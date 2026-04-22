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Rapporto ONU: L'economia di Gaza al collasso: crollo dell'84% e 3 milioni di anni di vita perduti

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Rapporto ONU: L'economia di Gaza al collasso: crollo dell'84% e 3 milioni di anni di vita perduti

 

Lo sviluppo umano ha subito una battuta d'arresto di oltre settant'anni a causa del genocidio perpetrato da Israele nella Striscia di Gaza, come evidenziato da un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il 20 aprile, che stima i costi di ripresa e ricostruzione a oltre 70 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. 

Il rapporto è stato redatto in collaborazione con la Banca Mondiale ed è stato pubblicato lunedì. 

"Si stima che le necessità di ripresa e ricostruzione a Gaza ammonteranno a 71,4 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, di cui 26,3 miliardi necessari nei primi 18 mesi per ripristinare i servizi essenziali, ricostruire le infrastrutture critiche e sostenere la ripresa economica", si legge nel rapporto. 

"I danni alle infrastrutture fisiche sono stimati in 35,2 miliardi di dollari, mentre le perdite economiche e sociali ammontano a 22,7 miliardi di dollari", ha aggiunto.

Secondo il nuovo rapporto delle Nazioni Unite, i settori più colpiti sono quelli dell'edilizia abitativa, della sanità, dell'istruzione, del commercio e dell'agricoltura.

Oltre 371.888 unità abitative sono state distrutte o danneggiate a seguito della guerra genocida di Israele, mentre più del 50% degli ospedali è fuori servizio.

Quasi tutte le scuole dell'enclave assediata sono state distrutte. L'economia di Gaza è crollata dell'84%. 

Il rapporto ha inoltre evidenziato il "catastrofico impatto sullo sviluppo umano in tutta Gaza, che si stima abbia subito una battuta d'arresto di 77 anni".

«Circa 1,9 milioni di persone sono state sfollate, spesso più volte, e oltre il 60% della popolazione ha perso la propria casa... Donne, bambini, persone con disabilità e coloro che presentano vulnerabilità preesistenti sopportano il peso maggiore», si legge nel rapporto. 

Questa valutazione è l'ultima di una serie di studi e rapporti che hanno rivelato la portata senza precedenti delle perdite inflitte da Israele alla Striscia di Gaza negli ultimi due anni. 

A febbraio, la rivista medica The Lancet ha pubblicato uno studio che mostrava come il quattro percento della popolazione di Gaza fosse stata uccisa entro l'inizio del 2025. 

Mentre il Ministero della Salute di Gaza aveva dichiarato nel gennaio 2025 che il bilancio delle vittime era di poco superiore a 49.000, in realtà era circa il 35% più alto, ovvero vicino a 75.200, secondo quanto riportato da The Lancet .

Secondo una corrispondenza pubblicata dalla rivista alla fine dello scorso anno, "tre milioni di anni di vita sono andati perduti" a causa della guerra genocida di Israele contro la Striscia di Gaza. 

Il termine "anni di vita perduti" si riferisce al numero totale di anni di vita che i palestinesi uccisi avrebbero vissuto se non fossero morti prematuramente.

Nel 2024, la rivista The Lancet ha riportato che, se si considerano anche i decessi indiretti – inclusi quelli dovuti al deterioramento delle strutture sanitarie, alla carestia e alle malattie – il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza potrebbe variare tra 149.000 e 598.000.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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