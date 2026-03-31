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Iran vs USA: la partita si gioca sui flussi energetici

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Iran vs USA: la partita si gioca sui flussi energetici

La guerra contro l’Iran non è più soltanto un conflitto militare: è diventata una crisi sistemica capace di ridisegnare gli equilibri globali. Al centro di questo terremoto geopolitico c’è lo Stretto di Hormuz, snodo attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mondiale. Oggi, quel passaggio non è più un corridoio neutrale, ma uno strumento di pressione strategica. Sfruttando la propria posizione geografica, Teheran ha trasformato Hormuz in una leva di potere: non un blocco totale, ma un sistema di accesso selettivo, controllato e condizionato. In altre parole, il flusso dell’energia globale viene regolato secondo logiche politiche ed economiche, segnando il passaggio dalla deterrenza militare alla guerra economica.

L’errore degli Stati Uniti d'America è stato quello di sottovalutare questa capacità. Convinti che sanzioni e superiorità militare avessero indebolito l’Iran, hanno interpretato la sua prudenza come debolezza. In realtà, anni di pressione hanno spinto Teheran a sviluppare strumenti asimmetrici: controllo delle rotte, reti regionali e capacità missilistiche. Le conseguenze sono immediate e globali. I mercati energetici sono entrati in una fase di estrema volatilità: negli Stati Uniti il prezzo medio della benzina ha raggiunto quasi 4 dollari al gallone, con picchi oltre i 6 dollari in Stati come la California. Anche il diesel segna record, mentre l’inflazione energetica colpisce duramente Europa e Asia. Questa crisi ha messo in luce un limite strutturale: Washington non riesce più a stabilizzare i mercati senza contraddire le proprie politiche.

Il possibile ritorno del petrolio russo e l’allentamento delle restrizioni dimostrano la fragilità di un ordine basato sulle sanzioni. Nel frattempo, si apre un fronte ancora più delicato: quello monetario. L’Iran valuta la possibilità di consentire il transito nello Stretto solo a chi commercia in yuan, rafforzando il ruolo della Cina e mettendo in discussione il dominio del dollaro nei mercati energetici. Parallelamente, l’Occidente mostra crepe sempre più evidenti. L’Unione Europea, più esposta agli shock energetici, spinge per la de-escalation, mentre gli Stati Uniti guidano il confronto. Il risultato è una crescente divergenza strategica all’interno del blocco occidentale. Al contrario, si rafforza l’asse tra Iran, Cina e Russia, unito da interessi energetici e finanziari convergenti.

Non si tratta più di un mondo dominato da un’unica potenza, ma di un sistema in cui il controllo delle risorse, delle rotte e delle valute definisce il potere. La crisi di Hormuz non crea un nuovo ordine globale: lo rende visibile. E dimostra che, oggi, il vero campo di battaglia non è solo quello militare, ma quello dei flussi che tengono in vita l’economia mondiale.


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