Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • ITALIA

Lo strabismo atlantista di Crosetto: la vera guerra cognitiva viene dagli "alleati"

499
Lo strabismo atlantista di Crosetto: la vera guerra cognitiva viene dagli "alleati"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Un'analisi di Alessandro Robecchi pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano, che smaschera l'ipocrisia della narrazione ufficiale sulla cosiddetta guerra ibrida. Mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto si affanna a denunciare russi, cinesi e social come TikTok e YouTube - definiti "strumenti non convenzionali di guerra ibrida" - tace clamorosamente sulle operazioni di influenza che partono dai nostri stessi alleati.

Robecchi cita le parole del ministro secondo cui "alcune organizzazioni hanno la capacità, con l'uso dei social, di indirizzare le persone a comprare un oggetto o a fare un viaggio, ma anche a odiare la società in cui vivono e i valori della democrazia". Peccato che, come nota l'autore, questa sia esattamente la descrizione di ciò che "dal dopoguerra – quindi anche prima dei social – fanno gli Stati Uniti in Italia e in Europa". Come diceva Wim Wenders: "Ci hanno colonizzato l'inconscio".

Ma il silenzio più assordante riguarda un'operazione documentata e in atto. L'articolo cita l'inchiesta "Manufacturing the 'Great Replacement'" dei ricercatori Marc Owen Jones e Sohan Dsouza, che ha portato alla luce "una campagna martellante di inserzioni, post, meme, annunci, fake news, influenze varie sui social, organizzata e capillare" durata dal 2023 al 2026. L'obiettivo? "Diffondere in Europa un astioso sentimento di anti-arabismo e anti-islamismo, di odio per gli immigrati", favorendo "la saldatura tra le destre e il razzismo islamofobo".

I fili di questa "vera, certificata, ideologica" azione di guerra ibrida, scrive Robecchi, "portano a Israele". Tel Aviv, che "spende milioni per assumere influencer che dicano come si sta bene a Gaza e quanto è buono e 'morale' (!) il suo esercito genocida", sta conducendo una guerra cognitiva contro le opinioni pubbliche europee, "con la complicità di molti player del settore social (i soliti, da Meta in giù) che non rivelano chi paga le inserzioni".

Mentre Crosetto combatte la guerra ibrida "a forza di interviste", le cosiddette democrazie europee sono minate da dentro da operazioni di influenza provenienti "non solo da Mosca o da Pechino, come Crosetto vorrebbe farci credere, ma anche e soprattutto da nostri 'alleati', che preferiamo non disturbare".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA “Mi ha urlato al telefono”: Fico denuncia le minacce di Merz

“Mi ha urlato al telefono”: Fico denuncia le minacce di Merz

  • 11 Novembre 2026 15:37

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha inveito contro il primo ministro slovacco Robert Fico, minacciando di tagliare i finanziamenti al Paese a causa del suo rifiuto di sostenere le sanzioni contro...

EUROPA L'ANALISI DEL MESE - Il fallimento della Dottrina Kallas: l'UE fuori dalle trattative USA-Russia sull'Ucraina

L'ANALISI DEL MESE - Il fallimento della Dottrina Kallas: l'UE fuori dalle trattative USA-Russia sull'Ucraina

  • 11 Novembre 2026 07:00

di Fabrizio Verde   Donald Trump ha fatto un passo che l'Europa considerava impossibile. Ha allentato le sanzioni e i dazi contro la Russia, smantellando la legge voluta dal defunto senatore repubblicano...

EUROPA Abu Dhabi, Le Figaro smaschera l'irrilevanza di Bruxelles: esclusa dal tavolo, l'Europa si conferma un ostacolo alla pace

Abu Dhabi, Le Figaro smaschera l'irrilevanza di Bruxelles: esclusa dal tavolo, l'Europa si conferma un ostacolo alla pace

  • 10 Novembre 2026 17:24

  Mentre ad Abu Dhabi si consumano le prime, decisive ore dei negoziati trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, l'Europa resta esclusa dal tavolo dei grandi giocatori. A lei è stato...

AMERICA LATINA Lavrov: "Il Nord America sta cercando di fare tutto il possibile per garantire che l'America Latina rimanga il suo cortile di casa"

Lavrov: "Il Nord America sta cercando di fare tutto il possibile per garantire che l'America Latina rimanga il suo cortile di casa"

  • 10 Novembre 2026 15:30

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato al Forum internazionale sulla sicurezza collettiva a Mosca che il Nord America cerca di fare "tutto il possibile" affinché l'America Latina...

ASIA Negoziati ad Abu Dhabi, fine della prima giornata: 4,5 ore per definire l'architettura di sicurezza post-conflitto senza l'Europa

Negoziati ad Abu Dhabi, fine della prima giornata: 4,5 ore per definire l'architettura di sicurezza post-conflitto senza l'Europa

  • 10 Novembre 2026 15:15

Si sono chiuse le prime, intense battute di un negoziato trilaterale che potrebbe ridisegnare gli equilibri del continente eurasiatico. Ad Abu Dhabi, le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina hanno...

