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Stando a quanto comunicato lunedì dall'emittente televisiva yemenita Al Masirah, un velivolo saudita ha colpito lo stabile in fase di realizzazione della Società Pubblica di Telecomunicazioni nella provincia di Al-Hudayda, situata nello Yemen occidentale, provocando quattro vittime e 18 feriti.

La stessa fonte ha precisato che i soccorritori sono tuttora impegnati nelle operazioni di recupero delle persone coinvolte, mentre i caccia sauditi continuano a pattugliare i cieli dell'area.

Dal canto suo, il Ministero della Salute e dell'Ambiente ha reso noto tramite una nota ufficiale che 59 civili sono rimasti uccisi o feriti a causa dei raid sauditi condotti nelle ultime 48 ore nelle province di Taiz, Saada, Hayya, Sana'a e nel distretto della capitale. Secondo i dati diffusi, i bombardamenti sauditi hanno causato il decesso di 12 civili, tra i quali figurano tre bambini, e il ferimento di altre 47 persone, inclusi tre bambini e sette donne. Il bilancio complessivo dall'avvio dell'ultima escalation saudita ammonta ora a 1.421 vittime, suddivise tra 450 morti e 971 feriti.

Nella giornata di sabato, il portavoce delle forze armate yemenite, il generale di brigata Yahya Sari, aveva annunciato che il conteggio totale dei raid aerei e missilistici sferrati dall'Arabia Saudita contro lo Yemen dall'inizio dell'inasprimento delle ostilità, nel luglio 2016, ha toccato la soglia dei 5.500 attacchi.

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