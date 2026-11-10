"Senza limiti geografici". L'Iran e le nuove regole di ingaggio militare

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Nell’arco degli ultimi trenta mesi, l’architettura di difesa della Repubblica Islamica ha compiuto una svolta fondamentale: la logica della ritorsione differita e misurata ha lasciato il posto a un modello di risposta immediata, perentoria e non preavvisata.

Come evidenziato nell'analisi firmata da Mohammad Molaei per HispanTV, l’ultimo indirizzo strategico emanato dalla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l’Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, formalizza questo cambio di passo, stabilendo che le future opzioni militari di Teheran affrancheranno la propria azione da qualunque vincolo di natura geografica.

Nell’aprile del 2024, attraverso l’Operazione Vera Promessa 1, l'Iran aveva esposto su scala globale il proprio potenziale bellico annunciando la rappresaglia ancor prima del decollo dei primi droni. A trenta mesi di distanza, la Leadership Suprema ha ingiunto ai vertici delle forze armate di reagire all’istante a ogni forma di minaccia, a prescindere dal livello di intensità e dal raggio geografico.

Durante un vertice operativo tenutosi sabato con i tre principali comandanti delle forze armate, l'Ayatollah Khamenei ha disposto una condotta ad alta tempestività e fermezza contro qualsiasi atto ostile, perseguendo il dogma della massima deterrenza. Contestualmente, ha prescritto un aggiornamento dinamico della matrice degli obiettivi (target bank), garantendo che sia i beni materiali sia gli asset immateriali degli avversari ricadano nel raggio d'azione dell'arsenale iraniano.

Tra le altre direttive figurano il potenziamento delle capacità di intelligence militare, l'approfondimento teorico e dottrinale della difesa nazionale e un impiego sistematico delle tecnologie di ultima generazione.

Da parte loro, i vertici militari hanno confermato l'elevato stato di prontezza operativa lungo il litorale del Golfo Persico, lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Oman e lungo le direttrici confinarie di nord-ovest e sud-est. Se isolata, la direttiva potrebbe apparire come una semplice dichiarazione d'intenti; integrata nel quadro degli ultimi trenta mesi, essa rappresenta l'atto finale di una vera e propria metamorfosi dottrinale: a ogni attacco subito, Teheran ha replicato con una risposta progressivamente più rapida, incisiva e ad ampio raggio.

Dalla "pazienza strategica" alla dimostrazione di forza

Per quasi un decennio, le capitali occidentali hanno interpretato la moderazione di Teheran quale sinonimo di fragilità strutturale, definendola "pazienza strategica", ossia una condotta ritenuta, a torto, inesauribile. L'Iran ha incassato omicidi mirati, raid di sabotaggio e sanzioni punitive, delegando la risposta a meccanismi indiretti e alla rete di alleati regionali per preservare un margine di plausibile denegabilità.

L'unica rilevante eccezione risale al gennaio 2020, quando l'Iran rispose all'assassinio del generale Qasem Soleimani colpendo con una salva missilistica la base aerea di Ain al-Asad in Iraq. Ciononostante, Washington derubricò l'episodio a evento contingente.

La svolta matura il 1° aprile 2024, quando un attacco aereo israeliano devasta l'edificio consolare iraniano a Damasco, provocando la morte del generale di brigata Mohammad Reza Zahedi e di altri ufficiali. Violando l'inviolabilità delle sedi diplomatiche garantita dal diritto internazionale, l'azione mirava a testare la tenuta di Teheran. La replica iraniana ha segnato la fine dell'attesa.

Vera Promessa 1: l'infrangimento del tabù

Nella notte del 13 aprile 2024 scatta l'Operazione Vera Promessa 1: oltre 300 tra droni e vettori balistici vengono lanciati per la prima volta direttamente dal suolo iraniano contro i territori occupati.

L'azione abbinava il valore segnaletico alla volontà di infliggere danni materiali. Teheran notificò in anticipo le proprie intenzioni agli attori regionali: i droni a lenta percorrenza presero il volo per primi, permettendo il successivo coordinamento con i missili da crociera e balistici. Si trattò di un'azione calibrata, tesa a dimostrare la maturità delle proprie capacità belliche.

Nonostante la copertura difensiva approntata dagli Stati Uniti con il concorso di Gran Bretagna, Francia e Giordania, diversi vettori iraniani penetrarono la rete anti-aerea avversaria. L'impatto politico-strategico fu decisivo: il tabù della risposta diretta era stato abbattuto. Contestualmente, la missione iraniana all'ONU dichiarò chiusa la rappresaglia, avvertendo che qualsiasi ulteriore aggressione avrebbe innescato una contromisura ben più severa originata dal territorio nazionale.

Vera Promessa 2: contrazione dei tempi e saturazione missilistica

Se la prima operazione rappresentava un avvertimento concettuale, la Vera Promessa 2 ha fornito la risposta operativa all'eliminazione di figure chiave della rete di alleanze iraniana.

A seguito dei raid che hanno portato all'uccisione del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh (ospite ufficiale a Teheran), e del segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, la contromisura dell'Iran è scattata il 1° ottobre 2024.

L'approccio tattico è cambiato radicalmente: alla cadenza graduale si è sostituita una salva concentrata di circa 180 missili balistici ad alte prestazioni lanciati in un intervallo di pochissimi minuti. La drasticamente ridotta finestra di preavviso ha lasciato ai sistemi di difesa avversari tempi di reazione minimi, causando impatti documentati presso la base aerea di Nevatim e su infrastrutture d'intelligence.

Come sottolinea l'analisi su HispanTV, questa fase ha introdotto un secondo caposaldo dottrinale: la ritorsione diretta scatta non soltanto a fronte di un attacco al territorio sovrano, ma anche per l'assassinio di alleati di rilievo o di ospiti di Stato.

La Seconda Guerra Imposta: la risposta in tempo reale

Il 13 giugno 2025, l'avvio di un conflitto su vasta scala contro l'Iran — contrassegnato da attacchi a installazioni militari, siti nucleari e quadri scientifici — ha trovato una difesa iraniana già predisposta alla risposta immediata. Annullata qualsiasi fase intermedia di attesa, droni e vettori missilistici sono stati attivati entro pochissime ore, mentre la catena di comando ha garantito la continuità operativa tramite la sostituzione immediata dei quadri caduti.

A seguito dell'intervento diretto degli Stati Uniti del 22 giugno contro i siti atomici iraniani, Teheran ha replicato il giorno successivo colpendo la base aerea di Al-Udeid in Qatar (il principale polo operativo statunitense nell'area), precedendo di poche ore il cessate il fuoco del 24 giugno.

Gli elementi dottrinali emersi sono duplici: da un lato la compressione temporale, con la latenza tra provocazione e risposta ridottasi da oltre una settimana a una manciata di ore; dall'altro la caduta del tabù sugli asset americani, che da bersagli teorici sono diventati obiettivi operativi immediati in caso di coinvolgimento diretto di Washington.

La Terza Guerra Imposta: la ridefinizione della mappa regionale

Il 28 febbraio 2026, l'aggressione congiunta di Stati Uniti e regime israeliano culminava nel martirio della Guida Suprema, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei. Il tentativo avversario di decapitazione sistemica si è rivelato un errore di calcolo tattico e strategico.

L'Operazione Vera Promessa 4 si è sviluppata su un arco temporale di 40 giorni, articolata in 100 ondate offensive condotte dalle Guardie della Rivoluzione contro basi militari, hub energetici, infrastrutture logistiche e asset strategici statunitensi e israeliani nella regione.

Le implicazioni di questa fase sono state molteplici: l'azione iraniana ha colpito l'intera rete di basi americane in Medio Oriente, azzerando la neutralità d'area di quei Paesi che garantivano supporto logistico alle forze d'attacco, mentre la chiusura immediata dello Stretto di Hormuz alle navi ostili ha riversato i costi del conflitto direttamente sui mercati energetici globali.

L'8 aprile 2026, la mediazione del Pakistan ha portato alla firma del cessate il fuoco su sollecitazione americana. La dottrina si era del tutto invertita: dalla comunicazione dissuasiva del 2024 si è passati all'imposizione di un costo insostenibile per gli aggressori.

I quattro pilastri delle nuove linee guida

L'ordine di servizio impartito dalla Guida Suprema fissa quattro direttive cardine per la postura militare iraniana:

Il primo pilastro è la trascendenza geografica, ovvero l'eliminazione del perimetro regionale per cui l'azione difensiva e offensiva non riconosce più confini spaziali o vincoli di vicinanza.

Il secondo pilastro riguarda l'immediatezza e l'irremovibilità, ovvero l'abbandono della risposta calibrata o graduale in favore di contromisure immediate, ad alta intensità e prive di disimpegno preventivo.

Il terzo pilastro consiste nell'ampliamento della matrice degli obiettivi, con l'estensione del raggio di attacco sia alle infrastrutture materiali (basi, navi, poli energetici) sia agli asset immateriali (reti dati, intelligence, logistica).

Il quarto pilastro è la sostenibilità industriale, che prevede l'adeguamento costante della dottrina alla capacità manifatturiera della difesa, forte dell'incremento plurimo nella produzione di munizionamento e sistemi complessi.

La logica dell'incertezza strategica

Tracciare un confine predefinito offre un vantaggio tattico all'avversario, mettendolo in condizione di calcolare preventivamente i costi e i margini di rischio di un'aggressione. Privando la controparte di riferimenti geografici, temporali o di tipologia d'obiettivo, Teheran cancella le variabili fondamentali su cui si articola la pianificazione avversaria.

In questo nuovo assetto, osservato attentamente dalla redazione di HispanTV, la deterrenza poggia sulla combinazione tra risolutezza politica (ampiamente dimostrata nel corso dei conflitti) e capacità di risposta (in fase di costante potenziamento industriale e tecnologico). La riluttanza occidentale a mantenere gli impegni di cessate il fuoco ha spinto Teheran a codificare questa postura indeterminata come norma permanente.

Scenari futuri

Le ricadute di questo cambio dottrinale trascendono gli equilibri tra Washington, Tel Aviv e Teheran. I Paesi della regione che ospitano infrastrutture militari straniere devono valutare l'esposizione del proprio territorio in caso di escalation, mentre le compagnie marittime e assicurative prendono atto che la vulnerabilità dello Stretto di Hormuz è un fattore operativo strutturale. Per gli Stati Uniti, l'ampiezza della presenza globale rischia di tramutarsi da fattore di proiezione di potenza in una catena di punti di vulnerabilità diffusi.

Nelle conclusioni tratte da Molaei, la dottrina militare iraniana è passata dall'essere un monito a configurarsi come un ordine operativo permanente. La questione aperta per gli strateghi avversari resta l'incognita sulla natura, l'estensione e la portata della risposta che si innescherà al prossimo atto di aggressione.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it