Si dimetta, Infantino. Sospendete Israele

di Tawfiq Al-Ghussein* e Rania Hammad

Il cartellino rosso è uno degli strumenti di autorità più semplici del calcio. L'arbitro lo alza. Il giocatore lascia il campo. La squalifica segue. Il punto non è che gli arbitri abbiano sempre ragione. Non è così. Il punto è che la regola appartiene al gioco, non ai presidenti.

È per questo che il caso Folarin Balogun conta. L'attaccante statunitense è stato espulso nella gara contro la Bosnia ed Erzegovina, un'infrazione che comportava una squalifica automatica di una giornata. Donald Trump ha allora telefonato a Gianni Infantino, presidente della FIFA, e ha chiesto all'organizzazione di rivedere la decisione. La FIFA non ha cancellato il cartellino rosso. Ha sospeso la squalifica per un periodo di prova di un anno, permettendo a Balogun di giocare contro il Belgio.

La sequenza è stata straordinaria proprio perché la normale autorità del procedimento disciplinare è parsa cedere all'accesso politico. Reuters ha riferito che Trump ha personalmente esortato Infantino a riesaminare il caso, mentre la FIFA ha dichiarato che la squalifica è stata sospesa ai sensi dell'articolo 27 del proprio codice disciplinare.

Il Belgio ha protestato. La UEFA ha protestato. Il calcio stesso ha protestato. La UEFA ha accusato la FIFA di aver oltrepassato una linea rossa, e l'agenzia stampa Associated Press ha riferito che l'episodio ha posto il rapporto tra Trump e Infantino al centro di una delle maggiori controversie del torneo. E forse non solo del torneo.

La Federazione calcistica del Belgio ha richiamato le regole della stessa FIFA, secondo cui un cartellino rosso comporta normalmente l'esclusione del giocatore dalla partita successiva. La questione non era più soltanto se Balogun dovesse giocare. Era se l'ordine disciplinare del gioco fosse diventato disponibile all'intervento politico.

Non è mai stata soltanto una controversia calcistica. È stata una miniatura dell'ordine internazionale. Una regola esisteva. Il potere è intervenuto. L'istituzione si è adeguata. È stata trovata una clausola giuridica, celebrata negli Stati Uniti mentre il resto del mondo vi leggeva arroganza e sopraffazione.

La procedura è sopravvissuta nella forma esteriore mentre il suo contenuto morale veniva svuotato. È così che funziona la corruzione ai massimi livelli. Non ha sempre bisogno di contanti nelle buste o di conti cifrati. A volte agisce attraverso la prossimità, l'accesso e la deferenza. A volte è semplicemente la consapevolezza che un uomo può alzare la cornetta e un altro metterà in moto il meccanismo.

Ma lo scandalo è più grande di Balogun, più grande di Trump, più grande di una singola partita del Mondiale. Il vero soggetto è la FIFA di Infantino, un'organizzazione capace di un'immediata creatività procedurale quando gli Stati Uniti hanno bisogno di sollievo, e di una paralisi totale quando le si chiede di affrontare un genocidio. La FIFA ha trovato in pochi giorni il modo di liberare un attaccante americano da una squalifica di una giornata. Non ha trovato, in oltre due anni, il modo di agire contro uno Stato il cui esercito ha ucciso calciatori palestinesi a centinaia, ha smantellato la vita sportiva palestinese e ha sepolto il gioco stesso sotto le macerie di Gaza.

È questo il nesso che non va perduto. Infantino non ha semplicemente presieduto a una decisione discutibile. Presiede alla normalizzazione di uno Stato genocida all'interno del calcio mondiale. E non si tratta di un'accusa isolata né di uno slogan. Amnesty International ha concluso che Israele commette un genocidio contro i palestinesi a Gaza. Human Rights Watch ha documentato atti di genocidio e crimini contro l'umanità. L'organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem è giunta alla stessa conclusione, e con essa un numero crescente di studiosi del genocidio, inclusi storici israeliani come Raz Segal, Omer Bartov e Amos Goldberg; l'Associazione internazionale degli studiosi del genocidio ha adottato una risoluzione secondo cui le azioni di Israele soddisfano la definizione giuridica di genocidio.

E soprattutto vanno incluse le voci palestinesi, troppo spesso cancellate: le organizzazioni palestinesi per i diritti umani Al-Haq, Al Mezan e il Palestinian Centre for Human Rights documentano da anni questa distruzione. A queste conclusioni si è aggiunta quella della Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, che ha stabilito che Israele commette un genocidio. Il suo rapporto più recente va oltre: conclude che le forze israeliane hanno deliberatamente preso di mira e ucciso i bambini palestinesi. Circa un terzo delle persone uccise a Gaza sono bambini. Colpire i bambini, ha scritto la Commissione, significa attaccare la capacità stessa del popolo palestinese di esistere e di avere un futuro. È la forma più nuda del genocidio: un genocidio dei bambini. Non sono slogan gridati dagli spalti. Sono le conclusioni di istituzioni il cui compito è documentare e nominare crimini di questa natura. La FIFA non può fingere di non avere alcuna responsabilità etica quando una delle sue federazioni affiliate appartiene a uno Stato accusato dai principali organismi per i diritti umani e dalle Nazioni Unite di genocidio, occupazione, apartheid e distruzione sistematica.

I soli numeri avrebbero dovuto costringerla ad agire. Citando la Federazione calcistica palestinese, alcune fonti collocano il numero delle figure sportive palestinesi uccise dall'ottobre 2023 a più di mille, di cui centinaia appartenenti al mondo del calcio. L'uccisione del portiere Saleem Khader al-Ashqar è diventata un altro nome in quel registro, un altro atleta cancellato mentre l'istituzione responsabile del calcio mondiale proseguiva nel linguaggio della neutralità.

Questi calciatori non sono stati uccisi al di fuori del genocidio. Sono stati uccisi al suo interno, sullo stesso terreno, sotto le stesse bombe, parte della stessa cancellazione. L'International Centre of Justice for Palestinians ha rinnovato il proprio appello alla FIFA affinché sospenda Israele, sostenendo che la tolleranza della FIFA verso i club con sede in colonie illegali viola i suoi stessi statuti.

A questo punto la posizione di Infantino diventa insostenibile. Se le regole contano abbastanza da multare i giocatori, squalificarli e sanzionare le federazioni, allora contano abbastanza da affrontare la distruzione di un intero tessuto calcistico. Se l'integrità del gioco è messa in pericolo da una singola squalifica modificata, quale parola si applica quando i giocatori palestinesi vengono uccisi, gli stadi rasi al suolo, i club cancellati, e l'organo di governo prosegue come se il calcio israeliano fosse un normale partecipante a una normale competizione? Non è neutralità. È complicità travestita da neutralità. La scusa è sempre la stessa: lo sport non deve immischiarsi nella politica. Ma allora perché le regole valgono per alcuni e non per altri?

L'ipocrisia si fa più netta nel momento in cui si pone la Russia accanto a Israele. Il 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la FIFA e la UEFA hanno sospeso congiuntamente le squadre nazionali e di club russe dalle loro competizioni fino a nuovo avviso. Non hanno sostenuto che sport e politica debbano restare separati. Non hanno atteso la pronuncia di ogni tribunale. Non si sono trincerate a tempo indeterminato dietro la complessità giuridica. Hanno agito perché la Russia era diventata punibile all'interno dell'universo morale del potere occidentale. La FIFA e la UEFA hanno sospeso la Russia entro quattro giorni dall'invasione. Non hanno sospeso Israele dopo più di due anni di genocidio.

Israele è stato trattato diversamente, non perché il calcio sia al di sopra della politica, ma perché il calcio è politico esattamente nel modo in cui è politico il sistema più ampio. Le regole vengono applicate contro i nemici e gestite a favore degli amici. La Russia è stata sospesa. Israele è protetto. I calciatori palestinesi vengono uccisi, e la FIFA temporeggia. I club delle colonie continuano a giocare nei campionati israeliani, e la FIFA temporeggia. Amnesty International e il movimento per il boicottaggio BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) hanno chiesto alla FIFA e alla UEFA di sospendere la Federazione calcistica israeliana finché non escluderà dai propri campionati i club con sede in colonie illegali, una misura che precluderebbe alle squadre nazionali e di club israeliane le competizioni internazionali e ne taglierebbe i finanziamenti e i diritti di voto fino al rispetto del diritto internazionale. La FIFA continua a temporeggiare.

Peggio ancora, la questione le è già stata formalmente sottoposta. Nel marzo 2024 la Federazione calcistica palestinese ha presentato alla FIFA una richiesta formale di sospensione dell'Israel Football Association. Il 19 marzo 2026 la FIFA ha rifiutato di agire, adducendo che lo status giuridico della Cisgiordania resterebbe una questione irrisolta e altamente complessa del diritto internazionale pubblico. Gli statuti stessi della FIFA, però, vietano a una federazione affiliata e ai suoi club di giocare sul territorio di un'altra federazione affiliata senza il suo consenso. Eppure almeno sei club con sede in colonie illegali nel territorio palestinese occupato continuano a giocare nei campionati israeliani. Alla FIFA non è mancata l'informazione. Le è mancata la volontà. Per Balogun ha trovato in pochi giorni la creatività dell'articolo 27. Per la Palestina ha trovato, in due anni, soltanto il pretesto della complessità giuridica. Il suo rifiuto non è ignoranza. È la decisione di mantenere uno Stato accusato di genocidio all'interno del gioco, normalizzando gli autori di crimini di guerra e contro l'umanità.

È per questo che Balogun non è una distrazione dalla Palestina. È la stessa struttura in miniatura. Per gli Stati Uniti, le regole si piegano, così come si piegano per proteggere e coprire i crimini e l'impunità di Israele a qualunque costo. Per Israele, vengono rinviate senza fine. Per i palestinesi, diventano una lingua parlata sui morti. La FIFA sa muoversi in poche ore per Trump e non sa muoversi in anni per la Palestina. Sa sospendere una squalifica, ma non sospendere una federazione implicata in occupazione, apartheid e genocidio.

Infantino non può tenere separate queste questioni. Non può affermare che Balogun appartenga alla disciplina mentre Israele appartiene alla politica. Quella linea si dissolve nell'istante in cui la FIFA sospende la Russia, tollera i club delle colonie, concede a Israele i privilegi di una normale affiliazione e risponde a Trump. Ognuno di questi atti è politico. L'unica domanda è quale politica la FIFA serva.

È questo il cuore della questione. Infantino non sta tenendo la politica fuori dal calcio. Sta decidendo quale politica il calcio assorbirà, quale violenza normalizzerà, quale Stato punirà per una guerra e quale proteggerà attraverso un genocidio. Gli Stati Uniti agiscono come dei bulli. Israele riceve impunità. La Palestina riceve condoglianze, lacrime, silenzio e ritardo. Preghiere.

Questo è un sistema marcio, quello in cui le regole sono sacre quando applicate ai deboli e negoziabili quando risultano scomode ai forti. È un sistema intollerabile e ingiusto, ed è da smantellare, così come l'intero ordine mondiale delle cose. La richiesta, dunque, si formula ora con chiarezza: Gianni Infantino deve dimettersi. Ha ridicolizzato la FIFA, il calcio e lo sport. Ha insultato i tifosi di tutto il mondo e ha fatto apparire l'organo di governo del calcio disponibile alla pressione politica di un paese e di un presidente che stanno smantellando il diritto internazionale e il rispetto delle istituzioni, incluse ormai quelle sportive.

Perché il rispetto delle regole è l'abc del gioco, la prima cosa che insegniamo ai bambini per farli crescere corretti. Mostrare invece ai più giovani che le eccezioni si fanno per il potere significa insegnare esattamente il contrario: che il prepotente ha la meglio, che si aggredisce chi è più debole, che viviamo nella giungla. Ogni regola piegata per il forte indebolisce l'istituzione che dovrebbe custodirla, finché i regolamenti diventano carta straccia e le istituzioni non contano più nulla. Un mondo che insegna questo ai propri figli ha già smesso di dirsi civile.

Insegniamo invece il contrario. Israele deve essere sospeso, non come atto simbolico ma come il minimo che il diritto esige. Sospendete la Federazione calcistica israeliana finché i club delle colonie non saranno rimossi, finché il calcio palestinese non sarà più trattato come sacrificabile, finché Israele non sarà tenuto allo stesso metro un tempo applicato alla Russia. Nessuna squadra nazionale, nessun club, nessun finanziamento, nessun diritto di voto, nessun posto ordinario nel calcio mondiale mentre un genocidio prosegue, mentre atleti palestinesi vengono uccisi e lo sport palestinese viene sepolto sotto le macerie.

Un cartellino rosso ha smascherato il sistema. Trump ha fatto la telefonata. La FIFA di Infantino ha risposto. Ma è la Palestina a rivelare il crimine più profondo. Lo scandalo non è soltanto che la FIFA ha piegato una regola per l'America. È che la FIFA ha piegato l'intera architettura morale del gioco per accogliere un genocidio.

C'è qualcosa che ciascuno di noi può fare, subito. Il movimento BDS e Amnesty International chiedono da mesi la sospensione della Federazione calcistica israeliana; tifosi in tutta Europa hanno già mostrato a Israele il cartellino rosso. Oggi una petizione pubblica, «Kick Israel out of the 2026 World Cup», raccoglie firme per chiedere a FIFA e UEFA la sospensione immediata di Israele fino alla fine dei crimini e al pieno rispetto del diritto internazionale, mentre sulla piattaforma Change.org è attiva la campagna «Red Card Israeli Racism». Firmare e diffondere questi appelli è il modo per trasformare l'indignazione in pressione.

Si dimetta, Infantino.

Sospendete Israele.

*Tawfiq Al-Ghussein è scrittore e ricercatore che si occupa di diritto internazionale, strategia geopolitica ed economia politica del Medio Oriente. I suoi lavori sono stati pubblicati su Elaph, L'Antidiplomatico e Pagine Esteri.

Rania Hammad è ricercatrice nel campo delle relazioni internazionali. Ha studiato Scienze Politiche presso la American University of Rome e ha conseguito un Master in International Relations presso l'Università del Kent. È autrice di «Palestina nel cuore», «Vita tua vita mea» e «Ritorno a Gaza».