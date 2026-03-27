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Chris Hedges - Trump non ha un'anima

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Chris Hedges - Trump non ha un'anima

 

di Chris Hedges*

Le realtà più profonde dell'esistenza umana sono spesso quelle che non possono essere misurate o quantificate. Saggezza. Bellezza. Verità. Compassione. Coraggio. Amore. Solitudine. Dolore. La lotta per affrontare la nostra mortalità. Una vita piena di significato.

Ma forse il dilemma più grande è il concetto di anima. Abbiamo un'anima? Le società hanno un'anima? E, soprattutto, cos'è un'anima?

Filosofi e teologi, tra cui Platone, Aristotele, Agostino e Arthur Schopenhauer, si sono tutti confrontati con il concetto di anima, con Schopenhauer che preferiva definire la forza mistica dentro di noi come volontà . Sigmund Freud usò il termine greco psyche. Ma la maggior parte ha accettato, qualunque sia la definizione, una qualche versione dell'esistenza dell'anima.

Sebbene il concetto di anima sia oscuro, l'assenza di anima non lo è. L'assenza di anima significa che qualcosa dentro di noi è morto. I sentimenti e le connessioni umane fondamentali sono soppressi. Chi è senza anima manca di empatia. Ho visto gli individui senza anima in guerra. Persone così indurite interiormente da uccidere senza mostrare alcun sentimento o rimorso.

Gli individui senza anima vivono in uno stato di insaziabile adorazione di sé stessi. L'idolo che si sono eretti deve essere costantemente alimentato. Esige un flusso ininterrotto di vittime. Esige obbedienza e sottomissione abiette, esibite pubblicamente durante le riunioni del gabinetto di Trump.

Immagino che gli psicologi definirebbero gli individui senza anima come psicopatici.

Non scrivo queste parole per addentrarmi in un dibattito esoterico sull'anima, ma per mettere in guardia su ciò che accade quando chi è privo di anima prende il potere. Voglio parlare di ciò che si perde e delle conseguenze di tale perdita. Voglio avvertirvi che la morte, la nostra morte – come individui e come collettività – non significa nulla per chi è privo di anima.

Questo rende gli individui senza anima estremamente pericolosi.

Chi è privo di anima non ha alcuna consapevolezza dei propri limiti. Si nutre di un ottimismo infinito e illusorio, conferendo alle proprie azioni più crudeli e alle sconfitte più amare una patina di bontà, successo e moralità.

Coloro che sono privi di anima — come scrive Paul Woodruff nel suo piccolo capolavoro “Reverence: Renewing a Forgotten Virtue” — non hanno la capacità di provare riverenza, timore reverenziale, rispetto e vergogna. Credono di essere dei.

Chi è senza anima non può rispondere razionalmente alla realtà. Vive in camere di risonanza autocostruite. Ascolta solo la propria voce. I rituali e le cerimonie civiche, familiari, legali e religiose che trasportano chi ha un'anima nel regno del sacro, in uno spazio in cui riconosciamo la nostra comune umanità, costringendoci, almeno per un istante, a umiliarci, sono privi di significato per chi è senza anima. Chi è senza anima non può vedere perché non può sentire.

Gli individui senza anima, schiavi del narcisismo, dell'avidità, della brama di potere e dell'edonismo, non sono in grado di compiere scelte morali. Per loro, le scelte morali non esistono. Verità e menzogna sono identiche. La vita è una transazione. Mi fa bene? Mi fa sentire onnipotente? Mi dà piacere? Questa esistenza atrofizzata li esclude dall'universo morale.

Per gli individui senza scrupoli, gli esseri umani, compresi i bambini, sono merce, oggetti da sfruttare per piacere, profitto o entrambi. Abbiamo visto questa mancanza di scrupoli manifestarsi nel caso Epstein. E non si trattava solo di Epstein. Ampie fasce della nostra classe dirigente, tra cui miliardari, finanzieri di Wall Street, rettori universitari, filantropi, celebrità, repubblicani, democratici e personaggi dei media, ci considerano privi di valore.

Tucidide lo aveva capito. La riverenza non è una virtù religiosa, ma una virtù morale. Woodruff si spinse fino a definirla una virtù politica. La riverenza per gli ideali condivisi, scrive Woodruff, è l'unica cosa che può unirci. È l'unico attributo che garantisce la fiducia reciproca. La riverenza ci permette di ricordare cosa significa essere umani. Ci ricorda che esistono forze che non possiamo controllare, forze che non comprenderemo mai, forze della vita che non abbiamo creato e che dobbiamo onorare e proteggere – compreso il mondo naturale – e forze che ci permettono momenti di trascendenza, o ciò che in termini religiosi chiamiamo grazia.

«Se desiderate la pace nel mondo, non pregate che tutti condividano le vostre convinzioni», scrive Woodruff. «Pregate piuttosto che tutti siano riverenti».

L'autocelebrazione di Trump si manifesta nel suo vocabolario ristretto di superlativi e nella sua opera di rebranding dei monumenti nazionali. Demolisce l'ala est per costruire la sua sfarzosa e sproporzionata sala da ballo da 400 milioni di dollari. Propone un arco commemorativo alto 76 metri, adornato con statue dorate e aquile, in suo onore, un arco che sarà più grande dell'Arco di Trionfo eretto dal dittatore nordcoreano Kim Il Sung a Pyongyang. Sta progettando un "Giardino Nazionale degli Eroi Americani" che includerà statue a grandezza naturale di celebrità, sportivi, politici e artisti considerati da Trump politicamente corretti, oltre, ovviamente, a se stesso. Il suo volto adorna le facciate degli edifici federali su enormi striscioni ben illuminati. Ha cambiato il nome del John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts in Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Ha aggiunto il suo nome alla sede dell'US Institute of Peace. Ha annunciato una nuova flotta di navi da guerra statunitensi, denominate corazzate di classe Trump.

Questi non sono monumenti solo a Trump, ma a un'etica perversa, all'insaziabile culto di sé che definisce il vuoto interiore degli individui senza anima. Monumenti, luoghi di culto e santuari nazionali dedicati alla giustizia, al sacrificio e all'uguaglianza, che esigono da noi umiltà e introspezione, che richiedono la capacità di riverenza, confondono gli individui senza anima.

Gli esseri senz'anima non hanno alcun senso estetico. Non hanno alcun senso di equilibrio, simmetria e proporzione. Più è grande, più è vistoso, più è ricoperto di foglia d'oro, meglio è. Cercano di escludere tutto e tutti, di radunarci con offerte ai piedi di Moloch.

Quando gli individui senza anima scatenano una guerra, ciò fa parte di questa perversa spinta a erigere un monumento a se stessi. Quando la guerra va male, come sta accadendo in Iran, gli individui senza anima, incapaci di leggere la realtà, esigono livelli sempre maggiori di violenza e distruzione. Più falliscono, più si convincono di essere stati traditi da tutti, più sprofondano in una furia tirannica.

Trump, potenzialmente di fronte a una clamorosa disfatta in Iran, reagirà come una bestia ferita. Non importa quante persone soffriranno e moriranno. Non importa quali armi, comprese quelle nucleari, dovranno essere impiegate. Deve trionfare, o almeno apparire trionfante.

«Padri e maestri, mi chiedo: "Che cos'è l'inferno?"» si chiede Padre Zossima ne "I fratelli Karamazov" di Fëdor Dostoevskij. «Io sostengo che sia la sofferenza di non essere in grado di amare.»

Questa è la sorte degli senza anima. Nella loro miseria, cercano di trasformare il loro inferno nel nostro.

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.

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