Minaccia di aggressione: la Russia avvia esercitazioni nucleari

Il contingente: Saranno schierati oltre 64.000 militari e più di 7.800 mezzi .

Le forze in campo: Alle manovre prendono parte attiva le Forze Missilistiche Strategiche, la Flotta del Pacifico e la Flotta del Nord.

I comandi aerei e territoriali: Mobilitati anche il Comando dell'Aviazione a Lungo Raggio e le truppe appartenenti ai Distretti Militari Centrale e di Leningrado.