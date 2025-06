Perché la strategia shock di Israele contro l'Iran è fallita

di Ali Salehian* - The Cradle

Il blitz mattutino dello stato di occupazione israeliano del 13 giugno – l'assalto più sfacciato sul suolo iraniano da decenni – era stato progettato per replicare i successi passati in Libano. Non ha funzionato.

Quel venerdì mattina, gli aerei da combattimento israeliani hanno lanciato numerosi attacchi in tutto l'Iran: 60 civili sono stati uccisi in una torre residenziale, diversi importanti scienziati nucleari e alti comandanti militari sono stati assassinati e sono stati colpiti siti chiave della difesa aerea e delle infrastrutture nucleari.

Gli attacchi hanno segnato un'escalation ad alto rischio, modellata in parte sulla campagna israeliana del settembre 2024 in Libano, dove una serie coordinata di omicidi ha eliminato i vertici dell'unità d'élite Radwan di Hezbollah e, ??infine, lo stesso segretario generale Hassan Nasrallah e il suo presunto successore, Hashem Safieddine.

Un modello fallito

Questo schema di "shock and awe" ha avuto un certo successo in Libano, dove l'intelligence israeliana aveva raggiunto una profonda penetrazione. A Teheran, tuttavia, ha incontrato una nazione molto più resiliente.

Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiedeva a gran voce all'Iran di abbandonare i suoi diritti di arricchimento nucleare, lui ha perseguito un approccio del bastone e della carota fatto di sanzioni di "massima pressione", minacce militari e negoziati per cercare di persuadere Teheran ad accettare le sue richieste unilaterali durante colloqui indiretti.

Questo schema si era già ripetuto nel conflitto tra Ucraina e Russia dopo un periodo di stallo nei negoziati, con operazioni nel profondo della Russia e attacchi ai bombardieri strategici russi.

Per mesi, Teheran aveva considerato il modello di attacco israeliano di Hezbollah come uno scenario probabile per un attacco all'Iran. Di conseguenza, furono adottate misure per sostituire rapidamente i comandanti in un caso del genere. Almeno tatticamente, tuttavia, Israele riuscì comunque a sorprendere l'Iran con i suoi attacchi, dovuti principalmente a infiltrazioni interne e operazioni di sabotaggio.

Teheran risponde rapidamente

Ma la risposta dell'Iran è stata rapida. Nel giro di 72 ore, Teheran ha lanciato tre importanti operazioni di ritorsione. Le difese aeree del Paese sono state ripristinate, le unità di droni sono state nuovamente impiegate e i posti di comando chiave sono stati riforniti. Filmati e immagini di obiettivi israeliani colpiti da munizioni iraniane si sono rapidamente diffusi online, a dimostrazione sia della ripresa operativa di Teheran sia del suo messaggio strategico.

La risposta offensiva e difensiva dell'Iran è stata tale che Trump, inizialmente giubilante per le azioni di Israele e desideroso di offrire all'Iran una "seconda possibilità" di negoziazione, forse addirittura prendendo in considerazione l'idea di unirsi a una guerra con una vittoria certa contro la Repubblica islamica, è tornato a una posizione dichiaratamente neutrale, cercando di porre rapidamente fine alle tensioni.

Ma il messaggio di Teheran è stato chiaro e coerente: considera qualsiasi aggressione israeliana inscindibile dal sostegno degli Stati Uniti. La Repubblica Islamica ha da tempo avvertito che il sostegno logistico, di intelligence e operativo di Washington consente tutte le campagne militari di Tel Aviv. E mentre il Primo Ministro israeliano di destra Benjamin Netanyahu continua a cercare di coinvolgere gli Stati Uniti nel suo programma di cambio di regime iraniano, Trump e altri sembrano sempre più cauti.

Sicurezza per tutti o per nessuno

L'Iran ha chiaramente dichiarato la sua strategia in caso di attacco da parte degli Stati Uniti: sicurezza per tutti o per nessuno, ovvero sicurezza marittima, sicurezza energetica e sicurezza delle basi statunitensi nell'Asia occidentale.

Mohsen Rezaei, ex comandante generale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran, ha dichiarato in una recente intervista:

"L'America e l'Europa devono ritirare i loro statisti da Israele il prima possibile. Se ciò non accade, non potremo vedere gli Stati Uniti e altri paesi continuare a fornire munizioni a Israele. I loro aerei decolleranno e si scontreranno con i nostri missili, che siano aerei britannici, francesi o americani. Pertanto, le dimensioni della guerra potrebbero aggravarsi e ci siamo preparati a questo."

Ha aggiunto: "Certo, il nostro impegno è sempre stato quello di non essere gli iniziatori, ma di essere quelli che porteranno a termine il conflitto. Se il sostegno a Israele continua, la mia previsione è che anche i sostenitori potrebbero essere coinvolti nel conflitto".

L'Iran possiede diversi strumenti difensivi e offensivi, nonché opzioni convenzionali e non convenzionali, che sicuramente riconsidererà seriamente dopo il recente scambio di fuoco pesante.

Come ha affermato Mohammad-Javad Larijani, uno dei principali consiglieri di politica estera della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, nonché segretario dell'Alto Consiglio per i diritti umani del Paese:

"Nel Golfo Persico esiste una vecchia regola: se i nostri impianti petroliferi (quelli dell'Iran) subissero gravi danni, non consentiremmo a nessun paese della regione di utilizzare il suo petrolio".

