C’è un nemico che l’Occidente non smette di raccontare: enorme, minaccioso, pronto a invaderci domani o, al massimo, dopodomani. Le scadenze si susseguono, vengono puntualmente prorogate, ma il nemico resta lì, sempre utile. Il numero 5 de I Quaderni de L’AntiDiplomatico, edito da LAD Edizioni e in uscita a novembre 2026, parte da questa osservazione e prova a fare una cosa che oggi sembra quasi fuori moda: guardare la Russia per quello che è, e non per come ci viene raccontata.

Il titolo esprime già la tesi di fondo: Russia. Il nemico immaginario di un Occidente in declino. La Russia, in questo scenario, è insieme pretesto e specchio. Pretesto, perché basta agitarla come minaccia per coprire le falle di un sistema; specchio, perché sono proprio quelle falle a ritornarci indietro, nitide, appena la si guarda per quello che è. Guardare la Russia senza il filtro della propaganda significa misurare la tenuta dell’ordine occidentale, quello fondato sull’egemonia economica che l’Occidente sta perdendo e che per questo fatica a restare al centro del presente.

Un libro scritto “a incastro”

La particolarità di questo Quaderno sta nel modo in cui è nato. Quasi tutti i contributi sono inediti e sono stati scritti apposta per stare l’uno accanto all’altro, senza ripetersi e senza sovrapporsi. Il risultato, più che un “Quaderno”, è una raccolta di piccoli saggi, un libro vero e proprio, che passa dall’analisi all’intervista, dall’inchiesta al racconto, dal reportage alla raccolta di dati.

L’indice lo conferma: undici interventi, firmati da diplomatici, storici, economisti, giornalisti e analisti, che affrontano il tema da angolazioni diverse. Il filo che li tiene insieme è l’idea che un conflitto non si affacci su una sola finestra, ma su panorami diversi, in tempi diversi e con conseguenze diverse. Albe e tramonti si avvicendano, e ciò che da una parte può costituire l’inizio di una speranza, dall’altra diventa la fine di un’illusione.

Quattro scenari

Per accompagnare il lettore, l’introduzione organizza il volume in quattro scenari.

Il primo è la fine del conflitto. Il libro si apre con Fabrizio Verde, che in Il fallimento della Dottrina Kallas descrive un’Unione Europea rimasta fuori dalla stanza in cui si decide, mentre Washington tratta direttamente con Mosca e con Pechino. Segue Jeffrey D. Sachs con Un quadro di riferimento per la pace in Ucraina, una proposta di accordo che, nelle sue stesse parole, affronta le cause della guerra anziché i suoi sintomi: neutralità permanente dell’Ucraina, candidatura all’Unione europea, linea di armistizio lungo il fronte e fine dell’allargamento della NATO a est, il tutto in un pacchetto unico garantito dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Alberto Bradanini, con La guerra in Ucraina, ricostruisce le origini del conflitto, i tentativi di compromesso (da Istanbul in poi) e le ragioni per cui sono falliti, indicando a quali condizioni la strada del negoziato potrebbe riaprirsi.

Il secondo è l’officina della paura. Fake news, manipolazione dell’informazione, demonizzazione, russofobia: episodi che sembrano sparsi e che, secondo il Quaderno, sono invece gli attrezzi di uno stesso mestiere, quello di costruire un nemico. Fabrizio Poggi indaga la demonizzazione del “popolo russo” come preparazione ideologica al conflitto. Angelo d’Orsi, ne La piaga dei tempi, ripercorre la lunga storia del sentimento antirusso, che fa risalire a ben prima del Novecento, e racconta come l’opinione pubblica europea cominci ora ad aprire gli occhi. Ne Il mistero della realtà scomparsa, metto in fila manipolazioni e omissioni della narrazione mediatica sulla guerra e ne smonto il meccanismo, con l’obiettivo dichiarato di capire a chi serva questa minaccia e perché.

