Trump in Cina, Pechino detta il nuovo equilibrio globale

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L’arrivo di Donald Trump a Pechino per il summit con Xi Jinping segna uno dei momenti geopolitici più rilevanti del 2026. La visita, la prima di un presidente USA in Cina dopo quasi nove anni, arriva in un contesto internazionale profondamente mutato, con Washington sempre più sotto pressione e Pechino rafforzata sul piano economico, tecnologico e diplomatico. Trump ha dichiarato prima della partenza che dalla visita “arriveranno cose buone”, mentre il ministero degli Esteri cinese ha parlato della necessità di garantire “stabilità e certezza” in un mondo attraversato da crisi e tensioni.

Al centro del confronto ci saranno commercio, tecnologia, Taiwan e sicurezza globale. Secondo numerosi analisti, gli Stati Uniti si presentano al vertice in una posizione più debole rispetto al passato. La crisi legata all’Iran e alle tensioni nello Stretto di Hormuz ha mostrato i limiti della strategia statunitense in Medio Oriente, alimentando dubbi anche tra gli alleati asiatici sulla capacità di Washington di gestire contemporaneamente più fronti geopolitici.

Intanto la Cina continua a consolidare la propria influenza globale. Nella delegazione nordamericana figurano i vertici di Tesla, Apple, BlackRock e Nvidia, segnale di quanto il mercato cinese resti cruciale per il capitalismo statunitense, nonostante anni di guerra commerciale e sanzioni tecnologiche. Pechino ha inoltre rafforzato il proprio “soft power” attraverso piattaforme come TikTok, la crescita dell’industria automobilistica cinese e l’espansione delle relazioni economiche con il Sud Globale.

Parallelamente, l’approccio protezionista e militarista di Washington continua a erodere l’immagine internazionale degli Stati Uniti. Il vertice Xi-Trump assume così un valore che va oltre le relazioni bilaterali: rappresenta il simbolo della transizione verso un mondo multipolare, nel quale la Cina appare sempre più centrale e gli Stati Uniti costretti a ridefinire il proprio ruolo globale.



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