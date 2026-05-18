"Quinto Dialogo di Wanshou" a Pechino: quale futuro per la sicurezza globale?

di Vito Petrocelli*

Cambiamenti mai visti negli ultimi ottant’anni si stanno verificando a un ritmo velocissimo nel mondo di oggi. Trasformazione e turbolenza sono intrecciate, guerre e conflitti continuano a divampare e l'instabilità e l'incertezza globali sono in aumento. L'ordine globale successivo alla Seconda Guerra Mondiale si trova a un bivio critico. Dove sta andando il mondo? Sta scivolando in un'era caotica di maggiore turbolenza, divisione, disordine e con una rinascita della legge della giungla, o sta marciando verso un periodo pacifico di sicurezza universale e prosperità comune?

Sono queste le premesse del quinto Dialogo di Wanshou sulla sicurezza globale, che vedrà partecipare esperti e studiosi di tutto il mondo a Pechino dal 29 al 30 maggio 2026.

Parteciperò con piacere a questo evento su invito dell’Associazione del Popolo Cinese per la Pace e il Disarmo, per fare sintesi su questioni geopolitiche di grande rilievo.

Quale ruolo dovrebbero svolgere i paesi in un panorama internazionale turbolento e nella trasformazione dell'ordine di sicurezza globale? Useranno il proprio potere e le proprie risorse per alimentare conflitti e trarne vantaggio, diventando creatori di instabilità e insicurezza globali? Oppure abbandoneranno il loro "orgoglio e pregiudizio", assumendosi attivamente la responsabilità di salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali e fornire certezze e una direzione a un mondo turbolento?

Al momento il sistema di governance globale con le Nazioni Unite al suo centro sta affrontando sfide sistemiche. È necessario immaginare come i singoli paesi possano rimanere impegnati negli scopi e nei principi delle Nazioni Unite e ripristinare l'autorità del sistema globale di sicurezza e governance collettiva.

È urgente immaginare come dovremmo promuovere la riforma della governance della sicurezza globale e migliorare la rappresentanza dei paesi emergenti e del Sud del mondo per adattarci alle esigenze di sviluppo di un mondo multipolare.

Tutto questo di fronte a questioni di governance della sicurezza sempre più rilevanti in nuovi contesti come l'IA, il cyberspazio e lo spazio extra-atmosferico.

L’evento vuole raccogliere il parere e l’esperienza di esperti e studiosi di tutto il mondo e uno scambio di opinioni franco e approfondito con alti dirigenti del governo cinese ed esperti in materia di sicurezza. L’obiettivo è di raccogliere le idee e le intuizioni dei partecipanti e degli studiosi per contribuire alla costruzione di un ordine globale più giusto ed equo.





*Già Presidente della Commissione esteri del Senato. Presidente dell'Istituto Italia-Brics e direttore editoriale de l'AD