Il terzo è l’economia. Le sanzioni, annunciate come arma risolutiva, hanno avuto effetti molto diversi da quelli promessi. Alessandro Volpi, in L’illusione di emarginare la Russia, analizza efficacia e costi del regime sanzionatorio e sostiene che l’esclusione di Mosca si sia trasformata nell’isolamento dell’Europa, a danno di industria e sicurezza energetica. Vito Petrocelli, in Dalla rottura con l’Occidente alla Grande Eurasia, guarda dall’altra parte: lo spostamento dei flussi commerciali verso l’Asia e il Sud Globale, gli scambi in valute diverse dal dollaro, la crescita dei BRICS. Un Occidente sempre più stanco, avverte l’introduzione, fatica a riconoscere di non essere più il centro di tutto.

L’ultimo è lo sguardo di chi in Russia c’è andato. Perché nessuna analisi sostituisce il vedere con i propri occhi. Qui trovano posto l’intervista che ho fatto ad Angelo d’Orsi, al suo rientro dalla Russia dove era stato come osservatore internazionale alle elezioni della Duma, con le risposte alle polemiche sollevate in Italia dalla sua scelta. Chiude la sezione il lungo reportage di Marco Marsili, La festa e la guerra: dal viaggio a Mosca fino a Krasnodar e alla Crimea, la vita quotidiana in tempo di sanzioni e di guerra, fino al giorno del voto.

La cronistoria in fondo al volume

In chiusura, a mo’ di appendice, la Cronistoria di una guerra annunciata ricostruisce i fatti dal vertice di Malta del dicembre 1989 fino al novembre 2026, tra allargamenti, promesse dimenticate, accordi non rispettati e avvertimenti ignorati. Non va letta di seguito: è pensata per essere consultata durante la lettura, per verificare date e fatti man mano che emergono nei vari capitoli. Il messaggio è che il 24 febbraio 2022, presentato come un fulmine a ciel sereno, era in realtà un conflitto annunciato da anni.

Un metodo, non una sentenza

Il Quaderno non vuole emettere sentenze, né di condanna né di assoluzione. Propone invece un metodo di analisi: confrontare le fonti, diffidare degli “strilli” della propaganda, ascoltare tutte le voci coinvolte e andare a vedere di persona. Lo scopo è comporre un’interpretazione della realtà depurata dai condizionamenti degli interessi di parte e dalle false alternative. Ne emerge un Occidente che ha bisogno di un nemico immaginario per tenere insieme se stesso: un segnale inequivocabile del proprio declino. Il libro si presenta così come la fotografia di questo preciso momento storico, una testimonianza che resta inalterata di fronte ai futuri “vincitori”, pronti a manipolarla per costruire una Verità più consona ai propri scopi.

La presentazione a Roma

Il volume sarà presentato giovedì 26 novembre 2026, alle ore 17, al Caffè Letterario, in via Ostiense 95, a Roma. I saluti istituzionali saranno affidati a S.E. Alexey Paramonov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia. Moderati da Vito Petrocelli, direttore editoriale de L’AntiDiplomatico, interverranno l’ex ambasciatore in Cina e Iran Alberto Bradanini, lo storico e accademico Angelo d’Orsi, il direttore responsabile Fabrizio Verde e lo scrivente quale curatore del volume. Il ricercatore e analista Marco Marsili e il fisico e saggista Carlo Rovelli saranno presenti con un intervento video.

Sarà l’occasione per discutere dal vivo i temi del libro: dal ruolo dell’Europa e dell’Italia alla diplomazia come strumento di pace, dalla propaganda e dalla russofobia alle sanzioni e alla crescita dei BRICS, fino al racconto di chi in Russia c’è stato.

I Quaderni de L’AntiDiplomatico n. 5, «Russia. Il nemico immaginario di un Occidente in declino», a cura di Luca Busca. LAD Edizioni, novembre 2026. Copertina e progetto grafico di Gianluca Staderini.

Luca Busca Ho fatto il giornalista, il produttore di concerti, il direttore di produzione in tv, il sommelier, il fotografo, il docente, il negoziante e l’imprenditore. Non per talento: semplicemente non ho mai imparato a dire di no a una cosa interessante. Ho scavato buche a “La Talpa” e poi mi sono convertito al fotovoltaico, passando dal buio alla luce senza nemmeno accorgermene. Ho scritto un saggio di filosofia politica e ho lavorato nei reality show senza mai capire quale dei due mondi sia più ermetico. Non ho ancora trovato la mia vocazione: continuo a cercarla, e nel farlo mi diverto parecchio.