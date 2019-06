Bulgaria, interviene il presidente dell'Assemblea Nazionale: prima il popolo, poi gli F-16

Il vicepresidente dell'Assemblea nazionale bulgara e leader del partito nazionalista Volya, Veselin Mareshka, in un’intervista a bTV, ha affermato che il governo dovrebbe elevare il tenore di vita della popolazione, prima di spendere i soldi dei contribuenti per comprare i caccia F-16.

"E io di tutti i programmi in cui parlate della carenza di farmaci, persone che vivono al di sotto della soglia di povertà... capisco che non abbiamo fornito un tale standard di vita per i nostri compatrioti per spendere grosse cifre per rendere la vita migliore in altri paesi ", ha detto Mareshki.

In precedenza, il vicepresidente del parlamento ha chiesto un referendum sulla necessità di acquistare i nuovi velivoli. Ha anche accusato il ministro della difesa Krasimir Karakachanov di non aver fatto nulla per migliorare la vita del personale militare e di essere "interessato solo a miliardi" stanziati per l'acquisto dei caccia.

Il presidente del partito ABV Rumen Petkov ha anche ripetutamente chiesto il divieto di tenere negoziati sugli appalti per gli F-16.

Secondo lui, con questo accordo la Bulgaria "regalerà due miliardi all'economia americana" e "non spaventerà nessuno" con i suoi nuovi caccia.Come parte della modernizzazione dell'esercito, la Bulgaria ha preso in considerazione le proposte di acquisto di tre paesi: Stati Uniti (F-16), Svezia (Gripen) e Italia (Eurofighter). A dicembre, sulla base della decisione della commissione interministeriale, la scelta è ricaduta sui caccia americani. Il presidente Rumen Radev, che in precedenza era a capo dell’aeronautica militare, ha definito la procedura di selezione una "farsa".

La scorsa settimana è stato reso noto che l'importo che gli Stati Uniti offrono alla Bulgaria per otto F-16 è di 1,3 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, la parte bulgara ha insistito su poco più di 1,1 miliardi di dollari e il pagamento a rate. La fase finale dei negoziati sull'F-16 si terrà alla fine di questa settimana.