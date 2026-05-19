Minaccia di aggressione: la Russia avvia esercitazioni nucleari
Al via dal 19 al 21 maggio le manovre delle Forze Armate russe per testare la prontezza operativa e l'impiego del proprio arsenale nucleare in caso di minaccia di aggressione. A darne notizia è il Ministero della Difesa di Mosca, sottolineando che i test serviranno come strategia di deterrenza contro il nemico.
Le operazioni includeranno anche esercitazioni congiunte per simulare l'utilizzo delle armi nucleari dislocate in Bielorussia, perfezionando le procedure coordinate di dispiegamento e allerta rapida.
I numeri e i reparti coinvolti
-
Il contingente: Saranno schierati oltre 64.000 militari e più di 7.800 mezzi.
-
Le forze in campo: Alle manovre prendono parte attiva le Forze Missilistiche Strategiche, la Flotta del Pacifico e la Flotta del Nord.
-
I comandi aerei e territoriali: Mobilitati anche il Comando dell'Aviazione a Lungo Raggio e le truppe appartenenti ai Distretti Militari Centrale e di Leningrado.