L'Iran ha molte opzioni a disposizione per mettere in atto questa minaccia. Il generale di brigata Esmail Kowsari, membro della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento, ha sostenuto che "chiudere lo Stretto di Hormuz" potrebbe facilmente essere una delle tattiche previste dall'agenda iraniana.

Una lettura errata del campo di battaglia iraniano

Tel Aviv ha erroneamente dato per scontato che la sua strategia per il Libano fosse replicabile. Diversi errori di calcolo hanno indebolito il suo piano copia-incolla per decapitare la leadership iraniana.

In primo luogo, il comando militare iraniano è vasto, esperto e rapidamente sostituibile. A differenza di Hezbollah, un attore non statale con risorse più limitate, l'Iran mantiene una struttura articolata e ridondante nelle sue forze armate. Il generale di brigata Abolfazl Shekarchi ha sottolineato questa capacità, respingendo l'ipotesi israeliana secondo cui pochi omicidi avrebbero potuto paralizzare la difesa nazionale.

In secondo luogo, la geografia è importante. Le dimensioni dell'Iran consentono la dispersione strategica di risorse critiche. I jet israeliani possono aver penetrato brevemente i nodi chiave occidentali, ma gran parte delle infrastrutture iraniane rimane radicata nei suoi territori orientali e centrali. La dottrina militare dello Stato si basa su tale profondità.

In terzo luogo, sebbene l'apparato di intelligence israeliano sia riuscito a penetrare negli ambienti di comando iraniani, non ha raggiunto un dominio completo. La Repubblica Islamica mantiene la capacità di condurre operazioni di controspionaggio e, nei giorni successivi all'attacco, la sicurezza interna avrebbe smantellato diverse cellule di spionaggio, responsabili della maggior parte delle recenti esplosioni.

La versione iraniana della solidarietà come arma strategica

Ma forse l'errore di valutazione più grave di Tel Aviv risiede nella sua interpretazione della coesione interna dell'Iran. Il Primo Ministro israeliano Netanyahu sembrava credere che un improvviso attacco esterno avrebbe attivato le forze di opposizione all'interno dell'Iran, scatenando separatisti, militanti e oppositori del governo per destabilizzare lo Stato. Questo calcolo ha un precedente altrettanto mal informato: l'ex presidente iracheno Saddam Hussein commise un errore simile negli anni '80.

Ma l'unità politica dell'Iran di fronte alle minacce esterne è stata ripetutamente dimostrata. Persino segmenti della società critici nei confronti della Repubblica Islamica hanno serrato i ranghi di fronte all'aggressione straniera. È un nazionalismo forgiato non dalla propaganda di stato, ma dalla memoria collettiva di guerre, invasioni e isolamento.

Tel Aviv ha ucciso, in soli tre giorni, 224 cittadini iraniani, in maggioranza civili, e ridotto in macerie diversi edifici residenziali. Un livello di provocazione così elevato ha le sue conseguenze. In questo conflitto, la deterrenza dell'Iran non è solo militare, ma anche sociale.

Una guerra non ancora decisa

Al momento, la situazione rimane instabile. La campagna di Tel Aviv ha innescato una rapida risposta iraniana, sia a livello retorico che di retorica. Ma soprattutto, ha messo in luce i limiti della dottrina militare israeliana applicata a uno Stato con difese profonde – e persino sconosciute – e una popolazione mobilitata.

Gli alleati occidentali di Tel Aviv, un tempo contenti di rilasciare dichiarazioni timide durante i mesi di attacchi israeliani a Gaza e i suoi più recenti attacchi all'Iran, sono da allora passati alla diplomazia attiva. Washington ora si sta affannando per impedire una conflagrazione regionale. Quello che un tempo era un sostegno passivo è ora una mediazione attiva, mentre Tel Aviv spinge per trascinare Washington più a fondo nel suo scontro con l'Iran. Netanyahu, nel frattempo, continua a guardare a una guerra più ampia per risolvere con la forza il dossier nucleare iraniano e punta a un completo cambio di regime. L'obiettivo di Israele è chiaramente quello di trascinare gli Stati Uniti in una campagna militare che potrebbe danneggiare l'infrastruttura nucleare iraniana e indebolirne la forza militare.

Ma Teheran ha tracciato la sua linea. Come ha avvertito il Ministro della Difesa iraniano Aziz Nasirzadeh subito dopo gli attacchi israeliani:

"Siamo pienamente preparati e sosterremo le nostre forze operative in ogni modo possibile. Siamo pronti ad affrontare anni di combattimenti continui e le forze armate sono completamente equipaggiate."

Come in ogni conflitto, gli esiti rimangono incerti. Tuttavia, se questo si trasformerà in una guerra più ampia o si bloccherà in un'altra situazione di stallo regionale congelata dipenderà meno da Israele e più dalla disponibilità degli Stati Uniti a seguire Tel Aviv nella mischia.

*Ali Salehian è ricercatore senior presso il Think Tank di Governance e Politica affiliato alla Sharif University of Technology. È anche dottorando presso la Tarbiat Modarres University.