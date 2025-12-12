Abbonati / Sostienici
Jeffrey Sachs - L'impero della hybris e della brutalità di Trump

Jeffrey Sachs - L'impero della hybris e della brutalità di Trump


di Jeffrey Sachs - Common Dreams

 

La recente Strategia per la Sicurezza Nazionale (SSN) del 2025 rilasciata dal Presidente Donald Trump si presenta come un progetto per un rinnovato vigore statunitense. È pericolosamente sbagliata in quattro modi.

In primo luogo, la SSN è ancorata alla grandiosità: la convinzione che gli Stati Uniti godano di una supremazia ineguagliata in ogni dimensione chiave del potere. Secondo, si basa su una visione del mondo spiccatamente machiavellica, trattando le altre nazioni come strumenti da manipolare a vantaggio USA. Terzo, poggia su un nazionalismo ingenuo che respinge il diritto e le istituzioni internazionali come vincoli alla sovranità statunitense, anziché riconoscerli come quadri che rafforzano la sicurezza sia degli USA che globale.

In quarto luogo, segnala una brutalità nell'uso che Trump fa della CIA e delle forze militari. A pochi giorni dalla pubblicazione della SSN, gli Stati Uniti hanno sfacciatamente sequestrato in alto mare una petroliera carica di petrolio venezuelano, con la debole giustificazione che la nave aveva precedentemente violato le sanzioni statunitensi contro l'Iran.

Il sequestro non è stata una misura difensiva per scongiurare una minaccia imminente. Né è minimamente legale sequestrare navi in alto mare a causa di sanzioni unilaterali statunitensi. Solo il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha tale autorità. Invece, il sequestro è un atto illegale progettato per forzare un cambio di regime in Venezuela. Segue la dichiarazione di Trump di aver ordinato alla CIA di condurre operazioni coperte all'interno del Venezuela per destabilizzare il paese.

La sicurezza USA non sarà rafforzata comportandosi da bullo. Sarà indebolita strutturalmente, moralmente e strategicamente. Una grande potenza che spaventa i suoi alleati, costringe i suoi vicini e ignora le regole internazionali alla fine si isola.

La SSN, in altre parole, non è solo un esercizio di hybris sulla carta. Sta rapidamente diventando pratica sfacciata.

Un barlume di realismo, poi una ricaduta nella hybris

A essere onesti, la SSN contiene momenti di un realismo lungamente atteso. Implicitamente concede che gli Stati Uniti non possono e non dovrebbero tentare di dominare il mondo intero, e riconosce correttamente che alcuni alleati hanno trascinato Washington in costose guerre che non erano nei veri interessi degli Stati Uniti. Inoltre, si tira indietro - almeno retoricamente - da una crociata totalizzante tra grandi potenze. La strategia rifiuta la fantasia che gli Stati Uniti possano o debbano imporre un ordine politico universale.

Ma la modestia è di breve durata. La SSN riafferma rapidamente che gli USA possiedono "l'economia unica più grande e innovativa del mondo", "il sistema finanziario più avanzato del mondo" e "il settore tecnologico più avanzato e redditizio del mondo", tutti sostenuti da "l'esercito più potente e capace del mondo". Queste affermazioni servono non semplicemente come dichiarazioni patriottiche, ma come giustificazione per usare il predominio per imporre condizioni agli altri. Paesi più piccoli, sembra, sopporteranno il peso di questa hybris, poiché gli USA non possono sconfiggere le altre grandi potenze, non da ultimo perché dotate di armi nucleari.

Machiavellismo spudorato nella dottrina

La grandiosità della SSN è saldata a un machiavellismo spudorato. La domanda che si pone non è come gli Stati Uniti e gli altri paesi possano cooperare per un beneficio reciproco, ma come la leva USA - sui mercati, la finanza, la tecnologia e la sicurezza - possa essere applicata per ottenere il massimo delle concessioni da altre nazioni.

Questo è più pronunciato nella sezione della SSN dedicata all'emisfero occidentale, che dichiara un "Corollario Trump" alla Dottrina Monroe. La SSN afferma che gli Stati Uniti assicureranno che l'America Latina "rimanga libera da incursioni straniere ostili o proprietà di asset chiave", e che alleanze e aiuti saranno condizionati allo "smantellamento di influenze esterne avversarie". Quella "influenza" si riferisce chiaramente agli investimenti, alle infrastrutture e ai prestiti cinesi.

La SSN è esplicita: gli accordi degli USA con paesi "che dipendono maggiormente da noi e su cui quindi abbiamo più leva" devono sfociare in contratti in esclusiva per aziende statunitensi. La politica USA dovrebbe "fare ogni sforzo per estromettere le compagnie straniere" che costruiscono infrastrutture nella regione, e gli Stati Uniti dovrebbero rimodellare le istituzioni multilaterali di sviluppo, come la Banca Mondiale, in modo che "servano gli interessi statunitensi".

Ai governi latinoamericani, molti dei quali commerciano estesamente sia con gli Stati Uniti che con la Cina, viene sostanzialmente detto: dovete trattare con noi, non con la Cina, o affrontare le conseguenze.

Una tale strategia è ingenua. La Cina è il principale partner commerciale per la maggior parte del mondo, inclusi molti paesi dell'emisfero occidentale. Gli Stati Uniti non saranno in grado di costringere le nazioni latinoamericane a espellere le aziende cinesi, ma danneggeranno gravemente la propria diplomazia nel tentativo.

