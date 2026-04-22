L'arma della sete: perché gli impianti di desalinizzazione sono il punto debole di Israele

La dipendenza quasi totale di Israele dalla desalinizzazione dell'acqua di mare per soddisfare quasi l'80% del suo fabbisogno idrico potabile e industriale ha creato una vulnerabilità in termini di sicurezza diversa da quella degli stati del Golfo Persico.

Mentre gli impianti di desalinizzazione del Golfo sono distribuiti su vaste aree geografiche, la capacità produttiva di Israele è concentrata lungo uno stretto tratto di costa. Tale concentrazione rende il sistema idrico israeliano vulnerabile alla paralisi causata da attacchi missilistici concentrati o da attacchi di droni suicidi provenienti da più fronti, un pericolo che supera la capacità di contenimento totale delle difese aeree convenzionali.

Più a lungo si protrae il confronto con l'Iran, più queste infrastrutture si trasformano da civili in obiettivi strategici. I cinque principali impianti di desalinizzazione israeliani sono diventati nodi centrali nel bacino di obiettivi di Teheran, mettendo a rischio la stabilità interna e gli impegni idrici regionali, con possibili gravi interruzioni.

Una costa stretta, una vulnerabilità concentrata

Israele è probabilmente lo Stato più centralizzato al mondo nella produzione di acqua desalinizzata. Cinque impianti principali – Ashkelon, Ashdod, Palmachim, Sorek e Hadera – producono la stragrande maggioranza dell'acqua potabile per le abitazioni, l'agricoltura e l'industria.

Il complesso di Sorek , uno dei più grandi impianti di desalinizzazione a osmosi inversa al mondo, riveste un'importanza strategica particolarmente elevata. Qualsiasi sciopero che lo renda inutilizzabile non causerebbe solo una carenza temporanea, ma potrebbe interrompere l'erogazione idrica a intere aree di Gush Dan, comprese Tel Aviv e i suoi insediamenti circostanti, nel giro di pochi giorni.

È inoltre evidente che, dal punto di vista della sicurezza, il sistema idrico israeliano manca di profondità geografica. Tutti gli impianti si trovano all'interno del raggio d'azione effettivo dei missili di precisione e sono pienamente esposti alle minacce marittime.

Le loro condotte di aspirazione sottomarine sono particolarmente vulnerabili. Questi sistemi sottomarini possono essere presi di mira da droni navali, sottomarini senza equipaggio o mine marine, interrompendo quasi immediatamente l'estrazione e il trattamento dell'acqua.

Un attacco riuscito al solo Hadera potrebbe interrompere gravemente gli approvvigionamenti al nord e al centro del paese, esercitando un'enorme pressione sui responsabili della pianificazione delle emergenze, già alle prese con l'esaurimento delle riserve idriche sotterranee e la riduzione della capacità del lago di Tiberiade.

La trappola della dipendenza gas-acqua

La più grave debolezza strutturale del settore idrico israeliano risiede nella sua dipendenza dal gas naturale. A differenza degli Stati del Golfo, che possiedono ingenti riserve di emergenza di combustibili liquidi per garantire il funzionamento degli impianti di desalinizzazione durante le crisi, Israele dipende quasi interamente dal gas proveniente dai giacimenti di Tamar e Leviathan nel Mediterraneo e ora sta cercando di rivendicare la proprietà del giacimento di gas di Qana in Libano.

Ciò significa che qualsiasi attacco riuscito alle infrastrutture del gas offshore si propagherebbe rapidamente oltre il settore energetico. L'interruzione delle forniture di gas minerebbe la rete elettrica nazionale e, allo stesso tempo, interromperebbe l'alimentazione degli impianti di desalinizzazione.

Questa duplice dipendenza trasforma la sicurezza idrica israeliana in ostaggio delle infrastrutture offshore. Le piattaforme del gas sono difficili da difendere da sciami di droni, missili antinave o attacchi navali coordinati.

Un attacco al giacimento di Leviathan, ad esempio, metterebbe i pianificatori israeliani di fronte a un calcolo impossibile: il gas rimanente dovrebbe essere destinato alla produzione di energia elettrica per ospedali e installazioni militari, oppure agli impianti di desalinizzazione per garantire che l'acqua continui ad arrivare nelle case?

Tale sovrapposizione amplifica la pressione che l'Iran può esercitare. Un singolo attacco a un obiettivo offshore potrebbe paralizzare simultaneamente due settori strategici.

L'acqua come punto di pressione regionale

Le implicazioni di un attacco alle infrastrutture israeliane di desalinizzazione si estendono ben oltre lo stato occupante stesso. In base all'accordo di pace con la Giordania, Israele è obbligato a fornire ad Amman quantità annuali fisse di acqua.

Qualsiasi grave danno al sistema di desalinizzazione israeliano interromperebbe quasi certamente tali forniture, esportando la crisi direttamente oltre il fiume Giordano.

Questa dinamica trasforma gli impianti di desalinizzazione da servizi pubblici in strumenti di pressione regionale. Attacchi a queste strutture non solo indebolirebbero Israele internamente, ma metterebbero anche sotto pressione i governi dei paesi vicini ed esporrebbero la fragilità degli accordi regionali costruiti attorno alle infrastrutture israeliane.

La Giordania sarebbe la prima a essere colpita. Ma le conseguenze metterebbero alla prova anche il quadro più ampio degli accordi di normalizzazione e della cooperazione regionale. Per Teheran, ciò creerebbe un ulteriore potere di pressione. La dipendenza da Israele per le risorse critiche sta diventando un onere strategico sempre maggiore.

Ciò, a sua volta, potrebbe spingere gli stati confinanti a cercare alternative, fare pressione su Washington e Tel Aviv affinché riducano il confronto con l'Iran, o rivalutare il valore a lungo termine dei legami regionali con Israele.

