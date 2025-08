Il Canada continua ad armare Israele nonostante il divieto ufficiale

di Wyatt Reed - The Grayzone

Un nuovo rapporto rivela che il Canada ha inviato a Israele almeno 391 spedizioni contenenti proiettili, equipaggiamento militare, parti di armi, componenti di aeromobili e dispositivi di comunicazione dalla fine del 2023, nonostante le ripetute affermazioni di Ottawa di aver interrotto le consegne di armi allo Stato di apartheid.

Esaminando i dati dell'Autorità Fiscale Israeliana, i ricercatori di Arms Embargo Now hanno scoperto quello che hanno definito "un flusso continuo e massiccio di armi canadesi che fluisce direttamente in Israele", composto da oltre 400.000 proiettili, diverse spedizioni di cartucce e una varietà di componenti per la flotta israeliana di caccia F-35. Dalla metà del 2024, Israele ha ricevuto quattro spedizioni di sensori di velocità Doppler, che forniscono i dati di navigazione necessari per i sistemi di acquisizione del bersaglio e di sgancio delle armi dell'F-35, cinque spedizioni di pannelli compositi leggeri utilizzati dagli aerei e due spedizioni di tester di prodotti modulari, utilizzati per diagnosticare problemi sulla flotta dell'aeronautica militare israeliana.

Delle 391 consegne identificate, gli autori del rapporto sono stati in grado di tracciare direttamente 47 spedizioni di equipaggiamento militare, con registri commerciali dettagliati, inviate da aziende canadesi ad aziende israeliane. 38 di queste spedizioni erano destinate alla più grande azienda militare israeliana, Elbit Systems, e alle sue varie filiali.

Nel marzo 2024, la precedente amministrazione canadese affermò di aver bloccato tutti i permessi per le spedizioni di armi a Tel Aviv, dopo che il parlamento aveva approvato una mozione non vincolante che dichiarava che "Israele deve rispettare il diritto internazionale umanitario" e che "il prezzo della sconfitta di Hamas non può essere la continua sofferenza di tutti i civili palestinesi". Nei mesi successivi, l'allora Primo Ministro Justin Trudeau ha insistito sul fatto che il Canada non facilitava più gli orrori di Israele, arrivando addirittura a rimproverare pubblicamente un palestinese preoccupato: "Abbiamo bloccato le esportazioni di armi a Israele".

Ma poco prima dell'apparente cambio di politica, Ottawa ha dato il via libera a un numero enorme di permessi per consegne di armi destinate a Israele, anticipando centinaia di ordini in un apparente tentativo di aggirare preventivamente il proprio divieto. Dei 30,6 milioni di dollari in equipaggiamento militare inviati a Israele nel 2023 – il totale annuo più alto mai registrato – 28,5 milioni di dollari sono stati approvati tra ottobre e dicembre. Ancora oggi, molte di queste spedizioni continuano a essere evase. Ad oggi, solo 30 permessi per consegne militari sono stati annullati dal Canada, che ha preso tale decisione in seguito a una mossa simile da parte del Regno Unito a metà del 2024, dopo che la Corte Internazionale di Giustizia aveva stabilito che Israele stava violando il diritto internazionale.

"Il governo canadese sembra aver perseguito una strategia che consisteva nell'accelerare un numero record di autorizzazioni per l'esportazione di armi verso Israele prima di impegnarsi pubblicamente a sospendere l'approvazione di nuove autorizzazioni", ha spiegato Arm Embargo Now nel suo rapporto. "Questa strategia è stata poi silenziosamente indebolita da una serie di eccezioni e scappatoie", hanno scritto i ricercatori, suggerendo che "i cambiamenti di politica del governo erano... volti a dissipare le critiche pubbliche pur mantenendo il sostegno materiale".

Tra le altre istituzioni canadesi che hanno contribuito all'assedio genocida di Israele figurano diverse università. Un rapporto separato pubblicato da Just Peace Advocates ha rilevato che nel 2023 fino a 100 milioni di dollari sono rimasti completamente esentasse, in quanto convogliati verso le università israeliane dalle loro filiali "di beneficenza" in Canada. Il denaro è andato a diverse università con forti legami con le forze di occupazione, tra cui l'autodefinita "casa accademica dei soldati" di Israele, la Bar-Ilan University, che ha incassato circa 4 milioni di dollari quell'anno.

Inoltre, nel 2023, quasi 17 milioni di dollari furono inviati esentasse all'Università Ben-Gurion, che si vantò di essersi "trasformata in un ufficio di supporto alla guerra" nell'ottobre di quell'anno. Mesi dopo, la Ben-Gurion annunciò la creazione di due nuovi "programmi accademici d'élite per future reclute [militari israeliane], nell'ambito dei preparativi per il trasferimento delle unità tecnologiche dell'IDF nel sud di Israele". L'università afferma di lavorare "in tandem" con la Scuola di Volo dell'Aeronautica Militare Israeliana e di aver addestrato circa 1.000 piloti per il servizio militare.

Anche il Weizmann Institute of Science di Israele ha ricevuto fondi esentasse, descritto come "l'incubatrice della maggior parte dei lavori sulle armi nucleari in Israele". Il Weizmann Institute ha legami ben documentati con diverse spie israeliane implicate in tentativi di furto di segreti nucleari e ha attirato l'attenzione internazionale dopo essere stato parzialmente distrutto in un attacco aereo iraniano di rappresaglia il 15 giugno.

Secondo Just Peace Advocates, fonti canadesi hanno versato oltre 36 milioni di dollari al Weizmann Institute nel 2023.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)