Il blocco navale imposto dagli Stati Uniti non sembra aver raggiunto l'obiettivo di fermare le esportazioni petrolifere iraniane. Teheran continua infatti a commercializzare il proprio greggio attraverso rotte marittime nel Golfo Persico e corridoi terrestri alternativi, mantenendo sostanzialmente invariati i volumi delle esportazioni e beneficiando, al tempo stesso, dell'aumento dei prezzi.



A riferirlo è Qasem Qoreishi, vicecomandante della milizia paramilitare Basij, secondo il quale le contromisure adottate dall'Iran hanno consentito di aggirare le restrizioni statunitensi. «Il petrolio che prima vendevamo, diciamo, a 40 o 50 dollari, moltiplicatelo per il prezzo attuale. Esportiamo gli stessi volumi e i ricavi saranno diverse volte superiori», ha dichiarato ai giornalisti. Una situazione che evidenzia un effetto paradossale della strategia di Washington: invece di strangolare economicamente Teheran, le restrizioni avrebbero contribuito a rafforzare gli introiti derivanti dalle esportazioni energetiche.



Sul piano militare, il 21 novembre l'Iran ha condotto una delle operazioni più intense e articolate contro le imbarcazioni che hanno violato le regole di transito nello Stretto di Hormuz e contro velivoli statunitensi. Le operazioni hanno avuto una duplice natura, offensiva e difensiva, secondo quanto riferito da un funzionario militare iraniano. Anche il tentativo del Comando centrale statunitense (CENTCOM) di compromettere il controllo iraniano sullo stretto e scortare un convoglio di petroliere, nonostante il sostegno aereo e navale, sarebbe fallito. Teheran continua a ribadire che la riapertura dello Stretto di Hormuz dipenderà dall'adozione, da parte degli Stati Uniti, di misure concrete per ristabilire la fiducia tra i due Paesi.



Il messaggio iraniano è chiaro: la pressione militare ed economica di Washington non è riuscita a piegare la Repubblica Islamica, che rivendica di conservare sia la capacità di esportare petrolio sia il controllo di uno dei passaggi strategici più importanti per il commercio energetico mondiale.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it