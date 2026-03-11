Abbonati / Sostienici
È l'Ora di un Asse della Resistenza Globale

753
È l'Ora di un Asse della Resistenza Globale

 

di Nora Hoppe e Tariq Marzbaan – Al Mayadeen English

La dicotomia globale

Dal 28 febbraio 2026, una dicotomia inequivocabile ha diviso il mondo in due sfere distinte: due assi. Non c'è una via di mezzo. Stati e individui appartengono a un asse o all'altro. Chi contesta questo viene semplicemente tradito dalle proprie azioni.

Tre episodi catastrofici hanno forgiato questa divisione: (1) la guerra provocata dalla NATO in Ucraina; (2) il genocidio in corso a Gaza; e (3) la fresca, efferata guerra di aggressione scatenata dagli Stati Uniti e dalla loro estensione cliente, l'entità sionista, contro la Repubblica Islamica dell'Iran – una guerra a lungo sul tavolo da disegno (vedi: PNAC). Questi tre eventi sono indicatori significativi della possibile fine imminente dell'umanità.

Le Due Assi

L'essenza razzista-colonialista secolare dell'imperialismo occidentale – amplificata negli ultimi decenni postmoderni dalle spietate ambizioni dell'alleanza anglo-americana-sionista – è degenerata in totale illegalità e barbarie. È diventata una forza cieca e sfrenata di inconcepibile ferocia, che costituisce il fondamento di ciò che chiamiamo l'Asse della Barbarie.

Questo Asse non ha solo causato danni ad altre civiltà, nazioni e popoli; ha anche distrutto i nobili successi culturali e umanistici del proprio passato. Disprezzando tutto ciò che è umano, abbraccia il post-umanesimo, separandosi completamente dalla civiltà umana. Disprezzando tutto ciò che è naturale e affermativo della vita, prospera sulla distruzione, la depravazione, l'inganno e la menzogna. Questo è ben documentato, non da ultimo nella parziale pubblicazione dei "Fascicoli Epstein" – il cui implicito "sistema di valori", corroborato da innumerevoli resoconti storici, caratterizza la base morale di questo asse. Il suo obiettivo principale è la supremazia mondiale e il potere esclusivo, un movente reso evidente in tutti e tre gli episodi menzionati.

In opposizione si trova l'Asse della Resistenza originale. Questa rete, fondata in Iran con l'IRGC al centro, si basa su pensatori e ideologi sciiti-religiosi come le nozioni di "solidarietà degli oppressi" di Ali Shariati e dell'Ayatollah Khomeini (un concetto ispirato, tra gli altri, da Cuba). Oggi abbraccia Hezbollah, Ansar Allah, Hamas, la Jihad Islamica Palestinese (PIJ) e la Resistenza Islamica in Iraq (inclusi Kata'ib Hezbollah, Asa'ib Ahl al-Haq e Harakat al-Nujaba).

[Nota: Il termine "Asse della Resistenza" è stato coniato per la prima volta dal quotidiano libico Al-Zahf Al-Akhdar in risposta alla rivendicazione dell'"asse del male" del presidente statunitense George W. Bush. Il suo articolo del 2002, "Asse del Male o Asse della Resistenza", affermava che "l'unico denominatore comune tra Iran, Iraq e Corea del Nord è la loro resistenza all'egemonia statunitense".]

La guerra e “le parti in causa”

Oggi, l'Asse della Barbarie, guidato dall'Egemone, gli Stati Uniti, è in guerra con ogni forma di resistenza al proprio dominio. Dall'inizio di quest'anno, abbiamo assistito a un'intensificazione di questa aggressione: il rapimento di un capo di Stato (il presidente Nicolás Maduro) e il dichiarato saccheggio del Venezuela; piani annunciate per invadere e annettere Cuba, Colombia, Messico, Groenlandia e persino Canada; attacchi in Nigeria; il tentato assassinio del presidente Putin tramite un attacco con drone sulla sua residenza a Novgorod; e la repressione dei cittadini dell'Egemone attraverso la milizia ICE simile a quella della SA [Sturmabteilung] – solo per citarne alcuni.

Alcuni potrebbero voler definire la divisione come “the West against the Rest” ["l'Occidente contro il Resto"]. Ma questo non può essere ridotto alla geografia politica. Altri potrebbero sostenere che la guerra dell'Egemone contro l'Iran sia una guerra tra giudeo-cristianesimo e Islam, ma non può essere ridotta a religione. Queste descrizioni catturano solo aspetti parziali del conflitto e, se considerate isolate, diventano fuorvianti. Avrebbero esaurito qualsiasi forma organizzata di resistenza perché...

