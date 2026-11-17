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Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha assicurato lunedì che il presidente Donald Trump non consentirà che le attuali ostilità con l'Iran degenerino in un coinvolgimento bellico a lungo termine. Nel respingere le pressioni di chi invoca una presenza militare americana estesa nella regione, Vance ha ribadito la ferma volontà dell'amministrazione di scongiurare l'apertura di un nuovo fronte destinato a protrarsi nel tempo.

In un'intervista concessa a Fox News, il numero due della Casa Bianca ha smentito qualsiasi divergenza di vedute con Trump sulla gestione della crisi, chiarendo che l'obiettivo del capo dello Stato è chiudere il conflitto piuttosto che alimentarne la durata. "La mia previsione è che, qualunque cosa decida di fare il presidente, ci saranno sempre persone che chiederanno di più, che vorranno che la guerra continui a tempo indeterminato", ha osservato Vance, aggiungendo con fermezza: "Sono abbastanza sicuro che il presidente degli Stati Uniti – e ripeto, non c'è margine di errore – qualunque cosa decida di fare alla fine, in qualunque modo decida di porre fine al conflitto, non permetterà che questa diventi una guerra senza fine".

Le parole del vicepresidente arrivano in una fase delicata dello scontro armato tra Washington e Teheran, mentre nel dibattito pubblico americano cresce l'attenzione sull'impatto economico e sulle tempistiche dell'operazione. Su questo punto Vance ha tracciato una linea netta: "Non permetteremo che questo diventi un impegno di 10 o 15 anni, o francamente, nemmeno di due anni".

Nel corso del suo intervento, ha poi puntato il dito contro una parte degli analisti e dei sostenitori di una linea interventista in politica estera, accusandoli di auspicare una permanenza militare illimitata e ricordando il patto stretto con l'elettorato per evitare nuove campagne militari interminabili fuori dai confini nazionali. "Nonostante molti neoconservatori e molte altre persone vogliano che restiamo lì per sempre, non lo faremo. Lo abbiamo promesso", ha dichiarato, esprimendo infine la convinzione che Trump saprà portare a termine la crisi ottenendo "ottimi risultati" per i cittadini statunitensi.

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