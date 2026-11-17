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di Giuseppe Giannini

La deriva autoritaria, che attanaglia le democrazie occidentali, è rappresentata da diversi elementi, ma in particolare, come vediamo in questi ultimi anni, i segni più tangibili sono rappresentati da due vicende che legano la stessa ai motivi del contendere.

Al di là delle problematiche interne ai vari esecutivi, se sono più liberali (sinonimo di austerità economica) o reazionari (i nuovi fascismi) vi sono questioni che li uniscono in un procedere comune, che, alla fine, sostanzia la consueta dipendenza verso centri di potere ed affari transnazionali.

E' il bellicismo interessato che, come sempre, ma mai più di adesso, la fa da padrone.

Da una parte una guerra tra contendenti, dall'altra uno sterminio unilaterale.

Ucraina e Russia, Israele e i palestinesi.

La crisi di legittimità dei governi diventa un orpello da rimuovere, come il diritto, le leggi, le Costituzioni.

I reggenti non sanno di che farsene del consenso, infatti, puntualmente, lo raggirano.

E pretendono pure di dare lezioni di civiltà.

Non si era mai vista la sospensione-soppressione delle regole, così come avviene da un po' di tempo a questa parte.

Sono tutti coinvolti in situazioni intricate, che chiamano in causa il mondo della finanza e quello militare, il lobbismo, gli affari della famiglia Biden, le sfere di "influenza", Trump e gli Epstein files. Una lotta per la supremazia economica dove l'aspetto religioso (delle chiese evangeliche e dei fanatici religiosi israeliani) è tutt'altro che secondario.

Se Israele aveva il potere di ingerenza e veniva tollerato, ora che il vaso di Pandora si è scoperchiato diventa chiaro che il suo è un vero e proprio potere di ricatto.

Si comporta come una grande organizzazione mafiosa che, in caso di mancato pagamento del pizzo, è in grado di far saltare tutto.

A tal punto che, la questione legata all'antisionismo viene trasformata in altro, per mezzo dell'inasprimento di un sistema morale-sanzionatorio, che non attiene alla verità storica ed ai fatti attuali.

Dunque, in base alla nuova legge, che equipara l'antisionismo all'antisemitismo (ricordiamo che anche gli arabi sono culturalmente semiti), colpevole di odio e razzismo non è chi pratica il genocidio e continua a commettere una carneficina.

Quindi, non lo sono le attività criminali messe in opera dal governo di estrema destra di Netanyahu, dai coloni e dai fanatici religiosi.

La pulizia etnica, le torture, gli stupri, gli arresti arbitrari e i fermi amministrativi.

Le violenze gratuite e le provocazioni, l'uccisione di migliaia di civili innocenti e di testimoni scomodi (i giornalisti).

Il disprezzo ed il trattamento disumano riservato alle altre religioni ed ai pacifisti volontari.

Tutto ciò non rappresenta motivo di ostilità per i relatori di una legge vergognosa, che protegge i criminali veri, ratificando la loro impunità.

Invece, da colpevolizzare sono tutti coloro che si sono dati da fare per smuovere le coscienze incancrenite di un Occidente in profonda crisi di civiltà, e chi denuncia queste violenze.

Dopo aver delegittimato il diritto internazionale e l'ONU, ciò che rimane delle nostre sempre più labili democrazie si muove sulla scia trumpiana, fatta di abusi.

Gli scandali (tangenti e corruzione, Trump come Netanyahu) e l'arbitrarietà (l'ICE e l'IDF) messi a tacere da governi e media occidentali asserviti.

Ha preso forza il suprematismo bianco che respinge migranti e arabi.

Il revisionismo storico accetta il razzismo, l'intolleranza, e considera da punire tutti coloro che si appellano alle regole democratiche ed al diritto umanitario.

Per gli USA le organizzazioni antifasciste sono da considerare terroriste; per i carnefici sionisti chi li critica è antisemita; per i governi d'Occidente manifestare ed esprimere dissenso contro la guerra e le diseguaglianze vuol dire essere accomunati a frange eversive, quando i veri destabilizzatori delle istituzioni sono loro.

D'altronde, è palese in Italia dove c'è un esecutivo, che accoglie e celebra fascisti mandatari di stragi e con il Presidente del Senato che si vanta di possedere il busto di Mussolini.

Eppure, il mondo ebraico che giustifica Netanyahu e i coloni dovrebbe indignarsi quando dalla loro parte ci si mettono forze partitiche eredi di quelle leggi razziali prodromiche all'Olocausto.

Chi discriminava gli ebrei (il diritto ad esistere) oggi finge di proteggerli, ma in verità persevera, perché dietro questa legge si nasconde una visione fortemente integralista e discriminatoria, al fine di sostenere quell' ondata nera - l'internazionale sovranista - che da Trump a Putin, passando per i vari Milei, Bolsonaro, il regime di Zelensky, vannacciani, meloniani e salvinani vari arriva fino ai sodali di Netanyahu.

C'è poi la russofobia che non c'entra nulla con la guerra in corso.

Von der Leyen, Kallas, e da noi l'inconsistente Picierno.

Donne frustrate in cerca di visibilità e potere.

Quest'ultima, alla pari del suo amichetto Calenda, ha seri problemi esistenziali.

Visto il consenso striminzito di cui godono certi insignificanti personaggi, che, pure, sono onnipresenti sui media attraverso quotidiane insulsaggini c'è da chiedersi chi ci sta dietro.

Sono talmente inutili e fanno danni, però la funzione di essi è quella di manipolare l'opinione pubblica. Attraverso il blocco di post non graditi e la censura sulla rete o intervenendo sull'organizzazione di eventi ed iniziative culturali per chiederne il boicottaggio ogni qualvolta c'è di mezzo un artista, un intellettuale, un'opera russa.

Oltre all'agire in nome altrui c'è molto di pregiudizio ed ignoranza.

La storia, l'arte, la politica, ma anche la coerenza ed il senso di umanità non fanno per loro.

Quindi, chiunque tratti la materia russa, che sia il gas o la cultura verrà bandito, ostracizzato, sanzionato.

Un "sillogismo" in base al quale, allora, dovremmo boicottare anche Trump e tutti coloro che intrattengono rapporti con Putin.

Qui non si tratta di preservare la libertà di informazione, evitare cyberattacchi e possibili manipolazioni in vista del voto.

E' solo una questione di parte, "interessata" dall'affaire ucraino, i cui danni indiretti, come con il gas e l'aumento spropositato dei prezzi si ripercuotono sulle nostre economie.

Danneggiare il settore culturale, che già risente, da decenni, dei tagli economici e della immaterialità nella fruizione dei contenuti vuol dire essere imbecilli, per usare un eufemismo.

Semmai andrebbero colpiti i responsabili delle nefandezze (ma debbono ancora spiegarci perché il meccanismo sanzionatorio e i mandati di cattura non valgono per i genocidari israeliani) e non in base all'appartenenza etnica o alla provenienza.

In tal modo, non solo il razzismo si istituzionalizza, ma si preclude, in partenza, ogni forma di dialogo.

Sarà l'eredità storica occidentale, che ha sempre considerato gli altri inferiori e da dominare.

Che colpa ne hanno gli intellettuali o i cittadini di quelle nazioni dei crimini commessi dai loro governi?

Chiederlo a questi esaltati accecati dalla superbia non ha molto senso.

Sono talmente miseri che, anche sforzandosi, proprio non ci arrivano.