… purtroppo, ci sono coloro all'interno del "Resto" (la Maggioranza Globale) che apparentemente sostengono gli obiettivi dell'alleanza anglo-americana-sionista. Citiamo alcuni di coloro che recentemente si sono esposti:

  • firmatari degli "Accordi di Abramo": leader degli Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Marocco, Sudan, Kazakistan
  • Il primo ministro indiano razzista Hindutva Modi nel suo incontro nauseante e servile con Netanyahu, assassino di bambini e criminale di guerra
  • dal cosiddetto "Sud Globale" – che include Indonesia, Mongolia, Pakistan, Kazakistan, Uzbekistan, Turchia e Vietnam – presente al "Board of Peace" dell'autoproclamato imperatore Trump (non dimentichiamo l'abominabile e strisciante elogio del presidente Kassym-Jomart Tokayev: "“Vorrei inoltre proporre l'istituzione di un premio speciale del Board of Peace dedicato al Presidente Trump, al fine di riconoscere i suoi eccezionali sforzi e risultati nel campo della costruzione della pace. Sono certo che, sotto la sua forte guida, signor Presidente, il Board of Peace riuscirà a portare a termine con successo la sua nobile missione”
  • la maggioranza predominante della "diaspora iraniana", come quelli di tipo Teherangeles che celebrano l'assassinio della Guida Suprema iraniana Khamenei vicino alla Casa Bianca, insieme al loro patetico "principe pagliaccio" Pahlavi Junior che piange tre soldati tre soldati statunitensi morti, ma che tace sulle oltre 160 studentesse uccise
  • Il segretario generale dell'ONU Gutierrez, che alla recente riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha condannato gli "attacchi dell'Iran ai Paesi vicini" – che, come ha spiegato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, Ali Larijani, erano attacchi a basi statunitensi – cioè "suolo USA"
  • Il primo ministro libanese Nawaf Salam, che si è costantemente schierato con l'entità sionista, condannando la resistenza di Hezbollah e esigendo il loro disarmo
  • le quinte colonne all'interno di Iran, Russia e altrove – i cui numeri non sono trascurabili
  • quegli Stati e individui passivi che non condannano i crimini dell'alleanza anglo-americana-sionista

Questi lacchè assortiti dell'élite suprematista, privi di qualsiasi spina dorsale morale, sperano disperatamente di ottenere il favore dei loro padroni. Ingannati da un sistema economico globale che promuove il consumismo compulsivo, l'egoismo e l'apatia, sono privi di responsabilità e coscienza. Lo spirito neoliberista e postmoderno li ha trasformati in zombie.

Nonostante tutte le nostre istituzioni internazionali, la comunicazione all'avanguardia e gli enormi progressi tecnologici, i responsabili e i sostenitori del Genocidio di Gaza rimangono inarrestabili, infrangibili e intoccabili. Gli spettatori passivi sono facilitatori. Gli Stati Uniti, vedendosi dotati di libertà illimitata e di mano libera – senza bisogno di rispettare il diritto internazionale o la propria costituzione – continueranno la loro strage fino a quando non verrà disattivato. Fino a quando non verrà disattivato. Fino a quando non verrà disattivato.

La morte dell'ONU

L'ONU è morta quando si è dimostrata impotente nel fermare un genocidio globale flagrante che continua ancora oggi con una prolungazione lancinante. E, come coloro che insistono nel “picchiare un cavallo morto”, la nauseante riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 1° marzo 2026 ha confermato che l'istituzione non rinascerà.

Il trattamento riservato alla Relatrice Speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese dopo i suoi rapporti fattuali sul Genocidio di Gaza è solo un'ulteriore prova dell'estinzione del concetto stesso di "Nazioni Unite".

L'"élite" suprematista dell'alleanza anglo-americana-sionista e i loro lacché sono fanatici deliranti; i loro obiettivi trascendono il pensiero illusorio in un regno che aborrisce la realtà. Sognano persino di reintrodurre la schiavitù e il colonialismo classico – come dimostra il discorso insensato di Marco Rubio alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

Coloro che mettono in discussione le narrazioni ufficiali o le denunciano e si oppongono vengono sanzionati, vilipenditi, oppressi e persino arrestati e imprigionati in sfida alle leggi nazionali e internazionali (Francesca Albanese, Jaques Baud, Natali Yam, Mahdieh Esfaniari e ...). Lo stato attuale del mondo occidentale sotto l'Egemone soddisfa tutti i criteri del fascismo.

Come con ogni interlocutore irrazionale e folle, la comunicazione e lo scambio sono impossibili. La maggior parte dei membri dell'ONU sembra ignara di ciò, altrimenti smetterebbero di insistere nel picchiare un cavallo morto.

L'invalidità di altre organizzazioni nelle circostanze odierne

Organizzazioni anti-egemoniche come i BRICS e la SCO non sono state e non saranno in grado di contrastare vigorosamente e decisamente l'Asse della Barbarie. Non formano un blocco unificato; tra le loro fila ci sono coloro (come il primo ministro Modi) che stanno chiaramente e provocatoriamente colludendo con l'Egemone e le sue bande sioniste di assassini. In una dichiarazione ufficiale dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai datata 2 marzo "riguardo alla situazione attorno alla Repubblica Islamica dell'Iran", la SCO ha sostenuto con condiscendenza la diplomazia e ha invitato tutte le parti a “dar prova di moderazione”!

L'attenzione di queste organizzazioni è sempre stata sul commercio, sui progressi tecnici, sul business, sulla diplomazia. Non hanno mai affrontato apertamente la condizione degli oppressi. Non mostrano alcuna comprensione del significato della lotta. Il futuro dell'umanità non è mai stato oggetto di discussione.

Intrappolata tra innumerevoli analisi di analisti politici e attivisti riguardo ai ruoli di queste organizzazioni, e la propaganda menzogna dell'"Asse della Barbarie" che le condanna, un cittadino comune si ritrova sopraffatto e intimidito da una cacofonia di voci contrastanti. Si diffonde un senso di impotenza e abbandono senza precedenti. In momenti del genere, il popolo ha bisogno di una leadership chiara, forte e decisa e di un sostegno.

Iran, la Grande Porta per la sopravvivenza dell'umanità

Come abbiamo avvertito nel nostro recente saggio sull'Iran: Iran: Guardiano alla Porta delle Nazioni Sovrane, "se la sua sovranità dovesse essere infranta, la porta crollerebbe e la lunga notte dell'egemonia calerebbe su tutte le nazioni."

Ora, mentre la guerra di aggressione senza fondamento dell'Egemone sbatte contro quella Porta e spinge il nostro pianeta sull'orlo del baratro, gli Stati sovrani e tutti gli individui che credono in un mondo giusto ed equo devono difenderlo. Ora. L'Iran potrebbe essere la battaglia definitiva.

Se gli Stati e i popoli del mondo vogliono sopravvivere, devono decidere da che parte stare. Ancora una volta, non c'è una via di mezzo.

Che fare

Il rinomato economista e analista politico, il professor Michael Hudson, propone "un processo su scala Norimberga contro la politica militare occidentale..." oppure "una ristrutturazione delle Nazioni Unite per porre fine alla capacità degli Stati Uniti di bloccare le risoluzioni di maggioranza".

La prima proposta presuppone un'unione unitaria di Stati capaci di intraprendere tale compito. La seconda richiederebbe a tutte le cosiddette "grandi potenze" di rinunciare ai loro diritti di veto. In ogni caso, l'ONU deve essere fondamentalmente riformata e ristrutturata – se non completamente sciolta e ricostituita da zero.

Questo non può succedere dall'oggi al domani. E chi potrebbe intraprendere un compito simile? I leader degli Stati (all'interno dei BRICS e oltre) agiscono secondo i loro "interessi nazionali" teorici o percepiti, oppure per interessi ideologici e di classe, o persino corruzione personale.

Tuttavia, se la maggioranza delle persone a livello globale alzasse la voce e offrisse una resistenza attiva, decisiva ed efficace, i loro governi e politici potrebbero essere costretti ad agire a loro favore. Adesso. Perché ogni esitazione, ogni decisione sbagliata, avrà ora conseguenze fatali per tutta l'umanità.

Le proposte del professor Hudson sono assolutamente azzeccate, ma non sono facili da attuare. Ora spetta a ciascuno riconoscere la gravità di quest'ora e agire di conseguenza.

Crediamo quindi che sia giunto il momento che le persone di tutto il mondo si organizzino e si uniscano all'attuale Asse di Resistenza – per creare un vero e proprio Asse della Resistenza Globale.

 

 

