Bernie Sanders è un sionista macabro

Bernie Sanders è un sionista macabro

 

di Caitlin Johnstone*

Bernie Sanders ha finalmente rilasciato una dichiarazione in cui riconosce il fatto indiscutibile che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza, dopo due anni di ostinato rifiuto a farlo. La dichiarazione inizia così:

"Hamas, un'organizzazione terroristica, ha iniziato questa guerra con il suo brutale attacco del 7 ottobre 2023, che ha ucciso 1.200 persone innocenti e preso 250 ostaggi. Israele, come qualsiasi altro paese, aveva il diritto di difendersi da Hamas.

Ma,"

Il tizio si rifiuta per due anni di definire un genocidio un genocidio, poi rilascia una dichiarazione che inizia attribuendo la colpa del genocidio alle vittime di detto genocidio. Inoltre, assimila le centinaia di soldati dell'IDF uccisi nell'attacco a "persone innocenti", ignora l'alta percentuale di vittime che sarebbero state uccise dalle truppe israeliane in base alla Direttiva Annibale e blatera del "diritto di Israele a difendersi" da una popolazione occupata.

Il resto della dichiarazione è il classico esempio di sionismo liberale, che riconosce l'orrore della situazione a Gaza attribuendone la colpa a Benjamin Netanyahu e non allo stato omicida dell'apartheid che farebbe quello che fa con o senza Netanyahu. È solo un'apologia di Israele dal tono progressista, accompagnata da una denuncia motivata dall'incapacità di evitare di chiamare finalmente la situazione per quello che è.

Questo è il volto di quella che viene spacciata per "sinistra" nella politica statunitense moderna. Assolutamente macabro.

https://x.com/caitoz/status/1968350298537341310

Mercoledì il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha descritto Gaza come una "pacchia immobiliare", affermando che Israele è in trattative con gli Stati Uniti per negoziare come i due paesi si spartiranno l'enclave.

"Stiamo verificando come questo possa trasformarsi in una vera e propria miniera d'oro immobiliare – non sto scherzando – e come si ripaghi da solo", ha detto Smotrich, aggiungendo: "Ho avviato le trattative con gli americani, e lo dico seriamente, perché abbiamo pagato un sacco di soldi per questa guerra. Dobbiamo stabilire come dividerci le percentuali sui terreni. La fase di demolizione, la prima fase di riqualificazione urbana, l'abbiamo già completata. Ora dobbiamo costruire".

È assolutamente incredibile la frequenza con cui Smotrich e il suo amico Itamar Ben-Gvir ammettono apertamente che Israele sta facendo proprio quello che tutti dicono. Se questa informazione fosse uscita tramite WikiLeaks o qualcosa del genere, sarebbe stata una rivelazione clamorosa, e questo tizio è qui a dirlo, cazzo.

https://x.com/caitoz/status/1968432422208348233

C'è un altro articolo di Haaretz sulle cose orribili che i soldati israeliani ammettono di aver fatto ai civili a Gaza, tra cui descrizioni di omicidi di bambini.

Ogni volta che leggo questi resoconti, non posso fare a meno di pensare a come ci siano occidentali che si arruolano nell'IDF per partecipare a questo genocidio. Persone che vanno in Israele per massacrare civili e poi tornano a casa nei loro veri Paesi e riprendono le loro vite come se nulla fosse successo, come se fossero andati in giro con lo zaino in spalla in Europa o qualcosa del genere. E ora camminano tra noi, nelle nostre comunità, e dovremmo accettarlo.

Netanyahu afferma di essere stato invitato a incontrare il presidente Trump per la quarta volta quest'anno. A questo punto, dovrebbero semplicemente risparmiare sul carburante e trasferirlo in una stanza della Casa Bianca.

Trump sta ripetutamente bombardando imbarcazioni civili con la ridicola giustificazione che i narcotrafficanti siano "terroristi", senza nemmeno fornire prove che lo siano. Trump ha ora ammesso che gli Stati Uniti hanno bombardato tre imbarcazioni venezuelane su queste basi completamente prive di prove.

Quando lo Yemen attaccava le navi per imporre un blocco navale contro un genocidio, Trump le dichiarò tutte terroristiche e massacrò centinaia di civili. Ora Trump attacca imbarcazioni civili e le chiama terroristi.

Chiedete a uno scienziato quando ha avuto origine l'universo e vi dirà 13,8 miliardi di anni fa.

Chiedete a un creazionista della Terra giovane quando ebbe inizio l'universo e vi dirà seimila anni fa.

Chiedete a un sionista quando ha avuto inizio l'universo e vi dirà il 7 ottobre 2023.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

