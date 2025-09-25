Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

“Controllo gli Stati Uniti, controllo Donald Trump”: il messaggio di cui si vanta Netanyahu, secondo Tucker Carlson

596
“Controllo gli Stati Uniti, controllo Donald Trump”: il messaggio di cui si vanta Netanyahu, secondo Tucker Carlson

 

Il giornalista statunitense Tucker Carlson ha affermato di non poter sopportare le parole che sarebbero state espresse dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu nei confronti del suo paese, dichiarando di sentirsi “eccessivamente” umiliato dopo averle apprese.

Secondo quanto riportato da Carlson durante una conversazione con il collega Glenn Greenwald nel programma ‘System Update’, Netanyahu si vanterebbe senza mezzi termini in Medio Oriente di esercitare un’influenza diretta sulla politica statunitense. “Bibi va in giro – questo è un fatto, non me lo sto inventando, perché ho parlato con persone a cui lo ha detto – va in giro per il Medio Oriente, la sua regione, il suo stesso paese, dicendo alla gente in modo diretto, semplicemente affermando: ‘Io controllo gli Stati Uniti. Io controllo Donald Trump’”, ha commentato il giornalista.

Carlson ha espresso il suo profondo disappunto in qualità di cittadino statunitense. “Sono americano. Come credete che mi sentirei, anche se non avessi votato per Trump, cosa che invece ho fatto, ho fatto campagna per Trump, ma anche se fossi Joe Biden? Sono americano […] è troppo umiliante, non posso sopportarlo e non dovrei essere costretto a sopportarlo”. Il giornalista ha sfidato chiunque a contraddire la sua ricostruzione, sostenendo la veridicità assoluta delle sue affermazioni: “È un fatto. Sfido chiunque a dire che non è vero, perché è vero. Sapete che è vero”.

Carlson ha aggiunto di aver criticato i leader del proprio paese perché permettono che i 350 milioni di cittadini statunitensi si sentano mal rappresentati e siano costretti a sostenere azioni che disapprova, in particolare il sostegno alle “cose malvagie” che Israele compie contro la popolazione palestinese a Gaza. “Permettono che la mia nazione di 350 milioni di persone sia costretta a fare cose malvagie per me e i miei figli a causa di un altro paese. È una violazione dell’accordo più basilare che abbiamo con i nostri leader, che è ‘per favore, che ci rappresentino?’ Almeno la maggior parte del tempo, e loro non lo fanno”, ha affermato.

Il giornalista ha descritto questo contesto come un “rituale di umiliazione costante” volto a portare alla follia gli americani e a trasformarli in “persone che odiano”. Carlson ha concluso dichiarando la sua intenzione di non aderire a questa dinamica e indicando nell’“espansione” di Israele, attraverso l’occupazione forzata dei territori palestinesi, la causa del contendere.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

FT: Kiev ha bisogno di 23 miliardi di dollari immediati per ridurre il deficit

FT: Kiev ha bisogno di 23 miliardi di dollari immediati per ridurre il deficit

25 Settembre 2025 09:00
C'è stato un "cambiamento" di Trump sul conflitto in Ucraina?

C'è stato un "cambiamento" di Trump sul conflitto in Ucraina?

25 Settembre 2025 08:00
Trump Re Mida e le “tigri di carta” che entusiasmano il Corriere della Sera

Trump Re Mida e le “tigri di carta” che entusiasmano il Corriere della Sera

25 Settembre 2025 07:00
Nuovo aggiornamento del governo libanese su Hannibal Gheddafi

Nuovo aggiornamento del governo libanese su Hannibal Gheddafi

24 Settembre 2025 16:00
Incontro Meloni-al Jolani: come si legittima un (ex?) terrorista

Incontro Meloni-al Jolani: come si legittima un (ex?) terrorista

24 Settembre 2025 16:00
Gaza. La flottiglia Sumud attaccata da droni israeliani

Gaza. La flottiglia Sumud attaccata da droni israeliani

24 Settembre 2025 12:00
Iran: Aggressione di Israele-USA ha aperto un ‘Capitolo Oscuro’ nella Storia

Iran: Aggressione di Israele-USA ha aperto un ‘Capitolo Oscuro’ nella Storia

24 Settembre 2025 08:00
Maduro: “Un'aggressione al Venezuela sarebbe l'inizio di una guerra catastrofica nei Caraibi”

Maduro: “Un'aggressione al Venezuela sarebbe l'inizio di una guerra catastrofica nei Caraibi”

24 Settembre 2025 08:00
EUROPA

Un paese NATO invoca apertamente una risposta militare contro la Russia

16283
NORD-AMERICA

Colonnello Usa: "se la NATO insistesse a rimanere con l'Ucraina, Mosca liquiderebbe NATO e UE"

15119
RUSSIA

I mercenari hanno superato il numero dei soldati ucraini

11562

Marco Travaglio - L'autoattacco polacco

11375
EUROPA

Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

10118
EUROPA

Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

9864
EUROPA

I "cieli della Nato" e le ultime vette toccate dal Corriere della Sera

9158
RUSSIA

L'Asse russo-cinese apre la rotta marittima del Nord

8794
EUROPA

“Che si sciacqui la bocca”. La dura risposta della Georgia alle dichiarazioni di Zelenski all'ONU

RUSSIA

Andrey Kartapolov: "L'Europa sta cercando di schierare segretamente armi al confine con la Russia"

MEDITERRANEO

Presidente siriano Al Shaara: "Siamo noi ad aver paura di Israele"

MEDITERRANEO

L'Iran denuncia l'incapacità internazionale di frenare i crimini a Gaza

MEDITERRANEO

Il Sudafrica alla ICJ: dichiarare il genocidio israeliano a Gaza e ordinarne la fine

MEDITERRANEO

Petro all'ONU: "unire eserciti e armi per liberare la Palestina"

RUSSIA

Zakharova ironizza sulle critiche di Trump all'Unione Europea

ASIA

Teheran e Mosca firmano un accordo per costruire otto centrali nucleari in Iran

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

  • 21 Luglio 2025 18:00
L'Europa che non c'è di Loretta Napoleoni L'Europa che non c'è

L'Europa che non c'è

  • 18 Settembre 2025 15:30
La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente di Giuseppe Masala La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente

La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente

  • 23 Settembre 2025 11:00
“Moriremo a Gaza e questo sarà un onore per noi” di Michelangelo Severgnini “Moriremo a Gaza e questo sarà un onore per noi”

“Moriremo a Gaza e questo sarà un onore per noi”

  • 25 Settembre 2025 09:00
Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

  • 16 Settembre 2025 11:30
Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace   Una finestra aperta Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

  • 19 Settembre 2025 12:30
La Cina rafforza la supervisione dei veicoli intelligenti per uno sviluppo industriale più sano La Cina rafforza la supervisione dei veicoli intelligenti per uno sviluppo industriale più sano

La Cina rafforza la supervisione dei veicoli intelligenti per uno sviluppo industriale più sano

  • 24 Settembre 2025 08:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo di Francesco Santoianni Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

  • 02 Settembre 2025 22:00
Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations di Raffaella Milandri Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations

Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations

  • 24 Settembre 2025 07:30
A cosa servono le manifestazioni? di Francesco Erspamer  A cosa servono le manifestazioni?

A cosa servono le manifestazioni?

  • 25 Settembre 2025 08:00
Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte di Paolo Desogus Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

  • 22 Settembre 2025 10:00
La rivoluzione bolivariana e la Freedom Flottiglia di Geraldina Colotti La rivoluzione bolivariana e la Freedom Flottiglia

La rivoluzione bolivariana e la Freedom Flottiglia

  • 25 Settembre 2025 08:00
Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE

Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE

  • 23 Settembre 2025 10:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
Xi incontra i leader dell'UE a Pechino di Gao Jian Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

  • 26 Luglio 2025 14:58
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev di Marinella Mondaini Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

  • 18 Settembre 2025 17:00
Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica di Giuseppe Giannini Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica

Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica

  • 18 Settembre 2025 12:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
C’era una volta una parvenza di Diritto internazionale di Michele Blanco C’era una volta una parvenza di Diritto internazionale

C’era una volta una parvenza di Diritto internazionale

  • 23 Settembre 2025 18:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà di Fabrizio Verde 50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

  • 08 Agosto 2025 17:06

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti