Le "epiche" perdite aeree statunitensi nella loro "Epic Fury" contro l'Iran

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Secondo un nuovo rapporto del Congressional Research Service, citato martedì dal New York Post, almeno 81 velivoli militari statunitensi sono stati distrutti o danneggiati dall'inizio della guerra con l'Iran, con perdite pari a 3,3 miliardi di dollari.

Tra le perdite subite durante l'operazione "Epic Fury" figurano alcuni dei caccia più avanzati di Washington, come un caccia stealth F-35A Lightning II danneggiato e 12 caccia F-15E Strike Eagle distrutti o danneggiati. Il 2 marzo, tre F-15, del valore di oltre 30 milioni di dollari ciascuno, sono stati abbattuti per errore dal fuoco amico sopra il Kuwait, mentre un altro si è schiantato sopra l'Iran il mese successivo. A settembre, altri otto F-15E hanno subito danni lievi in attacchi iraniani contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania, ma secondo quanto riferito sono stati rimessi in servizio.

Altrettanto significativa è la perdita di almeno 45 droni MQ-9 Reaper, ciascuno del valore compreso tra 30 e 50 milioni di dollari. L'analisi evidenzia anche la perdita di un aereo da ricognizione E-3 Sentry del valore di 270 milioni di dollari, una piattaforma ormai datata ma essenziale. Washington ha inoltre perso un A-10 Thunderbolt II ad aprile, mentre un altro è stato danneggiato nell'attacco di settembre.

Elenco completo degli aerei statunitensi persi o danneggiati:

12 caccia F-15E Strike Eagle

1 caccia stealth F-35A Lightning II

2 aerei d'attacco A-10 Warthog

7 aerei cisterna KC-135 Stratotanker

1 aereo spia E-3 Sentry

2 aerei per operazioni speciali MC-130J Commando II

1 elicottero di ricerca e soccorso HH-60W Jolly Green II

1 drone ad alta quota MQ-4C Triton

3 droni multiuso MQ-1

1 elicottero d'attacco AH-64 Apache

4 elicotteri d'attacco leggero AH-6 Little Bird

1 elicottero marittimo MH-60 Sea Hawk

In precedenza, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, aveva pubblicato un elenco di aerei militari statunitensi danneggiati o distrutti dalle forze iraniane durante il conflitto. "L'era in cui i vostri F-35 e F-15 vengono braccati e voi dovete segnalare i danni è già iniziata. Quello che una volta era un incubo ora è realtà quotidiana. Abituatevi", ha scritto il politico su X.

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