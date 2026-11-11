Lo strabismo atlantista di Crosetto: la vera guerra cognitiva viene dagli "alleati"

Un'analisi di Alessandro Robecchi pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano, che smaschera l'ipocrisia della narrazione ufficiale sulla cosiddetta guerra ibrida. Mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto si affanna a denunciare russi, cinesi e social come TikTok e YouTube - definiti "strumenti non convenzionali di guerra ibrida" - tace clamorosamente sulle operazioni di influenza che partono dai nostri stessi alleati.



Robecchi cita le parole del ministro secondo cui "alcune organizzazioni hanno la capacità, con l'uso dei social, di indirizzare le persone a comprare un oggetto o a fare un viaggio, ma anche a odiare la società in cui vivono e i valori della democrazia". Peccato che, come nota l'autore, questa sia esattamente la descrizione di ciò che "dal dopoguerra – quindi anche prima dei social – fanno gli Stati Uniti in Italia e in Europa". Come diceva Wim Wenders: "Ci hanno colonizzato l'inconscio".



Ma il silenzio più assordante riguarda un'operazione documentata e in atto. L'articolo cita l'inchiesta "Manufacturing the 'Great Replacement'" dei ricercatori Marc Owen Jones e Sohan Dsouza, che ha portato alla luce "una campagna martellante di inserzioni, post, meme, annunci, fake news, influenze varie sui social, organizzata e capillare" durata dal 2023 al 2026. L'obiettivo? "Diffondere in Europa un astioso sentimento di anti-arabismo e anti-islamismo, di odio per gli immigrati", favorendo "la saldatura tra le destre e il razzismo islamofobo".



I fili di questa "vera, certificata, ideologica" azione di guerra ibrida, scrive Robecchi, "portano a Israele". Tel Aviv, che "spende milioni per assumere influencer che dicano come si sta bene a Gaza e quanto è buono e 'morale' (!) il suo esercito genocida", sta conducendo una guerra cognitiva contro le opinioni pubbliche europee, "con la complicità di molti player del settore social (i soliti, da Meta in giù) che non rivelano chi paga le inserzioni".



Mentre Crosetto combatte la guerra ibrida "a forza di interviste", le cosiddette democrazie europee sono minate da dentro da operazioni di influenza provenienti "non solo da Mosca o da Pechino, come Crosetto vorrebbe farci credere, ma anche e soprattutto da nostri 'alleati', che preferiamo non disturbare".

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