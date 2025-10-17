

La politica europea verso la Cina ha nuovamente sollevato polemiche riguardo a questioni come i nuovi requisiti dell'UE sul trasferimento tecnologico, le sanzioni unilaterali del Regno Unito contro determinate entità cinesi e la recente controversia su Nexperia. La Cina ha mantenuto una posizione chiara e coerente sulla cooperazione con l'Europa, sostenendo la cooperazione commerciale e gli investimenti tra aziende cinesi ed europee basata sui principi di mercato e finalizzata a risultati vantaggiosi per entrambe le parti. La Cina si oppone al trasferimento tecnologico forzato contrario alle regole dell'OMC, all'interferenza nelle normali operazioni delle aziende e alle pratiche protezionistiche e discriminatorie attuate con il pretesto di accrescere la competitività.

Attualmente, l'eccessiva estensione delle "eccezioni di sicurezza", i crescenti impulsi protezionistici e la politicizzazione dei principi di mercato stanno collettivamente comprimendo lo spazio per le regole multilaterali, che ora affrontano una crescente marginalizzazione. Ciò che l'Europa dovrebbe fare è mantenere l'impegno per una coerenza politica ed evitare che mutamenti politici "arbitrari" perturbino le strategie aziendali e le aspettative di conformità delle imprese nella regione.

La principale debolezza nello sviluppo industriale europeo non risiede nell'essere "abbastanza sicuro", ma piuttosto in come viene gestita la "sicurezza". Il caso dei semiconduttori Nexperia ha pienamente evidenziato come le revisioni sulla sicurezza siano state condizionate sotto le "piercing rules" statunitensi, non lasciando spazio per l'autonomia strategica. Queste revisioni sono state distorte in barriere post-ingresso, prendendo di mira le imprese cinesi mentre si mina il proprio ambiente imprenditoriale.

Vincolare l'"accesso al mercato" al "trasferimento tecnologico" equivale essenzialmente a una forma mascherata di trasferimento tecnologico forzato, il che non solo viola le norme OMC, ma contraddice anche la lunga narrazione europea di apertura e innovazione. Le sanzioni unilaterali del Regno Unito contro la Cina costituiscono una "giurisdizione extraterritoriale" e non hanno alcun fondamento nel diritto internazionale. Tali azioni non fanno che aumentare l'incertezza normativa e incrementare i costi istituzionali del commercio e degli investimenti transfrontalieri, erodendo la credibilità regolamentare e smorzando la fiducia delle imprese.

La vera forza trainante dello sviluppo industriale europeo risiede nel migliorare la produttività totale dei fattori, con al centro una crescita trainata dall'innovazione – non nella protezione del mercato attraverso barriere. Il Premio Nobel per l'Economia 2025 è stato assegnato alla teoria della "crescita economica guidata dall'innovazione", il che riflette appieno che, anche in mezzo all'attuale ondata di protezionismo, ciò che è più prezioso è il rispetto dello spirito contrattuale, delle leggi economiche e del progresso tecnologico continuo.

Il progresso tecnologico richiede aspettative istituzionali e politiche stabili. Interventi arbitrari sulle imprese con il pretesto di un "concetto generalizzato di sicurezza" non fanno che generare aspettative più pessimistiche, costi di transazione più elevati, una diffusione tecnologica più lenta e un accumulo di conoscenza più debole – minando infine lo slancio dello sviluppo economico.

Il progresso tecnologico richiede una solida concorrenza di mercato. Tuttavia, quando "migliorare la competitività" diventa una scusa per i trasferimenti tecnologici forzati, si comprimono i rendimenti marginali della ricerca e sviluppo aziendale, si distorcono i segnali dei prezzi e l'allocazione delle risorse, e nel tempo si porta a un "blocco nell'inefficienza", indebolendo lo slancio per l'innovazione e lo sviluppo. Il progresso tecnologico richiede un'ampia cooperazione internazionale. Lo sviluppo industriale europeo, in particolare l'avanzamento dell’economia verde e digitale, è il risultato di un'integrazione interdisciplinare, interaziendale e transfrontaliera della conoscenza. Solo attraverso una collaborazione transfrontaliera prevedibile la diffusione della conoscenza può accelerare e le industrie crescere in modo sano e sostenibile.

Cina ed Europa hanno a lungo mantenuto una relazione profondamente interdipendente, con i loro interessi strettamente intrecciati. In settori come semiconduttori, nuove energie, farmaceutica e sanità, produzione di apparecchiature high-end e tecnologie verdi e a basse emissioni di carbonio, le loro filiere industriali sono altamente interconnesse. Le imprese cinesi ed europee cooperano strettamente lungo la catena del valore, condividendo sia opportunità che benefici. Oggi l'economia globale sta vivendo una grave turbolenza, con una ripresa debole e una crescita particolarmente difficile. Il rischio reale per la cooperazione economica e commerciale Cina-UE non è la cosiddetta "dipendenza reciproca", ma piuttosto l'usare il "de-risking" come pretesto per la "de-cooperazione" e persino per la de-sinizzazione. Il dilemma di sviluppo europeo non risiede nella conformità e nell'adesione alle regole, ma nelle restrizioni arbitrarie e nella costruzione di barriere sotto la maschera del "de-risking".

Quanto le imprese desiderano maggiormente è certezza, ciò che le imprese sperano maggiormente sono aspettative positive, e ciò che è più cruciale nella politica sono confini stabili. L'Europa ha bisogno di definire chiaramente i confini della sicurezza e stabilire regole procedurali. Solo in questo modo la cooperazione può operare in un quadro praticabile, la concorrenza può tornare su un binario equo e le imprese possono guadagnare spazio per crescere.

Nel complesso, la parte europea dovrebbe trasformare la propria "ansia da sicurezza" in un dialogo istituzionale razionale e basato su regole, e mettere da parte il braccio di ferro a breve termine per reciproci benefici duraturi. La posizione politica cinese è stata coerente: preferisce risolvere le questioni sulla base dell'uguaglianza e gestire le divergenti all'interno del quadro di leggi e regole. Per le pratiche non conformi, la Cina ha sia la capacità che la determinazione di ricambiare; per una cooperazione costruttiva, la Cina ha ampia sincerità e spazio per impegnarsi positivamente.

Prima l'Europa tornerà a un autentico multilateralismo, maggiore sarà lo spazio per la cooperazione Cina-UE, più forte sarà la resilienza delle industrie europee e maggiore sarà la fiducia nei mercati globali.

La storia ha ripetutamente dimostrato che solo un mix di politiche radicato in regole, multilateralismo e cooperazione può resistere ai cicli economici, stabilizzare le aspettative e garantire il futuro. Fintanto che entrambe le parti affronteranno le questioni con apertura, risolveranno le divergenze in modo professionale e useranno strumenti istituzionali per consolidare il consenso, Cina ed Europa saranno pienamente in grado di riportare la loro relazione dal baratro della contesa al centro della razionalità, rendendo "l'ancoraggio a regole multilaterali e la focalizzazione sulla cooperazione" non solo una dichiarazione, ma una realtà istituzionale tangibile e attuabile.