Le più recenti da In primo piano

"Trame del tempo". L'ultima (ridicola) distrazione di massa del governo Meloni

"Trame del tempo". L'ultima (ridicola) distrazione di massa del governo Meloni

11 Novembre 2026 16:00
La “guerra ibrida”, un pretesto politico a geometria variabile

La “guerra ibrida”, un pretesto politico a geometria variabile

11 Novembre 2026 09:00
Regno Unito: piano “anti-neoliberismo” affidato a consulenti Usa complici dei massacri di Gaza

Regno Unito: piano “anti-neoliberismo” affidato a consulenti Usa complici dei massacri di Gaza

11 Novembre 2026 09:00
Abu Dhabi, Le Figaro smaschera l'irrilevanza di Bruxelles: esclusa dal tavolo, l'Europa si conferma un ostacolo alla pace

Abu Dhabi, Le Figaro smaschera l'irrilevanza di Bruxelles: esclusa dal tavolo, l'Europa si conferma un ostacolo alla pace

10 Novembre 2026 17:24
Negoziati ad Abu Dhabi, fine della prima giornata: 4,5 ore per definire l'architettura di sicurezza post-conflitto senza l'Europa

Negoziati ad Abu Dhabi, fine della prima giornata: 4,5 ore per definire l'architettura di sicurezza post-conflitto senza l'Europa

10 Novembre 2026 15:15
Il caso dell'arresto in Israele del Prof. Donato Ferdori arriva in Parlamento

Il caso dell'arresto in Israele del Prof. Donato Ferdori arriva in Parlamento

10 Novembre 2026 12:00
Al Jazeera: Londra continua ad appaltare milioni a ditte legate alle colonie illegali di Israele

Al Jazeera: Londra continua ad appaltare milioni a ditte legate alle colonie illegali di Israele

10 Novembre 2026 09:00
"Senza limiti geografici". L'Iran e le nuove regole di ingaggio militare

"Senza limiti geografici". L'Iran e le nuove regole di ingaggio militare

10 Novembre 2026 09:00
ITALIA

IL CAMPO PORNOLARGHISSIMO XXX(L)

21002
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

10716
NORD-AMERICA

Come leggere i risultati delle elezioni USA nel quadro della guerra in Ucraina

10672
AMERICA LATINA

Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

9826
RUSSIA

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

9138
EUROPA

I cyberpirla (di Marco Travaglio)

7937
RUSSIA

I frigoriferi di Putin

7610
NORD-AMERICA

Chris Hedges - Oltre Trump: la vera guerra dei Dem è contro la propria dirigenza

7436
EUROPA

“Mi ha urlato al telefono”: Fico denuncia le minacce di Merz

AMERICA LATINA

La rivelazione esplosiva sulla vera attività della Ueno Bank

AMERICA LATINA

Il Brasile sanziona Meta per irregolarità

RUSSIA

La Russia smantella una rete di spionaggio di un Paese NATO nella sua enclave baltica

ASIA

Guerra all'Iran: Trump e Netanyahu protagonisti di una "lite furibonda"

ASIA

Rappresaglia Iran contro l'Argentina: "Marina e Aeronautica sono organizzazioni terroristiche"

EUROPA

"Vergognati". Cartoni di latte a Dublino contro Biden per il sostegno al genocidio a Gaza (VIDEO)

EUROPA

Bilancio UE e aiuti a Kiev, quattro paesi hanno già detto no al "ricatto" di Merz

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

  • 11 Novembre 2026 15:00
Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime" di Loretta Napoleoni Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

  • 09 Novembre 2026 22:00
Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari di Fabrizio Verde Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
La nostra rivoluzione contro la Guerra di Michelangelo Severgnini La nostra rivoluzione contro la Guerra

La nostra rivoluzione contro la Guerra

  • 11 Novembre 2026 10:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo   Una finestra aperta Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

  • 09 Novembre 2026 08:00
Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

  • 10 Novembre 2026 08:30
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
L'illusione del voto nel regime neocapitalista di Francesco Erspamer  L'illusione del voto nel regime neocapitalista

L'illusione del voto nel regime neocapitalista

  • 10 Novembre 2026 23:00
Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale di Paolo Desogus Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

  • 10 Novembre 2026 23:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà di Geraldina Colotti Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

  • 07 Novembre 2026 10:00
Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

  • 10 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Il mito dell'Occidente non regge più di Giuseppe Giannini Il mito dell'Occidente non regge più

Il mito dell'Occidente non regge più

  • 10 Novembre 2026 12:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
GUERRAFONDAI BIPARTISAN GOVERNO E PD di Giorgio Cremaschi GUERRAFONDAI BIPARTISAN GOVERNO E PD

GUERRAFONDAI BIPARTISAN GOVERNO E PD

  • 10 Novembre 2026 21:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti