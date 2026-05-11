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L'assassinio di Saif al-Islam, il caso giudiziario e le prospettive politiche

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L'assassinio di Saif al-Islam, il caso giudiziario e le prospettive politiche

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Incontro telefonico – Sabato 2 maggio 2026 | Q&A con il Dr. Mustafa El Feturi

 A cura di Ahmed Fahrat e Marinella Correggia

Mustafa el Feturi è un noto analista politico libico e scrittore. Gli abbiamo rivolto al telefono alcune domande sugli sviluppi dopo l’assassinio di Saif al Islam, figlio di Muammar Gheddafi. Qui la traduzione in italiano

Sui responsabili dell’assassinio di Seif al Islam, ci sono novità giudiziarie?

All'inizio di marzo 2026, i procuratori libici hanno annunciato di aver identificato tre sospetti per l’omicidio. Tuttavia, le autorità non hanno rivelato i loro nomi, sottolineando che l’indagine è tuttora in corso.

Cosa si aspetta dal punto di vista giudiziario?

È improbabile che il sistema giudiziario interno libico produca un processo credibile. Il caso non rientra nella giurisdizione della Corte penale internazionale e non esiste un meccanismo chiaro per un perseguimento internazionale. L'esito più realistico potrebbe essere una forma di riconciliazione tribale piuttosto che un processo formale.

Perché Saif al-Islam è stato ucciso?

Era un bersaglio dal 2011. Ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità (nota della redazione: sulla base di false accuse da tempo smentite ma che purtroppo a suo tempo, nel 2011, fornirono la scusa principale per la guerra della Nato contro la Jamahiryia), era stato catturato dalle milizie di Zintan, processato localmente e successivamente

liberato in virtù di un'amnistia nazionale. Il suo impegno politico non è mai venuto meno. Così, molti attori — sia all'interno della Libia che a livello internazionale — lo vedevano come un ostacolo ai propri interessi. Se ci chiediamo chi tragga beneficio della sua rimozione, la risposta è: diversi gruppi legati all'ordine politico post-2011. Il suo assassinio non è stato una vera sorpresa. Nonostante avesse trascorso quasi 15 anni a Zintan, dove appariva relativamente al sicuro, la sua protezione si era significativamente indebolita. Ho avuto modo di accorgermene andando a incontrarlo un mese prima della sua morte. La sicurezza intorno a lui era minima — se non inesistente. Sui visitatori non venivano effettuati nemmeno i controlli di base. Ciò suggeriva o compiacenza o un deliberato ritiro della protezione.

Cosa è successo con le elezioni del 2021?

Nel 2021, l’anno nel quale avrebbero dovuto svolgersi le elezioni, molti credevano che avesse una forte possibilità di vincere o almeno di diventare una forza politica di rilievo. Ma la sua candidatura fu formalmente respinta dalla commissione elettorale per motivi legali legati a condanne passate e criteri di eleggibilità. Nelle settimane precedenti alle elezioni (poi posticipate), diversi attori internazionali espressero opposizione alla sua partecipazione. Dichiarazioni pubbliche di diplomatici occidentali — inclusi l'ambasciatore britannico e rappresentanti statunitensi — segnalarono

che la sua candidatura era inaccettabile per parte della comunità internazionale. Queste posizioni hanno contribuito alle tensioni politiche e alle divisioni sul quadro elettorale. Insieme alle diatribe legali e alle preoccupazioni per la sicurezza, il clima ha portato al rinvio delle elezioni piuttosto che a una cancellazione causata da un singolo fattore diretto.

Quale ruolo ha svolto a livello nazionale?

L’attività politica di Saif al-Islam è stata continua. Anche se egli ha spesso operato in modo informale. Uno dei suoi contributi più significativi è stata la mediazione in occasione di conflitti fra tribù e regioni, in particolare nel

centro e nel sud della Libia. I suoi sforzi hanno contribuito a ridurre la violenza localizzata ea mantenere canali di dialogo tra comunità che nutrivano poca fiducia nelle istituzioni nazionali.

Perché non si era trasferito in un'area più sicura e amica come Bani Walid?

Gli era stato chiesto più volte tra il 2018 e il 2019. La sua risposta era stata che lasciare Zintan sarebbe stato irrispettoso verso coloro che lo avevano ospitato e protetto per anni. Poiché non gli era accaduto nulla per molto tempo, riteneva che restare fosse al tempo stesso privo di rischi e una questione di lealtà.

Chi potrebbe sostituire politicamente Said al Islam, ad esempio in occasione di un appuntamento elettorale, anche se non si vede all’orizzonte?

Si tratta di una questione centrale. Saif non ha costruito un'organizzazione politica formale o un movimento strutturato, il che rende difficile la successione. Il suo ristretto circolo politico rimane leale. Esiste ancora una base significativa di potenziali elettori. Sussistono reti di supporto, anche tra le comunità libiche all'estero (specialmente in Egitto). Al momento, molti attendono che la famiglia Gheddafi prenda una posizione chiara.

In che senso?

Se la famiglia dovesse ritirarsi dalla vita politica (dopo tanti lutti), i gruppi pro Jamahiriya — specialmente a Bani Walid, Sirte e nel Sud libico —

potrebbero tentare di selezionare una leadership interna. Questo potrebbe richiedere tempo e portare a una struttura di comando collettiva piuttosto che a un unico leader unificato.

Perché le elezioni vengono ripetutamente rinviate?

La ragione principale è che i detentori del potere, sia nella Libia occidentale (Tripoli) che in quella orientale (Bengasi), hanno scarsi incentivi a rischiare elezioni che potrebbero rimuoverli dal potere. Gli attori internazionali continuano a sostenere la necessità di votare, suggerendo date tipo "entro i prossimi due anni", che vengono costantemente posticipate. Un altro fattore è che le potenze straniere coinvolte non favoriscono una divisione permanente del paese, poiché una Libia frammentata complicherebbe i loro interessi strategici ed economici.

La Libia è diretta verso un'ulteriore instabilità?

Sì. La situazione rimane fragile. Gli elementi che attualmente tengono unito il paese sono i proventi del petrolio (la National Oil Corporation - Noc funge da istituzione relativamente unificante) e parti del sistema giudiziario e amministrativo. Tuttavia, queste strutture sono sotto pressione. Se la frammentazione politica dovesse accentuarsi, il rischio di instabilità  aumenterebbe drasticamente.

Quale è la situazione di personalità della Jamahiryia, in carcere dal 2011. come Senoussi, Ibrahim e Daoud?

Rimangono detenuti in Libia, in carceri sotto il controllo delle autorità di Tripoli. Non hanno ricevuto processi regolari e le loro condizioni di salute starebbero peggiorando. Questefigure potrebbero potenzialmente svolgere un ruolo nei futuri sforzi di riconciliazione, ma la loro detenzione ne limita l'influenza.

 

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