Attacchi informatici e sabotaggio invisibile

Israele possiede uno dei settori di cybersicurezza più avanzati al mondo, eppure i ripetuti attacchi informatici iraniani hanno messo in luce reali vulnerabilità nei sistemi di controllo industriale.

Gli impianti di desalinizzazione si affidano a complesse infrastrutture digitali per regolare l'equilibrio chimico, la pressione dell'acqua e la filtrazione a membrana. Penetrare in questi sistemi consentirebbe agli aggressori di alterare i livelli di cloro, interrompere la pressione di pompaggio o danneggiare fisicamente apparecchiature sensibili.

Il pericolo della guerra cibernetica risiede nel fatto che è in gran parte invisibile. A differenza degli attacchi missilistici, il sabotaggio digitale può svolgersi silenziosamente, generando confusione e panico prima che venga identificata la fonte dell'interruzione.

Anche una chiusura di sole 24 ore a Sorek potrebbe lasciare milioni di persone senza acqua e infliggere gravi perdite ai settori che dipendono da acqua altamente trattata, tra cui la produzione di semiconduttori, l'industria farmaceutica e l'industria di precisione.

Quanto più Israele digitalizza la gestione delle infrastrutture idriche, tanto più questo settore diventa un bersaglio appetibile per gli attacchi informatici transfrontalieri.

Inquinamento deliberato e perturbazione a lungo termine

Anche la costa orientale del Mediterraneo è estremamente vulnerabile alla contaminazione ambientale in tempo di guerra. Un attacco a petroliere al largo, o a impianti di stoccaggio ad Haifa o Ashdod, potrebbe provocare sversamenti di petrolio di dimensioni tali da mettere fuori uso i sistemi di captazione degli impianti di desalinizzazione nel giro di poche ore.

La forte dipendenza di Israele dall'osmosi inversa rende questa minaccia particolarmente grave. Anche una limitata esposizione ai residui di petrolio può danneggiare in modo permanente le membrane filtranti. La loro sostituzione non è né rapida né semplice, soprattutto in tempo di guerra, quando le catene di approvvigionamento sono già sotto pressione.

Questo tipo di guerra ambientale è particolarmente pericoloso perché i suoi effetti non cessano con la fine dei combattimenti. L'inquinamento da petrolio non solo bloccherebbe la capacità di desalinizzazione nel breve termine, ma danneggerebbe anche gli ecosistemi marini che supportano i processi di filtrazione naturali.

Ciò aumenterebbe i costi operativi, peggiorerebbe la qualità dell'acqua e lascerebbe tratti della costa israeliana economicamente paralizzati ben oltre la fine della guerra.

Il costo economico della sete strategica

Dal punto di vista degli investimenti e della finanza, l'instabilità nella sicurezza idrica rappresenta una minaccia diretta al modello di "nazione startup" dello stato occupante. Gli investitori internazionali e le principali aziende tecnologiche valutano il rischio in base alla stabilità delle risorse essenziali.

Quando l'acqua stessa diventa una risorsa a rischio, i costi assicurativi statali aumentano, mentre i capitali fuggono dai settori che consumano grandi quantità d'acqua.

Un prolungato blocco delle attività nella grande Tel Aviv potrebbe causare perdite che superano l'impatto economico di un attacco missilistico convenzionale. L'acqua è legata a ogni livello dell'economia, dalle famiglie agli ospedali, dai parchi industriali alla produzione di alta tecnologia.

Le agenzie di rating internazionali valutano già l'affidabilità creditizia di Israele in base alla sua capacità di assorbire gli shock bellici, proteggere le infrastrutture e sostenere l'attività economica durante un conflitto prolungato. Qualsiasi grave interruzione del settore idrico aggraverebbe le preoccupazioni relative alle difficoltà finanziarie, alla fiducia degli investitori e alla capacità dello Stato di mantenere i servizi essenziali.

Ciò farebbe aumentare i costi di indebitamento e metterebbe ulteriore pressione su un bilancio statale già messo a dura prova dalle spese militari.

Il termine "economia della sete" si sente sempre più spesso negli ambienti dell'analisi finanziaria, dove l'acqua diventa il principale indicatore della resilienza economica nazionale.

Il problema della catena di approvvigionamento

Il sistema di desalinizzazione israeliano dipende fortemente da tecnologie importate, pezzi di ricambio di precisione e prodotti chimici specializzati. Interruzioni in caso di guerra a porti, rotte marittime o catene di approvvigionamento renderebbero la manutenzione ordinaria sempre più difficile.

Prodotti chimici anticalcare, disinfettanti, membrane filtranti e sistemi di controllo elettronici richiedono tutti importazioni affidabili. Qualsiasi carenza costringerebbe i gestori degli impianti a ridurre la qualità dell'acqua o a chiudere completamente gli impianti per evitare di danneggiare le apparecchiature.

Ciò crea un'ulteriore sfida per i pianificatori israeliani. Mantenere attivo il settore della desalinizzazione durante un conflitto prolungato potrebbe richiedere costosi corridoi aerei per il trasporto di componenti e prodotti chimici essenziali, un'opzione difficile da sostenere nel tempo.

La rete di desalinizzazione israeliana è diventata uno degli esempi più lampanti di come la sofisticazione tecnologica possa anche generare fragilità strategica. La sicurezza idrica è ora al centro dei calcoli militari ed economici dello stato occupante.

Se queste infrastrutture dovessero diventare insostenibili in condizioni di guerra, ogni altro pilastro del potere israeliano – dall'industria alla sanità pubblica, dalla prontezza militare all'influenza regionale – diventerebbe molto più difficile da mantenere.