La foto con Trump diventa un caso in Argentina. Santiago Cuneo: "Ha deciso di essere un pagliaccio della Fifa"
Il durissimo commento del giornalista e politico dopo la foto del campione con Donald Trump: "Messi ha deciso di essere un pagliaccio della FIFA"
Un incontro apparentemente formale si trasforma in un caso politico e sportivo. Lionel Messi è finito al centro di una violenta polemica in Argentina dopo la foto pubblicata con Donald Trump, incontrato durante un evento della FIFA.
A scatenare il dibattito è stato il durissimo commento del giornalista e politico Santiago Cuneo, il cui video sta facendo il giro dei social. Nel suo intervento, Cuneo non ha usato mezzi termini:
"Messi ha deciso di essere un pagliaccio e un fantoccio della FIFA. Se i Mondiali si giocassero nella Germania di Hitler, si farebbe una foto con Hitler".
Visualizza questo post su Instagram
Le parole del conduttore argentino sollevano una questione che va oltre la semplice immagine: fino a che punto un campione sportivo, ormai icona globale, può e deve separare la sua figura dalle scelte e dai personaggi controversi delle istituzioni che lo ospitano? Per molti tifosi argentini, abituati a vedere in Messi un simbolo nazionale quasi intoccabile, l'incontro con l'ex presidente USA rappresenta una macchia difficile da digerire, un tradimento dello spirito più popolare e "ribelle" che associano al calcio.
E in questo acceso dibattito, emerge inevitabile il fantasma di un altro eterno paragone: Diego Armando Maradona. Maradona non avrebbe mai posato sorridente accanto a un guerrafondaio neocolonialista come Trump. Lo abbiamo visto al fianco di Fidel Castro, di Hugo Chávez, con la "mano de Dios" trasformata in pugno chiuso contro l’ALCA e le ingiustizie sociali. In prima persona impegnato a protestare contro un guerrafondaio come George W. Bush.