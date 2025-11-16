Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Rodríguez denuncia: "Classe fascista pronta a regalare il Venezuela a Washington"

La vicepresidente Rodríguez indica nelle immense riserve di petrolio, gas e oro la vera causa della pressione militare statunitense, giustificata con il pretesto della lotta al narcotraffico

510
Rodríguez denuncia: "Classe fascista pronta a regalare il Venezuela a Washington"

Le immense ricchezze del sottosuolo venezuelano rappresentano paradossalmente il suo più grande pericolo. È questa la riflessione della vicepresidente Delcy Rodríguez, che denuncia un quadro di aggressione imperialista contro la nazione bolivariana. Secondo le autorità di Caracas, le risorse strategiche del paese - dai vasti giacimenti di petrolio e gas alle abbondanti riserve d'oro, acqua e minerali - sono il vero obiettivo di Washington, trasformando la Repubblica Bolivariana del Venezuela in un bersaglio per forze esterne intenzionate a esercitare un controllo militare sul paese.

Rodríguez, parlando durante un evento nello Stato di Carabobo, ha denunciato la presenza di una "classe antipolitica, fascista ed estremista" all'interno del paese, pronta, a suo dire, a consegnare queste ricchezze nazionali ai "centri di potere di Washington e ai suoi governi alleati". Una retorica che si inserisce in un contesto di forte tensione, con il presidente Nicolás Maduro che ha convocato vigilie e marce permanenti di difesa in risposta a quelle che vengono bollate a ragion veduta come "aggressioni" statunitensi.

La tensione si è alzata da agosto, quando gli Stati Uniti hanno dispiegato una significativa forza militare al largo delle coste venezuelane, giustificando l'operazione come parte della lotta al narcotraffico. Questa presenza, composta da navi da guerra, sottomarini e aerei da combattimento, è stata accompagnata da bombardamenti nel Mar dei Caraibi e nell'Oceano Pacifico che hanno causato decine di vittime.

Maduro ha ripetutamente smascherato la motivazione antidroga, definendola un pretesto. La verità, secondo il leader venezuelano, è che l'obiettivo degli USA è un "cambio di regime" per impadronirsi della "immensa ricchezza petrolifera" della nazione. "Il Venezuela è innocente", ha affermato Maduro, "tutto ciò che si sta facendo contro di noi è per giustificare una guerra, un cambio di governo e rubarci la principale riserva di petrolio e la quarta di gas del mondo".

Una tesi che trova inequivocabili conferme nei rapporti di organismi come l'ONU e la stessa DEA statunitense, i quali escludono che il Venezuela sia un hub significativo per il traffico di droga verso gli Stati Uniti, la cui rotta principale transita invece per l'Oceano Pacifico.

La posizione di Caracas non è rimasta isolata. A livello internazionale, è giunto il sostegno della Russia, con il ministro degli Esteri Sergej Lavrov che ha bollato le azioni USA come "inaccettabili" e fuorilegge, avvertendo che la politica dell'Amministrazione Trump non farà che danneggiare ulteriormente la reputazione di Washington sul palcoscenico globale. La ‘questione Venezuela’ si conferma così non solo uno scontro bilaterale, ma uno specchio delle più ampie tensioni geopolitiche contemporanee.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

  • 15 Novembre 2025 17:53

di Fabrizio Verde C’è una parola che improvvisamente è scomparsa dal lessico dei media occidentali: aggressione. Dal 2022 al 2024 la stampa e la diplomazia russofoba euro–atlantica...

AMERICA LATINA Maduro denuncia: "L’aggressione degli Stati Uniti è contro tutta l’umanità"

Maduro denuncia: "L’aggressione degli Stati Uniti è contro tutta l’umanità"

  • 15 Novembre 2025 14:44

La crisi innescata dagli Stati Uniti con le minacce belliche nei condfronti del Venezuela ha superato nelle ultime settimane un nuovo livello di allerta, alimentando timori regionali e internazionali....

RUSSIA La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO

La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO

  • 14 Novembre 2025 17:58

Mosca non ha intenzione di attaccare i paesi della NATO, ma sta adottando misure per garantire la sicurezza nazionale e prepararsi a qualsiasi sviluppo, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri...

AMERICA LATINA La Russia condanna l'operazione militare USA contro il Venezuela

La Russia condanna l'operazione militare USA contro il Venezuela

  • 14 Novembre 2025 17:49

Mentre il Pentagono annuncia la “Operazione Lancia del Sud” per colpire i cosiddetti e presunti “narcoterroristi” nel Mar dei Caraibi, da Mosca arriva una condanna ferma. Il Cremlino...

AMERICA LATINA Sud globale contro egemonia: il Venezuela al centro della nuova sfida multipolare

Sud globale contro egemonia: il Venezuela al centro della nuova sfida multipolare

  • 14 Novembre 2025 07:00

Le acque del Mar dei Caraibi sono letteralmente incandescenti. Mentre gli Stati Uniti mantengono una massiccia presenza militare al largo del Venezuela — guidata dalla portaerei USS Gerald R. Ford...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Quanti uomini e mezzi ha ancora (realmente) Kiev?

Quanti uomini e mezzi ha ancora (realmente) Kiev?

