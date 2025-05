Iran e Cina lanciano una nuova ferrovia commerciale aggirando le sanzioni USA

Una nuova tratta ferroviaria commerciale che collega la Cina all'Iran con l'arrivo del primo treno merci dalla città cinese orientale di Xian al porto secco di Aprin, vicino a Teheran, è stata ufficialmente inaugurata.

Il ruolo strategico del porto nel ridurre i costi di trasporto e la dipendenza dagli hub merci costieri è stato sottolineato dall'amministratore delegato di Aprin.

L'infrastruttura ferroviaria che collega l'Iran e la Cina consente ai treni merci di viaggiare da Shanghai a Teheran in 15 giorni, rispetto ai 30 giorni necessari tramite la rotta marittima.

Il 12 maggio, i responsabili delle ferrovie di Iran, Cina, Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan e Turchia si sono incontrati a Teheran per promuovere una rete ferroviaria transcontinentale che colleghi l'Asia all'Europa, ha riferito l'agenzia di stampa Tasnim il 25 maggio.

Tra loro, sei nazioni hanno concordato tariffe competitive e standard operativi per semplificare i servizi ferroviari regionali e potenziare la connettività commerciale.

Negli ultimi anni la Cina e l'Iran hanno ampliato le relazioni commerciali ed economiche, mentre Teheran cerca di aggirare le sanzioni economiche statunitensi che mirano a strangolare la sua economia e le sue esportazioni di petrolio.

La linea ferroviaria tra i due Paesi consente l'esportazione di petrolio iraniano verso la Cina e consente alle merci cinesi di raggiungere l'Europa senza l'interferenza navale degli Stati Uniti.