Brutalità così sfacciata da allarmare persino gli alleati più stretti

La SSN proclama una dottrina di "sovranità e rispetto", ma il suo comportamento ha già ridotto quel principio a sovranità per gli USA, vulnerabilità per tutti gli altri. Ciò che rende la dottrina emergente ancora più straordinaria è che ora spaventa non solo i piccoli Stati dell'America Latina, ma persino i più stretti alleati USA in Europa.

In uno sviluppo notevole, la Danimarca - uno dei partner NATO più leali degli Stati Uniti - ha apertamente dichiarato gli USA una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale danese. I pianificatori della difesa danese hanno affermato pubblicamente che non si può dare per scontato che Washington, sotto Trump, rispetti la sovranità del Regno di Danimarca sulla Groenlandia, e che un tentativo coercitivo statunitense di impadronirsi dell'isola è un'eventualità a cui la Danimarca deve pensare.

Questo è sorprendente sotto diversi aspetti. La Groenlandia ospita già la base aerea statunitense di Thule ed è saldamente all'interno del sistema di sicurezza occidentale. La Danimarca non è antiamericana, né cerca di provocare Washington. Sta semplicemente reagendo razionalmente a un mondo in cui gli Stati Uniti hanno iniziato a comportarsi in modo imprevedibile, persino verso i propri presunti amici.

Il fatto che Copenaghen si senta obbligata a contemplare misure difensive contro Washington è estremamente significativo. Suggerisce che la legittimità dell'architettura di sicurezza guidata dagli USA si stia erodendo dall'interno. Se persino la Danimarca crede di doversi proteggere dagli Stati Uniti, il problema non è più solo la vulnerabilità dell'America Latina. È una crisi sistemica di fiducia tra le nazioni che una volta vedevano gli USA come garanti della stabilità ma ora li considerano un possibile o probabile aggressore.

In breve, la SSN sembra convogliare l'energia precedentemente dedicata al confronto tra grandi potenze nel bullismo verso Stati più piccoli. Se gli USA sembrano un po' meno inclini a lanciare guerre da mille miliardi di dollari all'estero, sono propensi a utilizzare come armi sanzioni, coercizione finanziaria, sequestro di beni e furti in alto mare.

Il Pilastro Mancante: Legge, Reciprocità e Decenza

Forse la lacuna più profonda della SSN è ciò che omette: un impegno per il diritto internazionale, la reciprocità e la decenza fondamentale come basi della sicurezza USA.

La SSN considera le strutture di governance globale come ostacoli all'azione statunitense. Respinge la cooperazione climatica come "ideologia", anzi una "bufala" secondo il recente discorso di Trump all'ONU. Minimizza la Carta delle Nazioni Unite e immagina le istituzioni internazionali principalmente come strumenti da piegare alle preferenze statunitensi. Eppure, sono proprio i quadri giuridici, i trattati e le regole prevedibili che storicamente hanno protetto gli interessi USA.

I padri fondatori degli Stati Uniti lo capirono chiaramente. Dopo la Guerra d'Indipendenza americana, tredici Stati da poco sovrani adottarono presto una costituzione per mettere in comune poteri chiave - in materia di tassazione, difesa e diplomazia - non per indebolire la sovranità degli Stati, ma per salvaguardarla creando il governo federale USA. La politica estera del governo degli Stati Uniti nel secondo dopoguerra fece lo stesso tramite l'ONU, le istituzioni di Bretton Woods, l'Organizzazione Mondiale del Commercio e gli accordi sul controllo degli armamenti.

La SSN di Trump ora inverte quella logica. Tratta la libertà di coercire gli altri come l'essenza della sovranità. Da quella prospettiva, il sequestro della petroliera venezuelana e le preoccupazioni della Danimarca sono manifestazioni della nuova politica.

Atene, Melo e Washington

Tale hybris si ritorcerà contro gli Stati Uniti. Lo storico greco antico Tucidide riporta che quando l’imperiale Atene si confrontò con la piccola isola di Melo nel 416 a.C., gli ateniesi dichiararono che “i forti fanno ciò che possono e i deboli subiscono ciò che devono”. Eppure, l’hybris ateniese fu anche la sua rovina. Dodici anni dopo, nel 404 a.C., Atene cadde per mano di Sparta. L’arroganza ateniese, l’eccessiva ambizione e il disprezzo per gli Stati più piccoli contribuirono a cementare l’alleanza che alla fine la sconfisse.

La SSN del 2025 parla un linguaggio simile di arroganza. È una dottrina del potere sopra la legge, della coercizione sopra il consenso, del dominio sopra la diplomazia. La sicurezza USA non sarà rafforzata comportandosi da bullo. Sarà indebolita strutturalmente, moralmente e strategicamente. Una grande potenza che spaventa i suoi alleati, maltratta i suoi vicini e ignora le regole internazionali alla fine si isola.

La strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti dovrebbe basarsi su premesse del tutto diverse: l’accettazione di un mondo plurale; il riconoscimento che la sovranità viene rafforzata, non diminuita, attraverso il diritto internazionale; la consapevolezza che la cooperazione globale su clima, salute e tecnologia è indispensabile; e la comprensione che l’influenza globale degli USA dipende più dalla persuasione che dalla coercizione.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

