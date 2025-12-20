Abbonati / Sostienici
Lettera aperta di Jeffrey Sachs al Cancelliere Merz

477
Lettera aperta di Jeffrey Sachs al Cancelliere Merz

Lettera aperta dell'economista statunitense Jeffrey Sachs al Cancelliere tedesco Merz, pubblicata sul quotidiano Berliner Zeitung

 

Cancelliere Merz,

Ha parlato più volte della responsabilità della Germania per la sicurezza europea. Questa responsabilità non può essere assolta attraverso slogan, memoria selettiva o la costante normalizzazione del linguaggio bellico. Le garanzie di sicurezza non sono strumenti a senso unico. Vanno in entrambe le direzioni. Non si tratta di un argomento russo, né statunitense; è un principio fondante della sicurezza europea, esplicitamente sancito dall'Atto finale di Helsinki, dal quadro dell'OSCE e da decenni di diplomazia postbellica.

La Germania ha il dovere di affrontare questo momento con serietà e onestà storica. Su questo punto, la retorica e le scelte politiche recenti risultano pericolosamente carenti.

Dal 1990, le preoccupazioni di sicurezza fondamentali della Russia sono state ripetutamente ignorate, ridimensionate o violate direttamente, spesso con la partecipazione attiva o l'acquiescenza della Germania. Questo registro storico non può essere ignorato se si vuole porre fine alla guerra in Ucraina, e non può essere ignorato se l'Europa vuole evitare uno stato di confronto permanente.

Alla fine della Guerra Fredda, la Germania diede ai leader sovietici e poi russi ripetute ed esplicite assicurazioni che la NATO non si sarebbe espansa verso est. Queste garanzie furono fornite nel contesto della riunificazione tedesca. La Germania ne beneficiò enormemente. La rapida unificazione del vostro paese, all'interno della NATO, non sarebbe avvenuta senza il consenso sovietico fondato su quegli impegni. Pretendere in seguito che quelle assicurazioni non abbiano mai avuto importanza, o che fossero mere osservazioni casuali, non è realismo. È revisionismo storico.

Nel 1999, la Germania partecipò al bombardamento della Serbia da parte della NATO, il primo grande conflitto condotto dalla NATO senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa non fu un'azione difensiva. Fu un intervento che creò un precedente e che alterò radicalmente l'ordine di sicurezza post-Guerra Fredda. Per la Russia, la Serbia non era un'astrazione. Il messaggio fu inequivocabile: la NATO avrebbe usato la forza al di fuori del suo territorio, senza l'approvazione dell'ONU e senza tener conto delle obiezioni russe.

Nel 2002, gli Stati Uniti si ritirarono unilateralmente dal Trattato Anti Missili Balistici, una pietra angolare della stabilità strategica per trent'anni. La Germania non sollevò serie obiezioni. Eppure, l'erosione dell'architettura di controllo degli armamenti non avvenne nel vuoto. I sistemi di difesa missilistica schierati più vicino ai confini della Russia furono giustamente percepiti dalla Russia come destabilizzanti. Liquidare quelle percezioni come paranoia fu propaganda politica, non solida diplomazia.

Nel 2008, la Germania riconobbe l'indipendenza del Kosovo, nonostante espliciti avvertimenti che questo avrebbe minato il principio dell'integrità territoriale e stabilito un precedente che si sarebbe ripercorso altrove. Ancora una volta, le obiezioni della Russia furono accantonate come malafede, piuttosto che affrontate come serie preoccupazioni strategiche.

La spinta costante ad espandere la NATO verso Ucraina e Georgia - dichiarata formalmente al Vertice di Bucarest del 2008 - oltrepassò la più netta delle linee rosse, nonostante le veementi, chiare, coerenti e ripetute obiezioni sollevate da Mosca per anni. Quando una grande potenza identifica un interesse di sicurezza fondamentale e lo ribadisce per decenni, ignorarlo non è diplomazia. È un'escalation intenzionale.

Il ruolo della Germania in Ucraina dal 2014 è particolarmente preoccupante. Berlino, insieme a Parigi e Varsavia, mediò l'accordo del 21 febbraio 2014 tra il presidente Yanukovych e l'opposizione: un accordo destinato a fermare la violenza e preservare l'ordine costituzionale. In poche ore, quell'accordo crollò. Seguì un rovesciamento violento. Un nuovo governo emerse attraverso mezzi extra-costituzionali. La Germania riconobbe e sostenne immediatamente il nuovo regime. L'accordo di cui la Germania era garante fu abbandonato senza conseguenze.

L'accordo di Minsk II del 2015 avrebbe dovuto essere il correttivo, una cornice negoziale per porre fine alla guerra nell'Ucraina orientale. La Germania ne fu nuovamente garante. Eppure, per sette anni, Minsk II non fu implementato dall'Ucraina. Kiev rifiutò apertamente le sue disposizioni politiche. La Germania non le fece rispettare. Ex leader tedeschi ed europei hanno successivamente riconosciuto che Minsk fu trattato più come un'azione dilatoria che come un piano di pace. Questa sola ammissione dovrebbe imporre un esame di coscienza.