16 Novembre 2025 07:00
Il Ministro Crosetto e la “democrazia” ucraina

Il Ministro Crosetto e la “democrazia” ucraina

16 Novembre 2025 07:00
Maduro denuncia: "L’aggressione degli Stati Uniti è contro tutta l’umanità"

Maduro denuncia: "L’aggressione degli Stati Uniti è contro tutta l’umanità"

15 Novembre 2025 14:44
Angelo d'Orsi: "Una grande assemblea pubblica contro la censura e la repressione del dissenso"

Angelo d'Orsi: "Una grande assemblea pubblica contro la censura e la repressione del dissenso"

15 Novembre 2025 09:00
Cisgiordania, escalation senza precedenti: cresce la violenza dei coloni con il sostegno dell’esercito israeliano

Cisgiordania, escalation senza precedenti: cresce la violenza dei coloni con il sostegno dell’esercito israeliano

15 Novembre 2025 07:00
Ucraina, il caso “Midas”: uno scandalo che tocca direttamente Zelensky

Ucraina, il caso “Midas”: uno scandalo che tocca direttamente Zelensky

15 Novembre 2025 07:00
La Cina lancia un severo avvertimento al Giappone

La Cina lancia un severo avvertimento al Giappone

14 Novembre 2025 18:08
La Russia condanna l'operazione militare USA contro il Venezuela

La Russia condanna l'operazione militare USA contro il Venezuela

14 Novembre 2025 17:49

L'Ambasciata russa pubblica le "risposte di Lavrov che il Corriere della sera si è rifiutato di pubblicare"

23998
EUROPA

Censura e russofobia: comunicato ufficiale del Prof. Angelo d'Orsi (con importante aggiornamento)

20926

Marco Travaglio - Siamo in Russia

13201
EUROPA

Marco Travaglio - Risposta sbagliata

12208
NORD-AMERICA

Jeffrey Sachs - La grande mano Usa in Ucraina dal 2014

10123
ITALIA

"Il Re è Nudo": intervista ad Angelo d'Orsi sul volto della censura liberale

9086
CINA

L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti"

8616
EUROPA

Marco Travaglio - Il silenzio è d'oro

8505
EUROPA

Orban: "Trovo ridicolo dire che i russi attaccheranno l'UE"

RUSSIA

La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO

MEDITERRANEO

Siria, revocati gli accordi con la Russia. Gli Emirati prendono il controllo del porto di Tartous

RUSSIA

Shoigu sul nuovo START: non resta molto tempo per preservare uno dei fondamenti della stabilità

Gli Stati membri della SCO concordano un piano d'azione di cooperazione commerciale fino al 2030

Megascandalo corruzione in Ucraina. Nuove rivelazioni su due ministri

Sanzioni energetiche contro Mosca. Gli Usa "concedono" un anno di esenzione all'Ungheria

AMERICA LATINA

Maduro denuncia la campagna della CIA per “giustificare qualsiasi cosa”

L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti" di Fabio Massimo Paernti L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti"

L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti"

  • 12 Novembre 2025 12:00
"I nuovi mostri" - Roger Waters "I nuovi mostri" - Roger Waters

"I nuovi mostri" - Roger Waters

  • 10 Novembre 2025 21:00
PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

  • 14 Novembre 2025 10:00
Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi di Loretta Napoleoni Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

  • 26 Ottobre 2025 10:00
Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA di Fabrizio Verde Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

  • 15 Novembre 2025 17:53
Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina di Giuseppe Masala Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

  • 04 Novembre 2025 09:00
Testimonianze esclusive da Gaza: “Aspettiamo la fase 2: il ritiro dell’IDF dalla zona gialla” di Michelangelo Severgnini Testimonianze esclusive da Gaza: “Aspettiamo la fase 2: il ritiro dell’IDF dalla zona gialla”

Testimonianze esclusive da Gaza: “Aspettiamo la fase 2: il ritiro dell’IDF dalla zona gialla”

  • 14 Novembre 2025 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE   Una finestra aperta La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

  • 10 Novembre 2025 11:00
La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato

La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato

  • 08 Novembre 2025 16:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025 di Raffaella Milandri Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025

Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025

  • 08 Novembre 2025 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ma che c'entra La Russa con Pasolini? di Paolo Desogus Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

  • 15 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Venezuela, diario di una rivoluzione. ASSASSINIO DELLA FELICITA’ Fulvio Grimaldi - Venezuela, diario di una rivoluzione. ASSASSINIO DELLA FELICITA’

Fulvio Grimaldi - Venezuela, diario di una rivoluzione. ASSASSINIO DELLA FELICITA’

  • 11 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Il principale ostacolo nei negoziati con gli Stati Uniti secondo Lavrov di Marinella Mondaini Il principale ostacolo nei negoziati con gli Stati Uniti secondo Lavrov

Il principale ostacolo nei negoziati con gli Stati Uniti secondo Lavrov

  • 09 Novembre 2025 19:00
La sinistra, l'America, e l'Occidente di Giuseppe Giannini La sinistra, l'America, e l'Occidente

La sinistra, l'America, e l'Occidente

  • 07 Novembre 2025 12:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire di Michele Blanco La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

  • 11 Novembre 2025 16:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'orrore e' il capitalismo di Giorgio Cremaschi L'orrore e' il capitalismo

L'orrore e' il capitalismo

  • 07 Novembre 2025 17:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti