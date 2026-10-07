Le "epiche" perdite aeree statunitensi nella loro "Epic Fury" contro l'Iran
Secondo un nuovo rapporto del Congressional Research Service, citato martedì dal New York Post, almeno 81 velivoli militari statunitensi sono stati distrutti o danneggiati dall'inizio della guerra con l'Iran, con perdite pari a 3,3 miliardi di dollari.
Tra le perdite subite durante l'operazione "Epic Fury" figurano alcuni dei caccia più avanzati di Washington, come un caccia stealth F-35A Lightning II danneggiato e 12 caccia F-15E Strike Eagle distrutti o danneggiati. Il 2 marzo, tre F-15, del valore di oltre 30 milioni di dollari ciascuno, sono stati abbattuti per errore dal fuoco amico sopra il Kuwait, mentre un altro si è schiantato sopra l'Iran il mese successivo. A settembre, altri otto F-15E hanno subito danni lievi in attacchi iraniani contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania, ma secondo quanto riferito sono stati rimessi in servizio.
Altrettanto significativa è la perdita di almeno 45 droni MQ-9 Reaper, ciascuno del valore compreso tra 30 e 50 milioni di dollari. L'analisi evidenzia anche la perdita di un aereo da ricognizione E-3 Sentry del valore di 270 milioni di dollari, una piattaforma ormai datata ma essenziale. Washington ha inoltre perso un A-10 Thunderbolt II ad aprile, mentre un altro è stato danneggiato nell'attacco di settembre.
Elenco completo degli aerei statunitensi persi o danneggiati:
- 12 caccia F-15E Strike Eagle
- 1 caccia stealth F-35A Lightning II
- 2 aerei d'attacco A-10 Warthog
- 7 aerei cisterna KC-135 Stratotanker
- 1 aereo spia E-3 Sentry
- 2 aerei per operazioni speciali MC-130J Commando II
- 1 elicottero di ricerca e soccorso HH-60W Jolly Green II
- 1 drone ad alta quota MQ-4C Triton
- 3 droni multiuso MQ-1
- 1 elicottero d'attacco AH-64 Apache
- 4 elicotteri d'attacco leggero AH-6 Little Bird
- 1 elicottero marittimo MH-60 Sea Hawk
In precedenza, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, aveva pubblicato un elenco di aerei militari statunitensi danneggiati o distrutti dalle forze iraniane durante il conflitto. "L'era in cui i vostri F-35 e F-15 vengono braccati e voi dovete segnalare i danni è già iniziata. Quello che una volta era un incubo ora è realtà quotidiana. Abituatevi", ha scritto il politico su X.