In questo contesto, le richieste di sempre più armi, di una retorica sempre più dura e di una "risolutezza" sempre maggiore suonano vuote. Chiedono all'Europa di dimenticare il passato recente per giustificare un futuro di confronto permanente.

Basta con la propaganda. Basta con l'infantilizzazione morale del pubblico. Gli europei sono pienamente capaci di comprendere che i dilemmi di sicurezza sono reali, che le azioni della NATO hanno conseguenze e che la pace non si raggiunge fingendo che le preoccupazioni di sicurezza della Russia non esistano.

La sicurezza europea è indivisibile. Questo principio significa che nessun paese può rafforzare la propria sicurezza a spese di un altro senza provocare instabilità. Significa anche che la diplomazia non è appeasement, e che l'onestà storica non è tradimento.

La Germania una volta lo comprendeva. L'Ostpolitik non era debolezza; era maturità strategica. Riconosceva che la stabilità dell'Europa dipende dal coinvolgimento, dal controllo degli armamenti, dai legami economici e dal rispetto dei legittimi interessi di sicurezza della Russia.

Oggi, la Germania ha nuovamente bisogno di quella maturità. Smettetela di parlare come se la guerra fosse inevitabile o virtuosa. Smettetela di delegare il pensiero strategico ai punti di discussione dell'alleanza. Impegnatevi seriamente nella diplomazia, non come un esercizio di pubbliche relazioni, ma come un sincero sforzo per ricostruire un'architettura di sicurezza europea che includa, anziché escludere, la Russia.

Un'architettura di sicurezza europea rinnovata deve iniziare con chiarezza e moderazione. Primo, richiede una fine inequivocabile dell'allargamento della NATO verso est: verso l'Ucraina, la Georgia e qualsiasi altro Stato lungo i confini della Russia.

L'espansione della NATO non era una caratteristica inevitabile dell'ordine post-Guerra Fredda; era una scelta politica, intrapresa violando le solenni assicurazioni date nel 1990 e perseguita nonostante ripetuti avvertimenti che avrebbe destabilizzato l'Europa.

La sicurezza in Ucraina non verrà dallo schieramento in avanguardia di truppe tedesche, francesi o di altri paesi europei, il che non farebbe che radicare la divisione e prolungare la guerra. Verrà attraverso la neutralità, sostenuta da garanzie internazionali credibili. Il registro storico è inequivocabile: né l'Unione Sovietica né la Federazione Russa violarono la sovranità degli Stati neutrali nell'ordine postbellico, né la Finlandia, né l'Austria, né la Svezia, né la Svizzera, né altri. La neutralità funzionò perché affrontava i legittimi interessi di sicurezza di tutte le parti. Non c'è alcun motivo serio per fingere che non possa funzionare di nuovo.

Secondo, la stabilità richiede smilitarizzazione e reciprocità. Le forze russe dovrebbero essere tenute lontane dai confini della NATO, e le forze della NATO - compresi i sistemi missilistici - devono essere tenute lontane dai confini della Russia. La sicurezza è indivisibile, non unilaterale. Le regioni di confine dovrebbero essere smilitarizzate attraverso accordi verificabili, non saturate di sempre più armi.

Le sanzioni dovrebbero essere revocate nell'ambito di un accordo negoziato; non sono riuscite a portare la pace e hanno inflitto gravi danni all'economia europea stessa.

La Germania, in particolare, dovrebbe rifiutare la sconsiderata confisca degli asset di Stato russi: una flagrante violazione del diritto internazionale che mina la fiducia nel sistema finanziario globale. Rilanciare l'industria tedesca attraverso scambi commerciali legali e negoziati con la Russia non è una capitolazione. È realismo economico. L'Europa non dovrebbe distruggere la propria base produttiva in nome di una postura morale.

Infine, l'Europa deve tornare alle basi istituzionali della propria sicurezza. L'OSCE - non la NATO - dovrebbe nuovamente servire come principale forum per la sicurezza europea, la creazione di fiducia e il controllo degli armamenti. L'autonomia strategica per l'Europa significa proprio questo: un ordine di sicurezza europeo plasmato dagli interessi europei, non una permanente subordinazione all'espansionismo della NATO.

La Francia potrebbe giustamente estendere il suo deterrente nucleare come ombrello di sicurezza europeo, ma solo in una postura strettamente difensiva, senza sistemi schierati in avanguardia che minaccino la Russia.

L'Europa dovrebbe premere con urgenza per un ritorno al quadro INF e per negoziati globali di controllo degli armamenti nucleari strategici che coinvolgano Stati Uniti e Russia e, in futuro, la Cina.

Più importante di tutto, Cancelliere Merz, studi la storia, e sia onesto al riguardo. Senza onestà, non può esserci fiducia. Senza fiducia, non può esserci sicurezza. E senza diplomazia, l'Europa rischia di ripetere le catastrofi dalle quali dichiara di aver imparato.

La storia giudicherà quelloò che la Germania sceglie di ricordare - e ciò che sceglie di dimenticare. Questa volta, lasci che la Germania scelga la diplomazia e la pace, e mantenga la parola data.

Con rispetto,

Jeffrey D. Sachs
Professore universitario
Columbia University

