio di Copenaghen a Washington

  • 20 Gennaio 2026 07:00

La Danimarca ha ribadito con fermezza che sulla Groenlandia non è disposta a negoziare. Il ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen ha definito “linea rossa” ogni ipotesi di...

AMERICA LATINA "Los quiero de vuelta": la campagna popolare per Maduro e Flores in tutto il Venezuela

"Los quiero de vuelta": la campagna popolare per Maduro e Flores in tutto il Venezuela

  • 18 Gennaio 2026 16:18

A quindici giorni dal sequestro del Presidente Nicolás Maduro e della prima combattente Cilia Flores, perpetrato dalle forze statunitensi il 3 gennaio scorso con un vile assalto militare a Caracas,...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Frana di Niscemi: il prezzo della subalternità agli USA e del MUOS

Frana di Niscemi: il prezzo della subalternità agli USA e del MUOS

28 Gennaio 2026 22:00
LO STATO DI ECCEZIONE GLOBALE: FENOMENOLOGIA DEL POTERE IMPERIALISTA DECADENTE

LO STATO DI ECCEZIONE GLOBALE: FENOMENOLOGIA DEL POTERE IMPERIALISTA DECADENTE

28 Gennaio 2026 22:00
"Nemmeno nelle peggiori dittature!": Correa denuncia i raid contro gli oppositori in Ecuador

"Nemmeno nelle peggiori dittature!": Correa denuncia i raid contro gli oppositori in Ecuador

28 Gennaio 2026 18:38
La guerra fredda dentro la NATO: europeisti contro atlantisti, Rutte sceglie Trump

La guerra fredda dentro la NATO: europeisti contro atlantisti, Rutte sceglie Trump

28 Gennaio 2026 18:06
Frana a Niscemi: non è una coincidenza

Frana a Niscemi: non è una coincidenza

28 Gennaio 2026 17:41
Il Ministro del Merito cultore della Memoria a senso unico

Il Ministro del Merito cultore della Memoria a senso unico

28 Gennaio 2026 09:00
Dall’assedio alla memoria: Leningrado nel racconto di Putin

Dall’assedio alla memoria: Leningrado nel racconto di Putin

28 Gennaio 2026 07:00
Diplomazia fuori dall’Occidente: cosa dicono i colloqui di Abu Dhabi sull’Ucraina

Diplomazia fuori dall’Occidente: cosa dicono i colloqui di Abu Dhabi sull’Ucraina

28 Gennaio 2026 07:00
EUROPA

"Continuate a sognare". Rutte umilia i parlamentari europei in audizione a Bruxelles (VIDEO)

9452
EUROPA

Quando un giornalista chiede all'UE se condanna la morte di Alex Pretti... (VIDEO)

9213
EUROPA

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

9082
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - Le balle di Minneapolis che stanno abrogando la Costituzione negli Usa  

7807
NORD-AMERICA

Pepe Escobar - La vera "rottura" sancita a Davos

7574

E c'è in Italia chi li vede come un modello.... (Alessandro Di Battista)

6022
EUROPA

Il Righi diventa una "scuola caserma" per la Conferenza di Noemi Di Segni

5373
CINA

Cosa farà la Cina sull'Iran? - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

5292
CINA

La Cina mette in guardia contro l'"avventurismo militare" USA in Iran

ASIA

Trump minaccia l'Iraq per il ritorno dell'ex primo ministro Maliki

RUSSIA

Putin ospiterà al-Sharaa, mentre la Russia ritira silenziosamente le truppe dalla Siria

AMERICA LATINA

"Il Venezuela non accetta ordini esterni": la replica di Delcy Rodríguez alle parole del Tesoro USA

AMERICA LATINA

Riforma idrocarburi in Venezuela: si punta sui Contratti di Partecipazione Produttiva

AMERICA LATINA

Cuba denuncia la guerra economica degli USA e la sua doppia morale

MEDITERRANEO

Israele sgombera terreni nel nord di Gaza per gli insediamenti

NORD-AMERICA

HRW avverte: “conseguenze devastanti” dall’impunità dell’ICE negli USA

Cosa farà la Cina sull'Iran? - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Cosa farà la Cina sull'Iran? - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Cosa farà la Cina sull'Iran? - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 27 Gennaio 2026 21:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE

L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE

  • 25 Gennaio 2026 00:00
Il casus belli della Groenlandia di Loretta Napoleoni Il casus belli della Groenlandia

Il casus belli della Groenlandia

  • 20 Gennaio 2026 13:00
Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz di Fabrizio Verde Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

  • 15 Gennaio 2026 18:48
L'economia Usa cola letteralmente a picco di Giuseppe Masala L'economia Usa cola letteralmente a picco

L'economia Usa cola letteralmente a picco

  • 17 Gennaio 2026 14:00
Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele di Michelangelo Severgnini Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele

Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele

  • 26 Gennaio 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo   Una finestra aperta Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

  • 22 Gennaio 2026 11:30
Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale

Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale

  • 25 Gennaio 2026 20:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre" di Francesco Santoianni Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre"

Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre"

  • 22 Gennaio 2026 12:00
ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia di Raffaella Milandri ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

  • 28 Gennaio 2026 16:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica di Paolo Desogus La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

  • 14 Gennaio 2026 15:53
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Virtù e Vizi tra Hannoun, Trump, Piantedosi e Askatasuna. E’ LA SICUREZZA, BELLEZZA! Fulvio Grimaldi - Virtù e Vizi tra Hannoun, Trump, Piantedosi e Askatasuna. E’ LA SICUREZZA, BELLEZZA!

Fulvio Grimaldi - Virtù e Vizi tra Hannoun, Trump, Piantedosi e Askatasuna. E’ LA SICUREZZA, BELLEZZA!

  • 27 Gennaio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani di Alessandro Mariani L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

  • 13 Gennaio 2026 13:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
Che fine ha fatto la democrazia? di Giuseppe Giannini Che fine ha fatto la democrazia?

Che fine ha fatto la democrazia?

  • 24 Gennaio 2026 16:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La “legge” del più forte di Michele Blanco La “legge” del più forte

La “legge” del più forte

  • 27 Gennaio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti