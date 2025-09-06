Cosa significa per la Slovacchia la visita di Fico a Pechino?

di Francesco Fustaneo

Il seguente contributo, originariamente pubblicato sul «Tehran Times», offre un'analisi approfondita e provocatoria della politica del governo slovacco, prendendo spunto dalla recente visita del Primo Ministro Robert Fico a Pechino, per una commemorazione chiave quale quella della vittoria cinese contro il fascismo mondiale e dalla liberazione dall’oppressione giapponese. Ciò che rende questo pezzo particolarmente interessante non è solo il suo contenuto, ma la voce da cui proviene: quella di Lucia Hubinská, docente universitaria, attivista e pubblicista slovacca. La Hubinská non è una semplice osservatrice esterna; è un’intellettuale con una solida comprensione delle dinamiche geopolitiche globali, come dimostra la sua recente partecipazione alla BRICS Summer School in Sudafrica. La sua prospettiva è quindi duplice: quella di una cittadina slovacca che vive direttamente le conseguenze delle scelte del suo governo, e quella di un'accademica che guarda al posizionamento internazionale del suo paese attraverso la lente del più ampio scontro tra il blocco occidentale e la cosiddetta "Maggioranza Globale". Questo pezzo di cui proponiamo la traduzione va ben oltre la cronaca giornalistica o la polemica politica. Il suo valore aggiunto sta nel sollevare una questione fondamentale spesso tralasciata dal dibattito mediatico immediato: qual è il vero scopo di una politica estera sovrana? Servire gli interessi strategici e il benessere concreto della popolazione, o ridursi a puro simbolismo e a una retorica anti-UE fine a se stessa?

La critica costruttiva della Hubinská a Fico è tanto più tagliente perché parte da una premessa di accordo sulla necessità di diversificare le alleanze, per poi rimproverare il governo di aver sprecato quell'opportunità storica, correndo il rischio di trasformarlo in "teatrino elettorale" privo di una vera visione liberatoria e anticapitalista per la Slovacchia.

Buona lettura!

Il Primo Ministro slovacco in Cina: costruire partnership per un futuro globale più equo

Robert Fico ha nuovamente posto la Slovacchia sotto i riflettori internazionali. Mentre gli altri leader dell'UE sono rimasti a casa, il primo ministro slovacco si è recato a Pechino per la commemorazione cinese dell'80° anniversario della vittoria sul fascismo in Asia. Lì, è stato l'unico capo di governo dell'UE a fianco di Xi Jinping e Vladimir Putin. Per Bruxelles, si è trattato di una provocazione. I diplomatici europei si sono irritati di fronte alle immagini di un membro dell'UE allineato in modo così evidente a Mosca e Pechino. L'opposizione slovacca si è spinta oltre, definendo la visita "una vergogna internazionale". Eppure, l'opinione pubblica slovacca dovrebbe resistere all'istinto di esultare per il viaggio semplicemente per frustrazione nei confronti dell'UE, o di respingerlo categoricamente perché rompe i ranghi con Bruxelles. Entrambe le reazioni non tengono conto della vera domanda: cosa significano queste visite per il popolo slovacco?

La scena globale

Pechino sa come mettere in scena la storia. Una parata militare, fotografie di gruppo dei leader e discorsi avvolti in slogan come "il mondo sta cambiando" e "pace contro guerra". L'evento ha lanciato un messaggio chiaro: l'Occidente non monopolizza più la narrazione globale. Xi Jinping ha colto l'occasione per elogiare il "ruolo positivo" della Slovacchia nel promuovere le relazioni Cina-UE. Fico ha risposto parlando di "accelerazione della cooperazione economica" con la Cina, nella speranza di garantire investimenti finora sfuggiti alla Slovacchia. Allo stesso tempo, ha dichiarato il desiderio di "normalizzare le relazioni con la Russia" e di espandere le importazioni di gas da Gazprom, una posizione in netto contrasto con la politica dell'UE. Questo era più di un semplice simbolismo. Era la rappresentazione di alleanze mutevoli in un mondo in cui il "Sud del mondo" si stava affermando contro il dominio occidentale.

Una storia condivisa e un'occasione persa

La Slovacchia ha ragione a sviluppare relazioni con i paesi del Sud del mondo e con la più ampia "maggioranza globale". Queste nazioni, dalla Cina all'America Latina, hanno vissuto la dominazione coloniale e lo sfruttamento economico. Le loro storie non sono distanti dalla nostra. Anche la Slovacchia ha conosciuto cosa significa essere trattata come una periferia, un territorio le cui risorse e il cui lavoro sono subordinati al capitale straniero. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia l'URSS che la Cina scelsero deliberatamente percorsi di sviluppo non capitalistici. I loro progetti socialisti, per quanto contraddittori, si fondavano sulla convinzione che le società dovessero essere liberate dalla dipendenza imperialista. Questa esperienza ci tocca profondamente. La Slovacchia può e deve cercare la cooperazione con i paesi che aspirano a un ordine mondiale più equo, anticoloniale e antimperialista. Ma è proprio qui che Fico fallisce. Invece di dare alle sue visite questo significato più profondo e profondo, le riduce a una retorica anti-UE. Invece di inquadrare l'impegno della Slovacchia come parte di un progetto liberatorio e anticapitalista, gioca la vecchia carta di "opporsi a Bruxelles". In pratica, questo rende i suoi viaggi poco più che semplici servizi fotografici, pensati per sfruttare il sentimento anti-UE in patria e prepararsi alle prossime elezioni – gesti che non apportano alcun valore reale alla società slovacca.

La domanda centrale

Ecco perché il vero problema non è se Fico abbia avuto un aspetto presidenziale a Pechino o se Bruxelles si sia sentita in imbarazzo. Il vero problema è se le scelte di politica estera vengano utilizzate per costruire un percorso di socializzazione e liberazione in patria. I nuovi legami con la Cina o la Russia abbasseranno il costo della vita per gli slovacchi, rafforzeranno la nostra assistenza sanitaria o finanzieranno le nostre scuole? Ci proteggeranno dallo sfruttamento del capitale straniero o si limiteranno a sostituire uno sfruttatore con un altro? Attualmente, i prezzi dei prodotti alimentari rimangono elevati, gli ospedali sono sotto pressione, l'istruzione è trascurata e i giovani continuano a emigrare. Nessuna stretta di mano con Xi Jinping o Vladimir Putin può cambiare la situazione. Le relazioni estere contano solo se permettono alla Slovacchia di superare la sua condizione periferica e di perseguire uno sviluppo non dettato da motivazioni di profitto esterne, occidentali o orientali. Ciò significa investire nell'istruzione, aumentare i salari e costruire istituzioni che rafforzino la solidarietà sociale. In breve, il compito è liberare gli slovacchi dalla morsa del capitale stesso, non passare da una dipendenza all'altra.

Responsabilità in casa

In una democrazia, i governi cambiano. Se Fico perdesse le prossime elezioni, cosa resterebbe di questa "apertura verso est" se non fosse legata a un progresso interno tangibile? Le grandi strategie crollerebbero se non apportassero reali miglioramenti alla vita dei cittadini slovacchi.Ecco perché la responsabilità è importante. Dobbiamo incriminare Fico non per le foto a Pechino, ma per la capacità del suo governo di usare la diplomazia per garantire un autentico sviluppo sociale. E dobbiamo preparare la prossima generazione di slovacchi a gestire la politica globale in un modo che favorisca la liberazione piuttosto che la dipendenza. Il posto della Slovacchia nel mondo non sarà definito dalla vicinanza di Fico a Bruxelles, Pechino o Mosca. Sarà definito dalla capacità di sfruttare i legami con l'estero per costruire una società più libera, più equa e meno dominata dal capitale. Ed è questa la vera critica a Fico: parla a gran voce di resistere a Bruxelles, ma non riesce ad articolare l'unica visione che potrebbe dare un vero significato a questi legami con l'estero: un percorso anticapitalista e liberatorio che liberi gli slovacchi dallo sfruttamento. Senza questo, le sue visite all'estero non sono altro che teatrino elettorale: servizi fotografici per il consumo interno, vuoti di sostanza e privi di un reale valore per il nostro futuro.

Link alla fonte :

https://www.tehrantimes.com/news/517572/Slovak-PM-in-China-Building-partnerships-for-a-fairer-global

Francesco Fustaneo Laureato in Scienze Economiche e Finanziarie presso l'Università degli Studi di Palermo.

Giornalista pubblicista dal 2014, ha scritto su diverse testate giornalistiche e riviste tra cui l'AntiDiplomatico, Contropiano, Marx21, Quotidiano online del Giornale di Sicilia.

Si interessa di geopolitica, politica italiana, economia e mondo sindacale