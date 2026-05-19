Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Minaccia di aggressione: la Russia avvia esercitazioni nucleari

503
Minaccia di aggressione: la Russia avvia esercitazioni nucleari

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Al via dal 19 al 21 maggio le manovre delle Forze Armate russe per testare la prontezza operativa e l'impiego del proprio arsenale nucleare in caso di minaccia di aggressione. A darne notizia è il Ministero della Difesa di Mosca, sottolineando che i test serviranno come strategia di deterrenza contro il nemico.

Le operazioni includeranno anche esercitazioni congiunte per simulare l'utilizzo delle armi nucleari dislocate in Bielorussia, perfezionando le procedure coordinate di dispiegamento e allerta rapida.

I numeri e i reparti coinvolti

  • Il contingente: Saranno schierati oltre 64.000 militari e più di 7.800 mezzi.

  • Le forze in campo: Alle manovre prendono parte attiva le Forze Missilistiche Strategiche, la Flotta del Pacifico e la Flotta del Nord.

  • I comandi aerei e territoriali: Mobilitati anche il Comando dell'Aviazione a Lungo Raggio e le truppe appartenenti ai Distretti Militari Centrale e di Leningrado.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il vicolo cieco di Israele in Libano: i droni invisibili di Hezbollah che eludono i sistemi hi-tech

Il vicolo cieco di Israele in Libano: i droni invisibili di Hezbollah che eludono i sistemi hi-tech

19 Maggio 2026 11:00
Assassinio di Saif al islam Gheddafi: dalla Libia una petizione per ottenere verità e giustizia

Assassinio di Saif al islam Gheddafi: dalla Libia una petizione per ottenere verità e giustizia

19 Maggio 2026 10:00
Putin e Xi rafforzano l’asse eurasiatico contro l’ordine unipolare

Putin e Xi rafforzano l’asse eurasiatico contro l’ordine unipolare

19 Maggio 2026 07:00
L’Iran risponde a Trump: abbiamo vinto noi la guerra dei 40 giorni

L’Iran risponde a Trump: abbiamo vinto noi la guerra dei 40 giorni

19 Maggio 2026 07:00
'Sanctions war': la Cina costruisce le sue regole e il petroyuan avanza

'Sanctions war': la Cina costruisce le sue regole e il petroyuan avanza

18 Maggio 2026 17:42
Axios, droni e Cuba: l’ennesima creazione statunitense del nemico

Axios, droni e Cuba: l’ennesima creazione statunitense del nemico

18 Maggio 2026 17:05
Cina, i dati di aprile confermano un percorso di crescita strutturale e di qualità

Cina, i dati di aprile confermano un percorso di crescita strutturale e di qualità

18 Maggio 2026 16:51
Ultim'ora Gaza, blitz in mare: le forze israeliane assaltano la Flottiglia umanitaria

Ultim'ora Gaza, blitz in mare: le forze israeliane assaltano la Flottiglia umanitaria

18 Maggio 2026 12:30
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

19261
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

18572
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

17235
EUROPA

Sta evidentemente succedendo qualcosa in Ucraina...

16937
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

15816
CINA

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

15627
RUSSIA

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

13378

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

12335
EUROPA

Scontro Spagna-USA, Pedro Sánchez: "La guerra in Iran è un errore colossale"

EUROPA

L'Iran replica alla Germania: "Ipocrisia evidente, i veri nemici della pace sono altri"

AMERICA LATINA

"Cuba non è una minaccia": Díaz-Canel risponde alle fake news che preparano la guerra

ASIA

Hormuz: verso una "nuova fase più pericolosa" nella crisi energetica

ASIA

"Ti sbagli completamente": la rivelazione dell'ex capo della CIA sul piano di Netanyahu per l'Iran

MEDITERRANEO

Israele, approvata la pena di morte per i prigionieri palestinesi: Ben-Gvir festeggia con lo champagne

EUROPA

Mercenario colombiano ingannato da Kiev. "Ho capito che siamo solo carne da macello"

ASIA

L'Iran stringe la morsa su Hormuz: "Nessuno passa senza il nostro via libera"

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
"Con Milei abbiamo perso tutto": lavoratore argentino smonta la narrazione neoliberista di Fabrizio Verde "Con Milei abbiamo perso tutto": lavoratore argentino smonta la narrazione neoliberista

"Con Milei abbiamo perso tutto": lavoratore argentino smonta la narrazione neoliberista

  • 18 Maggio 2026 15:50
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele” Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

  • 19 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca di Marinella Mondaini Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

  • 18 Maggio 2026 09:00
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia? di Giuseppe Giannini Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

  • 13 Maggio 2026 14:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari di Michele Blanco Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari

Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari

  • 18 Maggio 2026 14:30
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti